ClickUp ve Lucidchart: Takımlar için en iyi diyagram aracı hangisi?

Karmaşık bir fikri e-posta ile açıklamaya çalıştınız, ancak takımınız yanlış anladı mı? Evet, bu çok sinir bozucu olabilir.

Bazı fikirler, bir iş akışını haritalamak, bir projeyi yapılandırmak veya karmaşık süreçleri anlamlandırmak için görsellere ihtiyaç duyar. Bu nedenle akış şemaları, zihin haritaları ve diyagramlar vardır. Bunlar, kafa karışıklığını netliğe dönüştürür.

Ama asıl soru şu: Diyagramlar da yapabilen tam donanımlı bir proje yönetimi yazılımı mı tercih etmelisiniz? Yoksa tek bir şeyi olağanüstü iyi yapan özel bir diyagram oluşturma aracı mı seçmelisiniz?

Kendi alanlarında iki dev, ClickUp ve Lucidchart. Biri verimlilik gücü, diğeri diyagram oluşturma dehası.

Peki, iş akışınızı optimize ederek anahtar dönüm noktalarınıza ulaşmanıza gerçekten yardımcı olan hangisi? Hadi öğrenelim.

ClickUp nedir?

ClickUp ile daha akıllı çalışın, düzenli kalın ve daha fazlasını başarın

ClickUp, görev yönetimi, işbirliği ve iş akışı görselleştirmeyi kolaylaştırmak için tasarlanmış, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Proje yöneticisi, tasarımcı veya takım lideri olun, tek bir çalışma alanından işleri merkezileştirmenize, görevleri otomatikleştirmenize ve takım verimliliğini artırmanıza yardımcı olur.

AI otomasyonu ve gerçek zamanlı düzenleme ile ClickUp, günlük görevlerden kurumsal projelere kadar her şeyi yönetmenizi sağlar. Ayrıca tamamen özelleştirilebilir, ekibinize kendi çalışma tarzında esneklik sağlar.

Artık birden fazla platform arasında geçiş yapmanıza gerek yok. ClickUp her şeyi bir araya getirir, böylece görevlerinizi önceliklendirebilir, kaynakları etkili bir şekilde yönetebilir ve işlerinizi daha hızlı halledebilirsiniz!

🔍 Biliyor muydunuz? Google, Nike ve Airbnb dahil olmak üzere 3 milyondan fazla takım, iş akışlarını yönetmek, verimliliği artırmak, kaynak yönetimini basitleştirmek ve işbirliğini kolaylaştırmak için ClickUp kullanıyor.

ClickUp özellikleri

ClickUp, fikirleri birkaç saniye içinde haritalamak için güçlü görselleştirme araçları sunarak beyin fırtınası yapma, planlama ve işleri ve kaynakları yönetme şeklinizi dönüştürür. Görsel fikir oluşturmadan AI destekli içgörülere kadar, ClickUp takımların verimli ve uyumlu kalmasına yardımcı olur.

ClickUp'ı diğerlerinden ayıran bazı anahtar özellikleri keşfedelim.

Özellik #1: ClickUp Beyaz Tahtalar

ClickUp Beyaz Tahtalar ile fikirlerinizi tasarlayın, stratejiler oluşturun ve projeleri sorunsuz bir şekilde yürütün

ClickUp Beyaz Tahtalar, takımlara beyin fırtınası yapmak, strateji geliştirmek ve iş akışlarını görsel olarak planlamak için sonsuz bir tuval sunar. Statik diyagram araçlarının aksine, görevlere, belgelere ve hedeflere doğrudan bağlanırlar, böylece araçlar arasında geçiş yapma gereğini ortadan kaldırırlar.

İşte neden üstün olduğu:

Sürükle ve bırak kolaylığıyla tel kafesler, akış şemaları veya süreç haritaları oluşturun

Çerçeveleri özelleştirin, özgürce çizim yapın ve daha iyi bağlam için notlar ekleyin

Canlı düzenleme, yorumlar ve gömülü medya kullanarak takım arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Beyaz Tahta öğelerini eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürerek beyin fırtınası ve uygulama arasındaki boşluğu doldurun

AI'yı kullanarak komutlarınıza göre beyaz tahta içinde görüntüler oluşturun

💡 Profesyonel İpucu: Beyaz Tahtalar yeni mi? ClickUp Yeni Beyaz Tahta Şablonunu kullanarak boş bir tuval ile başlayın. Fikirleri görsel olarak yapılandırın ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, beyin fırtınası, proje planlama ve iş akışlarını hiç olmadığı kadar kolaylaştırın.

Özellik #2: ClickUp Zihin Haritaları

ClickUp Zihin Haritaları ile düşüncelerinizi düzenleyin ve işlerinizi kolaylaştırın

ClickUp Zihin Haritaları, karmaşık fikirlere netlik kazandırır. Düşünceleri düzenlemenize, süreçleri özetlemenize ve ilgili kavramları görsel olarak birbirine bağlamanıza yardımcı olur. İster bir strateji oluşturun ister bir projeyi parçalara ayırın, Zihin Haritaları her şeyi yapılandırılmış ve kontrol altında tutar.

Hızlı bir başlangıç yapmak istiyorsanız, ClickUp Basit Zihin Haritası Şablonunu kullanın. Bu şablon, yapılandırılmış veya serbest biçimli diyagramları kolaylıkla oluşturmanıza yardımcı olur. Yapılandırılmış beyin fırtınası ve stratejik planlama için tasarlanan bu şablon, takımların görsel yol haritalarını anında oluşturmasına, iyileştirmesine ve paylaşmasına olanak tanır.

ClickUp Zihin Haritaları ile şunları yapabilirsiniz:

Mevcut ClickUp görevlerinden doğrudan yaratıcı iş akışlarını yapılandırmak için görev tabanlı Zihin Haritaları oluşturun

Düğüm tabanlı Zihin Haritaları kullanarak fikirleri görevlere dönüştürmeden önce özgürce beyin fırtınası yapın

Düğümleri zahmetsizce sürükleyip bırakarak ve yeniden düzenleyerek proje yapısını iyileştirin

Net bir görsel sunum için renkleri, şekilleri ve bağlantıları özelleştirin

Tam takım işbirliği ile gerçek zamanlı olarak düzenleyin ve iyileştirin

Özellik #3: ClickUp Brain

Daha çok değil, daha akıllı çalışın ve ClickUp Brain'in gücünü deneyimleyin

ClickUp Brain, bilgileri birleştiren, yinelenen görevleri otomatikleştiren ve anında içgörüler sağlayan yapay zeka destekli bir asistandır. ClickUp Brain, yapay zekayı görevler, belgeler ve konuşmalara entegre ederek manuel çabayı ortadan kaldırır ve karar vermeyi geliştirir.

Bununla yapabilecekleriniz:

Google Drive, GitHub ve Salesforce gibi harici araçları bağlayarak bilgiye tek bir yerden erişin

Manuel arama yapmadan görevler, takım etkinliği ve proje durumu hakkında anında, bağlam bilgisine dayalı içgörüler elde edin

AI tarafından oluşturulan özetler ve raporlarla zaman kazanın

AI'yı kullanarak doğru tonda yanıtları zahmetsizce oluşturun

ClickUp Brain'i güvenilir antrenörünüz, yazarınız ve bilgi yöneticiniz olarak kullanın

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 5 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5,0 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5,0 (4.300+ yorum)

Lucidchart nedir?

via Lucidchart

Lucidchart, takımların akış şemaları, ağ diyagramları, organizasyon şemaları veya yaratıcı iş akışları tasarlamasına yardımcı olan çevrimiçi bir diyagram oluşturma ve görselleştirme platformudur. Beyin fırtınası oturumlarından teknik diyagramlara kadar Lucidchart, önceden oluşturulmuş şablonlar ve geniş bir şekil kitaplığı sunarak verileri görselleştirmeyi kolaylaştırır.

Her boyuttaki takım için tasarlanmış olan bu araç, gerçek zamanlı işbirliğini mümkün kılarak birden fazla kullanıcının aynı belge üzerinde aynı anda çalışmasına olanak tanır.

BT ve mühendislik departmanlarından pazarlama ve satışa kadar çeşitli sektörlerdeki profesyoneller. İş akışlarını kolaylaştırmak, karar verme ve güvenliği iyileştirmek ve takım verimliliğini artırmak için kullanın.

➡️ Daha fazla bilgi: Diyagramlar için en iyi Lucidchart alternatifleri ve rakipleri

Lucidchart özellikleri

Lucidchart, sezgisel diyagram oluşturma araçlarına ihtiyaç duyan takımlar için tasarlanmıştır. Dinamik görsellerle karmaşık kavramları basitleştirerek işbirliğini kolaylaştırır. İşte bazı öne çıkan özellikler:

Özellik #1: Diyagramlar

via Lucidchart

Lucidchart, profesyonel diyagramları sorunsuz bir şekilde oluşturmanıza, özelleştirmenize ve paylaşmanıza olanak tanır. Akıllı şablonları, işiniz ilerledikçe uyum sağlayarak UML diyagramları, BPMN grafikleri, ERD modelleri ve ağ diyagramlarını kolayca oluşturmanıza yardımcı olur.

Koşullu biçimlendirme ve veri bağlama, veri değişikliklerine göre görselleri otomatik olarak güncelleyerek diyagramları canlandırır.

Otomatik oluşturma özelliği, metin işaretlemelerini birkaç saniye içinde yapılandırılmış diyagramlara dönüştürmenizi sağlar. İşlem tamamlandığında, diyagramları birden çok biçimde dışa aktarın veya kontrollü erişimle yayınlayın.

🧠 İlginç Bilgi: İnsan beyni görselleri metinden 60.000 kat daha hızlı işler ve algılanan bilginin %90'ı görseldir. Diyagramların ve akış şemalarının netlik ve karar verme konusunda oyunun kurallarını değiştirmesi şaşırtıcı değil!

Özellik #2: Kapsamlı kitaplık

via Lucidchart

Lucidchart, iş, tasarım ve mühendislik dahil olmak üzere çeşitli sektörler için kapsamlı bir şekil ve simge kitaplığı sunar.

Sembolleri, süreç haritalama, tel kafes oluşturma ve veritabanı modelleme için standartlaştırılmıştır. Arama fonksiyonu, kullanıcıların mükemmel görsel öğeyi hızlı bir şekilde bulmasını sağlar.

Daha fazla özelleştirme mi ihtiyacınız var? Özel SVG'leri ve görüntüleri içe aktararak benzersiz diyagramlar oluşturabilirsiniz. Akış şemaları veya teknik planlar tasarlıyor olun, Lucidchart görsellerinizin doğru, ayrıntılı ve son derece uyarlanabilir olmasını sağlar.

📮 ClickUp Insight: Tipik bir bilgi çalışanı, işini tamamlamak için ortalama 6 kişiyle bağlantı kurmalıdır. Bu, temel bağlamı toplamak, öncelikleri uyumlu hale getirmek ve projeleri ilerletmek için her gün 6 temel bağlantıya ulaşmak anlamına gelir. Mücadele gerçek: Sürekli takip, sürüm karmaşası ve görünürlük sorunları takımın verimliliğini azaltır. Bağlantılı Arama ve AI Bilgi Yöneticisi gibi özelliklere sahip merkezi bir platform olan ClickUp, bağlamı anında parmaklarınızın ucuna getirerek bu sorunu ortadan kaldırır.

Özellik #3: Sunum modu

via Lucidchart

Slayt oluşturmanın ekstra adımlarını atlayın — Lucidchart, diyagramları anında sunumlara dönüştürür. Anahtar bölümleri vurgulayın, karmaşık yapılar arasında gezin ve başka bir araca geçmeden paydaşların ilgisini çekin.

Diyagramdan sunuma sorunsuz geçiş, odak noktanızı iletişimde tutar. İster bir proje sunumu yapın ister bir toplantıyı yönetin, sunum modu görsellerinizin etkileşimli ve etkili olmasını sağlar.

Lucidchart fiyatlandırması

Ücretsiz

Bireysel: Kullanıcı başına aylık 9 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Lucidchart puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5,0 (6.100+ yorum)

Capterra: 4,5/5,0 (2.100+ yorum)

ClickUp ve Lucidchart: Özellik Karşılaştırması

Derinlemesine incelemeden önce, ClickUp ve Lucidchart'ın karşılaştırmasına hızlı bir göz atalım! 👀

Özellik ClickUp Lucidchart En Uygun İş ve proje yönetimi Profesyonel diyagram oluşturma Görev ve proje yönetimi Özel durumlar, bağımlılıklar, Agile/Waterfall desteği Temel bir özellik değildir İşbirliği araçları Yerleşik sohbet, gerçek zamanlı düzenleme, atanan yorumlar Gerçek zamanlı paylaşımlı düzenleme, yorumlar, sürüm geçmişi Proje görünürlüğü ve izleme Özel görünümler, hedefler, gerçek zamanlı gösterge panelleri Canlı güncellemelerle veri odaklı görseller Entegrasyon dostu 1.000'den fazla uygulamayla bağlantı kurun Google Drive, Microsoft 365 vb. ile senkronizasyon Dokümantasyon ve bilgi yönetimi ClickUp Belgeleri içindeki wiki'ler, bilgi tabanları, SOP'ler Temel bir özellik değildir Diyagram ve görseller Beyaz Tahtalar, zihin haritaları Akış şemaları, UML, ERD, teknik diyagramlar Şablonlar ve otomasyon Özel iş akışları, otomasyon Akıllı şablonlar, otomatik olarak oluşturulan diyagramlar Kullanıcı deneyimi Sürükle ve bırak, renk kodlu düzenleme Kapsamlı şekil kitaplığı, kolay dışa aktarma seçenekleri Sunum araçları Temel bir özellik değildir Yerleşik Sunum Modu Fiyatlandırma ve erişilebilirlik Ücretsiz sürüm, uygun maliyetli ücretli paketler Çeşitli fiyatlandırma kademeleri, çapraz platform desteği Çapraz platform uyumluluğu Web, masaüstü ve mobil uyumluluk Web, masaüstü ve mobil uyumluluk

İlk bakışta, ClickUp takım odaklı görevler ve proje yönetimi için ideal görünürken, Lucidchart görsel diyagram oluşturma konusunda uzmanlaşmıştır. Özelliklerini karşılaştıralım!

1. Görev yönetimi

ClickUp ile ayrıntılı zaman çizelgeleri oluşturun ve görevler için harcanan saatleri zahmetsizce izleyin

Temelinde, ClickUp gelişmiş görev yönetimi için tasarlanmıştır. Projeleri görevlere, alt görevlere ve kontrol listelerine ayırarak her şeyi yapılandırılmış halde tutar. Özel Alanlar, kurallar ve otomasyon ile iş akışları ve verimlilik üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz.

Size yardımcı olur:

Birden fazla sahip atayın ve öncelik işaretleri, izleyiciler ve son teslim tarihleriyle ilerlemeyi izleyin

Görev yorumları, atanan yorumlar ve @bahsetmeler ile sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

Esnek görev izleme için Liste, Pano, Gantt ve Takvim görünümleri arasında geçiş yapın

Yerleşik zaman takibi ile her görev için harcanan zamanı izleyin

ClickUp ile çalışma alanlarında arama yapın Görevlere ve dosyalara anında erişim için bağlı arama yapın

🤩 TravelLocal Ürün Müdürü Thomas Clifford, ClickUp hakkında şunları söylüyor

Tüm proje ve görev yönetimimiz için ve bilgi tabanı olarak ClickUp kullanıyoruz. Ayrıca OKR çerçevelerimizi ve akış şemaları, tatil talep formları ve iş akışları dahil olmak üzere diğer birçok kullanım örneğini izlemek ve güncellemek için de kullanıyoruz. Her şey birbiriyle çok kolay bir şekilde bağlantılı olduğu için tüm bunları tek bir ürünle sunabilmek harika.

Tüm proje ve görev yönetimimiz için ve bilgi tabanı olarak ClickUp kullanıyoruz. Ayrıca OKR çerçevelerimizi ve akış şemaları, tatil talep formları ve iş akışları dahil olmak üzere diğer birçok kullanım örneğini izlemek ve güncellemek için de kullanıyoruz. Her şey birbiriyle çok kolay bir şekilde bağlantılı olduğu için tüm bunları tek bir ürünle sunabilmek harika.

Lucidchart öncelikle görsel bir işbirliği aracı olmakla birlikte, iş akışlarını düzenlemek için bazı işlevler de sunar. Takımların görevleri görselleştirmesine, bağımlılıkları haritalandırmasına ve akış şemaları ve diyagramlar aracılığıyla proje hedeflerini uyumlu hale getirmesine yardımcı olur.

via Lucidchart

Lucidchart ile şunları yapabilirsiniz:

Daha fazla netlik için görev akışları ve süreç diyagramları oluşturun

Yapışkan notlar ve yorumlar kullanarak diyagramlar içinde görevler atayın

Paylaşılan belgelerdeki temel yapılacaklar listeleriyle ilerlemeyi izleyin

Bahsetmeler ve paylaşılan çalışma alanları ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Görev yönetimi için hangi araç kazanır? Zengin özelliklere sahip bir görev yönetim sistemi arıyorsanız, ClickUp açık ara kazanan. Yapılandırılmış iş akışları, otomasyon ve gerçek zamanlı izleme sunarak günlük görevleri ve büyük projeleri yönetmek için mükemmeldir. Lucidchart görselleştirmede mükemmeldir, ancak temel görev yürütme ve izleme özelliklerinden yoksundur.

💡 Profesyonel İpucu: Beyaz tahta proje yönetiminin ne olduğunu öğrenin ve işbirliğini ve genel projeyi çocuk oyuncağı haline getiren verimli diyagramlarla fikirlerinizi öne çıkarın!

2. Ş Akışı görselleştirme

ClickUp Kanban Pano Görünümü'nde görevleri duruma göre düzenleyin ve projelerin ilerlemesini sağlayın

ClickUp, takımların ilerlemeyi izlemesine, darboğazları belirlemesine ve verimliliği artırmasına yardımcı olan dinamik bir iş akışı görselleştirme sistemi sunar. Birden fazla görünüm ve gerçek zamanlı işbirliği ile projelerinizin başından sonuna kadar net bir resmini elde edersiniz. ClickUp ile şunları yapabilirsiniz:

Sürükle ve bırak işlevine sahip Kanban panoları kullanarak görevlerin ilerlemesini görselleştirin

Gantt Grafik Görünümü ile zaman çizelgelerini verimli bir şekilde planlayın, bağımlılıkları ve son teslim tarihlerini izleyin

Gerçek zamanlı grafikler ve özel raporlar içeren ClickUp Gösterge Panelleri ile içgörüler elde edin

Görevleri sohbetlere, belgelere ve beyaz tahtalara bağlayarak ilişkileri gösterin ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayın

🌻 Örnek: QubicaAMF, ClickUp Gösterge Panelleri ile raporlama süresini %40 azalttı ve karmaşık verileri net, eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürdü.

via Lucidchart

Lucidchart, iş akışı haritalama ve diyagram oluşturma konusunda uzmanlaşmıştır. Takımların süreçleri tasarlamasına ve bağımlılıkları göstermesine yardımcı olur. Lucidchart ile şunları yapabilirsiniz:

Kullanıcı dostu sürükle ve bırak oluşturucu ile ayrıntılı akış şemaları ve süreç haritaları oluşturun

Revizyon geçmişiyle değişiklikleri takip ederek ş akışı güncellemelerini izleyin

Şekil kitaplıkları, renkler ve katmanlarla diyagramları özelleştirin

Hangi araç iş akışı görselleştirmede daha başarılı? ClickUp önde gidiyor. İş akışı görselleştirmeyi görev yürütmeyle birleştirerek projelerin verimli bir şekilde ilerlemesini sağlar. Lucidchart, süreç haritalamada öne çıkıyor ancak gerçek zamanlı izleme ve AI odaklı iş akışı otomasyonunda yetersiz kalıyor. Bu nedenle, görev odaklı iş akışı görselleştirme için ClickUp daha iyi bir seçimdir.

➡️ Daha Fazla Bilgi: En İyi Dijital Beyaz Tahta Yazılım Programları

3. İşbirliği

ClickUp kullanarak sekmeler arasında geçiş yapmadan canlı olarak işbirliği yapın, yorumlar bırakın ve belgeler oluşturun

ClickUp, takımları gerçek zamanlı olarak birbirine bağlı tutan güçlü bir işbirliği merkezi sunar. Yerleşik ClickUp Sohbet, belge işbirliği ve görev tabanlı iletişim ile tartışmaları, geri bildirimleri ve proje güncellemelerini tek bir platformda kolaylaştırır.

Yapabilecekleriniz:

Takımınızla aynı anda ClickUp Belgeleri üzerinde çalışın

Görev sahipliğini netleştirmek ve daha hızlı hareket etmek için belirli takım üyelerine yorumlar atayın

ClickUp Clips'i kullanarak görsel talimatlar için videolar kaydedin ve paylaşın

ClickUp Görevleri içinde doğrudan e-posta gönderin ve alın

Kesin geri bildirim için PDF'leri, görüntüleri ve videoları kontrol edin ve açıklama ekleyin

via Lucidchart

Lucidchart, takım tabanlı diyagram oluşturmaya odaklanır. Birden fazla kullanıcının görsel iş akışlarını gerçek zamanlı olarak birlikte düzenlemesine ve iyileştirmesine olanak tanır. Lucidchart ile şunları yapabilirsiniz:

Hedefli geri bildirim için belirli diyagram öğelerine doğrudan yorum yapın

Sürüm geçmişini kullanarak değişiklikleri izleyin ve önceki düzenlemeleri geri yükleyin

Kontrollü erişim için özel izinlerle diyagramları paylaşın

Hangi araç daha iyi işbirliğini destekler? ClickUp, uçtan uca takım işbirliği için üstün bir seçimdir. Proje yönetimini işbirliği ile entegre ederek takımlar için eksiksiz bir çalışma alanı sunar. Lucidchart görsel işbirliği için harikadır, ancak karmaşık projeleri yönetmek için gereken derinliğe sahip değildir.

4. Entegrasyonlar

ClickUp'ı favori araçlarınızla birleştirerek birleşik bir çalışma alanı oluşturun

ClickUp, 1.000'den fazla uygulamaya bağlanmanıza olanak tanıyan kapsamlı entegrasyon yetenekleri sunar. Bu esneklik, iş akışlarınızı birleştirerek çeşitli araçlar arasında geçiş yapma zahmetini ortadan kaldırır. Açık API'si, teknoloji yığınınızın tam olarak ihtiyacınız şekilde çalışmasını sağlamak için özel entegrasyonlar oluşturmanıza olanak tanır. ClickUp ile şunları yapabilirsiniz:

Sorunsuz iletişim ve dosya paylaşımı için Google Drive, Slack ve Microsoft Teams ile entegre edin

Zapier'i kullanarak görevleri otomatikleştirin ve binlerce üçüncü taraf uygulamaya bağlanın

GitHub, Bitbucket ve GitLab ile senkronizasyon sağlayarak gerçek zamanlı geliştirme izleme

HubSpot ve Salesforce gibi CRM araçlarını bağlayarak müşteri verilerini merkezileştirin

Doğru iş günlükleri için Toggl ve Harvest gibi zaman takibi araçlarıyla bağlantı kurun

via Lucidchart

Lucidchart, görselleri verimlilik araçlarıyla bağlamak için diyagram tabanlı entegrasyonlar sağlar. Google Çalışma Alanı, Microsoft ve Atlassian ile iyi entegre olur ve takımların diyagramları iş akışlarına yerleştirmelerine yardımcı olur. Lucidchart ile şunları yapabilirsiniz:

Proje belgeleri için diyagramları Confluence ve Jira'ya aktarın

Salesforce entegrasyonunu kullanarak müşteri iş akışlarını görselleştirin

Bulut mimarisi diyagramları için AWS ve Azure ile bağlantı kurun

Entegrasyon savaşını hangi araç kazanır? Güçlü, hepsi bir arada entegrasyonlar arıyorsanız, ClickUp tartışmasız şampiyon. Daha fazla araçla bağlantı kurar ve daha derin otomasyon sunar. Lucidchart, dokümantasyon araçlarıyla iyi entegre olur, ancak ClickUp'ın tam proje yönetimi için sağladığı entegrasyonların genişliğine sahip değildir.

5. Fiyatlandırma

Son aşama: ClickUp veya Lucidchart, kârlılığınızı nasıl etkileyecek?

ClickUp fiyat planları

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan: Kişisel kullanım için ideal, zengin özelliklere sahip ücretsiz plan

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

Lucidchart fiyat planları

Ücretsiz

Bireysel: Kullanıcı başına aylık 9 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hangi araç fiyatlandırma konusunda kazanır? Lucidchart, sağlam diyagram oluşturma özelliği sunar, ancak esasen hepsi budur. Bu tek fonksiyon için ödeme yaparsınız. ClickUp ise diyagram oluşturma özelliğinin yanı sıra kapsamlı proje yönetimi, görev izleme ve işbirliği özelliklerini tek bir abonelikte sunar.

🌻 Örnek: RevPartners, diğer üç yazılımı ClickUp'ın hepsi bir arada platformuyla değiştirerek maliyetlerini %50 azalttı: daha fazla özellik ve performans güvenliği, yarı fiyatına

Reddit'te ClickUp ve Lucidchart

Reddit'i araştırarak ClickUp ve Lucidchart hakkında kullanıcı görüşlerini topladık. Her iki platformun da savunucuları var ve tercihler, bireysel iş akışlarına ve ihtiyaçlara göre değişiyor.

Bir Reddit kullanıcısı, ClickUp'ın kapsamlı özelliklerini överek şunları söyledi:

ClickUp'ı seviyorum! Proje iş akışlarımı ve diğer işlerimi yönetmek için birçok araç kullandım, ancak hiçbiri ClickUp kadar ihtiyaçlarımı karşılamadı. İhtiyacınız olan her şeye sahiptir (iş için her şeyi içeren bir uygulama) ve tüm kişisel ve profesyonel ihtiyaçlarınızı karşılar. Favorilerim şablonlar (sevmemek için bir neden yok!) ve Belgeler. Vay canına, orada biçimlendirme yapmaktan çok keyif alıyorum. Evet, kesinlikle ClickUp'a geçmenizi öneririm.

ClickUp'ı seviyorum! Proje iş akışlarımı ve diğer işlerimi yönetmek için birçok araç kullandım, ancak hiçbiri ClickUp kadar ihtiyaçlarımı karşılamadı. İhtiyacınız olan her şeye sahiptir (iş için her şeyi içeren bir uygulama) ve tüm kişisel ve profesyonel ihtiyaçlarınızı karşılar. Favorilerim şablonlar (sevmemek için bir neden yok!) ve Belgeler. Vay canına, orada biçimlendirme yapmaktan çok keyif alıyorum. Evet, kesinlikle ClickUp'a geçmenizi öneririm.

Ancak, bazı site kullanıcıları ClickUp'ın daha iyi olabileceğini düşünüyor. Bir kullanıcı şöyle bahsetmiştir:

Clickup harika bir ürün. Genel olarak, tüm olağan şüpheliler (örneğin, Wrike, Asana, Monday vb.) arasında en iyi özelliklere sahiptir. Ne yazık ki, izinler ve sohbet konusunda daha fazla çalışma yapılması gerekiyor, ancak Clickup'ın bu konuda çalıştığına inanıyorum (ya da çalışmıyorlarsa deli olmalılar).

Clickup harika bir ürün. Genel olarak, tüm olağan şüpheliler (örneğin, Wrike, Asana, Monday vb.) arasında en iyi özelliklere sahiptir. Ne yazık ki, izinler ve sohbet konusunda daha fazla çalışma yapılması gerekiyor, ancak Clickup'ın bu konuda çalıştığına inanıyorum (ya da çalışmıyorlarsa deli olmalılar).

Öte yandan, Lucidchart sezgisel tasarım yetenekleriyle övgü almaktadır. Bir kullanıcı şunları paylaşmıştır:

Ben Lucid Chart hayranıyım. Anında diyagramlar oluşturup müşterinin anlayabileceği resimler çizebilmem, bazı başarılar elde etmeme gerçekten yardımcı oldu. Lucid, benim için Visio veya PowerPoint'ten her zaman daha hızlı olmuştur.

Ben Lucid Chart hayranıyım. Anında diyagramlar oluşturabilmek ve müşterinin anlayabileceği resimler çizebilmek, bazı başarılarımıza katkıda bulundu. Lucid, benim için Visio veya PowerPoint'ten her zaman daha hızlı olmuştur.

Ancak, bazı kullanıcılar Lucidchart'ın fiyatlandırmasının sorun olduğunu düşünüyor. Bir kullanıcı şöyle not düşmüştür:

Yıllardır akış şemaları ve diyagramlar oluşturmak için lucidchart kullanıyorum, ancak A. yıllık 100 dolar olduğu için, B. ne kadar gizli olduğu konusunda hiçbir fikrim olmadığı için ve C. faturalandırmamı karıştırıp iki kez fazla ücret aldıkları için (ilk seferinde geri ödeme yapmak zorunda kaldım) açık kaynaklı/kendi sunucumda barındırılan bir ürüne geçmek istiyorum. Bir sunucuda barındırıp web tarayıcısı üzerinden kullanabilirsem ideal olur, ancak Windows ve Linux'u desteklediği sürece yerel bir uygulama da olur.

Yıllardır akış şemaları ve diyagramlar oluşturmak için lucidchart kullanıyorum, ancak A. yıllık 100 dolar olması, B. ne kadar gizli olduğu konusunda hiçbir fikrim olmaması ve C. faturalandırmamı karıştırıp iki kez fazla ücret almaları (ilk seferinde geri ödeme yapmak zorunda kaldım) nedeniyle açık kaynaklı/kendi sunucumda barındırılan bir çözüme geçmek istiyorum. Bir sunucuda barındırıp web tarayıcısı üzerinden kullanabilirsem ideal olur, ancak Windows ve Linux'u desteklediği sürece yerel bir uygulama da olur.

En iyi diyagram oluşturma şampiyonu kim: ClickUp mu, Lucidchart mı?

Hem ClickUp hem de Lucidchart güçlü diyagram oluşturma ve görselleştirme özellikleri sunar, ancak genel işlevsellik söz konusu olduğunda ClickUp bir adım önde.

Lucidchart, diyagram oluşturma ve akış şemaları oluşturmada mükemmeldir. Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü, süreçleri görselleştirmeyi kolaylaştırır. Ancak Lucidchart, diğer proje yönetimi platformlarına bağlanmak için entegrasyonlar gerektiren bağımsız bir araç olmaya devam etmektedir.

ClickUp, diyagram oluşturmayı etkili proje yönetimi ile birleştirerek takımların projeleri tek bir yerden planlamasına, izlemesine ve yürütmesine olanak tanır. Beyaz Tahtalar, Zihin Haritaları ve yapay zeka destekli otomasyon ile ClickUp, beyin fırtınası yapmanıza, iş akışlarını düzenlemenize ve fikirleri eyleme dönüştürmenize olanak tanır.

Sadece diyagramlardan daha fazlasını arayan takımlar için ClickUp açık ara kazanan. 🏆

İş akışınızı kolaylaştırmaya hazır mısınız? ClickUp'ı bugün deneyin ve iş yapma şeklinizi dönüştürün!