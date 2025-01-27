2025'te Daha İyi Performans Yönetimi için En İyi 10 Lattice Alternatifi

Popüler yetenek yönetimi platformu Lattice, saygın bir İK yazılımıdır. Ancak maliyeti, özellikleri, kullanım kolaylığı ve veri odaklı yaklaşımı her İK ekibi için en uygun seçenek olmayabilir.

Bu yazıda, 2024 yılında çalışan performansını daha iyi yönetmenize yardımcı olacak en iyi 10 Lattice alternatifini inceleyebilirsiniz.

Lattice nedir? Performans yönetimi nedir?

Lattice, insan kaynakları ekiplerinin aşağıdakileri yapmasına olanak tanıyan kullanıcı dostu araçlar ve özelliklerle çalışanların performansını, bağlılığını ve memnuniyetini artırmak için tasarlanmış popüler bir insan kaynakları yazılımıdır:

Performans değerlendirmeleri yapın

Hedefleri belirleyin ve izleyin

İnsan kaynakları hedeflerini ve anahtar sonuçları (OKR'ler) uygulayın

Geri bildirim toplayın

Çalışanların başarılarını takdir edin

Takım anketleri gerçekleştirin

Performans ve geri bildirim analizlerini inceleyin

Performans yönetimini, şirketlerin çalışanlarının en iyi işi yapmalarına yardımcı olma yöntemi olarak düşünün. Bu, yılda bir kez yapılan ve yaptığınız işler hakkında geri bildirim aldığınız sohbetlerden ibaret değildir. Bu, sürekli devam eden bir konuşmadır.

Performans yönetimi, herkesin en iyisini yapmasına ve rollerinde gelişmesine yardımcı olmakla ilgilidir. Bu, hem çalışan hem de şirket için faydalı olan iki yönlü bir süreçtir.

Bir Lattice alternatifinde aramanız gereken özellikler

Lattice mükemmel bir performans yönetimi platformu olmakla birlikte, herkes için ideal çözüm olmayabilir.

Lattice alternatiflerini araştırırken aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

Platform kullanıcı dostu mu ve onu yetkin bir şekilde kullanmayı öğrenmek ne kadar sürer?

İnsan kaynakları departmanınızın ihtiyaçlarını karşılayacak kadar esnek mi?

Özelleştirilebilir mi?

Kullanıcı dostu analitik sağlıyor mu?

Diğer İK sistemlerinizle entegre edilebilir mi?

Güvenlik, gizli çalışan kayıtlarınızı korumak için yeterince güçlü mü?

en İyi 10 Lattice Alternatifi

Lattice'e alternatif bir yazılım arıyorsanız, çalışan performans yönetimi yazılımları için 10 harika seçenek burada.

ClickUp'ın 15'ten fazla görünümü, kuruluşlara her takım için kapsamlı bir çözüm sunar

ClickUp, İK ekiplerinin daha iyi performans yönetimi geliştirmelerine yardımcı olmak için geniş bir seçim araçları ve özellikleri içeren kapsamlı bir proje yönetimi yazılımıdır.

ClickUp Proje Yönetimi Platformu, çalışanların gelişim hedeflerini ve ilerlemelerini izlemek için kullanılabilecek ClickUp Çalışan Gelişim Planı Şablonu veya işe alım sürecinizin tüm aşamalarını yönetmek için ClickUp İK ve İşe Alım Şablonu gibi şablonlar sunar.

Aslında, ClickUp, kuruluşların İK süreçlerini daha verimli ve etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacak eksiksiz bir insan kaynakları araçları paketi sunar.

Ayrıca, ClickUp otomasyonları, aşağıdaki gibi görevleri otomatikleştirerek İK takımlarının önemli ölçüde zaman kazanmasına ve verimliliği artırmasına yardımcı olabilir:

Yaklaşan etkinlikler veya son tarihler için hatırlatıcılar gönderme

Çalışan performansına ilişkin raporlar oluşturma

Görüşme planlama

Yeni çalışanların işe alımı

Maaş bordrosu işleme

İzin ve izin taleplerini yönetme

Bu görevleri otomatikleştirerek, İK takımları zaman kazanabilir ve daha stratejik girişimler dahil olmak üzere diğer işlere zaman ayırabilir.

Genel olarak, ClickUp, çalışanlarınızın performans yönetim sürecini önemli ölçüde iyileştirmek için kullanılabilecek güçlü bir performans yönetimi çözümüdür.

Platformun geniş özellik ve kaynak yelpazesi, onu neredeyse her boyuttaki şirket için iyi bir Lattice alternatifi haline getirir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Daha iyi mektuplar, değerlendirmeler, e-postalar ve daha fazlasını yazmanıza yardımcı olacak harika AI araçları

Platformu takımınızın ihtiyaçlarına göre özelleştirmek için mükemmel özelleştirme seçenekleri

Tekrarlayan görevleri kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek için otomasyonların kolay kurulumu

ClickUp Gösterge Panelleri , verileri izlemek, görselleştirmek ve paylaşmak için kullanılabilen özelleştirilebilir çalışma alanlarıdır

ClickUp Belgeleri , takımların belgeleri gerçek zamanlı olarak oluşturmasına, düzenlemesine ve paylaşmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir belge işbirliği aracıdır

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı seçenekler nedeniyle öğrenme eğrisi dik

Program, çok fazla bilgi işlediği için bazen yavaş çalışabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI: Herhangi bir ücretli plana 5 $ ek ücret

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.566+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.796+ yorum)

2. BambooHR

bambooHR aracılığıyla

BambooHR, kullanıcı dostu arayüzü ve özelleştirilebilir özellikleriyle tanınır. Özellikle, İK ihtiyaçları geliştikçe onlarla birlikte büyüyebilecek sezgisel bir İK platformu arayan şirketler tarafından tercih edilmektedir.

Bu çözüm, öncelikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmıştır. İK uzmanlarına çeşitli görevleri daha verimli bir şekilde yerine getirmeleri ve çeşitli İK faaliyetlerini merkezi olarak yönetmeleri için araçlar sağlar.

Ayrıca, birçok farklı bordro sistemiyle kusursuz bir şekilde entegre olur; bu, çok fazla yazılım programı arasında geçiş yapmak zorunda kalan İK uzmanları için büyük bir avantajdır.

BambooHR'nin en iyi özellikleri

İyi organize edilmiş ve sezgisel arayüz

Özellikle diğer önde gelen markalarla karşılaştırıldığında çok uygun fiyatlı bir İK yazılım platformu

Birçok kullanıcı, 7/24 telefon ve e-posta desteği dahil olmak üzere müşteri hizmetlerini övüyor

BambooHR sınırlamaları

Diğer bazı platformlara kıyasla, entegrasyonları sınırlı görünebilir

Yerel bir avantaj yönetimi çözümü sunmaz

Örneğin, cinsiyet ve zamirler gibi sınırlı özelleştirme profilleri

BambooHR fiyatlandırması

Temel özellikler : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Avantaj: Fiyatlandırma için iletişime geçin

BambooHR puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (1.560+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.573+ yorum)

3. Leapsome

leapsome aracılığıyla

Gelişen bir iş yerini destekleyen bir araç arıyorsanız, Leapsome'a bir göz atın!

Bulut tabanlı çalışan geliştirme platformu, performans değerlendirmeleri ve OKR'lerin ayarlanmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bire bir toplantıların planlanmasına ve çalışan anketlerinin gönderilmesine de yardımcı olur.

Ayrıca, rehberli gündem ayarı ve entegre konuşma konuları ile çalışanlar ve yöneticiler arasında daha verimli bire bir toplantılar yapılmasını sağlar.

Leapsome'un en iyi özellikleri

Performans değerlendirmeleri ve 360 derece performans değerlendirme süreci, birden fazla kaynaktan girdi almayı sağlar

Eğitim aldıktan sonra, kullanıcılar platformu kolay kullanır

G2 ve Capterra'da yorumcular tarafından yüksek puan aldı

Leapsome sınırlamaları

Platformun karmaşıklığı nedeniyle öğrenme süreci gerektirebilir

Bazı İK liderlerinin aradığı kadar çok özel seçenek yok

Leapsome fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Leapsome puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (1.280+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (58+ yorum)

4. Betterworks

betterworks aracılığıyla

Betterworks, takımların çalışan bağlılığını artırırken yönetim düzeyinde verimliliği ve etkiyi artırmaya yardımcı olmayı amaçlayan bir performans yönetim platformudur.

Çalışanların performansını ve bağlılığını sürekli olarak izleyerek çalışan bağlılığını artırmak isteyen her boyuttaki işletme için hafif bir çözümdür.

Betterworks, İK takımlarının check-in, çalışan tanıma, geri bildirim ve çalışan bağlılığı gibi süreçleri oluşturmasına ve izlemesine yardımcı olacak araçlar sağlar

Betterworks'ün en iyi özellikleri

Mükemmel hedef izleme özellikleri

Çok çeşitli özellikler sunar

Yorumcular, kullanıcı dostu arayüzünü çok beğeniyor

Betterworks sınırlamaları

Anket katılımcıları için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Tüm İK takımının tutarlı bir şekilde kullanmasını sağlamak zor olabilir

Bazen hatalı ve yavaş olabilir

Betterworks fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Betterworks puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (187+ yorum)

Capterra: 3,9/5 (19+ yorum)

5. 15Five

15Five aracılığıyla

Performans yönetimi platformu 15Five, düzenli kontrol, geri bildirim ve hedef ayarlama yoluyla İK takımlarının hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. Yorumcular, işyerinde büyümeyi ve iletişimi teşvik etme yeteneğinden övgüyle bahsediyor.

15Five'ın en iyi özellikleri

Takımların hedeflerini ve ilerlemelerini tartıştıkları düzenli toplantılar yapmalarını teşvik eder

Takım üyelerinin resmi ve gayri resmi olarak geri bildirimde bulunmasını kolaylaştırır

Takımların hedefleri ve OKR'leri belirlemesine ve izlemesine yardımcı olur

15Five sınırlamaları

Kullanımı karmaşık bir platform olabilir

Bazı rakipleri kadar özelleştirilebilir değil

Acil durumlarda yardım bileti eskalasyon seçeneği yoktur

15Five fiyatlandırma

Engage : Kullanıcı başına aylık 4 $

Perform : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Toplam Platform : Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Dönüşüm: Fiyatlandırma için iletişime geçin

15Five puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (1.759+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (881+ yorum)

6. Workday

workday aracılığıyla

Workday, İK takımlarının işe alım, yönetim ve bordro dahil olmak üzere çalışan deneyiminin tüm aşamalarını yönetmesine yardımcı olur.

Yapay zeka ve makine öğrenimi ile desteklenen platformu, çalışanların yaşam döngüsünün her aşamasında verimliliği ve bağlılığı artırmaya yardımcı olur.

Çalışanların geri bildirimlerini toplarken, genişletilmiş analitik görünümleri incelerken, otomasyonları kullanarak iş yükünüzü azaltırken veya ücret planları oluştururken, Workday'in hedefi yolculuğunuzun her adımının başarıyla sonuçlanmasıdır.

Workday'in en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu arayüz ile kolay gezinme

Bulut tabanlı, her yerden erişim

Küçük ve büyük işletmeleri destekleyebilir

Workday sınırlamaları

Piyasadaki en pahalı İK yönetim sistemlerinden biri olarak bilinir

Karmaşık sistemler, geriye dönük değişiklikler yaparken, belirli belgeleri bulurken ve belgeler oluştururken bazen zaman alıcı olabilir

Yapılandırmaları sistem yöneticileri için ağır bir yük oluşturabilir

Workday fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Workday puanları ve yorumları

G2 : 4,0/5 (1.264+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (1.260+ yorum)

Workday alternatiflerini inceleyin!

7. Reflektive

reflektive aracılığıyla

Bir KOBİ İK yöneticisiyseniz, performans yönetimi yazılımı Reflektive'i inceleyebilirsiniz. Platformu, çalışan geri bildirimi, hesap verebilirlik ve koçluk üzerine odaklanmaktadır.

Reflektive, takım üyelerinin geri bildirimlerini paylaşmasını kolaylaştırır ve takımların hedefleri ve OKR'leri belirlemesine ve izlemesine yardımcı olur.

Takımlar birbirlerinin başarılarını takdir edebilir ve performanslarıyla ilgili iç analizleri takip edebilir.

Reflektive, anketler ve koçluk araçları dahil olmak üzere çeşitli diğer özellikler de sunar.

Reflektive'in en iyi özellikleri

İyi performans gösterir ve sürekli büyümektedir

Çalışanların birbirlerinin başarılarını daha kolay fark etmelerini sağlar

İK personeli, performans yönetimini kolaylaştırmasını çok seviyor

Reflektive sınırlamaları

Bazı kullanıcılar ş Akışı'nı kullanmanın zor olduğunu düşünüyor

Yorumcular, Outlook entegrasyonundan şikayetçi

Sınırlı sayıda önceden doldurulmuş şablon

Reflektive fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Reflektive puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (429+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (20+ yorum)

8. Profit. co

Profit. co, takımların hedeflerini belirlemelerine, izlemelerine ve ulaşmalarına yardımcı olan bir OKR yazılım platformudur.

Kullanıcılar, şirket genelinden bireysel takım üyelerine kadar organizasyonun farklı düzeylerinde Hedeflerini ve Anahtar Sonuçlarını belirleyebilir, izleyebilir ve yönetebilir. Platform, check-in, güncelleme ve geri bildirim mekanizmaları gibi takım işbirliği özellikleri sunar.

OKR'lerin en önemli avantajlarından biri, takımları uyumlu hale getirme yetenekleridir. Profit.co, herkesin hedeflerinin büyük resme nasıl uyduğunu görmesini sağlayan özelliklerle bunu vurgulamaktadır.

Takımların işe başlamasına yardımcı olmak için Profit.co, sektöre özel OKR şablonları sunar.

Profit. co en iyi özellikler

Kolay başlangıç ve sezgisel kullanıcı arayüzü

Ücretsiz sürüm, sağlam ve zengin özelliklere sahip bir deneyim sunar

Hedefleri ve OKR'leri yönetmede mükemmel bir iş çıkarır

Profit.co sınırlamaları

Başlangıçta fazla karmaşık gelebilir

Çok sayıda özellik ve seçenek nedeniyle biraz eğitim gerektirir

Profit. co fiyatlandırma

Başlatma : Ücretsiz

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Profit.co puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: 4,8/5 (164+ yorum)

9. OfficeVibe

officeVibe aracılığıyla

Workleap'in çalışan bağlılığı platformu OfficeVibe, takımların olumlu ve verimli bir iş ortamı oluşturmasına yardımcı olur.

Çalışan deneyimi platformu, İK ekibinizin iş ortamınızın pozitifliğini ve verimliliğini artırmasına yardımcı olacak güzel bir araç ve özellik seçimi sunar.

OfficeVibe ile çalışanlarınıza düzenli anketler göndererek iş ortamından memnuniyetlerini ölçebilirsiniz. Yazılım ayrıca çalışanların resmi ve gayri resmi olarak kolayca geri bildirimde bulunmalarını sağlar

Takımlar birbirlerinin başarılarını takdir etme olanağına sahip olurken, İK yöneticileri çalışanların bağlılığını izlemek için ihtiyaç duydukları iç analitik verilere erişebilir.

OfficeVibe, küçük girişimlerden büyük kurumsal şirketlere kadar her boyuttaki takım tarafından kullanılmaktadır.

OfficeVibe'nin en iyi özellikleri

Hızlı, verimli ve sevilen müşteri hizmetleri ekibi

Destek ile nadiren iletişime geçme ihtiyacı

Benzer programlardan daha uygun fiyatlı

OfficeVibe sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme ve analiz

Slack entegrasyonu zor olabilir

Bazı kullanıcılar, personel e-postaları için ilk kurulumun zor olduğunu söylüyor

OfficeVibe fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel : Kullanıcı başına aylık 3,50 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

OfficeVibe puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (51+ yorum)

10. Culture Amp

culture Amp aracılığıyla

Culture Amp, çalışanların geri bildirimlerine ve analizlerine odaklanan bir platform sunar. Toplanan geri bildirimlere dayanarak, platform sorunlu alanları ele almak için eyleme geçirilebilir içgörüler ve öneriler sunar.

Platform, şirketlerin çalışanlarının bağlılığını, deneyimlerini ve verimliliklerini anlamalarına, ölçmelerine ve iyileştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Böylece, kuruluşlar daha iyi bir iş kültürü oluşturabilir ve olumlu iş sonuçları elde edebilir.

Culture Amp, diğer İK ve verimlilik araçlarıyla entegre edilebilir, böylece işlevlerini mevcut iş akışlarına daha kolay bir şekilde yerleştirebilirsiniz.

Şirketler, sonuçlarını sektördeki referans değerlerle karşılaştırarak rakiplerine göre konumlarını anlayabilirler.

Culture Amp'ın en iyi özellikleri

İyi düşünülmüş, temiz kullanıcı arayüzü

Değerlendirmeleri ve yansımaları sorunsuz bir şekilde izleme konusunda olağanüstü yetenek

Rakiplerinin çoğundan daha kapsamlı izleme yetenekleri

Culture Amp sınırlamaları

Performans kayıtları için sınırlı dışa aktarma özellikleri

Raporlama filtreleri iyileştirilebilir

Bildirimler için özelleştirilebilir ayarlar eksik

Culture Amp fiyatlandırması

Katılım : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Perform : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Geliştirme: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Culture Amp puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (677+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (106+ yorum)

İK Takımları için Daha İyi Performans Yönetimi

Bu makalede, 2024 yılında daha iyi performans yönetimi için en iyi 10 Lattice alternatifini ele aldık. Bu alternatifler geniş bir fiyat aralığı, özellikler ve araçlar sunar ve şirketinizin ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uyan birini bulacağınızdan emin olabilirsiniz!

ClickUp'ta ayrıca çeşitli ücretsiz İK şablonları, 30-60-90 günlük plan şablonları, görev planlama yazılımı ve diğer kaynakları da bulabilirsiniz.

Ayrıca, OKR'ler ve KPI'lar hakkındaki bu makaleyi, AI araçları hakkındaki bu makaleyi veya işbirliğine dayalı iş yönetimi hakkındaki bu makaleyi de inceleyebilirsiniz.

Takım performansını iyileştirmeye yardımcı olacak güçlü bir İK platformu mu arıyorsunuz? ClickUp'ı deneyin!

ClickUp, İK takımlarına hedefler belirlemek, ilerlemeyi izlemek ve geri bildirim sağlamak için ihtiyacınız olan özellikleri, araçları ve şablonları tek bir yerde sunar. Ayrıca, kullanımı kolay ve uygun fiyatlıdır.

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