Microsoft Bookings ve Calendly: En iyi planlama aracı hangisi?

Arka arkaya gelen toplantıları ve uzayan yapılacaklar listesini dengeliyorsunuz. Zaman kısıtlı ve planlamayı kolaylaştırmanız gerekiyor.

Bu yüzden akıllı planlama yazılımına yöneldiniz.

Araştırmalar, yöneticilerin %40'ının haftada 15 saatten fazla toplantılarda geçirdiğini göstermektedir. Bu nedenle, toplantıların verimli geçmesini ve bu zamanı etkili bir şekilde kullanmanızı sağlamak için planlama sürecini optimize etmek çok önemlidir.

Takvim yönetimini kolaylaştırmak isteyen profesyoneller için randevu planlama yazılımının vazgeçilmez olduğu açıktır.

Bu makalede, iki popüler takvim uygulamasını karşılaştıracağız: Microsoft Bookings ve Calendly. Ayrıca, randevuları kolaylıkla planlamak için alternatif bir araç da tanıtacağız.

Microsoft Bookings nedir?

Microsoft Bookings, Microsoft 365 ekosistemine entegre edilmiş, kullanıcı dostu bir randevu planlama aracıdır. Randevu ve toplantı rezervasyonlarını basitleştirerek, işletmelerin ve takımların proje takvimlerini verimli bir şekilde yönetmelerini kolaylaştırır.

microsoft Bookings aracılığıyla

Microsoft Bookings özellikleri

Outlook, Teams ve OneDrive gibi Microsoft Office araçlarını zaten kullanıyorsanız, Bookings bu uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olarak planlama deneyiminizi iyileştirir. Bu çevrimiçi takvimin sunduğu öne çıkan özelliklere bir göz atalım:

Özellik #1: Otomatik e-posta hatırlatıcıları ve takipleri

Microsoft Bookings, özelleştirilebilir e-posta hatırlatıcılarıyla randevu yönetimini basitleştirir. Bunları randevudan 15 dakika ila iki hafta öncesine kadar herhangi bir zamanda gönderilecek şekilde planlayarak müşterilerle zamanında iletişim kurun.

Yapılandırıldıktan sonra, Bookings otomatik olarak hatırlatıcılar göndererek müşterilerin yaklaşan rezervasyonları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar.

Microsoft Bookings ayrıca otomatik e-posta takipleri de sunar. Bu e-postaları, randevu sonrasında geri bildirim istemek veya müşterilere bir sonraki oturumlarını planlamalarını hatırlatmak için tasarlayabilirsiniz.

Özellik #2: Paylaşılan Rezervasyonlar

Microsoft Bookings'teki Paylaşılan Rezervasyonlar özelliği, birden fazla takım üyesinin tek bir sistem içinde randevuları yönetmesine olanak tanır. Bu özellik, müşteri ile yüz yüze gelen rollerin zamanlamada esneklik gerektirdiği kuruluşlar için idealdir.

Takımlar, paylaşılan takvimler aracılığıyla kullanılabilirliği kolayca koordine edebilir ve müşterilerin programların çakışması olmadan zamanında hizmet almasını sağlayabilir.

Sistem, çift rezervasyonları önlemeye ve müşteri deneyimini iyileştirmeye yardımcı olan gerçek zamanlı uygunluk izlemeyi destekler.

Özellik #3: Tampon zaman ayarı

Bazı randevular, hazırlık, temizlik veya müşteri toplantıları arasında seyahat için ek süre gerektirebilir. Bu durumu karşılamak için Microsoft Bookings, randevulardan önce, sonra veya her ikisinde de zaman ayırmanıza olanak tanıyan bir tampon zaman özelliği sunar.

Bu, toplantılar arasında sorunsuz bir geçiş sağlar ve müşteriler için gereksiz gecikmeleri önler. Tampon süreleri, Bookings'deki Hizmet ayrıntıları sayfasında yapılandırılabilir.

Microsoft Bookings fiyatlandırması

Microsoft 365 Business Basic: Aylık 7,20 $/kullanıcı

Microsoft 365 İşletmeler için Uygulamalar: Aylık 9,90 $/kullanıcı

Microsoft 365 Business Standard: Aylık 15 $/kullanıcı

Microsoft 365 Business Premium: Aylık 26,40 $/kullanıcı

Yasal Uyarı: Microsoft Bookings, bağımsız bir araç olarak değil, yalnızca Microsoft 365 paketi kapsamında kullanılabilir. Bu nedenle, fiyatlandırma paket içindir. *

Calendly nedir?

Calendly, esnek özellikleriyle tanınan popüler bir planlama aracıdır. Bu araç, her gün kaç toplantı planlamak istediğinize karar vermenize ve sunduğunuz toplantı türlerini özelleştirmenize olanak tanır.

İster danışmanlık randevuları planlayan bir serbest çalışan veya küçük işletme sahibi, ister mülakatlar düzenleyen bir işe alım uzmanı veya grup etkinlikleri organize eden bir takım lideri olun, Calendly süreci basitleştirir.

Bu, birden fazla katılımcı arasında paylaşılan bir takvimi koordine ederken özellikle kullanışlıdır.

Toplantı planlama süreci sezgiseldir. Calendly, kişiselleştirilmiş bir rezervasyon sayfası oluşturmanıza, takviminizle senkronize etmenize ve saat diliminizi otomatik olarak algılamasına yardımcı olur. Yapılandırdıktan sonra, uygun zaman aralıklarınızı eklemeniz yeterlidir; bağlantınızı e-posta veya metin yoluyla paylaşmaya hazırsınız.

calendly aracılığıyla

Davetliler kendileri için en uygun zamanı seçebilir ve Calendly toplantıyı otomatik olarak onaylayarak herkesin takvimine ekler.

Calendly özellikleri

Calendly'nin en popüler özelliklerinden bazıları şunlardır:

Özellik #1: Özelleştirilebilir etkinlik türleri

Calendly, ihtiyaçlarınıza uygun farklı etkinlik türleri oluşturmanıza olanak tanır. Ücretsiz plan bire bir toplantıları destekler ve ücretli planlar grup, toplu veya turlu toplantılar gibi ek özelliklerin kilidini açar.

Ayrıca, arka arkaya toplantıları önlemek için günlük olarak rezerve edilen toplantıların sayısını yönetebilir ve oturumlar arasındaki aralıkları ayarlayabilirsiniz.

Özellik #2: Otomatik bildirimler

Calendly, siz veya davetlileriniz bir toplantı planladığında size ve davetlilerinize bir onay sayfası gönderir. Ayrıca toplantı öncesinde e-posta veya metin yoluyla otomatik hatırlatıcılar göndererek toplantıya katılmama durumlarını azaltmaya yardımcı olur.

Kişiselleştirilmiş bir deneyim için hatırlatıcıları özelleştirebilir ve toplantıdan sonra takip mesajları gönderebilirsiniz.

Özellik #3: Zaman kazandıran yönlendirme formları

Calendly, müşterilerin yanıtlarına göre onları doğru toplantı türüne veya uygun kişiye yönlendiren ve manuel müdahale ihtiyacını en aza indiren özelleştirilebilir yönlendirme formları sunar.

Özellik #4: Güçlü güvenlik özellikleri

Calendly, bulut barındırma, güvenlik duvarları ve şifreleme dahil olmak üzere kurumsal düzeyde güvenlik ile verilerinizi korur. Çeşitli gizlilik düzenlemelerine uygundur ve bilgilerinizin güvende kalmasını sağlar.

Calendly fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Aylık 12 $/koltuk

Takımlar : Aylık 20 $/koltuk

Enterprise: Yıllık 15.000 $'dan başlayan fiyatlarla

Ayrıca okuyun: En İyi 10 Calendly Alternatifi ve Rakibi

Microsoft Bookings ve Calendly: Özelliklerin Karşılaştırması

Calendly ve Microsoft Bookings'in anahtar özellikleri, yetenekleri ve fiyatlandırmasına odaklanarak ayrıntılı bir karşılaştırmaya göz atalım:

Özellik/Plan Microsoft Bookings Calendly Planlama türleri Çevrimiçi randevular, hizmet tabanlı Sınırsız 1-1 (Ücretsiz), birden çok tür Entegrasyon Microsoft 365 uygulamaları 100'den fazla entegrasyon (Zoom, Stripe vb.) Kullanıcı yönetimi 300 kullanıcıya kadar Temel ve gelişmiş özellikler Mobil erişim Mobil uygulama Mobil uygulama ve tarayıcı uzantısı Gelişmiş özellikler Gelişmiş güvenlik, Teams Raporlama, otomasyon (Teams/Enterprise) Deneme sürümü mevcuttur Bir aylık ücretsiz deneme Ücretsiz temel plan, premium deneme sürümü

İki ürünün birbirine göre avantajlarını öğrendiğimize göre, ihtiyaçlarınız için hangi aracı seçmelisiniz? Bu, sizin için en önemli olan şeye bağlıdır.

Özellik #1: Kullanım kolaylığı

Microsoft Bookings, Microsoft 365 ürünleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur ve e-posta ve takvim yönetimi için Outlook'a güvenen kullanıcılara sorunsuz bir deneyim sunar.

Ancak, kurulum Microsoft ekosistemi dışındakiler için kafa karıştırıcı ve sezgisel olmayan bir süreç olabilir. Platformun Microsoft'a özgü süreçlere büyük ölçüde bağlı olması nedeniyle platformda gezinmek de zor olabilir.

Calendly ise temiz, modern arayüzü ve kolay kurulum süreciyle bilinir. Sezgisel tasarımı ve özelleştirilebilir ayarları, belirli bir ekosisteme derinlemesine aşina olmayan kullanıcılar için bile sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlar.

Google, Microsoft ve Apple gibi farklı platformlardaki birden fazla takvimi birbirine bağlayan Calendly, esneklik açısından bir adım önde.

🏆 Kazanan: Calendly, daha kullanıcı dostu bir arayüz ve çapraz platform takvim entegrasyonu ile öne çıkarken, Microsoft Bookings ise halihazırda Microsoft 365 kullanıcısı olanlar için en uygun seçenektir.

Özellik #2: Entegrasyon yetenekleri

Microsoft Bookings, Teams, Outlook ve OneDrive dahil olmak üzere Microsoft'un araç setiyle sorunsuz bir şekilde entegre olur ve halihazırda Microsoft 365'i kullanan işletmeler için idealdir.

Ancak, üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyonu diğer araçlara göre daha sınırlıdır.

Calendly ise Zoom, Google Takvim ve daha fazlası gibi diğer çevrimiçi toplantı araçlarıyla 100'den fazla entegrasyon sunarak Microsoft 365 dışındaki araçları kullanan işletmeler için çok yönlü bir seçenek haline gelir.

🏆 Kazanan: Calendly'nin entegrasyon sayısının açıkça daha fazla olmasına rağmen, bu gerçekten özel ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Zaten Microsoft 365'e yatırım yaptıysanız, Bookings size kolaylaştırılmış bir deneyim sunar. Ancak, Calendly'nin kapsamlı entegrasyonları, daha geniş bir araç aralığı kullanan işler için daha uygun olabilir.

Özellik #3: Uygun Fiyat

Fiyatlandırma söz konusu olduğunda, Microsoft Bookings uygun fiyatıyla açıkça öne çıkıyor. Microsoft 365 ekosistemi için kullanıcı başına aylık sadece 7,20 $'dan başlayan fiyatlarla, Teams, OneDrive, Outlook, Word, Excel ve PowerPoint gibi uygulama paketine de erişim sağladığınız için mükemmel bir değer sunar.

Calendly, standart planlar için koltuk başına aylık 12 ABD dolarından ve takım planları için koltuk başına aylık 20 ABD dolarından başlar. Bu, daha büyük takımlar için daha büyük bir yatırım olabilir, ancak büyük esneklik ve kullanım kolaylığı sunar.

🏆 Kazanan: Bir kez daha, bu tamamen sizin özel ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Microsoft Bookings, halihazırda Microsoft ürünlerini kullanan işletmeler için daha uygun fiyatlı bir seçenek sunar. Ancak Calendly, ekosistem entegrasyonundan çok kullanım kolaylığını önceliklendiren küçük işletmeler veya yeni kurulan şirketler için daha uygun olabilir.

Reddit'te Microsoft Bookings ve Calendly karşılaştırması

İnsanların iki ürün ve sundukları hizmetler hakkında ne düşündüğünü öğrenmek için Reddit'e başvurduk ve her iki tarafın da oldukça kesin görüşleri olduğunu gördük.

Örneğin, bir Reddit kullanıcısı Calendly'yi kullanma deneyimini olumlu bir şekilde uzun uzun yazdı:

Dürüst olmak gerekirse, Calendly'nin günümüzde piyasadaki en iyi ürünlerden biri olduğunu düşünüyorum. Kuruluşumun ücretli kullanıcıları var ve aylık 10-15 dolarlık ücretine rağmen, toplantıdan önce ve sonra ekleyebileceğiniz (veya eklemeyebileceğiniz) ş Akışı otomasyonları sayesinde bu ücreti kesinlikle hak ediyor.

Dürüst olmak gerekirse, Calendly'nin günümüzde piyasadaki en iyi ürünlerden biri olduğunu düşünüyorum. Kuruluşum ücretli kullanıcılar kullanıyor ve aylık 10-15 dolarlık ücret, toplantıdan önce ve sonra ekleyebileceğiniz (veya eklemeyebileceğiniz) iş akışı otomasyonları nedeniyle buna değer.

Ancak, diğer Reddit kullanıcıları Microsoft Bookings'in lehine argümanlar öne sürdü ve başka bir kullanıcı platformun kendilerine nasıl büyük ölçüde yardımcı olduğunu anlattı:

İş görüşmelerini planlamak için Microsoft Bookings'i başarıyla uyguladık ve kuruluşumuz genelinde süreci kolaylaştırdık. Bu araç, tüm görüşme panelistlerinin uygunluk durumlarını zahmetsizce uyumlu hale getirir. Her işe alım döngüsü için yeni örnekler oluşturuyoruz. Sonuç? İdari genel giderlerde önemli bir azalma, verimlilik artışı ve görüşme programlarımızın koordinasyonunun basitleştirilmesi. 👍🏼

İş görüşmelerini planlamak için Microsoft Bookings'i başarıyla uyguladık ve kuruluşumuz genelinde süreci kolaylaştırdık. Bu araç, tüm görüşme panelistlerinin uygunluk durumlarını zahmetsizce uyumlu hale getirir. Her işe alım döngüsü için yeni örnekler oluşturuyoruz. Sonuç? İdari genel giderlerde önemli bir azalma, verimlilik artışı ve görüşme programlarımızın koordinasyonunun basitleştirilmesi. 👍🏼

Her iki aracın da savunucuları olsa da, herkes, kullandığınız araç ne olursa olsun, çok fazla toplantı planlamanın her zaman korkunç olduğu konusunda hemfikirdi.

Ancak, arka arkaya toplantı planlamaktan kaçınamayacağınız günler için, ne Microsoft Bookings ne de Calendly amaçlarınıza uygun olmayabilir. Ancak endişelenmeyin, bunun için de bir çözüm var!

ClickUp ile tanışın — Microsoft Bookings ve Calendly'ye en iyi alternatif

Randevu planlama konusunda Microsoft Bookings ve Calendly popüler seçeneklerdir.

Ancak, randevuları yönetmekten daha fazlasını yapacak bir planlama aracı arıyorsanız, ClickUp en iyi seçenek olabilir.

ClickUp, görev planlama yazılımı olarak da kullanılabilen bir proje yönetimi aracıdır. Takımların görevleri, son teslim tarihlerini ve randevuları tek bir yerden yönetmelerine olanak tanır.

Müşteri toplantılarını yönetmek, takımınızla koordinasyon sağlamak veya kişisel görevlerinizi organize etmek için ClickUp, Microsoft Bookings ve Calendly'den daha iyi bir kapsamlı çözüm sunar.

ClickUp ile proje güncellemelerini takip edin, iş akışlarını optimize edin ve takımınızla zahmetsizce işbirliği yapın

ClickUp'ı rakiplerinden ayıran birkaç ekstra avantaj:

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: Takvim Görünümü

ClickUp Takvim Görünümü, Google Takvim veya Microsoft Outlook gibi araçlarla sorunsuz entegrasyon sağlar. Görevleri, son teslim tarihlerini ve randevuları tek bir yerden yönetmek için çok yönlü bir çözüm arayanlara mükemmeldir.

ClickUp Takvim Görünümü ile düzenli kalın ve hiçbir son tarihi kaçırmayın. Yerleşik hatırlatıcılar sayesinde işlerinizi takip edebilirsiniz

ClickUp Takvim Görünümü, aşağıdakiler dahil olmak üzere bir dizi özellik sunar:

Özelleştirilebilir görünümler : Günlük, haftalık, aylık veya özel görünümler arasında geçiş yapın

Görev zaman çizelgeleri : Görev zaman çizelgeleriyle proje aşamalarını kolayca yönetin ve ayarlayın

Kolay planlama : Görevleri doğrudan takvimde sürükleyip bırakarak planlayın

Genel paylaşım : Şeffaflık ve iletişim için takviminizi herkese açık olarak paylaşın

Harici takvim senkronizasyonu : Google Takvim, Outlook ve diğer takvimlerle entegre edin

Etkinlik hatırlatıcıları: Önemli son tarihleri veya toplantıları asla kaçırmamak için özelleştirilebilir uyarılar ayarlayın

ClickUp Takvim Görünümü özelliği, iş akışlarını programlarıyla entegre etmek isteyen proje yöneticileri ve takımlar için hepsi bir arada bir çözüm sunar. Bu, ClickUp'ın görev yönetimi ve takvim planlamasını Microsoft Bookings veya Calendly'nin yapamadığı bir şekilde birleştiren optimize bir deneyim sağladığı anlamına gelir.

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: ClickUp Toplantıları

ClickUp Toplantıları ile, Google Takvim, Outlook ve hatta Microsoft Teams dahil olmak üzere çeşitli araçlarla entegre olan esnek, çapraz platform çözümle toplantıları doğrudan iş akışınıza entegre edebilirsiniz.

Toplantılarınız sırasında ayrıntılı ve yapılandırılmış notlar almak için mükemmel olan ClickUp'ın son derece zengin düzenleme özellikleriyle yaratıcı ve düzenli kalın

ClickUp Toplantıları ile şunları yapabilirsiniz:

Zengin metin düzenleme özelliği ile toplantı notları alın

Organizasyon için kontrol listelerini kullanarak gündemleri yönetin

Otomatik planlama ile tekrarlanan toplantılar ayarlayın

Takım üyelerine eylem öğeleri ve görevler atayın

Hızlı görev oluşturma için eğik çizgi komutlarını kullanın

Takip için takım üyelerine yorumlar atayın

ClickUp'ın toplantı özelliği, toplantı tartışmalarını otomatik olarak görevlere dönüştürür. Toplantıdan sonra ClickUp, bağlantılı görevler oluşturarak platformlar arasında geçiş yapmadan ilerlemeyi izlemeyi ve sorumlulukları yönetmeyi kolaylaştırır.

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: Zaman yönetimi

ClickUp'ın Zaman Yönetimi araçları, zamanınızı etkili bir şekilde izlemenize, yönetmenize ve optimize etmenize yardımcı olur. Zaman tahminleri belirleyebilir, ilerlemeyi izleyebilir ve yaklaşan görevler için hatırlatıcılar alabilirsiniz.

ClickUp'ın Zaman Yönetimi özellikleriyle zamanınızı daha verimli bir şekilde yönetmeye başlayın

Takımlar, iş yükü tahminlerinden ve özelleştirilebilir uyarılardan yararlanarak son teslim tarihlerini ve önceliklerini verimli bir şekilde yönetebilir.

ClickUp'ın Zaman Yönetimi Özelliği, daha verimli olmak isteyen bireyler veya takımlar için büyük bir cazibe merkezidir. Microsoft Bookings veya Calendly'den farklı olarak, ClickUp zaman yönetimini doğrudan proje programları ve takım görevleriyle entegre ederek, son teslim tarihlerini karşılamanıza ve görevleri zamanında tamamlamanıza yardımcı olur.

💡Profesyonel İpucu: Daha da fazla zaman kazanmak mı istiyorsunuz? Zaman yönetimi ve günlük planlayıcı şablonlarını kullanarak hemen başlayın.

ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu

Ayrıca, ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu, gününü kolayca planlamak isteyen herkes için mükemmeldir. Toplantıları planlamak, son tarihleri belirlemek veya etkinlikleri planlamak istiyorsanız, tamamen özelleştirilebilir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu ile planlamanızı kolaylaştırın

Şablonla şunları yapabilirsiniz:

İlerlemeyi izleyin, görevleri görselleştirin ve farklı görünümlerle takviminizi kolayca ayarlayın

Paydaşları bilgilendirmek için özel durumlar ayarlayarak etkinlikleri etkili bir şekilde düzenleyin

Özel Alanlar ile görevleri ve önemli ayrıntıları izleyerek verimliliği en üst düzeye çıkarın

Zaman takibi, etiketler ve bağımlılık uyarıları gibi araçlardan yararlanarak etkinlik izlemeyi daha da iyileştirin

Kişiselleştirilmiş bir planlayıcı oluşturma özelliği önemli bir avantajdır. Bu özellik, projelerinize özel benzersiz iş akışları oluşturmanıza olanak tanır. Microsoft Bookings veya Calendly'den farklı olarak, bu şablonla ClickUp çok daha derin bir düzeyde özelleştirme sunar, bu da onu özel çözümler arayan takımlar için ideal hale getirir.

ClickUp'ın 4. Avantajı: ClickUp + Calendly entegrasyonu ile planlama

ClickUp'ın Calendly entegrasyonu ile toplantı ve iş planlarınızı kolayca planlayın, izleyin ve düzenleyin

Calendly + ClickUp entegrasyonu ile Calendly'deki verileri ClickUp görevlerine haritalayabilir ve toplantılara otomatik olarak atanan kişileri ekleyebilirsiniz. Bu entegrasyon, Calendly'de yeni toplantılar planlandığında görevlerin ClickUp'ta oluşturulmasını ve güncellenmesini sağlayarak manuel işi azaltır.

Calendly'nin planlama özelliklerini ClickUp'ın güçlü görev yönetimi ile birleştirerek, işletmeler toplantıların, görevlerin ve takım sorumluluklarının senkronize olduğu sorunsuz bir iş akışı oluşturabilirler.

Bu entegrasyon, farklı araçlar arasında geçiş yapmadan verimlilik arayan takımlar için büyük bir kazançtır.

ClickUp ile Toplantılarınızı Basitleştirin

Planlama uygulamaları günümüzde her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Dikkatimizi çeken toplantıların sayısı giderek artarken, Microsoft Bookings ve Calendly gibi araçlar vazgeçilmez hale gelmiştir.

Her platformun avantajları ve dezavantajları vardır. Microsoft Bookings, Microsoft 365'e büyük yatırım yapmış takımlar için idealdir ve Outlook, Teams ve diğer Microsoft araçlarıyla sorunsuz entegrasyon sunar.

Calendly, geniş entegrasyon seçenekleri ve kullanım kolaylığı ile öne çıkar ve çeşitli araçlar kullanan takımlar için mükemmel bir seçimdir.

Ancak, randevu planlama yazılımından daha fazlasını istiyorsanız, ClickUp bu zorluğun üstesinden gelebilir. Güçlü proje yönetimi, görev izleme ve takım işbirliği özelliklerini otomatikleştirilmiş iş akışları ve AI destekli görev yönetimi ile birleştirir.

ClickUp, takviminizi, toplantılarınızı ve tüm proje akışınızı tek bir platformda yönetmenizi sağlayan günlük planlayıcı uygulaması olabilir.

ClickUp'a bugün başlayın ve toplantılarınızı, projelerinizi ve takımlarınızı yönetme şeklinizi dönüştürün!