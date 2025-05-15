2025'in En İyi 11 Leapsome Alternatifi

İnsan kaynakları araçlarınız herkes için işi gerçekten daha sorunsuz hale getirse ne olur? Çünkü çalışan bağlılığı ve takım işbirliği yerine oturduğunda, geri kalan her şey de kendiliğinden gelir.

Motivasyonu yüksek, iyi bağlantıları olan bir takım, daha iyi performans, daha yüksek çalışan bağlılığı ve kariyer gelişimi sağlar. Leapsome gibi platformlar, derinlemesine analizler yoluyla eyleme geçirilebilir içgörüler sunan popüler çalışan bağlılığı platformları olsa da, her kuruluş için her zaman en uygun seçenek olmayabilir.

Leapsome, ilerlemeyi izlemenize, çalışanların geri bildirimlerini toplamanıza ve takım üyelerini şirket hedefleriyle uyumlu hale getirmenize yardımcı olur. Ancak, bazı kullanıcılar zorluklar yaşadıklarını bildiriyor. Bu zorluklar arasında öğrenme eğrisinin dik olması, sınırlı entegrasyonlar ve yüksek fiyatlandırma yer alıyor. Bu dezavantajlar, kuruluşları diğer kapsamlı çözümleri keşfetmeye itiyor.

Bu kullanıcılar arasındaysanız, aramanız burada sona eriyor!

📋 Bu kılavuz, İK süreçlerini basitleştiren, çalışan bağlılığını artıran ve modern takımların ihtiyaç duyduğu esnekliği sağlayan en iyi 11 Leapsome alternatifini keşfediyor.

🔍 Biliyor muydunuz? İnsan Kaynakları terimi her zaman kullanılmamıştır! 20. yüzyılın ortalarına kadar, genellikle Endüstri İlişkileri veya Personel Yönetimi olarak adlandırılırdı.

Leapsome alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

En iyi Leapsome alternatiflerini ararken, İK görevlerini basitleştiren ve takımınızın performansını artıran özelliklere odaklanın. Bu nedenle, işgücü planlamasına yardımcı olan, çalışan bağlılığını artıran, İK süreçlerini kolaylaştıran ve takımınızın baş ağrıtmadan seviye atlamasına yardımcı olan araçları arayın.

Dikkate almanız gereken bazı anahtar özellikler şunlardır:

Performans yönetimi : Gerçek zamanlı geri bildirim ve eyleme geçirilebilir içgörülerle takımınızın performansını izleyen ve değerlendiren bir performans yönetimi platformu arayın

Hedef yönetimi : Takım üyelerinin ilerlemesini kolayca izlerken, hedef ayarını optimize ederek takım üyelerini şirketin OKR'leriyle uyumlu hale getiren, İK profesyonelleri için hedef yönetimi araçlarına öncelik verin

Çalışan bağlılığı analitiği : Olumlu bir iş ortamı için anahtar metrikleri ve eğilimleri belirlemek üzere bağlılık verileri hakkında içgörüler sağlayan bir : Olumlu bir iş ortamı için anahtar metrikleri ve eğilimleri belirlemek üzere bağlılık verileri hakkında içgörüler sağlayan bir çalışan bağlılığı yazılımı bulun

Öğrenme yönetim sistemi : Çalışanların gelişimini ve bağlılığını artırmak için yapılandırılmış öğrenme yolları sunan bir araç arayın

Takdir programları : Çalışan deneyimini ve motivasyonunu artırmak için ödül, takdir ve ücret yönetimi özelliklerine sahip bir araç seçin

Özelleştirilebilir çalışan anketleri: Kullanıcı geri bildirimlerini etkili bir şekilde toplamak için düzenli katılım anketleri hazırlayan : Kullanıcı geri bildirimlerini etkili bir şekilde toplamak için düzenli katılım anketleri hazırlayan çalışan nabız anket araçlarını tercih edin

🔍 Biliyor muydunuz: Bir dizi felaketle sonuçlanan çalışan grevleri, iş bırakma eylemleri ve kalite kontrol sorunları, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk İK departmanının kurulmasına yol açtı. Bu departman, 1901 yılında Ohio, Dayton'daki National Cash Register Company'de kuruldu! Aradan bir asırdan fazla zaman geçti! 😲

En İyi Leapsome Alternatifleri Bir Bakışta

İşte en iyi 11 Leapsome alternatifine hızlı bir genel bakış, anahtar özellikleri, en iyi kullanım örnekleri ve fiyatlandırmaları.

Araç En Uygun En İyi Özellikler Fiyatlandırma ClickUp İK proje yönetimi ve çalışan bağlılığıTakım boyutu: Bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler ve kurumsal şirketler için idealdir İK yönetimi için özel görünümler, yapay zeka destekli performans içgörüleri, sorunsuz görev yönetimi ve işbirliği, işe alım, oryantasyon ve performans değerlendirme şablonları Sonsuza kadar ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Lattice Performans değerlendirme şablonlarıTakım boyutu: Performans odaklı takımlar için en uygun seçenek Gerçek zamanlı geri bildirim araçları, çalışan bağlılığı için anketler Koltuk başına aylık 11 $'dan başlayan fiyatlarla Culture Amp Çalışan bağlılığıTakım boyutu: Çalışan bağlılığı takımları için en uygun seçenek Çalışan anketleri, performans yönetimi, yapay zeka destekli içgörüler Özel fiyatlandırma 15Five Performans odaklı takımlarTakım boyutu: Performans odaklı takımlar için en uygun seçenek Sürekli geri bildirim, katılım anketleri ve insan analitiği için düzenli kontroller Aylık 4 $'dan başlayan fiyatlarla Betterworks Performans ve geri bildirim odaklı takımlarTakım boyutu: Performans ve geri bildirim odaklı takımlar için en uygun seçenek Gerçek zamanlı performans geri bildirimi, hedef izleme, sürekli çalışan takdir Özel fiyatlandırma Engagedly Hedef odaklı takımlar, öğrenmeye odaklı kuruluşlar Takım boyutu: Hedef odaklı takımlar, öğrenmeye odaklı kuruluşlar için en uygun 360 derece değerlendirmeler, hedef belirleme ve OKR'ler, öğrenme yönetim sistemi (LMS), çalışan bağlılığı Kullanıcı başına aylık 2 $'dan başlayan fiyatlarla Bonusly Çalışanların takdirine odaklanan kuruluşlarTakım boyutu: Çalışanların takdirine odaklanan kuruluşlar için en uygun seçenek Eşler arası takdir, özelleştirilebilir ödül kataloğu, Slack ve Teams ile entegrasyon Kullanıcı başına aylık 2 $'dan başlayan fiyatlarla Workvivo Dahili iletişim ve takım katılımıTakım boyutu: Dahili iletişim ve takım katılımı için en uygun İç iletişim için sosyal beslemeler, çalışan geri bildirim araçları, 40'tan fazla İK aracıyla entegrasyonlar Özel fiyatlandırma HiBob HRIS Küçük ve orta ölçekli işletmelerTakım boyutu: Küçük ve orta ölçekli işletmeler için en uygun Merkezi bordro, yan haklar, zaman takibi, işe alım araçları, özelleştirilebilir çalışan verileri Özel fiyatlandırma Workday Karmaşık İK ihtiyaçları olan büyük kurumsal şirketlerTakım boyutu: Karmaşık İK ihtiyaçları olan büyük kurumsal şirketler için en uygun seçenek İşgücü performansına ilişkin gerçek zamanlı içgörüler, çalışanların kendi kendine hizmet seçenekleri, uyumluluk araçları Özel fiyatlandırma Bamboo HR Verimli İK yönetimine ihtiyaç duyan küçük işletmeler Takım boyutu: Verimli İK yönetimine ihtiyaç duyan küçük işletmeler için en uygun seçenek İK raporlama ve analitik, başvuru izleme sistemi, çalışan veri yönetimi Özel fiyatlandırma

Çalışan Gelişimi için Keşfedilebilecek En İyi 11 Leapsome Alternatifi

Takımınızı destekleyen ve iş yeri verimliliğini artıran Leapsome'un en iyi 11 alternatif aracını inceleyin:

1. ClickUp (İK proje yönetimi ve çalışan bağlılığı için en iyisi)

ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulama, iş akışlarınızı basitleştirmek için tasarlanmıştır. Özel görünümler, şablonlar ve otomasyon gibi sezgisel özellikleri ihtiyaçlarınıza uyum sağlayarak zaman kazanmanızı ve verimliliğinizi artırmanızı sağlar.

ClickUp'ı mükemmel bir Leapsome alternatif aracı yapan özellikler şunlardır:

ClickUp ile İK yönetimini kolaylaştırın

ClickUp İK Yönetimi çözümü, her görevin net bir sahibi, son tarihi ve önceliği olması için özel işe alım, oryantasyon, performans değerlendirmeleri ve eğitim iş akışları oluşturmanıza olanak tanır. Listeler, panolar veya Gantt grafikleri gibi farklı görünümleri kullanarak proje ilerlemesini görselleştirin.

Çalışan performansını kolaylıkla takip edin

ClickUp Gösterge Panelleri ile takım performansını izleyin ve eyleme geçirilebilir içgörüler toplayın

ClickUp, görevlerin tamamlanma durumunu, inceleme döngülerini ve verimlilik ölçümlerini görselleştiren Gösterge Panelleri ile performans izlemeyi sorunsuz hale getirir. Bileşenleri kullanarak KPI'ları, son teslim tarihlerini veya takımlar arasındaki ilerlemeyi tek bir yerden izleyin.

ClickUp Brain ile performans verilerini anında analiz edebilir, darboğazları belirleyebilir ve manuel araştırma yapmadan içgörüler elde edebilirsiniz. Kimlerin aşırı yüklenmiş olduğunu ortaya çıkarmak, inceleme eğilimlerini özetlemek veya geri bildirimlerden eylem planları oluşturmak için ClickUp Brain, dağınık İK verilerini saniyeler içinde stratejik rehberliğe dönüştürür.

ClickUp Brain ile performans verilerini analiz edin, darboğazları belirleyin ve içgörüler elde edin

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının yaklaşık %42'si takım iletişimi için e-postayı tercih ediyor. Ancak bunun bir bedeli var. Çoğu e-posta yalnızca belirli takım arkadaşlarına ulaştığı için bilgi parçalı kalıyor ve bu da işbirliğini ve hızlı karar almayı engelliyor. Görünürlüğü artırmak ve işbirliğini hızlandırmak için, e-postalarınızı saniyeler içinde eyleme geçirilebilir görevlere dönüştüren ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulamadan yararlanın!

ClickUp Hedefleri ile ölçülebilir hedefler belirleyin ve takım üyelerini daha geniş şirket öncelikleri ile uyumlu hale getirin. Performans Değerlendirmeleri Şablonunu kullanarak yönetici değerlendirmeleri ve öz değerlendirmeleri gerçekleştirirken, ilerlemeyi ve sürekli geri bildirimleri yapılandırılmış, işbirliğine dayalı bir alanda belgelendirin.

Ayrıca, katılım anketleri ve nabız kontrolleriyle çalışanların duygularını toplayarak sürekli iyileştirme kültürünün oluşmasına yardımcı olabilirsiniz.

İşe alım ve oryantasyon süreçlerini basitleştirin

ClickUp Kontrol Listeleri ile çalışanların işe alım sürecini iyileştirin

ClickUp, yeni çalışanları işe almayı çok daha kolay hale getirir. İş akışları ve şablonlarla aday izleme özelliği sunarak işe alım sürecini daha sorunsuz hale getirir. Ayrıca, yeni çalışanları adım adım yönlendiren kontrol listeleri ve görev bağımlılıkları, işe alım sürecini kolaylaştırır.

Kaynak planlamasını optimize edin

ClickUp ile takımınızın zamanını ve iş yükünü verimli bir şekilde yönetmek daha kolay. Özelliklerini kullanarak kimin müsait olduğunu görerek kaynak tahsisini kolaylaştırın, görevleri dengeleyerek tükenmişliği önleyin ve gelecekteki ihtiyaçları planlayarak genel iş gücü planlamasını daha iyi yönetin.

Özelleştirilebilir alanlar, belirli ayrıntıları (beceriler veya inceleme tarihleri gibi) izlemenizi sağlar ve platform içinde programları ve hatırlatıcıları kolayca yönetebilirsiniz.

İşbirliğini artırın

ClickUp Docs kullanarak belgeleri ve wiki'leri kolayca oluşturun, düzenleyin ve organize edin

ClickUp Belgeleri ve wiki'leri kullanarak erişilebilir el kitapları, eğitim materyalleri ve geri bildirim formları oluşturun. Fikir üretmek, dosyaları birlikte düzenlemek veya anında geri bildirim bırakmak için ekip çalışmasını sorunsuz ve verimli hale getirir. Ayrıca, ClickUp Sohbet özelliği anlık mesajlaşma ve gerçek zamanlı tartışmalar sağlayarak işbirliğini daha da geliştirir ve gecikmeleri azaltır.

ClickUp, İK ile ilgili süreçler için birçok şablon sunar, böylece sıfırdan başlamanıza gerek kalmaz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Otomasyonlarını kullanarak durumları otomatik olarak güncelleyin, görevleri atayın veya işe alım aşamaları ve oryantasyon kontrol listeleri için hatırlatıcılar gönderin

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak çalışan el kitaplarını, eğitim kılavuzlarını ve oryantasyon materyallerini tek bir yerde düzenleyin

Bireysel ve takım hedeflerini uyumlu hale getirin, ClickUp Goals ile herkes için şeffaf bir büyüme yolu oluşturun

Hassas tartışmalar için gizli kanallar oluşturun veya görevlere özel konular kullanarak konuşmaları ClickUp Sohbet ile düzenli tutun

ClickUp Gösterge Panelleri ile görev tamamlama, işe alım ilerlemesi veya eğitim zaman çizelgeleri gibi metrikleri görselleştirerek veriye dayalı kararlar alın

Özel Alanlar ve İş Yükü Görünümleri ile benzersiz İK verilerini takip edin ve takım kapasitesini ve kaynak tahsisini etkin bir şekilde yönetin

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulama, masaüstü sürümüne kıyasla biraz sınırlı bir özellik setine sahiptir

ClickUp'ın özellik seti, yeni kullanıcılar için kısa bir öğrenme süreci gerektirebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Primeland Real Estate Development'da Proje Mühendisi olan Ahmad Abu Sharea, ClickUp hakkında şunları söylüyor:

Başlangıçta ClickUp'ı kullanmanın hedefi, bir yöneticinin bakış açısından herkesin görevlerini takip etmekti, ancak daha sonra herkes görevlerini zaman çizelgeleriyle düzenlemeye başladığında geliştirildi. Beklemediğimiz kadar harika bir işbirliği aracı haline geldi, ardından daha fazla proje oluşturduk ve asıl amacımızı çalışanları yönetmekten görevleri yönetmeye ve izlemeye kaydırdık.

Başlangıçta ClickUp'ı kullanmanın hedefi, bir yöneticinin bakış açısından herkesin görevlerini takip etmekti, ancak daha sonra herkes görevlerini zaman çizelgeleriyle düzenlemeye başladığında bu hedef daha da gelişti. Beklemediğimiz bir şekilde harika bir işbirliği aracı haline geldi, ardından daha fazla proje oluşturduk ve asıl amacımızı çalışanları yönetmekten görevleri yönetmek ve izlemek olarak değiştirdik.

💡 Profesyonel İpucu: İnsan kaynakları stratejinizi nasıl daha etkili hale getirebileceğinizi mi merak ediyorsunuz? 10 etkili insan kaynakları stratejisi ve örneği keşfedin ve aşağıdaki gibi anahtar bileşenleri öğrenin: İş hedeflerini desteklemek için işe alım ve performans yönetimini özelleştirin

Güçlü bir işveren markası oluşturun ve daha akıllı işe alımlar için yapay zekayı kullanın

Sürekli gelişim ile çalışanlarınızın becerilerini ve bağlılıklarını koruyun

Sürekli geri bildirim ve net beklentiler, yüksek performansı teşvik eder

İş-yaşam dengesi ve sağlık programlarını teşvik ederek çalışan bağlılığını artırın

En iyi yetenekleri çekmek için adil ücret ve harika avantajlar sağlayın

2. Lattice (Performans değerlendirmeleri ve yönetimi için en iyisi)

via Lattice

Lattice, sağlam performans yönetimi araçlarıyla öne çıkar ve İK takımlarının ilerlemeyi izlemesine, başarıları belgelendirmesine ve adil değerlendirmeler yapmasına yardımcı olur.

Lattice ayrıca gerçek zamanlı yapıcı geri bildirimleri kolaylaştırır. Bu sürekli iletişim, sorunların hızlı bir şekilde çözülmesine yardımcı olur. Ayrıca, platform, düzenli olarak kullanıcı geri bildirimleri toplamanızı sağlayan anketler gibi çalışan bağlılığı araçları da içerir.

Lattice'in en iyi özellikleri

Çalışan performansını etkili bir şekilde değerlendirmek için yapılandırılmış şablonları kullanın

Çalışanların gelişimini desteklemek için gerçek zamanlı iletişimi kolaylaştırın

Takımınızın duygularını ve bağlılık düzeylerini anlamak için düzenli anketler yapın

Lattice sınırlamaları

Otomatik anketler ve soru formları zamanla tekrarlayıcı hale geliyor

İK sistemi entegrasyonları genellikle platformlar arasında senkronizasyon sorunlarına neden olur

💡 Kullanışlı ipucu: Daha iyi seçenekler aramaya devam etmek istiyorsanız, daha iyi performans yönetimi için en iyi Lattice alternatiflerine göz atın.

Lattice fiyatlandırması

Yetenek Yönetimi : Koltuk başına aylık 11 $

HRIS: Koltuk başına aylık 10 $

Lattice puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (3800+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (180+ yorum)

G2 kullanıcılarının Lattice'i neden harika bir performans yönetimi aracı olarak gördüklerini inceleyelim:

Lattice, performansımı yönetmek ve kariyer gelişimimi izlemek için inanılmaz derecede yararlı bir araçtır. Her hafta yöneticimle 1:1 görüşmelerimi planlamak için kullanıyorum ve hem yöneticimden hem de iş arkadaşlarımdan üç ayda bir geri bildirim toplamama ve sunmama yardımcı oluyor.

Lattice, performansımı yönetmek ve kariyer gelişimimi izlemek için inanılmaz derecede yararlı bir araçtır. Her hafta yöneticimle 1:1 görüşmelerimi planlamak için kullanıyorum ve hem yöneticimden hem de iş arkadaşlarımdan üç ayda bir geri bildirim toplamama ve sunmama yardımcı oluyor.

3. Culture Amp (Çalışan bağlılığı ve geri bildirim için en iyisi)

via Culture Amp

Culture Amp, kendisini bir "çalışan deneyimi platformu" olarak konumlandırmaktadır. Bağlılığı ve performansı artırmak için tasarlanmıştır. Anketleri hızlı bir şekilde başlatmanıza, eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmenize ve İK hedeflerini iş sonuçlarıyla ilişkilendirmenize olanak tanır.

Culture Amp'ın performans yönetimi, hedefler belirlemenize, geri bildirim sağlamanıza ve çalışanların gelişimini sorunsuz bir şekilde desteklemenize olanak tanır.

Culture Amp'ın en iyi özellikleri

Çalışanların geri bildirimlerini verimli bir şekilde toplamak için çalışan anketleri başlatın

AI araçlarıyla takım bağlılığı anket sonuçlarını yorumlayarak eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Gelişmiş büyüme için gerçek zamanlı takım iletişimi sağlayın

Culture Amp sınırlamaları

Hedef belirleme tabloları diğer platformlarda bulunan esnekliğe sahip değildir

Gerçek zamanlı yardım genellikle gecikmelerle gelir

Fiyatlandırma, daha basit anket araçlarına göre daha yüksektir

Culture Amp fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Culture Amp puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1300+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (140+ yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: İşiniz için en iyi HRMS yazılımı: Ölçeklenebilir çözümler incelendi

4. 15Five (Çalışan bağlılığı anketleri için en iyisi)

via 15Five

15Five, düzenli kontrol, geri bildirim alışverişi ve katılım anketleri yoluyla sürekli performans yönetimine odaklanır. Adı, çalışanların haftalık raporlarını yazmak için 15 dakika harcarken, yöneticilerin bu raporları okumak için 5 dakika harcamalarından gelmektedir.

15Five ile, takımınızın tam potansiyeline ulaşmasına yardımcı olan performans değerlendirmeleri yapabilirsiniz. Ayrıca, katılım anketleri size eyleme geçirilebilir içgörüler sunarak, çalışan memnuniyetini artırmak için veriye dayalı kararlar almanızı sağlar. Tutarlı iletişim yoluyla güçlü yönetici-çalışan ilişkileri kurmayı amaçlar.

15En iyi özellikler

BambooHR ve Workday gibi HRIS platformlarıyla entegre ederek veri yönetimini tek bir çatı altında toplayın

Stratejik İK kararları almak için hazır insan analitiği verilerine erişin

Slack gibi iletişim araçlarıyla entegre ederek takım işbirliğini geliştirin

15Five sınırlamaları

Aynı anda yalnızca bir aktif HRIS entegrasyonuna izin vermek esnekliği sınırlar

Müşteri desteği, raporlama ve eğitim ile ilgili sorunlar yaşanması kullanılabilirliği azaltır

Kuralcı bir haftalık kontrol biçimi uygulamak, takımın uyum yeteneğini kısıtlar

15Five fiyatlandırması

Engage : Aylık 4 $

Perform : Aylık 10 $

Toplam Platform: 16 $/ay

15Five puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (890+ yorum)

G2 kullanıcılarının kuruluşları için kritik bir platform olarak 15Five'ı seçmelerinin nedenleri şunlardır:

Şirket genelindeki ortalama Pulse puanına bağlı, şirket çapında bir OKR oluşturduk. Bu, şirketin haftadan haftaya nasıl "hissettiğini" kolayca kontrol etmemizi sağlıyor ve son 2 yılda, bunun doğru, önemli ve takımın benimsemesi ve tutarlı bir şekilde kullanması için çok kolay olduğunu gördüm.

Şirket genelindeki ortalama Pulse puanına bağlı, şirket çapında bir OKR oluşturduk. Bu, şirketin haftadan haftaya nasıl "hissettiğini" kolayca kontrol etmemizi sağlıyor ve son 2 yılda, bunun doğru, önemli ve takımın benimsemesi ve tutarlı bir şekilde kullanması için çok kolay olduğunu gördüm.

💡 Profesyonel İpucu: Performans yönetimi çerçevelerinin ne olduğunu keşfedin ve kuruluşların çalışan performansını nasıl izlediğini ve değerlendirdiğini öğrenin: Ölçülebilir sonuçlarla net hedefler belirleyin; bireysel ve takım hedeflerini uyumlu hale getirmek için mükemmeldir

Personel için gerçekçi hedefler belirleyin ve zaman içinde ilerlemelerini takip edin

Geri bildirim ve katılım yoluyla bütünsel çalışan gelişimine odaklanın

Müşteri, finans ve iç perspektiflerden performansı değerlendirin

Üst düzey roller için ideal olan, tüm kademelerden kapsamlı geri bildirimler toplayın

5. Betterworks (Çalışan performans yönetimi ve geri bildirim için en iyisi)

via Betterworks

Betterworks, kuruluşunuzun en yüksek performansa ulaşmasına yardımcı olmaya odaklanmıştır. Yöneticilerin etkinliğini artırır, çalışanların katılımını teşvik eder ve İK liderlerinin daha akıllı kararlar almasını sağlayan güvenilir bir performans yönetimi platformudur.

Ayrıca, Betterworks ile hedef odaklı, gerçek zamanlı geri bildirim verebilir ve sürekli takdirle çalışanlarınızı motive edebilirsiniz. Bunu, performans için kuruluşunuzun eğitmeni olarak düşünün.

Betterworks'ün en iyi özellikleri

Geçmiş verileri takip ederek zaman içindeki ilerlemeyi izleyin

Güçlü analiz ve raporlama fonksiyonlarıyla performans hakkında içgörüler edinin

Slack ve Microsoft Teams gibi popüler iletişim araçlarıyla entegre ederek işbirliğini geliştirin

Betterworks sınırlamaları

Raporlama özellikleri temel düzeydedir ve içgörü elde etmek için manuel çaba gerektirir

Geçmiş check-in'leri incelemek, her bir girdiyi manuel olarak tıklamayı gerektirir

Betterworks fiyatlandırması

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Orta ölçekli işletmeler: Özel fiyatlandırma

Betterworks puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4/5 (20+ yorum)

6. Engagedly (Takım değerlendirmeleri ve etkili hedef yönetimi için en iyisi)

via Engagedly

Engagedly, performans yönetimi, çalışan bağlılığı, öğrenme ve takdir gibi alanları kapsayan modüler bir platform sunar. Kuruluşların ihtiyaç duydukları modülleri seçmelerine olanak tanır.

360 derece değerlendirmeler, gerçek zamanlı geri bildirim, hedef belirleme (OKR'ler), öğrenme yönetimi (LMS), anketler ve ödüller gibi özellikler sunar. Çalışanların gelişimine kapsamlı bir yaklaşım hedefler.

Ayrıca, hedef belirleme özelliği, uzaktaki takımların bile aynı şirket vizyonu doğrultusunda çalışmasını sağlar.

Engagedly'nin en iyi özellikleri

Anlık ve yapıcı geri bildirim kanalları aracılığıyla sürekli iyileştirmeyi teşvik edin

Özelleştirilebilir anketler kullanarak içgörüler toplayın ve çalışan deneyimini geliştirin

Kariyer gelişimini ve beceri gelişimini desteklemek için bir öğrenme yönetim sistemi sunun

Engagedly sınırlamaları

Modüler, özel fiyatlandırma şeffaflığı zorlaştırıyor

Eski derecelendirmeleri ve yorumları silmek tutarlılığı ve geçmiş izlemeyi bozar

Engagedly fiyatlandırma

Performansı Yönetin: Kullanıcı başına aylık 5-8 ABD doları

Öğrenin ve Büyüyün : Kullanıcı başına aylık 3-5 ABD doları

Tanın ve Ödüllendir: Kullanıcı başına aylık 2 $

Etkileşim ve Dinleme: Kullanıcı başına aylık 2 $

Engagedly puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)

G2 kullanıcılarının Engagedly'yi neden bu kadar tavsiye ettiğini öğrenelim:

En yararlı olanı, Genel Bakış, Geri Bildirim, Check-in, Öğrenme, Hedefler, Performans ve Gruplar gibi seçeneklere sahip olmamız. Bu, kullanımı daha kolay ve daha yararlı hale getiriyor. Üç aylık kontrol toplantılarını da çok beğendim ve takımımızdan geri bildirim aldığımda kendimi çok iyi hissettim. Engagedly, Kütüphane'den çok fazla bilgi edinmemize ve hedeflerimizi yüksek tutmamıza yardımcı oluyor. Bu da gelecekte harika performanslara yol açacaktır.

En yararlı olanı, Genel Bakış, Geri Bildirim, Check-in, Öğrenme, Hedefler, Performans ve Gruplar gibi seçeneklere sahip olmamız. Bu, kullanımı daha kolay ve daha yararlı hale getiriyor.

Üç aylık kontrol toplantılarını da çok beğendim ve takımımızdan geri bildirim aldığımda kendimi çok iyi hissettim. Engagedly, Kütüphane'den çok fazla bilgi edinmemize ve hedeflerimizi yüksek tutmamıza yardımcı oluyor. Bu da gelecekte harika performanslara yol açacaktır.

7. Bonusly (Eşler arası çalışan takdir programları için en iyisi)

via Bonusly

Bonusly, kuruluşunuzdaki takdir ve ödülleri geliştirerek çalışanların sosyal haklarına odaklanır.

Takım üyelerinin birbirlerinin katkılarını gerçek zamanlı olarak takdir etmelerini sağlayan eşler arası tanıma özelliği sunar. Ayrıca, çeşitli tercihlere uygun hediye kartları, hayır kurumlarına bağışlar ve şirket hediyeleri gibi ödüller de sunar.

Slack ve Microsoft Teams gibi entegrasyonlarla Bonusly, iş akışlarınıza tam olarak uyum sağlar ve çalışanlarınızın bağlılığını ve motivasyonunu yüksek tutmanıza yardımcı olur.

Bonusly'nin en iyi özellikleri

Hediye kartları, bağışlar ve özel teşviklerden oluşan geniş bir kataloğa erişin

Takdir kalıplarını ve çalışan bağlılığı metriklerini izleyin

Çeşitli ve uluslararası bir iş gücüne uygun ödüller ve takdirler sunun

Bonusly sınırlamaları

Analitik özellikleri, bazı kullanıcıların ihtiyaç duyduğu ayrıntılı bilgileri sağlamaz

Kişiselleştirilmiş mesajlar oluştururken şablonlar kısıtlayıcı hissettirir

Bonusly fiyatlandırma

Değerlendirin: Koltuk başına aylık 2 $

Bağlantı : Koltuk başına aylık 5 $

Başarıya ulaşın: Koltuk başına aylık 7 $

Bonusly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (3700+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1600+ yorum)

Capterra kullanıcılarının Bonusly'yi harika bir çalışan takdir aracı olarak görmelerinin nedenleri:

Bonusly, çalışanların takdir edilmesini teşvik eden ve bu konuda kullanımı ve katılımı artıran çok güçlü bir çalışan takdir aracıdır. Tasarımı, takdir etmeyi gerçekten kolaylaştırır ve takdir edilmeyi ödüllendirici ve tatmin edici hale getirir.

Bonusly, çalışanların takdir edilmesini teşvik eden ve bu konuda kullanımı ve katılımı artıran çok güçlü bir çalışan takdir aracıdır. Tasarımı, takdir etmeyi gerçekten kolaylaştırır ve takdir edilmeyi ödüllendirici ve tatmin edici hale getirir.

💡 Profesyonel İpucu: İş yerinizi bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız? İş gücü analitiğini kullanarak başarılı bir iş yeri oluşturmayı öğrenin: Stratejik hedeflerle uyum sağlamak için mevcut becerileri, teknolojileri ve iş akışlarını değerlendirin

Anketler, veritabanları ve performans araçlarından içgörüler toplayın

ClickUp gibi araçları kullanarak verileri düzenleyin, görselleştirin ve analiz edin

Mentorluk veya esnek çalışma saatleri gibi değişiklikleri uygulayın, ardından sonuçları izleyerek iyileştirmeler yapın

8. Workvivo (İç iletişim ve çalışan bağlılığı için en iyisi)

via Workvivo

Workvivo, geleneksel intraneti sosyal medya özellikleriyle birleştirerek çalışanların güncellemeleri paylaşmasına, başarıları takdir etmesine ve dönüm noktalarını kutlamasına olanak tanır.

Ayrıca Workvivo, Office 365, Zoom, Salesforce, G Suite ve Jira gibi popüler araçlarla sorunsuz entegrasyon sunar. Bu, süreçlerinizi uyumlu hale getirir ve tüm iletişim araçlarınızı tek bir kullanışlı konumda bir araya getirir.

Workvivo'nun en iyi özellikleri

Çalışanların bağlılığını artırmak için çalışanların geri bildirimlerini, duygularını ve davranışlarını toplayın ve ölçün

Bağlantıda kalmak, bilgi paylaşmak ve daha yakın bir şekilde birlikte çalışmak için sosyal beslemelere ve işbirliği alanlarına erişin

Zoom, BambooHR, Workday vb. dahil olmak üzere 40'tan fazla İK aracıyla kolayca entegre edin

Workvivo sınırlamaları

Fiyatlandırma yapısı, Workvivo'yu küçük şirketler için daha az uygun hale getiriyor

Gelişmiş analitik özellikler, daha üst düzey planlarda kilitlidir

Workvivo fiyatlandırması

İş Planı: Özel fiyatlandırma

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

Workvivo puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (120+ yorum)

G2 kullanıcılarının işyerlerine bağlanmak için Workvivo'yu en iyi bulmasının nedenleri:

Workvivo'yu sevmemin en önemli nedenlerinden biri, kilometrelerce uzakta olsak bile iş arkadaşlarımla bağlantı kurabildiğim ve etkileşimde bulunabildiğim bir platform olmasıdır. Özellikle yorum/etkileşim özelliğinin son güncellemesiyle, duygularınızı ve geri bildirimlerinizi emojilerle gösterebilir ve paylaşabilirsiniz.

Workvivo'yu sevmemin en önemli nedenlerinden biri, kilometrelerce uzakta olsak bile iş arkadaşlarımla bağlantı kurabildiğim ve etkileşimde bulunabildiğim bir platform olmasıdır. Özellikle yorum/etkileşim özelliğinin son güncellemesiyle, duygularınızı ve geri bildirimlerinizi emojilerle gösterebilir ve paylaşabilirsiniz.

💡 Bonus İpucu: İK süreçlerinizi iyileştirmek mi istiyorsunuz? İşe alım, oryantasyon ve çalışan yönetimini basitleştirmek için bu ücretsiz İK şablonlarını ve formlarını kullanın!

9. HiBob HRIS (Maaş bordrosu, sosyal haklar ve zaman takibini merkezileştirmek için en iyisi)

via HiBob HRIS

Maaş bordrosu, sosyal haklar ve zaman takibini daha kolay hale getiren bir İK aracı mı arıyorsunuz? HiBob (genellikle Bob olarak bilinir) HRIS'i deneyin. Çalışan verilerinizi düzenli tutarak yinelemeleri önler ve panoda tutarlılık sağlar.

Örneğin, yeni işe alım modülü, özgeçmişleri, başvuruları ve iş ilanlarını tek bir yerde düzenleyerek yeni çalışanları sorunsuz bir şekilde entegre etmenize yardımcı olur. Performans yönetimi özelliği, çalışanların hedeflerini belirlemenizi ve izlemenizi sağlayarak düzenli geri bildirim ve gelişimi kolaylaştırır.

HiBob HRIS'in en iyi özellikleri

Web portalı üzerinden mevcut ve geçmiş maaş bordrolarına, W-2 formlarına ve maaş bilgilerine erişin

Esnek konum profilleri ve otomatik para birimi dönüştürme ile ücret yapılandırmalarını küresel olarak genişletin

Tüm çalışanların maaşlarına veya toplam çalışma saatlerine göre maaş bordrosunu verimli bir şekilde girin

HiBob HRIS sınırlamaları

Yerleşik bir Aday İzleme Sistemi (ATS) yoktur

Küçük işletmeler için uygun olmayabilecek şeffaf olmayan fiyatlandırma sunar

HiBob HRIS fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

HiBob HRIS puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1300+ yorum)

Capterra: Yok

💡 Bonus İpucu: Performans değerlendirmelerini etkili hale getirmekte zorlanıyor musunuz? Çalışanların gelişimini artırmak için en iyi performans değerlendirme şablonlarına göz atın. Sonuçları artırın ve takımınızı güçlendirin!

10. Workday (İK verimliliğini artırmak için en iyisi)

via Workday

Workday, İK fonksiyonlarını merkezileştirir, süreçleri kolaylaştırır, operasyonel maliyetleri azaltır ve verimliliği artırır. Ayrıca, AI içgörüleriyle çalışanlarınızın becerilerini daha iyi anlayabilir ve değişen iş ihtiyaçlarını karşılamak için akıllı kararlar alabilirsiniz.

Uyum konusunda endişelenmenize gerek yok. Workday'in küresel desteği, yasal düzenlemeler labirentinde yolunuzu bulmanıza yardımcı olur ve yerel yasa ve düzenlemelere uyumunuzu sağlar.

Workday'in en iyi özellikleri

Yerleşik AI analitiği ile iş gücünüz hakkında gerçek zamanlı içgörüler elde edin

Kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre uyarlanmış çevik araçlarla ücretleri etkin bir şekilde yönetin

Çalışanlara, işe alım ve zaman takibi gibi görevler için self servis seçenekleriyle güç verin

Workday sınırlamaları

Yüksek fiyatları, Workday'i küçük işletmeler için uygun olmayan bir seçenek haline getiriyor

Karmaşık arayüz, kapsamlı özellikleri nedeniyle yeni kullanıcıları zorlayabilir

Workday fiyatlandırması

İnsan Kaynakları Yönetimi: Özel fiyatlandırma

Maaş bordrosu: Özel fiyatlandırma

Çalışan Deneyimi: Özel fiyatlandırma

Workday puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (1500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1500+ yorum)

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11. Bamboo HR (Küçük işletmeler için İK süreçlerini kolaylaştırmak için en iyisi)

via Bamboo HR

Güçlü raporlama ve analiz özellikleri sunan Leapsome alternatifleri mi arıyorsunuz? BambooHR'yi deneyin. Katılım, ciro, işe alım, performans ve daha fazlası hakkında hazır raporlar oluşturmanıza ve verileri paydaşlara sunmak için grafikler ve çizelgeler kullanmanıza olanak tanır.

Ayrıca BambooHR ile çalışan verilerini yönetebilir, çalışma saatlerini izleyebilir, sosyal hakları yönetebilir ve maaş bordrosunu tek bir yerden halledebilirsiniz. Hatta tüm olağan sağlık, diş, göz ve diğer sosyal hakları da kapsayarak her şeyin hazır olmasını sağlar.

Bamboo HR'nin en iyi özellikleri

Yetkili personelin erişebileceği merkezi bir veritabanı ile çalışan verilerini verimli bir şekilde yönetin

Adayları etkili bir şekilde yönetmek için başvuru izleme sistemini kullanarak işe alım süreçlerini iyileştirin

Yeni çalışanlar için özelleştirilebilir kontrol listeleriyle işe alım görevlerini basitleştirin

Bamboo HR sınırlamaları

Yerleşik çalışan planlama özelliği yoktur, üçüncü taraf entegrasyonlara bağlıdır

Derinlemesine analiz için sınırlı raporlama yetenekleri sunar

Bamboo HR fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Bamboo HR puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2400+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2900+ yorum)

✨ Özel bahsetmeler ActiTIME: Bordro, verimlilik analizi ve proje yönetimini geliştirir Bordro, verimlilik analizi ve proje yönetimini geliştirir

Workleap Officevibe: Geri bildirim, yetenek yönetimi ve çalışan bağlılığı izleme konusunda devrim yaratıyor Geri bildirim, yetenek yönetimi ve çalışan bağlılığı izleme konusunda devrim yaratıyor

Profit.co: OKR'ler aracılığıyla hedef ayarını, performans izlemeyi ve çalışan gelişimini kolaylaştırır OKR'ler aracılığıyla hedef ayarını, performans izlemeyi ve çalışan gelişimini kolaylaştırır

Tek Çalışma Alanı, Sıfır Dağınıklık — ClickUp tarafından desteklenmektedir

İK araçları, işlerin yürümesini sağlamaktan daha fazlasını yapmalıdır; işinizi kolaylaştırmalıdır. Bu 11 İK aracı, çeşitli güçlü yönler sunar. İşe alımları kolaylaştırır, işe alım sürecini basitleştirir, katılımı artırır, performansı izler ve işbirliğini sorunsuz ve zahmetsiz hale getirirken işbirliğinin akışını sorunsuz tutar.

Ancak Leapsome alternatifleri söz konusu olduğunda, ClickUp başı çekiyor. Görev yönetiminden performans izlemeye ve işbirliğini artırmaya kadar, ClickUp her şeyi kolayca yapar. Sezgisel arayüzü, entegrasyonları ve özelleştirilebilirliği, onu her takım için mükemmel kılar.

İK'yı daha basit (ve biraz daha eğlenceli) hale getirmek istiyorsanız, bugün ClickUp'a kaydolun ve daha hızlı ve daha bağlantılı bir İK sistemi oluşturun! 🚀