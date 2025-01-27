2025'te Daha İyi Performans Yönetimi için En İyi 10 Lattice Alternatifi

Popüler yetenek yönetimi platformu Lattice, saygın bir İK yazılımıdır. Ancak maliyeti, özellikleri, kullanım kolaylığı ve veri odaklı yaklaşımı her İK ekibi için en uygun seçenek olmayabilir.
Bu yazıda, 2024 yılında çalışan performansını daha iyi yönetmenize yardımcı olacak en iyi 10 Lattice alternatifini inceleyebilirsiniz.
Lattice nedir? Performans yönetimi nedir?
Lattice, insan kaynakları ekiplerinin aşağıdakileri yapmasına olanak tanıyan kullanıcı dostu araçlar ve özelliklerle çalışanların performansını, bağlılığını ve memnuniyetini artırmak için tasarlanmış popüler bir insan kaynakları yazılımıdır:
- Performans değerlendirmeleri yapın
- Hedefleri belirleyin ve izleyin
- İnsan kaynakları hedeflerini ve anahtar sonuçları (OKR'ler) uygulayın
- Geri bildirim toplayın
- Çalışanların başarılarını takdir edin
- Takım anketleri gerçekleştirin
- Performans ve geri bildirim analizlerini inceleyin
Performans yönetimini, şirketlerin çalışanlarının en iyi işi yapmalarına yardımcı olma yöntemi olarak düşünün. Bu, yılda bir kez yapılan ve yaptığınız işler hakkında geri bildirim aldığınız sohbetlerden ibaret değildir. Bu, sürekli devam eden bir konuşmadır.
Performans yönetimi, herkesin en iyisini yapmasına ve rollerinde gelişmesine yardımcı olmakla ilgilidir. Bu, hem çalışan hem de şirket için faydalı olan iki yönlü bir süreçtir.
Bir Lattice alternatifinde aramanız gereken özellikler
Lattice mükemmel bir performans yönetimi platformu olmakla birlikte, herkes için ideal çözüm olmayabilir.
Lattice alternatiflerini araştırırken aşağıdakileri göz önünde bulundurun:
- Platform kullanıcı dostu mu ve onu yetkin bir şekilde kullanmayı öğrenmek ne kadar sürer?
- İnsan kaynakları departmanınızın ihtiyaçlarını karşılayacak kadar esnek mi?
- Özelleştirilebilir mi?
- Kullanıcı dostu analitik sağlıyor mu?
- Diğer İK sistemlerinizle entegre edilebilir mi?
- Güvenlik, gizli çalışan kayıtlarınızı korumak için yeterince güçlü mü?
en İyi 10 Lattice Alternatifi
Lattice'e alternatif bir yazılım arıyorsanız, çalışan performans yönetimi yazılımları için 10 harika seçenek burada.
1. ClickUp
ClickUp, İK ekiplerinin daha iyi performans yönetimi geliştirmelerine yardımcı olmak için geniş bir seçim araçları ve özellikleri içeren kapsamlı bir proje yönetimi yazılımıdır.
ClickUp Proje Yönetimi Platformu, çalışanların gelişim hedeflerini ve ilerlemelerini izlemek için kullanılabilecek ClickUp Çalışan Gelişim Planı Şablonu veya işe alım sürecinizin tüm aşamalarını yönetmek için ClickUp İK ve İşe Alım Şablonu gibi şablonlar sunar.
Aslında, ClickUp, kuruluşların İK süreçlerini daha verimli ve etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacak eksiksiz bir insan kaynakları araçları paketi sunar.
Ayrıca, ClickUp otomasyonları, aşağıdaki gibi görevleri otomatikleştirerek İK takımlarının önemli ölçüde zaman kazanmasına ve verimliliği artırmasına yardımcı olabilir:
- Yaklaşan etkinlikler veya son tarihler için hatırlatıcılar gönderme
- Çalışan performansına ilişkin raporlar oluşturma
- Görüşme planlama
- Yeni çalışanların işe alımı
- Maaş bordrosu işleme
- İzin ve izin taleplerini yönetme
Bu görevleri otomatikleştirerek, İK takımları zaman kazanabilir ve daha stratejik girişimler dahil olmak üzere diğer işlere zaman ayırabilir.
Genel olarak, ClickUp, çalışanlarınızın performans yönetim sürecini önemli ölçüde iyileştirmek için kullanılabilecek güçlü bir performans yönetimi çözümüdür.
Platformun geniş özellik ve kaynak yelpazesi, onu neredeyse her boyuttaki şirket için iyi bir Lattice alternatifi haline getirir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Daha iyi mektuplar, değerlendirmeler, e-postalar ve daha fazlasını yazmanıza yardımcı olacak harika AI araçları
- Platformu takımınızın ihtiyaçlarına göre özelleştirmek için mükemmel özelleştirme seçenekleri
- Tekrarlayan görevleri kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek için otomasyonların kolay kurulumu
- ClickUp Gösterge Panelleri, verileri izlemek, görselleştirmek ve paylaşmak için kullanılabilen özelleştirilebilir çalışma alanlarıdır
- ClickUp Belgeleri, takımların belgeleri gerçek zamanlı olarak oluşturmasına, düzenlemesine ve paylaşmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir belge işbirliği aracıdır
ClickUp sınırlamaları
- Kapsamlı seçenekler nedeniyle öğrenme eğrisi dik
- Program, çok fazla bilgi işlediği için bazen yavaş çalışabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI: Herhangi bir ücretli plana 5 $ ek ücret
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.566+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.796+ yorum)
2. BambooHR
BambooHR, kullanıcı dostu arayüzü ve özelleştirilebilir özellikleriyle tanınır. Özellikle, İK ihtiyaçları geliştikçe onlarla birlikte büyüyebilecek sezgisel bir İK platformu arayan şirketler tarafından tercih edilmektedir.
Bu çözüm, öncelikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmıştır. İK uzmanlarına çeşitli görevleri daha verimli bir şekilde yerine getirmeleri ve çeşitli İK faaliyetlerini merkezi olarak yönetmeleri için araçlar sağlar.
Ayrıca, birçok farklı bordro sistemiyle kusursuz bir şekilde entegre olur; bu, çok fazla yazılım programı arasında geçiş yapmak zorunda kalan İK uzmanları için büyük bir avantajdır.
BambooHR'nin en iyi özellikleri
- İyi organize edilmiş ve sezgisel arayüz
- Özellikle diğer önde gelen markalarla karşılaştırıldığında çok uygun fiyatlı bir İK yazılım platformu
- Birçok kullanıcı, 7/24 telefon ve e-posta desteği dahil olmak üzere müşteri hizmetlerini övüyor
BambooHR sınırlamaları
- Diğer bazı platformlara kıyasla, entegrasyonları sınırlı görünebilir
- Yerel bir avantaj yönetimi çözümü sunmaz
- Örneğin, cinsiyet ve zamirler gibi sınırlı özelleştirme profilleri
BambooHR fiyatlandırması
- Temel özellikler: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Avantaj: Fiyatlandırma için iletişime geçin
BambooHR puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.560+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2.573+ yorum)
3. Leapsome
Gelişen bir iş yerini destekleyen bir araç arıyorsanız, Leapsome'a bir göz atın!
Bulut tabanlı çalışan geliştirme platformu, performans değerlendirmeleri ve OKR'lerin ayarlanmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bire bir toplantıların planlanmasına ve çalışan anketlerinin gönderilmesine de yardımcı olur.
Ayrıca, rehberli gündem ayarı ve entegre konuşma konuları ile çalışanlar ve yöneticiler arasında daha verimli bire bir toplantılar yapılmasını sağlar.
Leapsome'un en iyi özellikleri
- Performans değerlendirmeleri ve 360 derece performans değerlendirme süreci, birden fazla kaynaktan girdi almayı sağlar
- Eğitim aldıktan sonra, kullanıcılar platformu kolay kullanır
- G2 ve Capterra'da yorumcular tarafından yüksek puan aldı
Leapsome sınırlamaları
- Platformun karmaşıklığı nedeniyle öğrenme süreci gerektirebilir
- Bazı İK liderlerinin aradığı kadar çok özel seçenek yok
Leapsome fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Leapsome puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (1.280+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (58+ yorum)
4. Betterworks
Betterworks, takımların çalışan bağlılığını artırırken yönetim düzeyinde verimliliği ve etkiyi artırmaya yardımcı olmayı amaçlayan bir performans yönetim platformudur.
Çalışanların performansını ve bağlılığını sürekli olarak izleyerek çalışan bağlılığını artırmak isteyen her boyuttaki işletme için hafif bir çözümdür.
Betterworks, İK takımlarının check-in, çalışan tanıma, geri bildirim ve çalışan bağlılığı gibi süreçleri oluşturmasına ve izlemesine yardımcı olacak araçlar sağlar
Betterworks'ün en iyi özellikleri
- Mükemmel hedef izleme özellikleri
- Çok çeşitli özellikler sunar
- Yorumcular, kullanıcı dostu arayüzünü çok beğeniyor
Betterworks sınırlamaları
- Anket katılımcıları için sınırlı özelleştirme seçenekleri
- Tüm İK takımının tutarlı bir şekilde kullanmasını sağlamak zor olabilir
- Bazen hatalı ve yavaş olabilir
Betterworks fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Betterworks puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (187+ yorum)
- Capterra: 3,9/5 (19+ yorum)
5. 15Five
Performans yönetimi platformu 15Five, düzenli kontrol, geri bildirim ve hedef ayarlama yoluyla İK takımlarının hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. Yorumcular, işyerinde büyümeyi ve iletişimi teşvik etme yeteneğinden övgüyle bahsediyor.
15Five'ın en iyi özellikleri
- Takımların hedeflerini ve ilerlemelerini tartıştıkları düzenli toplantılar yapmalarını teşvik eder
- Takım üyelerinin resmi ve gayri resmi olarak geri bildirimde bulunmasını kolaylaştırır
- Takımların hedefleri ve OKR'leri belirlemesine ve izlemesine yardımcı olur
15Five sınırlamaları
- Kullanımı karmaşık bir platform olabilir
- Bazı rakipleri kadar özelleştirilebilir değil
- Acil durumlarda yardım bileti eskalasyon seçeneği yoktur
15Five fiyatlandırma
- Engage: Kullanıcı başına aylık 4 $
- Perform: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Toplam Platform: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları
- Dönüşüm: Fiyatlandırma için iletişime geçin
15Five puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1.759+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (881+ yorum)
6. Workday
Workday, İK takımlarının işe alım, yönetim ve bordro dahil olmak üzere çalışan deneyiminin tüm aşamalarını yönetmesine yardımcı olur.
Yapay zeka ve makine öğrenimi ile desteklenen platformu, çalışanların yaşam döngüsünün her aşamasında verimliliği ve bağlılığı artırmaya yardımcı olur.
Çalışanların geri bildirimlerini toplarken, genişletilmiş analitik görünümleri incelerken, otomasyonları kullanarak iş yükünüzü azaltırken veya ücret planları oluştururken, Workday'in hedefi yolculuğunuzun her adımının başarıyla sonuçlanmasıdır.
Workday'in en iyi özellikleri
- Kullanıcı dostu arayüz ile kolay gezinme
- Bulut tabanlı, her yerden erişim
- Küçük ve büyük işletmeleri destekleyebilir
Workday sınırlamaları
- Piyasadaki en pahalı İK yönetim sistemlerinden biri olarak bilinir
- Karmaşık sistemler, geriye dönük değişiklikler yaparken, belirli belgeleri bulurken ve belgeler oluştururken bazen zaman alıcı olabilir
- Yapılandırmaları sistem yöneticileri için ağır bir yük oluşturabilir
Workday fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Workday puanları ve yorumları
- G2: 4,0/5 (1.264+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (1.260+ yorum)
Workday alternatiflerini inceleyin!
7. Reflektive
Bir KOBİ İK yöneticisiyseniz, performans yönetimi yazılımı Reflektive'i inceleyebilirsiniz. Platformu, çalışan geri bildirimi, hesap verebilirlik ve koçluk üzerine odaklanmaktadır.
Reflektive, takım üyelerinin geri bildirimlerini paylaşmasını kolaylaştırır ve takımların hedefleri ve OKR'leri belirlemesine ve izlemesine yardımcı olur.
Takımlar birbirlerinin başarılarını takdir edebilir ve performanslarıyla ilgili iç analizleri takip edebilir.
Reflektive, anketler ve koçluk araçları dahil olmak üzere çeşitli diğer özellikler de sunar.
Reflektive'in en iyi özellikleri
- İyi performans gösterir ve sürekli büyümektedir
- Çalışanların birbirlerinin başarılarını daha kolay fark etmelerini sağlar
- İK personeli, performans yönetimini kolaylaştırmasını çok seviyor
Reflektive sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar ş Akışı'nı kullanmanın zor olduğunu düşünüyor
- Yorumcular, Outlook entegrasyonundan şikayetçi
- Sınırlı sayıda önceden doldurulmuş şablon
Reflektive fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Reflektive puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (429+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (20+ yorum)
8. Profit. co
Profit. co, takımların hedeflerini belirlemelerine, izlemelerine ve ulaşmalarına yardımcı olan bir OKR yazılım platformudur.
Kullanıcılar, şirket genelinden bireysel takım üyelerine kadar organizasyonun farklı düzeylerinde Hedeflerini ve Anahtar Sonuçlarını belirleyebilir, izleyebilir ve yönetebilir. Platform, check-in, güncelleme ve geri bildirim mekanizmaları gibi takım işbirliği özellikleri sunar.
OKR'lerin en önemli avantajlarından biri, takımları uyumlu hale getirme yetenekleridir. Profit.co, herkesin hedeflerinin büyük resme nasıl uyduğunu görmesini sağlayan özelliklerle bunu vurgulamaktadır.
Takımların işe başlamasına yardımcı olmak için Profit.co, sektöre özel OKR şablonları sunar.
Profit. co en iyi özellikler
- Kolay başlangıç ve sezgisel kullanıcı arayüzü
- Ücretsiz sürüm, sağlam ve zengin özelliklere sahip bir deneyim sunar
- Hedefleri ve OKR'leri yönetmede mükemmel bir iş çıkarır
Profit.co sınırlamaları
- Başlangıçta fazla karmaşık gelebilir
- Çok sayıda özellik ve seçenek nedeniyle biraz eğitim gerektirir
Profit. co fiyatlandırma
- Başlatma: Ücretsiz
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Profit.co puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: 4,8/5 (164+ yorum)
9. OfficeVibe
Workleap'in çalışan bağlılığı platformu OfficeVibe, takımların olumlu ve verimli bir iş ortamı oluşturmasına yardımcı olur.
Çalışan deneyimi platformu, İK ekibinizin iş ortamınızın pozitifliğini ve verimliliğini artırmasına yardımcı olacak güzel bir araç ve özellik seçimi sunar.
OfficeVibe ile çalışanlarınıza düzenli anketler göndererek iş ortamından memnuniyetlerini ölçebilirsiniz. Yazılım ayrıca çalışanların resmi ve gayri resmi olarak kolayca geri bildirimde bulunmalarını sağlar
Takımlar birbirlerinin başarılarını takdir etme olanağına sahip olurken, İK yöneticileri çalışanların bağlılığını izlemek için ihtiyaç duydukları iç analitik verilere erişebilir.
OfficeVibe, küçük girişimlerden büyük kurumsal şirketlere kadar her boyuttaki takım tarafından kullanılmaktadır.
OfficeVibe'nin en iyi özellikleri
- Hızlı, verimli ve sevilen müşteri hizmetleri ekibi
- Destek ile nadiren iletişime geçme ihtiyacı
- Benzer programlardan daha uygun fiyatlı
OfficeVibe sınırlamaları
- Sınırlı özelleştirme ve analiz
- Slack entegrasyonu zor olabilir
- Bazı kullanıcılar, personel e-postaları için ilk kurulumun zor olduğunu söylüyor
OfficeVibe fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: Kullanıcı başına aylık 3,50 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
OfficeVibe puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (700'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (51+ yorum)
10. Culture Amp
Culture Amp, çalışanların geri bildirimlerine ve analizlerine odaklanan bir platform sunar. Toplanan geri bildirimlere dayanarak, platform sorunlu alanları ele almak için eyleme geçirilebilir içgörüler ve öneriler sunar.
Platform, şirketlerin çalışanlarının bağlılığını, deneyimlerini ve verimliliklerini anlamalarına, ölçmelerine ve iyileştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Böylece, kuruluşlar daha iyi bir iş kültürü oluşturabilir ve olumlu iş sonuçları elde edebilir.
Culture Amp, diğer İK ve verimlilik araçlarıyla entegre edilebilir, böylece işlevlerini mevcut iş akışlarına daha kolay bir şekilde yerleştirebilirsiniz.
Şirketler, sonuçlarını sektördeki referans değerlerle karşılaştırarak rakiplerine göre konumlarını anlayabilirler.
Culture Amp'ın en iyi özellikleri
- İyi düşünülmüş, temiz kullanıcı arayüzü
- Değerlendirmeleri ve yansımaları sorunsuz bir şekilde izleme konusunda olağanüstü yetenek
- Rakiplerinin çoğundan daha kapsamlı izleme yetenekleri
Culture Amp sınırlamaları
- Performans kayıtları için sınırlı dışa aktarma özellikleri
- Raporlama filtreleri iyileştirilebilir
- Bildirimler için özelleştirilebilir ayarlar eksik
Culture Amp fiyatlandırması
- Katılım: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Perform: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Geliştirme: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Culture Amp puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (677+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (106+ yorum)
İK Takımları için Daha İyi Performans Yönetimi
Bu makalede, 2024 yılında daha iyi performans yönetimi için en iyi 10 Lattice alternatifini ele aldık. Bu alternatifler geniş bir fiyat aralığı, özellikler ve araçlar sunar ve şirketinizin ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uyan birini bulacağınızdan emin olabilirsiniz!
ClickUp'ta ayrıca çeşitli ücretsiz İK şablonları, 30-60-90 günlük plan şablonları, görev planlama yazılımı ve diğer kaynakları da bulabilirsiniz.
Ayrıca, OKR'ler ve KPI'lar hakkındaki bu makaleyi, AI araçları hakkındaki bu makaleyi veya işbirliğine dayalı iş yönetimi hakkındaki bu makaleyi de inceleyebilirsiniz.
Takım performansını iyileştirmeye yardımcı olacak güçlü bir İK platformu mu arıyorsunuz? ClickUp'ı deneyin!
ClickUp, İK takımlarına hedefler belirlemek, ilerlemeyi izlemek ve geri bildirim sağlamak için ihtiyacınız olan özellikleri, araçları ve şablonları tek bir yerde sunar. Ayrıca, kullanımı kolay ve uygun fiyatlıdır.
ClickUp'ın ücretsiz deneme sürümüne bugün kaydolun ve takımınızın performansını nasıl iyileştirebileceğini görün!