pPT ve ClickUp'ta 10 Ücretsiz 30-60-90 Günlük Plan Şablonu

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Yeni bir işe başlamak stresli olabilir. Tam olarak ne yapmanız gerekiyor? Kime yardım isteyebilirsiniz? Beklentileri karşılayıp karşılamadığınızı nasıl anlarsınız? 👀

Yeni bir çalışan ne kadar net ve rehberlik alırsa, işe o kadar hızlı adapte olur ve mümkün olan en kısa sürede işe katkıda bulunmaya başlar. İşte bu noktada, 30-60-90 günlük plan şablonu hem yeni çalışanlar hem de işe alım yöneticileri için paha biçilmez bir değer kazanır. ✨

30-60-90 Günlük Plan Şablonu Nedir?

30-60-90 günlük plan şablonu, önümüzdeki üç ay içinde yapılacak tüm görevleri, hedefleri ve amaçları ile birlikte 30, 60 ve 90 günlük dönüm noktalarını içeren bir şekilde açıklar. 🛠️

30-60-90 günlük plan şablonu, işe alım yöneticileri tarafından yeni çalışanları denetlemek için veya yeni çalışanlar tarafından kendileri için kullanılabilir. Ancak bu tür şablonlar yeni çalışanlarla sınırlı değildir. Aslında, 30-60-90 günlük plan şablonu, net dönüm noktaları içeren bir proje planına ihtiyaç duyan herkes tarafından kullanılabilir.

İşe alım sürecinde, bu şablonlar yeni çalışanların iş ortamına ve yeni şirket kültürüne hızla uyum sağlamaları için destek olacak hedef ayarlama şablonları olarak kullanılır. 30-60-90 günlük plan şablonu, yeni rollerinin iş kapsamını anlamalarına yardımcı olabilir.

Görevlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde sıralayın ve tek bir tıklama ile basamaklı görünümler oluşturarak bir adım önde olun ve önemli olanlara öncelik verin

Bu tür şablonlar, yeni çalışanların görevleri önceliklendirmeyi öğrenmelerine ve proje yönetimi yapısında anahtar paydaşların kimler olduğunu öğrenerek ilişkiler kurmaya başlamalarına da yardımcı olabilir. Net beklentiler belirlenmesi sayesinde, yeni çalışanlar başlangıçtan itibaren ne yapacaklarını tam olarak bilir, bu da stresi ve bunalmayı azaltır, öz disiplini teşvik eder ve başarıya hazırlar.

İşe alım yöneticileri için 30-60-90 günlük plan şablonu, yeni çalışanları işe alım sürecinde güçlendirmelerine yardımcı olur. Yeni çalışanların şirketin hedeflerine uygun doğru görevler üzerinde çalıştığından emin olursunuz. Ayrıca, performans değerlendirmeleri hazırlarken çok yararlı olan bir çalışan izleme aracı olarak da işlev görür.

Daha geniş bir bağlamda, proje yöneticileri ve girişimciler, projelere öncelik vermek, iş kapsamını oluşturmak, ölçülebilir anahtar hedefler belirlemek ve yeni girişimlerinin ilerlemesini izlemek için stratejik bir planlama aracı olarak 30-60-90 günlük plan şablonunu da kullanabilirler. 📚

İyi bir Ücretsiz 30-60-90 Günlük Plan Şablonu'nu oluşturan unsurlar nelerdir?

İyi bir 30-60-90 günlük plan şablonu düzenlenebilir ve görevleri kolaylaştırarak iş planına uygun olarak verimliliği optimize etmeye yardımcı olur. Şablon:

Şirketin misyonunu ve yeni takım üyesinin bu misyona nasıl katkıda bulunacağını belirtir

Uzun vadeli hedefleri, önümüzdeki 30, 60 ve 90 gün içinde ulaşılabilecek kısa vadeli hedeflere bölün

Tüm hedeflerin SMART hedefler olmasını sağlar, yani belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zaman sınırlı olmasını sağlar

Öncelikleri netleştirerek çalışanların acil ve önemli görevleri önce halletmelerini sağlayın

Performans göstergeleri olarak işlev gören anahtar metrikleri belirleyerek yeni işin çıktılarını ölçülebilir hale getirin

Anahtar paydaşları belirler ve rollerini netleştirir

Yeni çalışanların destek için başvurabilecekleri kaynakları listeler

Kısaca, çok net beklentiler sunarak yeni çalışanın veya 30-60-90 günlük plan şablonunu kullanan proje yöneticisinin veya girişimcinin bu beklentileri karşılamasını kolaylaştırır. 🤩

10 Ücretsiz 30-60-90 Günlük Plan Şablonu

İyi haber şu ki, 30-60-90 günlük planınızı hazırlarken sıfırdan başlamanız gerekmiyor. Çevrimiçi olarak, her biri biraz farklı odak noktalarına sahip çok sayıda ücretsiz şablon bulabilirsiniz.

Hedeflerinize ve eklemek istediğiniz ayrıntı düzeyine göre ücretsiz 30-60-90 günlük plan şablonunuzu seçin.

Hangisinin size en uygun olduğuna karar veremiyor musunuz? Endişelenmeyin, size yardımcı olmak için buradayız. İşte en iyi ücretsiz 30-60-90 günlük plan şablonlarının özeti. ✨

1. 30-60-90 Günlük Plan Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp 30-60-90 Günlük Plan Şablonu

ClickUp 30-60-90 Günlük Plan Şablonu, işe alım yöneticileri için bir nimettir. Yeni çalışanların işe alım sürecinde bir yapı oluşturmaya yardımcı olur, böylece ilk üç ay içinde hız kazanırlar.

Oryantasyon Planı, yeni çalışanların izleyecekleri bir yol haritası sunarak belirli hedefleri ilk ay, ikinci ay ve üçüncü ayda gerçekleştirecekleri görevlere ayırır. Bu arada, Oryantasyon Panosu, yeni çalışanların ulaşmayı hedefledikleri şeyleri hatırlatan dostça hatırlatıcılar görüntüler. Oryantasyon Aşaması ve her görevin sorumlusunu belirten özel alanlar sayesinde, yeni çalışanlar ilk günden itibaren kendilerini desteklenmiş hissederler.

Şablon ayrıca, tüm oryantasyon görevlerini planlamaya yardımcı olacak bir takvim ve çalışanların yeni takım üyelerine bağlanıp ihtiyaç duyduklarında hızlıca yardım alabilmeleri için bir sohbet özelliği de içerir.

Ve tüm yeni çalışanların görevlerine hızlı bir genel bakış için, dört renkli sekme tamamlanan, ilerleme kaydeden, yapılacak ve başka birinden giriş beklenirken duraklatılan görevleri gösterir. 📚

2. 30-60-90 Günlük Hedef Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Günlük Hedef Şablonu

30-60-90 günlük plan şablonuna çok benzer şekilde, bu yeni başlayanlar için uygun ClickUp Günlük Hedef Şablonu, sizin ve yeni çalışanlarınızın önümüzdeki 30, 60 veya 90 gün için (veya istediğiniz süre için) hedeflerini belirlemenize ve ardından bu hedeflere ulaşmalarına yardımcı olacak görevleri ayarlamanıza yardımcı olur.

Bu hedefler, profesyonel performans hedefleri veya kişisel hedefler olabilir. Bu süreç boyunca şablon, hedeflerin SMART (belirgin, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zaman sınırlı, başka bir deyişle tamamlanma tarihi olan) olup olmadığını kontrol etmenizi hatırlatır.

Görevler Günlük Notlar'da görünür. Her nota ek dosya ekleyebilir ve not türünü belirtebilirsiniz, örneğin Görev, Düşünce, Fikir veya Teşekkür gibi.

Ayrıca, tam Not Listesi'nde bir adım geri giderek daha büyük resmi görebilirsiniz. Renkli durum simgeleri, hangi görevlerin tamamlandığını, hangilerinin diğer paydaşlar tarafından incelendiğini ve hangilerinin hala yapılacak olduğunu hızlı bir şekilde anlamanızı sağlar, böylece yeni takım üyenizi hedeflerine doğru ilerlerken destekleyebilirsiniz.

3. Çalışan Oryantasyon Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Çalışan İşe Alım Şablonu

ClickUp Çalışan İşe Alım Şablonu, yeni bir çalışan katıldığında tüm takımınızı aynı sayfaya getirir. Ayrıca, işe alım süreci boyunca herkesin takım hedefleriyle uyumlu çalışmasını sağlar.

Bu tür şablonlar, yeni çalışanın görev tanımı, rolünün misyonu ve vizyonu ile bu yeni pozisyonun anahtar sorumluluklarını açıkça ortaya koyar. Seçilen zaman dilimi için işe alım hedefleri, yaklaşan anahtar görevlerle birlikte listelenir.

Özel alanlar, işe alım sürecinin her haftasında hangi görevlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini belirlemenizi sağlarken, ClickApps öncelikleri belirlemenize, zaman çerçevelerini tahmin etmenize, gerektiğinde birden fazla atanan kişiyi listelemenize ve görevlerle ilgili bağımlılıkları vurgulamanıza yardımcı olur.

Renkli sekmeler, hangi görevlerin tamamlandığını, hangilerinin ilerleme aşamasında olduğunu ve hangilerinin hala yapılacak olduğunu kolayca görmenizi sağlar. Yeni çalışanlar ayrıca incelemeye hazır veya yardıma ihtiyaç duydukları işleri işaretleyebilir. 👀

4. SMART Hedef Eylem Planı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp SMART Hedef Eylem Planı Şablonu

ClickUp'ın SMART Hedef Eylem Planı Şablonu, yeni çalışanlarınızla hedefler belirlemenize ve ardından bu hedefleri gerçekleştirmelerine yardımcı olur.

Özel alanlar, görev türünü belirlemenize, öncelikleri ayarlamanıza ve performans hedeflerinize engel olabilecek tüm engelleri listelemenize olanak tanır.

Zaman çizelgesi, tüm projeye genel bir bakış sunarken, renkli durum alanları bir görevin planlama aşamasında, hazır ancak henüz başlamamış, yürütülme aşamasında, tamamlandı veya değerlendirme aşamasında olup olmadığını gösterir.

Hedefin ne kadar sağlıklı olduğunu (şu anda zamanında ve bütçe dahilinde olup olmadığını) görebilir ve görev tamamlanma oranını izleyebilirsiniz.

5. Çalışan Eylem Planı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Çalışan Eylem Planı Şablonu

ClickUp Çalışan Eylem Planı Şablonu ile takımınızın profesyonel gelişimine destek olun.

Bir tür çalışan izleme aracı olan bu basit şablon, takım yöneticileri veya insan kaynakları uzmanları tarafından takım üyelerinin öğrenme hedefleri belirlemelerine ve kariyer gelişimleri için bir eylem planı oluşturmalarına yardımcı olmak için kullanılabilir.

Olay Raporu, Bulgular ve İlerleme Göstergeleri bölümleri, doğrudan raporlar ile performans değerlendirmesi öncesinde bir çalışanın performansı veya davranışları hakkında bilgi kaydetmek için kullanışlıdır. Ayrıca, performans iyileştirme planının temelini oluşturacak gerçekçi hedefler belirlemek ve başarıyı ölçmek için kullanılabilecek düzeltici girişimler için bir bölüm de bulunmaktadır. 🛠️

6. Eylem Planı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Eylem Planı Şablonu

30-60-90 günlük plan şablonunun bir başka türü olan ClickUp Eylem Planı Şablonu, bir çalışan işe alım süreci, satış planı, pazarlama planı veya sosyal medya yayın programınız gibi hedefler belirlemenize ve projelerinizi yönetmenize yardımcı olan beyaz tahta benzeri bir şablondur.

Her görev için yapışkan not ekleyin ve yeni çalışanlarınız görevleri tamamladıkça görevleri Yapılacaklar, Yapılıyor ve Tamamlandı bölümleri arasında taşıyın.

Her kategori, görevin günlük, haftalık, aylık veya üç aylık inceleme için olup olmadığını netleştirmek için bölümlere ayrılmıştır. Ayrıca, genel bir görünüm veya görev odaklı bir görünüm istediğinize bağlı olarak yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapabilirsiniz.

7. SMART Hedefleri Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp SMART Hedefler Şablonu

ClickUp SMART Hedefler Şablonunu 30-60-90 günlük plan şablonu olarak kullanabilir veya kendi zaman aralığınızı, örneğin bir yıl olarak ayarlayabilirsiniz.

Hedefleri belirgin, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zaman sınırlı tutmak, özellikle bunları düzenlemek için bu tür bir şablon kullanıyorsanız, yeni çalışanlarınızın bu hedeflere ulaşma şansını artırır.

Özel alanlar, bu hedefi neden şu anda belirlediğiniz, yeni çalışanınızın hedefe ulaşmak için gerekli becerilere sahip olup olmadığı, kimin dahil edilmesi gerektiği ve hedefin takımınızın ve şirketinizin genel hedefleriyle uyumlu olup olmadığı gibi önemli soruların yanıtlanmasına yardımcı olur.

Yeni çalışanlarınızın motivasyonunu yüksek tutmak için renkli durum göstergeleri, hedeflerinden sapıp sapmadıklarını, yolunda ilerleyip ilerlemediklerini veya hedeflerini tamamen aştıklarını gösterir. 🤩

8. SlideModel tarafından hazırlanan basit 30-60-90 günlük PowerPoint şablonu

slideModel aracılığıyla

Bu basit 30-60-90 günlük PowerPoint şablonu, son iş görüşmesi aşamalarında bir adayın işe uygunluğunu değerlendirmek için tasarlanmıştır. Adayların potansiyel rol tanımlarını ve önceliklendirme becerilerini gösterme imkanı sunar, ayrıca kişilerarası becerilerini ve işe olan tutkularını da ortaya koyar.

İnfografik biçiminde sunulan ilk PowerPoint slaytı ClipArt simgeleri kullanırken, ikinci slayt kullanıcının oklarla bir süreç akış şeması oluşturmasına olanak tanır. Her slayt üç bölüme sahiptir, böylece aday 30, 60 ve 90 günlük zaman dilimleri için hedeflerini liste halinde sıralayabilir.

PowerPoint için bu ücretsiz 30-60-90 günlük plan şablonunun ön tanımlı renk şeması pembe ve mavidir, ancak bu renkler kullanıcının tercihine göre değiştirilebilir ve özelleştirilebilir.

9. SlideHunter tarafından hazırlanan PowerPoint 30-60-90 Günlük Plan PowerPoint Şablonu

slideHunter aracılığıyla

PowerPoint için başka bir ücretsiz 30-60-90 günlük plan şablonu olan bu şablon, 30, 60 ve 90 günlük hedefleri ve amaçları bir kitleye sunmak için tasarlanmış stratejik bir araçtır.

Bu şablonlar, işe alım sürecinin bir parçası olarak adayların stratejik planlama ve öncelik belirleme becerilerini değerlendirmek veya potansiyel yeni çalışanların hedeflerini ve atacakları adımları paydaşlarınız için özetlemek amacıyla kullanılabilir.

Farklı arka plan renklerine sahip üç farklı tasarım arasından seçim yapabilirsiniz. PowerPoint sunumu olarak tasarlanmış olsa da, basılı kağıt sunumlar için de kullanılabilir. 📚

10. Örnek.net tarafından hazırlanan Google Dokümanlar Yeni Yöneticiler için 30-60-90 Günlük Plan Şablonu

Yeni yöneticiler için tasarlanan bu ücretsiz 30-60-90 günlük plan şablonu, yeni bir takım üyesini işe alırken bir eylem planı oluşturmanıza yardımcı olur. İlk ayda öğrenmeye odaklanmaktan, ikinci ayda pratik yapmaya ve katkıda bulunmaya başlamaya ve son olarak üçüncü ayda öğrenilenleri uygulamaya kadar, bu şablonlar sizi süreç boyunca yönlendirir.

Öncelikleri belirleyebilir, farklı kategorilerde SMART hedefler ve amaçlar oluşturabilir ve ilerlemeyi izlemek için metrikler ayarlayabilirsiniz.

73'ten fazla örnek plan ile size uygun bir şablon mutlaka vardır. Microsoft Word, Google Slaytlar dahil Google Dokümanlar ve Apple Pages gibi çeşitli biçimler arasından seçim yapın.

30-60-90 Günlük Plan Örnekleri

Artık tüm bu şablonlara erişiminiz olduğuna göre, farklı senaryolarda ve sektörlerde nasıl kullanılabileceklerine dair bazı örnekler inceleyelim.

satış Temsilcisi için 30-60-90 Günlük Plan

İlk 30 Gün:

Ürün ve Pazarı Anlama (1-2. Hafta): Satacağınız ürün veya hizmeti derinlemesine anlayın. Benzersiz satış noktalarını, kullanıcı avantajlarını ve rakipleri tanıyın. Eğitim oturumlarına, ürün demolarına ve rakip analizlerine katılın.

Müşterileri Tanıma (3-4. Hafta): Potansiyel müşterilerle iletişime geçerek onların ihtiyaçlarını ve sorunlarını anlayın. İlişkileri geliştirmek için tanıtıcı telefon görüşmeleri ve toplantılar düzenleyin.

Sonraki 30 Gün (30-60 Gün):

Satış Stratejisi Oluşturma (5-6. Hafta): Toplanan ürün bilgileri ve müşteri içgörülerine dayalı olarak kişiselleştirilmiş bir satış stratejisi geliştirin. Bu strateji, satış hedeflerinizi, bu hedeflere ulaşmak için kullanacağınız taktikleri ve hedeflerinize ulaşmak için zaman çizelgesini içermelidir.

Satışları Başlatma (7-8. Hafta): Satış stratejinizi uygulamaya başlayın. İlk satış çabaları, takipler ve müzakerelerle başlayın.

Son 30 Gün (60-90 Gün):

Satış Süreci Optimizasyonu (9-10. Hafta): Satış verilerini toplayın, performansınızı analiz edin ve iyileştirme alanlarını belirleyin. Veriye dayalı içgörülerden yararlanarak satış sürecinizi optimize edin.

Satış Hedeflerine Ulaşma (11-12. Hafta): 90 günün sonunda, ön satış hedeflerinize ulaşacak pozisyonda olmalısınız. Daha iyi sonuçlar elde etmek için satış sürecinizi ve stratejinizi optimize etmeye devam edin.

yeni Takım Üyeleri için 30-60-90 Günlük Plan

İlk 30 Gün:

Şirket Kültürünü ve Süreçlerini Anlama (1-2. Hafta): Şirketin değerlerini, kültürünü ve süreçlerini anlamak için zaman ayırın. Oryantasyon oturumlarına katılın ve takım üyeleriyle görüşerek organizasyon içindeki rolünüzü daha iyi anlayın.

Takımınızı Tanıyın (3-4. Hafta): Takım üyeleriniz ve yöneticilerinizle ilişkiler kurun. Rolleri, sorumlulukları ve beklentilerini öğrenmek için bire bir toplantılar planlayın.

Sonraki 30 Gün (30-60 Gün):

İş Gerekliliklerini Öğrenme (5-6. Hafta): İş rolünüzü ve sorumluluklarınızı derinlemesine anlayın. Şirket tarafından sağlanan tüm eğitim materyallerini veya kılavuzları inceleyin. Herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa yöneticinizle görüşün.

Projelere Katkı Sağlama (7-8. Hafta): Takım projelerine aktif olarak katılmaya başlayın. Görüş ve önerilerinizi sunun ve becerileriniz ve faiz alanlarınızla uyumlu görevleri üstlenin.

Son 30 Gün (60-90 Gün):

Yeni Sorumluluklar Üstlenme (9-10. Hafta): Rolünüzü daha iyi anlayarak yeni sorumluluklar ve görevler üstlenin. Bu, becerilerinizi daha da geliştirmenize ve takıma katkıda bulunmanıza yardımcı olacaktır.

İlerlemeyi Gözden Geçirme (11-12. Hafta): İlerlemenizi gözden geçirmek ve iyileştirme veya geliştirme alanlarını tartışmak için yöneticinizle bir toplantı planlayın. Geri bildirimleri hesaba katın ve rolünüzde mükemmelliğe ulaşmak için çalışmaya devam edin.

30-60-90 Günlük Plan Nasıl Yazılır?

Dünyanın en iyi iş tanımını yazabilirsiniz, ancak yeni çalışanlar uygun bir oryantasyon planı olmadan yine de kendilerini bunalmış hissedebilirler. Bu nedenle, ilk günden itibaren işe hızlı bir başlangıç yapmalarına yardımcı olmak için stratejik bir 30-60-90 günlük plan çok önemlidir. Etkili bir plan oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Her Aşama için Net Hedefler Belirleyin

İlk 30 Gün: Öğrenmeye odaklanın. Hedef, şirketi, takım yapısını, araçları ve süreçleri anlamaktır.

İkinci 30 Gün: Katkı sağlamaya geçin. Öğrenilenleri belirli görevleri yerine getirmek ve sorumluluklar üstlenmek için uygulamaya başlayın.

Üçüncü 30 Gün: Uzmanlaşmaya geçin. Tam entegrasyon hedefleyin, daha büyük projelerin sahipliğini üstlenin ve iyileştirmeler önerin.

2. Başarı için Anahtar Metrikleri Belirleyin

Her aşama için ölçülebilir hedefler belirleyin (örneğin, eğitim modüllerini tamamlamak, küçük bir proje dönüm noktasına ulaşmak veya müşteri geri bildirimi almak).

3. Zaman Çizelgesi Oluşturun

Netlik ve ilerleme izleme sağlamak için faaliyetleri haftalık olarak bölün.

4. Geri Bildirim Döngülerini Dahil Edin

Zorlukları ele almak ve gerekirse hedefleri ayarlamak için yöneticiler veya mentorlarla düzenli kontrol toplantıları yapın.

Dijital araçlar, tüm paydaşları aynı çizgide tutarken planın oluşturulmasını, paylaşımını ve güncellenmesini basitleştirebilir.

ClickUp'ı kullanarak 30-60-90 günlük plan oluşturma

ClickUp Brain, bilgileri merkezileştirip düzenlemeye yardımcı olan güçlü bir bilgi yönetimi özelliğidir ve 30-60-90 günlük planlar oluşturmak ve yürütmek için ideal bir araçtır. İşte size nasıl yardımcı olabilir:

Merkezi Bilgi Merkezi: Tüm oryantasyon kaynaklarını, şirket belgelerini ve eğitim materyallerini tek bir yerde saklayarak kolay erişim sağlayın.

Fikir Organizasyonu: ClickUp Brain'i kullanarak planın her aşaması için anahtar hedefleri, teslim edilecekleri ve metrikleri özetleyin ve beyin fırtınası yapın.

Kolay İşbirliği: Planı takım üyeleri ve yöneticilerle paylaşarak görüşlerini alın ve uyumu sağlayın.

AI Destekli Öneriler: ClickUp AI ile fikirler üretin, özetler yazın veya özel hedef belirleme şablonları oluşturarak planınızı iyileştirin.

İlerleme İzleme: Güncellemeleri, notları ve başarıları doğrudan ClickUp'ta belgeleyerek herkesin çalışanın ilerlemesi hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayın.

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain'i kullanarak yeni işe başlayanlar için bir SOP belgesi için kontrol listesi oluşturun

ClickUp Brain'i planlama sürecinize entegre ederek, 30-60-90 günlük planın oluşturulması ve yürütülmesinin sorunsuz ve verimli olmasını sağlarsınız.

Ücretsiz 30-60-90 Günlük Plan Şablonu, İşe Alım Başarısının Anahtarıdır

Yeni çalışanlar, işlerinde ilk üç ay boyunca ne yapmaları gerektiğini öğrenirken ve yeni şirketlerinin kültürüne uyum sağlarken çok desteğe ihtiyaç duyar. Net bir plan oluşturarak, yeni çalışan, diğer takım üyeleri ve yöneticileri dahil olmak üzere sürece dahil olan herkes için süreci çok daha kolay hale getirin.

Ücretsiz 30-60-90 günlük plan şablonu, hedefleri netleştirmenize, SMART hedefleri belirlemenize, görevler oluşturmanıza ve tüm süreci izlemenize yardımcı olur. Ayrıca, yeni çalışanlarınızı zorlu ilk 90 gün boyunca güçlendirip desteklerken, işe alım stratejinizin şirket ve takım hedefleriyle uyumlu olmasını sağlar. 🙌

30-60-90 günlük plan şablonunda tam olarak ne aradığınıza karar verin, ardından çevrimiçi olarak sunulan ücretsiz seçenekler arasından seçim yapın.

Stratejik planlama ve proje yönetiminde maksimum çok yönlülük için ClickUp'ı geçmek zordur.

ClickUp, yeni çalışanlarınızın işe alım süreci dahil olmak üzere her iş süreci için geniş bir şablon yelpazesi sunar. Planlama, verimlilik ve ekip çalışmasını iyileştirmenize ve işinizi yepyeni bir düzeye taşımanıza yardımcı olan tek adres. 🤩