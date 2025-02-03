2025'in En İyi 10 Müşteri Eğitimi Yazılımı

Bazen, en iyi geliştirilmiş ürünler bile kullanıcılarını elde tutmakta zorlanır. Bunun ardındaki en önemli neden, müşteri eğitimi ve bilgilendirmesinin eksikliğidir.
İşletmeler, müşterilerini ürünlerinin avantajları ve bunlardan en yüksek değeri nasıl elde edecekleri konusunda sürekli olarak eğitmelidir. Kullanıcılara eğitim içeriği ve diğer kaynaklar sağlandığında, müşteri deneyimleri önemli ölçüde gelişebilir ve ürününüzün tam potansiyelini fark etmelerine yardımcı olabilir.
Müşteri eğitimi yazılımları, bu kullanıcı eğitimi hedeflerine daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olabilir.
Doğru müşteri eğitimi yazılımıyla, ürün turları, eğitimler, eğitim video yazılımları ve çevrimiçi kurslar ayarlamak çocuk oyuncağı haline gelir.
Müşteri Eğitim Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Aralarından seçim yapabileceğiniz, her biri kendine özgü özelliklere sahip çeşitli müşteri eğitimi yazılımı seçenekleri bulunmaktadır. Ancak, yalnızca birkaçı kaliteli bir müşteri eğitimi programı sunabilecek özelliklerin kombinasyonuna sahiptir.
Bir göz atalım:
- Ölçeklenebilirlik ve esneklik: İş ihtiyaçlarınız ve genişleyen kullanıcı tabanınızla birlikte büyüyebilecek bir müşteri eğitimi yazılımı seçin. Kullanıcı sayısı ve ihtiyaçlarınızın karmaşıklığı ne olursa olsun, değişikliklere uyum sağlayacak kadar esnek olmalıdır
- Entegrasyon yetenekleri: Yazılım, proje yönetimi, CRM, işbirliği ve verimlilik yazılımlarınızla sorunsuz bir şekilde çalışmalıdır. Çok çeşitli yazılımlarla entegrasyon seçeneği, aracın daha kullanışlı olmasını sağlar
- Arayüz ve kullanıcı deneyimi: Eğitim yazılımı, hem sizin hem de kullanıcılarınız için öğrenme sürecini basitleştirecek, kullanıcı dostu bir arayüze sahip olmalıdır
- Raporlama ve analiz: Eğitim programlarınızın etkisini anlamak için veri odaklı bir yaklaşıma ve sağlam raporlama özelliklerine sahip bir yazılım seçin
- Özelleştirme ve markalama: İçerik, görünüm ve düzeni markanızla uyumlu hale getirecek kadar özelleştirilebilen bir yazılım seçin. Bu, kullanıcıların sizi tanımasını ve sadakatini artıracaktır
- Uygulama desteği: Uygulama süreci boyunca teknik yardım ve müşteri desteği sağlayan bir yazılım tercih edin
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Müşteri Eğitimi Yazılımı
Dünya çapında birçok marka için kanıtlanmış sonuçlar sergileyen müşteri eğitim yazılımlarını özenle seçtik. İşte en iyi 10 yazılım.
1. ClickUp
ClickUp, kapsamlı bir proje yönetimi platformu kadar yetenekli bir CRM paketidir. Müşterilerinizle olan ilişkinizi bilmeden müşteri eğitimi sizi hiçbir yere götürmez.
ClickUp'ta CRM'ye özel çeşitli görünümler, fonksiyonlar ve şablonlar sayesinde tüm müşteri ilişkilerini bir bakışta görebilirsiniz.
ClickUp CRM
ClickUp'ın CRM Proje Yönetimi Yazılımı ve CRM şablonları, müşteri yönetimini ve dolayısıyla müşteri eğitimini basitleştirir. Platformun sezgisel tasarımı, müşteri etkileşimlerinin ve ilerlemesinin kolayca izlenmesini sağlayarak her müşterinin kişiselleştirilmiş ilgi ve destek almasını sağlar.
ClickUp Satış
ClickUp Satış Proje Yönetimi ile, sipariş yönetiminden satış desteğine ve müşteri etkileşimine kadar tüm müşteri yaşam döngüsünü kapsayan kapsamlı bir platforma sahip olursunuz. Platformun güçlü analiz yetenekleri, müşteri verilerini sadece görüntülemekle kalmaz, daha derin içgörüler elde etmek için analiz etmenizi de sağlar.
ClickUp'ın Gösterge Paneli, ortalama anlaşma boyutu ve müşteri ömür boyu değeri gibi değerli veri noktaları sağlayan 50'den fazla bileşenle donatılmıştır. Bunlar, eğitim programlarını müşteri ihtiyaçlarına göre uyarlayarak satış büyümesini artırmak için çok önemlidir.
ClickUp Klipler
ClickUp Clips —platformun yerel ekran kaydetme ve video tabanlı iletişim aracı— sadakat ve müşteri memnuniyetini artırma gücüne sahiptir. Yeni müşterileri kazanmak, proje demoları yapmak ve ekran kayıtlarıyla güncellemeleri paylaşmak için mükemmel bir araçtır —hepsi tek bir platformda.
ClickUp E-postalar, müşteri eğitimi iş akışınızı tamamlayabilir. E-posta yönetim aracı, yeni başlayanlar için materyaller, müşteri güncellemeleri ve daha fazlasını göndermek için birleştirilmiş merkezi ile müşterilerinizle iletişimi geliştirir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Esnek ClickUp Görünümleri ve ClickUp CRM ile müşteri bilgilerini görselleştirin ve yönetin
- Müşteri veritabanınızı tek bir yerde merkezileştirin
- ClickUp Otomasyonlarını ayarlayarak iş akışlarını basitleştirin. Bu otomasyonlar, müşteri tabanınız büyüdüğünde eğitim oturumları için planlama ve hatırlatıcılar gibi manuel işleri azaltabilir
- ClickUp Entegrasyonları ile Zoom, Slack, Dropbox ve Vimeo gibi uygulamalarla entegre edin
ClickUp sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar için hafif bir öğrenme eğrisi vardır
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı başına üye başına aylık 5 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4.000+ yorum)
2. Skilljar
Skilljar, müşteri eğitimi için kişiselleştirilmiş bir öğrenme yönetim sistemi (LMS) sağlar. Bu amaca yönelik müşteri başarı aracı, müşteri eğitimini maliyet yoğun bir süreçten stratejik bir varlığa dönüştürür.
Bu müşteri eğitimi yazılımıyla, işinizin ölçeği ne olursa olsun, müşterileri kazanmak, etkileşim kurmak ve elde tutmak için gerekli tüm araçlara sahip olacaksınız.
Bu sadece müşteri eğitimi değildir; raporlama ve analiz özellikleriyle öğrenenlerin ilerlemesini izleyebilir ve içeriğinizi değerlendirebilirsiniz. Skilljar yazma araçları, tüm öğrenme stillerine uyum sağlamak için farklı içerik türlerini destekler.
Skilljar'ın en iyi özellikleri
- Eğitim ilerlemesini izlemek için müşterilerle ilgili eyleme geçirilebilir verileri ve içgörüleri yakalayın ve analiz edin
- Hedef kitleye özel portallar tasarlayarak kişiye özel öğrenme yolculukları oluşturun
- Verilerin görünürlüğünü özelleştirerek ihtiyacınız olan bilgileri tek bakışta sergileyin
- Öğrenme içgörülerini iş zekası araçlarıyla bağlantılandırmak için kurumsal veri bağlayıcıyı uygulayın
- Kayıt süreçlerini kolaylaştırmak dahil olmak üzere, canlı ve sanal eğitim oturumlarını koordine edin ve yönetin
- HubSpot, Zendesk, YouTube ve Salesforce ile entegre edin
Skilljar sınırlamaları
- Otomatik raporlar yok; Platform, diğer araçlarla birleştirilmediği takdirde yalnızca temel analitik özellikler sunar
Skilljar fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Skilljar puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)
3. iSpring Learn
ISpring Learn ile müşterilerinizi güvenilir bir şekilde işe alabilir, becerilerini geliştirebilir ve sertifikalandırabilirsiniz. iSpring Learn uygulaması, eğitimi hemen hemen her cihazdan kolayca erişilebilir hale getirir.
Müşteri tutma yazılımını doğrudan tesislerinize entegre ederek, bulutta barındırmaya gerek kalmadan mevcut kurulumunuzla sorunsuz entegrasyon sağlayabilirsiniz.
ISpring Learn, iSpring Suite ile birleştirildiğinde, e-Öğrenim ekosistemini oluşturmak için LMS+Yazarlık araçlarından oluşan güçlü bir ikili elde edersiniz. Ayrıca, kurs kütüphanesinden kurslar oluşturarak satış yöneticilerini ve müşteri başarı yöneticilerini müşteri eğitimi yolculuğu boyunca güçlendirebilirsiniz.
iSpring Learn'in en iyi özellikleri
- Çevrimiçi ve çevrimdışı kullanım için iSpring Learn uygulamasıyla hareket halindeyken öğrenin
- %100 veri güvenliğini garanti edin ve tüm veri yönetimini merkezileştirmek için özel bulut depolama sağlayın
- Müşteri eğitim girişimlerini geliştirmek ve desteklemek için hazır kurslar sunun
- Performansı etkili bir şekilde değerlendirmek ve ölçmek için eğitim raporları ve analizler sunun
iSpring Learn sınırlamaları
- Diğer yazılımlara göre nispeten pahalıdır
iSpring Learn fiyatlandırması
- iSpring Suite: Yazar başına yıllık 770 dolar
- iSpring Suite Max: Yazar başına yıllık 970 dolar
- iSpring Suite Premium: Yazar başına yıllık 1.970 ABD doları
iSpring Learn puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (70+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (140+ yorum)
4. Adobe Learning Manager
Adobe Learning Manager ile keyifli öğrenme deneyimleri oluşturabilirsiniz. Müşteri etkileşimi, satış ve çalışan becerilerinin geliştirilmesini kapsayan tek noktadan ölçeklenebilir bir platformdur.
Platform, öğrencilerin istedikleri zaman ve istedikleri yerde öğrenmelerine olanak tanır. Oyunlaştırma ve özelleştirme özellikleri, öğrencilerin ilgisini çekmek için benzersiz bir deneyim yaratmanıza yardımcı olur: Kişiselleştirilmiş gösterge paneli, öğrencilerin ilerlemelerini izlemelerine ve kurs önerileri almalarına olanak tanır.
Adobe Learning Manager'ın en iyi özellikleri
- API paketleri ve özel konektörlerle müşteri işbirliği yazılımını mevcut iş akışınıza dahil edin
- Çekici arama ve tarama özelliklerine sahip kullanıcı dostu bir arayüzle kullanıcıları yönlendirin
- Tamamlanan kursları, rozetleri ve ulaşılan dönüm noktalarını bir bakışta görüntülemek için kullanıcı gösterge panelini özelleştirin
- Özel tartışma panoları ile öğrenme ve fikir geliştirme topluluğu oluşturun
Adobe Learning Manager sınırlamaları
- Yazılımın ticari eğitimi sınırlıdır ve yazılım aracılığıyla iç iletişim mümkün değildir
Adobe Learning Manager fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Adobe Learning Manager puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (600'den fazla yorum)
5. Litmos
Litmos, satış, destek, operasyonlar, müşteriler ve çalışanlar dahil olmak üzere farklı departmanların eğitim gereksinimleri için tek noktadan bir çözüm sunar. Sanal sınıfları, mobil öğrenmeyi ve sosyal öğrenmeyi tek bir platformda birleştirir.
Yazılım, web tabanlı ve eğitmen tarafından yönetilen eğitim oturumlarını destekleyerek işbirliği, içerik oluşturma ve küresel dağıtım imkanı sunar.
Liderlik tabloları, özel markalama ve kullanıcı arayüzü gibi heyecan verici özellikler, bu yazılımı diğer müşteri eğitimi LMS'lerinden ayırır.
Litmos'un en iyi özellikleri
- Yerleşik içerik oluşturma araçlarıyla dinamik Paylaşılabilir İçerik Nesne Referans Modeli (SCORM) tasarımları oluşturun ve hem yeni hem de ileri düzeydeki öğrencileri destekleyin
- Etkilerini anlamak için izleme ve raporlama özellikleriyle öğrenme modüllerini izleyin ve analiz edin
- Öğrencilerin katılımını artırmak, motivasyonlarını yükseltmek ve dostça rekabeti teşvik etmek için oyunlaştırma yöntemlerini kullanın
- Markanızın temasını sorunsuz bir şekilde yansıtacak özel kullanıcı arayüzü öğrenme deneyimleri ve gösterge panelleri tasarlayın
Litmos sınırlamaları
- Yeni müşteriler ve çalışanlar için hafif bir öğrenme eğrisi vardır
- Kursları birbirine bağlayamıyor veya yazılım içinde kurs gönderemiyorsunuz
Litmos fiyatlandırma
- Foundational Suite: Özel fiyatlandırma
- Premier Suite: Özel fiyatlandırma
- Platinum Suite: Özel fiyatlandırma
Litmos puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,2/5 (270+ yorum)
6. SkyPrep
"Karışıklık olmayan LMS" olduğunu iddia eden SkyPrep, öğrenmeyi otomatikleştiren ve müşteri eğitimini kolaylaştıran akıllı bir çevrimiçi eğitim yazılımıdır. Müşteri kaybını önlemenize yardımcı olacak ilgili öğrenme araçları sağlar.
Bu araç, müşteri eğitimini basitleştirmek ve geliştirmek için özelleştirilebilir markalama ve çok sayıda üçüncü taraf entegrasyonları gibi özelliklere sahiptir. Yazılım, müşteriler için sürekli eğitim desteği için ihtiyacınız olan her özelliğe sahiptir.
SkyPrep'in en iyi özellikleri
- Müşterileriniz için sezgisel bir arayüzle öğrenme sürecini kolaylaştırın
- İş verilerinizi her zaman güvenli bir şekilde yedekleyerek korumak ve sürdürmek için kurumsal düzeyde güvenlik sağlayın
- Raporlama ve analitik özelliklerini kullanarak öğrenme modellerinizin etkisini artırın
- Otomasyon sayesinde yinelenen veri girdilerini ortadan kaldırarak kullanıcı yönetimini hızlandırın ve yönetim verimliliğini artırın
SkyPrep sınırlamaları
- Analitik ve raporlama özellikleri sınırlıdır ve istenen içgörüleri elde etmek için biraz iş gerektirir
SkyPrep fiyatlandırması
- Ücretsiz: 14 günlük deneme
- Lite: Özel fiyatlandırma
- Premium: Özel fiyatlandırma
- Enterprise Learning Suite: Özel fiyatlandırma
SkyPrep puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (70+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (140+ yorum)
7. Intellum
Intellum, müşteri eğitimi için yenilikçi bir çözümdür: kurslarınızı oluşturun, sunun, yönetin, izleyin ve geliştirin. Platform, müşterilere eğitim vermek için adım adım bir yaklaşım benimser. İşletmeniz için açıkça tanımlanmış hedefler oluşturarak başlayın ve içerik stratejisini ayarlayarak bu hedeflere ulaşın.
Burada ana tema sürekli öğrenmedir. Kullanıcının geçmiş etkinliklerine, geçmişine ve kişiliğine göre özelleştirilmiş içerik oluşturabilirsiniz. Son olarak, süreci ölçün, iyileştirin ve tekrarlayın.
Intellum'un en iyi özellikleri
- Sektörün en iyi eğitim uzmanlarıyla işbirliği yaparak dünya standartlarında danışmanlık hizmeti sunun
- Daha fazla kontrol ve verimlilik için gelişmiş bir CMS ile yayınları yönetin ve optimize edin
- Kapsamlı bir öğrenme deneyimi için kurslarınızı canlı etkinlikler ve sanal toplantılarla senkronize edin
- İçeriği düzenleyerek ve stratejik koleksiyonlar halinde bir araya getirerek sertifikasyon sürecini basitleştirin
Intellum sınırlamaları
- Raporlama ve analiz çok etkili değildir
Intellum fiyatlandırma
- Özel fiyatlandırma
Intellum puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (40+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
8. eFront Learning
eFront Learning, etiketler ve marka renkleri ile eğitim modüllerinizin görünümünü ve hissini özelleştirmenize olanak tanıyan bir platformdur.
EFront Learning mobil uygulamasıyla, hareket halindeyken de eğitim verebilir ve müşteri sorgularını anında yanıtlayabilirsiniz. Bu yazılım ayrıca öğrenme yollarını planlamayı ve öğrenme eğrileri oluşturmayı basitleştirir.
eFront Learning'in en iyi özellikleri
- Akıllı raporlama özelliğini kullanarak ilerlemeyi izleyin ve ayrıntılı raporlar ve kurs tamamlama anketleri ile öğrenme sonuçlarını geliştirin
- Çeşitli kullanıcı tercihlerine uyum sağlamak için 20'den fazla dilden seçim sunarak portal yerelleştirmesini özelleştirin
- Salesforce, Zapier ve Zendesk gibi üçüncü taraf uygulamalarla entegre edin
eFront Learning sınırlamaları
- Arayüzde gezinmek zor
eFront Learning fiyatlandırması
- Kayıtlı: Aylık 1.200 $'dan başlar (1000 kayıtlı kullanıcı)
- Aktif: Aylık 2.000 $'dan başlar (150 eşzamanlı kullanıcı)
- Yerinde: Özel fiyatlandırma
eFront Learning puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (20+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (40+ yorum)
9. LearnUpon
Tek bir yazılım kullanarak, LearnUpon hub'ı, yeni müşteri kazanımından müşteri eğitimine kadar birçok işlemi gerçekleştirmenizi sağlar. Bu ölçeklenebilir müşteri eğitim yazılımı, tek bir müşteriden binlerce müşteriye aynı anda eğitim verebilir.
LearnUpon'un basit ve ilgi çekici öğrenme deneyimi, müşterileri için eğitimi sorunsuz hale getirir. Ayrıca, AI destekli öğrenmenin öğrenme içeriği ve kursları daha hızlı oluşturmasını sağlar. Kurslarda, kullanıcıları öğrenme yolculuklarında yönlendirmek için etkileşimli botlar bile kullanabilirsiniz.
LearnUpon'un en iyi özellikleri
- Müşterilerin seçebileceği ve ürünleriniz ve hizmetleriniz hakkında her şeyi öğrenebileceği kapsamlı bir kurs kataloğu sunar
- Platformu markanıza uyacak şekilde kişiselleştirin ve yapılandırın
- Koltuk ve rol atama gibi tekrarlayan kullanıcı yönetimi görevlerini otomatikleştirin
- Analitik ve raporlardan yararlanarak stratejilerinizi iyileştirin ve sürekli gelişim için bir üst seviyeye taşıyın
LearnUpon sınırlamaları
- Özelleştirme ve ölçeklenebilirlik sınırlıdır
LearnUpon fiyatlandırması
- Temel: Özel fiyatlandırma
- Premium: Özel fiyatlandırma
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
LearnUpon puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
10. WorkRamp
WorkRamp ile müşterilerinizi marka elçilerine dönüştürün. Öğrenci odaklı deneyimler sunmaya odaklanan, ölçeklenebilir bir müşteri eğitim platformudur.
WorkRamp, canlı ve sanal eğitim oturumlarını birleştirerek, eşler arası öğrenmeyi teşvik ederek ve müşteri odaklı bir akademi oluşturarak müşteri toplulukları oluşturmanıza olanak tanır.
WorkRamp'ın anahtar bir özelliği, iş ortağı eğitim LMS'sidir. Ürünlerinizi genişletiyor ve diğer pazar oyuncularıyla entegre ediyorsanız, WorkRamp öğrenme kaynaklarınızı entegre ederek ek destek sağlayabilir.
WorkRamp'ın en iyi özellikleri
- Kullanımı kolay kurs oluşturma araçlarıyla öğrenme deneyimlerini tasarlayın ve düzenleyin
- Etkileşimli ve özelleştirilmiş eğitim modülleriyle öğrenenlerin ilgisini çekin
- Topluluklar aracılığıyla eşler arası öğrenmeyi teşvik edin
WorkRamp sınırlamaları
- Farklı türdeki öğreniciler için farklı portallar bulunmaktadır, bu da biraz kafa karıştırıcı olabilir
WorkRamp fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
WorkRamp puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (40+ yorum)
Doğru Müşteri Eğitimi Yazılımıyla İş Katılımını Artırın
Müşterilerin dikkatini çekmek, etkili ürün demoları sunmak ve etkileşimi artırmak için müşteri profili şablonları içeren müşteri eğitimi yazılımı sağlayan bir araca ihtiyacınız var.
Doğru yazılımla, müşterilerinize değer katabilir ve onları sadık müşterilere dönüştürebilirsiniz.
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