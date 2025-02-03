2025'in En İyi 10 Müşteri Eğitimi Yazılımı

Bazen, en iyi geliştirilmiş ürünler bile kullanıcılarını elde tutmakta zorlanır. Bunun ardındaki en önemli neden, müşteri eğitimi ve bilgilendirmesinin eksikliğidir.

İşletmeler, müşterilerini ürünlerinin avantajları ve bunlardan en yüksek değeri nasıl elde edecekleri konusunda sürekli olarak eğitmelidir. Kullanıcılara eğitim içeriği ve diğer kaynaklar sağlandığında, müşteri deneyimleri önemli ölçüde gelişebilir ve ürününüzün tam potansiyelini fark etmelerine yardımcı olabilir.

Müşteri eğitimi yazılımları, bu kullanıcı eğitimi hedeflerine daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Doğru müşteri eğitimi yazılımıyla, ürün turları, eğitimler, eğitim video yazılımları ve çevrimiçi kurslar ayarlamak çocuk oyuncağı haline gelir.

Müşteri Eğitim Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Aralarından seçim yapabileceğiniz, her biri kendine özgü özelliklere sahip çeşitli müşteri eğitimi yazılımı seçenekleri bulunmaktadır. Ancak, yalnızca birkaçı kaliteli bir müşteri eğitimi programı sunabilecek özelliklerin kombinasyonuna sahiptir.

Bir göz atalım:

Ölçeklenebilirlik ve esneklik : İş ihtiyaçlarınız ve genişleyen kullanıcı tabanınızla birlikte büyüyebilecek bir müşteri eğitimi yazılımı seçin. Kullanıcı sayısı ve ihtiyaçlarınızın karmaşıklığı ne olursa olsun, değişikliklere uyum sağlayacak kadar esnek olmalıdır

Entegrasyon yetenekleri : Yazılım, proje yönetimi, CRM, işbirliği ve verimlilik yazılımlarınızla sorunsuz bir şekilde çalışmalıdır. Çok çeşitli yazılımlarla entegrasyon seçeneği, aracın daha kullanışlı olmasını sağlar

Arayüz ve kullanıcı deneyimi : Eğitim yazılımı, hem sizin hem de kullanıcılarınız için öğrenme sürecini basitleştirecek, kullanıcı dostu bir arayüze sahip olmalıdır

Raporlama ve analiz : Eğitim programlarınızın etkisini anlamak için veri odaklı bir yaklaşıma ve sağlam raporlama özelliklerine sahip bir yazılım seçin

Özelleştirme ve markalama : İçerik, görünüm ve düzeni markanızla uyumlu hale getirecek kadar özelleştirilebilen bir yazılım seçin. Bu, kullanıcıların sizi tanımasını ve sadakatini artıracaktır

Uygulama desteği: Uygulama süreci boyunca teknik yardım ve müşteri desteği sağlayan bir yazılım tercih edin

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Müşteri Eğitimi Yazılımı

Dünya çapında birçok marka için kanıtlanmış sonuçlar sergileyen müşteri eğitim yazılımlarını özenle seçtik. İşte en iyi 10 yazılım.

1. ClickUp

ClickUp, kapsamlı bir proje yönetimi platformu kadar yetenekli bir CRM paketidir. Müşterilerinizle olan ilişkinizi bilmeden müşteri eğitimi sizi hiçbir yere götürmez.

ClickUp'ta CRM'ye özel çeşitli görünümler, fonksiyonlar ve şablonlar sayesinde tüm müşteri ilişkilerini bir bakışta görebilirsiniz.

ClickUp CRM

ClickUp CRM Proje Yönetimi ile ilişkiler kurun ve müşterileri eğitin

ClickUp'ın CRM Proje Yönetimi Yazılımı ve CRM şablonları, müşteri yönetimini ve dolayısıyla müşteri eğitimini basitleştirir. Platformun sezgisel tasarımı, müşteri etkileşimlerinin ve ilerlemesinin kolayca izlenmesini sağlayarak her müşterinin kişiselleştirilmiş ilgi ve destek almasını sağlar.

ClickUp Satış

ClickUp Sales ile satış takımınızı tek bir yerden takip edin, işe alın ve onlarla işbirliği yapın

ClickUp Satış Proje Yönetimi ile, sipariş yönetiminden satış desteğine ve müşteri etkileşimine kadar tüm müşteri yaşam döngüsünü kapsayan kapsamlı bir platforma sahip olursunuz. Platformun güçlü analiz yetenekleri, müşteri verilerini sadece görüntülemekle kalmaz, daha derin içgörüler elde etmek için analiz etmenizi de sağlar.

ClickUp'ın Gösterge Paneli, ortalama anlaşma boyutu ve müşteri ömür boyu değeri gibi değerli veri noktaları sağlayan 50'den fazla bileşenle donatılmıştır. Bunlar, eğitim programlarını müşteri ihtiyaçlarına göre uyarlayarak satış büyümesini artırmak için çok önemlidir.

ClickUp Klipler

ClickUp Clips ile eğitim videolarını kaydedin ve müşterilerinizle paylaşın

ClickUp Clips —platformun yerel ekran kaydetme ve video tabanlı iletişim aracı— sadakat ve müşteri memnuniyetini artırma gücüne sahiptir. Yeni müşterileri kazanmak, proje demoları yapmak ve ekran kayıtlarıyla güncellemeleri paylaşmak için mükemmel bir araçtır —hepsi tek bir platformda.

ClickUp E-postalar, müşteri eğitimi iş akışınızı tamamlayabilir. E-posta yönetim aracı, yeni başlayanlar için materyaller, müşteri güncellemeleri ve daha fazlasını göndermek için birleştirilmiş merkezi ile müşterilerinizle iletişimi geliştirir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Esnek ClickUp Görünümleri ve ClickUp CRM ile müşteri bilgilerini görselleştirin ve yönetin

Müşteri veritabanınızı tek bir yerde merkezileştirin

ClickUp Otomasyonlarını ayarlayarak iş akışlarını basitleştirin. Bu otomasyonlar, müşteri tabanınız büyüdüğünde eğitim oturumları için planlama ve hatırlatıcılar gibi manuel işleri azaltabilir

ClickUp Entegrasyonları ile Zoom, Slack, Dropbox ve Vimeo gibi uygulamalarla entegre edin

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için hafif bir öğrenme eğrisi vardır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı başına üye başına aylık 5 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000+ yorum)

2. Skilljar

skilljar aracılığıyla

Skilljar, müşteri eğitimi için kişiselleştirilmiş bir öğrenme yönetim sistemi (LMS) sağlar. Bu amaca yönelik müşteri başarı aracı, müşteri eğitimini maliyet yoğun bir süreçten stratejik bir varlığa dönüştürür.

Bu müşteri eğitimi yazılımıyla, işinizin ölçeği ne olursa olsun, müşterileri kazanmak, etkileşim kurmak ve elde tutmak için gerekli tüm araçlara sahip olacaksınız.

Bu sadece müşteri eğitimi değildir; raporlama ve analiz özellikleriyle öğrenenlerin ilerlemesini izleyebilir ve içeriğinizi değerlendirebilirsiniz. Skilljar yazma araçları, tüm öğrenme stillerine uyum sağlamak için farklı içerik türlerini destekler.

Skilljar'ın en iyi özellikleri

Eğitim ilerlemesini izlemek için müşterilerle ilgili eyleme geçirilebilir verileri ve içgörüleri yakalayın ve analiz edin

Hedef kitleye özel portallar tasarlayarak kişiye özel öğrenme yolculukları oluşturun

Verilerin görünürlüğünü özelleştirerek ihtiyacınız olan bilgileri tek bakışta sergileyin

Öğrenme içgörülerini iş zekası araçlarıyla bağlantılandırmak için kurumsal veri bağlayıcıyı uygulayın

Kayıt süreçlerini kolaylaştırmak dahil olmak üzere, canlı ve sanal eğitim oturumlarını koordine edin ve yönetin

HubSpot, Zendesk, YouTube ve Salesforce ile entegre edin

Skilljar sınırlamaları

Otomatik raporlar yok; Platform, diğer araçlarla birleştirilmediği takdirde yalnızca temel analitik özellikler sunar

Skilljar fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Skilljar puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)

3. iSpring Learn

iSpring Learn aracılığıyla

ISpring Learn ile müşterilerinizi güvenilir bir şekilde işe alabilir, becerilerini geliştirebilir ve sertifikalandırabilirsiniz. iSpring Learn uygulaması, eğitimi hemen hemen her cihazdan kolayca erişilebilir hale getirir.

Müşteri tutma yazılımını doğrudan tesislerinize entegre ederek, bulutta barındırmaya gerek kalmadan mevcut kurulumunuzla sorunsuz entegrasyon sağlayabilirsiniz.

ISpring Learn, iSpring Suite ile birleştirildiğinde, e-Öğrenim ekosistemini oluşturmak için LMS+Yazarlık araçlarından oluşan güçlü bir ikili elde edersiniz. Ayrıca, kurs kütüphanesinden kurslar oluşturarak satış yöneticilerini ve müşteri başarı yöneticilerini müşteri eğitimi yolculuğu boyunca güçlendirebilirsiniz.

iSpring Learn'in en iyi özellikleri

Çevrimiçi ve çevrimdışı kullanım için iSpring Learn uygulamasıyla hareket halindeyken öğrenin

%100 veri güvenliğini garanti edin ve tüm veri yönetimini merkezileştirmek için özel bulut depolama sağlayın

Müşteri eğitim girişimlerini geliştirmek ve desteklemek için hazır kurslar sunun

Performansı etkili bir şekilde değerlendirmek ve ölçmek için eğitim raporları ve analizler sunun

iSpring Learn sınırlamaları

Diğer yazılımlara göre nispeten pahalıdır

iSpring Learn fiyatlandırması

iSpring Suite : Yazar başına yıllık 770 dolar

iSpring Suite Max : Yazar başına yıllık 970 dolar

iSpring Suite Premium: Yazar başına yıllık 1.970 ABD doları

iSpring Learn puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (140+ yorum)

4. Adobe Learning Manager

adobe Learning Manager aracılığıyla

Adobe Learning Manager ile keyifli öğrenme deneyimleri oluşturabilirsiniz. Müşteri etkileşimi, satış ve çalışan becerilerinin geliştirilmesini kapsayan tek noktadan ölçeklenebilir bir platformdur.

Platform, öğrencilerin istedikleri zaman ve istedikleri yerde öğrenmelerine olanak tanır. Oyunlaştırma ve özelleştirme özellikleri, öğrencilerin ilgisini çekmek için benzersiz bir deneyim yaratmanıza yardımcı olur: Kişiselleştirilmiş gösterge paneli, öğrencilerin ilerlemelerini izlemelerine ve kurs önerileri almalarına olanak tanır.

Adobe Learning Manager'ın en iyi özellikleri

API paketleri ve özel konektörlerle müşteri işbirliği yazılımını mevcut iş akışınıza dahil edin

Çekici arama ve tarama özelliklerine sahip kullanıcı dostu bir arayüzle kullanıcıları yönlendirin

Tamamlanan kursları, rozetleri ve ulaşılan dönüm noktalarını bir bakışta görüntülemek için kullanıcı gösterge panelini özelleştirin

Özel tartışma panoları ile öğrenme ve fikir geliştirme topluluğu oluşturun

Adobe Learning Manager sınırlamaları

Yazılımın ticari eğitimi sınırlıdır ve yazılım aracılığıyla iç iletişim mümkün değildir

Adobe Learning Manager fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Adobe Learning Manager puanları ve yorumları

G2 : 4/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (600'den fazla yorum)

5. Litmos

litmos aracılığıyla

Litmos, satış, destek, operasyonlar, müşteriler ve çalışanlar dahil olmak üzere farklı departmanların eğitim gereksinimleri için tek noktadan bir çözüm sunar. Sanal sınıfları, mobil öğrenmeyi ve sosyal öğrenmeyi tek bir platformda birleştirir.

Yazılım, web tabanlı ve eğitmen tarafından yönetilen eğitim oturumlarını destekleyerek işbirliği, içerik oluşturma ve küresel dağıtım imkanı sunar.

Liderlik tabloları, özel markalama ve kullanıcı arayüzü gibi heyecan verici özellikler, bu yazılımı diğer müşteri eğitimi LMS'lerinden ayırır.

Litmos'un en iyi özellikleri

Yerleşik içerik oluşturma araçlarıyla dinamik Paylaşılabilir İçerik Nesne Referans Modeli (SCORM) tasarımları oluşturun ve hem yeni hem de ileri düzeydeki öğrencileri destekleyin

Etkilerini anlamak için izleme ve raporlama özellikleriyle öğrenme modüllerini izleyin ve analiz edin

Öğrencilerin katılımını artırmak, motivasyonlarını yükseltmek ve dostça rekabeti teşvik etmek için oyunlaştırma yöntemlerini kullanın

Markanızın temasını sorunsuz bir şekilde yansıtacak özel kullanıcı arayüzü öğrenme deneyimleri ve gösterge panelleri tasarlayın

Litmos sınırlamaları

Yeni müşteriler ve çalışanlar için hafif bir öğrenme eğrisi vardır

Kursları birbirine bağlayamıyor veya yazılım içinde kurs gönderemiyorsunuz

Litmos fiyatlandırma

Foundational Suite: Özel fiyatlandırma

Premier Suite: Özel fiyatlandırma

Platinum Suite: Özel fiyatlandırma

Litmos puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (270+ yorum)

6. SkyPrep

skyPrep aracılığıyla

"Karışıklık olmayan LMS" olduğunu iddia eden SkyPrep, öğrenmeyi otomatikleştiren ve müşteri eğitimini kolaylaştıran akıllı bir çevrimiçi eğitim yazılımıdır. Müşteri kaybını önlemenize yardımcı olacak ilgili öğrenme araçları sağlar.

Bu araç, müşteri eğitimini basitleştirmek ve geliştirmek için özelleştirilebilir markalama ve çok sayıda üçüncü taraf entegrasyonları gibi özelliklere sahiptir. Yazılım, müşteriler için sürekli eğitim desteği için ihtiyacınız olan her özelliğe sahiptir.

SkyPrep'in en iyi özellikleri

Müşterileriniz için sezgisel bir arayüzle öğrenme sürecini kolaylaştırın

İş verilerinizi her zaman güvenli bir şekilde yedekleyerek korumak ve sürdürmek için kurumsal düzeyde güvenlik sağlayın

Raporlama ve analitik özelliklerini kullanarak öğrenme modellerinizin etkisini artırın

Otomasyon sayesinde yinelenen veri girdilerini ortadan kaldırarak kullanıcı yönetimini hızlandırın ve yönetim verimliliğini artırın

SkyPrep sınırlamaları

Analitik ve raporlama özellikleri sınırlıdır ve istenen içgörüleri elde etmek için biraz iş gerektirir

SkyPrep fiyatlandırması

Ücretsiz : 14 günlük deneme

Lite: Özel fiyatlandırma

Premium: Özel fiyatlandırma

Enterprise Learning Suite: Özel fiyatlandırma

SkyPrep puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (140+ yorum)

7. Intellum

via Intellum

Intellum, müşteri eğitimi için yenilikçi bir çözümdür: kurslarınızı oluşturun, sunun, yönetin, izleyin ve geliştirin. Platform, müşterilere eğitim vermek için adım adım bir yaklaşım benimser. İşletmeniz için açıkça tanımlanmış hedefler oluşturarak başlayın ve içerik stratejisini ayarlayarak bu hedeflere ulaşın.

Burada ana tema sürekli öğrenmedir. Kullanıcının geçmiş etkinliklerine, geçmişine ve kişiliğine göre özelleştirilmiş içerik oluşturabilirsiniz. Son olarak, süreci ölçün, iyileştirin ve tekrarlayın.

Intellum'un en iyi özellikleri

Sektörün en iyi eğitim uzmanlarıyla işbirliği yaparak dünya standartlarında danışmanlık hizmeti sunun

Daha fazla kontrol ve verimlilik için gelişmiş bir CMS ile yayınları yönetin ve optimize edin

Kapsamlı bir öğrenme deneyimi için kurslarınızı canlı etkinlikler ve sanal toplantılarla senkronize edin

İçeriği düzenleyerek ve stratejik koleksiyonlar halinde bir araya getirerek sertifikasyon sürecini basitleştirin

Intellum sınırlamaları

Raporlama ve analiz çok etkili değildir

Intellum fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Intellum puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

8. eFront Learning

eFront Learning aracılığıyla

eFront Learning, etiketler ve marka renkleri ile eğitim modüllerinizin görünümünü ve hissini özelleştirmenize olanak tanıyan bir platformdur.

EFront Learning mobil uygulamasıyla, hareket halindeyken de eğitim verebilir ve müşteri sorgularını anında yanıtlayabilirsiniz. Bu yazılım ayrıca öğrenme yollarını planlamayı ve öğrenme eğrileri oluşturmayı basitleştirir.

eFront Learning'in en iyi özellikleri

Akıllı raporlama özelliğini kullanarak ilerlemeyi izleyin ve ayrıntılı raporlar ve kurs tamamlama anketleri ile öğrenme sonuçlarını geliştirin

Çeşitli kullanıcı tercihlerine uyum sağlamak için 20'den fazla dilden seçim sunarak portal yerelleştirmesini özelleştirin

Salesforce, Zapier ve Zendesk gibi üçüncü taraf uygulamalarla entegre edin

eFront Learning sınırlamaları

Arayüzde gezinmek zor

eFront Learning fiyatlandırması

Kayıtlı : Aylık 1.200 $'dan başlar (1000 kayıtlı kullanıcı)

Aktif : Aylık 2.000 $'dan başlar (150 eşzamanlı kullanıcı)

Yerinde: Özel fiyatlandırma

eFront Learning puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (40+ yorum)

9. LearnUpon

via LearnUpon

Tek bir yazılım kullanarak, LearnUpon hub'ı, yeni müşteri kazanımından müşteri eğitimine kadar birçok işlemi gerçekleştirmenizi sağlar. Bu ölçeklenebilir müşteri eğitim yazılımı, tek bir müşteriden binlerce müşteriye aynı anda eğitim verebilir.

LearnUpon'un basit ve ilgi çekici öğrenme deneyimi, müşterileri için eğitimi sorunsuz hale getirir. Ayrıca, AI destekli öğrenmenin öğrenme içeriği ve kursları daha hızlı oluşturmasını sağlar. Kurslarda, kullanıcıları öğrenme yolculuklarında yönlendirmek için etkileşimli botlar bile kullanabilirsiniz.

LearnUpon'un en iyi özellikleri

Müşterilerin seçebileceği ve ürünleriniz ve hizmetleriniz hakkında her şeyi öğrenebileceği kapsamlı bir kurs kataloğu sunar

Platformu markanıza uyacak şekilde kişiselleştirin ve yapılandırın

Koltuk ve rol atama gibi tekrarlayan kullanıcı yönetimi görevlerini otomatikleştirin

Analitik ve raporlardan yararlanarak stratejilerinizi iyileştirin ve sürekli gelişim için bir üst seviyeye taşıyın

LearnUpon sınırlamaları

Özelleştirme ve ölçeklenebilirlik sınırlıdır

LearnUpon fiyatlandırması

Temel: Özel fiyatlandırma

Premium: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

LearnUpon puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

10. WorkRamp

workRamp aracılığıyla

WorkRamp ile müşterilerinizi marka elçilerine dönüştürün. Öğrenci odaklı deneyimler sunmaya odaklanan, ölçeklenebilir bir müşteri eğitim platformudur.

WorkRamp, canlı ve sanal eğitim oturumlarını birleştirerek, eşler arası öğrenmeyi teşvik ederek ve müşteri odaklı bir akademi oluşturarak müşteri toplulukları oluşturmanıza olanak tanır.

WorkRamp'ın anahtar bir özelliği, iş ortağı eğitim LMS'sidir. Ürünlerinizi genişletiyor ve diğer pazar oyuncularıyla entegre ediyorsanız, WorkRamp öğrenme kaynaklarınızı entegre ederek ek destek sağlayabilir.

WorkRamp'ın en iyi özellikleri

Kullanımı kolay kurs oluşturma araçlarıyla öğrenme deneyimlerini tasarlayın ve düzenleyin

Etkileşimli ve özelleştirilmiş eğitim modülleriyle öğrenenlerin ilgisini çekin

Topluluklar aracılığıyla eşler arası öğrenmeyi teşvik edin

WorkRamp sınırlamaları

Farklı türdeki öğreniciler için farklı portallar bulunmaktadır, bu da biraz kafa karıştırıcı olabilir

WorkRamp fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

WorkRamp puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (40+ yorum)

Doğru Müşteri Eğitimi Yazılımıyla İş Katılımını Artırın

Müşterilerin dikkatini çekmek, etkili ürün demoları sunmak ve etkileşimi artırmak için müşteri profili şablonları içeren müşteri eğitimi yazılımı sağlayan bir araca ihtiyacınız var.

Doğru yazılımla, müşterilerinize değer katabilir ve onları sadık müşterilere dönüştürebilirsiniz.

Hala kararsızsanız, ClickUp'ı öneririz. Müşteri eğitimi yazılımı ihtiyaçlarınız için hepsi bir arada bir çözümdür. ClickUp'ın kapsamlı CRM özellikleri ve şablonlarıyla satıştan yenilemeye kadar uçtan uca müşteri yaşam döngüsünü kontrol altına alın.

ClickUp'a kaydolun ve CRM özelliklerini ücretsiz deneyin!