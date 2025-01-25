Kolay Planlama için Ücretsiz Google E-Tablolar Proje Zaman Çizelgesi Şablonları

Standish Group'a göre, çevik projelerin neredeyse yarısı gecikmelerle karşılaşıyor ve %11'inden fazlası başarısız oluyor. Agile'ın esnekliğine rağmen, planın gerisinde kalmamak her zaman kolay değildir.

Proje zaman çizelgeleri, son teslim tarihleri, önceliklerin değişmesi veya görev yükünün fazla olmasıyla mücadele ediyorsanız işlerinizi tamamen değiştirebilir. Karmaşık projeleri anahtar dönüm noktalarına ayırır, net son teslim tarihleri belirler ve risklerin önüne geçmenize yardımcı olur.

Proje zaman çizelgesi şablonu için Google E-Tablolar, tanıdık, uygun fiyatlı ve özelleştirmesi kolay bir araç olmaya devam ediyor. Ancak doğru şablonu bulmak zor olabilir. Bunu basitleştirmek için, planlamanızı kolaylaştırmak ve projelerinizi yolunda tutmak için en iyi ücretsiz Google E-Tablolar proje zaman çizelgesi şablonlarını bir araya getirdik.

İyi bir Google E-Tablolar proje zaman çizelgesi şablonu nedir?

Öncelikle, iyi bir proje zaman çizelgesi şablonunu vasat bir şablondan ayıran özellikleri hızlıca inceleyelim. İyi bir şablon aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Net ve öz düzen: Net başlıklar ve sütunlarla iyi organize edilmiş, okunması ve anlaşılması kolaydır

Esneklik: Farklı proje türlerine ve boyutlarına uyarlanabilir, kolay özelleştirme imkanı sunar

Görev dökümü: Projeyi daha küçük, yönetilebilir görevlere bölmenizi sağlar

Dönüm noktalarının belirlenmesi: Önemli dönüm noktalarını işaretleme ve proje ilerlemesini izleme seçenekleriniz vardır (bunu görselleştirerek yaparsanız daha da iyi olur)

Zaman çizelgesi özelleştirme: Projenin özel ihtiyaçlarına göre zaman çizelgesi ölçeğini (ör. günlük, haftalık, aylık) kolayca ayarlayabilirsiniz

Sürüm kontrolü: Zaman çizelgesindeki değişiklikleri izleyebilir ve herkesin en son sürümle çalıştığından emin olabilirsiniz

Doğru Google E-Tablolar proje zaman çizelgesi şablonu, en karmaşık projeleri bile izlemenize ve görevler, bağımlılıklar ve son tarihler arasında kaybolmadan zamanında teslim etmenize yardımcı olabilir.

Ayrıca okuyun: En İyi 10 Proje Zaman Çizelgesi Yazılımı

7 Harika Google E-Tablolar Proje Zaman Çizelgesi Şablonu

Şimdi, takımınıza en uygun proje zaman çizelgesi yönetimi için bazı Google E-Tablolar şablonlarını inceleyelim.

Coefficient tarafından hazırlanan Proje Zaman Çizelgesi Şablonu

coefficient aracılığıyla

Coefficient tarafından hazırlanan Proje Zaman Çizelgesi Şablonu, basit bir haftalık proje zaman çizelgesi şablonudur. Ayın her haftası için dört aşamaya ayrılmıştır. Projenizi haftalık parçalara ayırarak, takımınızı belirli teslimatlar ve dönüm noktalarından sorumlu tutabilirsiniz.

Ayrıca, belirli bir görevin ne kadar süreceğini tahmin edebileceğiniz bir "Günler" sütunu da vardır. Bu, takımınızın iş yükünü etkili bir şekilde planlamanıza ve kaynakları buna göre tahsis etmenize yardımcı olur.

Ancak, temel görev planlama ve ilerleme izleme özelliklerine sahip olsa da, görev bağımlılıklarını görselleştirme ve yönetme için yerleşik özellikler sunmaz. Bu nedenle, birden fazla karşılıklı bağımlılığı olan karmaşık projeler için zaman çizelgeleri oluşturmak için kullanamayabilirsiniz.

✨ İdeal kullanım alanları: Proje izlemeyi haftalık olarak yapan küçük takımlar.

Coefficient'ın Zaman Çizelgesi Şablonlu Proje Takvimi

coefficient aracılığıyla

Coefficient'ın bir başka ücretsiz şablonu olan Zaman Çizelgesi Şablonlu Proje Takvimi, proje izleme için çift yaklaşım arayan takımlar için idealdir. Bu şablon, renk kodlu grafikler ve zaman çizelgelerini bir arada kullanarak proje durumunu izlemenizi ve ilerlemeyi görselleştirmenizi sağlar.

Proje izleyicinizde (şablonun alt yarısında bulunur) bir görev eklediğinizde veya güncellediğinizde, bilgiler otomatik olarak proje zaman çizelgesine ve grafiğine yansıtılır. Grafik, renk kodlu kutular kullanarak görevlerin ilerlemesini görsel olarak gösterir: tamamlanan görevler için yeşil, devam eden görevler için kırmızı. Her kutunun genişliği, görevin süresine karşılık gelir.

✨ İdeal kullanım alanları: Bir projenin ilerlemesini görsel olarak izlemeyi tercih eden takımlar.

Template.net tarafından sunulan Proje Yönetimi Sorun Günlüğü Şablonu

Bu şablon, Template.net'in Proje Yönetimi Sorun Günlüğü Şablonu, hata veya sorun izleme için özel olarak tasarlanmıştır. İlk olarak, tüm çalışanlarınızın ana listesini ve görev tanımlarını ve iletişim bilgilerini içeren bir liste oluşturun.

Bir takım üyesi bir sorunla karşılaştığında, bunu proje yönetimi sorun günlüğü sayfasına kaydedebilir. Bu sayfada, sorunun önem ve aciliyetini belirtmek için renk kodlu öncelik düzeyleri bulunur. Bu görsel ipucu, görevlere öncelik verme ve kaynakları etkili bir şekilde tahsis etme konusunda yardımcı olur.

✨ İdeal kullanım alanları: Öncelikle kullanıcıların bildirdiği hataları izleme ve çözme üzerine odaklanan müşteri veya teknik destek ekipleri.

📽️ Bonus İzleme: Bir zaman çizelgesini Gantt Grafikten ayıran şeyin ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? Projenizin ilerlemesini görselleştirmenin daha iyi bir yolu var mı? Ayrıca okuyun: Gantt Grafiği ve Zaman Çizelgesi: Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Template.net tarafından sunulan Proje Zaman Çizelgesi Yol Haritası Şablonu

Uzun vadeli bir proje planlayan bir proje yöneticisi misiniz? Belki üç ay veya daha uzun sürecek bir proje? O zaman Template.net'in Proje Zaman Çizelgesi Yol Haritası Şablonu tam size göre. Bu kullanıcı dostu şablon, projeniz için net ve öz bir 3 aylık zaman çizelgesi oluşturmanıza yardımcı olur ve planlama aşamasından görev atama ve yürütme aşamasına kadar sizi sorunsuz bir şekilde yönlendirir.

Projeniz üç ayı aşarsa, uzatılmış zaman çizelgesini eklemek için kolayca başka bir bölüm ekleyebilirsiniz. Ancak, bu şablonun görevlerin ve dönüm noktalarının ayrıntılı ve ayrıntılı bir dökümünü değil, projenizin yol haritasının genel bir özetini sağladığını not etmek önemlidir.

✨ İdeal kullanım alanları: Pazarlamacılar ve ürün yöneticileri, özellikler oluşturmak veya kampanyalar yürütmek için yol haritalarına güvenir.

Şablon.net tarafından Zaman Çizelgesi Şablonu

Template.net tarafından sunulan Zaman Çizelgesi Şablonu, herhangi bir zaman dilimi (günlük, haftalık veya aylık) için özelleştirilebilen, sade bir proje takip aracıdır. Projenizi birden fazla aşamaya bölmeniz yeterlidir.

Bu şablon, projenizin zaman çizelgesine genel bir bakış sağlamak için tasarlanmıştır ve tek tek dönüm noktaları ve görevlerden ziyade daha geniş aşamalara odaklanır. Görev atama veya bağımlılık izleme için ayrıntılı özellikler bulamazsınız, ancak bu basitlik, büyük resme net bir şekilde odaklanmanızı sağlar.

✨ İdeal kullanım alanları: Uzun vadeli proje planlama ve projenizin genel ilerlemesini denetleme

Template.net tarafından sunulan Görev Zaman Çizelgesi Şablonu

Üst düzey görünüme odaklanan önceki şablondan farklı olarak, Template.net tarafından sunulan bu Görev Zaman Çizelgesi Şablonu, yapılması gereken belirli görevlere odaklanarak proje yönetimine ayrıntılı ve eylem odaklı bir yaklaşım sunar.

Burada, projenizi birden fazla göreve bölebilir, bunları kişilere atayabilir ve renk kodlu ilerleme çubuğunda ilerlemelerini izleyebilirsiniz. Ayrıca, yorum ekleyebileceğiniz veya bağımlılıklardan bahsedebileceğiniz bir "Notlar" sütunu da vardır.

Ama hepsi bu kadar değil. Görev izleyicisine bir görev eklediğinizde ve ayrıntılarını doldurduğunuzda, bu görev otomatik olarak Görev Zaman Çizelgesi sayfasında güncellenir ve burada takvime göre ilerlemenizi görselleştirebilirsiniz.

✨ İdeal kullanım alanları: Görevlerini izlemek ve ilerlemeyi takvimde görselleştirmek için bir şablon isteyen alt ekipler.

Template.net tarafından sunulan Günlük Zaman Çizelgesi Şablonu

Listemizdeki son şablon, Template.net'ten Günlük Zaman Çizelgesi Şablonu. Adından da anlaşılacağı gibi, bu şablon size takımınızın görevlerini izlemek için günlük bir izleyici sunar. Takımlar için harika olmakla birlikte, çevik zaman takibi ve proje yönetimi çerçevelerini (günlük scrum gibi) takip ederken günlük ilerlemeyi görselleştirmenize olanak tanıyan bu şablon, bireysel kullanım için daha da iyidir.

Günün görevlerini düzenlemek, zamanı verimli bir şekilde ayırmanıza ve son dakika telaşlarından kaçınmanıza yardımcı olabilir. Günlük zaman çizelgenizi paylaşmak, bir takımın parçasıysanız, işbirliğini ve takım hedefleriyle uyumu da teşvik edebilir. Bunu mikro yönetim aracı olarak değil, şeffaflık ve koordinasyon aracı olarak kullanmayı unutmayın.

✨ İdeal kullanım alanları: Günlük güncellemelere ihtiyaç duyan çevik takımlar veya zaman bloklaması uygulayan kişiler.

Proje Zaman Çizelgeleri için Google E-Tablolar'ı Kullanmanın Sınırlamaları

Google E-Tablolar her alanda çok kullanışlı olsa da, derinlemesine kullanımda oldukça sınırlıdır. Karmaşık projeler veya gelişmiş proje yönetimi metodolojileri gerektiren projeler için ideal olmayabilir. Proje zaman çizelgelerinizi yönetmek için Google E-Tablolar'ı kullanmanın bazı dezavantajları şunlardır.

Sınırlı görev yönetimi özellikleri: Alt görevler, özel alanlar ve bağımlılıklar gibi gelişmiş görev yönetimi özellikleri yoktur. Bu, birbiriyle ilişkili görevleri içeren karmaşık projeleri yönetmeyi zorlaştırır

Zaman ve maliyet izlemede zorluk: Zaman ve maliyetleri izlemek için sütunların manuel olarak eklenmesi gerekir, ancak yerleşik Zaman ve maliyetleri izlemek için sütunların manuel olarak eklenmesi gerekir, ancak yerleşik zaman yönetimi veya maliyet tahmini özellikleri bulunmadığından bütçe izleme karmaşık hale gelir

Sınırlı görselleştirme seçenekleri: Temel grafik ve biçimlendirme seçenekleri sunar, özellikle büyük ölçekli projeler için görsel olarak çekici ve bilgilendirici zaman çizelgeleri oluşturmak için yeterli olmayabilir

Gerçek zamanlı işbirliği zorlukları: Aynı zaman çizelgesinde aynı anda çalışan birden fazla kullanıcı için, özellikle de takımlar arası bağımlılıklar varsa, işler karmaşık hale gelir

Mobil cihazlar için uygun değildir: Mobil erişim sağlar ancak mobil kullanım için optimize edilmemiştir ve genellikle sürekli yakınlaştırma gerektirir

Ayrıca okuyun: Google E-Tablolar'a En İyi 10 Alternatif ve Rakip

10 Alternatif Proje Zaman Çizelgesi Şablonu

Kapsamlı proje yönetimi için özel şablonlar arıyorsanız, ClickUp'ın proje zaman çizelgesi yönetimi için önceden oluşturulmuş şablonları iyi bir başlangıç noktası olabilir.

ClickUp'ın proje yönetimi paketi üzerine inşa edilen bu şablonlar, Kanban panolarından takvimlere ve Gantt grafiklerine kadar çeşitli şekillerde projenizin zaman çizelgesini izlemenize ve görselleştirmenize yardımcı olacak kapsamlı özelliklerle birlikte gelir.

ClickUp Proje Zaman Çizelgesi Beyaz Tahta Şablonu

ClickUp Proje Zaman Çizelgesi Beyaz Tahta Şablonu ile başlayalım. Bu şablon, görevleri yeniden düzenlemek ve son tarihleri değiştirmek için yapışkan notları taşıma basitliğini seviyorsanız veya zaman çizelgeleri değişen, öngörülemez bir projeniz varsa çok kullanışlı bir seçenek olabilir.

Ayrıca, renk kodlu yapışkan notlar, görevlerin ilerlemesini izlemek için harika bir yoldur.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Proje Zaman Çizelgesi Beyaz Tahta Şablonu ile projenizin ilerlemesi hakkında genel bir bakış elde edin

Şablon şu şekilde işler:

Yatay eksen : Projenin aşamalarını veya adımlarını temsil eder

Dikey eksen: Projenin zaman çizelgesini veya süresini gösterir

Renk kodlu blokları kullanarak belirli etkinliklerin zamanlamasını görsel olarak temsil edebilir ve her aşamadaki ayrıntılı görevleri vurgulamak için uygun renklerde yapışkan notlar ekleyebilirsiniz. Görevleri tamamladıktan sonra, yapışkan nota çift tıklayıp Görev seçeneğine tıklayarak o yapışkan notu bir göreve dönüştürebilirsiniz. Çok kullanışlı, değil mi?

✨ İdeal kullanım alanları: Beyaz tahtaların esnekliğini tercih eden görsel düşünenler.

ClickUp Gantt Proje Zaman Çizelgesi Şablonu

ClickUp Gantt Proje Zaman Çizelgesi Şablonu, proje ilerlemesini görselleştirmenize ve orijinal zaman çizelgenizle karşılaştırmanıza olanak tanıyan bir şablon arayanlar içindir.

Şablon haftalık, aylık ve yıllık görünümler sunar ve hatta grafikten hafta sonlarını gizlemenize olanak tanır, bu da onu kısa ve uzun vadeli projeler için harika bir seçenek haline getirir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Gantt Proje Zaman Çizelgesi Şablonu ile dönüm noktalarını belirleyin ve ilerlemelerini görsel olarak izleyin

Şablon, aşağıdakiler gibi önceden hazırlanmış Özel Alanlar içerir:

Görev aşamasını belirtmek için "Başlat", "Planla", "İzle" ve "Yönet" gibi seçeneklerin bulunduğu bir açılır menü

Görevlerin tamamlanma yüzdesini gösteren otomatik ilerleme çubuğu

Görev süresini not etmek için bir formül alanı (başlangıç ve son teslim tarihine göre hesaplanır)

Bu, görevlerin ilerlemesini son teslim tarihlerine göre görselleştirmenize yardımcı olur. İşleri daha da kolaylaştırmak için, belirli bir görevin süresini grafiğe sürükleyerek ayarlayabilirsiniz.

✨ İdeal kullanım alanları: Birbiriyle ilişkili görevleri içeren karmaşık projelerin ilerlemesini görselleştirmek isteyen proje yöneticileri

ClickUp Pazarlama Projesi Zaman Çizelgesi Şablonu

Pazarlama girişimlerini planlamak, düzenlemek ve izlemek için yapılandırılmış bir çerçeve arıyorsanız, ClickUp Pazarlama Projesi Zaman Çizelgesi Şablonunu denemenizi öneririz. Bu şablon üç görünümle birlikte gelir:

Üç Aylık Planlama için Zaman Çizelgesi Görünümü

Proje durumunu izlemek için Pipeline View (Boru Hattı Görünümü)

İş yüklerini izlemek için Pazarlama Potansiyel Müşteri Kapasitesi görünümü

Bu Şablonu İndirin ClickUp Pazarlama Projesi Zaman Çizelgesi Şablonu ile pazarlama projelerini ay ve çeyrek bazında gruplandırın

Ayrıca aşağıdakiler için Özel Alanlar da içerir:

Bir görevi tamamlamak için gereken çabayı belirtin

Bir etkinliği tamamlamak için gereken bütçeyi tahmin edin

Bir etkinlik için gereken gerçek maliyeti izleyin

Ayrıca, ClickUp Formülleri'ni kullanarak bütçe farkını da hesaplayabilirsiniz.

✨ İdeal kullanım alanları: Proje süresini ve bütçesini yönetmek isteyen pazarlama takımları.

ClickUp Doldurulabilir Zaman Çizelgesi Şablonu

ClickUp Doldurulabilir Zaman Çizelgesi Şablonu, hemen işe koyulmak isteyenler için harika bir başlangıç noktasıdır. Önceden yapılandırılmış bir çerçeve sağlar, böylece yapmanız gereken tek şey görevlerinizi eklemek ve başlamak.

Bu şablon iki bölüme ayrılmıştır: solda bir zaman çizelgesi ve sağda bir görev listesi. Bir görevin başlangıç ve bitiş tarihlerini ayarlamak için bunları zaman çizelgesine sürükleyip bırakın. Şablon, görevin aşamasını ve süresini otomatik olarak günceller.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Doldurulabilir Zaman Çizelgesi Şablonu ile mevcut görevleriniz ve etkinlikleriniz için bir zaman çizelgesi görünümü oluşturun

Bu şablon, görev listesi olan ancak bir zaman çizelgesi "doldurmak" isteyen takımlar için idealdir. Proje yöneticileri, takımlarından tüm görevlerini ClickUp'a eklemelerini isteyebilir ve ardından bu şablonu kullanarak takımlarının iş yükünü planlayabilir.

Bu şablon İş Yükü Görünümü ile birlikte geldiğinden, zaman çizelgesinin yanında takımınızın iş yükünü planlayabilirsiniz. Diğer görünümler şunlardır:

İlerlemeyi görselleştirmek için Gantt grafiği

Görevleri duruma göre gruplamak için Kanban görünümü

Tüm görevlerinizi görüntülemek için bir ana liste

Bu, projelerinizi, iş yükünüzü ve zaman çizelgelerinizi tek bir yerden yönetmek için mükemmel bir şablon haline getirir.

✨ İdeal kullanım alanları: Proje zaman çizelgesi oluşturmak ve mevcut görevler için kaynak tahsis etmek isteyen takımlar.

ClickUp Zaman Çizelgesi Beyaz Tahta Şablonu

ClickUp Zaman Çizelgesi Beyaz Tahta Şablonu, projelerinizi aylık olarak izlemenizi sağlayan son derece kullanıcı dostu bir şablondur. Şablon iki görünümle birlikte gelir:

Aylık proje ilerlemelerini ve dönüm noktalarını vurgulamak için aylık görünüm

Yıllık proje ilerlemelerini ve dönüm noktalarını vurgulamak için yıllık görünüm

Bu Şablonu İndirin ClickUp Zaman Çizelgesi Beyaz Tahta Şablonu ile kişisel proje dönüm noktalarının hızlı anlık görüntülerini ekleyin

Bu şablonun basitliği, karmaşık, takım tabanlı projelerden ziyade kurslar, hobiler veya aile projeleri gibi kişisel kullanım için idealdir. Beyaz tahtanın görsel yapısı, çocuklarınızla bir proje üzerinde çalışmayı veya eğitimlerini planlamayı düşünüyorsanız, bu şablonu çocuk dostu hale getirir.

✨ İdeal kullanım alanları: Basit, uzun vadeli kişisel veya aile projelerini izleyin.

ClickUp Yaratıcı Proje Zaman Çizelgesi Şablonu

Yaratıcı projelerinizi takip etmek için eğlenceli ve basit bir zaman çizelgesi şablonu mu arıyorsunuz? ClickUp Yaratıcı Proje Zaman Çizelgesi Şablonu tam size göre. Basit bir beyaz tahta sunumu olan bu şablon, proje zaman çizelgenizi planlamak için eğlenceli şekiller ve dönüm noktalarını kutlamak için gerçek kupa resimleri kullanmanıza olanak tanır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Yaratıcı Proje Zaman Çizelgesi Şablonu ile yaratıcı projeleri planlayın ve izleyin

Bu şablonda katı kurallar veya çerçeveler yoktur. Şablonlarınızı (aylık veya yıllık) ve proje durumlarınızı ekleyebilirsiniz. Bu bir beyaz tahta olduğundan, daha büyük görevleri daha küçük görevlere bölmek veya notlar eklemek için başka şekiller ve bağlayıcılar ekleyebilirsiniz.

Temel olarak, istediğiniz kadar basit veya ayrıntılı olabilir.

✨ İdeal kullanım alanları: Katı zaman çizelgeleri olmayan yaratıcı projeleri planlamak

ClickUp Yazılım Yaygınlaştırma Projesi Zaman Çizelgesi Şablonu

Basitçe ifade etmek gerekirse, yazılım dağıtım planı, gerçek yazılım geliştirme sürecine geçmeden önce yapılan plandır. Burada, pazar araştırması ve prototip oluşturmadan geliştirme ve pazarlamaya kadar yazılım lansmanınız için eksiksiz bir plan oluşturursunuz.

İşte ClickUp Yazılım Yaygınlaştırma Projesi Zaman Çizelgesi Şablonu burada yardımcı olabilir: gerçek işe başlamadan önce tüm kartlarınızın yerinde olduğundan emin olabilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Yazılım Yaygınlaştırma Projesi Zaman Çizelgesi Şablonu ile yaygınlaştırma çıktılarınızı aşamalara göre planlayın ve izleyin

Bu şablon üç bölümden (veya görünümden) oluşur:

Proje planınızı beyin fırtınası yapabileceğiniz bir beyaz tahta olan Yaygınlaştırma Planı Görünümü

Yazılım lansmanınızda yer alan tüm görevlerin ana listesi olan Rollout Deliverables View (Yayınlanacak Ürünler Görünümü)

Yaygınlaştırma Süreci Görünümü, teslimatlarınızı durumuna (veya aşamasına) göre gruplandırmak için bir Kanban Panosu'dur

İsterseniz, yazılım dağıtım planınızın ilerlemesini görselleştirmek için gösterge paneli veya Gantt Grafiği gibi başka görünümler de oluşturabilirsiniz.

✨ İdeal kullanım alanları: Yeni yazılımları piyasaya sürmeyi planlayan BT şirketleri.

ClickUp Proje Yol Haritası Şablonu

ClickUp Proje Yol Haritası Şablonu, üç aylık zaman çizelgesinde yeni sürümler planlayan ürün geliştirme takımları içindir. Bu şablonla, gelecek özellik sürümlerini çeyrek bazında planlayabilir, bütçenizi, takımın iş yükünü ve önceliklerini planlayabilirsiniz. Bu, ürün yöneticilerinin özellik yol haritalarını takip etmek için tek adresidir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Proje Yol Haritası Şablonu ile üç aylık proje planları oluşturun

Proje yol haritası şablonu, farklı kullanım durumları için beş farklı görünümle birlikte gelir:

Liste görünümü : Görevleri doğrusal bir liste biçiminde düzenlemek ve önceliklendirmek için

İş yükü görünümü : Takım kapasitesini ve iş yükü dağıtımını izlemek için

Takvim Görünümü : Son teslim tarihlerini ve dönüm noktalarını takvimde görselleştirin

Gantt Görünümü : Proje zaman çizelgelerini, dönüm noktalarını ve bağımlılıkları planlamak ve izlemek için

Pano Görünümü: Kanban panosunda iş akışlarını görselleştirin ve durumları izleyin

Çevik bir takım iseniz, Özel Alanlar'ı kullanarak görevlerinizi sprintlere göre kategorilere ayırabilir ve sprint puanlarıyla ilerlemeyi izleyebilirsiniz.

✨ İdeal kullanım alanları: Her çeyrekte özellik sürümlerini planlayan ürün geliştirme takımları.

ClickUp İş Yol Haritası Şablonu

Önceki yol haritası şablonu ürün geliştirme takımlarına özgüydü, ancak ClickUp İş Yol Haritası Şablonu herhangi bir iş girişiminin zaman çizelgesini haritalamak için kullanılabilir.

Buna örnek olarak, belirli bir görevin hangi departmana ait olduğunu belirtmek için kullanabileceğiniz "İş Kategorisi" özel alanı verilebilir. Ayrıca, her iş kategorisi için Zaman Çizelgesini filtreleyerek takımların tüm görevlerle boğulmadan sadece kendi sorumlulukları hakkında fikir edinebilmesini sağlayabilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp İş Yol Haritası Şablonu ile proje yol haritalarınızı takımlara göre kategorize edin

Bu şablon ayrıca aşağıdakiler dahil olmak üzere birden fazla görünümle birlikte gelir:

Aylık Gantt Grafiği: Her ay proje zaman çizelgelerini görselleştirin ve izleyin

Üç Aylık Genel Bakış: Departmanlardan bağımsız olarak, bir çeyrekteki tüm girişimlerin genel görünümünü elde etmek için

Stratejik Hedefler Görünümü: Daha iyi uyum ve önceliklendirme için görevleri genel hedeflerine göre gruplandırmak için

Ayrıca, görev bağımlılıkları oluşturabilir ve bunları Gantt grafiğinde görselleştirebilirsiniz. Bu, birbiriyle ilişkili birden çok görevi içeren departmanlar arası projeler için son derece yararlı bir özelliktir.

✨ İdeal kullanım alanları: Hepsi bir arada proje takip aracı arayan küçük ve orta ölçekli işletmeler.

ClickUp Basit Gantt Şablonu

Son olarak, proje zaman çizelgelerini planlamak ve görev ilişkilerini görselleştirerek bağımlılıkları proaktif olarak belirlemek ve ele almak için kullanışlı bir araç olan ClickUp Basit Gantt Şablonu da mevcuttur.

Örneğin, Görev B, Görev A'nın tamamlanmasına bağlıysa, Gantt grafiği bu ilişkiyi bir bağlayıcı kullanarak açıkça gösterir. Böylece, Görev A gecikirse, hem Görev A hem de Görev B'deki gecikmeyi hesaba katmak için proje zaman çizelgenizi güncellemeniz gerekir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Basit Gantt Şablonu ile görevlerinizi, bağımlılıklarınızı ve dönüm noktalarınızı izleyin

Proje Planı Görünümü'nde projenin görevlerini, alt görevlerini ve bağımlılıklarını haritalandırmanız yeterlidir. ATheProject Gantt Görünümü tüm görevlerinizi otomatik olarak günceller

Proje Planı Görünümü'nde bir görevi veya alt görevi tamamlandı olarak işaretlediğinizde, Gantt Grafiği ilerlemesini otomatik olarak izler. Bu şablon, sizin tarafınızdan herhangi bir ekstra iş yapmanıza gerek kalmadan bir projenin ilerlemesini ve bağımlılıklarını gerçek zamanlı olarak görselleştirmenize yardımcı olur.

✨ İdeal kullanım alanları: Gantt grafiğinde proje zaman çizelgelerini ve engelleri izlemek isteyen takım liderleri.

ClickUp ile Proje Zaman Çizelgelerinizin Kontrolünü Elinizde Tutun

Özel bir araç, genel bir araçtan her zaman daha iyidir. Daha fazla özellik elde edersiniz ve bunları sistemlerinize uyacak şekilde özelleştirmek daha kolaydır.

ClickUp gibi proje yönetimi yazılımları, proje yönetimi çerçeveniz veya sisteminizden bağımsız olarak proje iş akışlarını kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanmış bir dizi özellik sunar. Görev yönetimi, Gantt grafikleri, hedef izleme ve daha fazlası gibi özellikler, projelerinizi verimli ve işbirliği içinde planlamanıza, organize etmenize ve izlemenize yardımcı olabilir.

Proje yönetimini kolaylaştırmak istiyorsanız, ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve hemen başlayın.