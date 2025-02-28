i̇ş başvurularınızı optimize etmek için 2025'in en iyi 11 AI özgeçmiş oluşturucusu

Etkileyici bir özgeçmiş hazırlamanın ne kadar sinir bozucu olabileceğini ilk elden biliyorum. Zaman alıcı bir iştir ve genellikle biçimlendirme ve içerik açısından bir kara delik gibi hissettirir.

Peki ya size daha iyi bir yol olduğunu söylersem? Çok daha kısa sürede profesyonel, ilgi çekici ve ATS için optimize edilmiş bir özgeçmiş oluşturmanın bir yolu olduğunu?

AI özgeçmiş oluşturucularını kullanın. Bu güçlü araçlar, iş arama sürecini dönüştürüyor. Özgeçmiş oluşturma sürecini basitleştiriyor, size özel şablonlar sunuyor, özgeçmişinizi belirli iş tanımlarına göre optimize ediyor ve hatta ATS uyumlu olmasını sağlıyor.

Bu blog yazısında, size en iyi 11 otomatik özgeçmiş oluşturucuyu tanıtacağım. Hadi başlayalım!

⏰ 60 saniyelik özet Başvurularınızı zahmetsizce oluşturmak, optimize etmek ve özelleştirmek için en iyi özgeçmiş araçları: Resumaker. ai: Bir sonraki işiniz için size özel bir özgeçmiş oluşturmak için en iyisi

ClickUp: Özgeçmiş oluşturma ve başvuru izleme için en iyisi

Resume Worded : LinkedIn profil optimizasyonunu iyileştirmek için en iyisi

Kickresume : AI destekli özgeçmişler oluşturmak için en iyisi

Enhancv : ATS uyumlu özgeçmişler oluşturmak için en iyisi

Teal: Özgeçmişleri belirli iş tanımlarına göre özelleştirmek için en iyisi

ResumeGenius : Önceden yazılmış içeriklerle özgeçmiş oluşturmak için en iyisi

Rezi: Özgeçmişinizdeki anahtar kelime kullanımını iyileştirmek için en iyisi

Resume. io : Yeni başlayanlar için kolay CV şablonlarına erişmek için en iyisi

Zety : Uygun kapak mektupları ve özgeçmişler oluşturmak için en iyisi

MyPerfectResume: Çeşitli roller için ATS uyumlu özgeçmişler oluşturmak için en iyisi

Bir AI özgeçmiş oluşturucuda nelere dikkat etmelisiniz?

En iyi AI özgeçmiş oluşturucuyu ararken birkaç olmazsa olmaz özelliği gözden kaçırmamalısınız. İşte öncelik verdiğim anahtar özellikler:

ATS uyumlu şablonlar : Aracın, eleme sistemlerini geçme şansınızı artıran profesyonel, : Aracın, eleme sistemlerini geçme şansınızı artıran profesyonel, ATS uyumlu özgeçmiş şablonları sağladığından emin olun

Kişiye özel özgeçmiş oluşturma : Özgeçmiş içeriğinizi iş tanımlarına ve istediğiniz iş başlıklarına kolayca uyarlayan bir AI özgeçmiş oluşturucu seçin

Kapak mektubu oluşturucu : Özgeçmişlerinize ek olarak kişiselleştirilmiş kapak mektupları oluşturmak için bir kapak mektubu oluşturucu seçin

Özelleştirme seçenekleri : Düzenleri, yazı tiplerini ve bölümleri kişisel tarzınıza ve hedef işinize göre ayarlamanıza olanak tanıyan özellikleri arayın

Gerçek zamanlı geri bildirim : Özgeçmişleri, madde işaretlerini ve profesyonel özetleri anında optimize etmek için ipuçları ve öneriler sunan bir özgeçmiş oluşturucu seçin

Birden fazla özgeçmiş sürümü : Oluşturucu, çeşitli iş ilanlarına veya sektörlere göre farklı özgeçmişler oluşturmanıza ve kaydetmenize izin veriyor mu?

Dışa aktarma ve biçim seçenekleri: Sorunsuz iş başvuruları için PDF dosyası dışa aktarma ve diğer biçimleri sunan özgeçmiş oluşturucuları arayın

💡 Profesyonel İpucu: Özgeçmişinizde hobilerinizi ve ilgi alanlarınızı belirtmek, kişiliğinizi ve aktarılabilir becerilerinizi öne çıkarır. Fikir mi arıyorsunuz? İlham almak için çeşitli rollere göre hazırlanmış 50'den fazla örneği inceleyin. 🧵

En İyi 11 AI Özgeçmiş Oluşturucu

İşte özelleştirilmiş özgeçmişler oluşturmak için en iyi bulduğum yapay zeka yazma araçları:

1. ClickUp (Özgeçmiş oluşturma ve başvuru izleme için en iyisi)

ClickUp'ın sadece proje yönetimi için olduğunu mu düşünüyorsunuz ? Bir daha düşünün. İş arayanlar için özgeçmiş oluşturma, düzenleme ve optimize etme araçları sunan hepsi bir arada bir güç merkezidir.

ClickUp Brain'i deneyin ve özgeçmişinizi oluşturun Başlamak için ClickUp Brain'i ClickUp Özgeçmiş Şablonuna ekleyin

Profesyonel bir özgeçmiş oluşturuyor veya istediğiniz iş başlığı için bir kapak mektubu özelleştiriyor olun, ClickUp her adımı kolaylaştırır.

ClickUp Brain ile farklı iş başlıkları için özgeçmişimin birden fazla sürümünü yönetmenin çok kolay olduğunu gördüm. Hayalinizdeki iş için özgeçmişinizi özelleştirmeniz mi gerekiyor? ClickUp AI Writer, özgeçmişinizin veya kapak mektubunuzun istediğiniz pozisyona mükemmel şekilde uyması için doğru kelimeleri ve cümleleri önerir.

ClickUp Brain ile başlayın ClickUp Brain'i edinin ve role özel ihtiyaçlar için birden fazla kapak mektubu örneği oluşturun

Başvurularınızı izlemek için ClickUp Brain'i kullanabilirsiniz. Bu araç, işe alım yöneticilerini takip etmek veya son teslim tarihlerini kaçırmamak için hatırlatıcılarla görev yönetimini otomatikleştirir — artık fırsatları kaçırmak yok!

ClickUp Belgeleri ile Başlayın AI yardımıyla ClickUp Belgelerinde içeriği düzenleyin ve bölümleri kolayca iyileştirin

ClickUp Docs, belgeleri yazma, düzenleme ve organize etme konusunda çığır açan bir uygulamadır. Docs'ta özgeçmişler ve kapak mektupları oluşturdum. Özgeçmiş özetini iyileştirmek veya özgeçmiş tasarımını düzenlemek gibi bir bölümü göreve dönüştürmek çok kolay.

Birden fazla role başvuruyorsanız, Dokümanlar tüm taslaklarınızı, düzenlemelerinizi ve şablonlarınızı sorunsuz bir şekilde takip etmenize yardımcı olur. Dokümanlar üzerinde işbirliği yapmak da kolaydır, bu nedenle herhangi bir bölümle ilgili arkadaşınızın veya mentorunuzun görüşünü almak isterseniz, onları kolayca etiketleyebilirsiniz!

Bu Şablonu İndirin ClickUp İş Arama Şablonu'nu kullanarak başvuruları, iş ilanlarını, şirket değerlendirmelerini ve daha fazlasını takip edin

ClickUp İş Arama Şablonu, iş başvuru sürecinizi düzenlemenize ve kolaylaştırmanıza yardımcı olur.

Şablonun önceden ayarlanmış durumları, örneğin Başvuruldu veya Mülakat Planlandı, sizi güncel tutarken, etiketler ve notlar şirketleri derecelendirmenize, avantajları kaydetmenize ve maaşları izlemenize olanak tanır.

Örneğin, Pazarlama Müdürü rolüne başvuruyorsanız, her başvuru için görevler oluşturun, özgeçmişlerinizi veya kapak mektuplarınızı ekleyin ve takip hatırlatıcıları ayarlayın — hepsi ClickUp içinde

➡️ Daha fazla bilgi: İş Arama İpuçları ve Gerçekten İşe Yarayan Stratejiler

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si yazma, düzenleme ve e-postalar dahil olmak üzere içerik oluşturmak için yapay zeka kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve çalışma alanınız gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir. ClickUp ile e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanı genelinde yapay zeka destekli yazma yardımı alırken, tüm çalışma alanınızın bağlamını koruyabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Aracın birçok özelliği güçlü olsa da, öğrenme süreci de gerektirir. Ancak ClickUp'ın kapsamlı eğitim kitaplığı bu geçişi kolaylaştırmaya yardımcı olabilir

Mobil uygulama, kullanışlı olmasına rağmen, masaüstü sürümüne kıyasla bazı özelliklerden yoksun olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Resume Worded (LinkedIn profil optimizasyonunu iyileştirmek için en iyisi)

via Resume Worded

Özgeçmişler ve LinkedIn profilleri hakkında size özel geri bildirimler için Resume Worded, öne çıkmanıza yardımcı olabilir. LinkedIn'de görünürlük konusunda zorlanıyorsanız, bu araç anahtar kelimeleri optimize etmek, başarılarınızı öne çıkarmak ve işverenlerin dikkatini çekmek için uygulanabilir öneriler sunar.

Platformun kullanımı kolaydır ve pratik, ölçülebilir iyileştirmelere odaklanır.

Özgeçmişinizi yükleyebilir ve ATS uyumluluğunu iyileştirme, anahtar başarıları vurgulama ve grameri düzeltme konusunda puan ve uygulanabilir tavsiyeler alabilirsiniz. Hedef Özgeçmiş özelliği, başvuruları belirli iş ilanlarına göre özelleştirmek için kullanışlıdır.

Özgeçmiş Yazım Özellikleri

Etkinliği ölçmek ve uygulanabilir iyileştirmeler keşfetmek için anında özgeçmiş puanları alın

Daha iyi görünürlük için kişiselleştirilmiş LinkedIn geri bildirimi alın

ATS uyumluluğunu artırmak için özgeçmişleri iş tanımlarına göre özelleştirin

Özgeçmiş kelime sınırlamaları

Bu özgeçmiş oluşturucunun yapay zeka geri bildirimleri, genellikle insan işe alım uzmanlarının bağlamsal tercihlerini gözden kaçırıyor

Yaratıcı veya niş sektörler için sınırlı sayıda profesyonel şablon içerir

Özgeçmiş yazım fiyatları

Sonsuza kadar ücretsiz

Aylık: 12,25 $/kullanıcı

Üç aylık: Kullanıcı başına aylık 33 $

Yıllık: Kullanıcı başına aylık 19 $

Özgeçmiş kelime sayısı puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

➡️ Daha fazla bilgi: Kullanabileceğiniz danışmanlık özgeçmiş şablonları/örnekleri

3. Kickresume (AI destekli özgeçmişler oluşturmak için en iyisi)

via Kickresume

Kickresume, özgeçmiş ve kapak mektubu yazma sürecini basitleştiren AI araçlarıyla doludur. AI Resume Writer, saniyeler içinde mükemmel özgeçmişler hazırlarken, AI Cover Letter Builder, üslubunuzun ve içeriğinizin iş tanımına uygun olmasını sağlar.

Kickresume, rekabetin yüksek olduğu roller için ATS uyumlu şablonlar da sunar. Resume Checker, özgeçmişinizi analiz eder ve iyileştirilmesi gereken alanları vurgular.

Kickresume özellikleri

Saniyeler içinde profesyonel bir AI tarafından oluşturulan özgeçmiş oluşturun, zamandan ve çabadan tasarruf edin

Daha hızlı özgeçmiş oluşturmak için LinkedIn verilerini doğrudan içe aktarın

Daha iyi çevrimiçi görünürlük için tek bir tıklama ile özgeçmişinizden kişisel bir web sitesi oluşturun

Kickresume sınırlamaları

Ücretsiz planı sadece dört temel özgeçmiş şablonu ve kapak mektubu şablonu içerir

Mobil uygulamada gelişmiş masaüstü fonksiyonları yoktur

Kickresume fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Aylık: Kullanıcı başına aylık 19 $

Üç aylık: Kullanıcı başına aylık 13 $

Yıllık: Kullanıcı başına aylık 7 $

Kickresume puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Kişisel beceriler, kalabalık bir iş piyasasında sizi diğerlerinden ayırabilir. Ne ekleyeceğinizden emin değil misiniz? Özgeçmişinizde öne çıkmak için listelemeniz gereken en iyi on kişisel beceriyi keşfedin! 📃

4. Enhancv (ATS uyumlu özgeçmişler oluşturmak için en iyisi)

via Enhancv

Enhancv, ATS için optimize edilmiş özgeçmişleri kolayca oluşturmak için tasarlanmış sezgisel bir özgeçmiş oluşturucu. Bu araçla, tarzınıza göre özelleştirilmiş ATS uyumlu şablonlar seçebilirsiniz.

Çevrimiçi özgeçmiş oluşturucu, başarıları benzersiz bir şekilde vurgulayan grafikler veya zaman çizelgeleri gibi görsel eklentiler içerir.

Eski bir özgeçmişimi test etmek için yüklediğimde, AI kullanarak özgeçmiş bölümlerini otomatik olarak oluşturdu ve iyileştirme önerileri sundu, böylece zaman kazandım.

Enhancv özellikleri

LinkedIn profilinizi yükleyin, özgeçmiş şablonunuzu zahmetsizce otomatik olarak doldurun

Etkili eylem kelimeleri ve ifadelerle iş başvuruları için özgeçmiş içeriğinizi AI ile özelleştirin

Özgeçmişler için yapay zeka tarafından oluşturulan içerikteki dilbilgisi ve yapı hatalarını kontrol edin

Enhancv sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, önerilerde zaman zaman AI hataları olduğunu bildirmiştir

Abonelik modeli, tek seferlik kullanıcılar için uygun değildir

Enhancv fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro Aylık Plan: 29,99 $/ay

Enhancv puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

➡️ Daha fazla bilgi: Takımınızın büyüme yolunu güçlendirecek 10 kariyer haritası şablonu

5. Teal (Özgeçmişleri belirli iş tanımlarına göre özelleştirmek için en iyisi)

via Teal

Teal, özelleştirilmiş özgeçmişler oluşturmak için bir başka kullanıcı dostu çevrimiçi özgeçmiş oluşturucu. İş Eşleştirme aracı, özgeçmişimin bir iş ilanıyla ne kadar uyumlu olduğunu analiz etmeme yardımcı oldu ve iyileştirilmesi gereken anahtar becerileri ve anahtar kelimeleri vurguladı. Teal, her aşamadaki iş arayanlar için inanılmaz derecede verimlidir. LinkedIn profilini içe aktarma ve iş başvurularını izleme gibi özellikleriyle, özgeçmişinizin ATS uyumlu olmasını sağlarken zaman kazanmanızı sağlar.

Teal özellikler

Özgeçmişlerinizi veya LinkedIn profillerinizi kolayca içe aktarın ve yeni özgeçmişler oluştururken anında kullanın

Özgeçmişinizi iş tanımlarıyla karşılaştırarak anahtar kelimeler ve beceriler açısından analiz edin

Sıfırdan başlamadan farklı roller için birden fazla özgeçmiş sürümünü özelleştirin

Teal sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, ücretli sürümün fiyatına değmediğini belirtmiştir

Ücretsiz özgeçmiş oluşturucu tarafından oluşturulan AI içeriği her zaman doğru değildir

Teal fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz

Teal+: Kullanıcı başına aylık 29 $

Yıllık: 14,9 $/ay kullanıcı başına

Teal derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

6. ResumeGenius (Önceden yazılmış içerikle özgeçmiş oluşturmak için en iyisi)

via ResumeGenius

İster öğrenci ister yeni kariyerine başlayan bir profesyonel olun, ResumeGenius özgeçmiş ihtiyaçlarınız için doğru çözümdür. ATS uyumlu şablonlar ve otomatik biçimlendirme seçenekleri gibi özellikler sayesinde AI özgeçmiş oluşturucunun adım adım sürecini basit buldum.

ResumeGenius'un becerilerinizi ve başarılarınızı vurgulamak için mükemmel olan kapsamlı madde işareti veritabanını beğeneceksiniz. Ancak, özgeçmişleri indirmenin abonelik gerektirdiğini unutmayın.

ResumeGenius özellikleri

Yeni başlayanlar için kullanıcı dostu, adım adım arayüz ile özgeçmiş oluşturmayı kolaylaştırın

Yaygın becerileri ve başarıları vurgulamak için özel olarak hazırlanmış önceden yazılmış içerikleri kullanın

İş başvurularında daha fazla başarı için ATS uyumlu özgeçmiş biçimleriyle zaman kazanın

ResumeGenius sınırlamaları

Ücretsiz oluşturucu deneyiminin ardından özgeçmişleri indirmek için ödeme duvarıyla karşılaşın

Yazı tipleri ve tasarım öğeleri için tam özelleştirme eksikliği

ResumeGenius fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

14 günlük deneme: Kullanıcı başına 2,95

Ücretli plan: Kullanıcı başına aylık 7,95 $

ResumeGenius puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🔮 Bonus: AI ile bir sonraki mülakatınızı başarıyla geçin! Mülakat hazırlığı için AI'yı kullanarak özgüveninizi artırmak ve yanıtlarınızı etkili bir şekilde geliştirmek için pratik stratejiler keşfedin. 📈

7. Rezi (Özgeçmişinizdeki anahtar kelime kullanımını iyileştirmek için en iyisi)

via Rezi

Rezi, dikkat çekici özgeçmişler oluşturmayı basitleştiren güçlü bir AI özgeçmiş oluşturucu. Sürecin ne kadar sezgisel olduğunu çok sevdim — bölümler boyunca adım adım yönlendiriliyorsunuz ve takıldığınızda AI içerik önerileri sunuyor.

Özgeçmişinizi Hedefleyin özelliği faydalıdır; iş tanımlarını tarar ve Başvuru İzleme Sistemlerini (ATS) geçme şansınızı artırmak için anahtar kelime önerileri sunar.

Rezi özellikleri

Rezi Score'dan gelen geri bildirimlerle etkinliği artırın

İş arama ve rol açıklamalarına uygun beceri ve deneyim için yapay zeka destekli öneriler alın

AI kullanarak özgeçmişinizi tamamlayacak özel bir kapak mektubu oluşturun

Rezi sınırlamaları

Kapak mektubu oluşturma özelliği ücretsiz planda mevcut değildir

Özelleştirme seçenekleri, tasarıma odaklanan rakiplere göre daha az yaratıcıdır

Rezi fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 29 $

Ömür boyu: 129 $ tek seferlik

Rezi puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Resume. io (Yeni başlayanlar için uygun özgeçmiş şablonlarına erişmek için en iyisi)

Öne çıkan özgeçmişler ve kapak mektupları oluşturmak için Resume. io'ya göz atmaya değer. ATS uyumlu şablonları, işverenlerin gereksinimlerini sorunsuz bir şekilde karşılamanı sağlar ve iş izleme özelliği, başvuruları, mülakatları ve iş tekliflerini tek bir yerde düzenlemene olanak tanır.

Bu AI özgeçmiş oluşturucu, profesyonelce tasarlanmış şablonlar ve iş rolü açıklamaları ve özetleri için otomatik öneriler sunar. AI tarafından oluşturulan cümleleri değiştirerek özgeçmişimi hızlı bir şekilde özelleştirebildim ve iş ilanına mükemmel şekilde uymasını sağladım.

Resume. io özellikleri

Herhangi bir meslek veya sektör için önceden tasarlanmış, işe alım uzmanları tarafından test edilmiş biçimlerle şablonları özelleştirin

AI kullanarak işlere özel ifadeler oluşturun ve özgeçmişlerinizi ve kapak mektuplarınızı hızlıca özelleştirin

Başvurduğunuz, mülakata kaldığınız veya reddedildiğiniz pozisyonları izlemek için araçlarla iş başvurularınızı takip edin

Resume.io sınırlamaları

İş izleme, daha iyi başvuru bilgileri için gelişmiş analitik özelliklerden yoksundur

Kullanıcılar, değişiklikleri çevrimiçi olarak kaydederken ara sıra hatalar yaşadıklarını bildirmiştir

Resume. io fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

7 günlük deneme: Kullanıcı başına 3,95 $

6 Ay: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

1 Yıl: Kullanıcı başına aylık 6,25 $

Resume. io puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

➡️ Daha fazla bilgi: İş Arayanlar için En İyi Ürün Yöneticisi Özgeçmiş Şablonları ve Örnekleri

9. Zety (Uygun kapak mektupları ve özgeçmişler oluşturmak için en iyisi)

via Zety

AI özgeçmiş oluşturucu Zety, özelleştirilmiş teknik özgeçmişler ve kapak mektupları hazırlamayı basitleştirir. Mevcut özgeçmişinizi güncellemek veya yeni bir özgeçmiş oluşturmak istiyorsanız, Zety uzman ipuçlarıyla adım adım size rehberlik ederek dikkat çekici bir özgeçmiş hazırlamanıza yardımcı olur.

Tarzıma ve kariyer hedeflerime uygun birçok özelleştirilebilir şablon buldum. Renkleri, yazı tiplerini ve düzenleri zahmetsizce ayarlayabildim. Entegre CV kontrolü, özgeçmişinizin ATS uyumlu olmasını sağlayarak işverenlere ulaşma şansınızı artırır.

Zety özellikleri

Başlıklardan becerilere kadar her bölüm için iş tanımına uygun özelleştirilmiş öneriler alın

Başvurunuzun tutarlı olması için özgeçmişinizi tamamlayacak uygun kapak mektupları oluşturun

CV kontrol aracıyla okunabilirlik, anahtar kelime yoğunluğu ve ATS uyumluluğu hakkında anında geri bildirim alın

Zety sınırlamaları

İndirmek için abonelik gerekir, ücretsiz kullanıcıların erişimini sınırlar

Bazı kullanıcılar, Zety'nin sınırlı özelleştirme seçenekleri ve AI özellikleri olduğunu bildirmiştir

Zety fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

14 günlük deneme: Kullanıcı başına 1,95 $

Aylık Paket: 25,95 $/ay kullanıcı başına

Zety puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

⚡ Bonus: Özgeçmişinizde teknik becerilerinizi sergileyerek tablo değerinizi göstermek mi istiyorsunuz? İş arayanlar için hazırlanan yedi mühendislik özgeçmiş şablonunu ve örneklerini inceleyerek güçlü yönlerinizi öne çıkarın! 🧑‍💻

10. MyPerfectResume (Çeşitli roller için ATS uyumlu özgeçmişler oluşturmak için en iyisi)

via MyPerfectResume

MyPerfectResume, sıfırdan profesyonel bir özgeçmiş oluşturan veya mevcut özgeçmişinizi birkaç dakika içinde güncelleyen bir AI özgeçmiş oluşturucu.

Farklı roller için özgeçmişin birden fazla sürümünü oluşturmak için kullandım ve güçlü özgeçmiş düzenleyici sayesinde hızlı ve kolay oldu.

MyPerfectResume, özgeçmişinizi yapılandırmanıza yardımcı olur ve başvuru izleme sistemi (ATS) standartlarını karşıladığından emin olur. Bu araç, her özgeçmiş bölümünü iyileştirmek için uzman ipuçları bile sunar.

MyPerfectResume özellikleri

Beceri ve başarılarınız için eylem odaklı önerilerle özgeçmişinizi özelleştirin

Yazım denetimi gibi hata kontrol araçlarını kullanarak okunabilirliği artırın

İçeriği yeniden oluşturmadan farklı işler için birden fazla özgeçmişe erişin

MyPerfectResume sınırlamaları

Özgeçmiş yazma hizmetleri için ücretsiz deneme sunmaz

Özgeçmiş oluşturucu metin odaklıdır ve yaratıcı portföyler için minimum destek sunar

MyPerfectResume fiyatlandırması

14 günlük deneme: 1,45

Aylık Paket: 24,95 $/ay kullanıcı başına

Yıllık Paket: Kullanıcı başına aylık 5,95 $

MyPerfectResume puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

11. Resumaker. ai (Bir sonraki işiniz için size özel bir özgeçmiş oluşturmak için en iyisi)

Resumaker. ai, AI destekli verimliliği kullanıcı dostu özelliklerle birleştirerek, işverenlerin dikkatini çeken sınırsız sayıda özgeçmiş tasarlamanıza yardımcı olur.

Tüm özgeçmiş yazma sürecimi kolaylaştırdı, yeni bir özgeçmiş oluşturmayı veya belirli iş rollerine uyacak şekilde özgeçmişimi düzenlemeyi kolaylaştırdı.

AI özgeçmiş oluşturucu, önceden oluşturulmuş şablonlarla bir dizi özgeçmiş tasarımı sunar. Çeşitli sektörler (yaratıcı, kurumsal veya teknoloji) için özel bir özgeçmiş hazırlamama yardımcı oldu.

Resumaker. ai özellikleri

Özgeçmiş özetini optimize ederek saniyeler içinde dikkat çekin

Net ve modern düzenlerle becerilerinizi ve başarılarınızı öne çıkarın

Özgeçmişinizi öne çıkarmak için simgeler gibi görsel öğeler ekleyin

Resumaker. ai sınırlamaları

Kullanıcılar, tüm şablonların ATS ile aynı derecede uyumlu olmadığını bildirmiştir

Özgeçmiş oluşturucu, sorunsuz profil güncellemeleri için LinkedIn entegrasyonu sunmamaktadır

Resumaker. ai fiyatlandırması

Standart: 0,99 $/14 günlük deneme

Aylık Paket: 29,70 $/ay kullanıcı başına

Resumaker. ai puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

ClickUp ile özgeçmiş yazma sürecinizi optimize edin!

Profesyonel özgeçmişler ve uygun kapak mektupları oluşturmak için doğru AI özgeçmiş oluşturucuyu seçmek zor olabilir. Ancak, en iyi 11 aracın yer aldığı bu liste, AI ile özgeçmiş yazmak için mükemmel seçeneği güvenle seçmenizi sağlar.

Hala kararsız mısınız veya zamanınız kısıtlı mı? ClickUp sizin için ideal çözüm!

Çok yönlü platformu, farklı özgeçmiş sürümlerini yönetmenize, başvuruları izlemenize, son başvuru tarihlerini ayarlamanıza ve verimli bir şekilde işbirliği yapmanıza olanak tanır. Ayrıca, yapay zeka destekli araçları, dikkat çekici özgeçmişler ve kapak mektupları oluşturmanıza yardımcı olur.

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