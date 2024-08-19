Müşteri Hizmetleri Etiğinizi Nasıl Geliştirebilirsiniz?

Bir müşterinin keşif veya satış aşamasında bir işle ilk etkileşimi genellikle olumlu olur. Potansiyel müşteri genellikle yeni bir şey satın almaktan veya sahip olduğu bir sorunu çözmekten heyecan duyar ve satış temsilcisi de doğal olarak iyi bir izlenim bırakmak ister.

Öte yandan, bir müşteri "müşteri hizmetleri" ile iletişime geçtiğinde, bunun nedeni büyük olasılıkla bir sorunu olmasıdır. Telefon açtıklarında veya e-posta yazdıklarında, muhtemelen kızgın, sinirli, huzursuz veya en azından kafası karışık durumdadırlar.

Müşterinin desteğini kaybetmeden, onu olumlu bir ruh haline sokmak, müşteri hizmetleri adabının özüdür. Daha derinlemesine inceleyelim.

Müşteri Hizmetleri Etiği Nedir?

Müşteri hizmetleri kuralları, profesyonellerin müşteri sorunlarını memnuniyetle çözmek için kullandıkları bir dizi davranış, görgü kuralı ve tekniktir.

İyi müşteri hizmetleri etiketi, bir müşteri hizmetleri temsilcisinin davranış biçimidir, ancak aynı zamanda doğası gereği uyarlanabilir ve müşterinin yanıtına göre değiştirilmelidir.

Müşteri hizmetleri kuralları neden önemlidir?

Temel olarak, müşteri hizmetleri bir problem çözme rolüdür. Bu müşteri sorunları, "Şifremi sıfırlayamıyorum" kadar basit veya "Ürününüzden memnun değilim ve para iadesi istiyorum" kadar karmaşık olabilir

Müşterinin şikayeti ne olursa olsun, iyi bir davranış kuralları sayısız şekilde yardımcı olur, örneğin:

Müşteriyi yatıştırmak ve çözüm odaklı hale getirmek

Olumsuz bir durumu olumluya veya en azından tarafsız hale getirin

Profesyonel ve müşteri odaklı bir marka imajı sunun

Olumsuz bir etkinlik sonrasında bile keyifli bir müşteri deneyimi yaratın

Müşterilerinizin deneyimlerinden bağımsız olarak onlara özen göstererek müşteri sadakatini artırın

İyi müşteri hizmetleri kuralları nelerdir?

Her müşteri ile deneyim farklı olabilir, ancak çoğu işletmenin izlediği belirli anahtar ilkeler vardır.

Saygı

En önemli ilke, ne kadar saçma veya kolay görünürse görünsün, müşteriye ve sorununa saygı duymaktır. Çözüm basit bir "sisteminizi yeniden başlatın" olsa bile, müşteriyle iyi bir ilişki kurmak için saygılı bir şekilde söyleyin.

Empati

Hizmet temsilcisi, müşterilerin duygusal durumlarını fark etmeli, kendilerini onların yerine koymalı ve buna göre yanıt vermelidir. Bu, müşterilerin endişelerini yargılamadan ele almanıza yardımcı olacaktır.

Aktif dinleme

Müşterilerin söylediklerine odaklanın, endişelerini dinleyin ve onların dilini kullanarak kritik bilgileri atlamadığınızdan emin olun. Aktif dinleme, hayal kırıklığını önemli ölçüde azaltabilir ve müşteri memnuniyetini artırabilir.

Netlik

Jargon kullanmayın. Basit kelimeler varken karmaşık kelimeler kullanmayın. Müşterilerin dinlendiğini ve anlaşıldığını hissetmelerini sağlamak için onların dilini kullanmak da yardımcı olur.

Şeffaflık

Müşterilerinizin sorunlarını size güvenerek anlatması için şeffaf olmanız gerekir. Sorunu kabul edin. Doğru bilgi verin. Sorunu çözüp çözemeyeceğiniz konusunda şeffaf olun. Çözemeyecek olursanız, bunu açıkça belirtin. Ancak net bir çözüm yolu önerin.

Profesyonellik

İyi iletişim, kibar bir dil kullanmayı, iyi davranışları ve kendini uygun bir şekilde sunmayı içerir. Bu, şirketin olumlu bir imaj oluşturmasına yardımcı olur.

Tutarlılık

Tutarlılık, mükemmel müşteri hizmetleri için çok önemlidir. Müşteriler, e-posta, telefon veya canlı sohbet yoluyla ulaştıklarına bakılmaksızın aynı düzeyde hizmet almalıdır.

Yukarıdaki özelliklerin davranışsal olduğunu ve bu nedenle bazı durumlarda yoruma açık olduğunu fark edeceksiniz. Örneğin, yüksek kaliteli müşteri hizmetinin ilkelerinden biri "insanların zamanına saygı duymak"tır. Gördüğünüz gibi, bu "kravat takın" veya "veda mesajınızda şirketin sloganından bahsetme" gibi belirli bir talimat değildir

İnsanların zamanına saygı göstermek, bekleme sürelerini kısaltmak, net cevaplar vermek, ne kadar meşgul olduklarını kabul etmek vb. anlamına gelebilir. Duruma göre, doğru davranış kurallarını seçmek müşteri hizmetleri temsilcilerinin görevidir.

Günümüzde müşteriler telefon, e-posta, sosyal medya, canlı sohbet vb. yollarla destek talep ediyor. Cümlenin sonundaki bir nokta gibi basit bir şey bile metin içinde kaba olarak algılanabilir. Bağlama göre görgü kuralları önemli ölçüde değişebilir.

Kısacası, müşteri hizmetleri etik kuralları kaygan bir zemin olabilir. Kesin müşteri hizmetleri etik kuralları olmasa da, dünya çapında başarılı işletmelerin izlediği en iyi uygulamalar vardır.

Müşteri Hizmetleri Etiquette'ini Ustaca Kullanmak İçin İpuçları

Müşteri hizmetleri etiketi çok boyutludur. Bunun birincil yönü elbette iletişimdir, yani müşteri ile nasıl konuştuğunuzdur. Ancak, müşteri hizmetleri hedeflerinize bağlı olarak gizlilik, kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin [PII] işlenmesi, eskalasyonlar ve daha fazlası gibi çeşitli hususları da içerir. İşte bazı en iyi uygulamalar.

1. Müşteri hizmetleri kurallarını iletişim tarzına uyarlayın

Müşterinin sizinle iletişime geçtiği platforma bağlı olarak, ilkeler genellikle standart olsa da, davranış kurallarınız değişiklik gösterecektir. Örneğin, telefonda "hmmm" veya "Anlıyorum" diyerek aktif dinlemeyi gösterebilirsiniz. Bu, sosyal medyada yapmak daha zordur.

İşte müşteri hizmetleri görgü kurallarınızı iletişim tarzına nasıl uyarlayabilirsiniz.

E-posta kuralları

E-posta zor bir iletişim aracıdır. Metin tabanlıdır. Bu nedenle, ses tonunuzu duymak da zordur. İyi bir görgü kuralları, etkileşimi olumlu hale getirmede çok yardımcı olabilir.

Açık konu satırları kullanın: E-postanın içeriğini belirten açık ve net konu satırları kullanın. Örneğin, "Siparişiniz #12345 ile ilgili güncelleme" ifadesi, "Sipariş güncellemesi" ifadesinden daha bilgilendiricidir

Kişiselleştirin: Etkileşimi daha kişisel ve bağlantılı hale getirmek için müşterilere isimleriyle hitap edin. Müşteri desteği aracınız olarak Gmail kullanıyorsanız, konuşma izlerini ve ilişki geçmişini kolayca arayabilir, tüm geçmiş e-postaları görüntüleyebilir ve müşteri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bu, müşterinin kendini tekrar etmesine gerek kalmadan ilişkinin devam etmesine yardımcı olur.

Kısa tutun: Kimse, özellikle iş ile ilgili uzun e-postaları okumak istemez. Mesajınızı kısa ve öz tutun. Söyleyecek çok şey varsa, önemli noktaları vurgulamak için kalın, altı çizili vb. biçimlendirme araçlarını kullanın.

Düzeltme: Her zaman yazım ve dilbilgisi hatalarını kontrol edin. İyi yazılmış bir e-posta, profesyonelliği ve detaylara özen gösterildiğini yansıtır. Gmail'de yerleşik yazım denetleyiciler vardır. Grammarly gibi harici araçları da kullanabilirsiniz.

ClickUp CRM kullanıyorsanız, platformun yerleşik AI'sını yazma asistanınız olarak da kullanabilirsiniz. Bonus olarak, müşteri hizmetlerinde AI'nın nasıl kullanıldığına dair ayrıntılı bir başlangıç kılavuzu da burada bulabilirsiniz.

ClickUp Brain ile yazım ve dilbilgisi denetimi

Adınızı yazın: E-postayı daha kişisel hale getirmek için adınızı ve başlığınızı yazarak imzalayın. Bu aynı zamanda sorumluluk duygusu da verir.

Telefon görgü kuralları

Müşterilerin telefonlarına cevap veriyorsanız, iyi bir davranış kuralları şöyledir.

Profesyonelce selam verin: "Acme şirketini aradığınız için teşekkür ederiz. Ben Elmer Fudd. Bugün size nasıl yardımcı olabilirim?" gibi bir selamlama ile olumlu bir başlangıç yapın

Düzenli olarak onaylayın: Müşterinin sözlerine yanıt vererek ve onaylayarak ilgilendiğinizi gösterin. Nazik ama yönlendirici sorular sorun. Örneğin, "Sistemi yeniden başlatmayı denediğiniz ve bunun işe yaramadığını anlıyorum" diyebilirsiniz

Net konuşun: Jargon kullanmaktan kaçının ve belirgin kelimeler kullanın. Örneğin, "Bu konuyu üstüme aktarıyorum, size daha iyi yardımcı olabilecek bir uzmanla hemen bağlantı kuracağım" gibi belirsiz bir ifade yerine "Bu konuyu üstüme aktarıyorum, kısa süre içinde size geri dönüş yapacağız" deyin

Endişeyi tekrarlayın: Müşterinin söylediklerini anladığınızdan emin olmak için, endişesini kısa ve net bir şekilde tekrarlayın. Örneğin, "Şifreyi her değiştirmeye çalıştığınızda uygulama donuyor. Doğru mu?" diye sorabilirsiniz

Takip: Sorun gerektiriyorsa veya takip edeceğinize söz verdiyseniz, takip edin. Bu, güven ve güvenilirlik oluşturur.

Sohbet kuralları

Canlı sohbet, günümüzün en popüler müşteri desteği araçlarından biridir. Ancak anlık mesajlaşma zor olabilir. İyi bir etik kuralları bu süreci kolaylaştırabilir.

Hızlı yanıt verin: Müşterilerin mesajlarına hemen yanıt vermeyi hedefleyin. Birçok kişi, hızlı yanıt alabilmek için sohbeti tercih eder, bu nedenle gecikmeler özellikle sinir bozucu olabilir.

Güler yüzlü olun: Güler yüzlü ve mutlu bir üslup kullanın. "Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım" deyin

Mesajlarınızı kısa tutun: Açık ve net olun. Gerekirse tekrarlayın ve müşterinin kullandığı kelimelere benzer kelimeler kullanın.

Kaynaklardan yararlanın: Uygun olduğunda, sorun çözmeyi kolaylaştırmak için müşteriye video eğitimlerine veya adım adım talimatlara bağlantılar verin. Ekranı paylaşmaya ve ne yapılması gerektiğini göstermeye hazır olun.

Özet sunun: Konuşmanın farklı aşamalarında ve kesinlikle sonunda anahtar noktaları özetleyin. Müşteriye, talebine göre tam olarak ne gibi adımlar atacağınızı bildirin.

Sosyal medya kuralları

Sosyal medya, milyonlarca insanın önünde, herkesin görebileceği bir ortamda gerçekleşmesi dışında, çevrimiçi sohbetlere benzer. Bir şeyler ters giderse, herkesin önünde utanç verici bir durum ortaya çıkabilir. Doğru bir şekilde yaparsanız, olumlu bir ağızdan ağıza reklam etkisi yaratabilirsiniz. İyi sosyal medya etkileşimleri oluşturmak, aşağıdaki gibi iyi kurallara ve davranışlara bağlıdır:

Kibar olun: Müşterinin ses tonu ne olursa olsun, kibar ve profesyonel olun. Duygusal bir konuşmayı tırmandırmamaya çalışın.

Hızlı yanıt verin: Çoğu müşteri için sosyal medya ilk başvuru noktası değildir. E-posta/sohbet yoluyla iletişim kurmayı denemiş ve tatmin edici bir yanıt alamamışlardır. Bu nedenle, sosyal medyayı bir üst mertebeye taşıma noktası olarak kullanırlar. Hızlı yanıt verdiğinizden emin olun.

Gizliliğe saygı gösterin: Sipariş numarası veya teslimat pincode gibi bazı kişisel bilgiler özenle ele alınmalıdır. DM'leri açık tutun ve müşteri verilerini koruyun.

İşleri çevrimdışı ortama taşıyın: Her şey sosyal medyada yapılan yazışmalarla çözülemez. Ayrıntılı bir konuşma için işleri çevrimdışı ortama taşıyın. Müşteriyi arayın ve onunla kişisel olarak konuşun.

Geri dönüş: Müşterinin sorgusu çözüldükten sonra, bunu sosyal platformda yayınlayın ve müşteriden geri bildirim isteyin.

Sanal toplantı kuralları

Modern müşteriler, kendilerini en rahat hissettikleri kanalda konuşmak ister. Özellikle B2B sektöründeyseniz, sanal toplantılar müşteri iletişiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu konuda yolunuzu bulmak için, Zoom toplantı kuralları da dahil olmak üzere sanal toplantı kuralları belirlemeniz faydalı olacaktır.

Dakik olun: Zamanında giriş yapın ve tüm teknik unsurların işlevsel olduğundan emin olun. Hoparlörlerinizin, mikrofonunuzun, web kameranızın, müşteri eğitim yazılımınızın vb. düzgün çalıştığından emin olun.

Profesyonel bir ortamda konuşun: Toplantı için sessiz, iyi aydınlatılmış, temiz ve dikkatinizi dağıtmayacak bir ortamda olduğunuzdan emin olun.

Önceden hazırlık yapın: Malzemeler, ekranlar, sunumlar ve notlar dahil olmak üzere müşteri beklentilerini yönetmek için ihtiyacınız olan her şeyi hazırlayın. Müşteriye sadece görmesi gerekenleri gösterin, fazlasını göstermeyin. Daha iyi performans için pratik yapın.

İzin alın: Çağrıyı kaydediyorsanız, bir iş arkadaşınızı davet ediyorsanız veya yapay zeka not alma özelliğini kullanıyorsanız, müşteriden izin isteyin.

2. İnsanların zamanına değer verin

Hiçbir müşterinin, para ödediği bir ürünle ilgili sorunu müşteri hizmetleri yetkilisiyle konuşarak zamanını geçirmekten hoşlanmadığını unutun. Hatta, yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, " müşterilerin %43'ü müşteri desteğini aramaktansa tuvaleti temizlemeyi tercih ediyor "

Dolayısıyla, en önemli müşteri hizmetleri kuralları, insanların zamanına değer vermektir.

Müşterinin kendini tekrar etmek zorunda kalmaması için dikkatle dinleyin

İlk temasta sorunu çözmeyi hedefleyin, böylece müşterileriniz tekrar aramak zorunda kalmaz

Zorunlu olmadıkça müşterileri bekletmeyin

Bir şey zaman alacaksa, müşteriye nedenini açıklayın

Takımlarınızın müşterilere ve onların endişelerine odaklanabilmesini sağlamak için, geri kalan işleri halletmeleri için onlara sağlam bir sistem sağlayın. İyi bir sistem aşağıdakileri içermelidir.

Bilet yönetimi

Müşteri Hizmetleri için ClickUp'ı kullanırken, görevler olarak biletler oluşturabilir veya özel alanlarla mevcut görevleri güncelleyebilirsiniz. Bu tek pencereli görünürlük, takımlarınızın sorunları çözmek için hafızalarına veya kişisel notlarına güvenmemelerini sağlar.

ClickUp ile biletler, eskalasyonlar ve daha fazlası için özel görev türleri oluşturun

Çerçeve

Takımlarınıza işlerini kolaylaştırmak için önceden tanımlanmış müşteri hizmetleri şablonları verin. İyi bir şablon, onları süreç boyunca yönlendirmekle kalmaz, aynı zamanda takım genelinde tutarlılık ve uyumluluğu korumaya da yardımcı olur.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Müşteri Hizmetleri Yönetimi Şablonu

ClickUp'ın Müşteri Hizmetleri Yönetimi Şablonu, biletleri izlemenizi ve çözümleri yönetmenizi sağlayan zengin özelliklere sahip bir çerçevedir. Eskalasyonlar için özel Durum veya nedenler için Özel Alanlar mı ihtiyacınız var? Sorun değil. Bu özelleştirilebilir şablon tüm bunları ve daha fazlasını sağlar.

Otomasyon

İnsanların zamanına saygı duymak ve işleri daha hızlı halletmenin en basit yollarından biri otomasyondur. En sık sorulan soruları veya endişeleri belirleyin ve bunları otomatikleştirmeye çalışın.

ClickUp ile e-posta iş akışlarını otomasyon

Örneğin, ClickUp Otomasyonlarını kullanarak görev eylemlerine veya form gönderimlerine göre e-postaları tetikleyebilirsiniz. Bir müşteri, şifresini sıfırlayamadığı konusunda canlı sohbet yaparsa, bot bir bilet oluşturabilir ve bu bilet, ilgili iş akışını otomatik olarak tetikler.

3. Bir senaryo kullanın

Senaryolar, şimdiye kadar tartıştığımız görgü kurallarının soyut yönlerini işlevsel hale getirmenin harika bir yoludur. Senaryolar, yalnızca her bir müşteri hizmetleri temsilcisi için değil, tüm takım için tutarlılık sağlamaya yardımcı olur.

Metinler oluştururken aşağıdaki müşteri hizmetleri kurallarına ilişkin ipuçlarını göz önünde bulundurun.

Kapsam: Temel selamlaşmadan öfkeli bir müşteriyi yatıştırmaya veya bir aramanın yarıda kesilmesine kadar geniş bir aralıkta senaryoları kapsar.

Güncellemeler: Komut dosyalarınızı güncel tutun. ClickUp Belgeleri ile takımla birlikte düzenleme yapabilir ve güncellenen sürümleri aynı yerde yayınlayabilirsiniz!

Erişim: Komut dosyalarını takımdaki herkesin erişimine açın. ClickUp Belgeleri gibi bir araç kullandığınızda, bunları çevrimiçi olarak yayınlayabilir ve her bir kişinin ihtiyaçlarına göre görünüm, yorum veya düzenleme erişimi verebilirsiniz.

ClickUp Brain ile erişimi daha da kolaylaştırabilirsiniz. Müşteri hizmetleri temsilcilerinize, belgeler, kişiler, görevler ve kurumsal bilginizdeki kaynaklardan sorular sorma ve kapsamlı yanıtlar alma olanağı sağlayın.

ClickUp Brain ile bilgiye kolayca erişin

4. Müşterilerin kişisel bilgilerine özellikle dikkat edin

Müşteri hizmetleri kuralları, temsilcilerin müşteriler, alışveriş alışkanlıkları ve sorunlarının nasıl çözülmesini istedikleri hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi sahibi olmalarını gerektirir.

Ancak bu bilgiler bir uyarı ile birlikte gelir. Bunlar kişisel bilgilerdir ve müşteriler gizlilik ve veri güvenliği konusunda giderek daha titiz hale gelmektedir. Bu nedenle, müşteri hizmetleri kuralları kişisel verilerin özenle ve gizlilik içinde kullanılmasını da içerir.

Mümkün olduğunca az bilgi toplayın: Sahip olmadığınız bilgiler çalınamaz veya kötüye kullanılamaz. Müşteri hizmetleri için gerekli olan verileri toplayın. Örneğin, bir hediye platformu değilseniz, müşterinin evlilik yıldönümünü sormayın.

Onay alın: Müşteriden herhangi bir bilgi toplarken, bu bilgiyi neden ve ne için kullanacağınızı belirtin. Bir müşterinin telefon numarasını isterken, "Sohbet kesintiye uğrarsa sizi geri arayabilmem için cep telefonu numaranızı alabilir miyim?" diyebilirsiniz

Kullanım sınırı: Verileri yalnızca toplandıkları amaç için kullanın. Bir müşteriye geri arama için cep telefonu numarasını sorarsanız, bu numarayı veritabanına eklemeyin ve pazarlama mesajlarıyla spam göndermeyin.

Kullanıcılara kontrol verin: Müşterilerinize, sitede gizlilik kontrolleri ve iletişim için vazgeçme seçenekleri sunarak daha fazla yetki verin.

Uyumluluk sağlayın: GDPR ve CCPA gibi veri koruma düzenlemelerine uyun. Müşteri haklarını anlayın ve gizlilikle ilgili talepleri yerine getirmek için mekanizmalar uygulayın.

5. Sorunların eskalasyonunu ustaca yönetin

Müşteri desteği çağrısı genellikle olumsuz bir deneyimse, eskalasyonlar daha da kötüdür. Eskalasyon, bir müşterinin kendisine sunulan çözümden memnun olmadığı ve daha fazla yetki/bilgiye sahip biriyle konuşmak istediği anlamına gelir.

Mükemmel müşteri hizmetleri, sorunların ne kadar iyi ele alındığına bağlıdır! Bunun gerektirdiği kurallar biraz farklıdır.

Escalation'ları anlayın: Escalation'lar iki türe ayrılabilir.

Fonksiyonel eskalasyon , müşteri desteği temsilcilerinin sorunu çözmek için gerekli beceri veya yetkiye sahip olmadığında ortaya çıkar

Hiyerarşik eskalasyon, bir müşteri ilk yanıtı memnuniyetsizliği nedeniyle açıkça bir yönetici veya daha üst bir yetkiliyle görüşmek istediğinde gerçekleşir

Müşteri ile konuşmadan önce neyle karşı karşıya olduğunuzu bilin.

Sabırlı olun: Müşteri açıkça sinirli. Onu dikkatle, empatiyle ve sabırla dinleyin. Sorunların tırmandığı anlarda bile olumlu müşteri ilişkileri kurmaya çalışın.

Hazırlıklı olun: Eskalasyonu devralmadan önce, önceki temsilciden müşteri etkileşimlerinin bir özetini alın. Müşterinin kendini tekrar etmesine izin vermeyin. Konuşmaya "Anladığım kadarıyla sorun şu, doğru mu?" diye başlayın. Bu, müşterinin anlaşıldığını hissetmesine yardımcı olur.

Kişiselleştirin: CRM'yi inceleyin ve müşterinin sizinle olan ilişkisi hakkında bilgi edinin. Ne satın aldıklarını, kimi tavsiye ettiklerini, sosyal medyada sizin hakkınızda neler söylediklerini vb. öğrenin. Onlarla konuşurken bilgilerinizi sergileyin.

Örneğin, "2015 yılından beri bizimle birlikte olduğunuzu görüyorum ve böyle uzun süredir bizimle olan bir müşterimizi kaybetmek istemiyoruz. Lütfen bunu sizin için düzeltmeme izin verin" diyebilirsiniz

Açık ve şeffaf olun: Müşteriye sunulan çözümden başka bir çözümünüz yoksa, bunu müşteriye bildirin. Şöyle diyebilirsiniz: "Anlıyorum, hanımefendi, ancak Elle size en iyi çözümümüzü sundu. Daha fazlasını yapamayacağım için üzgünüm."

Olumlu olun: Eskalasyonlar sırasında işler çok kötü gidebilir. Örneğin, bir müşteri hizmeti iptal etmek isteyebilir veya yasal işlem başlatmakla tehdit edebilir. Konuşma kötü bittiğinde bile nazik, profesyonel ve olumlu olun.

ClickUp ile Müşteri Hizmetlerinizi Geliştirin

HBR'de yayınlanan ve " Müşterilerinizi Memnun Etmeye Çalışmayı Bırakın" başlıklı provokatif bir makalede, yazarlar "sadakatin, hizmet deneyiminin ne kadar göz alıcı olduğundan çok, şirketlerin temel, hatta sıradan vaatlerini ne kadar iyi yerine getirdikleriyle ilgili olduğunu" savunuyorlar

Özellikle bir müşteri size bir şikayetle ilgili olarak ulaştığında, kibar, empatik, profesyonel ve çözüm odaklı bir şekilde konuşmak büyük bir fark yaratabilir. Bunların çoğu davranışsal olsa da, mükemmel müşteri hizmeti için doğru araçları kullanarak sonuçları iyileştirebilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri takımları için ClickUp, tam da bunu başarmak için tasarlanmıştır. Müşteri hizmetleri temsilcilerinize verilere, süreçlere ve otomasyona erişim sağlayarak müşteri sorgularını daha hızlı ve daha kolay bir şekilde çözmelerini sağlar.

Müşteri verilerini yönetmek için kapsamlı bir CRM, sık sorulan sorular için otomasyon şablonları veya akıllı yazım denetleyici olsun, ClickUp müşteri memnuniyetini sürekli olarak artırmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.

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