2025'in En İyi 15 Çalışan Nabız Anketi Aracı

Çalışan nabız anketleri, elbette, herkesin iş yerinde hala kalbinin attığını kontrol etmekle ilgili değildir (ancak zorlu bir Pazartesi günü için bu da fena bir fikir olmayabilir!😊).

Peki, çalışan nabız anketleri tam olarak nedir?

Çalışan nabız anketi, çalışanlara düzenli aralıklarla gönderilen kısa bir soru dizisidir.

Tıpkı nabzınızı kontrol etmenin fiziksel sağlığınız hakkında bilgi vermesi gibi, bu sık yapılan anketler de İK'nın çalışanların moralini izlemesine ve iyileştirilmesi gereken alanları belirlemesine yardımcı olur.

Çalışan nabız anketi yazılımı kullanarak, iş memnuniyeti, işyeri ilişkileri ve genel ortam gibi konularda çalışanların geri bildirimlerini etkili bir şekilde toplayabilirler.

Bu çalışan anket araçları, daha katılımcı ve destekleyici bir iş yeri oluşturmak için gereklidir. Sizin için ideal seçeneği keşfetmek için en iyi 15 çalışan nabız anket aracını inceleyelim.

Bir insan kaynağı seçerken, en uygun adayı bulmak için birden fazla görüşme yaparsınız, değil mi? Aynı şey, temel amacı çalışanların geri bildirimlerini toplamak olan bir çalışan anketi aracı için de geçerlidir.

Nabız anketi aracı seçerken dikkat etmeniz gerekenler.

Özelleştirme : Kişiselleştirme anahtardır! İyi nabız anket araçları, soruları ve anketleri ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize ve hatta markanızın logolarını eklemenize olanak tanır

Veri ve analizler : Size değerli içgörüler sağlayan araçları arayın. Etkili veri ve analizler, trendleri izlemenize, çalışan bağlılığını ölçmenize ve İK stratejilerinizi şekillendirmenize yardımcı olacaktır

Kullanım kolaylığı : Karmaşık : Karmaşık çalışan bağlılığı yazılımları en kullanışlı seçenek değildir. Anketleri hızlı bir şekilde hazırlayıp başlatmanıza yardımcı olacak basit, kullanıcı dostu bir arayüze ve şablonlara sahip araçları tercih edin

Otomasyon: Anketlerin dağıtımını ve işlenmesini otomatikleştirerek zamandan tasarruf edin ve her zaman en yeni içgörülere kolayca ulaşın

Bonus: Geri bildirimleri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürebilen, İK takımları için en iyi 10 çalışan anketi yazılımı aracını keşfedin!

Pekala, İK uzmanları ve işyeri şampiyonları, araçlar hakkında konuşma zamanı geldi.

Bir kahve alın, rahatça oturun ve çalışanlarınızın "Sonunda biri bizi dinliyor!" demesini sağlayacak en iyi 15 anket aracını keşfedelim

1. ClickUp (Anket verilerini oluşturmak ve görselleştirmek için en iyisi)

Çalışan nabız anketleri üç aşamalı bir süreçtir: tasarlama, uygulama ve analiz.

Ve ClickUp tüm bu adımları sizin için halleder!

ClickUp Forms, olağan zorluklar olmadan çalışanların geri bildirimlerini toplamanızı sağlar. Çalışanların dakikalar içinde doldurabileceği anketleri hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz; bu, hızlı ve sık yapılması gereken anketler için mükemmeldir.

Basitleştirilmiş form menüsüyle ClickUp'ta anket formlarını zahmetsizce oluşturun ve yönetin

Bu formları, çalışan bağlılığını değerlendirmek veya iş-yaşam dengesini anlamak gibi kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre özel sorularla özelleştirebilirsiniz.

Ayrıca, anket sonuçlarını derleme ve sunma stresini ortadan kaldıran ClickUp Belgeleri de mevcuttur.

ClickUp Docs ile belgeler üzerinde etkili bir şekilde işbirliği yapın, değişiklikleri gerçek zamanlı olarak izleyin

Bu belgeler, bilgileri okunması kolay bir biçimde biçimlendirmenize ve diğer paydaşlarla gerçek zamanlı olarak paylaşmanıza olanak tanır.

Aynı zamanda, ClickUp'ın hazır şablonları tasarım ve biçimlendirme konusunda size çok zaman kazandırır ve sağlam bir başlangıç noktası sağlar. Ek sorularınızı ekleyin ve hazırsınız!

ClickUp Çalışan Bağlılığı Anketi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Çalışan Bağlılığı Anketi Şablonu ile şirket kültürünüzü geliştirin ve çalışan memnuniyetini artırın

ClickUp'ın Çalışan Bağlılığı Anketi Şablonu, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı hakkında doğru bir resim elde etmek için mükemmel bir araçtır. Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Takımınızın nasıl hissettiğine dair net ve eyleme geçirilebilir içgörüler geliştirin

Özel sorular içeren kişiselleştirilmiş anketler oluşturun

Herhangi bir cihazdan çalışanlardan gerçek zamanlı geri bildirim toplayın

Bu basitleştirilmiş form, bütünsel çalışan geri bildirimlerini toplamanıza ve analiz etmenize, memnuniyeti ölçmenize ve şirket kültürünü daha iyi anlamanıza olanak tanır.

Biraz daha eyleme geçirilebilir bir şey arıyorsanız, ClickUp sizin için mükemmel bir araç sunuyor: ClickUp'ın Katılım Anketi Eylem Planı Şablonu. Anahtar katılım faktörlerini belirlemenize, etkili değişiklikler uygulamanıza ve sonuçlar için hesap verebilirliği sağlamanıza yardımcı olur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Form Görünümü : Formların oluşturulmasını ve yönetimini basitleştirerek veri toplama işlemini kolaylaştırır

Anket Soru Oluşturucu: Hedeflerinize uygun, alakalı ve ilgi çekici anket soruları oluşturmanıza yardımcı olan yapay zeka destekli araç

ClickUp Gösterge Panelleri: ClickUp gösterge panelleri, belirli metrikleri izlemek ve sonuçları zaman içinde karşılaştırmak için özel bileşenler ile anket verilerini görselleştirmek için mükemmeldir

ClickUp Belgeleri : Gerçek zamanlı işbirliği ve izleme özellikleriyle anket özetlerini ve içgörüleri paylaşmak için idealdir

ClickUp'ın Gantt Grafik Görünümü: Zaman çizelgeleri oluşturmak, anket programlarını yönetmek ve başlangıçtan tamamlanana kadar ilerlemeyi izlemek için idealdir

ClickUp'ın sınırlamaları

Mobil uygulama işlevselliği: ClickUp'ın mobil uygulaması henüz masaüstü sürümünün tüm işlevlerine sahip değildir, bu da hareket halindeyken ayarlamalar yapmanız gerektiğinde biraz zor olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. SurveySparrow (Otomatik nabız anketleri için en iyisi)

via SurveySparrow

SurveySparrow, çalışan nabız anketleri gerçekleştirmek için sezgisel bir platform sunarak, kuruluşların çalışan bağlılığını kolayca ölçmesini sağlar.

Öne çıkan özelliklerinden biri, anketleri ayarlamanıza ve geri kalanını platforma bırakmanıza olanak tanıyan otomatik anket planlama özelliğidir.

Platform ayrıca, anketleri daha kişisel ve ilgi çekici hale getiren konuşma arayüzü ile övünür ve bu sayede anket tamamlama oranlarında %40 artış sağlar.

Ancak, bazı kullanıcılar anketlerdeki metin alanlarını yeniden düzenlemenin biraz karmaşık olduğunu ve bu gelişmiş özelliklerin bir fiyat etiketi ile birlikte gelebileceğini fark etmiştir.

SurveySparrow'un en iyi özellikleri

Otomatik anket planlama : Düzenli nabız anketleri oluşturun ve hatırlatıcıları sisteme bırakın, böylece siz diğer işlerinize odaklanabilirsiniz

Konuşma arayüzü : Kişiselleştirilmiş bir deneyim sunarak çalışanların katılımını artırır ve anket tamamlama oranlarını yükseltir

Zengin raporlama gösterge paneli : Hızlı içgörüler sağlar ve anket sonuçları hakkında sizi bilgilendirmek için gerçek zamanlı güncellemeler gönderir

Omnichannel veri toplama : E-posta, web ve sosyal medya gibi birden fazla kaynaktan geri bildirimleri tek bir yerde toplayın

Gelişmiş koşullu mantık: Yanıtlara göre anketleri özelleştirerek, kullanıcılar için sorunsuz ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunun

SurveySparrow'un sınırlamaları

Metin alanlarını yeniden düzenlemede zorluk : Metin alanlarını düzenlemek zor olabilir ve anketin düzenini etkileyebilir

Sayfa yükleme yavaşlığı : Bazı kullanıcılar, gömülü anketlerin bulundukları web sayfalarının yavaşladığını bildirmiştir

Gelişmiş özellikler için yüksek maliyet: Gelişmiş özelliklere erişim için, beklenenden daha pahalı olabilecek bir yükseltilmiş plana geçmeniz gerekir

SurveySparrow fiyatlandırması

Özel Fiyatlandırma

SurveySparrow puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: Verimli Veri Toplama için 8 Ücretsiz Anket Şablonu

3. ThriveSparrow (Esnek nabız anketleri için en iyisi)

via ThriveSparrow

ThriveSparrow, kuruluşların bağlılık düzeylerini anlamalarına ve değişen ihtiyaçlara hızla yanıt vermelerine yardımcı olan düzenli nabız anketleri sunarak sürekli çalışan bağlılığını artırmayı amaçlamaktadır.

ThriveSparrow ile bu anketlerin sıklığını özelleştirmek çok kolaydır. İster haftalık güncellemeler ister aylık trendler isteyin, araç İK programlarınıza uyacak şekilde uyarlanır.

Ancak, ThriveSparrow'un daha büyük kurumsal işletmeler için ideal olmayabileceğini not etmek gerekir; bu araç, küçük ve orta ölçekli işletmeler için en uygunudur.

ThriveSparrow'un en iyi özellikleri

Esnek anket planlama : Haftalık anketlerden aylık trendlere kadar, kuruluşunuzun ihtiyaçlarına uygun anket sıklığını seçin

eNPS anketleri : Çalışanların şirketi tavsiye etme oranını ölçen ve iyileştirme alanlarını belirlemeye yardımcı olan tek soruluk anketler

Kapsamlı raporlar : Bağlılık eğilimleri hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler sağlayarak liderlerin veriye dayalı kararlar almasını sağlar

Sorunsuz entegrasyon : Slack, Google Çalışma Alanı ve daha fazlasıyla entegre olarak mevcut İK teknolojileri yığınınıza kolayca dahil edebilirsiniz

Çok dilli destek: Birden fazla dilde anket yapmaya olanak tanır, küresel takımlar için mükemmeldir

ThriveSparrow'un sınırları

Sınırlı entegrasyonlar : Diğer nabız anket araçlarına kıyasla daha az üçüncü taraf entegrasyonuna sahiptir, bu da daha geniş bir teknoloji ekosisteminde kullanımını kısıtlayabilir

Temel arayüz : Kullanıcı dostu olmasına rağmen, arayüzde gelişmiş özellikler bulunmadığından büyük kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamayabilir

Sınırlı ölçeklenebilirlik: ThriveSparrow, küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmıştır ve daha büyük kurumsal işletmeler için aynı verimlilikte ölçeklenemeyebilir

ThriveSparrow fiyatlandırması

Performans : Çalışan başına aylık 5 ABD doları

Engage : Çalışan başına aylık 3 ABD doları

Kudos: Çalışan başına aylık 2 dolar

4. CultureMonkey (Kapsamlı çalışan bağlılığı içgörüleri için en iyisi)

via CultureMonkey

CultureMonkey, olumlu bir işyeri kültürü oluşturmak için tasarlanmış bir dizi özellik sunar. Çeşitli çalışan bağlılığı anketleri ve gerçek zamanlı geri bildirim yönetimi sayesinde CultureMonkey, kuruluşların çalışanlarını motive eden unsurları anlamalarına yardımcı olur.

CultureMonkey'in güçlü yönlerinden biri, ısı haritaları ve duygu analizi kullanmasıdır. Bu araçlar, liderlerin bağlılık eğilimlerini hızlı bir şekilde belirlemelerine ve anlamlı önlemler almalarına olanak tanır.

Ancak CultureMonkey, öncelikle orta ve büyük ölçekli işletmelere yöneliktir. Bu durum, özel fiyatlandırma modelinde ve daha kapsamlı kurumsal ihtiyaçlara göre uyarlanmış özelliklerinde yansıtılabilir.

CultureMonkey'in en iyi özellikleri

Çeşitli anket seçenekleri : Çeşitli kurumsal ihtiyaçları karşılamak için eNPS, özel anketler ve nabız anketleri içerir

Veriye dayalı içgörüler : Sorunlu noktaları belirlemek ve zaman içindeki iyileşmeleri izlemek için ısı haritaları, duygu analizi ve karşılaştırmalı değerlendirmeler sağlar

Anonim geri bildirim : %100 anonimlik sağlar, GDPR uyumlu güvenli kanallar aracılığıyla dürüst geri bildirim alınmasını mümkün kılar

Kapsamlı raporlama araçları : Derinlemesine veri analizi ve özel raporlama için CSV ve PPT dışa aktarma seçenekleri sunar

Otomatik anket planlama: Otomatik anketler oluşturarak manuel çabayı azaltın ve katılım oranlarını en üst düzeye çıkarın

CultureMonkey'in sınırları

Özel fiyatlandırma modeli : Önceden fiyat bilgisinin olmaması, özellikle küçük işletmeler için maliyet etkinliğini belirlemeyi zorlaştırabilir

Potansiyel karmaşıklık : Platform, kapsamlı özellikleri nedeniyle küçük takımlar veya yeni kurulan şirketler için gereğinden fazla karmaşık olabilir

Sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları: Platform içinde geniş bir araç yelpazesi sunarken, diğer yazılımlarla entegrasyon seçenekleri nispeten sınırlıdır

CultureMonkey fiyatlandırması

Özel Fiyatlandırma

CultureMonkey puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (50+ yorum)

Ayrıca okuyun: 10 SurveyMonkey Alternatifi ve Rakibi

5. 15Five (Kullanımı kolay anketler için en iyisi)

via 15Five

Somut bir etki yaratmak isteyen İK liderleri için tasarlanan 15Five, sadece iki tıklamayla uygulanabilen, kullanımı kolay, bilimsel temelli anketler sunar ve yanıtları yaklaşık altı dakika içinde toplar.

Karşılaştırmalı değerlendirme ve ayrıntılı İK Sonuçları Gösterge Panelleri gibi özelliklerle 15Five, şirket, departman veya takım gibi tüm düzeylerde katılımı ölçmenize ve zaman içindeki ilerlemeyi izlemenize yardımcı olur.

Platformun kapsamlı özellikleri onu orta ve büyük ölçekli kuruluşlar için mükemmel bir seçim haline getirirken, basitliği son derece özelleştirilebilir çözümler arayanlar için yeterli olmayabilir.

15Five'ın en iyi özellikleri

İK sonuçları gösterge paneli : Diğer anahtar iş verilerinin yanı sıra katılım metriklerinin kapsamlı bir görünümünü sunarak veriye dayalı kararları destekler

Özelleştirilebilir anketler ve karşılaştırmalar: Zaman içinde ve sektörler arasında katılımı karşılaştırmak için bilimsel temelli şablonlar ve karşılaştırma araçları sunar

Şirket içi koçluk ve danışmanlık : Bağlılık stratejileri oluşturmaya ve yönetici etkinliğini geliştirmeye yardımcı olacak uzman desteği içerir

Gerçek zamanlı geri bildirim ve duygu analizi : Tükenmişlikten DE&I girişimlerine kadar çalışanların endişelerini hızlı bir şekilde belirlemenizi sağlar

Slack entegrasyonu ile çalışanların birbirlerini takdir etmeleri: Çalışanların birbirlerini övmeleri ve başarılarını kutlamaları için olumlu bir işyeri kültürü oluşturur

15Five'ın sınırları

İş akışını kesintiye uğratır : Bazı kullanıcılar, özellikle günlük rutinlerine entegre edildiğinde platformun sık bildirimlerini rahatsız edici bulmaktadır

Tam özelleştirme özelliği yoktur : Kullanıcı dostu olmasına rağmen, son derece özel özelleştirme veya ek araçlara ihtiyaç duyanlar için yetersiz kalabilir

Temel planlarda eksik özellikler: Bazı anahtar özellikler yalnızca daha yüksek seviyelerde mevcuttur ve tam bir deneyim için daha büyük bir yatırım gerektirir

15Five fiyatlandırma

Engage : Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Perform : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Toplam platform: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

15Five puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.700'den fazla yorum)

6. Workleap Officevibe (Haftalık içgörüler ve çalışan geri bildirimi için en iyisi)

via Workleap Officevibe

Workleap Officevibe, liderlere minimum çabayla eyleme geçirilebilir içgörüler sağlamak için tasarlanmış güçlü bir çalışan nabız anketi aracıdır.

Officevibe'ın öne çıkan özellikleri arasında, çalışanların dürüst yanıtlarını teşvik eden anonim geri bildirim seçeneği bulunmaktadır.

Ayrıca, Officevibe'ın Slack ve Google entegrasyonları anket deneyimini kolaylaştırır.

Ancak, kullanıcılar Slack entegrasyonunun hatalı olabileceğini ve bazen iş akışını bozduğunu belirtmiştir.

Workleap Officevibe'ın en iyi özellikleri

Haftalık nabız anketleri : Her hafta beş hedefli soru sorarak, çalışanları yormadan sürekli içgörüler sunar

Anonim geri bildirim : Dürüstlüğü teşvik etmek ve katılım verilerinin doğruluğunu artırmak için anonim yanıtlar toplar

Gerçek zamanlı raporlama : İK ve yöneticilerin iyileştirilmesi gereken kritik alanlara odaklanmasına yardımcı olmak için net ve toplu veriler sağlar

Tam şeffaflık : Anket verilerini tüm takımla paylaşarak çalışanların işyeri kültürünün iyileştirilmesine katılmalarını sağlar

Slack ve Google entegrasyonları: Tanıdık platformlardan anketlere ve sonuçlara doğrudan kolay erişim sağlar

Workleap Officevibe'ın sınırları

İlk kurulumda karışıklık : Bazı kullanıcılar, özellikle hesap oluşturma ve şifre yönetimi gibi konularda kurulum sürecini karmaşık bulmaktadır

Slack entegrasyon sorunları : Slack entegrasyonu tutarsız olabilir ve bazı kullanıcıların yanlışlıkla Google ile oturum açmasına neden olabilir

Sınırlı ücretsiz plan: Ücretsiz sürüm, sınırlı veri geçmişi sunar ve yalnızca bir takımı destekler; bu, daha büyük kuruluşlar için yeterli olmayabilir

Workleap Officevibe fiyatlandırması

Ücretsiz : 0 $

Temel : Kişi başına aylık 3,50 $

Pro : Kişi başına aylık 5 dolar

Performans Yönetimi Eklentisi: Kişi başına aylık 6 ABD doları

Workleap Officevibe puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (700'den fazla yorum)

7. TINYpulse (Anonim geri bildirim ve iş arkadaşları tarafından takdir için en iyisi)

via TINYpulse

TINYpulse'un en iyi özelliği, çalışanların kimliklerinin ortaya çıkma baskısı olmadan düşüncelerini özgürce ifade etmelerini sağlamasıdır.

İş arkadaşlarının birbirlerine övgüde bulunabileceği platformun benzersiz "Cheers for Peers" özelliği de takdir kültürünün gelişmesine yardımcı olur.

Öte yandan, bazı kullanıcılar, özellikle ara sıra bağlantıların bozulmasına neden olan periyodik uygulama güncellemeleri nedeniyle navigasyonu biraz kafa karıştırıcı buluyor.

Ayrıca, küçük takımlar, çalışanların bazen "Bu düşük puanı kim verdi?" diye merak etmeleri nedeniyle anonimlik sorunları yaşayabilir

TINYpulse'un en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir anket soruları : Yöneticilerin soruları belirli kurumsal ihtiyaçlara göre uyarlayabilmesini sağlar

Mutluluk eğilimleri ve raporlama : Zaman içinde çalışanların moralini izleyerek dikkat edilmesi gereken kalıpları belirler

Anonim geri bildirim seçenekleri : Yönetici kimliklerini açıklamadan gizli olarak yanıt verme olanağıyla dürüst yanıtları teşvik eder

Cheers for Peers : Akranlar arası tanınmayı teşvik ederek daha bağlantılı ve takdir dolu bir iş yeri kültürü oluşturur

Uygulanabilir öneriler: Çalışan bağlılığını artırmak için veriye dayalı öneriler sunarak iyileştirmelerde tahminlere yer bırakmaz

TINYpulse'un sınırları

Arayüz gezinme sorunları : Bazı kullanıcılar, özellikle uygulama güncellemelerinden sonra düzeni zor bulmaktadır

Küçük takımlarda anonimlik endişeleri : Küçük takımlarda gerçek anonimliği korumak zor olabilir ve bu da geri bildirim kaynakları hakkında merak uyandırabilir

Fiyatlandırma modeli karmaşası: Kullanıcılar, zaman içinde fiyatlandırma yapısında değişiklikler olduğunu bildirerek, kullanıcı maliyetleri konusunda bazı yanlış anlaşılmalara yol açmaktadır

TINYpulse fiyatlandırma

Özel Fiyatlandırma

TINYpulse puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (45+ yorum)

8. Culture Amp (Veriye dayalı çalışan bağlılığı ve insan analitiği için en iyisi)

via Culture Amp

Culture Amp, kuruluşların verilerle desteklenen içgörülerle stratejik kararlar almasına yardımcı olmak için tasarlanmış çok yönlü bir çalışan bağlılığı platformudur

Katılım, DE&I ve daha fazlasını kapsayan 40'tan fazla anket şablonu ile Culture Amp, İK takımlarının anketleri belirli organizasyonel ihtiyaçlara göre özelleştirmesine olanak tanır

Ancak Culture Amp kapsamlı özellikler sunsa da, platformun özel fiyatlandırma modeli ve karmaşıklığı, daha küçük kuruluşlar veya daha basit çözümler arayanlar için ideal olmayabilir.

Ayrıca okuyun: 11 Ücretsiz Geri Bildirim Formu Şablonu

Culture Amp'ın en iyi özellikleri

Kapsamlı anket kitaplığı : Çeşitli katılım alanları için 40'tan fazla bilimsel temelli, özelleştirilebilir anket şablonu sunar

AI destekli analitik : Girişimlere öncelik vermenize ve harekete geçmenize yardımcı olan güvenli, objektif içgörüler sunar

İnsan analitiği : İK için veriye dayalı karar alma araçları sağlayarak çalışanların duygularını daha iyi anlamanıza olanak tanır

Kanıtlanmış eylem planları : Önde gelen kuruluşların içgörülerine dayanan bu planlar, anahtar katılım zorluklarını ele almanıza yardımcı olur

Esnek raporlama araçları: Dilimleme ve parçalama özellikleriyle ayrıntılı analizler yapmanızı sağlar ve sezgisel görselleştirmeler sunar

Culture Amp'ın sınırları

Özel fiyatlandırma modeli : Fiyatlandırma açık olarak açıklanmaz, bu da kuruluşların maliyetleri önceden tahmin etmesini zorlaştırabilir

Küçük takımlar için olası karmaşıklık : Geniş özellik aralığıyla, platform küçük kuruluşlar veya yeni kurulan şirketler için zorlayıcı gelebilir

Platform entegrasyon zorlukları: Kullanıcılar, birden fazla İK platformunu yönetmenin zahmetli olabileceğini ve raporlama zorluklarına yol açabileceğini belirtmiştir

Culture Amp fiyatlandırması

Özel Fiyatlandırma

Culture Amp puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

9. Qualtrics (Esnek anket planlaması için en iyisi)

via Qualtrics

Uyarlanabilirliği ile tanınan Qualtrics, kuruluşların esnek nabız anketleri ile çalışan bağlılığını izlemesine olanak tanır.

Bunlar, tamamen yeni bir program başlatmadan, refah ve DE&I gibi alanlara odaklanacak şekilde ayarlanabilir.

Ancak Qualtrics, yeni kullanıcılar için bazen zor olabilir ve müşteri hizmetlerinin yanıt süreleri her zaman beklentileri karşılamayabilir.

Qualtrics'in en iyi özellikleri

Esnek anket planlama : Anketin odak alanlarında hızlı ayarlamalar yapmanızı sağlayarak gerçek zamanlı katılım izleme imkanı sunar

AI destekli gösterge panelleri : Zamanında karar vermeyi ve etkili takipleri desteklemek için role özel içgörüler sağlar

Anket kütüphanesi ve karşılaştırma ölçütleri : Kapsamlı anket tasarımı için 300'den fazla önceden hazırlanmış soru ve sektör karşılaştırma ölçütleri sunar

İK sistemi entegrasyonu : Çalışan verilerini mevcut İK araçlarıyla güvende ve güncel tutar

Yönetici destek merkezi: Ön saflardaki yöneticilere, takımlara özgü bağlılık eksikliklerini gidermek için kişiselleştirilmiş içgörüler sağlar

Qualtrics'in sınırları

Yeni kullanıcılar için zor öğrenme süreci : Platform, özellikle çalışan deneyimi yazılımlarına aşina olmayanlar için başlangıçta kullanımı zor olabilir

Müşteri hizmetlerinde gecikmeler : Bazı kullanıcılar, destek için uzun bekleme süreleri yaşadıklarını bildiriyor. Bu durum, acil yardıma ihtiyaç duyulduğunda sinir bozucu olabilir

Olası e-posta teslim sorunları: Birkaç kullanıcı, muhtemelen spam filtrelemesi nedeniyle anket e-postalarının çalışanlara ulaşmaması sorunuyla karşılaştı

Qualtrics fiyatlandırması

Özel Fiyatlandırma

Qualtrics puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (500'den fazla yorum)

10. Vantage Pulse (Gerçek zamanlı geri bildirim için en iyisi)

via Vantage Pulse

Çalışan bağlılığını ve elde tutma oranını artırmak isteyen kuruluşlar için ideal olan Vantage Pulse, yıllık anketleri ortadan kaldırarak gerçek zamanlı geri bildirim ile sürekli dinlemeyi kolaylaştırır

Platform, trendleri ve karşılaştırmaları sezgisel bir şekilde görselleştiren kullanıcı dostu bir gösterge paneli ile donatılmıştır.

Ancak, bazı kullanıcılar platformun anket şablonlarında daha fazla çeşitlilik ve akranların takdirini kazanmak için daha dinamik bir ödül kataloğu sunmasının faydalı olacağını belirtmiştir.

Vantage Pulse'un en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı geri bildirim ve trend görselleştirme : Çalışanların duygularını ve bağlılık trendlerini gösteren dinamik bir gösterge paneli ile sürekli içgörüler sağlar

Tamamen anonim anketler : Çalışanların süreç boyunca anonimlik garantisiyle dürüst geri bildirimlerini paylaşabilmelerini sağlar

Otomatik anket hatırlatıcıları : Manuel takip gerektirmeden anket katılım oranlarını artırmaya yardımcı olan hatırlatıcıları ayarlayın ve unutun

Çoklu dil desteği : 14'ten fazla dili destekleyerek küresel takımların erişimine olanak tanır

Önceden oluşturulmuş anket şablonları: İşe alım, DE&I ve çıkış anketleri dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için 25'ten fazla şablon sunar

Vantage Pulse'un sınırları

Sınırlı özelleştirme seçenekleri : Bazı kullanıcılar, anket şablonlarının ve ödül kataloğunun zamanla tekrarlayıcı hale geldiğini bildirmiştir

Ara sıra izleme sorunları : Kullanıcılar, ödüller için puan izlemenin bazen tutarsız olabileceğini belirtmiştir

Yeni kullanıcılar için kafa karıştırıcı arayüz: Genel olarak kullanıcı dostu olsa da, bazı kullanıcılar arayüzde gezinmenin bazen zor olduğunu düşünüyor

Vantage Pulse fiyatlandırması

Özel Fiyatlandırma

Vantage Pulse puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (5.100+ yorum)

Ayrıca okuyun: Sessiz istifaları önleme ve çalışanların bağlılığını sürdürme

11. Glint (Çalışan yaşam döngüsü anketleri için en iyisi)

via Glint

Üç Aylık Bağlılık Anketleri, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Anketleri ve Yönetici Etkinliği Anketleri gibi seçeneklerle Glint, kuruluşlara çalışanların yolculuğunun farklı alanlarında ve aşamalarında çalışanların içgörülerini yakalamak için gerekli araçları sağlar.

Ayrıca Glint, 360 Geri Bildirim ve Her Zaman Geri Bildirim programları sunarak her düzeyde sürekli büyüme ve gelişmeyi destekler.

Ancak, platformda gezinmek zor olabilir ve kullanıcılar ayrıntılı belgelerin eksikliğini belirtmişlerdir, bu da yeni kullanıcıların başlangıç yapmasını zorlaştırmaktadır.

Glint'in en iyi özellikleri

Çeşitli anket seçenekleri : Bağlılık, DE&I, yönetici etkinliği ve hasta güvenliği dahil olmak üzere çeşitli anket programları sunarak belirli kurumsal ihtiyaçları karşılar

Yaşam döngüsü anketleri : Anahtar çalışan dönüm noktalarında geri bildirim toplar ve işe alımdan ayrılmaya kadar çalışanların kalıcılığını ve bağlılığını destekleyen içgörüler sunar

Her zaman ve 360 derece geri bildirim programları : Sürekli çalışan gelişimi ve takım etkinliği için sürekli, gerçek zamanlı geri bildirim sağlar

İnsan bilimi destekli anketler : Her program Glint'in uzman takımı tarafından desteklenir ve anketlerin eyleme geçirilebilir içgörüler sağlamasını garanti eder

İK sistemleriyle entegrasyon: Mevcut İK platformlarıyla senkronizasyon sağlayarak çalışan verilerinin doğru ve güncel olmasını sağlar

Glint'in sınırlamaları

Karmaşık gezinme : Bazı kullanıcılar, özellikle Glint'in özelliklerine aşina olmayanlar için platformun gezinmesinin kafa karıştırıcı olabileceğini bildirmiştir

Sınırlı dokümantasyon : Birkaç kullanıcı, belirli işlevleri açıklayan ayrıntılı kaynakların eksikliğini not etti; bu durum, kurulum ve kullanımı zorlaştırabilir

Anonimlik endişeleri: Glint anonim geri bildirim sunsa da, bazı kullanıcılar çalışanların samimi görüşlerini paylaşmaktan çekinebileceğini düşünmektedir

Glint fiyatlandırması

Özel Fiyatlandırma

Glint puanları ve yorumları

Capterra: 4,6/5 (25+ yorum)

12. Weekdone (OKR uyumu ve haftalık ilerleme raporlaması için en iyisi)

via Weekdone

Weekdone ile kuruluşlar, Hedefler ve Anahtar Sonuçlar (OKR'ler) aracılığıyla takım hedeflerini uyumlu hale getirebilir.

Bu, takımınızdaki herkesin haftalık ve üç aylık olarak nelerin yapılması gerektiğini görmesini sağlar.

Ayrıca Weekdone, nabız anketleri ve 1:1 geri bildirim özelliklerini de içerir ve sürekli performans yönetimi ile çalışan bağlılığını destekler.

Weekdone kullanıcı dostu olsa da, bazı kullanıcılar sekmeler arasında gezinme ve haftalık özetlere erişim konusunda sorunlar yaşadıklarını belirtmişlerdir. Bu durum, kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilir.

Weekdone'un en iyi özellikleri

OKR uyumu ve izleme : Bireysel ve takım hedeflerini görsel bir OKR hiyerarşi ağacı ile düzenleyin ve uyumlaştırın, takımların şirket çapındaki hedeflere odaklanmasına yardımcı olun

Haftalık ilerleme raporları : Otomatik haftalık durum raporları sunarak çalışanların kendi ilerlemelerini izlemelerine ve görevlere öncelik vermelerine olanak tanır

Anlık anketler ve check-in'ler : Çalışan bağlılığını ve refahını izlemek için 5 yıldızlı derecelendirme anketleri ve anlık check-in'ler sunar

1:1'ler ve takım duyuruları : Gizli 1:1 konuşmaları ve takım duyurularını kolaylaştırarak iletişim ve geri bildirimi iyileştirmeye yardımcı olur

Hedef belirleme ve izleme araçları: OKR'leri, KPI'ları ve girişimleri ayarlamak ve izlemek için araçlar ile ek esneklik sağlayan özelleştirilebilir şablonlar içerir

Weekdone'un sınırları

Navigasyon zorlukları : Bazı kullanıcılar, özellikle haftalık özetleri görüntülerken sekmeler arasında gezinmekte zorluk çekmektedir

Para iadesi politikası ile ilgili endişeler : Kullanıcılar, müşteri memnuniyetini etkileyebilecek para iadesi talepleriyle ilgili sorunlar bildirmiştir

Sınırlı müşteri desteği: Birkaç kullanıcı, kritik zamanlarda müşteri desteğinin yanıt vermediğini not etti

Weekdone fiyatlandırması

3 kullanıcıya kadar ücretsiz : Ücretsiz sürüm için kredi kartı gerekmez

4-10 kullanıcı: Aylık 108 $, aylık faturalandırılır, kullanıcı başına maliyet 10 $. 10 kullanıcı paketleri için 80

Weekdone puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)

Ayrıca okuyun: Takımınızın nabzını ölçmek için 25 çalışan memnuniyeti anket sorusu

13. Lattice (Sürekli geri bildirim ve performans yönetimi için en iyisi)

via Lattice

Lattice'in bağlılık anketleri ve nabız anketleri, takımların sürekli geri bildirim toplamasına yardımcı olur.

Analytics Explorer ise veriye dayalı karar almayı desteklemek için ayrıntılı veri görselleştirmeleri sunar.

Ayrıca, Lattice 1:1 toplantıları ve performans değerlendirmelerini platformuna entegre ederek yöneticilerin operasyonlarını kolaylaştırmasına ve doğrudan rapor verdikleri çalışanlarla geçirdikleri zamanı en verimli şekilde kullanmasına yardımcı olur.

Ancak, bazı kullanıcılar Lattice'in navigasyonunu zor buluyor, özellikle 1:1 notlar gibi özelliklere erişirken, bu da genel kullanılabilirliği etkileyebilir.

Ayrıca okuyun: Verimli Veri Toplama için 8 Ücretsiz Anket Şablonu

Lattice'in en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı nabız ve bağlılık anketleri : Sürekli geri bildirim toplayarak potansiyel sorunları, moral üzerinde olumsuz etki yaratmadan önce belirleyin ve çözün

Kapsamlı hedef ve OKR izleme : Bireysel ve takım hedeflerini şirket öncelikleri ile uyumlu hale getirerek stratejik etkiyi destekler

AI destekli içgörüler ve analitik : Kararları bilgilendirmek ve çalışan deneyiminde iyileştirmeler sağlamak için anında eyleme geçirilebilir veriler sağlar

Entegre 1:1 görüşmeler ve performans değerlendirmeleri : Sürekli geri bildirim ve yetenek geliştirme araçlarıyla anlamlı yönetici-çalışan etkileşimlerini teşvik eder

Ücret yönetimi eklentisi: Ücret değerlendirmelerini ve karşılaştırmalı analizleri merkezileştirerek adil ve tutarlı ücret uygulamaları sağlar

Lattice'in sınırları

Navigasyon karmaşıklığı : Bazı kullanıcılar, belirli 1:1 notları bulmak gibi özellikler arasında gezinmeyi zor bulmaktadır

İncelemelerde özelleştirme sınırlamaları : Kullanıcılar, performans incelemelerinin özelleştirilmesinin sınırlı olduğunu ve bu durumun incelemeleri belirli ihtiyaçlara göre uyarlamayı zorlaştırdığını bildiriyor

Ara sıra destek gecikmeleri: Destek genellikle hızlı yanıt verir, ancak bazı kullanıcılar yoğun dönemlerde gecikmeler yaşadıklarını not etmiştir

Lattice fiyatlandırması

Yetenek Yönetimi : Aylık koltuk başına 11 ABD doları

Bağlılık Eklentisi : Aylık koltuk başına +4

Grow Eklentisi : Aylık koltuk başına +4 ABD doları

Ücret Eklentisi: Aylık koltuk başına +6 ABD doları;

Lattice derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (3.800'den fazla yorum)

14. Leena AI (AI destekli duygu analizi için en iyisi)

via Leena AI

Leena AI'nın anketleri, işe alımdan işten ayrılmaya kadar her aşamada bağlılığı etkileyen faktörleri anlamaya odaklanarak, gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanarak açık uçlu geri bildirimleri analiz eder.

Ayrıca, çok kanallı destek ve 100'den fazla dilde çok dilli özellikleriyle Leena AI, geri bildirimin küresel iş gücü için erişilebilir ve kapsayıcı olmasını sağlar.

Platform sağlam özellikler sunsa da, bazı kuruluşlar özel fiyatlandırma modelini daha az şeffaf bulabilir.

Leena AI'nın en iyi özellikleri

AI destekli duygu analizi : Açık uçlu geri bildirimleri analiz etmek için üretken AI kullanır, çalışanların duyguları hakkında içgörüler ortaya çıkarır ve dikkat edilmesi gereken alanları belirler

Platform içinde eylem planlama : İK takımlarının projeleri yönetmesine, iyileştirmeleri izlemesine ve görevleri doğrudan platformda atayarak katılım yönetimini kolaylaştırmasına olanak tanır

Gerçek zamanlı içgörüler ve gösterge panelleri : Katılım verilerini gerçek zamanlı olarak sunan, hızlı karar almayı destekleyen sezgisel, yapay zeka destekli gösterge panelleri sağlar

Çok kanallı ve çok dilli destek : Mevcut iletişim kanallarıyla entegre olur ve 100'den fazla dili destekler, bu da onu küresel kuruluşlar için ideal hale getirir

Diğer İK sistemleriyle entegrasyon: Performans yönetimi, işe alım ve diğer sistemlerle senkronizasyon sağlayarak tutarlı bir çalışan deneyimi sunar

Leena AI'nın sınırları

Özel fiyatlandırma modeli : Fiyatlandırma bilgileri hazır olarak sunulmamaktadır, bu da kuruluşların uygunluğu önceden değerlendirmelerini zorlaştırabilir

Küçük kuruluşlar için karmaşıklık : Gelişmiş AI özellikleri ve kapsamlı analitik, daha küçük takımlar için gereğinden fazla olabilir

Sınırlı üçüncü taraf yorumları: Olumlu yorumlar almış olsa da, platformun daha büyük rakiplerine kıyasla daha az kullanıcı yorumu bulunmaktadır ve bu durum alıcıların güvenini etkileyebilir

Leena AI fiyatlandırma

Özel Fiyatlandırma

Leena AI puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: Takımınızı Mutlu Tutmak için 10 Çalışan Refahı Stratejisi

15. WorkTango (Çalışan yaşam döngüsü boyunca özelleştirilebilir anketler için en iyisi)

via WorkTango

WorkTango, kuruluşların katılım, DE&I, işe alım ve işten ayrılma gibi alanları kapsayan şablonlarla çeşitli aşamalarda geri bildirimleri toplamasına olanak tanır.

Platformun AI destekli analitiği ve Duygu Bulutu , İK takımlarının ve liderlerinin açık metin yanıtlarından temaları ve eğilimleri hızlı bir şekilde belirlemelerine yardımcı olurken, anonim konuşmalar çalışanların endişelerini daha derinlemesine keşfetmeyi sağlar.

Ancak, bazı kullanıcılar platformun analiz ve gösterge paneli seçeneklerinin daha sezgisel olabileceğini ve arayüzün yeni kullanıcılar için zor olabileceğini not etmiştir.

WorkTango'nun en iyi özellikleri

Sınırsız özelleştirilebilir anketler : Çalışan yaşam döngüsünün her aşaması için araştırmaya dayalı sorular ve şablonlar içeren anketler dağıtın

Duygu Bulutu ve analitik : Açık metin yanıtlarını görselleştirin ve gerçek zamanlı içgörülere erişerek eğilimleri belirleyin ve eylem planlamasını destekleyin

Anonim konuşmalar : Gizliliği korurken daha derin içgörüler elde etmek için takip diyaloglarına katılın

Takdir ve ödüller : Dönüm noktaları ve başarılar için otomatik programlarla çalışanların takdirini ölçeklendirin

Liderler için tahmine dayalı analitik: Tahmine dayalı içgörülere dayalı önerilen eylemlerle yöneticileri destekleyerek karar verme ve profesyonel gelişim süreçlerine yardımcı olur

WorkTango'nun sınırları

Karmaşık gezinme : Bazı kullanıcılar, sekmeler arasında geçiş yaparken ve platformda gezinirken, özellikle konuşma bölümünde zorluk yaşadıklarını bildirmiştir

Temel analiz özelleştirme : Güçlü olmasına rağmen, analiz ve gösterge paneli seçenekleri sınırlı ve bazı kullanıcıların tercih ettiği kadar özelleştirilebilir olmayabilir

Puan yönetimi: Ödül puanları için üç aylık "kullan ya da kaybet" politikası bazı kullanıcılar için kısıtlayıcı olabilir

WorkTango fiyatlandırması

Özel Fiyatlandırma

WorkTango puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (850+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (100'den fazla yorum)

ClickUp ile nabzınızı tutun

Uzun vadeli bir araştırmada, çalışanlarına, müşterilerine ve liderliğine değer veren güçlü kurumsal kültüre sahip şirketlerin gelirlerinde %682 artış görüldü .

Çalışan nabız anketleri bunu sizin için yapabilir: iş yerinizin mevcut durumunu tespit edebilir ve etkili stratejilerle iyileştirme alanlarını belirlemenizi sağlar.

ClickUp'ın özelleştirilebilir anket şablonları, gerçek zamanlı geri bildirim toplama ve eyleme geçirilebilir içgörüler gibi özellikleri, bu düzeyde çalışan bağlılığı ve memnuniyeti elde etmek için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar.

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