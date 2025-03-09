2025'in En İyi 13 Görüntü Anlatım Yazılımı Aracı

Gerçek şu ki: AI modeliniz, öğrendiği veriler kadar iyidir. Bu, hem metin hem de görüntü üreten algoritmalar için geçerlidir. Bu nedenle, görüntü açıklamaları tutarsız, yanlış etiketlenmiş veya güncel değilse, büyük ölçekli projeleri yöneten AI geliştiricileri ve veri bilimcileri verimsiz iş akışlarıyla uğraşmak zorunda kalır.
Etiketleri manuel olarak düzeltmek için saatler harcanıyor, takım üyeleri farklı standartlar izliyor ve açıklamaları makine öğrenimi süreçlerine entegre etmek sinir bozucu bir engel haline geliyor.
İşbirliği sorunları ve veri entegrasyon engelleri sizi yavaşlatıyorsa, yalnız değilsiniz. Doğru araçlar görüntüleri sadece etiketlemekle kalmaz, aynı zamanda standartlaştırır, otomatikleştirir ve açıklamaları AI iş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre eder.
Bu blog yazısında, takımınızın verileri düzeltmek için daha az zaman harcayıp AI'yı daha fazla ilerletmek için daha fazla zaman harcayabilmesi için en iyi görüntü açıklama araçlarını ele alacağız.
⏰ 60 saniyelik özet
İşte günümüzün en iyi görüntü açıklama araçlarının bir özeti:
- ClickUp: Görev yönetimi, işbirliği ve geri bildirim yönetimi için en iyisi
- Labelbox: Vektör görüntü etiketleme için en iyisi
- SuperAnnotate: Yüksek hassasiyet ve karmaşık görüntü açıklamaları için en iyisi
- V7: Büyük ölçekli görüntü ve video açıklamalarını otomatikleştirmek için en iyisi
- CVAT: Makine öğrenimi projelerinde karmaşık nesne etiketleme verileri için en iyisi
- LabelMe: Bilgisayar görme alanında çokgen tabanlı nesne etiketleme için en iyisi
- Hive AI: Yüksek doğrulukta, insan gücüyle büyük ölçekli görüntü açıklama için en iyisi
- VoTT: Nesne algılama eğitimi için en iyisi
- Playment: Yüksek kaliteli 3D ve LiDAR veri açıklamaları için en iyisi
- Scale AI: AI destekli karmaşık veri açıklamaları için en iyisi
- LabelImg: Hızlı ve basit nesne algılama açıklamaları için en iyisi
- RectLabel: Gelişmiş şekil ve anahtar nokta açıklamaları için en iyisi
- Dataloop: Büyük projelerde AI destekli açıklama için en iyisi
Görüntü Annotasyonu Nedir?
Görüntü açıklama, AI sistemlerinin görüntüleri tanımasına ve anlamasına yardımcı olmak için görüntülere belirli bilgilerle etiketler eklemek anlamına gelir. Bu, nesneleri tanımlama, şekilleri çizme veya doku ve renkleri işaretleme gibi meta verileri görüntülere eklemeyi içerir.
Örneğin, akıllı telefonunuzun kamerası yüzleri algılayıp odaklandığında, görüntü açıklama özelliğini kullanıyor demektir. Yazılım, insan özelliklerini tanımak için binlerce etiketli görüntü ile eğitilir ve böylece fotoğrafçılık, güvenlik ve otonom sürüş alanlarında ilerleme sağlar.
Görüntü ek açıklamalarının nasıl işlediğine dair bir örnek. Görüntüdeki her nesneyi etiketleyerek, algoritma onu daha iyi okuyabilir ve uygun eylemi gerçekleştirebilir.
Görüntü açıklama yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?
Görüntü açıklama yazılımını kullanmanın anahtarı sadece daha iyi algoritmalar değildir; herkesin yazılımı temiz ve tek tip verilerle beslemesini sağlamaktır.
En iyi açıklama yazılımı, dağınık girdileri düzenli verilere dönüştürerek AI eğitimini iyileştirir.
Görüntü açıklama yazılımı ararken öncelik vermeniz gereken bazı özellikler şunlardır:
- 🖍️ Ek açıklama çok yönlülüğü: Araç, nesne algılama için sınırlayıcı kutular, karmaşık şekiller için çokgenler ve piksel düzeyinde hassasiyet için anlamsal segmentasyon gibi birden çok ek açıklama yöntemini desteklemelidir
- 🤝 İşbirliği araçları: İşbirliğini iyileştirmek ve gereksiz işlemleri ortadan kaldırmak için gerçek zamanlı ekip çalışması, paylaşımlı çalışma alanları, role dayalı erişim ve geri bildirim döngüleri sunan görüntü açıklama yazılımı arayın
- 🧩 Sezgisel tasarım: Dağınık olmayan arayüz, öğrenme eğrisini azaltarak kullanıcıların doğruluk ve verimliliğe odaklanmasını sağlar
- 🚀 Ölçeklenebilirlik: Araç, hız veya kaliteden ödün vermeden yüksek hacimli görevleri (binlerce görüntü/video açıklaması) gerçekleştirebilmelidir
- ⚡AI destekli otomasyon: İş akışlarını hızlandırmak ve model sağlamlığını artırmak için otomatik etiketleme, açıklama önerileri ve veri artırma gibi özellikleri arayın
- 🔗 Entegrasyon yetenekleri: Bulut depolama, proje yönetimi araçları ve ML çerçeveleri gibi mevcut sistemlerle sorunsuz uyumluluk sağlayarak kesintisiz iş akışlarını sürdürün
Görüntülerinizi Mükemmel Şekilde Etiketlemek için En İyi Görüntü Anlatım Yazılımı
Şirketimizin favorisi olan ClickUp'tan başlayarak en iyi görüntü açıklama yazılımlarına göz atalım.
1. ClickUp (Görev yönetimi, işbirliği ve geri bildirim yönetimi için en iyisi)
Büyük veri kümelerini yönetmek zaten zor bir iştir ve çoğu görüntü açıklama aracı, gerçek zamanlı işbirliği özelliklerinin eksikliği nedeniyle bu zorluğu daha da artırır.
ClickUp, gelişmiş görüntü açıklama özelliklerini proje iş akışlarınıza doğrudan entegre ederek sorunsuz bir işbirliği sağlar.
ClickUp Proofing Aracı
ClickUp'ın Proofing Tool'unu kullanarak görüntülere, PDF'lere ve videolara kolayca açıklama ekleyebilirsiniz. Görüntülere yorum ekleyebilir ve hızlı işlem için bunları takım üyelerine atayabilirsiniz. Artık sonsuz e-posta konuları veya kaybolan geri bildirimler yok, sadece projeleri ilerleten net ve kapsamlı geri bildirimler var!
ClickUp'ta bir görüntüye açıklama eklemek için şunları yapabilirsiniz:
- Tek bir tıklama ile anında yorum ekleyin ve geri bildirimleri görevlere dönüştürün
- Dosyayı doğrudan bir görevde açın
- Dikkat edilmesi gereken alanları işaretlemek için "Yorum Ekle"'i tıklayın
ClickUp, prova aracına ek olarak, gerçek zamanlı işbirliği özelliklerine sahip bir beyin fırtınası panosu görevi görür.
ClickUp Beyaz Tahtalar
ClickUp Beyaz Tahtaları ile serbestçe eskiz yapabilir, görüntüleri işaretleyebilir, fikirleri birbirine bağlayabilir, metinleri biçimlendirebilir, yapışkan notlar ekleyebilir ve karalamaları görevlere dönüştürebilirsiniz. Herhangi bir fikri kolayca eylem öğesine dönüştürmek için yorumlar ekleyin!
💡Ş Akışınız için profesyonel ipucu:
- Beyaz tahta şablonlarıyla başlayın ve grup tartışmaları için görüntüleri yükleyin
- Anahtar öğeleri vurgulamak için oklar, şekiller ve metinlerle açıklama ekleyin
- Canlı olarak işbirliği yapın ve fikirleri anında görevlere dönüştürün
- Görsel açıklamaları doğrudan ClickUp içinde görevlere dönüştürün, iş akışının sürekliliğini sağlayın
ClickUp Beyaz Tahtalarında AI görüntüleri oluşturarak referanslar sağlayabilir ve daha fazla bağlam paylaşabilirsiniz. Bir fikri sadece açıklamak yerine, ClickUp Brain'i kullanarak bir görüntü oluşturabilir ve ilişkileri, adımları veya içgörüleri göstermek için açıklama ekleyebilirsiniz.
ClickUp Görevleri
Toplu görüntü açıklama projeleri üzerinde mi çalışıyorsunuz?
ClickUp Görevleri, özel bir iş akışı oluşturmanıza yardımcı olabilir. "Sınırlayıcı kutu açıklaması" ve "metin etiketleme" gibi farklı görev türleri ekleyebilir, özel görev durumları ekleyebilir, görev öncelik düzeylerini ayarlayabilir ve ilgili ve bağımlı görevleri birbirine bağlayabilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp'ın ClickUp Clips adlı yerleşik ekran kesme aracıyla video kayıtları yakalayın ve paylaşın. Clips'i kullanarak ekranınızı kaydedebilir ve aynı konu içinde geri bildirim yorumları bırakabilirsiniz.
- Uygulamalar arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan görevler içinde doğrudan PDF'lere, görüntülere ve videolara açıklama ekleyin
- Geri bildirimlerdeki belirsizlikleri ortadan kaldırmak için yorumları görüntülerin belirli alanlarına sabitleyin
- Çok kullanıcılı işaretleme ve yorumlama özelliğini etkinleştirerek ekip çalışmasını ve işbirliği çabalarını geliştirin
- Yorumları doğrudan görevlere dönüştürerek iş akışını kolaylaştırın ve eyleme geçirilebilir sonuçlar elde edin
- Slack, Zoom ve Microsoft Office ile sorunsuz senkronizasyon sağlayarak platformlar arasında verimliliği artırın
ClickUp sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, mevcut özelliklerin ve özelleştirme seçeneklerinin sayısı nedeniyle zor bir öğrenme süreci yaşıyor
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
ClickUp, süreçlerinizi, hedeflerinizi vb. görselleştirmek için araçlara sahiptir. Bu, işbirliğine dayalı çalışmanın zirvesidir ve özellikle Beyaz Tahta Görünümü'nün eklenmesiyle bu konuda daha da gelişmiştir.
ClickUp, süreçlerinizi, hedeflerinizi vb. görselleştirmek için araçlara sahiptir. Bu, işbirliğine dayalı çalışmanın zirvesidir ve özellikle Beyaz Tahta Görünümü'nün eklenmesiyle bu konuda daha da gelişmiştir.
📖 Daha fazla bilgi: En İyi Dijital Beyaz Tahta Yazılım Programları
2. Labelbox (Vektör görüntü etiketleme için en iyisi)
Labelbox, nesne algılama ve tanıma alanlarında AI modellerini eğitmek için kullanılan sezgisel bir vektör etiketleme aracıdır. Nokta açıklaması (bir görüntü veya veri kümesindeki belirli noktaları etiketleme), çizgi açıklaması (doğrusal yapıları etiketleme) ve sınırlayıcı kutu açıklaması (nesneleri vurgulamak için kutular kullanma) işlemlerinde yardımcı olur.
Labelbox'ın AI asistanı etiketleri otomatik olarak ekleyerek, gözden geçirenlerin çıktıları iyileştirmeye odaklanmasını sağlar. Etiketlere daha fazla bağlam sağlamak için metin, video, görüntü ve özel HTML bileşenleri gibi ek öğeler de ekleyebilirsiniz. Bu, sağlam görsel iletişimi destekler ve açıklama verimliliğini artırır.
Labelbox'ın en iyi özellikleri
- Kapsamlı veri keşif araçlarıyla veri kümelerini etkili bir şekilde analiz edin ve ayarlayın
- Akıllı çizim araçları, kısayol tuşları ve yakınlaştırma/kaydırma fonksiyonlarıyla hassasiyeti garanti edin
- Ek açıklama ve meta veri filtrelerini kullanarak görüntü verilerini arayın
- Doğruluk ve veri tutarlılığını sağlamak için çoklu açıklama ekleme iş akışlarını ve inceleme özelliklerini kullanın
Labelbox sınırlamaları
- Boyut sınırlamaları nedeniyle büyük görüntüleri açıklama için uygun değildir
- İnsan tarafından yapılan açıklamalarda değişkenlik olasılığı, bu da ek kalite kontrolleri gerektirebilir
Labelbox fiyatlandırması
- Ücretsiz: Ayda 500 Labelbox Birimi (LBU)
- Başlangıç: 0,10 $/LBU
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Labelbox puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Labelbox hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
Anotasyon aracının kısayollarını beğendim. Çok ergonomiktir ve mekanizmaları pratisyenler için tasarlanmıştır. Python API, tüm geliştiricilerin labelbox'ı kendi iş akışlarına entegre etmelerine olanak tanır. Normal bilgisayar görüşünde nadiren görülen, ancak bilimsel görüntülemede yaygın olan çok kanallı görüntüleri gerçekten işleyememesi hoşuma gitmiyor.
Anotasyon aracının kısayollarını beğendim. Çok ergonomiktir ve mekanizmaları pratisyenler için tasarlanmıştır. Python API, tüm geliştiricilerin labelbox'ı kendi iş akışlarına entegre etmelerine olanak tanır. Normal bilgisayar görüşünde nadiren görülen, ancak bilimsel görüntülemede yaygın olan çok kanallı görüntüleri gerçekten işleyememesi hoşuma gitmiyor.
🧠 Biliyor muydunuz? AI görüntü açıklama, manuel iş yükünü %70'e kadar azaltarak projeleri hızlandırır, verimliliği artırır ve veri kalitesini iyileştirir.
3. SuperAnnotate (Yüksek hassasiyet ve karmaşık görüntü açıklamaları için en iyisi)
SuperAnnotate, JPG, JPEG ve PNG dahil tüm görüntü dosya türleriyle uyumlu, gelişmiş bir görüntü açıklama yazılımıdır. Nesne algılama özelliği, nesneleri sınırlayıcı kutularda bulmanıza, tanımlamanıza ve işaretlemenize yardımcı olur.
Magic Select aracıyla, görüntünüzü çeşitli bölümlere ayırıp nesneleri özetleyerek daha hızlı açıklama ekleyebilirsiniz. Ayrıca, gelişmiş açıklama iş akışları, belirli proje ihtiyaçlarına göre süreçleri özelleştirmenize yardımcı olur. Bu, verimliliği artırır ve karmaşık bilgisayar görme görevleri için yüksek kaliteli açıklamalar sağlar.
SuperAnnotate'in en iyi özellikleri
- OCR kullanarak görüntülerden metinleri anında çıkarın ve işleyin
- Tek bir tıklama ile birden fazla görüntüdeki benzer nesneleri açıklama ekleyin
- Sezgisel çizim deneyimi ile kavisli çokgenleri daha hızlı oluşturun
- Noktaları anında ekleyerek veya kaldırarak çokgenleri zahmetsizce değiştirin
- Doğru çoklu nesne açıklamaları için paylaşılan kenarlara sahip çokgenler çizin
SuperAnnotate sınırlamaları
- Bazı karmaşık segmentasyonlar yine de manuel çaba gerektirebilir
- Arayüzde tam ekran görüntüleme ve kenar hizalama gibi gelişmiş özellikler bulunmayabilir
SuperAnnotate fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Pro: Özel fiyatlandırma
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
SuperAnnotate puanları ve yorumları
- G2: 4,9/5 (140+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Labelbox hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
SuperAnnotate, çok kullanıcı dostu bir arayüze ve kapsamlı bir proje yönetimi mantığına sahiptir. Takımımızı onların iş akışlarına entegre etmek bizim için çok kolay oldu. Destek ekibi, sorularımıza veya herhangi bir rehberliğe ihtiyaç duyduğumuzda her zaman hızlı yanıt verdi.
SuperAnnotate, çok kullanıcı dostu bir arayüze ve kapsamlı bir proje yönetimi mantığına sahiptir. Takımımızı onların iş akışlarına entegre etmek bizim için çok kolay oldu. Destek ekibi, sorularımıza veya herhangi bir rehberliğe ihtiyaç duyduğumuzda her zaman hızlı yanıt verdi.
✨İlginç Bilgi: Tigran ve Vahan Petrosyan kardeşler, bilgisayar bilimi alanındaki doktora programlarını bırakarak SuperAnnotate'i kurdular ve veri açıklama zorluklarını çözme tutkusunu bilgisayar görme için güçlü bir yapay zeka platformuna dönüştürdüler.
4. V7 (Büyük ölçekli görüntü ve video açıklamalarını otomatikleştirmek için en iyisi)
V7 Darwin, AI destekli etiketleme ve karmaşık açıklama görevlerini gerçekleştirmek için çeşitli açıklama araçları sunar. Anlamsal piksel maskeleri oluşturabilir ve her pikseli ayrı ayrı sınıflandırmak için gereken zamandan tasarruf edebilirsiniz. Ayrıca, V7 ile tek bir tıklama ile düzensiz şekilleri segmentlere ayırabilirsiniz.
İşbirliği araçları ve sezgisel arayüzü, iş akışlarını kolaylaştırarak takımlar arasında tutarlı açıklamalar sağlar. V7, AI geliştiricilerinin ve veri bilimcilerinin model doğruluğunu daha hızlı iyileştirirken, büyük ölçekli bilgisayar görme projelerinde manuel çabayı azaltır.
V7'nin en iyi özellikleri
- Hızlı ve doğru etiketleme ile yüksek kaliteli AI eğitim setleri oluşturun
- Görüntüler, videolar, PDF'ler ve tıbbi görüntüler dahil olmak üzere birçok biçimdeki açıklamaları yönetin
- Özel proje ihtiyaçlarını karşılamak için açıklama yönergelerini özelleştirin
- Dış makine öğrenimi modellerini entegre ederek açıklama doğruluğunu artırın
- Tekrarlayan açıklama görevlerini hızlandırmak için benzer nesneleri otomatik olarak açıklayın
V7 sınırlamaları
- Otomatik açıklamalar, genellikle doğruluğu sağlamak için manuel inceleme gerektirir
- Performans, görüntü verilerinin ilk kalitesine büyük ölçüde bağlıdır
V7 fiyatlandırması
- Başlangıç ve kurumsal: Özel fiyatlandırma
- Demo mevcuttur: Özel fiyatlandırma
V7 puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (50'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar V7 hakkında ne diyor?
Bu aracın en iyi özelliklerinden biri, kullanıcı dostu veri açıklama özelliğidir. Otomatik açıklama özellikleri sayesinde, en karmaşık nesneler için bile veri setimi kolaylıkla etiketleyebildim. Araç, çokgen şekillerin açıklamasına bile izin veriyor, bu da benim için çok büyük bir yardım oldu. Veri setim için daha fazla dışa aktarma seçeneği istiyorum, böylece çok çeşitli biçimleri destekleyebilir.
Bu aracın en iyi özelliklerinden biri, kullanıcı dostu veri açıklama özelliğidir. Otomatik açıklama özellikleri sayesinde, en karmaşık nesneler için bile veri setimi kolaylıkla etiketleyebildim. Araç, çokgen şekillerin açıklamasına bile izin veriyor, bu da benim için çok büyük bir yardım oldu. Veri setim için daha fazla dışa aktarma seçeneği istiyorum, böylece çok çeşitli biçimleri destekleyebilir.
📖 Daha fazla bilgi: En iyi grafik tasarım işbirliği yazılımları ve araçları
5. CVAT (Makine öğrenimi projelerinde karmaşık nesne etiketleme verileri için en iyisi)
CVAT, makine öğrenimi araçlarına hakim geliştiriciler için güçlü bir açık kaynaklı açıklama platformudur. Poligonlar, poligon çizgiler, 3D küboidler ve iskeletler dahil olmak üzere çeşitli açıklama türlerini destekler, bu da onu çok çeşitli projelere uyarlanabilir hale getirir.
Otomatik açıklama ve enterpolasyon, özellikle video nesne izleme için iş akışlarını hızlandırır. CVAT ayrıca görev atamaları, kullanıcı rolleri ve ilerleme izleme ile işbirliğini kolaylaştırırken, aktif topluluğu değerli kaynaklar ve destek sunar.
CVAT'ın en iyi özellikleri
- Eşzamanlı çoklu kullanıcı erişimi ile işbirliğine dayalı açıklama eklemeyi etkinleştirin
- TensorFlow, PyTorch ve diğer makine öğrenimi çerçeveleriyle sorunsuz entegrasyon
- Çeşitli ML çerçeveleri için birden çok dışa aktarma biçimini destekleyin
- İncelemeler, kalite kontrolleri ve özel doğrulama kuralları ile açıklama doğruluğunu sağlayın
CVAT sınırlamaları
- Üst üste binen nesnelerle katmanları yönetmek zor olabilir
- Dönüştürmeden PDF dosyalarına doğrudan açıklama ekleyemiyorum
CVAT fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Takım/Tek Kullanıcı planı: Kullanıcı başına aylık 32 $
- Enterprise planı: Özel fiyatlandırma
- Yerinde kurulum seçeneği: Özel fiyatlandırma
CVAT derecelendirmeleri ve yorumları
- Yeterli yorum yok
📖 Daha fazla bilgi: Kullanabileceğiniz en iyi yaratıcı onay yazılım araçları
6. LabelMe (Bilgisayar görmesinde poligon tabanlı nesne etiketleme için en iyisi)
LabelMe, poligon tabanlı görüntü segmentasyonunda uzmanlaşmış açık kaynaklı bir bilgisayar görme görüntü açıklama aracıdır. AI modelleri, metin komutlarıyla veya basit tıklamalarla görüntülere açıklama eklemenize yardımcı olarak çok fazla zaman ve çaba tasarrufu sağlar.
LabelMe'nin hafif arayüzü, teknik uzmanlığı minimum düzeyde olan kullanıcılar için bile kolayca erişilebilir olduğundan, AI modellerini eğitmek veya grafik tasarım iş akışlarını geliştirmek için kullanılabilir. En iyi yanı ise LabelMe'nin daha iyi güvenlik ve hızlı erişim için çevrimdışı bir açıklama uygulaması sunmasıdır.
LabelMe'nin en iyi özellikleri
- Nesneleri hassas bir şekilde çizmek için çokgenler, dikdörtgenler, daireler, çizgiler ve noktalar çizin
- Pascal-VOC ve COCO gibi popüler biçimlerde açıklama aktarımını destekleyin
- Kapsamlı veri kümesi açıklamaları için verimli toplu işlemeyi etkinleştirin
LabelMe sınırlamaları
- Takımlar için gerçek zamanlı işbirliğine dayalı açıklama eklemeyi desteklemez
- Anahtar nokta etiketleme gibi daha gelişmiş açıklama seçenekleri yoktur
LabelMe fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Başlangıç: 19 $ (tek seferlik ödeme)
- Pro: 49 $ (tek seferlik ödeme)
LabelMe puanları ve yorumları
- Yeterli yorum yok
7. Hive AI (Yüksek doğrulukta, insan gücüyle büyük ölçekli görüntü açıklama için en iyisi)
Hive AI, nüanslı kararlar gerektiren AI projeleri için hassasiyet ve güvenlik sağlayan, yüksek kaliteli, insan gücüyle desteklenen açıklama hizmetleri sunar. Hassas bilgileri korumak için sıkı veri güvenliği önlemleri uygularken, karmaşık görevleri yerine getirmek için yetenekli açıklama uzmanlarından oluşan küresel bir ağdan yararlanır.
Özelleştirilebilir iş akışları, kalite kontrol denetimleri ve özel proje yöneticileri ile Hive AI, belirli proje ihtiyaçlarına uyum sağlayarak büyük ölçekli, yüksek riskli AI ve makine öğrenimi projelerini yöneten kuruluşlar için güvenilir bir seçimdir.
Hive AI'nın en iyi özellikleri
- Video açıklamaları için akıllı enterpolasyon ile manuel girişi en aza indirin
- Aktif öğrenme entegrasyonu ile model eğitiminin verimliliğini optimize edin
- Konsensüs tabanlı kalite kontrol ile açıklama doğruluğunu garanti edin
- Özelleştirilebilir kısayol tuşları ve makrolarla tekrarlayan görevleri hızlandırın
Hive AI sınırlamaları
- Görüntü yorumlamalarındaki öznellik ve belirsizlik tutarsızlıklara yol açabilir
- Doğru şekilde yönetilmezse, açıklamalarda potansiyel önyargı riskleri
Hive AI fiyatlandırması
- Kullandıkça öde
Hive AI puanları ve yorumları
- Yeterli yorum yok
✨ İlginç Bilgi: Hive AI, 700.000'den fazla insan anotatörden oluşan küresel bir ağdan yararlanarak dünyanın en büyük kitle kaynaklı veri anotasyon araçlarından biri haline gelmiştir.
8. VoTT (Nesne algılama eğitimi için en iyisi)
VoTT (Görsel Nesne İzleme Aracı), sezgisel bir arayüze ve AI uyumlu etiketleme araçlarına sahip bir video açıklama aracıdır. Nesne izleme, eylem tanıma ve etkinlik algılama özelliklerini destekleyerek, karmaşık video dizilerindeki görüntüleri daha kolay açıklamaya olanak tanır.
VoTT'un nesne algılama modelleri, sınırlayıcı kutular oluşturarak, çokgenler çizerek ve özel nesne sınıfları oluşturarak veri seti hazırlığını da kolaylaştırır. Verimli model eğitimi ve dağıtımı sağlamak için makine öğrenimi çerçeveleriyle entegre edebilirsiniz.
VoTT'nin en iyi özellikleri
- Nesne izleme ve eylem analizi için görüntü açıklamalarını optimize edin
- Çoklu biçim desteği ile hem görüntülere hem de videolara açıklama ekleyin
- TensorFlow ve PyTorch gibi önemli çerçevelerle dışa aktarım uyumluluğunu sağlayın
- Gelişmiş iş akışı uyumluluğu için Microsoft araçlarıyla sorunsuz entegrasyon
VoTT sınırlamaları
- Büyük veri kümelerinde performans sorunları yaşayabilirsiniz
- VoTT'un özel etiketleme seçenekleri son derece esnektir
VoTT fiyatlandırması
- Ücretsiz
VoTT puanları ve yorumları
- Yeterli yorum yok
📮 ClickUp Insight: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ünün ihtiyaç duydukları bağlamı elde etmek için her gün 1 ila 3 kişiye mesaj gönderdiğini keşfettik. Peki, tüm bilgiler belgelenmiş ve kolayca erişilebilir olsaydı ne olurdu?
ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi ile bağlam değiştirme artık geçmişte kaldı. Çalışma alanınızdan sorunuzu sormanız yeterlidir, ClickUp Brain bilgileri çalışma alanınızdan ve/veya bağlı üçüncü taraf uygulamalardan alır!
9. Playment (Yüksek kaliteli 3D ve LiDAR veri açıklamaları için en iyisi)
TELUS International'ın bir parçası olan Playment, otonom araçlar, robotik ve daha fazlasında AI/ML uygulamaları için 3D nokta bulutları, Işık Algılama ve Aralık (LiDAR) ve sensör verileri gibi karmaşık veri türlerini açıklama konusunda uzmanlaşmıştır.
Playment, uçtan uca veri toplama, kaynak bulma, hazırlama ve açıklama hizmetleri sunar. Ayrıca otomotiv, sağlık ve perakende sektörleri için özel çözümler sunar. Uzmanlığı, büyük ölçekli, yüksek hassasiyetli açıklama projeleri için iyi bir seçimdir.
Playment'in en iyi özellikleri
- LiDAR verileri dahil olmak üzere 2D ve 3D görüntülerde çok boyutlu açıklama ekleyin
- Anotasyon süreci boyunca veri bütünlüğünü korumak için kalite kontrol özelliklerini dahil edin
- Ölçeklenebilir açıklama iş akışlarıyla büyük hacimli verileri yönetin
- Karmaşık görevler için deneyimli açıklama ekleyicilere erişim sağlayarak profesyonel hizmetler sunun
Oynatma sınırlamaları
- Dış kaynaklı açıklama takımlarıyla kalite tutarlılığı zor olabilir
- Ek açıklama süreçleri için özelleştirme seçenekleri sınırlı olabilir
Playment fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Oynatma derecelendirmeleri ve yorumları
- Yeterli yorum yok
🧠 Biliyor muydunuz? LiDAR pazarı, yıllık %18 büyümeyle 2034 yılına kadar 8,63 milyar dolara ulaşacak. Bu büyüme, AI geliştiricileri için gelişmiş araçları besleyerek, daha akıllı modeller için daha zengin ve daha hassas verilerle otonom araçlar ve robotik gibi uygulamaları geliştiriyor.
10. Scale AI (AI destekli karmaşık veri açıklamaları için en iyisi)
Scale AI, geleneksel görüntü etiketlemenin ötesine geçerek, AI destekli ön etiketleme, aktif öğrenme ve kalite kontrol sunarak kesin ve tutarlı açıklamalar sağlar. Veri kümesinin kalitesini ve çeşitliliğini artırmak için temizleme, filtreleme ve genişletme dahil olmak üzere veri küratörlüğü hizmetleri sunar.
Uzman açıklama ekibi ve veri bilimcilerinden oluşan geniş bir ekiple Scale AI, büyük ölçekli AI/ML projelerini verimli bir şekilde yöneterek otonom sistemler, sağlık hizmetleri ve kurumsal AI geliştirme uygulamaları için yüksek kaliteli, eğitime hazır veriler sunar.
Scale AI'nın en iyi özellikleri
- Sorunsuz iş akışı yönetimi için önde gelen AI/ML platformlarıyla sorunsuz entegrasyon
- Sürüm oluşturma ile veri kümesi değişikliklerini izleyin ve önceki sürümleri kolayca geri yükleyin
- Sağlam iş akışlarıyla büyük veri hacimlerinde verimli bir şekilde ölçeklendirin
- Görev atama ve ilerleme izleme için gelişmiş araçlarla proje yönetimini kolaylaştırın
AI sınırlarını ölçeklendirin
- Karmaşık özellikler nedeniyle yeni kullanıcılar için zor öğrenme süreci
- Özel fiyatlandırma nedeniyle küçük projeler için potansiyel olarak yüksek maliyetler
AI fiyatlandırmasını ölçeklendirin
- Özel fiyatlandırma
AI derecelendirmelerini ve incelemelerini ölçeklendirin
- Yeterli yorum yok
📖 Daha fazla bilgi: Video Düzenleme için En İyi AI Araçları
11. LabelImg (Hızlı ve basit nesne algılama açıklamaları için en iyisi)
LabelImg, nesne algılama görevlerinde hızlı ve verimli sınırlayıcı kutu oluşturma için tasarlanmış açık kaynaklı, grafiksel bir görüntü açıklama aracıdır. Minimal bağımlılıkları, farklı işletim sistemlerinde sorunsuz kurulum sağlarken, kullanıcı dostu arayüzü yeni başlayanlar için erişilebilirlik sağlar.
Aktif olarak sürdürülen bir açık kaynak projesi olan LabelImg, topluluk odaklı iyileştirmelerle gelişerek küçük ölçekli AI projeleri için güvenilir bir seçim haline gelmiştir.
LabelImg'in en iyi özellikleri
- Sezgisel bir grafik arayüz ile açıklama eklemeyi basitleştirin
- Nesne algılama için kolayca sınırlayıcı kutular oluşturun
- Ek açıklamaları PASCAL VOC XML biçiminde dışa aktarın
- Açık kaynak kodlu yapısı sayesinde işlevselliği özelleştirin ve genişletin
LabelImg sınırlamaları
- Yalnızca sınırlayıcı kutu açıklamalarını destekler, bu da daha karmaşık görevler için kullanımını sınırlar
- Daha ayrıntılı projeler için gerekli derinliği sağlamayan temel bir arayüz sunar
LabelImg fiyatlandırması
- Ücretsiz
LabelImg puanları ve yorumları
- Yeterli yorum yok
💡Pro İpucu: LabelImg'i Python komut dosyalarıyla özelleştirerek tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve mevcut araçlarınızla entegre edin, iş akışınızı hızlandırın.
12. RectLabel (Gelişmiş şekil ve anahtar nokta açıklamaları için en iyisi)
RectLabel, yüksek hassasiyetli görüntü açıklamaları konusunda uzmanlaşmıştır ve karmaşık görsel verileri işlemek için poligonlar, Bézier eğrileri ve anahtar noktalar gibi araçlar sunar. Uzman düzeyinde doğruluk gerektiren AI takımları için geliştirilmiş bu yazılım, karmaşık görüntüleri eğitime hazır veri kümelerine dönüştürür.
RectLabel, Core ML otomasyonu, tek tıklamayla YOLO/COCO dışa aktarma ve özelleştirilebilir kısayol tuşları gibi özelliklerle niş bir doğruluk sunarak açıklama eklemeyi daha hızlı ve verimli hale getirir.
RectLabel'ın en iyi özellikleri
- Kavisli nesneleri, ayrıntılı segmentasyon için kübik Bézier eğrileriyle hassas bir şekilde açıklama ekleyin
- Spline'lar kullanarak karmaşık şekiller için pürüzsüz ve doğru ana hatlar oluşturun
- Poz tahmini, yüz tanıma ve eylem tanıma için anahtar noktaları işaretleyin
- Videoları görüntü karelerine dönüştürün ve görüntüleri zenginleştirerek eğitim veri kümelerini geliştirin
RectLabel sınırlamaları
- AI destekli etiketleme için sınırlı sayıda gelişmiş otomasyon aracı sunar
- Büyük veya karmaşık veri kümelerini işlerken yavaşlama yaşanabilir
RectLabel fiyatlandırması
- Ücretsiz sürüm
- RectLabel Pro: 19,99 $
RectLabel puanları ve yorumları
- Yeterli yorum yok
13. Dataloop (Büyük projelerde AI destekli açıklama için en iyisi)
Dataloop, görüntü açıklama özelliğini eksiksiz bir ML platformuyla birleştirerek, veri etiketlemeden model dağıtımına kadar her şeyi kolaylaştırır. AI destekli araçları, nesne algılama ve segmentasyon gibi gelişmiş özellikleri desteklerken, önce yüksek değerli görüntülere odaklanarak açıklama sürecini hızlandırır.
Bu, hem verimlilik hem de doğruluk gerektiren büyük ölçekli görüntü veri kümelerini işleyen takımlar için özellikle güçlü bir yazılımdır.
Dataloop'un en iyi özellikleri
- Sürüm oluşturma ile veri kümesi değişikliklerini izleyin ve önceki sürümleri kolayca geri yükleyin
- CI/CD ve model dağıtımı için MLOps araçlarıyla sorunsuz entegrasyon
- Kullanıcı rolleri, görev atamaları ve ilerleme izleme ile işbirliğini geliştirin
- Kapsamlı kalite kontrol araçlarıyla veri doğruluğunu sağlayın
Dataloop sınırlamaları
- API, gelişmiş insan müdahalesi içeren açıklama entegrasyonları için sınırlı olabilir
- Pipeline sorunlarıyla ilgili bildirimler gecikebilir ve bu da ş akışının verimliliğini etkileyebilir
Dataloop fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Dataloop puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (90 yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
ClickUp ile Görsel Geri Bildirimleri Kolaylaştırın
Yukarıdaki tüm ücretsiz görüntü açıklama araçları, etiketlemeyi otomatikleştirmeye yardımcı olur ve AI veri kümelerini eğitmek için çeşitli biçimleri ve teknikleri destekler. Ancak, anahtar, özel ihtiyaçlarınıza uygun yazılımı seçmektir.
Örneğin, hız önceliğinizse V7 hızlı açıklama sunarken, LabelMe hassas poligon tabanlı nesne etiketleme için idealdir.
Ancak, görüntü açıklama, yazılım geliştirme iş akışlarını da iyileştirebileceğinden, AI eğitiminin ötesinde de kullanışlıdır. ClickUp, en iyi veri açıklama aracı olarak bu noktada öne çıkmaktadır.
Prova ve görüntü açıklama özellikleri sayesinde takımlar, görüntüler ve videolar hakkında net görsel geri bildirim sağlayabilir, görevler atayabilir ve değişiklikleri tek bir yerden izleyebilir. Bu, gereksiz gidip gelmeleri azaltarak görüntü açıklama sürecini daha verimli hale getirir.
Sorunsuz görsel geri bildirim için bugün ClickUp'a kaydolun!