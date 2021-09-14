takımınızın İşe Daha Güçlü Dönmesine Yardımcı Olacak 4 Kolay Yöntem

İlginç bilgi: "COVID-19"daki "19" rakamı, virüsün keşfedildiği yıl olan "2019"u temsil ediyor.

İki yıl ileri saralım: COVID-19 (ve onun kötü üvey kardeşi Delta ) henüz yenilgiye uğramış değil, ancak milyonlarca insanın karantinaya girmesini, sosyal mesafeyi korumasını ve aşı olmasını sağlayan önlemler sayesinde dünyanın bazı bölgeleri pandemi öncesine yakın bir duruma gelmeye başladı.

Ofise daha sık dönmenin tek bir avantajı varsa, o da Zoom görüşmelerinde yapamayacağınız şekilde takımınızla yeniden bağlantı kurma ve iletişim kurma fırsatıdır. Arka planlarınız ne kadar etkileyici olursa olsun.

Ancak değişim kolay değildir. 2020 yılında birçok profesyonel için aniden ve kalıcı olarak uzaktan çalışmaya başlamak ne kadar zor olduysa, yeniden işe gidip gelme ve kübik ofislerin rutin hayatımıza geri dönmesi de bir gecede alışabileceğiniz bir şey değildir.

Çoğumuzun vazgeçmeye hazır olmadığı esnekliği feda etmeden, ekibinizden her zamankinden daha iyi bir takım çalışması elde etmenin yollarını öğrenmek için okumaya devam edin.

1. Mikro yönetimden sosyal mesafeye

Uzaktan çalışırken daha verimli hissetmeyen %23'lük kesimin içindeyseniz, tebrikler! Ancak ülkenin %77'si sizinle aynı fikirde değil ve bu rakam, bu yeni ortamda takımınızı yönetme şeklinizi etkilemeli.

WFH'yi daha verimli bir deneyim olarak görenler için, bunun en önemli yönlerinden biri artan özerkliktir. Mikro yönetimden nefret eden özel bir kişi olarak, uzaktan çalışmayı patronlarıma kişisel hedeflerime ulaşmak ve takım oyuncusu olmak için mikroskop altında olmam gerekmediğini kanıtlamak için bir fırsat olarak görmeye başladım.

Bir lider olarak, çalışanlarınızın kendi iş ve iletişim sistemlerini bulma konusunda ne kadar rahat olduklarını ve birinin aniden masalarına "yardım etmek" için uğramasının ne kadar sinir bozucu olabileceğini bilmeniz gerekir

👍 ClickUp nasıl yardımcı olabilir?

Slack'i ClickUp ile entegre ederek acil hatırlatıcılar gönderin veya atanan yorumları belirli görevleri kontrol etmek için kullanın. Mikro yönetimi en aza indirmenin bir başka yolu da, haftalık bire bir toplantılarda iletişimin nasıl gittiğini ve iyileştirilmesi gereken alanları tartışmaktır.

2. Dış takım bağlarına yatırım yapın

Google'ın bir araştırmasına göre, 2020 yılında "takım oluşturma" ile ilgili Google arama faizinde %9 artış görüldü. Bu istatistik, sanal takımların evden çalışırken insan olarak bağlantı hissetmek için mücadele ederken karşılaştıkları zorluklardan ilham almıştır.

Geçen ay, San Diego'daki ilk şirket dışı toplantımızda nihayet ClickUp'taki iş arkadaşlarımla yüz yüze tanıştım. Aylardır Zoom'da görüştüğüm insanlarla klik (pardon) yapacağımı hissediyordum, ama iş arkadaşlarınızla bir şeyler içmek, tutkularınız hakkında sohbet etmek ve sonunda daha önce Slack'te bile konuşmadığınız biriyle Britney Spears şarkılarını haykırarak söylemekten sesinizin kısılması, bu deneyimi daha da özel kılıyor.

Zaten meslektaşlarımı profesyonel olarak saygı duyuyordum, ancak onların gerçek insanlar olarak arkadaşlıklarından keyif almak, bağlılığımı tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkardı. İş dışında ve yüz yüze iş arkadaşlarımı tanımak için harcadığım zaman, sadece onlarla iş ilişkilerimi geliştirmekle kalmadı, ofiste çalışmaya daha fazla hevesli hale gelmemi sağladı.

Bu takım oluşturma araçlarını inceleyin!

👍 ClickUp nasıl yardımcı olabilir?

Şirketin akşam yemeği, içecekler veya bowling masraflarını karşılaması gereksiz bir harcama gibi görünebilir, ancak liderler takımın kaynaşmasını her zaman bir yatırım olarak görmelidir. Takım üyeleri arasındaki sosyalleşme, iletişim kalitesini %50'nin üzerinde artırır, bu nedenle CFO'nuzun, dış takım etkinliklerini hesaba katmak için özel olarak hazırlanmış bir Bütçe şablonunu onayladığından emin olun.

3. Çalışanların kendi yöntemleriyle verimli olmalarına izin verin.

Okul çağında çocuklarınız varsa (veya iş arkadaşlarınızda varsa), yukarıdaki senaryo muhtemelen işe dönüş kabusunu hatırlatıyordur.

Birçok okul yaz tatili nedeniyle kapalı ve sonbaharda tamamen açılıp açılmayacağı belirsiz olduğundan, ebeveynler, özellikle çalışan anneler, ofisler yeniden açılsa bile uzaktan çalışma esnekliğinin devam etmesine güveniyor. Catalyst'in dünya çapında yaptığı bir ankete göre, çocuk bakımı sorumluluğu olan kadınlar, uzaktan çalışma imkanına sahip oldukları takdirde işlerinden ayrılma olasılıkları %32 daha azdır.

Ancak, ebeveynlere işlerinde ve evlerinde en iyi performanslarını sergileyebilmeleri için gerekli esnekliği sağlamanın ötesinde, liderler tüm çalışanların en verimli şekilde çalışmasını sağlamak için de aynı yaklaşımı izlemelidir. Microsoft, Apple ve Google gibi iş devleri, çalışanların gerçek hayattaki ofis işlerini uzaktan çalışmayla dengelemek için daha fazla özgürlüğe sahip olduğu hibrit bir iş modelini uygulamaya geçiyor.

👍 ClickUp nasıl yardımcı olabilir?

Sonuç açık: Yeniden açılma sürecinde uzaktan çalışma seçenekleri sunmak, çalışanlarınızı daha mutlu etmekle kalmayacak, aynı zamanda işletmenize büyük miktarda para tasarrufu sağlayacaktır. Örneğin, tam zamanlı uzaktan çalışanlar için yıllık 22.000 dolar.

Uzaktan çalışmaya devam etmeyi planlayan her çalışan için, takımınızın ClickUp'ın yararlı Uzaktan Çalışma şablonlarıyla donatıldığından emin olun. İşe alımdan toplantı yönetimine kadar, çalışanlar nerede çalışırlarsa çalışsınlar her zamanki gibi organize olacaklar.

4. Ölçeklendirmeden önce güvenliği önceliklendirin

Haziran 2021'de McKinsey tarafından yapılan bir ankete göre, işyerine dönen çalışanların yaklaşık üçte biri, ofise dönüşün ruh sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti. Bu duygunun en önemli nedeni neydi? COVID-19'a yakalanma veya bulaştırma endişesi.

Hiçbir işyeri, virüsün ofisinde yayılmayacağını veya bulaşmayacağını garanti edemez, ancak endişeyle işe dönen herkese büyük bir güvence sağlayabilecek güvenlik protokolleri, yeniden tasarım önlemleri ve zorunlu gereklilikler vardır.

Binanın fiziksel olarak güvenli olduğunu kanıtlamak için doğru adımları atmak, yatırım yaptığınız insanları korumak için en önemli yoldur. İşte, çalışanlarınızın ofise geri dönerken arayacakları temel unsurların hızlı bir özeti:

Binanın havalandırma ve hava kalitesinin iyileştirildiğinden emin olun

Birden fazla el dezenfektanı istasyonu bulundurun

Paylaşılan alanların düzenli olarak derinlemesine temizlenmesini zorunlu kılın

Bireysel çalışma alanlarını 1,8 metre aralıklarla ayırın

Çalışanlar, ziyaretçiler, teslimat görevlileri ve temizlik personeli için maske, test veya aşı zorunluluklarını ayrıntılı olarak belirten gerekli tabelaları asın.

Yayın tarihi itibariyle, zorunlu aşılar da dahil olmak üzere ofise dönüş için herhangi bir şartın olup olmadığına ve bu şartların ne olacağına karar vermek işverenin takdirindedir.

👍 ClickUp nasıl yardımcı olabilir?

İK ekibinizin bu ClickUp şablonunu kullanarak bir COVID-19 Şirket Süreçleri belgesi oluşturup dağıtmasını sağlayın. Bu belge kolayca düzenlenebilir, böylece güvenlik kurallarını ve protokolleri net ve anında iletebilirsiniz. Ayrıca %100 sanal olduğundan steril olduğunu bilirsiniz.

Günün sonunda, "F" kelimesini unutmayın

…Esneklik.

İşe dönüş, takvime yazıp geçebileceğiniz bir şey değildir. Yavaş yavaş ortaya çıkan, gelişen ve gerçekliğin altüst olduğu bir dönemde başarılı bir iş yerinin nasıl olması gerektiğine dair bir yol haritasına dönüşen bir süreçtir.

Esneklik bir zamanlar iş dünyasının benimsemek zorunda olduğu bir şeydi, ancak özerklik yeniden sohbetlerin konusu haline geldikçe, belki de onun ne kadar değerli olduğunu fark etmeye başladık.