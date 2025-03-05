çalışan Geri Bildirimi ve Takım Katılımı için En İyi 10 Polly AI Alternatifi

Her takım için, etkili ve davetkar işbirliğinin sıkıcı, cansız bir iş deneyimi için bir kenara atıldığı bir zaman gelir. Polly AI gibi çözümler, bu zorlu sürece yeniden hayat vermek için çalışır ve takımlara buzları kırıp işleri yoluna koymak için katılım ve geri bildirim araçları sağlar.

Ancak, Polly AI tek seçenek değildir. İhtiyacınız olan bir veya iki özelliği olmayabilir veya belki de belirli iş akışlarınızla daha iyi çalışan başka seçeneklere ihtiyacınız vardır.

Peki, size en uygun seçenek hangisi? Bu blogda, iş yerinizdeki araç setinde Polly AI'yı gölgede bırakabilecek 10 alternatifini keşfedeceksiniz. Bu seçenekler, anketler, soru-cevap oturumları ve takım kontrol toplantılarını kurumsal bir angarya gibi hissetmemenize yardımcı olacak. 🎉

⏰ 60 saniyelik özet İşte en iyi Polly AI alternatiflerine hızlı bir bakış: ClickUp (Geri bildirim yönetimi ve işbirliği için en iyisi) ✅

Simple Poll (Slack içinde hızlı anketler için en iyisi) ✅

HeyTaco (Slack ve MS Teams'de eşler arası takdir için en iyisi) ✅

Microsoft Forms (Microsoft 365 entegrasyonu için en iyisi) ✅

Matter (Akran geri bildirimi ve takdir için en iyisi) ✅

SurveyMonkey (Anket oluşturma ve analiz için en iyisi) ✅

Doodle (Basit grup planlaması için en iyisi) ✅

Zapier (Çapraz platform iş akışı otomasyonu için en iyisi) ✅

Google Formlar (Ücretsiz ve kullanıcı dostu form oluşturma için en iyisi) ✅

Culture Amp (Çalışan katılımı ve performans yönetimi için en iyisi) ✅

Polly AI nedir?

polly AI aracılığıyla

Polly AI, işyerinde katılım ve geri bildirim için takımlardan kolayca içgörü toplamayı sağlayan bir araçtır. Platform, Slack, Microsoft Teams, Zoom ve Google Meet gibi iletişim araçlarıyla sorunsuz bir şekilde çalışır ve işletmelerin iş akışlarını kesintiye uğratmadan anketler, anketler, soru-cevap oturumları ve otomatik check-in'ler gerçekleştirmelerine olanak tanır

Polly, hızlı geri bildirim toplamanızı, standup toplantıları düzenlemenizi, eğlenceli oyunlar oynamanızı ve anlık anketlerle çalışanların duygularını kontrol etmenizi kolaylaştırır. Katılımı artırmaya yardımcı olur ve sağlam verilere dayalı karar almayı destekleyerek geri bildirim döngülerini daha hızlı, daha ilgi çekici ve daha kolay eyleme geçirilebilir hale getirir.

Neden Polly AI Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Polly AI, takım katılımı için harika araçlara sahiptir, ancak kuruluşların diğer AI iletişim araçlarını incelemek isteyebilecekleri birkaç neden vardır:

Sınırlı ücretsiz plan: Polly'nin ücretsiz planında her ay 25 yanıt sınırı vardır, bu da tutarlı geri bildirimlere ihtiyaç duyan takımlar için yeterli olmayabilir. Sonuçlar 45 gün boyunca saklanır, bu da uzun vadeli analizleri zorlaştırır

Karmaşık kullanıcı arayüzü: Bazı kullanıcılar, özellikle çok sayıda seçenek veya özel özellik içeren anketler oluşturmaya çalışırken Polly'nin arayüzünü biraz karmaşık bulabilir. Bu karmaşıklık, geri bildirimleri hızlı bir şekilde toplamayı zorlaştırır

Gizlilik endişeleri: Polly, yanıt verenlerin adlarını ön tanımlı olarak gösterir, bu nedenle anonimliği sağlamak için bazı manuel değişiklikler yapmanız gerekir. Bu ön tanımlı ayar, hassas konularda dürüst geri bildirimlerin paylaşılmasını zorlaştırabilir

Sınırlı veri analizi: Polly, geri bildirim toplamada iyi bir iş çıkarır, ancak gelişmiş analitik konusunda yetersiz kalır. Bilgilendirilmiş kararlar almak için son derece önemli olan trendleri tespit etmek veya derinlemesine içgörüler elde etmek konusunda yardımcı olmaz

Diğer araçların daha eksiksiz özellikler, daha kolay kullanım arayüzleri, daha güçlü gizlilik kontrolleri ve daha iyi destek sunduğunu ve bu sayede takım katılımını ve geri bildirim süreçlerini artırdığını keşfedebilirsiniz.

🔎 Biliyor muydunuz? Doğru miktarda takdir gören çalışanlar, işlerine dört kat daha fazla bağlı olma eğilimindedir.

Polly AI Alternatiflerine Genel Bakış

İşte her bir Polly AI alternatifinin kullanım örnekleri ve iş yapılarına hızlı bir genel bakış:

Alternatif Kullanım örneği En iyisi ClickUp Takım geri bildirimi için yerleşik anketler ile görev ve proje yönetimi Projeleri, görevleri ve iş akışlarını verimli bir şekilde yöneten takımlar Basit Anket Slack çalışma alanında hızlı anketler Hızlı ve gayri resmi takım kararlarına ihtiyaç duyan Slack kullanıcıları HeyTaco Çalışanların takdir ve övgüleri Takımlar, eşler arası takdir yoluyla moralini yükseltiyor Microsoft Formlar Anketler, testler ve geri bildirim toplama Yapılandırılmış yanıtları toplayan Microsoft 365 kullanıcıları Matter Akran geri bildirimi ve beceri geliştirme Sürekli geri bildirim ve profesyonel gelişimi teşvik eden takımlar SurveyMonkey Gelişmiş anketler ve analizler Derinlemesine anket içgörüleri gerektiren işler Doodle Toplantı ve etkinlik planlama Birden fazla zaman diliminde toplantıları koordine eden takımlar Zapier Ş Akışı otomasyonu ve uygulama entegrasyonları Farklı araçlarda tekrarlayan görevleri otomatikleştiren kullanıcılar Google Formlar Ücretsiz formlar, anketler ve veri toplama Basit ve ücretsiz bir seçenek arayan bireyler ve kuruluşlar Culture Amp Çalışan katılımı ve performans yönetimi İşyeri kültürünü ve çalışan memnuniyetini artıran şirketler

Kullanabileceğiniz en iyi 10 Polly AI alternatifi

En iyi 10 Polly AI alternatifini keşfedin! Her biri anketler, oylamalar, çalışan katılımı ve iş akışı otomasyonu için özel bir şey sunar.

1. ClickUp (Geri bildirim yönetimi ve işbirliği için en iyisi)

Bu Şablonu İndirin ClickUp Forms ile eyleme geçirilebilir içgörüler için son derece özelleştirilebilir anket formları oluşturun

ClickUp, her boyuttaki takımın işlerini tek bir yerden yönetmesine yardımcı olan iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Proje yönetimi, işbirliği ve iş akışlarının optimize edilmesine yardımcı olan çeşitli araçlar sunarak süreci basit ve ilgi çekici hale getirir.

Geri bildirim ve katılım söz konusu olduğunda, çoğumuz harici araçlar kullanır ve içgörülerimizi çalışma alanımıza geri getiririz, bu da bağlam değiştirme ve araçlar arasında geçiş yapma ihtiyacını artırır. Ancak ClickUp ile bu sorun ortadan kalkar.

ClickUp'ın AI Ajanları ile rutin süreçleri otomatikleştirebilir ve takım verimliliğini artırabilirsiniz. Örneğin, asenkron standup'ları yürütmek artık çok kolay: Ajanlar takımınızdan güncellemeleri isteyebilir, yanıtları toplayabilir ve herkesin ilerlemesinin bir özetini otomatik olarak oluşturabilir. Bu, manuel takipleri ortadan kaldırır ve önemli güncellemelerin her zaman yakalanıp paylaşılmasını sağlayarak herkesin uyumlu ve en önemli konulara odaklanmasını sağlar.

Takım üyelerinizden eğlenceli veya ciddi yanıtlar vermelerini isteyin!

Belirli görevler ve projeler için halka açık veya gizli kanallar oluşturma seçenekleriyle ClickUp Chat , takımınızın konuşmaları düzenli ve yerinde tutmasına yardımcı olur . Konuşmalarınızı daha verimli ve eyleme geçirilebilir hale getirmek için ClickUp'ta çeşitli sohbet temsilcileri mevcuttur!

Ağır hizmet tipi bir anket oluşturmak ve bu içgörüleri anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmek istiyorsanız, ClickUp Formları yeni en iyi arkadaşınız olmalı. Bu araç, özelleştirilebilir formları kolayca oluşturmanıza ve bunları doğrudan ClickUp'taki görevlere bağlamanıza olanak tanır. Anket yanıtları görevler halinde düzgün bir şekilde düzenlendiğinden, geri bildirim toplamak, anketler yürütmek veya oylamaları yönetmek için kullanışlıdır. Bu, izleme ve takip işlemlerini kolaylaştırır

Slack hayranı mısınız? ClickUp'ın Slack entegrasyonu, Slack mesajlarınızdan kolayca görevler ve yorumlar oluşturmanıza olanak tanır. ClickUp ayrıca görevleri doğrudan Microsoft Teams sohbetlerinize eklemenize de olanak tanır. Gerçek zamanlı durum güncellemeleri, yorumlar ve ek dosya bildirimleri alırsınız, böylece farklı platformlar arasında işbirliği daha kolay hale gelir

Bu Şablonu İndirin ClickUp Çalışan Bağlılığı Anketi Şablonunu kullanarak değerli çalışan geri bildirimleri alın

Hemen başlamak mı istiyorsunuz? Şablonlarımız hazır. Örneğin, ClickUp Çalışan Bağlılığı Anketi Şablonu, takımların yapılandırılmış geri bildirimler toplayarak çalışan memnuniyetini izlemesine ve iyileştirme alanlarını belirlemesine yardımcı olur. İnsan kaynakları takımlarının, çalışan deneyimini iyileştirmek için veriye dayalı kararlar alabilmesi için işyeri kültürüne ilişkin gerçek zamanlı içgörüler sağlamayı amaçlar.

Bu özelliği seveceğiniz nedenler:

İşyerindeki koşullarda iyileştirilmesi gereken alanları net bir şekilde belirleyin ve çalışanların iş memnuniyetini artırın

Zaman içindeki gelişmeleri ve değişiklikleri izleyin

Değerli geri bildirimleri analiz ederek politika ve stratejiler oluşturun

Ayrıca, çalışanların söylediklerine göre sonraki adımları belirlemenize yardımcı olacak ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu ve ClickUp Katılım Anketi Eylem Planı Şablonu da mevcuttur.

Anketlerinizi AI ile güçlendirmek mi istiyorsunuz? ClickUp Brain'i kullanarak saniyeler içinde yapılandırılmış çalışan katılım anketleri oluşturun. İşte bizim hazırladığımız bir örnek:

ClickUp Brain tarafından oluşturulan bir çalışan katılım anketi örneği

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Yanıtları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştüren özelleştirilebilir formlarla geri bildirim toplayın

ClickUp Sohbet'i kullanarak gerçek zamanlı takım geri bildirimi ile tartışmaları kolaylaştırın

Yapılandırılmış içgörüler için anket şablonlarıyla katılımı izleyin

ClickUp Brain ile anket formlarınızı saniyeler içinde değiştirin ve özelleştirin

Trendleri ve takımın duygularını görselleştiren ClickUp Gösterge Panelleri ile yanıtları analiz edin

ClickUp sınırlamaları

Platformun kapsamlı özellikleri, yeni başlayanlar için biraz karmaşık olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor? Guadalajara Ulusal Ticaret, Hizmet ve Turizm Odası İdari Koordinatörü Christian Gonzalez şöyle diyor:

İş zekası platformlarını, otomasyonlu posta araçlarını entegre ederek ve KPI'ları, formları, süreç belgelerini ve bağımlılıkları tek bir uygulamada (ClickUp) depolayarak departmanlarımızın tüm süreçlerini basitleştiriyoruz.

İş zekası platformlarını, otomasyonlu posta araçlarını entegre ederek ve KPI'ları, formları, süreç belgelerini ve bağımlılıkları tek bir uygulamada (ClickUp) depolayarak departmanlarımızın tüm süreçlerini basitleştiriyoruz.

🧠 İlginç Bilgi: Küresel ekonomi, düşük çalışan katılımı nedeniyle her yıl tahmini 9 trilyon dolar kaybediyor!

2. Simple Poll (Slack içinde hızlı anketler için en iyisi)

simple Poll aracılığıyla

Simple Poll, Slack için özel olarak tasarlanmış, kullanıcı dostu bir anket aracıdır. Takımların çalışma alanlarında kolayca anketler ve anketler oluşturmasına olanak tanır ve her şeyi kolaylaştırır. Simple Poll, Slack içinde çalışır, böylece uygulamalar arasında geçiş yapmanız gerekmez. Anonim anket özelliği sayesinde, çalışanlar tereddüt etmeden dürüst düşüncelerini kolayca paylaşabilir.

Simple Poll'un en iyi özellikleri

/poll komutuyla anında Slack anketleri oluşturun

Dürüst geri bildirimleri teşvik etmek için anonim anketler düzenleyin

Tekrarlayan anketler planlayarak takım kontrolünü ve proje geri bildirimlerini otomatikleştirin

Uzun vadeli izleme ve analiz için anket sonuçlarını CSV biçiminde dışa aktarın

Basit Anket sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, kullanıcıları ayda 100 yanıtla sınırlar

CSV dışa aktarımının ötesinde yerleşik raporlama özelliği sunmaz

Basit Anket fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 24 kullanıcıya kadar kullanıcı başına aylık 59 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Basit anket değerlendirmeleri ve yorumlar

G2: 4. 2/5 (90+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

İşte Simple Poll kullanıcılarının yorumları:

Slack içinde farklı takımlara anketleri hızlı ve kolay bir şekilde oluşturup gönderebilmeyi seviyorum. Takım etkinliği planlamak, proje girdileri toplamak veya belirli bir yazılımla deneyimi olanları sormak gibi durumlarda Simple Poll, takımımın katılımını sağlamak ve girdilerini toplamak için etkili anketler veya anketler özelleştirmeme olanak tanıyor.

Slack içinde farklı takımlara anketleri hızlı ve kolay bir şekilde oluşturup gönderebilmeyi seviyorum. Takım etkinliği planlamak, proje girdileri toplamak veya belirli bir yazılımla deneyimi olanları sormak gibi durumlarda Simple Poll, takımımın katılımını sağlamak ve girdilerini toplamak için etkili anketler veya anketler özelleştirmeme olanak tanıyor.

3. HeyTaco (Slack ve Microsoft Teams'de eşler arası takdir için en iyisi)

hey Taco aracılığıyla

HeyTaco, takım üyelerinin birbirlerinin sıkı çalışmasını eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde takdir etmelerini sağlayan, çalışanların takdir edilmesi için yenilikçi bir platformdur. Diğer iletişim platformlarıyla entegrasyonu sayesinde, kullanıcılar takdirlerini göstermek için sanal "tacolar" gönderir.

Pozitif ve bağlantılı bir iş ortamı yaratmanın eğlenceli bir yolu. Her takım üyesi, harika işleri veya takım ruhunu takdir etmek için iş arkadaşlarıyla paylaşabilecekleri günlük bir taco ödeneği alır.

HeyTaco'nun en iyi özellikleri

Sanal tacolarla meslektaşlarınızı takdir etmeyi eğlenceli ve anlamlı hale getirin

Slack ve Microsoft Teams ile entegre ederek mevcut iş akışlarına takdir sistemini dahil edin

Şirket kültürlerine uyacak şekilde ödülleri özelleştirin

Liderlik tabloları ve başarı seviyeleriyle katılımı izleyin

HeyTaco sınırlamaları

Otomatik anketler ve daha derin analitik gibi işlevlerden yoksundur

Sık sık gönderilen takdir bildirimleri bunaltıcı olabilir

HeyTaco fiyatlandırması

Herkes ve Takım Planları: Kullanıcı başına aylık 3 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

HeyTaco puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

HeyTaco'nun benzersiz yaklaşımı birçok kullanıcı tarafından beğeniliyor. Bir kullanıcı şöyle diyor:

Slack'te takım arkadaşlarıyla takdirlerini paylaşmanın ne kadar kolay olduğunu takdir ediyorum. Emoji göndermek kadar basit, ancak birinin çabasını takdir etmek için düşünceli ve kişisel bir dokunuş katıyor. Bu basitlik, sık ve samimi şükran ifadelerinin ortaya çıkmasını teşvik ediyor ve bu da takımın moralini olumlu yönde etkiliyor.

Slack'te takım arkadaşlarıyla takdirlerini paylaşmanın ne kadar kolay olduğunu takdir ediyorum. Emoji göndermek kadar basit, ancak birinin çabasını takdir etmek için düşünceli ve kişisel bir dokunuş katıyor. Bu basitlik, sık ve samimi teşekkürlerin ifade edilmesini teşvik ediyor ve bu da takımın moralini olumlu yönde etkiliyor.

4. Microsoft Forms (Microsoft 365 entegrasyonu için en iyisi)

microsoft Forms aracılığıyla

Microsoft Forms, anketleri, testleri ve oylamaları sorunsuz bir şekilde hazırlamanıza olanak tanır. Microsoft 365 paketinin anahtar bir parçası olan bu uygulama, diğer Microsoft uygulamalarıyla da uyumlu çalışır, bu da onu Microsoft ekosistemini zaten kullanan kuruluşlar için harika bir seçenek haline getirir.

Platform, çoktan seçmeli, metin, derecelendirme ve Likert ölçekleri gibi farklı soru türleri sunar. Gerçek zamanlı yanıt izleme ve yerleşik analitik, anında içgörüler sağlar ve bu içgörüler, verileri Excel'e aktararak daha ayrıntılı bir şekilde analiz edilebilir.

Microsoft Forms'un en iyi özellikleri

Form oluşturma ve veri analizi konusunda takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Sharepoint'te Microsoft Stream'de barındırılan videolara doğrudan testler veya geri bildirim formları ekleyin

Yanıtlayanların form yanıtlarının bir parçası olarak dosya yüklemelerine izin vererek destekleyici belgelerin veya görüntülerin toplanmasını kolaylaştırın

Birden fazla dili destekleyen formlar oluşturarak, farklı yanıtlayıcı grupları için erişilebilirliği genişletin

Microsoft Forms sınırlamaları

Entegrasyon yetenekleri öncelikle Microsoft ekosistemine odaklanmıştır ve üçüncü taraf uygulamalarla bağlantıyı sınırlayabilir

Tek başına bir ürün olarak sunulmaz ve Microsoft 365 aboneliği gerektirir

Microsoft Forms fiyatlandırması

Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 7,20 $

Microsoft 365 İşletmeler için Uygulamalar: Kullanıcı başına aylık 9,90 $

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Microsoft 365 Business Premium: Kullanıcı başına aylık 26,40 $

Microsoft Forms derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (300+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (200+ yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: Microsoft Forms'da Anket Oluşturma

5. Matter (Akran geri bildirimi ve takdir için en iyisi)

via Matter

Matter, işyeri kültürünü ve iş arkadaşları arasındaki etkileşimi geliştiren bir çalışan takdir ve geri bildirim platformudur. Ayrıca, takım üyelerinin yapıcı geri bildirimlerini paylaşmalarına, başarılarını kutlamalarına ve sürekli kişisel ve profesyonel gelişimlerini teşvik etmelerine yardımcı olur.

Polly AI'ya alternatif olarak Matter, Slack ve Microsoft Teams gibi iletişim araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve özelleştirilebilir övgüler ve geri bildirimler aracılığıyla eşler arası tanıma sağlar. Platform ayrıca, katılım ve performansı izlemenize yardımcı olacak özelleştirilebilir övgüler, otomatik geri bildirim hatırlatıcıları ve analizler gibi özelliklere sahiptir.

Matter'ın en iyi özellikleri

Platformun "Feedback Friday" özelliği ile otomatik, özelleştirilebilir hatırlatıcılar gönderin

Katılımı izleyin ve kuruluş içinde iyileştirme alanlarını belirleyin

Geri bildirim ve takdirleri günlük iş akışlarına entegre edin

Şirket değerlerine veya belirli durumlara uygun kişiselleştirilmiş takdir şablonları oluşturun

Matter sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, kullanıcıların haftada kanal başına sınırlı sayıda övgü göndermesini kısıtlar

Bazı kullanıcılar fiyatı zorlayıcı bulabilir

Matter fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 4 $

Pro + Anketler: Kullanıcı başına aylık 7 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Matter puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (600+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

6. SurveyMonkey (Anket oluşturma ve analiz için en iyisi)

surveyMonkey aracılığıyla

SurveyMonkey, bireylerin ve kuruluşların anketler oluşturması, paylaşması ve analiz etmesi için mükemmel bir çevrimiçi anket platformudur . Çeşitli soru türleri, özelleştirilebilir şablonlar ve gelişmiş mantık özellikleri sunarak kullanıcıların anketler oluşturmasını ve kullanıcı araştırmaları yapmasını kolaylaştırır.

Atlama mantığı ve dallanma gibi gelişmiş özellikler, önceki yanıtlara göre ilgili soruları sunarak yanıtlayıcıların deneyimini geliştirir. Ayrıca SurveyMonkey, gerçek zamanlı analiz ve raporlama araçları sağlayarak kullanıcıların hızlı bir şekilde eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmesini sağlar.

SurveyMonkey'in en iyi özellikleri

Anketlerin kalitesini ve alaka düzeyini artırmak için uzmanlar tarafından yazılmış soruların özenle seçilmiş bir koleksiyonuna erişin.

Farklı dillerde anketler oluşturarak çeşitli kitlelere ulaşın ve kapsamlı geri bildirimler toplayın

Anketleri e-posta, web bağlantıları ve sosyal medya dahil olmak üzere birden fazla kanal üzerinden dağıtın

Dinamik raporlama araçlarıyla yanıtları gerçek zamanlı olarak analiz edin

SurveyMonkey sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, kullanıcıları anket başına 10 soru ile sınırlar

Fiyat, küçük işletmeler veya bireyler için çok yüksek olabilir

SurveyMonkey fiyatlandırması

Yıllık avantaj: Kullanıcı başına aylık 39 $

Standart Aylık: Kullanıcı başına aylık 99 $

Premier Yıllık: Kullanıcı başına aylık 139 $

Takım Avantajı: Kullanıcı başına aylık 30 $ (yıllık faturalandırılır)

Team Premier: Kullanıcı başına aylık 92 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel Fiyatlandırma

SurveyMonkey puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (22.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (10.000'den fazla yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Kullanıcı araştırmasını erken yapmak, varsayımlara değil gerçek kullanıcı ihtiyaçlarına göre tasarım yapmanıza yardımcı olur. Kullanıcıları aktif olarak dinleyerek ve sorunlarını anlayarak sezgisel, verimli ve keyifli bir ürün oluşturun. Bu, daha yüksek memnuniyet, daha iyi müşteri tutma ve daha güçlü benimseme ile sonuçlanır. 🚀

7. Doodle (Basitleştirilmiş grup planlaması için en iyisi)

doodle aracılığıyla

Doodle, bir grupla toplantıları ve etkinlikleri koordine etmek için popüler bir çevrimiçi planlama aracıdır. Organizatörlerin farklı zaman aralıkları önermesine ve katılımcıların ne zaman müsait olduklarını paylaşmasına olanak tanıyarak gereksiz gidip gelmeleri ortadan kaldırır.

Sezgisel arayüzü sayesinde kullanıcılar birden fazla zaman aralığı önerebilir, katılımcıları tercih ettikleri seçenekler için oylamaya davet edebilir ve tüm katılımcılar için en uygun zamanı hızlı bir şekilde belirleyebilir. Doodle, Google Takvim ve Outlook gibi popüler takvim uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve tüm planlanan etkinliklerin platformlar arasında senkronize edilmesini sağlar.

Doodle'ın en iyi özellikleri

Birden fazla zaman seçeneği önererek ve katılımcıların uygunluk durumlarını belirtmelerine olanak tanıyarak grup toplantılarını koordine edin

Katılımcıları yanıt vermeye teşvik etmek için otomatik hatırlatıcılar ve son tarihler gibi özelliklerle katılım ve dakikliği artırın

Tarih, saat ve konum gibi çeşitli seçeneklerle anketleri özelleştirin

Doodle davetlerinize ve anketlerinize kuruluşunuzun logosunu ve marka öğelerini ekleyerek profesyonel imajınızı güçlendirin

Doodle sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, dikkatinizi dağıtabilecek reklamlar içerir

Bazı gelişmiş özellikler ücretli sürümlerle sınırlıdır

Doodle fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 14,95 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 19,95 $

Doodle puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.800+ yorum)

Doodle'ın basit işlevselliği kullanıcıları arasında büyük beğeni topluyor. Bir kullanıcı şöyle diyor

Fonksiyonel olarak basit ve paylaşımı kolaydır. Kampanyalar oluşturmak ve birçok alıcıya bağlantı göndermek kolaydır. Birden fazla anket veya takvim seçeneği oluşturmak mükemmel bir özelliktir. Çoğu anket katılımcısı gibi, ben de toplantı planlamasında hiçbir zaman son tarihi kaçırmadım veya geç yanıt almadım.

Fonksiyonel olarak basit ve paylaşımı kolaydır. Kampanyalar oluşturmak ve birçok alıcıya bağlantı göndermek kolaydır. Birden fazla anket veya takvim seçeneği oluşturmak mükemmel bir özelliktir. Çoğu anket katılımcısı gibi, ben de toplantı planlamasında hiçbir zaman son tarihi kaçırmadım veya geç yanıt almadım.

📚 Ayrıca okuyun: Profesyonel planlama için en iyi 10 Doodle alternatifi ve rakibi

8. Zapier (Çapraz platform ş akışı otomasyonu için en iyisi)

zapier aracılığıyla

Zapier, farklı web uygulamalarını birbirine bağlamanıza ve kodlama yapmadan iş akışlarınızı basitleştirmenize olanak tanıyan bir otomasyon platformudur. Kullanıcılar, uygulamalar arasında tetikleyiciler ve eylemler ayarlamak için "Zaps" oluşturabilir ve böylece tekrarlayan görevleri kolaylaştırabilir. Ayrıca Zapier, Gmail, Slack ve Trello gibi tanınmış araçlar da dahil olmak üzere 5.000'den fazla uygulamayı destekler. Farklı platformlar arasında sorunsuz bir veri akışı oluşturmaya yardımcı olur.

Zapier'in en iyi özellikleri

Zaps içinde if/then mantığını uygulayarak belirli koşullara göre farklı eylemler gerçekleştirin

Zapier'in yerleşik araçlar paketini kullanarak otomasyonunuzdaki veri akışını özelleştirin ve kontrol edin

Ayrıntılı görev geçmişiyle otomasyon performansını izleyin

Görevleri otomatikleştirmek ve karmaşık iş akışlarını etkinleştirmek için çok adımlı Zaps oluşturun

Zapier sınırlamaları

Ücretsiz plan, kullanıcıları tek adımlı Zaps ve aylık 100 görevle sınırlar

Daha yüksek seviyeli planlar, bireyler ve küçük işletmeler için maliyetli olabilir

Zapier fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel: Aylık 29,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Takım: Aylık 103,50 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zapier puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.900+ yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: En İyi 10 Anket Analiz Yazılımı

9. Google Formlar (Ücretsiz ve kullanıcı dostu form oluşturma için en iyisi)

google Formlar aracılığıyla

Google Formlar, anketler, testler ve formlar oluşturmanıza, paylaşmanıza ve analiz etmenize olanak tanıyan ücretsiz bir form oluşturucu olup, Polly AI'ya uygun bir alternatif olarak konumlanmaktadır. Google Çalışma Alanı paketinin bir parçası olan bu hizmet, Google E-Tablolar gibi diğer Google hizmetleriyle uyumlu çalışarak veri toplama ve anket analizini daha verimli hale getirir.

Uygulamanın sezgisel arayüzü, çoktan seçmeli, açılır menü ve doğrusal ölçekler dahil olmak üzere çeşitli soru türlerini sorunsuz bir şekilde barındırarak farklı veri toplama ihtiyaçlarını karşılar.

Google Formlar'ın en iyi özellikleri

Sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüz kullanarak geri bildirim formları oluşturun

Birden fazla kullanıcının formları aynı anda düzenlemesine izin verin; ekip çalışmasını kolaylaştıran gerçek zamanlı işbirliği özellikleri

Gerçek zamanlı veri analizi için Google E-Tablolar ile entegre edin

Belgeleri, görüntüleri veya diğer kaynakları toplamak için kullanışlı olan form aracılığıyla dosyalara doğrudan erişin ve yükleyin

Google Formlar sınırlamaları

Formların genel görünmesini sağlayan temel tasarım özellikleri sunar

Gelişmiş analitik veya raporlama özellikleri yerel olarak sunulmamaktadır

Google Formlar fiyatlandırması

Ücretsiz

Google Formlar puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: 4,7/5 (10.000+ yorum)

Kullanıcılar, Google Formlar'da formları hızlı bir şekilde ayarlayabilmeyi çok seviyor. Bir kullanıcı şöyle diyor:

Google Formlar, aynı odada bulunamayan kişilerle çalışmayı kolay ve hızlı hale getirir. İşleri büyütmek için hızlı çalışmalıyız ve Google Formlar anında sonuç verir.

Google Formlar, aynı odada bulunamayan kişilerle çalışmayı kolay ve hızlı hale getirir. İşleri büyütmek için hızlı çalışmalıyız ve Google Formlar anında sonuç verir.

10. Culture Amp (Çalışan katılımı ve performans yönetimi için en iyisi)

culture Amp aracılığıyla

Culture Amp, katılım, performans yönetimi ve gelişim için kapsamlı araçlar sunan kapsamlı bir çalışan deneyimi platformudur.

İşyeri kültürünü geliştirmek için tasarlanan Culture Amp, kuruluşların özelleştirilebilir anketler, performans değerlendirmeleri ve gelişim planları aracılığıyla eyleme geçirilebilir içgörüler toplamasına olanak tanır. Platform, çalışan geri bildirimlerini toplamak ve analiz etmek, performans değerlendirmeleri yapmak ve sürekli gelişimi desteklemek için araçlar sağlar.

Culture Amp'ın en iyi özellikleri

Eyleme geçirilebilir içgörülerle kapsamlı çalışan katılım anketleri gerçekleştirin

Hedef belirleme, 360 derece geri bildirim ve gelişim izleme ile performans yönetimini etkinleştirin

Veri yönetimini basitleştirmek için çeşitli HRIS sistemleriyle entegre edin

Organizasyon içinde beklenen beceri ve davranışları tanımlamak ve değerlendirmek için yapılandırılmış bir yetkinlik matris oluşturun

Culture Amp sınırlamaları

Kapsamlı özelliklerin öğrenilmesi zaman alabilir

Bazı kullanıcılar platformun maliyetini nispeten yüksek buluyor

Culture Amp fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Culture Amp puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (140+ yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: İnsan Kaynakları için En İyi 10 AI Aracı

📌 Diğer Polly AI alternatifleri: Slido (Canlı izleyici katılımı için en iyisi)

Mentimeter (Sunum yapanlar ve eğitimciler için oturumlar sırasında etkileşimli, gerçek zamanlı anketler oluşturmak için en iyisi)

Tally (Sınırsız yanıt ve güçlü entegrasyonlarla kodsuz form oluşturmak için en iyisi)

Alchemer (Yüksek düzeyde özelleştirilebilir anket iş akışları ve kurumsal düzeyde analitik için en iyisi)

En İyi Polly AI Alternatifini Seçin

Doğru Polly AI alternatifini seçmek, takımınızın iş akışına en uygun olanına bağlıdır. Simple Poll ile hızlı anketler, SurveyMonkey ile derinlemesine anket sonuçları veya Zapier ile sorunsuz otomasyon arıyorsanız, birçok harika seçenek mevcuttur.

Geri bildirim toplama, işbirliğini teşvik etme ve güçlü analitik sağlama gibi her şeyi yapan bir platform istiyorsanız, ClickUp en iyi seçimdir. Özelleştirilebilir formlar, gerçek zamanlı sohbet ve içgörülü gösterge panelleri ile geri bildirim yönetimini basitleştirir.

ClickUp'ın takım katılımınızı ve iş akışlarınızı nasıl geliştirdiğini görmek için bugün ücretsiz kaydolun.