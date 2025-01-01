Slack ve WhatsApp: İş için hangi sohbet uygulaması daha iyi?

İş yerinde, zamanında ve net iletişim her şeyi ve herkesi yolunda tutar: herkes planı ve plan içindeki rolünü bilir, projeler sorunsuz ilerler, teslim tarihleri karşılanır ve işler yapılır.

Slack ve WhatsApp gibi araçlar bu noktada öne çıkıyor. Takım iletişimi konusunda yardımcı oluyorlar , ancak sandığınızdan daha farklılar.

Peki, bu iki uygulama nasıl karşılaştırılabilir ve hangisi takımınıza en uygun? Sizin için ayrıntılı olarak inceleyelim. Endişelenmeyin, ikisi de size uygun değilse başka bir seçeneğimiz daha var.

Slack nedir?

slack aracılığıyla

Slack'in hikayesi hiç de sıradan değil. 2002 yılında çevrimiçi bir oyundaki sohbet özelliği olarak başlayan Slack, bugün dünyanın her yer indeki işletmelerin vazgeçilmez iletişim aracı haline geldi. İç iletişim bir yana, Fortune 100 şirketlerinin %80'inin dış paydaşlarla iletişim için Slack'i kullandığını iddia ediyorlar.

Sohbet edebileceğiniz, dosya paylaşabileceğiniz, medya gönderebileceğiniz (kim iyi bir memi sevmez ki?) ve uygulamadan çıkmadan video görüşmelerine katılabileceğiniz sanal bir merkez gibidir.

Slack özellikleri

Slack, takımlar düşünülerek oluşturuldu ve birlikte iletişim kurmayı ve işleri birlikte yapmayı kolaylaştırıyor.

Anahtar özelliklerinden bazıları şunlardır:

1. Kanallar ve konuşma konuları

slack aracılığıyla

Slack'teki kanallar, belirli konular, projeler veya takımlar için ayrılmış alanlardır. Ve kolayca fark edilebilirler: Genel kanallar bir hashtag (#) ile, gizli kanallar ise bir kilit simgesi (🔒) ile gösterilir. İlki herkese açıktır, ikincisi ise yalnızca davetle erişilebilir ve güvenlidir.

Bunları net isimler kullanarak (örneğin proje-, takım- veya departman-) düzenleyebilir ve eski kanalları arşivleyerek düzeni sağlayabilirsiniz. Ayrıca, yeni üyeleri otomatik olarak ön tanımlı üyelere ekleyerek onları hızla bilgilendirebilirsiniz.

Daha kişisel konuşmalar için doğrudan mesajları kullanabilirsiniz. Yanıtlarınızı X (Twitter) 'da gördüğünüz gibi konulara göre gruplandırabilirsiniz.

💡Pro İpucu: Kanallara anında geçmek istiyorsanız, Command + K veya T (Mac) veya CTRL + K (Windows) tuşlarına basın, kanal adının birkaç harfini yazın ve istediğiniz kanala ulaşın.

2. Huddles ile hızlı toplantılar

slack aracılığıyla

Ofisteki hızlı masa başı sohbetlerini hatırlıyor musunuz? Slack Huddles, spontan takım tartışmaları için sesli aramalarla bunu çevrimiçi ortama taşıdı. Tek bir tıklama ile herhangi bir kanalda veya doğrudan mesajda başlatabilirsiniz ve takım arkadaşlarınız gerektiğinde katılabilir veya ayrılabilir.

Huddles, ön tanımlı olarak yalnızca sesli aramalar ile basitlik sunar, ancak video özelliğini de açabilirsiniz. Huddles, düzenleme veya sorun giderme gibi görevler için çoklu ekran paylaşımı ve canlı imleçler gibi özellikler sunarak işbirliği için mükemmeldir. Hatta arama sırasında emojilerle tepki verebilir veya konu başlıkları başlatabilirsiniz.

👀Biliyor muydunuz? Slack'te, /reminder komutunu kullanarak kendinize veya başkasına bir etkinlik, toplantı, son tarih, mesaj, dosya veya sahip olduğunuz bir şeyi hatırlatabilirsiniz.

Ayrıca okuyun: İşyerinde İletişimi Geliştirmek için 25 Slack Hilesi

3. Dosya paylaşımı ve depolama

slack aracılığıyla

Slack'te dosya paylaşımı basit ve güvenilirdir, bu da onu bir tür merkezi hub haline getirmenize yardımcı olur. PDF, resim, video ve daha fazlası için kullanışlı önizlemelerle, dosyaları sürükleyip bırakarak veya sohbetlere yapıştırarak 10 GB'a kadar dosya yükleyebilirsiniz (ücretli planlarda).

Slack'te önemli bilgileri kolayca bulmanızı sağlayan güçlü arama filtreleri de bulacaksınız. Dosyalarınızı sabitleyebilir veya yıldızlayabilir ve orijinal paylaşan kişi ayrılsa bile bunlara erişebilirsiniz.

4. Entegrasyonlar

Slack, 2.600'den fazla uygulama ve hizmete bağlanabilir. Google Çalışma Alanı, Microsoft Office ve Zoom gibi popüler araçları kolayca entegre ederek Slack'ten doğrudan dosya paylaşabilir, toplantılara katılabilir veya takvimleri yönetebilirsiniz.

GitHub, Jira ve Trello gibi geliştirme ve proje yönetimi araçları, uygulamalar arasında geçiş yapmadan takımları bilgilendirmek için güncellemeler yayınlayabilir. Ş Akışı Oluşturucu'yu kullanarak farklı süreçler için özel, kod gerektirmeyen ş akışları oluşturabilirsiniz.

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 8,75 $/kullanıcı

Business+: Aylık 15 $/kullanıcı

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma

Slack AI'yi tüm ücretli planlara kullanıcı başına aylık 10 $ ek ücret karşılığında ekleyebilirsiniz.

WhatsApp nedir?

whatsApp aracılığıyla

WhatsApp, arkadaşlara bildirim göndermek için basit bir yol olarak başladı. Ancak bugün, 3 milyar kullanıcıyla dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri haline geldi!

Cazibesi, kullanım kolaylığında yatıyor: telefon numaranızla kaydolun ve kullanmaya başlayın. Metin ve sesli mesajlar gönderebilir, resim, video ve belge paylaşabilir veya sesli ve görüntülü aramalara katılabilirsiniz. Proje, takım veya aile planlaması için herkesi bir araya getirmek üzere grup sohbetleri bile oluşturabilirsiniz.

Uçtan uca şifreleme, mobil cihazlar ve masaüstü uyumluluğu ile WhatsApp, tüm iletişim ihtiyaçlarınız için basit, güvenli ve çok yönlü bir uygulamadır.

Ayrıca okuyun: İş Yerinde İletişim Stratejileri için 12 Örnek

WhatsApp özellikleri

WhatsApp'ın bazı özellikleri şunlardır:

1. Bire bir mesajlaşma ve aramalar

whatsApp aracılığıyla

WhatsApp, iletişimi basit tutar. Bire bir sohbetler, sesli aramalar ve video aramaları, gizli konuşmalar veya hızlı kontrol için idealdir. Kişileri doğrudan telefonunuzdan alır, böylece WhatsApp'ta kimlerin olduğunu görebilir ve olmayanları davet edebilirsiniz.

Metinler, sesli mesajlar gönderebilir ve hatta önemli mesajları kolayca bulabilmek için yıldızlayabilir veya iletebilirsiniz. WhatsApp artık gönderildikten sonra metinlerinizi düzenleyebileceğiniz bir düzenleme düğmesine sahiptir. Bir mesajdan memnun değil misiniz? Mesajı herkes için silebilirsiniz, ancak her iki seçeneğin de yalnızca gönderildikten kısa bir süre sonra kullanılabileceğini unutmayın.

WhatsApp İş uygulaması, otomatik yanıtlar ve ürün kataloglarının paylaşımı gibi ekstra özellikler de içerir, böylece müşterilerinizle kolayca bağlantıda kalabilirsiniz.

💡Pro İpucu: Siri veya Google Asistanınız varsa, WhatsApp mesajlarını ellerinizi kullanmadan göndermek için bunları kullanın!

2. Gruplar ve yayın listeleri

whatsApp aracılığıyla

WhatsApp Grup sohbetleri (veya kısaca gruplar), takım üyelerinizin işbirliği yapabileceği, güncellemeleri paylaşabileceği ve belirli projeler veya konular hakkında tartışabileceği ortak bir alandır. Bir departman, görev gücü veya beyin fırtınası oturumu için gruplar, ayrı e-posta zincirleri olmadan herkesi bilgilendirir.

Öte yandan, yayın listeleri aynı mesajı birden fazla kişiye aynı anda göndermenizi sağlar—grup sohbeti başlatmadan. Bu, konuşmaları gizli ve ayrı tutarken duyuruları veya güncellemeleri paylaşmanın hızlı bir yoludur. Bu, büyük takımlara veya farklı kitlelere verimli bir şekilde ulaşmak için özellikle kullanışlıdır.

3. WhatsApp Pay ile uygulama içi ödemeler

whatsApp aracılığıyla

Sadece birkaç ülkede kullanılabilmesine rağmen, WhatsApp Pay, sohbet konuşmaları sırasında doğrudan para gönderip almanıza olanak tanıyarak iş işlemlerinizi basitleştirir.

Örneğin, WhatsApp'ta ürün kataloğunuzu inceleyen bir müşteri beğendiği bir ürün bulur ve satın almaya karar verir. Banka bilgilerini paylaşmak veya harici bir web sitesine gitmek yerine, sohbet penceresindeki "Öde" düğmesine dokunur, tutarı girer ve PIN veya biyometrik doğrulama ile ödemeyi onaylar.

Tüm işlem anında gerçekleşir ve makbuzlarınızı sohbet üzerinden alırsınız.

👀Biliyor muydunuz? WhatsApp Pay (şimdilik) sadece Hindistan ve Brezilya'da kullanılabilir — WhatsApp İş uygulaması en çok indirilen ülkelerdir.

4. Paylaşım ve depolama

WhatsApp ile resim, video, ses dosyası, belge (PDF, Word, Excel ve PowerPoint dahil) ve kişi gönderebilirsiniz. Ayrıca, belirlediğiniz süre boyunca (en fazla 8 saat) gerçek zamanlı GPS güncellemeleriyle canlı konumunuzu paylaşabilir, böylece mobil ekiplerle koordinasyonu kolaylaştırabilirsiniz.

WhatsApp sadece bir bulut depolama hizmeti değildir. Paylaştığınız tüm içerik telefonunuzda alan kaplar ve bulutta yedeklenir. Mesajları, dosyaları ve medyayı manuel olarak arşivleyerek bunu yönetebilirsiniz. Ayrıca medyayı telefonunuzun galerisine otomatik olarak kaydetmemeyi ve sadece ihtiyacınız olanları saklamayı da seçebilirsiniz.

💡Pro İpucu: Belirlenen süre sonunda sohbetleri otomatik olarak silmek için "Kaybolan Mesajlar"ı açın. Böylece, alanı manuel olarak temizlemek için endişelenmenize gerek kalmaz.

WhatsApp fiyatlandırması

Normal uygulama: Ücretsiz

İş Uygulaması: Ücretsiz

İş API: Konuşma başına ödeme

Slack ve WhatsApp: Özelliklerin Karşılaştırması

Slack ve WhatsApp'ın farklı özelliklerine genel bir bakış:

Özellikler Slack WhatsApp/WhatsApp Business Sesli ve video görüşme (hem bire bir hem de grup görüşmeleri dahil) Evet Evet Mesaj geçmişi sınırı Ücretsiz planda 90 güne kadar Sınırsız Ekran paylaşımı Evet Evet Ekran paylaşımı sırasında açıklama Evet Hayır Grup sohbetleri Evet. Farklı konu tartışmaları için kanallar ve daha gizli konuşmalar için özel gruplar Evet. Gruplar ve yayın listeleri, çok sayıda kişiye toplu mesaj göndermek için kullanılabilir Arama fonksiyonu Evet. Dosyaları ve mesajları tam olarak bulmak için gelişmiş arama filtreleri vardır Evet. Sohbetler için temel arama özellikleri Dosya paylaşımı Evet. 10 GB'a kadar her türlü dosyayı paylaşabilirsiniz Evet. 2 GB'a kadar her türlü dosyayı paylaşabilirsiniz Konum paylaşımı Hayır Evet. 8 saate kadar canlı konum paylaşımı yapılabilir Uygulama içi ödemeler Hayır; PayPal gibi ödeme araçlarıyla entegre edilebilir Evet. Uygulama içinden para gönderip alabilirsiniz Depolama Evet. Ücretli planda 20 GB'a kadar Evet. Her şeyi cihaza kaydeder Bildirimler Evet. Yüksek düzeyde özelleştirilebilir Evet. Anında ve temel Güvenlik Evet. Veri şifreleme ve çeşitli sertifikalara sahiptir Evet. Uçtan uca şifreleme sunar Entegrasyonlar Kapsamlı; 2.600'den fazla uygulamaya bağlanır Sınırlı; HubSpot ve birkaç platforma bağlanın Mobil ve masaüstü uygulamaları Evet Evet Fiyatlandırma Ücretsiz, 8,75 $/kullanıcı/ay'dan başlayan ücretli planlar Ücretsiz; 1000 konuşmadan sonra API için bölgesel ücretler geçerlidir

Özellikler arasındaki bu karşılaştırmaya daha yakından bakalım:

Özellik #1: Kurulum ve kullanıcı arayüzü

Slack, son derece özelleştirilebilir bir arayüz sunar, ancak başlangıçta kurulumu biraz karmaşık gelebilir. Kullanıcılar, platformu kullanabilmek için önce çalışma alanları ve kanallar oluşturmalı ve kullanıcı rolleri atamalıdır.

Kurulduktan sonra, arayüzde gezinmek kolaydır; konuşmalar ekranın çoğunu kaplar ve kanallar, konular ve kişiler için bir kenar çubuğu bulunur. Slack ayrıca temalar, emojiler ve hatta özel emoji oluşturma dahil olmak üzere bir dizi özelleştirme seçeneği sunar.

WhatsApp ise sadeliği ön planda tutar. Kurulum hızlı ve kolaydır, yalnızca bir telefon numarası ve doğrulama gerekir. Arayüz minimalisttir, sohbetler masaüstünde solda, aktif konuşmalar ise sağda görüntülenir.

Mobil uygulama, aramalar ve durum güncellemeleri için kolay sekmelere sahip temiz bir düzen sunar. Grup oluşturma basittir ve WhatsApp Business, tanıdık arayüze ürün katalogları ekler. Hem ana uygulama hem de WhatsApp Business, sohbet arka planları için özelleştirme seçenekleri sunar.

🏆 Kazanan: WhatsApp. Herkes WhatsApp'ı dakikalar içinde kurabilir ve sohbete başlayabilir. Slack daha uzun sürer; önce bir iş e-postası oluşturmanız, üyeleri davet etmeniz ve bir çalışma alanı kurmanız gerekir, bu da genellikle kullanıcıları daha kolay alternatifleri seçmeye yönlendirir.

Özellik #2: İş iletişimi

Slack, verimli takım iletişimi için tasarlanmıştır. Mesaj biçimlendirme, düzenleme ve zamanlama gibi özellikler sunar. Ayrıca genel veya gizli kanallar, özel izinler ve üye rolleri ile grupları yönetme seçenekleri sunar.

Toplantılar için ekran paylaşımı, açıklama ve kayıt özellikli bire bir sesli ve görüntülü arama sağlar. Ancak, daha büyük toplantılar için ücretli planlar gerekir.

WhatsApp, okundu bilgisi, yazma göstergesi ve net sesli ve görüntülü aramalar ile hızlı ve güvenilir mesajlaşmaya odaklanır. Masaüstü sürümü artık arama ve ekran paylaşımı özelliklerini içerse de, bazı sorunlar yaşayabilir ve arama sırasında açıklama ekleme gibi işbirliği özelliklerinden yoksundur.

Business uygulaması, sohbetleri düzenlemek için otomatik mesajlar, hızlı yanıtlar ve etiketler ekler. Gruplar 1.024 üyeye kadar geniş olabilir ve yönetici denetimleri, anketler ve yayın listeleri gibi araçlar içerebilir. WhatsApp ayrıca, birden fazla cihazda müşteri sohbetlerini yönetmek için doğrulanmış profiller, mesaj istatistikleri ve çoklu cihaz desteği sunar.

🏆 Kazanan: Beraberlik. Slack, tek bir alanda birlikte çalışan takımlar, özellikle teknoloji şirketleri için harikadır. Satış ve çok sayıda müşteri sohbetini yönetmek için WhatsApp daha hızlıdır ve organizasyonda zaman kazandırır.

Özellik #3: Bildirimler

Slack, bildirimler üzerinde kapsamlı kontrol sunarak, hangi uyarıları alacağınızı seçmenize ve ayarlarını özelleştirmenize olanak tanır. Bildirimler için belirli saatler ayarlayabilir veya masaüstünüzde etkin olmadığınızda mobil uyarılar alabilirsiniz. Odaklanarak çalışmak için, bildirimleri geçici olarak duraklatmak üzere Rahatsız Etmeyin özelliğini kullanabilirsiniz.

WhatsApp'ın bildirim sistemi daha basittir ancak yine de bazı özelleştirme seçenekleri sunar. Bireysel sohbetler, grup sohbetleri ve aramalar için bildirim almayı seçebilir ve hatta özel bildirim sesleri veya zil sesleri seçebilirsiniz.

Uygulama, mesajların teslim ve okunma durumunu gösterir ve İş kullanıcıları öncelikli bildirimler ve otomatik yanıtlar ayarlayabilir. Sessiz zamanlar için sohbetleri, grupları veya aramaları uzun süreler boyunca sessize alabilirsiniz.

🏆 Kazanan: Slack. Daha fazla özelleştirme seçeneği sunan Slack, yoğun iş ortamları için daha uygundur. WhatsApp'ın basitliği ile bu derinliği ve esnekliği elde edemezsiniz.

Özellik #4: Dosya paylaşımı ve depolama

Slack, uzaktaki takımlar için dosya paylaşımını basitleştirir ve cihazınızdan veya Dropbox gibi uygulamalardan 10 GB'a kadar dosya paylaşmanıza olanak tanır. Dosyaları, mesajları ve medyayı otomatik olarak bulutta kaydeder ve arşivler. Depolama alanı plana göre değişir; ücretsiz sürüm 5 GB sunar ve dosyaları 90 gün boyunca saklarken, ücretli planlar kullanıcı başına 10 GB veya 20 GB sağlar.

WhatsApp, PDF, resim, video ve GIF dahil olmak üzere 2 GB'a kadar dosya paylaşımını destekler. Ayrıca, kişileri ve konumları paylaşmanıza da olanak tanır, ancak Google Suite dosyalarıyla çalışmaz. WhatsApp, veri kaybını önlemek için manuel yedekleme veya otomatik yedekleme gerektirebilen mesajları, dosyaları ve medyayı telefonunuzda depolar.

🏆 Kazanan: Slack. İş dosyaları genellikle önemli ve büyüktür. Depolama sorunları hakkında endişelenmeden bunları paylaşmak için Slack'i kullanmak mantıklıdır.

Özellik #5: Entegrasyonlar

Slack, Google Çalışma Alanı, Microsoft 365, Zoom, Jira ve Trello gibi 2.600'den fazla uygulama ile entegre olur. Bu, görev otomasyonu, dosya paylaşımı ve kanallarda doğrudan önizleme olanağı sağlar. Slack'in botları güncellemeleri ve uyarıları yönetir; takımlar özel iş akışları veya uygulamalar oluşturabilir.

WhatsApp'ın entegrasyonları öncelikle müşteri hizmetleri ve satışa odaklanmaktadır. İşletmeler, ürün kataloglarını Facebook Mağazaları ile senkronize edebilir, API'yi kullanarak CRM sistemlerine bağlanabilir ve yanıtları veya iş akışlarını otomatikleştirebilir.

🏆 Kazanan: Slack. Takımınız muhtemelen günlük operasyonlar için gerekli olan güçlü bir araç setine güveniyor. Slack bu setin içine kolayca sığabilirken, WhatsApp alternatiflerine kıyasla önemli ölçüde dezavantajlı olabilir.

Reddit'te Slack ve WhatsApp karşılaştırması

Slack ve WhatsApp tartışmasını anlamak için Reddit'te gerçek hayattan, daha özgün görüşleri inceledik ve farklı görüşler olduğunu gördük.

İnsanlar Slack'i, tüm sohbetleri ve tartışmaları tek bir yerde toplayarak ve arama aracıyla kolayca bulabilme özelliği sayesinde işleri ne kadar iyi organize ettiği için seviyor.

bir restoran işleten mrbkkt1 şöyle diyor

Slack, tüm çalışanların iletişim kurmasını ve tüm mesajları tek bir düzenli alanda tutmasını sağladı. Artık, grup mesajları veya bireysel mesajlar göndermek yerine, herkesin telefonlarından görebileceği programları yayınlayabiliyorum. Artık, yazdırıp asmak yerine notları çevrimiçi olarak yayınlayabiliyorum.

Slack, tüm çalışanların iletişim kurmasını ve tüm mesajları tek bir düzenli alanda tutmasını sağladı. Artık, grup metinleri veya bireysel metinler göndermek yerine, herkesin telefonlarından görebileceği programları yayınlayabiliyorum. Artık, yazdırıp asmak yerine notları çevrimiçi olarak yayınlayabiliyorum.

Bazı kişiler ise, özellikle müşteri ile yüz yüze işlerde, hızı ve kolaylığı nedeniyle WhatsApp'ı tercih ediyor. kevin4076'nın yorumunda da belirttiği gibi

Slack'e geçerseniz, müşterilerinizi WhatsApp'ı muhtemelen zaten yüklemiş olmalarına rağmen başka bir uygulama indirip kurmaya zorlarsınız. WhatsApp'a geçmek ise müşterileriniz için daha az sorun anlamına gelir.

Slack'e geçerseniz, müşterilerinizi muhtemelen zaten yüklemiş oldukları WhatsApp'ın yerine başka bir uygulamayı indirip kurmaya zorlarsınız. WhatsApp'a geçmek ise müşterileriniz için daha az sorun anlamına gelir.

Ancak çoğu kişi, her iki uygulamanın da farklı iş ihtiyaçlarına hitap ettiğini anlıyor. Bu nedenle, fumo7887 gibi birçok Reddit kullanıcısı, hemen sonuca varmak yerine önce amacını göz önünde bulunduruyor.

Kullanım alanı nedir? Her aracın artıları ve eksileri vardır, ancak bunları ne amaçla kullanmak istediğinize bağlıdır. Arkadaş grubu? İş arkadaşları? Komşular? Açık topluluk?

Kullanım alanı nedir? Her aracın artıları ve eksileri vardır, ancak bunları ne amaçla kullanmak istediğinize bağlıdır. Arkadaş grubu? İş arkadaşları? Komşular? Açık topluluk?

Slack ve WhatsApp'a en iyi alternatif olan ClickUp ile tanışın

Slack ve WhatsApp, takımların bağlantıda kalması için harikadır, ancak çoğu iş yeri bir sohbet uygulamasından daha fazlasına ihtiyaç duyar. İletişim, projeler ve görevler için farklı araçlar arasında geçiş yapmak karmaşık hale gelebilir ve değerli zamanınızı boşa harcayabilirsiniz.

İşte burada ClickUp devreye giriyor!

Bu, sadece bir iletişim aracı değildir; iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Proje yönetimi, belgeler ve takım iletişimi, daha akıllı otomasyon ve arama için yeni nesil yapay zeka ile desteklenerek tek bir yerde bir araya getirilmiştir.

ClickUp iş yapma şeklinizi nasıl değiştirebilir?

ClickUp'ın Birinci Avantajı: Sohbet ile takım çalışmanızı geliştirin

ClickUp Sohbet, mesajlaşmayı proje yönetimi ile birleştiren yerleşik bir araçtır. Konuşmaları doğrudan iş merkezinize getirerek iş akışınızı geliştirmek için tasarlanmıştır.

Sohbetlerin genellikle gömülüp gerçek görevlerden kopuk kaldığı Slack veya WhatsApp'ın aksine, ClickUp Sohbet, tartışmaları eyleme geçirilebilir öğelere ve projelere bağlayarak ekip çalışmasını sorunsuz hale getirir.

ClickUp'ın yerel AI'sı sayesinde, proje ve bilgi yönetimini tek bir varlıkta birleştirerek konuşmaları görevlere, belgelere ve projelere kolayca bağlar ve takım iletişimi (ve gerçek zamanlı işbirliği ) mevcut iş akışınızın doğal bir parçası haline getirir.

ClickUp Sohbet özellikleri şunları yapmanızı sağlar:

Sohbetleri doğru görevler veya projelerle bağlantılı tutmak için Spaces veya Listeler'de doğrudan sohbet edin

Tek bir tıklama ile herhangi bir sohbet mesajını göreve dönüştürün, bağlamı yakalayın ve otomatik olarak görevler oluşturun, böylece önemli hiçbir şeyi kaçırmayın

AI CatchUp özelliğini kullanarak kaçırdığınız sohbetleri özetleyin ve AI CleanUp özelliğini kullanarak mesajlardan eylem öğelerini çıkarın, böylece odaklanmanızı koruyun ve bilgi yüklemesinden kaçının

SyncUps ile video görüşmeleri ve ekran paylaşımı yoluyla canlı olarak işbirliği yapın. Aynı anda 200 kişiyle sohbet edebilir, görevleri birbirine bağlayıp takım arkadaşlarınıza atayabilir, toplantılar planlayabilir ve hatta sohbet penceresinden takımın iş yükünü kontrol edebilirsiniz

Güncellemeleri ve dosyaları paylaşın, doğrudan projelere bağlayın

Ayrıca, sohbet ederken projelerinize hızlıca göz atmanız gerekirse, proje görünümüne geçebilir ve tartışmalarınızı güncel tutabilirsiniz.

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: Gerçek zamanlı iletişim için konuşmaları kaydedin

ClickUp Clips ile ekranınızı kaydedin ve ayrıntılı tartışmalar için takımınızla paylaşın

Süreçleri belgelemek, sorun giderme adımlarını açıklamak veya proje güncellemelerini vermek için ClickUp Clips, daha fazla bağlam sağlamak için web kamerası görüntüsüyle veya görüntüsü olmadan her şeyi bir videoda yakalamanızı sağlar.

Video kaydedildikten sonra ClickUp Brain kullanılarak otomatik olarak transkripsiyonu yapılır. Böylece videodaki hiçbir şeyi kaçırmazsınız. Transkriptte anahtar kelimeleri hızlıca arayarak önemli kısımları hemen bulabilirsiniz.

Bu klipleri görevlere ve projelere ekleyebilir veya takım arkadaşlarınızla paylaşarak herkesin aynı sayfada olmasını sağlayabilirsiniz. Takımınız ayrıca şunları da yapabilir:

Hızlı geri bildirim için videonun altına yorumlarınızı yazın

Klipleri görevlere dönüştürerek fikirleri sonuçlara dönüştürün

Clips Hub adlı merkezi konumdan tüm kaydedilmiş kliplere erişin

Ayrıca okuyun: Uzaktan Toplantılar için En İyi 10 Ekran Paylaşım Yazılımı

Atanan Yorumlar ile görevleri ve sorumlulukları belirli üyelere atayın

İster Klip ister Sohbet mesajları olsun, ClickUp'ın Atanan Yorumlar özelliği ile her ikisini de eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilir ve belirli takım üyelerine atayabilirsiniz. Bu sayede, her görev veya istek net bir sorumluya atanır ve hiçbir şey gözden kaçmaz.

Atanan tüm yorumları tek bir merkezi yerde topladığınızda, ilerlemeyi izlemek ve önceliklerinizi takip etmek çok kolaydır. Yorumları görevlere dönüştürebilir ve önemli ayrıntıları kaçırmadan projelerinizin ilerlemesini sağlayabilirsiniz.

ClickUp'ın Avantajı #4: Gerçek Zamanlı İşbirliği

ClickUp Beyaz Tahtaları ile fikirlerinizi not alarak hayata geçirin ve takımınızla her yerden görsel olarak işbirliği yapın

Ofiste boş bir beyaz tahta aramak yerine, ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak çevrimiçi beyin fırtınası yapın.

Bu dijital tuval, takımınızın nerede olursanız olun beyin fırtınası yapmasına, işbirliği yapmasına ve fikirleri eyleme dönüştürmesine olanak tanır. Serbest çizim ve şekil oluşturma gibi araçlarla, konseptlerinizi hayata geçirebilir ve maksimum netlik için iş akışlarını veya süreçleri haritalayabilirsiniz.

ClickUp'ın İşbirliği Algılama özelliği ile takım üyelerinizin faaliyetlerini gerçek zamanlı olarak izleyin

Fikirleriniz ilerlemeye hazır olduğunda, bunları anında görevlere dönüştürebilir ve doğru takım üyelerine atayabilirsiniz. Ayrıca, ClickUp'ın İşbirliği Algılama özelliği ile gerçek zamanlı etkinliklerini yakından izleyebilirsiniz.

Takımınızın görevleri ne zaman görüntülediğini veya düzenlediğini görebilir, böylece daha bağlantılı ve verimli bir iş ortamı yaratabilirsiniz. Paylaşılan görevlerle ilgili anlık güncellemeler sayesinde takımlar senkronizasyonda kalır ve herkes kimin ne üzerinde çalıştığını bildiği için sürekli gidip gelen konuşmalar azalır.

Ayrıca, zaten Slack kullanıyorsanız ve yine de ClickUp avantajından yararlanmak istiyorsanız, Slack ile ClickUp Entegrasyonunu kullanın, hepsi bu kadar.

ClickUp ile Takımınızla Bağlantıda Kalın!

Hem Slack hem de WhatsApp, anlık mesajlaşma ve takımlarınızla bağlantıda kalmak için mükemmeldir.

Slack, takımları bir araya getirerek ve tüm mesajlarınızı ve dosyalarınızı tek bir yerde düzenleyerek tüm profesyonel ihtiyaçlarınızı karşılar. WhatsApp ise anlık sohbetler ve aramalarla takım iletişimi kişisel bir dokunuş katar.

Peki ya ikisinin karışımı bir şey istiyorsanız? Sohbet etmek ve işlerinizi halletmek için kullanabileceğiniz bir şey.

Çözüm, iletişim dahil ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde bir araya getiren kapsamlı bir verimlilik platformu olan ClickUp.

ClickUp'ı bugün deneyin.