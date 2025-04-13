Trello ve Slack: Takım İşbirliği için Hangi Araç Daha İyi?

Takım işbirliği söz konusu olduğunda, Trello ve Slack sıklıkla karşılaştırılır, ancak tamamen farklı sorunları ele alırlar.

Trello, görevleri izlemek için tasarlanmış yapılandırılmış bir proje yönetimi aracıdır. Kanban tarzı panoları, özelleştirilebilir iş akışları ve otomasyonu, görev atamalarını ve proje ilerlemesini yönetmek için iyi bir seçimdir.

Öte yandan, takımınızın en büyük zorluğu dağınık iletişimse (eksik güncellemeler, sonsuz e-posta konuları veya yavaş yanıtlar), Slack tüm sohbetlerinizi tek bir yerde tutarak hızlı karar verme ve daha iyi takım uyumu sağlar.

Ama asıl tartışma şu: Trello, işbirliği için Slack'in yerini alabilir mi? Slack, bir proje yönetimi aracı olarak fonksiyon görebilir mi? Yoksa takımınızın Slack ve Trello'ya göre daha iyi bir alternatife mi ihtiyacı var? Çünkü bizim bir kozumuz var: ClickUp! Bu blogda daha fazlasını öğrenin!

⏰ 60 saniyelik özet Trello ve Slack'in takımınız için doğru seçim olup olmadığından emin değil misiniz? Karar vermenize yardımcı olacak hızlı bir karşılaştırma. Özellik Trello Slack Amaç Kanban panoları ve görev izleme ile görsel proje yönetimi Kanallar ve mesajlaşma yoluyla gerçek zamanlı iletişim ve işbirliği Güçlü Özelleştirilebilir iş akışları, görev bağımlılıkları ve görsel organizasyon Düzenli kanallar, doğrudan mesajlaşma ve 2.000'den fazla uygulama ile entegrasyonlar Sınır Sınırlı gerçek zamanlı iletişim özellikleri Temel görev yönetimi yetenekleri En İyi Kullanım Örneği Yapılandırılmış görev ve proje yönetimine ihtiyaç duyan takımlar Anlık iletişim ve işbirliğine öncelik veren takımlar

Trello nedir?

trello aracılığıyla

Trello, takımların görevleri organize etmesine, ilerlemeyi izlemesine ve sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olan görsel bir proje yönetimi aracıdır. Kanban metodolojisine dayanan bu araç, iş akışlarını yapılandırmak için panolar, listeler ve kartlar kullanır, böylece kimin ne üzerinde çalıştığını ve bir sonraki adımın ne olduğunu her zaman bilirsiniz.

👀 Biliyor muydunuz? Yüksek katılımlı takımlar %21 daha fazla karlılık gösterir, bu da güçlü işbirliği ve katılımın teşvik edilmesinin finansal faydalarını vurgular.

Trello özellikleri

Takımınız görsel organizasyon ve yapılandırılmış iş akışları ile başarılı oluyorsa, Trello dağınık görevleri açık ve uygulanabilir bir plana dönüştürür. Trello'yu favori yapan özellikler şunlardır:

Özellik #1: Esnek görsel proje yönetimi

trello aracılığıyla

Trello, pazarlama kampanyalarından ürün geliştirmeye ve İK işe alımına kadar çeşitli ihtiyaçlara uygun özelleştirilebilir iş akışları sunar.

Takımlar, projelerini Zaman Çizelgesi, Takvim, Tablo ve Harita gibi çeşitli biçimlerde görüntüleyebilir, böylece son teslim tarihlerini ve iş yüklerini etkili bir şekilde izleyebilir.

Gelişmiş kontrol listeleri ve görev bağımlılıkları, projeleri daha küçük, yönetilebilir adımlara bölmenize yardımcı olurken, hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar.

Özellik #2: Özelleştirme ve ş Akışı optimizasyonu

trello aracılığıyla

Trello, yinelenen projelerin kurulumunu basitleştiren hazır şablonlar sunar, böylece takımlar hemen işe koyulabilir. Görevler etiketler ve filtreler ile kategorize edilebilir, böylece atanan kişiler, son teslim tarihleri veya öncelik düzeylerine göre ilerlemeyi kolayca takip edebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Trello'nun yerleşik otomasyon aracı Butler'ı kullanarak son teslim tarihleri atama ve kartları listeler arasında taşıma gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin, iş akışınızı basitleştirin ve değerli zaman kazanın.

Özellik #3: İşbirliği ve erişilebilirlik

trello aracılığıyla

Trello panoları ile işbirliği çok kolaydır. Takımlar, müşterileri, serbest çalışanları veya dış ortakları belirli panolara davet edebilir, böylece hassas projelerin gizliliğini korurken bilgilere kontrollü erişim sağlayabilir.

Çalışma Alanı görünümleri ve gösterge panelleri, proje durumu ve iş yükü dağıtımı hakkında üst düzey bir genel bakış sunarak birden fazla girişimi aynı anda yönetmeyi kolaylaştırır.

Çevrimdışı olduklarında bile kullanıcılar işlerine devam edebilir ve Trello, internet bağlantısı yeniden kurulduğunda güncellemeleri senkronize eder.

👀 Biliyor muydunuz? Bağlam değiştirme , verimliliği %40'a kadar azaltabilir —Trello, her şeyi tek bir yerde tutarak dikkat dağınıklığını en aza indirir!

Özellik #4: Entegrasyonlar ve mobilite

trello aracılığıyla

Trello, Slack, Google Drive, Jira ve daha fazlası gibi popüler araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve takımların farklı platformlardaki iş akışlarını merkezileştirmesine olanak tanır.

İster masanızda ister hareket halinde olun, Trello'nun iOS, Android, Mac ve Windows için mobil ve masaüstü uygulamaları her zaman, her yerde verimliliği garanti eder.

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Premium: 12,50 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: 17,50 $/ay kullanıcı başına

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Trello Alternatifleri ve Rakipleri

Slack nedir?

Slack, dağınık e-posta konuları ve dağınık konuşmaların yerini düzenli, gerçek zamanlı mesajlaşma ile almak üzere tasarlanmış bir takım iletişim platformudur. Takımların sohbet edebileceği, dosya paylaşabileceği, projelerde işbirliği yapabileceği ve diğer araçlarla entegre olabileceği bir merkez görevi görür.

slack aracılığıyla

Slack özellikleri

Takımınız anlık iletişim ve sorunsuz işbirliği ile başarılı oluyorsa, konuşmaları, dosyaları ve araçları tek bir yerde tutan dijital çalışma alanı Slack tam size göre.

İşte onu takımlar için vazgeçilmez bir seçim haline getiren tüm özellikler, artılar ve eksiler:

Özellik #1: Kolaylaştırılmış iletişim ve işbirliği

slack aracılığıyla

Slack, takımlar, projeler veya belirli konular için oluşturulabilen kanallar ile takım konuşmalarını düzenli tutar. Kanallar, şirket çapındaki tartışmalar için herkese açık veya gizli konular için gizli olabilir.

Kanalların ötesinde, doğrudan ve grup mesajlaşma özelliği e-posta gerektirmeyen anlık iletişim sağlarken, konu başlıklı konuşmalar tartışmaların odaklanmasını ve dağınıklığı önler.

Yüz yüze konuşmanız mı gerekiyor? Ekran paylaşımı da dahil olmak üzere sesli ve görüntülü aramalar, ekip arkadaşlarınızla hızlı bir şekilde bağlantı kurmanızı sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: Slack kanalları için net adlandırma kuralları uygulamak, örneğin proje kanallarına "proj-" veya takım kanallarına "takım-" ön ekini eklemek, organizasyonu iyileştirebilir ve takım üyelerinin gezinmesini ve ilgili tartışmaları bulmasını kolaylaştırabilir.

Özellik #2: Gelişmiş verimlilik ve dosya paylaşımı

İşbirliği mesajların ötesine geçer — Slack, dosya, resim ve videoları doğrudan konuşmalarda paylaşmayı kolaylaştırır. Dosya paylaşımı ve işbirliği ile takımlar belgeleri yükleyebilir, yorum yapabilir ve hatta Google Drive ve Dropbox gibi araçlarla entegre edebilir.

Ayrıca, sabitlenmiş mesajlar ve yer imleri, önemli bağlantıların, dosyaların veya tartışmaların her zaman elinizin altında olmasını sağlar. Geçmiş mesajları veya paylaşılan dosyaları ararken, Slack'in güçlü arama ve filtreleri, ihtiyacınız olanı saniyeler içinde bulmanıza yardımcı olur.

Özellik #3: Akıllı otomasyon ve entegrasyonlar

İş akışı otomasyonu ve botlar ile iş akışınızı bir üst seviyeye taşıyın. Slack'in İş Akışı Oluşturucu'sunu kullanarak tekrarlayan görevleri otomatikleştirin, hatırlatıcılar ayarlayın veya onaylar toplayın; Slackbot gibi botlar ise SSS'leri yanıtlayın ve yanıtları otomatikleştirin.

slack aracılığıyla

Diğer araçlarla entegrasyon mu gerekiyor? Slack, Trello, Zoom, Google Drive, Jira, ClickUp ve Salesforce dahil olmak üzere 2.000'den fazla uygulama entegrasyonunu destekler ve takımınızın platformlar arasında geçiş yapmadan senkronize kalmasını sağlar.

Özellik #4: Özel bildirimler ve hızlı işbirliği

Özel uyarılar ve rahatsız etmeyin modu ile bildirimlerinizi kontrol altında tutun, derin çalışma oturumları sırasında uyarıları sessize alırken anahtar kelimelere, bahsetmelere veya belirli kanallara göre bildirimleri özelleştirin.

Hızlı tartışmalar için Huddles, herhangi bir kanalda veya DM'de doğaçlama sesli sohbetler başlatmanın kolay bir yolunu sunar. Dış ortaklarla çalışıyorsanız, Slack Connect, iç konuşmaları gizli tutarken müşteriler, satıcılar veya paydaşlarla sorunsuz işbirliği sağlar.

Özellik #5: Katılım ve kişiselleştirme

Slack sadece verimlilikle ilgili değildir, aynı zamanda iletişimi eğlenceli ve ilgi çekici hale getirir. Emoji tepkileri ile kullanıcılar ekstra yanıt göndermeden mesajları onaylayabilir, kanalları düzenli tutarken kişisel bir dokunuş ekleyebilir.

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Aktif kullanıcı başına aylık 6,67 ABD doları

Artı: Aktif kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Trello ve Slack: Özellik Karşılaştırması

Trello, görsel bir iş akışı ile proje izlemeyi kolaylaştırırken, Slack gerçek zamanlı iletişim ve koordinasyonda mükemmeldir. Takımınız birini veya ikisini birden tercih edebilir.

En uygun olanı bulmak için özelliklerini karşılaştıralım.

Özellik Trello Slack ClickUp Görev yönetimi ✅ Evet ❌ Hayır Evet + Özelleştirilebilir iş akışları Takım sohbeti ❌ Hayır ✅ Evet Evet + Yerleşik sohbet ve yorumlar Video işbirliği ❌ Hayır ✅ Evet Evet + Ekran kayıtları ve toplantılar Otomasyon ve AI ✅ Temel ✅ Temel Gelişmiş yapay zeka ve otomasyon Çoklu proje görünümleri ✅ Sınırlı ❌ Hayır Evet (Kanban, Gantt, Takvim, Liste vb.) Dosya paylaşımı ve belgeler ✅ Temel ✅ Evet Evet + Entegre belgeler ve depolama

Özellik #1: Görev yönetimi ve organizasyon

Trello, proje ve görev yönetimi için tasarlanmıştır ve Kanban panoları, görev kartları, son teslim tarihleri, kontrol listeleri, etiketler ve otomasyon sunar. Slack iletişimde mükemmeldir, ancak görev ve proje yönetimi işlevselliği hatırlatıcılar ve sabitlenmiş mesajlarla sınırlıdır.

🏆 Kazanan: Yapılandırılmış iş yönetimi önceliğinizse, Trello önde.

Özellik #2: İletişim ve işbirliği

Slack, organize kanallar, doğrudan mesajlaşma, konu başlıklı konuşmalar, toplantılar ve video/sesli aramalar ile öne çıkıyor. Trello, görev kartları içinde temel iletişim özelliklerini destekliyor, ancak hızlı ve sürekli tartışmalar için tasarlanmamıştır.

🏆 Kazanan: Slack, daha derin konuşma yaklaşımıyla bu karşılaştırmanın açık ara galibi oldu.

Özellik #3: Entegrasyonlar ve otomasyon

Her iki araç da Google Drive, Jira, ClickUp ve Zoom gibi uygulamalarla entegre olabilir. Trello'nun Butler otomasyonu görev yönetimini kolaylaştırırken, Slack'in Ş Akışı Oluşturucu iletişimi otomatikleştirir.

🤝 Beraberlik var! Trello ile görev ilerleme izlemeyi veya Slack ile iş akışı verimliliğini önceliklendirebilirsiniz.

Özellik #4: Kullanım kolaylığı ve kullanıcı deneyimi

Trello'nun sezgisel sürükle ve bırak arayüzü, herkesin kolayca kullanmasını sağlar. Slack basit olmakla birlikte, çok fazla kanal ve bildirimle karmaşık hale gelebilir. Trello, işleri yapılandırılmış tutarak karmaşık projelerin bile görsel olarak düzenli kalmasını sağlar.

🏆 Kazanan: Trello bu karşılaştırmanın açık ara galibi. Tablolar, platformun temelini oluşturur ve görev güncellemelerini Slack'e göre çok daha kolay hale getirir.

Özellik #5: Dosya paylaşımı ve belge yönetimi

Slack, Google Drive ve Dropbox gibi bulut depolama hizmetlerine doğrudan entegrasyonlarla dosya, resim ve belge paylaşımını gerçek zamanlı olarak kolaylaştırır. Trello'da ek dosyalar görev kartlarıyla sınırlıdır, bu da sık sık dosya alışverişi yapan takımlar için verimliliği düşürür.

🏆 Kazanan: Dosya paylaşımı iş akışınızın önemli bir parçasıysa, Slack daha iyi bir seçimdir.

Özellik #6: Güvenlik ve gizlilik kontrolleri

Her iki araç da iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA), şifreleme ve SOC 2, GDPR ve HIPAA gibi endüstri standartlarına uyumluluk dahil olmak üzere güçlü güvenlik özellikleri sunar.

🤝 Beraberlik var! Güvenlik öncelikliyse, her iki araç da verilerinizi koruyacaktır.

Özellik #7: Mobil ve uzaktan erişilebilirlik

Slack, her zaman, her yerde bağlantıda kalması gereken takımlar için tasarlanmıştır. Mobil cihazlara uygun kullanıcı arayüzü, kullanım örnekleri, bildirimler ve sesli/görüntülü arama özellikleri sayesinde, uzaktaki takımlar sorunsuz bir şekilde çalışabilir.

Trello'nun mobil uygulaması görev yönetimi için harikadır, ancak aynı düzeyde gerçek zamanlı etkileşim sunmaz.

🏆 Kazanan: Uzaktan çalışan takımlar için Slack daha iyi bir seçenektir. Huddles ve konular sayesinde, Slack'te Trello'ya göre bağlamsal bilgileri bulmak çok daha kolaydır.

Özellik #8: Fiyatlandırma ve uygun fiyat

Trello'nun ücretsiz planı zengin özelliklere sahiptir ve sınırsız pano, görev kartı ve temel otomasyon sunar. Ancak, takımınız büyürse, sınırsız kullanıcıyı destekleyen bir plana ihtiyacınız olabilir.

Slack'in ücretsiz sürümünde mesaj sınırı vardır (sadece son 90 gün içindeki mesajlara erişilebilir), bu da sınırsız mesaj geçmişine ihtiyaç duyan takımlar için kısıtlayıcı olabilir.

🏆 Kazanan: Trello, uzun vadede değer sunan ve daha uygun fiyatlı bir seçenektir.

Sonuç olarak, Trello ve Slack farklı amaçlara hizmet eder. Birçok takım görev izleme için Trello ve iletişim için Slack kullanır, bu da onları güçlü bir ikili haline getirir.

Reddit'te Trello ve Slack karşılaştırması

Reddit tartışmaları bir şeyi açıkça ortaya koyuyor: Trello ve Slack aynı kategoride bile değil. Ancak bu, takımların birini diğerinin yerine kullanmaya çalışmasını engellemiyor.

Trello, bir proje yönetimi aracı olarak öne çıkıyor ve takımlara Kanban panoları, listeler ve otomasyon ile işleri görsel olarak izleme olanağı sunuyor. Küçük takımlar ve tek başına çalışan kullanıcılar için favori bir araç olsa da, birçok Reddit kullanıcısı takımlar büyüdükçe karmaşıklıkla mücadele ettiğini belirtiyor.

…Trello, kişisel ve küçük projeler/küçük takımlar için mükemmeldir. Orta ve büyük ölçekli projeler için yeterli otomasyon ve entegrasyonlar ekleyebilirsiniz. Ancak daha ciddi projeler için daha iyi sistemler gerekir…

…Trello, kişisel ve küçük projeler/küçük takımlar için harikadır. Orta ve büyük ölçekli projeler için yeterli otomasyon ve entegrasyonlar ekleyebilirsiniz. Ancak daha ciddi projeler için daha iyi sistemler gerekir…

Slack ise görev yönetimi için değil, iletişim için tasarlanmıştır.

Bazı kullanıcılar iş akışlarını devam ettirmek için Slack entegrasyonlarına güvenirken, çoğu kişi projeleri doğrudan Slack'te yönetmeye çalışmanın kaosa yol açtığı konusunda hemfikir. Görevler mesaj konularının içinde kayboluyor ve önemli güncellemeler kaydırma ekranında kayboluyor.

Slack bir PM aracı DEĞİLDİR. (Bu arada, Slack'i çok seviyorum ve özel olarak yazılmış Slack uygulamalarıyla hemen hemen her şeyi yapmaya çalışıyorum).

Slack bir PM aracı DEĞİLDİR. (Bu arada, Slack'i çok seviyorum ve özel olarak yazılmış Slack uygulamalarıyla hemen hemen her şeyi yapmaya çalışıyorum).

Peki hangisi kazanır? Redditors'a göre, duruma göre değişir.

Yapılandırılmış iş akışlarına ihtiyacınız varsa, Trello daha iyi bir seçimdir. Gerçek zamanlı iletişim önceliğinizse, Slack önde gider. Ancak her iki dünyanın en iyisini arayan takımlar için, çoğu kişi Trello ile Slack'i birlikte kullanmayı veya daha da iyisi, Trello ve Slack'ten her ikisinin de ihtiyacını ortadan kaldıran ClickUp gibi hepsi bir arada bir araca geçmeyi önerir.

Bir Redditor'un yorumu şöyle

Birçok PM aracı kullandıktan sonra, ClickUp'ın kesinlikle en sağlam araç olduğunu ve farklı şekillerde bir araya getirilebilmesi sayesinde karmaşık iş akışlarını yönetebildiğini gördüm.

Birçok PM aracı kullandıktan sonra, ClickUp'ın kesinlikle en sağlam araç olduğunu ve farklı şekillerde bir araya getirilebilmesi sayesinde karmaşık iş akışlarını yönetebildiğini gördüm.

ClickUp ile tanışın — Trello ve Slack'e en iyi alternatif

Her iki dünyanın en iyisini ve daha fazlasını hepsi bir arada proje yönetimi yazılımında bulabiliyorken neden Trello ve Slack arasında seçim yapasınız?

ClickUp, sıradan bir proje yönetimi aracı veya sohbet uygulaması değildir; Görevler, Belgeler, Sohbet, Toplantılar, Otomasyon ve AI destekli işbirliğini tek bir yerde birleştiren iş için her şeyi içeren uygulama.

ClickUp ile ayrı araçlara gerek yoktur; takımınız birden fazla uygulama arasında geçiş yapmadan projeleri yönetebilir, gerçek zamanlı iletişim kurabilir ve iş akışlarını otomatikleştirebilir.

BankGloucester Pazarlama Müdürü Derek Clements bunu mükemmel bir şekilde özetliyor:

ClickUp, görevleri ve öncelikleri düzenlemek, takım işbirliği ve veri yönetimi için harika bir araçtır. Alanların ve listelerin esnekliği, neredeyse her sektöre uyarlanabilir olmasını sağlar.

ClickUp, görevleri ve öncelikleri organize etmek, takım işbirliği ve veri yönetimi için harika bir araçtır. Alanların ve listelerin esnekliği, neredeyse her sektöre uyarlanabilir olmasını sağlar.

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: Mesajlaşmadan daha fazlası

Tartışmalar için Slack, görevler için Trello arasında geçiş yapmayı unutun. ClickUp'ın Sohbet özelliği, takımların gerçek zamanlı olarak iletişim kurmasını ve konuşmaları proje veya konuya göre düzenli tutmasını sağlar.

ClickUp Sohbet'i kullanarak takımınızla gerçek zamanlı iletişim kurun

Ayrıca, ClickUp'ın Yorum Atama özelliği ile tartışmalar kaybolmaz; herhangi bir yorumu son teslim tarihi olan bir eylem öğesine dönüştürün, böylece hiçbir şey kaçırılmaz.

Atama Yorumları'nı kullanarak ClickUp Sohbet içinden görevler hakkında konuşun, görevleri atayın ve kapatın

📌 ClickUp'ı benzersiz kılan nedir ?

Sohbet, ancak bağlam içinde —tartışmalar görevlerle bağlantılı kalır

Eyleme geçirilebilir konuşmalar —mesajları yapılacaklar listesine dönüştürün

Mesaj sınırı yok—Slack'in ücretsiz planından farklı olarak, ClickUp tüm sohbet geçmişinizi saklamanıza olanak tanır

📮ClickUp Insight: Profesyonellerin yaklaşık %41'i takım iletişimi için anlık mesajlaşmayı tercih ediyor. Hızlı ve verimli iletişim sağlasa da, mesajlar genellikle birden fazla kanal, konu veya doğrudan mesajlara yayılır ve bu da daha sonra bilgileri bulmayı zorlaştırır. ClickUp Sohbet gibi entegre bir çözümle, sohbet konularınız belirli projelere ve görevlere haritalanır, böylece konuşmalarınız bağlam içinde ve kolayca erişilebilir olur.

ClickUp'ın 2. Avantajı: Gelişmiş proje yönetimi

Trello'nun Kanban panoları harikadır, ancak ClickUp, proje yönetimini başka bir seviyeye taşıdığı için Trello'dan daha iyidir.

Liste, Zaman Çizelgesi, Gantt ve Zihin Haritaları dahil olmak üzere çoklu görünümler ile ClickUp Proje Yönetimi çözümü, takımınızın en iyi şekilde çalıştığı şekilde uyum sağlar. İletişimi tek bir yerde tutarken görevleri, iş akışlarını ve bağımlılıkları kolayca yönetin.

ClickUp Proje Yönetimi ile her teslimatı yolunda tutun

ClickUp Görevleri daha fazla esneklik sağlar —Özel durumlar, öncelikler, yinelenen görevler ve bağımlılıklar her projenin yolunda gitmesini sağlar. İç içe alt görevler, kontrol listeleri ve otomasyon ile takımlar, büyük resmi gözden kaçırmadan karmaşık işleri parçalara ayırabilir.

Aslında, New York'un Long Island City kentinde bulunan yenilikçi bir evcil hayvan ürünleri şirketi olan Diggs, ClickUp ile proje izleme ve takım işbirliğini büyük ölçüde iyileştirdi.

ClickUp Görevleri ile işleri net bir şekilde bölün

📌 ClickUp neden hem Trello hem de Slack'ten daha üstün?

Kanban'dan daha fazlası —15'ten fazla görünüm arasından seçim yapın —15'ten fazla görünüm arasından seçim yapın

Gelişmiş Otomasyonlar —kodlama yapmadan iş akışlarını özelleştirin

Yerleşik Zaman Takibi —üçüncü taraf araçlara gerek yok

ClickUp Clips ile içgörüleri anında yakalayın ve paylaşın

Bir görevi hızlı bir şekilde açıklamak mı gerekiyor? Slack'te uzun mesajlar yazmak veya Trello kartlarına ayrıntılar eklemek yerine, ClickUp Clips ile ekran klibi kaydedin veya çalışma alanınızdan doğrudan ClickUp Toplantıları'na geçin.

Bu, her şeyi görevlerinizle bağlantılı tutarken ayrı video araçlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

ClickUp Meetings ile daha sorunsuz ve odaklanmış görüşmeler yapın

ClickUp'ın 4. Avantajı: Sorunsuz Slack entegrasyonu — hala ihtiyacınız varsa

Zaten Slack kullanıyor musunuz? ClickUp'ın Slack entegrasyonu ile görevler oluşturabilir, hatırlatıcılar ayarlayabilir ve işleri doğrudan Slack'ten güncelleyebilirsiniz — uygulama arasında geçiş yapmanız gerekmez.

Ancak, ClickUp'ın yerleşik Sohbet özelliği sayesinde birçok takım Slack'e hiç ihtiyaç duymadığını fark etti.

💡 Profesyonel İpucu: İnsan kaynakları liderlerinin %89'u bu uygulamaların başarılı sonuçlar için anahtar rol oynadığını kabul ettiğinden, düzenli olarak meslektaşlardan geri bildirim almak ve durum kontrolü yapmak işbirliğini ve çalışan memnuniyetini artırabilir.

ClickUp'ın Slack Entegrasyonu ile konuşmaları ve görevleri senkronize edin

ClickUp'ın 5. Avantajı: AI destekli işbirliği

ClickUp sadece Trello ve Slack'in bir karışımı değil, daha akıllı.

ClickUp Brain ile, görevleri otomatikleştirmenize, güncellemeleri özetlemenize ve iş akışlarını optimize etmenize yardımcı olan AI destekli bir asistan elde edersiniz, böylece işbirliği daha hızlı ve daha verimli hale gelir.

ClickUp Brain ile daha akıllı kararları daha hızlı alın

Günümüzün iş dünyası bozuk. Projelerimiz, bilgilerimiz ve iletişimimiz birbirinden kopuk araçlara dağılmış durumda ve bu da işlerimizi yavaşlatıyor.

ClickUp, projeleri, bilgileri ve sohbeti tek bir yerde birleştiren iş için her şeyi içeren uygulamasıyla bu sorunu çözer. Tüm bunlar, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir. Kanban, Liste, Gantt ve Takvim gibi birden fazla görünüm sayesinde takımlar ihtiyaç duydukları esnekliğe sahip olur.

Yerleşik Sohbet, Belgeler ve Beyaz Tahtalar, konuşmaları ve içeriği görevlerle bağlantılı tutarak uygulama arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır. AI destekli otomasyon manuel işi azaltırken, video işbirliği araçları üçüncü taraf uygulamaların yerini alır.

Ayrıca, 1.000'den fazla platformda derin entegrasyonlar sunan ClickUp, sorunsuz bir iş akışı sağlayarak takımların daha akıllı, daha az yorucu bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Takımınız uygulama yükünden bıktıysa, yükseltme zamanı geldi.

Bugün ücretsiz kaydolun ve gerçek hepsi bir arada işbirliğini deneyimleyin.