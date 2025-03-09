2025'in En İyi 13 Görüntü Anlatım Yazılımı Aracı

Gerçek şu ki: AI modeliniz, öğrendiği veriler kadar iyidir. Bu, hem metin hem de görüntü üreten algoritmalar için geçerlidir. Bu nedenle, görüntü açıklamaları tutarsız, yanlış etiketlenmiş veya güncel değilse, büyük ölçekli projeleri yöneten AI geliştiricileri ve veri bilimcileri verimsiz iş akışlarıyla uğraşmak zorunda kalır.

Etiketleri manuel olarak düzeltmek için saatler harcanıyor, takım üyeleri farklı standartlar izliyor ve açıklamaları makine öğrenimi süreçlerine entegre etmek sinir bozucu bir engel haline geliyor.

İşbirliği sorunları ve veri entegrasyon engelleri sizi yavaşlatıyorsa, yalnız değilsiniz. Doğru araçlar görüntüleri sadece etiketlemekle kalmaz, aynı zamanda standartlaştırır, otomatikleştirir ve açıklamaları AI iş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre eder.

Bu blog yazısında, takımınızın verileri düzeltmek için daha az zaman harcayıp AI'yı daha fazla ilerletmek için daha fazla zaman harcayabilmesi için en iyi görüntü açıklama araçlarını ele alacağız.

⏰ 60 saniyelik özet İşte günümüzün en iyi görüntü açıklama araçlarının bir özeti: ClickUp: Görev yönetimi, işbirliği ve geri bildirim yönetimi için en iyisi Labelbox: Vektör görüntü etiketleme için en iyisi SuperAnnotate: Yüksek hassasiyet ve karmaşık görüntü açıklamaları için en iyisi V7: Büyük ölçekli görüntü ve video açıklamalarını otomatikleştirmek için en iyisi CVAT: Makine öğrenimi projelerinde karmaşık nesne etiketleme verileri için en iyisi LabelMe: Bilgisayar görme alanında çokgen tabanlı nesne etiketleme için en iyisi Hive AI: Yüksek doğrulukta, insan gücüyle büyük ölçekli görüntü açıklama için en iyisi VoTT: Nesne algılama eğitimi için en iyisi Playment: Yüksek kaliteli 3D ve LiDAR veri açıklamaları için en iyisi Scale AI: AI destekli karmaşık veri açıklamaları için en iyisi LabelImg: Hızlı ve basit nesne algılama açıklamaları için en iyisi RectLabel: Gelişmiş şekil ve anahtar nokta açıklamaları için en iyisi Dataloop: Büyük projelerde AI destekli açıklama için en iyisi

Görüntü Annotasyonu Nedir?

Görüntü açıklama, AI sistemlerinin görüntüleri tanımasına ve anlamasına yardımcı olmak için görüntülere belirli bilgilerle etiketler eklemek anlamına gelir. Bu, nesneleri tanımlama, şekilleri çizme veya doku ve renkleri işaretleme gibi meta verileri görüntülere eklemeyi içerir.

Örneğin, akıllı telefonunuzun kamerası yüzleri algılayıp odaklandığında, görüntü açıklama özelliğini kullanıyor demektir. Yazılım, insan özelliklerini tanımak için binlerce etiketli görüntü ile eğitilir ve böylece fotoğrafçılık, güvenlik ve otonom sürüş alanlarında ilerleme sağlar.

Görüntü ek açıklamalarının nasıl işlediğine dair bir örnek. Görüntüdeki her nesneyi etiketleyerek, algoritma onu daha iyi okuyabilir ve uygun eylemi gerçekleştirebilir.

via LeewayHertz

Görüntü açıklama yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Görüntü açıklama yazılımını kullanmanın anahtarı sadece daha iyi algoritmalar değildir; herkesin yazılımı temiz ve tek tip verilerle beslemesini sağlamaktır.

En iyi açıklama yazılımı, dağınık girdileri düzenli verilere dönüştürerek AI eğitimini iyileştirir.

Görüntü açıklama yazılımı ararken öncelik vermeniz gereken bazı özellikler şunlardır:

🖍️ Ek açıklama çok yönlülüğü: Araç, nesne algılama için sınırlayıcı kutular, karmaşık şekiller için çokgenler ve piksel düzeyinde hassasiyet için anlamsal segmentasyon gibi birden çok ek açıklama yöntemini desteklemelidir

İşbirliği araçları: İşbirliğini iyileştirmek ve gereksiz işlemleri ortadan kaldırmak için gerçek zamanlı ekip çalışması, paylaşımlı çalışma alanları, role dayalı erişim ve geri bildirim döngüleri sunan görüntü açıklama yazılımı arayın

🧩 Sezgisel tasarım: Dağınık olmayan arayüz, öğrenme eğrisini azaltarak kullanıcıların doğruluk ve verimliliğe odaklanmasını sağlar

🚀 Ölçeklenebilirlik: Araç, hız veya kaliteden ödün vermeden yüksek hacimli görevleri (binlerce görüntü/video açıklaması) gerçekleştirebilmelidir

⚡AI destekli otomasyon: İş akışlarını hızlandırmak ve model sağlamlığını artırmak için otomatik etiketleme, açıklama önerileri ve veri artırma gibi özellikleri arayın

🔗 Entegrasyon yetenekleri: Bulut depolama, proje yönetimi araçları ve ML çerçeveleri gibi mevcut sistemlerle sorunsuz uyumluluk sağlayarak kesintisiz iş akışlarını sürdürün

Görüntülerinizi Mükemmel Şekilde Etiketlemek için En İyi Görüntü Anlatım Yazılımı

Şirketimizin favorisi olan ClickUp'tan başlayarak en iyi görüntü açıklama yazılımlarına göz atalım.

1. ClickUp (Görev yönetimi, işbirliği ve geri bildirim yönetimi için en iyisi)

Büyük veri kümelerini yönetmek zaten zor bir iştir ve çoğu görüntü açıklama aracı, gerçek zamanlı işbirliği özelliklerinin eksikliği nedeniyle bu zorluğu daha da artırır.

ClickUp, gelişmiş görüntü açıklama özelliklerini proje iş akışlarınıza doğrudan entegre ederek sorunsuz bir işbirliği sağlar.

ClickUp Proofing Aracı

ClickUp'ın Proofing Tool'unu kullanarak görüntülere, PDF'lere ve videolara kolayca açıklama ekleyebilirsiniz. Görüntülere yorum ekleyebilir ve hızlı işlem için bunları takım üyelerine atayabilirsiniz. Artık sonsuz e-posta konuları veya kaybolan geri bildirimler yok, sadece projeleri ilerleten net ve kapsamlı geri bildirimler var!

ClickUp'ın Proofing özelliği ile görüntülere yorum ekleyin

ClickUp'ta bir görüntüye açıklama eklemek için şunları yapabilirsiniz: Tek bir tıklama ile anında yorum ekleyin ve geri bildirimleri görevlere dönüştürün

Dosyayı doğrudan bir görevde açın

Dikkat edilmesi gereken alanları işaretlemek için "Yorum Ekle"'i tıklayın

Hızlı eylem için takım üyelerine görüntü yorumları atayın

ClickUp, prova aracına ek olarak, gerçek zamanlı işbirliği özelliklerine sahip bir beyin fırtınası panosu görevi görür.

ClickUp Beyaz Tahtalar

ClickUp Beyaz Tahtaları ile serbestçe eskiz yapabilir, görüntüleri işaretleyebilir, fikirleri birbirine bağlayabilir, metinleri biçimlendirebilir, yapışkan notlar ekleyebilir ve karalamaları görevlere dönüştürebilirsiniz. Herhangi bir fikri kolayca eylem öğesine dönüştürmek için yorumlar ekleyin!

💡Ş Akışınız için profesyonel ipucu: Beyaz tahta şablonlarıyla başlayın ve grup tartışmaları için görüntüleri yükleyin

Anahtar öğeleri vurgulamak için oklar, şekiller ve metinlerle açıklama ekleyin

Canlı olarak işbirliği yapın ve fikirleri anında görevlere dönüştürün

Görsel açıklamaları doğrudan ClickUp içinde görevlere dönüştürün, iş akışının sürekliliğini sağlayın

ClickUp Beyaz Tahtalarında AI görüntüleri oluşturarak referanslar sağlayabilir ve daha fazla bağlam paylaşabilirsiniz. Bir fikri sadece açıklamak yerine, ClickUp Brain'i kullanarak bir görüntü oluşturabilir ve ilişkileri, adımları veya içgörüleri göstermek için açıklama ekleyebilirsiniz.

ClickUp Beyaz Tahtalarında AI görüntüleri oluşturarak referanslar sağlayın ClickUp Brain kullanarak

ClickUp Görevleri

Toplu görüntü açıklama projeleri üzerinde mi çalışıyorsunuz?

ClickUp Görevleri ile projelerinizi daha iyi yürütmek için görevler atayın ve son teslim tarihleri ekleyin

ClickUp Görevleri, özel bir iş akışı oluşturmanıza yardımcı olabilir. "Sınırlayıcı kutu açıklaması" ve "metin etiketleme" gibi farklı görev türleri ekleyebilir, özel görev durumları ekleyebilir, görev öncelik düzeylerini ayarlayabilir ve ilgili ve bağımlı görevleri birbirine bağlayabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'ın ClickUp Clips adlı yerleşik ekran kesme aracıyla video kayıtları yakalayın ve paylaşın. Clips'i kullanarak ekranınızı kaydedebilir ve aynı konu içinde geri bildirim yorumları bırakabilirsiniz.

Uygulamalar arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan görevler içinde doğrudan PDF'lere , görüntülere ve videolara açıklama ekleyin

Geri bildirimlerdeki belirsizlikleri ortadan kaldırmak için yorumları görüntülerin belirli alanlarına sabitleyin

Çok kullanıcılı işaretleme ve yorumlama özelliğini etkinleştirerek ekip çalışmasını ve işbirliği çabalarını geliştirin

Yorumları doğrudan görevlere dönüştürerek iş akışını kolaylaştırın ve eyleme geçirilebilir sonuçlar elde edin

Slack, Zoom ve Microsoft Office ile sorunsuz senkronizasyon sağlayarak platformlar arasında verimliliği artırın

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, mevcut özelliklerin ve özelleştirme seçeneklerinin sayısı nedeniyle zor bir öğrenme süreci yaşıyor

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp, süreçlerinizi, hedeflerinizi vb. görselleştirmek için araçlara sahiptir. Bu, işbirliğine dayalı çalışmanın zirvesidir ve özellikle Beyaz Tahta Görünümü'nün eklenmesiyle bu konuda daha da gelişmiştir.

ClickUp, süreçlerinizi, hedeflerinizi vb. görselleştirmek için araçlara sahiptir. Bu, işbirliğine dayalı çalışmanın zirvesidir ve özellikle Beyaz Tahta Görünümü'nün eklenmesiyle bu konuda daha da gelişmiştir.

📖 Daha fazla bilgi: En İyi Dijital Beyaz Tahta Yazılım Programları

2. Labelbox (Vektör görüntü etiketleme için en iyisi)

via Labelbox

Labelbox, nesne algılama ve tanıma alanlarında AI modellerini eğitmek için kullanılan sezgisel bir vektör etiketleme aracıdır. Nokta açıklaması (bir görüntü veya veri kümesindeki belirli noktaları etiketleme), çizgi açıklaması (doğrusal yapıları etiketleme) ve sınırlayıcı kutu açıklaması (nesneleri vurgulamak için kutular kullanma) işlemlerinde yardımcı olur.

Labelbox'ın AI asistanı etiketleri otomatik olarak ekleyerek, gözden geçirenlerin çıktıları iyileştirmeye odaklanmasını sağlar. Etiketlere daha fazla bağlam sağlamak için metin, video, görüntü ve özel HTML bileşenleri gibi ek öğeler de ekleyebilirsiniz. Bu, sağlam görsel iletişimi destekler ve açıklama verimliliğini artırır.

Labelbox'ın en iyi özellikleri

Kapsamlı veri keşif araçlarıyla veri kümelerini etkili bir şekilde analiz edin ve ayarlayın

Akıllı çizim araçları, kısayol tuşları ve yakınlaştırma/kaydırma fonksiyonlarıyla hassasiyeti garanti edin

Ek açıklama ve meta veri filtrelerini kullanarak görüntü verilerini arayın

Doğruluk ve veri tutarlılığını sağlamak için çoklu açıklama ekleme iş akışlarını ve inceleme özelliklerini kullanın

Labelbox sınırlamaları

Boyut sınırlamaları nedeniyle büyük görüntüleri açıklama için uygun değildir

İnsan tarafından yapılan açıklamalarda değişkenlik olasılığı, bu da ek kalite kontrolleri gerektirebilir

Labelbox fiyatlandırması

Ücretsiz: Ayda 500 Labelbox Birimi (LBU)

Başlangıç: 0,10 $/LBU

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Labelbox puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Labelbox hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Anotasyon aracının kısayollarını beğendim. Çok ergonomiktir ve mekanizmaları pratisyenler için tasarlanmıştır. Python API, tüm geliştiricilerin labelbox'ı kendi iş akışlarına entegre etmelerine olanak tanır. Normal bilgisayar görüşünde nadiren görülen, ancak bilimsel görüntülemede yaygın olan çok kanallı görüntüleri gerçekten işleyememesi hoşuma gitmiyor.

Anotasyon aracının kısayollarını beğendim. Çok ergonomiktir ve mekanizmaları pratisyenler için tasarlanmıştır. Python API, tüm geliştiricilerin labelbox'ı kendi iş akışlarına entegre etmelerine olanak tanır. Normal bilgisayar görüşünde nadiren görülen, ancak bilimsel görüntülemede yaygın olan çok kanallı görüntüleri gerçekten işleyememesi hoşuma gitmiyor.

🧠 Biliyor muydunuz? AI görüntü açıklama, manuel iş yükünü %70'e kadar azaltarak projeleri hızlandırır, verimliliği artırır ve veri kalitesini iyileştirir.

3. SuperAnnotate (Yüksek hassasiyet ve karmaşık görüntü açıklamaları için en iyisi)

via SuperAnnotate

SuperAnnotate, JPG, JPEG ve PNG dahil tüm görüntü dosya türleriyle uyumlu, gelişmiş bir görüntü açıklama yazılımıdır. Nesne algılama özelliği, nesneleri sınırlayıcı kutularda bulmanıza, tanımlamanıza ve işaretlemenize yardımcı olur.

Magic Select aracıyla, görüntünüzü çeşitli bölümlere ayırıp nesneleri özetleyerek daha hızlı açıklama ekleyebilirsiniz. Ayrıca, gelişmiş açıklama iş akışları, belirli proje ihtiyaçlarına göre süreçleri özelleştirmenize yardımcı olur. Bu, verimliliği artırır ve karmaşık bilgisayar görme görevleri için yüksek kaliteli açıklamalar sağlar.

SuperAnnotate'in en iyi özellikleri

OCR kullanarak görüntülerden metinleri anında çıkarın ve işleyin

Tek bir tıklama ile birden fazla görüntüdeki benzer nesneleri açıklama ekleyin

Sezgisel çizim deneyimi ile kavisli çokgenleri daha hızlı oluşturun

Noktaları anında ekleyerek veya kaldırarak çokgenleri zahmetsizce değiştirin

Doğru çoklu nesne açıklamaları için paylaşılan kenarlara sahip çokgenler çizin

SuperAnnotate sınırlamaları

Bazı karmaşık segmentasyonlar yine de manuel çaba gerektirebilir

Arayüzde tam ekran görüntüleme ve kenar hizalama gibi gelişmiş özellikler bulunmayabilir

SuperAnnotate fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

SuperAnnotate puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (140+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Labelbox hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

SuperAnnotate, çok kullanıcı dostu bir arayüze ve kapsamlı bir proje yönetimi mantığına sahiptir. Takımımızı onların iş akışlarına entegre etmek bizim için çok kolay oldu. Destek ekibi, sorularımıza veya herhangi bir rehberliğe ihtiyaç duyduğumuzda her zaman hızlı yanıt verdi.

SuperAnnotate, çok kullanıcı dostu bir arayüze ve kapsamlı bir proje yönetimi mantığına sahiptir. Takımımızı onların iş akışlarına entegre etmek bizim için çok kolay oldu. Destek ekibi, sorularımıza veya herhangi bir rehberliğe ihtiyaç duyduğumuzda her zaman hızlı yanıt verdi.

✨İlginç Bilgi: Tigran ve Vahan Petrosyan kardeşler, bilgisayar bilimi alanındaki doktora programlarını bırakarak SuperAnnotate'i kurdular ve veri açıklama zorluklarını çözme tutkusunu bilgisayar görme için güçlü bir yapay zeka platformuna dönüştürdüler.

4. V7 (Büyük ölçekli görüntü ve video açıklamalarını otomatikleştirmek için en iyisi)

via V7

V7 Darwin, AI destekli etiketleme ve karmaşık açıklama görevlerini gerçekleştirmek için çeşitli açıklama araçları sunar. Anlamsal piksel maskeleri oluşturabilir ve her pikseli ayrı ayrı sınıflandırmak için gereken zamandan tasarruf edebilirsiniz. Ayrıca, V7 ile tek bir tıklama ile düzensiz şekilleri segmentlere ayırabilirsiniz.

İşbirliği araçları ve sezgisel arayüzü, iş akışlarını kolaylaştırarak takımlar arasında tutarlı açıklamalar sağlar. V7, AI geliştiricilerinin ve veri bilimcilerinin model doğruluğunu daha hızlı iyileştirirken, büyük ölçekli bilgisayar görme projelerinde manuel çabayı azaltır.

V7'nin en iyi özellikleri

Hızlı ve doğru etiketleme ile yüksek kaliteli AI eğitim setleri oluşturun

Görüntüler, videolar, PDF'ler ve tıbbi görüntüler dahil olmak üzere birçok biçimdeki açıklamaları yönetin

Özel proje ihtiyaçlarını karşılamak için açıklama yönergelerini özelleştirin

Dış makine öğrenimi modellerini entegre ederek açıklama doğruluğunu artırın

Tekrarlayan açıklama görevlerini hızlandırmak için benzer nesneleri otomatik olarak açıklayın

V7 sınırlamaları

Otomatik açıklamalar, genellikle doğruluğu sağlamak için manuel inceleme gerektirir

Performans, görüntü verilerinin ilk kalitesine büyük ölçüde bağlıdır

V7 fiyatlandırması

Başlangıç ve kurumsal: Özel fiyatlandırma

Demo mevcuttur: Özel fiyatlandırma

V7 puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar V7 hakkında ne diyor?

Bu aracın en iyi özelliklerinden biri, kullanıcı dostu veri açıklama özelliğidir. Otomatik açıklama özellikleri sayesinde, en karmaşık nesneler için bile veri setimi kolaylıkla etiketleyebildim. Araç, çokgen şekillerin açıklamasına bile izin veriyor, bu da benim için çok büyük bir yardım oldu. Veri setim için daha fazla dışa aktarma seçeneği istiyorum, böylece çok çeşitli biçimleri destekleyebilir.

Bu aracın en iyi özelliklerinden biri, kullanıcı dostu veri açıklama özelliğidir. Otomatik açıklama özellikleri sayesinde, en karmaşık nesneler için bile veri setimi kolaylıkla etiketleyebildim. Araç, çokgen şekillerin açıklamasına bile izin veriyor, bu da benim için çok büyük bir yardım oldu. Veri setim için daha fazla dışa aktarma seçeneği istiyorum, böylece çok çeşitli biçimleri destekleyebilir.

📖 Daha fazla bilgi: En iyi grafik tasarım işbirliği yazılımları ve araçları

5. CVAT (Makine öğrenimi projelerinde karmaşık nesne etiketleme verileri için en iyisi)

via CVAT

CVAT, makine öğrenimi araçlarına hakim geliştiriciler için güçlü bir açık kaynaklı açıklama platformudur. Poligonlar, poligon çizgiler, 3D küboidler ve iskeletler dahil olmak üzere çeşitli açıklama türlerini destekler, bu da onu çok çeşitli projelere uyarlanabilir hale getirir.

Otomatik açıklama ve enterpolasyon, özellikle video nesne izleme için iş akışlarını hızlandırır. CVAT ayrıca görev atamaları, kullanıcı rolleri ve ilerleme izleme ile işbirliğini kolaylaştırırken, aktif topluluğu değerli kaynaklar ve destek sunar.

CVAT'ın en iyi özellikleri

Eşzamanlı çoklu kullanıcı erişimi ile işbirliğine dayalı açıklama eklemeyi etkinleştirin

TensorFlow, PyTorch ve diğer makine öğrenimi çerçeveleriyle sorunsuz entegrasyon

Çeşitli ML çerçeveleri için birden çok dışa aktarma biçimini destekleyin

İncelemeler, kalite kontrolleri ve özel doğrulama kuralları ile açıklama doğruluğunu sağlayın

CVAT sınırlamaları

Üst üste binen nesnelerle katmanları yönetmek zor olabilir

Dönüştürmeden PDF dosyalarına doğrudan açıklama ekleyemiyorum

CVAT fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Takım/Tek Kullanıcı planı: Kullanıcı başına aylık 32 $

Enterprise planı: Özel fiyatlandırma

Yerinde kurulum seçeneği: Özel fiyatlandırma

CVAT derecelendirmeleri ve yorumları

Yeterli yorum yok

📖 Daha fazla bilgi: Kullanabileceğiniz en iyi yaratıcı onay yazılım araçları

6. LabelMe (Bilgisayar görmesinde poligon tabanlı nesne etiketleme için en iyisi)

via LabelMe

LabelMe, poligon tabanlı görüntü segmentasyonunda uzmanlaşmış açık kaynaklı bir bilgisayar görme görüntü açıklama aracıdır. AI modelleri, metin komutlarıyla veya basit tıklamalarla görüntülere açıklama eklemenize yardımcı olarak çok fazla zaman ve çaba tasarrufu sağlar.

LabelMe'nin hafif arayüzü, teknik uzmanlığı minimum düzeyde olan kullanıcılar için bile kolayca erişilebilir olduğundan, AI modellerini eğitmek veya grafik tasarım iş akışlarını geliştirmek için kullanılabilir. En iyi yanı ise LabelMe'nin daha iyi güvenlik ve hızlı erişim için çevrimdışı bir açıklama uygulaması sunmasıdır.

LabelMe'nin en iyi özellikleri

Nesneleri hassas bir şekilde çizmek için çokgenler, dikdörtgenler, daireler, çizgiler ve noktalar çizin

Pascal-VOC ve COCO gibi popüler biçimlerde açıklama aktarımını destekleyin

Kapsamlı veri kümesi açıklamaları için verimli toplu işlemeyi etkinleştirin

LabelMe sınırlamaları

Takımlar için gerçek zamanlı işbirliğine dayalı açıklama eklemeyi desteklemez

Anahtar nokta etiketleme gibi daha gelişmiş açıklama seçenekleri yoktur

LabelMe fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Başlangıç: 19 $ (tek seferlik ödeme)

Pro: 49 $ (tek seferlik ödeme)

LabelMe puanları ve yorumları

Yeterli yorum yok

7. Hive AI (Yüksek doğrulukta, insan gücüyle büyük ölçekli görüntü açıklama için en iyisi)

via Hive AI

Hive AI, nüanslı kararlar gerektiren AI projeleri için hassasiyet ve güvenlik sağlayan, yüksek kaliteli, insan gücüyle desteklenen açıklama hizmetleri sunar. Hassas bilgileri korumak için sıkı veri güvenliği önlemleri uygularken, karmaşık görevleri yerine getirmek için yetenekli açıklama uzmanlarından oluşan küresel bir ağdan yararlanır.

Özelleştirilebilir iş akışları, kalite kontrol denetimleri ve özel proje yöneticileri ile Hive AI, belirli proje ihtiyaçlarına uyum sağlayarak büyük ölçekli, yüksek riskli AI ve makine öğrenimi projelerini yöneten kuruluşlar için güvenilir bir seçimdir.

Hive AI'nın en iyi özellikleri

Video açıklamaları için akıllı enterpolasyon ile manuel girişi en aza indirin

Aktif öğrenme entegrasyonu ile model eğitiminin verimliliğini optimize edin

Konsensüs tabanlı kalite kontrol ile açıklama doğruluğunu garanti edin

Özelleştirilebilir kısayol tuşları ve makrolarla tekrarlayan görevleri hızlandırın

Hive AI sınırlamaları

Görüntü yorumlamalarındaki öznellik ve belirsizlik tutarsızlıklara yol açabilir

Doğru şekilde yönetilmezse, açıklamalarda potansiyel önyargı riskleri

Hive AI fiyatlandırması

Kullandıkça öde

Hive AI puanları ve yorumları

Yeterli yorum yok

✨ İlginç Bilgi: Hive AI, 700.000'den fazla insan anotatörden oluşan küresel bir ağdan yararlanarak dünyanın en büyük kitle kaynaklı veri anotasyon araçlarından biri haline gelmiştir.

8. VoTT (Nesne algılama eğitimi için en iyisi)

via VoTT

VoTT (Görsel Nesne İzleme Aracı), sezgisel bir arayüze ve AI uyumlu etiketleme araçlarına sahip bir video açıklama aracıdır. Nesne izleme, eylem tanıma ve etkinlik algılama özelliklerini destekleyerek, karmaşık video dizilerindeki görüntüleri daha kolay açıklamaya olanak tanır.

VoTT'un nesne algılama modelleri, sınırlayıcı kutular oluşturarak, çokgenler çizerek ve özel nesne sınıfları oluşturarak veri seti hazırlığını da kolaylaştırır. Verimli model eğitimi ve dağıtımı sağlamak için makine öğrenimi çerçeveleriyle entegre edebilirsiniz.

VoTT'nin en iyi özellikleri

Nesne izleme ve eylem analizi için görüntü açıklamalarını optimize edin

Çoklu biçim desteği ile hem görüntülere hem de videolara açıklama ekleyin

TensorFlow ve PyTorch gibi önemli çerçevelerle dışa aktarım uyumluluğunu sağlayın

Gelişmiş iş akışı uyumluluğu için Microsoft araçlarıyla sorunsuz entegrasyon

VoTT sınırlamaları

Büyük veri kümelerinde performans sorunları yaşayabilirsiniz

VoTT'un özel etiketleme seçenekleri son derece esnektir

VoTT fiyatlandırması

Ücretsiz

VoTT puanları ve yorumları

Yeterli yorum yok

📮 ClickUp Insight: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ünün ihtiyaç duydukları bağlamı elde etmek için her gün 1 ila 3 kişiye mesaj gönderdiğini keşfettik. Peki, tüm bilgiler belgelenmiş ve kolayca erişilebilir olsaydı ne olurdu? ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi ile bağlam değiştirme artık geçmişte kaldı. Çalışma alanınızdan sorunuzu sormanız yeterlidir, ClickUp Brain bilgileri çalışma alanınızdan ve/veya bağlı üçüncü taraf uygulamalardan alır!

9. Playment (Yüksek kaliteli 3D ve LiDAR veri açıklamaları için en iyisi)

via Playment

TELUS International'ın bir parçası olan Playment, otonom araçlar, robotik ve daha fazlasında AI/ML uygulamaları için 3D nokta bulutları, Işık Algılama ve Aralık (LiDAR) ve sensör verileri gibi karmaşık veri türlerini açıklama konusunda uzmanlaşmıştır.

Playment, uçtan uca veri toplama, kaynak bulma, hazırlama ve açıklama hizmetleri sunar. Ayrıca otomotiv, sağlık ve perakende sektörleri için özel çözümler sunar. Uzmanlığı, büyük ölçekli, yüksek hassasiyetli açıklama projeleri için iyi bir seçimdir.

Playment'in en iyi özellikleri

LiDAR verileri dahil olmak üzere 2D ve 3D görüntülerde çok boyutlu açıklama ekleyin

Anotasyon süreci boyunca veri bütünlüğünü korumak için kalite kontrol özelliklerini dahil edin

Ölçeklenebilir açıklama iş akışlarıyla büyük hacimli verileri yönetin

Karmaşık görevler için deneyimli açıklama ekleyicilere erişim sağlayarak profesyonel hizmetler sunun

Oynatma sınırlamaları

Dış kaynaklı açıklama takımlarıyla kalite tutarlılığı zor olabilir

Ek açıklama süreçleri için özelleştirme seçenekleri sınırlı olabilir

Playment fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Oynatma derecelendirmeleri ve yorumları

Yeterli yorum yok

🧠 Biliyor muydunuz? LiDAR pazarı, yıllık %18 büyümeyle 2034 yılına kadar 8,63 milyar dolara ulaşacak. Bu büyüme, AI geliştiricileri için gelişmiş araçları besleyerek, daha akıllı modeller için daha zengin ve daha hassas verilerle otonom araçlar ve robotik gibi uygulamaları geliştiriyor.

10. Scale AI (AI destekli karmaşık veri açıklamaları için en iyisi)

via Scale AI

Scale AI, geleneksel görüntü etiketlemenin ötesine geçerek, AI destekli ön etiketleme, aktif öğrenme ve kalite kontrol sunarak kesin ve tutarlı açıklamalar sağlar. Veri kümesinin kalitesini ve çeşitliliğini artırmak için temizleme, filtreleme ve genişletme dahil olmak üzere veri küratörlüğü hizmetleri sunar.

Uzman açıklama ekibi ve veri bilimcilerinden oluşan geniş bir ekiple Scale AI, büyük ölçekli AI/ML projelerini verimli bir şekilde yöneterek otonom sistemler, sağlık hizmetleri ve kurumsal AI geliştirme uygulamaları için yüksek kaliteli, eğitime hazır veriler sunar.

Scale AI'nın en iyi özellikleri

Sorunsuz iş akışı yönetimi için önde gelen AI/ML platformlarıyla sorunsuz entegrasyon

Sürüm oluşturma ile veri kümesi değişikliklerini izleyin ve önceki sürümleri kolayca geri yükleyin

Sağlam iş akışlarıyla büyük veri hacimlerinde verimli bir şekilde ölçeklendirin

Görev atama ve ilerleme izleme için gelişmiş araçlarla proje yönetimini kolaylaştırın

AI sınırlarını ölçeklendirin

Karmaşık özellikler nedeniyle yeni kullanıcılar için zor öğrenme süreci

Özel fiyatlandırma nedeniyle küçük projeler için potansiyel olarak yüksek maliyetler

AI fiyatlandırmasını ölçeklendirin

Özel fiyatlandırma

AI derecelendirmelerini ve incelemelerini ölçeklendirin

Yeterli yorum yok

📖 Daha fazla bilgi: Video Düzenleme için En İyi AI Araçları

11. LabelImg (Hızlı ve basit nesne algılama açıklamaları için en iyisi)

via LabelImg

LabelImg, nesne algılama görevlerinde hızlı ve verimli sınırlayıcı kutu oluşturma için tasarlanmış açık kaynaklı, grafiksel bir görüntü açıklama aracıdır. Minimal bağımlılıkları, farklı işletim sistemlerinde sorunsuz kurulum sağlarken, kullanıcı dostu arayüzü yeni başlayanlar için erişilebilirlik sağlar.

Aktif olarak sürdürülen bir açık kaynak projesi olan LabelImg, topluluk odaklı iyileştirmelerle gelişerek küçük ölçekli AI projeleri için güvenilir bir seçim haline gelmiştir.

LabelImg'in en iyi özellikleri

Sezgisel bir grafik arayüz ile açıklama eklemeyi basitleştirin

Nesne algılama için kolayca sınırlayıcı kutular oluşturun

Ek açıklamaları PASCAL VOC XML biçiminde dışa aktarın

Açık kaynak kodlu yapısı sayesinde işlevselliği özelleştirin ve genişletin

LabelImg sınırlamaları

Yalnızca sınırlayıcı kutu açıklamalarını destekler, bu da daha karmaşık görevler için kullanımını sınırlar

Daha ayrıntılı projeler için gerekli derinliği sağlamayan temel bir arayüz sunar

LabelImg fiyatlandırması

Ücretsiz

LabelImg puanları ve yorumları

Yeterli yorum yok

💡Pro İpucu: LabelImg'i Python komut dosyalarıyla özelleştirerek tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve mevcut araçlarınızla entegre edin, iş akışınızı hızlandırın.

12. RectLabel (Gelişmiş şekil ve anahtar nokta açıklamaları için en iyisi)

via RectLabel

RectLabel, yüksek hassasiyetli görüntü açıklamaları konusunda uzmanlaşmıştır ve karmaşık görsel verileri işlemek için poligonlar, Bézier eğrileri ve anahtar noktalar gibi araçlar sunar. Uzman düzeyinde doğruluk gerektiren AI takımları için geliştirilmiş bu yazılım, karmaşık görüntüleri eğitime hazır veri kümelerine dönüştürür.

RectLabel, Core ML otomasyonu, tek tıklamayla YOLO/COCO dışa aktarma ve özelleştirilebilir kısayol tuşları gibi özelliklerle niş bir doğruluk sunarak açıklama eklemeyi daha hızlı ve verimli hale getirir.

RectLabel'ın en iyi özellikleri

Kavisli nesneleri, ayrıntılı segmentasyon için kübik Bézier eğrileriyle hassas bir şekilde açıklama ekleyin

Spline'lar kullanarak karmaşık şekiller için pürüzsüz ve doğru ana hatlar oluşturun

Poz tahmini, yüz tanıma ve eylem tanıma için anahtar noktaları işaretleyin

Videoları görüntü karelerine dönüştürün ve görüntüleri zenginleştirerek eğitim veri kümelerini geliştirin

RectLabel sınırlamaları

AI destekli etiketleme için sınırlı sayıda gelişmiş otomasyon aracı sunar

Büyük veya karmaşık veri kümelerini işlerken yavaşlama yaşanabilir

RectLabel fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm

RectLabel Pro: 19,99 $

RectLabel puanları ve yorumları

Yeterli yorum yok

13. Dataloop (Büyük projelerde AI destekli açıklama için en iyisi)

via Dataloop

Dataloop, görüntü açıklama özelliğini eksiksiz bir ML platformuyla birleştirerek, veri etiketlemeden model dağıtımına kadar her şeyi kolaylaştırır. AI destekli araçları, nesne algılama ve segmentasyon gibi gelişmiş özellikleri desteklerken, önce yüksek değerli görüntülere odaklanarak açıklama sürecini hızlandırır.

Bu, hem verimlilik hem de doğruluk gerektiren büyük ölçekli görüntü veri kümelerini işleyen takımlar için özellikle güçlü bir yazılımdır.

Dataloop'un en iyi özellikleri

Sürüm oluşturma ile veri kümesi değişikliklerini izleyin ve önceki sürümleri kolayca geri yükleyin

CI/CD ve model dağıtımı için MLOps araçlarıyla sorunsuz entegrasyon

Kullanıcı rolleri, görev atamaları ve ilerleme izleme ile işbirliğini geliştirin

Kapsamlı kalite kontrol araçlarıyla veri doğruluğunu sağlayın

Dataloop sınırlamaları

API, gelişmiş insan müdahalesi içeren açıklama entegrasyonları için sınırlı olabilir

Pipeline sorunlarıyla ilgili bildirimler gecikebilir ve bu da ş akışının verimliliğini etkileyebilir

Dataloop fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Dataloop puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (90 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

ClickUp ile Görsel Geri Bildirimleri Kolaylaştırın

Yukarıdaki tüm ücretsiz görüntü açıklama araçları, etiketlemeyi otomatikleştirmeye yardımcı olur ve AI veri kümelerini eğitmek için çeşitli biçimleri ve teknikleri destekler. Ancak, anahtar, özel ihtiyaçlarınıza uygun yazılımı seçmektir.

Örneğin, hız önceliğinizse V7 hızlı açıklama sunarken, LabelMe hassas poligon tabanlı nesne etiketleme için idealdir.

Ancak, görüntü açıklama, yazılım geliştirme iş akışlarını da iyileştirebileceğinden, AI eğitiminin ötesinde de kullanışlıdır. ClickUp, en iyi veri açıklama aracı olarak bu noktada öne çıkmaktadır.

Prova ve görüntü açıklama özellikleri sayesinde takımlar, görüntüler ve videolar hakkında net görsel geri bildirim sağlayabilir, görevler atayabilir ve değişiklikleri tek bir yerden izleyebilir. Bu, gereksiz gidip gelmeleri azaltarak görüntü açıklama sürecini daha verimli hale getirir.

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