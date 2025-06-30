Slack ve WhatsApp: İş için hangi sohbet uygulaması daha iyi?

İş yerinde, zamanında ve net iletişim her şeyi ve herkesi yolunda tutar: herkes planı ve içindeki rolünü bilir, projeler sorunsuz ilerler, teslim tarihlerine uyulur ve işler halledilir.

Slack ve WhatsApp gibi araçlar bu konuda öne çıkıyor. Takım iletişimine yardımcı oluyorlar , ancak sandığınızdan çok daha farklılar.

Peki, bu iki uygulama nasıl karşılaştırılır ve hangisi takımınıza en uygun? Sizin için ayrıntılı olarak inceleyelim. Endişelenmeyin, ikisi de size uygun gelmezse başka bir seçeneğimiz daha var.

Slack Nedir?

Slack'in hikayesi hiç de sıradan değil. 2002'de bir çevrimiçi oyundaki sohbet özelliği olarak başlayan bu uygulama, bugün dünyanın her yerindeki işler için vazgeçilmez bir iletişim aracı haline geldi. Kurum içi iletişimi bir kenara bırakırsak; Fortune 100 şirketlerinin %80'inin dış paydaşlarla iletişim kurmak için Slack'i kullandığını iddia ediyorlar.

Sanki sanal bir merkez gibi; sohbet edebilir, dosya paylaşımı yapabilir, medya gönderebilir (çünkü kim iyi bir memi sevmez ki?) ve uygulamanın içinde kalarak video görüşmelere katılabilirsiniz.

📮 Neden Bazı Takımlar Slack'i Yeniden Düşünüyor? ClickUp, 4.000'den fazla profesyoneli ankete tabi tuttu ve ortak bir sorun tespit etti: Sohbet, işten ayrı olduğunda uyum bozulur.

Slack özellikleri

Slack, takımlar düşünülerek geliştirildi; böylece iletişim kurmak ve birlikte işleri halletmek kolaylaşıyor.

Anahtar özelliklerinden bazıları şunlardır:

1. Kanallar ve konuşma konuları

Slack'teki kanallar, belirli konular, projeler veya takımlar için ayrılmış alanlardır. Bunları kolayca ayırt edebilirsiniz: Genel kanallarda hashtag (#), gizli kanallarda ise kilit simgesi (🔒) bulunur. İlki herkese açıktır, ikincisi ise yalnızca davetle erişilebilen güvenli bir alandır.

Net isimler (örneğin proje-, takım- veya departman-) kullanarak bunları düzenleyebilir ve eski kanalları arşivleyerek ortamı düzenli tutabilirsiniz. Ayrıca, yeni üyeleri ön tanımlı kanallara otomatik olarak ekleyerek onların hızlı bir şekilde işin içine girmelerini sağlayabilirsiniz.

Daha kişisel konuşmalar için doğrudan mesajları kullanabilirsiniz. Ayrıca, yanıtlarınızı X'te (Twitter) gördüğünüz gibi konu başlıklarına göre gruplandırabilirsiniz.

💡Profesyonel İpucu: Kanallar arasında anında geçiş yapmak istiyorsanız, Komut + K veya T (Mac) ya da CTRL + K (Windows) tuşlarına basın, kanal adının birkaç harfini yazın ve hemen o kanala geçin.

2. Huddles ile hızlı toplantılar

Ofisteki o hızlı masa başı sohbetlerini hatırlıyor musunuz? Slack Huddles, spontan takım tartışmaları için sesli aramalarla bunu çevrimiçi ortama taşıdı. Tek bir tıklama ile herhangi bir kanalda veya direkt mesajda bir Huddle başlatabilirsiniz; takım arkadaşlarınız da ihtiyaç duydukları zaman katılabilir veya ayrılabilir.

Huddles, ön tanımlı olarak yalnızca sesli aramalar ile işleri basit tutar, ancak video'yu açabilirsiniz. İşbirliği için harikadırlar ve düzenleme veya sorun giderme gibi görevler için çoklu ekran paylaşımı ve canlı imleç gibi özellikler sunarlar. Arama sırasında emojilerle tepki verebilir veya konu başlıkları başlatabilirsiniz.

👀Biliyor muydunuz? Slack'te /reminder komutunu kullanarak ardından nerede, ne ve ne zaman bilgilerini ekleyerek kendinize veya başkasına bir etkinlik, toplantı, son tarih, mesaj, dosya veya elinizde ne olduğunu hatırlatabilirsiniz.

Ayrıca okuyun: İş Yeri İletişimini İyileştirmek İçin Slack İpuçları

3. Dosya paylaşımı ve depolama

Slack'te dosya paylaşımı basit ve güvenilirdir, bu da onu bir tür merkezi hub haline getirmenize yardımcı olur. Sürükleyip bırakarak veya sohbetlere yapıştırarak 10 GB'a kadar (ücretli planlarda) dosya yükleyebilirsiniz; ayrıca PDF'ler, resimler, videolar ve daha fazlası için kullanışlı önizlemeler de mevcuttur.

Slack'te ayrıca önemli bilgileri kolayca bulmanızı sağlayan güçlü arama filtreleri de bulacaksınız. Dosyalarınızı sabitleyebilir veya yıldızlayabilir ve orijinal paylaşan kişi ayrılsa bile bunlara erişebilirsiniz.

4. Entegrasyonlar

Slack, 2.600'den fazla uygulama ve hizmete bağlantı kurabilir. Google Çalışma Alanı, Microsoft Office ve Zoom gibi popüler araçları kolayca entegre ederek dosya paylaşımı yapabilir, toplantılara katılabilir veya takvimleri doğrudan Slack üzerinden yönetebilirsiniz.

GitHub, Jira ve Trello gibi geliştirme ve proje yönetimi araçları, güncellemeleri yayınlayarak takımların uygulamalar arasında geçiş yapmadan gelişmelerden haberdar olmasını sağlar. Workflow Builder'ı kullanarak farklı süreçler için özel, kod gerektirmeyen iş akışları oluşturabilirsiniz.

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 8,75 $/kullanıcı

İş+: Aylık 15 $/kullanıcı

Kurumsal Grid: Özel fiyatlandırma

Slack AI'yı tüm ücretli planlara kullanıcı başına aylık 10 $ ek ücret karşılığında ekleyebilirsiniz.

WhatsApp Nedir?

WhatsApp, arkadaşlara bildirim göndermek için basit bir yol olarak başladı. Ancak bugün, 3 milyar kullanıcıyla dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri haline geldi!

Cazibesi, kullanım kolaylığında yatıyor: telefon numaranızla kaydolun ve kullanmaya başlayın. Metin ve sesli mesajlar gönderebilir, resim, video ve belgeler paylaşabilir veya sesli ve görüntülü aramalara katılabilirsiniz. Projeler, takımlar veya aile planlaması için herkesi bir araya getirmek üzere grup sohbetleri bile oluşturabilirsiniz.

Uçtan uca şifreleme, mobil cihazlar ve masaüstü uyumluluğu ile WhatsApp, tüm iletişim ihtiyaçlarınız için basit, güvenli ve çok yönlü bir uygulamadır.

Ayrıca okuyun: İş Yerinde İletişim Stratejileri Örnekleri

WhatsApp özellikleri

WhatsApp'ın bazı özellikleri şunlardır:

1. Bire bir mesajlaşma ve aramalar

WhatsApp, iletişimi basit tutar. Bire bir sohbetleri, sesli aramaları ve video aramaları, gizli konuşmalar veya hızlı iletişim için idealdir. Kişileri doğrudan telefonunuzdan alır, böylece kimin WhatsApp'ta olduğunu görebilir ve olmayanları davet edebilirsiniz.

Metin ve sesli mesajlar gönderebilir, hatta önemli mesajları kolayca bulabilmek için işaretleyebilir veya iletebilirsiniz. WhatsApp'ta artık metinleri gönderdikten sonra düzenleyebileceğiniz bir düzenleme düğmesi bulunmaktadır. Bir metinden memnun değil misiniz? Metni herkes için silebilirsiniz, ancak unutmayın: her iki seçenek de yalnızca gönder düğmesine bastıktan kısa bir süre sonra kullanılabilir.

WhatsApp İş Uygulaması, otomatik yanıtlar ayarlama ve ürün kataloglarının paylaşımı gibi ek özellikler de içerir, böylece müşterilerinizle bağlantıda kalmanızı kolaylaştırır.

💡Profesyonel İpucu: Siri veya Google Asistan'ınız varsa, bunları kullanarak WhatsApp mesajlarını ellerinizi kullanmadan gönderin!

2. Gruplar ve yayın listeleri

WhatsApp Grup sohbetleri (veya kısaca gruplar), takım üyelerinizin işbirliği yapabileceği, paylaşımların yapılabileceği ve belirli projeler veya konular hakkında tartışabileceği ortak bir alandır. Bir departman, bir görev gücü veya bir beyin fırtınası oturumu için gruplar, ayrı e-posta zincirlerine gerek kalmadan herkesin bilgilendirilmesini sağlar.

Öte yandan, yayın listeleri, grup sohbeti başlatmadan aynı mesajı birden fazla kişiye aynı anda göndermenizi sağlar. Bu, konuşmaları gizli ve ayrı tutarken duyuruları veya güncellemeleri paylaşmanın hızlı bir yoludur. Bu özellik, büyük takımlara veya farklı kitlelere verimli bir şekilde ulaşmak için özellikle kullanışlıdır.

3. WhatsApp Pay ile uygulama içi ödemeler

Her ne kadar birkaç seçkin ülkeyle sınırlı olsa da, WhatsApp Pay, sohbetler sırasında doğrudan para gönderip almanıza olanak tanıyarak iş işlemlerinizi basitleştirir.

Örneğin, WhatsApp üzerinden ürün kataloğunuzu inceleyen bir müşteri, beğendiği bir ürün bulur ve satın almaya karar verir. Banka bilgilerini paylaşmak veya harici bir web sitesine gitmek yerine, sohbet penceresindeki "Öde" düğmesine dokunur, tutarı girer ve bir PIN kodu veya biyometrik doğrulama ile ödemeyi onaylar.

Tüm işlem anında gerçekleşir ve makbuzlarınızı sohbet üzerinden alırsınız.

👀Biliyor muydunuz? WhatsApp Pay (şimdiye kadar) sadece Hindistan ve Brezilya'da kullanılabilir — WhatsApp İş uygulamasının en fazla indirildiği ülkeler.

4. Paylaşım ve depolama

WhatsApp, resim, video, ses dosyası, belge (PDF, Word, Excel ve PowerPoint dahil) ve kişi göndermenize olanak tanır. Ayrıca belirli bir süre boyunca (en fazla 8 saat) gerçek zamanlı GPS güncellemeleriyle canlı konumunuzu paylaşabilirsiniz) böylece mobil takımlarla koordinasyonu kolaylaştırabilirsiniz.

WhatsApp tamamen bir bulut depolama hizmeti değildir. Paylaşım sırasında oluşan tüm içerik telefonunuzda alan kaplar ve bulutta yedeklenir. Mesajları, dosyaları ve medyayı manuel olarak arşivleyerek bunu yönetebilirsiniz. Ayrıca, medyayı telefonunuzun galerisine otomatik olarak kaydetmemeyi ve yalnızca ihtiyacınız olanları saklamayı da seçebilirsiniz.

💡Profesyonel İpucu: Belirli bir süre sonra sohbetleri otomatik olarak silmek için "Kaybolan Mesajlar" özelliğini etkinleştirin. Böylece, manuel olarak alan açmak konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

WhatsApp fiyatlandırması

Normal Uygulama: Ücretsiz

İş Uygulaması: Ücretsiz

İş API'si: Konuşma başına ödeme

Slack ve WhatsApp: Özelliklerin Karşılaştırması

İşte Slack ve WhatsApp'ın farklı özelliklerine genel bir bakış:

Özellikler Slack WhatsApp/WhatsApp İş Sesli ve video görüşme (hem bire bir hem de grup görüşmelerini içerir) Evet Evet Mesaj geçmişi sınırı Ücretsiz planda 90 güne kadar Sınırsız Ekran paylaşımı Evet Evet Ekran paylaşımı sırasında açıklama ekleme Evet Hayır Grup sohbetleri Evet. Farklı konular hakkında tartışmalar için kanallar ve daha gizli konuşmalar için özel gruplar Evet. Gruplar ve yayın listeleri, çok sayıda kişiye toplu mesaj göndermek için kullanılabilir Arama fonksiyonu Evet. Dosyaları ve mesajları tam olarak bulmak için gelişmiş arama filtreleri vardır Evet. Sohbetler için temel arama özellikleri Dosya paylaşımı Evet. 10 GB'a kadar her türlü dosyayı paylaşım yoluyla paylaşabilirsiniz Evet. 2 GB'a kadar her türlü dosyayı paylaşım yoluyla paylaşabilirsiniz Konum paylaşımı Hayır Evet. Canlı konumunuzu 8 saate kadar paylaşabilirsiniz Uygulama içi ödemeler Hayır; PayPal gibi ödeme araçlarıyla entegre edilebilir Evet. Uygulama içinden para gönderip alabilirsiniz Depolama Evet. Ücretli planda 20 GB'a kadar Evet. Her şeyi cihazda saklar Bildirimler Evet. Son derece özelleştirilebilir Evet. Anında ve temel Güvenlik Evet. Veri şifreleme ve çeşitli sertifikalara sahiptir Evet. Uçtan uca şifreleme sunar Entegrasyonlar Kapsamlı; 2.600'den fazla uygulamaya bağlantı kurar Sınırlı; HubSpot ve birkaç platforma bağlantı kurun Mobil ve masaüstü uygulamalar Evet Evet Fiyatlandırma Ücretsiz, kullanıcı başına aylık 8,75 $'dan başlayan ücretli planlar Ücretsiz; 1000 konuşmadan sonra API için bölgesel ücretler geçerlidir

Özellikler arasındaki bu karşılaştırmaya daha yakından bakalım:

Özellik #1: Kurulum ve kullanıcı arayüzü

Slack, son derece özelleştirilebilir bir arayüz sunar, ancak başlangıçta kurulumu biraz karmaşık gelebilir. Kullanıcılar, platformu kullanabilmek için önce Çalışma Alanları ve kanallar oluşturmalı ve kullanıcı rollerini atamalıdır.

Kurulum tamamlandıktan sonra, arayüzde gezinmek kolaydır; ekranın büyük bir kısmını konuşmalar kaplarken, kanallar, konu başlıkları ve kişiler için bir kenar çubuğu bulunur. Slack ayrıca temalar, emojiler ve hatta özel emoji oluşturma dahil olmak üzere çeşitli özelleştirme seçenekleri sunar.

WhatsApp ise basitliği ön planda tutar. Kurulum hızlı ve kolaydır; sadece bir telefon numarası ve doğrulama gerektirir. Arayüz minimalisttir; masaüstü sürümünde sohbetler solda, aktif konuşma ise sağda görüntülenir.

Mobil uygulama, aramalar ve durum güncellemeleri için kolay sekmeler içeren sade bir düzen sunar. Grup oluşturma işlemi basittir ve WhatsApp Business, tanıdık arayüze ürün katalogları ekler. Hem ana uygulama hem de WhatsApp Business, sohbet arka planları için özelleştirme seçenekleri sunar.

🏆 Kazanan: WhatsApp. Herkes WhatsApp'ı dakikalar içinde kurup sohbet etmeye başlayabilir. Slack ise daha uzun sürer; önce bir iş e-postasına ihtiyacınız olur, üyeleri davet etmeniz ve bir Çalışma Alanı kurmanız gerekir; bu da genellikle kullanıcıların daha kolay alternatifleri tercih etmesine neden olur.

Özellik #2: İş iletişimi

Slack, verimli takım iletişimi için tasarlanmıştır. Mesaj biçimlendirme, düzenleme ve zamanlama gibi özellikler sunar. Ayrıca genel veya gizli kanallara sahip grupları yönetme, özel izinler ve üye rolleri gibi seçenekler de sunar.

Toplantılar için ekran paylaşımı, not ekleme ve kayıt özelliklerine sahip bire bir sesli ve video görüşme imkanı sunar. Ancak, daha büyük toplantılar için ücretli planlar gereklidir.

WhatsApp, okundu bilgisi, yazma göstergesi ve net sesli ve video aramalarla hızlı ve güvenilir mesajlaşmaya odaklanır. Masaüstü sürümü artık arama ve ekran paylaşımı özelliklerini de içerse de, arızalar yaşayabilir ve aramalar sırasında açıklama ekleme gibi işbirliği özelliklerinden yoksun olabilir.

İş uygulaması, sohbetleri düzenlemek için otomatik mesajlar, hızlı yanıtlar ve etiketler ekler. Gruplar, 1.024 üyeye kadar geniş olabilir ve yönetici kontrolleri, anketler ve yayın listeleri gibi araçlar içerir. WhatsApp ayrıca, doğrulanmış profiller, mesaj istatistikleri ve birden fazla cihazda müşteri sohbetlerini yönetmek için çoklu cihaz desteği sunar.

🏆 Kazanan: Beraberlik. Slack, tek bir alanda birlikte çalışan takımlar, özellikle teknoloji şirketleri için harika bir seçenektir. Satış ve çok sayıda müşteri sohbetini yönetmek için WhatsApp daha hızlıdır ve düzenleme konusunda zaman kazandırır.

Özellik #3: Bildirimler

Slack, bildirimler üzerinde kapsamlı kontrol sağlar; böylece hangi uyarıları alacağınızı seçebilir ve ayarlarını özel hale getirebilirsiniz. Bildirimler için belirli saatler ayarlayabilir veya masaüstü bilgisayarınızda aktif olmadığınızda mobil uyarılar alabilirsiniz. Odaklanarak iş yapmak için Rahatsız Etmeyin özelliğini kullanarak bildirimleri geçici olarak duraklatabilirsiniz.

WhatsApp’ın bildirim sistemi daha basittir ancak yine de bazı özelleştirme seçimleri sunar. Bireysel sohbetler, grup sohbetleri ve aramalar için bildirim almayı seçebilir, hatta özel bildirim sesleri veya zil sesleri belirleyebilirsiniz.

Uygulama, mesajların teslim ve okunma durumunu gösterir; İş kullanıcıları ise öncelikli bildirimler ve otomatik yanıtlar ayarlayabilir. Sessiz dönemler için sohbetleri, grupları veya aramaları uzun dönemler boyunca sessize alabilirsiniz.

🏆 Kazanan: Slack. Daha fazla özelleştirme seçeneği sunan Slack, yoğun iş ortamları için daha uygundur. WhatsApp'ın sadeliğinde bu kadar derinlik ve esneklik bulamazsınız.

Özellik #4: Dosya paylaşımı ve depolama

Slack, uzaktan çalışan takımlar için dosya paylaşımını basitleştirir ve cihazınızdan veya Dropbox gibi uygulamalardan 10 GB'a kadar dosya paylaşmanıza olanak tanır. Dosyaları, mesajları ve medyayı otomatik olarak bulutta kaydeder ve arşivler. Depolama alanı plana göre değişir; ücretsiz sürüm 5 GB sunar ve dosyaları 90 gün boyunca saklarken, ücretli planlar kullanıcı başına 10 GB veya 20 GB sunar.

WhatsApp, PDF'ler, resimler, videolar ve GIF'ler dahil olmak üzere 2 GB'a kadar dosya paylaşımını destekler. Ayrıca kişi ve konum paylaşmanıza da olanak tanır, ancak Google Suite dosyalarıyla çalışmaz. WhatsApp, mesajları, dosyaları ve medyayı telefonunuzda depolar; bu da veri kaybını önlemek için manuel yedekleme veya otomatik yedekleme gerektirebilir.

🏆 Kazanan: Slack. İş dosyaları genellikle önemli ve büyüktür. Depolama sorunları hakkında endişelenmeden bu dosyaları paylaşmak için Slack'i kullanmak mantıklıdır.

Özellik #5: Entegrasyonlar

Slack, Google Çalışma Alanı, Microsoft 365, Zoom, Jira ve Trello gibi 2.600'den fazla uygulamayle entegre olur. Bu, görev otomasyonu, dosya paylaşımı ve doğrudan kanallarda önizleme yapılmasına olanak tanır. Slack'in botları güncellemeleri ve uyarıları yönetir; takımlar özel ş akışları veya uygulamalar oluşturabilir.

WhatsApp’ın entegrasyonları öncelikle müşteri hizmetleri ve satışa odaklanıyor. İşletmeler, ürün kataloglarını Facebook Shops ile senkronize edebilir, API’yi kullanarak CRM sistemlerine bağlantı kurabilir ve yanıtları veya ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirebilir.

🏆 Kazanan: Slack. Takımınız günlük operasyonlar için gerekli olan güçlü bir araç setine zaten güveniyor. Slack bu setin içine kolayca uyum sağlayabilirken, WhatsApp alternatiflerine kıyasla önemli ölçüde geride kalabilir.

Reddit'te Slack ve WhatsApp

Slack ve WhatsApp arasındaki tartışmayı anlamak için Reddit'te gerçek hayattan, daha samimi görüşler aradık; ancak geri bildirimler karışık çıktı.

Kullanıcılar, tüm sohbetlerin ve tartışmaların tek bir yerde toplanması ve arama aracı sayesinde kolayca bulunabilmesi sayesinde her şeyi ne kadar iyi organize ettiği için Slack'i seviyor.

Bir restoran işleten mrbkkt1 şöyle diyor:

Slack, tüm çalışanların iletişim kurmasını ve tüm mesajların tek bir düzenli ve özlü alanda tutulmasını sağladı. Artık grup metinleri veya bireysel metinler göndermek yerine, çalışanların telefonlarından görebileceği programları yayınlayabiliyorum. Artık notları yazdırıp asmak yerine çevrimiçi olarak yayınlayabiliyorum.

Öte yandan, bazı kişiler WhatsApp'ı hızı ve kolaylığı nedeniyle, özellikle müşterilerle yüz yüze yapılan işlerde tercih ediyor. kevin4076'nın yorumunda da belirtildiği gibi,

Slack'i tercih ederseniz, müşterilerinizi başka bir uygulamayı indirip kurmaya zorlamış olursunuz; oysa WhatsApp'ın cihazlarda yüklü olduğu olasılığı yüksektir. WhatsApp'ı tercih etmek ise müşterileriniz için daha az zorluk anlamına gelir.

Ancak çoğu kişi, her iki uygulamanın da farklı iş ihtiyaçlarına yönelik olduğunu anlıyor. Bu nedenle, hemen sonuca varmak yerine, fumo7887 gibi birçok Reddit kullanıcısı önce amacını göz önünde bulunduruyor.

Nasıl kullanılır? Her aracın artıları ve eksileri vardır, ancak bu, onu ne amaçla kullanmak istediğinize bağlıdır. Arkadaş grubu mu? İş arkadaşları mı? Komşular mı? Açık topluluk mu?

ClickUp ile tanışın — Slack ve WhatsApp'a en iyi alternatif

Slack ve WhatsApp, takımlar arasında bağlantıyı sürdürmek için harikadır, ancak çoğu iş yeri sadece bir sohbet uygulamasından daha fazlasına ihtiyaç duyar. İletişim, projeler ve görevler için farklı araçlar arasında geçiş yapmak kafa karışıklığına yol açabilir ve değerli zamanınızı boşa harcayabilir.

İşte burada ClickUp devreye giriyor!

Bu, sadece bir iletişim aracından daha fazlasıdır — iş için her şeyi içeren bir uygulamadır — proje yönetimi, belgeler ve takım iletişimini tek bir yerde bir araya getirir ve daha akıllı otomasyon ve arama için yeni nesil yapay zeka ile desteklenir.

ClickUp, iş şeklinizi şu şekilde değiştirebilir:

ClickUp’ın Bir Adım Önde Olma Nedeni #1: Sohbet ederek takım çalışmasını geliştirin

ClickUp Chat, mesajlaşmayı proje yönetimi ile birleştiren yerleşik bir araçtır. Konuşmaları doğrudan çalışma merkezine taşıyarak ş Akışınızı iyileştirmek üzere tasarlanmıştır.

Sohbetlerin genellikle gömülüp kaldığı veya gerçek görevlerden kopuk olduğu Slack veya WhatsApp'ın aksine, ClickUp Chat tartışmaları eyleme geçirilebilir öğelere ve projelere bağlayarak ekip çalışmasını sorunsuz hale getirir.

ClickUp'ın yerel yapay zekası sayesinde, proje ve bilgi yönetimini tek bir bütün halinde birleştirir, konuşmaları görevler, belgeler ve projeler ile kolayca ilişkilendirir, böylece takım iletişimi (ve gerçek zamanlı işbirliği ) mevcut ş Akışınızın doğal bir parçası haline gelir.

ClickUp Sohbet özellikleri size şunları sağlar:

Spaces veya Listeler'de doğrudan sohbet ederek tartışmaları doğru görevler veya projelerle ilişkilendirin

Tek bir tıklamayla herhangi bir sohbet mesajını görevye dönüştürün, bağlamı yakalayın ve görevleri otomatik olarak oluşturun, böylece önemli hiçbir şeyi kaçırmayın

AI CatchUp 'ı kullanarak kaçırdığınız sohbetleri özetleyin ve AI CleanUp 'ı kullanarak mesajlardan yapılacak öğeler oluşturun; böylece odaklanmanızı koruyun ve bilgi yüklemesinden kaçının

SyncUps aracılığıyla video görüşmeleri ve ekran paylaşımı ile canlı olarak işbirliği yapın. Bu uygulama, aynı anda 200 kişiyle sohbet etmenize, görevleri birbirine bağlayıp takım arkadaşlarınıza atamanıza, toplantılar planlamanıza ve hatta sohbetin içinden takımın iş yükünü kontrol etmenize olanak tanır.

Güncellemeleri ve dosyaları paylaşın, bunları doğrudan projelere bağlayın

Ayrıca, sohbet ederken projelerinize hızlıca göz atmanız gerekirse, proje görünümüne geçerek tartışmalarınızı güncel tutabilirsiniz.

ClickUp’ın Bir Adım Önde Olma Noktası #2: Gerçek zamanlı iletişim için konuşmaları kaydedin

ClickUp Clips ile Asenkron İş Yapın ClickUp Clips ile ekranınızı kaydedin ve ayrıntılı tartışmalar için takımınızla paylaşım yapın

İster süreçleri belgelemek, ister sorun giderme adımlarını açıklamak, ister proje güncellemeleri vermek olsun, ClickUp Clips, daha fazla bağlam sağlamak için web kamerası görüntüsü olsun ya da olmasın her şeyi bir video da yakalamanızı sağlar.

Video kaydedildikten sonra, ClickUp Brain kullanılarak otomatik olarak metne dönüştürülür. Bu sayede videodaki hiçbir şeyi kaçırmazsınız. Metinde anahtar kelimeleri hızlıca arayarak önemli kısımları hemen bulabilirsiniz.

Daha sonra bu klipleri görevlere ve projelere ekleyebilir veya takım arkadaşlarınızla paylaşım yaparak herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayabilirsiniz. Ekibiniz ayrıca şunları da yapabilir:

Hızlı geri bildirim için video’nun altına yorumlarınızı bırakın

Klipleri görevlere dönüştürerek fikirleri sonuçlara dönüştürün

Clips Hub adlı merkezi bir konumdan tüm kaydedilmiş kliplere erişin

Ayrıca okuyun: Uzaktan toplantılar için en iyi ekran paylaşım yazılımları

Atanmış Yorumlar ile görevleri ve sorumlulukları belirli üyelere tahsis edin

İster Clips ister Sohbet'teki mesajlar olsun, ClickUp'ın Atanmış Yorumlar özelliği ile her ikisini de eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilir ve belirli takım üyelerine atayabilirsiniz. Bu şekilde, her görev veya talebin net bir sorumlusu olur ve hiçbir şey gözden kaçmaz.

Tüm atanan yorumlar tek bir merkezi yerde olduğunda, ilerlemeyi izlemek ve önceliklerin üstünde kalmak kolaydır. Yorumları görevlere dönüştürebilir ve önemli ayrıntıları kaçırmadan projelerinizin ilerlemesini sağlayabilirsiniz.

📮ClickUp Insight: Profesyonellerin yaklaşık %41'i takım iletişimi için anlık mesajlaşmayı tercih ediyor. Hızlı ve verimli iletişim imkanı sunsa da, mesajlar genellikle birden fazla kanal, konu başlığı veya direkt mesaja dağılır ve bu da daha sonra bilgiye ulaşmayı zorlaştırır. ClickUp Chat gibi entegre bir çözümle, sohbet konularınız belirli projelere ve görevlere eşleştirilir, böylece konuşmalarınız bağlam içinde kalır ve kolayca erişilebilir olur.

ClickUp’ın Bir Adım Önde Olma Noktası #4: Gerçek Zamanlı İşbirliği

ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak fikirlerinizi not alarak hayata geçirin ve her yerden takımınızla görsel olarak işbirliği yapın

Ofiste boş bir Beyaz Tahta aramak yerine, ClickUp Whiteboards'u kullanarak çevrimiçi beyin fırtınası yapın.

Bu dijital tuval, nerede olursanız olun takımınızın beyin fırtınası yapmasına, işbirliği kurmasına ve fikirleri eyleme dönüştürmesine olanak tanır. Serbest çizim ve şekil oluşturma gibi araçlarla konseptlerinizi hayata geçirebilir ve maksimum netlik için ş Akışlarını veya süreçleri planlayabilirsiniz.

ClickUp’ın İşbirliği Algılama özelliği ile takım üyelerinizin faaliyetlerini gerçek zamanlı olarak izleyin

Fikirleriniz hayata geçirilmeye hazır olduğunda, bunları anında görevlere dönüştürebilir ve doğru takım üyelerine atayabilirsiniz. Ayrıca ClickUp’ın İşbirliği Algılama özelliği ile takım üyelerinin gerçek zamanlı faaliyetlerini yakından takip edebilirsiniz.

Takımınızın görevleri ne zaman görüntülediğini veya düzenlediğini görebilirsiniz, böylece daha bağlantılı ve verimli bir çalışma ortamı yaratılır. Takımlar, paylaşılan görevlerle ilgili anlık güncellemeler sayesinde senkronizasyonunu korur ve herkes kimin ne üzerinde çalıştığını bildiği için sürekli gidip gelen konuşmalar azalır.

Ayrıca, halihazırda Slack kullanıyor ve yine de ClickUp'ın avantajlarından yararlanmak istiyorsanız, ClickUp'ın Slack entegrasyonunu kullanmanız yeterlidir.

Hem Slack hem de WhatsApp, anlık mesajlaşma ve takımlarınızla bağlantı kurmak için harika seçeneklerdir.

Slack, takımları bir araya getirerek ve tüm mesajlarınızı ve dosyalarınızı tek bir yerde düzenleyerek tüm profesyonel ihtiyaçlarınızı karşılar. WhatsApp ise anlık sohbetler ve aramalarla takım iletişimine kişisel bir dokunuş katar.

Peki ya ikisinin karışımı olan bir şey istiyorsanız? Sohbet etmek ve işlerinizi halletmek için kullanabileceğiniz bir şey.

Çözüm, iletişim dahil ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde bir araya getiren kapsamlı bir verimlilik platformu olan ClickUp'tır.

