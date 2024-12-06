SaaS Uygulama Kontrol Listesi Nasıl Oluşturulur?

SaaS ürününü kullanıma sunmak, bir düğmeye basmak kadar basit değildir. Hedeflerinizi uyumlu hale getirmeniz, mevcut sistemlerinizi dikkatle incelemeniz ve kullanıma sunma öncesi, sırası ve sonrası olmak üzere her aşama için net bir plan oluşturmanız gerekir.

Bu adımları atlarsanız, gecikmeler, yanlış anlaşılmalar veya daha kötüsü, çalışanların aracı hiç benimsememesi gibi risklerle karşı karşıya kalabilirsiniz. İyi haber mi? Doğru kontrol listesi ile bu tuzakları önleyebilir ve güçlü bir başlangıç yapabilirsiniz.

Bu makalede, SaaS uygulamasının işleyişini sağlamak için gerekli adımları ele alacağız. Ayrıca, süreçte karşılaşabileceğiniz zorlukları ve işlerinizi etkilemeden süreci optimize etmek için uygulayabileceğiniz en iyi uygulamaları da tartışacağız.

Hadi başlayalım.

⏰ 60 Saniyelik Özet ✅ Uygulama Öncesi: Planlama ve hazırlık İş hedeflerini tanımlayın : Projenin odak noktasını korumak için çözmeye çalıştığınız sorunu netleştirin

Mevcut teknoloji yığınını değerlendirin : Yedeklilik ve verimsizlikleri önlemek için mevcut araçları denetleyin

Paydaşların desteğini alın : Erken destek almak için iş durumunu verilerle birlikte sunun

Satıcıları değerlendirin ve demo talep edin : Ağırlıklı puanlama sistemi kullanarak SaaS seçeneklerini karşılaştırın

İşleri planlayın ve sorumlulukları atayın: Takım üyelerinin rollerini net bir şekilde belirleyen bir zaman çizelgesi oluşturun ✅ Veri taşıma ve entegrasyon Verileri denetleyin ve temizleyin : Geçiş yapmadan önce verilerinizin doğru ve iyi organize edildiğinden emin olun

Entegrasyonları planlayın ve test edin: Sorunsuz bir çalışma için yeni aracın mevcut sistemlerle entegre olduğundan emin olun ✅ Özelleştirme ve kurulum SaaS'ı iş akışlarına göre yapılandırın : Aracı süreçlerinize göre özelleştirin ve mümkün olan yerlerde görevleri otomatikleştirin

Kullanıcı rolleri ve izinleri belirleme: Güvenliği ve verimliliği korumak için her takım üyesinin erişim düzeylerini tanımlayın ✅ Çalışan eğitimi ve işe alım Eğitim planı geliştirin : Takımlara gerekli becerileri kazandırmak için aşamalı, uygulamalı bir oryantasyon programı sağlayın

Geri bildirim toplayın: Benimsemeyi iyileştirmek ve eğitimi ayarlamak için sürekli olarak içgörüler toplayın ✅ Test ve Canlıya Alma Canlıya Geçiş Öncesi Test ve Yedekleme Planı : Araç fonksiyonlarını doğrulayın ve veri aktarımının doğru olduğundan emin olun

Canlı Yayını İzleme: Lansman sırasında performansı izleyin ve sorunları gerçek zamanlı olarak çözün ✅ Uygulama sonrası inceleme Sonuç değerlendirme ve KPI'ları izleme : İlk hedefler (ör. görev tamamlama, verimlilik) temelinde aracın başarısını değerlendirin

Sürekli destek ayarlayın: Gerektiğinde sorun giderme ve yenileme eğitimi sunun

SaaS Uygulaması Nedir?

SaaS uygulaması, bir kuruluş içinde bir SaaS ürününün dağıtımının planlanması, yürütülmesi ve izlenmesine ilişkin stratejik süreci ifade eder. Bu süreç, araç için iş ihtiyacının tanımlanmasıyla başlar ve daha geniş teknoloji yığınınızın bir parçası olarak sorunsuz entegrasyon, benimseme ve sürekli iyileştirme ile devam eder

SaaS Uygulama Kontrol Listesi

BT ve yazılım geliştirme ortamlarında, iş akışları tasarım, geliştirme, kalite güvencesi, test ve daha birçok departman arasında büyük farklılıklar gösterebilir. Ancak, verimsiz görev devri ve bilgi paylaşımı gibi ürün yönetimi zorlukları genellikle birbiriyle örtüşür.

Yeni bir SaaS çözümünün dağıtımı, dikkatli bir yaklaşım gerektirir. Açık ve uygulanabilir bir kontrol listesi, uygulama sürecinde size yol gösterir.

Uygulama öncesi: Planlama ve hazırlık

1. İş hedeflerini tanımlayın

Yeni bir yazılıma ihtiyaç duymanın güçlü bir nedeni olmalıdır. Çözmeye çalıştığınız spesifik sorun nedir?

Örneğin, takımınız görevler, kod incelemeleri ve dağıtım iş akışlarında yetersiz görünürlük nedeniyle teslim tarihlerini kaçırıyor mu? Ya da belki de birbirinden bağımsız araçlar nedeniyle geliştiriciler ve kalite kontrol uzmanları arasında iletişimde sorunlar mı var?

Nesne ne olursa olsun, amacınızı net bir şekilde belirleyin. Aksi takdirde, uygulama hızla yolundan sapabilir ve sonuçta zaman ve çaba kaybına neden olabilir.

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak amaçlarınızı eyleme geçirilebilir hedeflere dönüştürün. Doğru/Yanlış, parasal veya sayısal Hedefler oluşturabilir, son teslim tarihlerini belirleyebilir ve haftalık puan kartları kullanarak ilerlemeyi izleyebilirsiniz.

Hedeflerinizi ayrıntılı açıklamalarla gruplandırın ve kategorilere ayırın, böylece siz ve takımınız herkesin ne üzerinde çalıştığını tam olarak bilirsiniz.

ClickUp Hedefleri ile belirlediğiniz önceliklerinizi doğrudan destekleyin

2. Mevcut teknoloji yığınını değerlendirin

Yeni bir SaaS ürününü uygulamaya koymadan önce, mevcut yazılım ekosistemini kapsamlı bir şekilde denetleyin. Her departmanın kullandığı tüm araçları belirleyin ve çakışan işlevleri veya verimsizlikleri vurgulayın.

Örneğin, birden fazla takım, birbiriyle iyi entegre olmayan farklı görev yönetimi çözümleri kullanıyor olabilir. Bu silo kurulum, veri tutarsızlıklarına ve işbirliğinin yavaşlamasına neden olabilir.

Teknoloji yığınınızı belgelemek için esnek bir araç olan ClickUp Belgeleri ile bulgularınızı düzenleyin. ClickUp'ta iç içe sayfalar oluşturun, tablolar ekleyin ve yorumlar atayın, bilgileri etkili bir şekilde yapılandırın ve analiz edin

Görevleri doğrudan belgenize bağlayarak, takım toplantıları planlamak gibi sonraki adımları kolaylaştırın.

ClickUp Docs ile verileri dinamik, aranabilir belgelere düzenleyin

3. Paydaşların katılımını sağlayın

SaaS uygulaması finansal yatırım gerektirir ve bir araca abone olmak, onu dağıtmak ve hemen sorunsuz bir şekilde çalıştırmak kadar basit değildir. Kararlı bir iş akışı elde etmeden önce geçiş döneminde bazı aksaklıklar yaşayabilirsiniz

Bu nedenle, paydaşlardan erken destek almak önemlidir. Onların desteği, benimseme sürecinin başarısını veya başarısızlığını belirleyebilir.

⚠️ Peki, onları nasıl ikna edeceksiniz?

Verilerle desteklenen değişiklik için iş gerekçesini sunun. Örneğin, görev durum güncellemeleri veya dağıtım ilerlemesi ile ilgili manuel raporlamayı otomatikleştirmenin takımınıza haftada 10 saat tasarruf sağlayacağını gösterin.

Ürün bilgisi eğitimi gereksinimleri ve bütçe kısıtlamaları gibi olası endişeleri önceden tartışın. Hatta aklınızda olan araçları paylaşabilir ve onlara uygulama stratejisi ve öğrenme eğrisinin ne kadar dik olabileceği konusunda net bir resim sunabilirsiniz.

ClickUp Beyaz Tahtaları, beyin fırtınası yapmak, eylem planı oluşturmak, iş için takım iş akışlarını haritalamak ve zaman dilimlerini belirlemek için kullanışlı olabilir. Görevlere, dosyalara, belgelere ve daha fazlasına bağlantı vererek işinize bağlam ekleyin.

Ayrıca, paydaşları Beyaz Tahta'ya kendi görüş ve geri bildirimlerini yazmaya davet ederek aktif katılımlarını teşvik edebilir ve başlangıçtan itibaren destek oluşturabilirsiniz.

Şekilleri, yapışkan notları ve metinleri doğrudan ClickUp Beyaz Tahtalarında ClickUp Görevlerine dönüştürün

4. SaaS tedarikçilerini değerlendirin ve demo talep edin

Artık satın alma kararını verdiniz, şimdi doğru SaaS aracını seçme zamanı. Yalnızca sunduğu özelliklere odaklanmayın, aynı zamanda iş hedeflerinizle uyumlu olup olmadığını ve iş akışlarınıza entegre edilip edilemeyeceğini de kontrol edin.

Sürecin bu kısmını kolaylaştırmak için, 1. ve 2. adımlara göre "olmazsa olmaz" ve "olması iyi olur" özelliklerinin bir listesini oluşturun.

Örneğin, proje izleme için iki SaaS çözümünü değerlendiriyorsunuz.

Biri son derece özelleştirilebilir gösterge panelleri sunar, ancak CI/CD boru hattınızla entegrasyon sağlamaz, diğeri ise GitHub ile kullanıma hazır entegrasyon sağlar ve sprint yönetimi ile ürün belgeleri desteği sunar.

⚠️ Nasıl bir seçim yapacaksınız?

ClickUp Görünümleri'ndeki Listeler'i kullanarak, sizin için en önemli olanlara öncelik vermek için ağırlıklı bir puanlama sistemi oluşturun.

Aşağıdakiler gibi tedarikçilerin güçlü ve zayıf yönlerini vurgulayan bir karşılaştırma tablosu oluşturun:

Kullanılabilirlik: Geliştirici dostu mu?

Ölçeklenebilirlik: Büyüyen takımları veya projeleri barındırabilir mi?

Destek: Teknik yardım kolayca ulaşılabilir mi?

Maliyet: BT bütçenize uygun mu?

Bu özellikleri sıralayabilir, filtreleyebilir ve gruplandırabilirsiniz. Böylece tedarikçileri etkili bir şekilde derecelendirebilirsiniz.

İşleri yönetmek için basit ama güçlü ClickUp Görünümlerinden yararlanın

Satıcıları kısa listeye alırken ClickUp'ın Takvim Görünümü ile demo programlarını planlayın ve yönetin. Kolay planlama için platform içinde satıcı adlarını sürükleyip bırakın ve Google Takvim ve Zoom entegrasyonlarıyla toplantıları başlatın.

Demo sürümlerini kullanarak kuruluşunuza özgü kullanım örneklerini tartışın. Örneğin, "Platformunuz departmanlar arası görev bağımlılıklarını nasıl yönetiyor?" diye sorun

ClickUp gibi bir SaaS yönetim yazılımı içindeki satıcı seçeneklerini analiz ederek, güvenle karar vermek için gereken netliği elde edersiniz.

5. İşi planlayın ve sorumlulukları atayın

SaaS platform araştırmanız tamamlandığında, uygulamayı planlandığı gibi sürdürmek için net bir zaman çizelgesi belirleyin. Projeyi "Sistem Kurulumu", "Veri Taşıma", "Takım Eğitimi" ve "Canlıya Geçiş" gibi aşamalara bölün ve her birine son teslim tarihleri belirleyin.

Ardından, takım üyelerine sorumluluklar atayın. Örneğin, BT personeliniz, verilerin kaybolmadan veya çoğaltılmadan taşınması gibi teknik uygulamaları yönetmek zorunda kalabilir. Geliştirme takımınız, takımları içinde araçların benimsenmesini kolaylaştırmak zorunda kalabilir.

ClickUp Gantt Grafikleri ile tüm proje zaman çizelgesini görselleştirin. Basamaklı görünüm, görev bağımlılıklarının net bir resmini sunarak size şu konularda yardımcı olur:

Son teslim tarihlerini etkileyen Kritik Yol üzerindeki görevleri belirleyin

Daha esnek planlama için Slack Time ile görevleri vurgulayın

Hangi takım üyesinin hangi görevi ne zaman tamamlaması gerektiğini takip edin

Gantt Grafiklerini kullanarak gerçek zamanlı ilerlemeyi izleyin ve her aşamada sorunsuz bir iş akışı sağlayın.

ClickUp Gantt Grafiklerini kullanarak başarılarınız kadar gerçek zamanlı güncellemeler alın

Daha ayrıntılı bir yaklaşım için ClickUp'ın Proje Uygulama Planı Şablonu'nu kullanarak şunları yapabilirsiniz:

Proje kapsamını, zaman çizelgelerini ve teslim edilecekleri haritalandırın

Tüm anahtar görevlere ve son tarihlere tek bir yerden erişin

Takımın ilerlemesini izleyin ve sorunsuz bir uygulama için kaynakları gerektiği gibi ayarlayın

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Proje Uygulama Planı Şablonu ile takımınızın tüm hedeflerine ulaşmasını sağlayın

İlerlemeyi izlemek ve darboğazları erken aşamada çözmek için düzenli kontrol noktaları belirleyin, böylece her aşamada akışın sorunsuz olmasını sağlayın.

Veri taşıma ve entegrasyon

1. Verileri denetleyin, temizleyin ve taşıyın

Yeni bir SaaS aracına geçerken, taşıdığınız verilerin temiz ve doğru olduğundan emin olmalısınız. Bunun için, kullanılan tüm elektronik tabloları, depoları, test günlüklerini ve proje izleyicileri gözden geçirmelisiniz.

Bunları "Etkin Projeler", "Arşivlenmiş Veriler" ve "Yapılandırma Dosyaları" gibi kategorilerde gruplandırın ve yinelenen girdileri, eski bilgileri ve biçimlendirme hatalarını arayarak gerekli değişiklikleri yapın. Bunu dağınık bir dolabı düzenlemek gibi düşünün. Her seferinde bir veri kümesini seçin.

ClickUp'ın Görev Kontrol Listeleri, verilerin çıkarılmasından yüklenmesine kadar her adımı ayrıntılı olarak gösterir. Sürükle ve bırak işlevini kullanarak, veri taşıma işleminizle ilgili öğeleri veya alt öğeleri tam olarak ihtiyacınıza göre yeniden düzenleyin.

ClickUp'ın Görev Kontrol Listeleri ile bir profesyonel gibi görevleri yerine getirmeye başlayın

Bu özellik, hesap verebilirliği sağlamak için mükemmeldir; belirli bir takım üyesinin eylemi gereken görevlere bir atanan kişi eklemenizi sağlar.

2. Sistemlerle entegrasyonu planlayın ve test edin

Verilerin taşınması, bu sürecin sadece bir parçasıdır. Asıl sihir, entegrasyonda gerçekleşir. Platformunuz, mevcut CRM'ler, ERP'ler, muhasebe sistemleri ve varsa diğer SaaS araçlarıyla kolayca iletişim kurmalıdır.

Daha spesifik olarak, her bir sistemin nasıl bağlanacağı, aralarında hangi verilerin veya eylemlerin akışının gerçekleşeceği ve beklenen sonuçlar hakkında net olmalısınız

Bu bağlantıların görsel diyagramlarını tasarlamak için ClickUp Zihin Haritaları'nı kullanın. Gelişmiş Sıralama ve Özel Renkler ile öncelikleri düzenleyebilir ve vurgulayabilirsiniz.

ClickUp'ın Zihin Haritaları ile fikirleri eyleme dönüştürün

💡Profesyonel İpucu: Beyin fırtınanız dağınık hale gelirse, Yeniden Düzenle seçeneği Zihin Haritasını temizlemenize yardımcı olur. Bu özellik, öğeleri otomatik olarak yeniden düzenler ve hiyerarşiyi koruyarak netlik sağlar.

Özelleştirme ve kurulum

1. SaaS'ı iş akışına göre yapılandırın ve görevleri otomatikleştirin

Özelleştirme, başarılı bir SaaS uygulama planının kalbidir. Ancak herkese uyan tek bir yaklaşım nadiren işe yarar. Süreçlerinizi derinlemesine incelemeli ve sizin için neyin işe yaradığını keşfetmelisiniz.

❓Takımınızın günlük SaaS operasyonlarında anahtar adımlar nelerdir?

❓Hangi alanlarda engellerle karşılaşılabilir?

Bu kritik temas noktalarını belirleyin ve ClickUp Otomasyonları'nı kullanarak tekrarlayan, zaman alıcı görevleri otomatikleştirin.

Örneğin, bir izleme aracında yüksek öncelikli hatalar tespit edildiğinde Slack uyarılarını tetikleyebilir veya bir görev tamamlandığında sprint geriye dönük değerlendirmeleri planlayabilirsiniz. ClickUp, 100'den fazla önceden oluşturulmuş otomasyon şablonuna erişim sağlar.

ClickUp Özel Alanları ile çalışma alanınızı daha da özelleştirin. Bunları kullanarak satıcı iletişim bilgilerini ekleyin, Scrum puanlarını izleyin ve açılır menüler oluşturun.

ClickUp Özel Alanları ile SaaS uygulama projesinin ilerleyişini izleyin

Her özel alan türü istediğiniz kadar kullanılabilir ve her proje, ayarladığınız alanları içerecek şekilde oluşturulur.

2. Kullanıcı rolleri ve izinleri ayarlama

Bu adım, erişim kontrolü sağlamaktan daha fazlasını içerir. Bu, bir hesap verebilirlik ve güven sistemi oluşturmakla ilgilidir. Takımınızın hiyerarşisi ve sorumluluklarına göre roller tanımlamanız gerekir.

Bir adım geriye gidin ve düşünün:

📌 Genel proje ilerlemesine ilişkin görünürlüğe kimler ihtiyaç duyar?

📌 Yapılandırmaları değiştirmek için kimlerin erişime ihtiyacı vardır?

📌 Peki, kimler yalnızca kendilerine verilen görevlere odaklanmalıdır?

Bu soruların net cevapları, maksimum verimlilik ve güvenlik için SaaS uygulamasını yapılandırmanıza yardımcı olacaktır.

En kolay yol, Yönetici, Takım Lideri, Proje Yöneticisi, Geliştirici ve QA Mühendisi gibi rol şablonları oluşturmak ve en az ayrıcalık ilkesini atayarak, yalnızca o rol için kesinlikle gerekli olan kişilere erişim izni vermektir.

Çalışan eğitimi ve işe alım

1. Eğitim geliştirin ve işe alım sürecini planlayın

SaaS aracınız ne kadar kullanıcı dostu olduğunu iddia ederse etsin, başarılı bir uygulama, takıma aracı günlük olarak etkili bir şekilde kullanmak için ihtiyaç duydukları güven ve bağlamı sağlamaya bağlıdır.

Bu nedenle, aracın amacını tanıtıp değerini gösterdiğiniz bir başlangıç oturumu ile başlayın. Ardından, takımların platformda gezinmesi ve sanal bir ortamda sahte sorunları çözmesi için uygulamalı alıştırmalar düzenleyin.

Onboarding için aşamalı bir yaklaşım kullanın—'güçlü kullanıcılar' veya şampiyonlar olarak hareket edebilecek küçük bir takım üyesi grubuyla başlayın.

Özellikleri test etmelerine, geri bildirim sağlamalarına ve meslektaşları için ilk destek noktası olmalarına izin verin. Bu, direnci en aza indirecek ve SaaS aracı şirket genelinde kullanıma sunulduğunda herkesin hızlı bir başlangıç yapmasını sağlayacaktır.

Adım adım kılavuzlar, video eğitimleri ve SSS gibi destek materyallerini hazırlayın. ClickUp Belgeleri, güncellemesi ve kuruluş genelinde paylaşımı kolay, dinamik bir bilgi tabanı oluşturmak için kullanışlıdır. Ayrıca, varsa SaaS aracının kendi destek kaynaklarını da kullanın.

Bu aşamada yapılacak çok şey olduğundan, ClickUp'ın Eğitim Yaygınlaştırma Planı Şablonu'nu kullanarak her şeyi düzenleyin:

Sunmak istediğiniz tüm farklı eğitimleri oluşturun, kaydedin ve düzenleyin

Farklı eğitim oturumlarının ne zaman gerçekleşeceğini takvime ekleyin

Dağıtım sürecinin her aşaması için bütçe belirleyin

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Eğitim Yaygınlaştırma Planı Şablonu ile kapsamlı kullanıcı eğitim programları gerçekleştirin

Bu yapılandırılmış yaklaşım, takımınızın yeni aracı tam olarak benimsemek için gerekli bilgi ve güvene sahip olmasını sağlar.

2. Geri bildirim toplayın

Eğitim tek seferlik bir etkinlik değildir; sürekli devam eden bir faaliyettir.

Onboarding sürecini iyileştirmenin ve benimsemeyi artırmanın en iyi yolu, takımınızın deneyimlerini dinlemek ve aktif olarak yinelemektir. Neden eğitim sırasında başlayan ve platformun ilk kullanım günlerine kadar uzanan geri bildirim döngüleri oluşturmuyorsunuz?

Son derece özelleştirilebilir ve doldurması kolay ClickUp Formları ile yanıtları toplayabilirsiniz.

Ya da oturumlar sırasında canlı anketler veya hızlı testler yaparak takımın nabzını ölçün. Aracın belirli kavramları net değilse, eğitiminizin hızını ayarlayabilir ve bunları belirli özelliklere ayırabilirsiniz.

Test ve canlıya alma

1. Canlıya Geçiş Öncesi Test ve Yedekleme Planı

Yazılımı seçtiniz ve takım üyelerinizi eğittiniz, önemli verileri taşıdınız. Herkes kendi rolünü biliyor ve sonunda gösteri zamanı geldi. Ancak bekleyin, SaaS uygulamasından önce atmanız gereken bir adım daha var.

Aracı tekrar test etmeli, hataları yakalamalı, yapılandırmaları doğrulamalı ve verilerin doğru şekilde taşındığını onaylamalısınız. Örneğin, geliştiricilerin çekme taleplerini bağlamasını, QA uzmanlarının hataları günlüğe kaydetmesini ve yöneticilerin kullanılabilirliği doğrulamak için raporlar oluşturmasını sağlayın.

💡 Profesyonel İpucu: Bir şeyler ters gittiğinde geri dönebileceğiniz bir güvenlik ağına sahip olmanızı sağlayan sağlam bir yedekleme planı uygulayın. Bu, önceki sistemlere geri dönmeyi veya kritik verilere çevrimdışı olarak erişmeyi içerebilir.

2. Canlıya geçişi gerçek zamanlı olarak izleyin

Takımınız, SaaS uygulamasını devreye alarak aracı kullanmaya başlar. Bu, dikkatli bir gözetim gerektiren ve tüm ekibin sorunları ortaya çıktıkça yakalayıp çözmesi gereken çok önemli bir andır.

ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak kullanıcı etkinliği, görev tamamlama veya sistem performansı gibi metrikleri takip edin. Örneğin, geliştirici görev güncellemelerinin proje panolarıyla doğru şekilde senkronize olup olmadığını veya uyarıların beklendiği gibi çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

ClickUp Gösterge Panelleri ile güçlü içgörüler elde edin

Proje yönetimi yazılımı uygulamasıyla ilgili sorularınız mı var?

ClickUp Brain'e herhangi bir soru sorabilirsiniz, o da çalışma alanınızdaki tüm gösterge panellerini arayarak ilgili bilgileri size sunar. Bu, gereksiz kesintileri en aza indirir ve takımınıza Go-Live sırasında odaklanmaları ve verimli çalışmaları için ihtiyaç duydukları verileri sağlar.

Uygulama sonrası inceleme

1. Sonuç değerlendirme yapın ve KPI'ları izleyin

SaaS uygulaması tek seferlik bir işlem değildir. Takımınız yeni araçla çalışmaya alışırken, en çok hangi özelliklerin kullanıldığına ve takımınızın hangi ek özellikleri istediğine dikkat edin.

Araç, diğer yazılım sistemlerinizle iyi entegre oluyor mu? Sorunsuz ve minimum hata ile çalışıyor mu?

Canlıya geçtikten sonra düzenli olarak bire bir veya takım kontrol toplantıları planlayarak neyin işe yarayıp neyin yaramadığını öğrenin. Ayrıca, planlama aşamasında belirlenen hedeflere göre performansı da değerlendirmelisiniz. Örneğin:

🤔 Takımlar arasındaki işbirliği arttı mı?

🤔 Görev tamamlanma oranları arttı mı?

🤔 Dağıtım döngüleri daha hızlı mı?

Yapılandırılmış bir son değerlendirme, gelecekteki uygulamaları iyileştirmeye yardımcı olur ve SaaS platformunun vaatlerini yerine getirmesini sağlar.

2. Sürekli destek ayarlama

Aracı kullanan herkes, istediği zaman yardım alabilmelidir. Bu nedenle, sorunları anında çözmek için IT personelinizin veya seçtiğiniz uzmanların her zaman hazır olmasını sağlayın.

Takımınız, SaaS sağlayıcısının destek kaynaklarına (ör. canlı sohbet veya yardım merkezi) erişebilmelidir. Ayrıca, takımlar yeni özellikler keşfettikçe veya güncellemeler yayınlandıkça, herkesin bilgilendirilmesini sağlamak için yenileme oturumları düzenleyin veya güncellenmiş kılavuzlar sağlayın.

SaaS Uygulamasında Sık Karşılaşılan Zorluklar

Her yeni şeyin getirisi kaçınılmaz olarak bazı sürtüşmeler olur. SaaS uygulamasında karşılaşabileceğiniz sorunlar şunlardır:

1. Değişime direnç

Bu, uygulama sırasında karşılaşacağınız en yaygın engellerden biridir.

Teknolojiye yatkın takımlar bile, yeni bir SaaS aracını benimsemenin ekstra çaba gerektirmesi (kullanımını öğrenmek, verileri taşımak ve iş akışlarını ayarlamak) nedeniyle direnç gösterebilir. Bu direnç, endişelerini doğrulamazsanız olumsuz tepkilere yol açabilir ve benimsemeyi engelleyebilir.

2. Ürün beklentileri ile gerçekler arasındaki uyumsuzluk

İşletmeler genellikle, bir SaaS aracının ihtiyaçlarına ve onu kullanacak takıma en uygun olup olmadığını doğru bir şekilde değerlendirmeden yatırım yaparlar. Bu durum genellikle karar verme sürecine doğru kişileri dahil etmediğinizde ortaya çıkar. Bu nedenle, erken aşamada destek alın.

3. Teknik uyumsuzluklar

SaaS aracınız mevcut sistemlerinizle entegre olmazsa, iş akışlarını bozabilir ve veri taşıma sürecini uzatabilir. Bu nedenle, daha sonra uyumluluk sorunları yaşamamak için entegrasyonlar, tedarikçi seçiminde kapsamlı bir şekilde değerlendirilmelidir.

4. Sürekli bakım

Araç kurulduktan sonra, takımınıza sürekli fayda sağlamak için sürekli izleme, güncelleme ve optimizasyon gerekir. Sürekli bir değerlendirme ve bakım planı oluşturarak, aracın takımınızın ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayın.

SaaS Uygulama En İyi Uygulamaları

1. Uyum verilerinin güvenliğini ve erişilebilirliğini yönetin

Güçlü güvenlik önlemleri, ürün lansmanı kontrol listenizin önemli bir parçası olmalıdır.

Bunun nedeni, teknoloji yığınınıza yeni bir SaaS aracı eklemenin veri ifşa veya yanlış yönetim risklerini beraberinde getirmesidir.

🌻 En iyi uygulama: Lansmandan önce, seçilen aracın iç politikalar ve sektör standartlarına uygun olduğundan emin olmalısınız.

Örneğin, bir CRM'yi devreye alırken, hassas müşteri bilgilerinin yalnızca ilgili takım üyelerinin erişimine açık olduğundan emin olun. Jira ve Salesforce gibi birçok SaaS örneği, uygulama sırasında özelleştirilebilen gelişmiş veri güvenliği özellikleri sunar.

2. Sorunsuz bir geçiş sağlayın

Birçok kuruluş, sistemlerini tek seferde yükseltir, bu da takım üyeleri arasında kafa karışıklığına ve mevcut teknoloji ekosisteminde potansiyel entegrasyon sorunlarına yol açar. Bunun yerine, aracı parçalar halinde test etmenizi sağlayan aşamalı bir yaklaşım benimsemenizi öneririz

🌻 En İyi Uygulama: Neyin işe yarayıp neyin yaramadığını not alın, iyileştirmeler hakkında takımınızla konuşun ve ardından bir sonraki aşamaya geçin. Ayrıca, SaaS aracının sunduğu özelliklerden en iyi şekilde yararlanmak için yeterli eğitim sağladığınızdan emin olun.

3. Pazarlamayı benimseme planına entegre edin

Pazarlama stratejileri genellikle dış kitlelerle ilişkilendirilirken, SaaS pazarlama stratejilerini şirket içinde uygulamak, ürünün benimsenmesini hızlandırabilir.

🌻 En İyi Uygulama: Kampanyalar aracılığıyla aracın avantajlarını tanıtın; e-posta güncellemeleri, takım sunumları veya SaaS aracının günlük zorlukları nasıl çözdüğünü gösteren kısa demo videoları gibi. Bu güncellemelerin tüm paydaşlara etkili bir şekilde ulaşmasını sağlamak için proje iletişim planları kullanın.

SaaS Uygulama Yol Haritanızı Tasarlayın

SaaS uygulaması, doğru planlanırsa sorunsuz ve olumlu bir deneyim olabilir.

Sırrı nedir? Paydaşlarınızın her adımda görüşlerini ve geri bildirimlerini paylaşarak bir takım çalışması haline getirin. Unutmayın, işinizi kolaylaştırmak için SaaS aracına yatırım yapıyorsunuz, bu nedenle ilgili kişilerin kendileri için en yararlı yazılımın hangisi olduğu konusunda da söz sahibi olması çok önemlidir.

Bunu yapın ve kısa sürede yazılım yükseltmenizin avantajlarından yararlanmaya başlayın. Son olarak, ClickUp ile tüm SaaS uygulama sürecini basitleştirebilirsiniz.

Hedefler ve Gösterge Panelleri dahil olmak üzere özelliklerimizin tamamı, işinizi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Ayrıca, hazır şablonları kullanarak sorunsuz bir şekilde hızlı bir başlangıç yapabilirsiniz.

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