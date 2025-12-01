ClickUp ve Teams: Sizin için en uygun işbirliği aracı hangisi?

Konferans masasının etrafında toplanmak artık uzak bir anı gibi görünüyor. Sanal beyin fırtınası oturumları ve çevrimiçi toplantılar artık norm haline geldi.

Peki, bunlar her zaman istediğiniz kadar verimli mi?

Çalışanların %68'i, verimliliği en çok düşüren faktör olarak verimsiz takım toplantılarını gösteriyor.

İşbirliği ortamı, toplantılarda veya başka durumlarda zaman kaybını azaltarak verimliliği önemli ölçüde artırabilir.

Doğru dijital işbirliği aracı, sağlam görev yönetimi veya verimli iletişim sayesinde hedeflerinize daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olabilir.

ClickUp ile Microsoft Teams'in göreceli avantajlarını değerlendirin. Her ikisi de takımların bağlantılı, organize ve verimli kalmasını sağlamak için güçlü seçeneklerdir. Peki, hangisi takımınıza en uygun olacak?

Okumaya devam edin ve size en uygun olanı bulun!

ClickUp Nedir?

ClickUp sadece bir işbirliği aracı değildir. Görevlerinizin ve konuşmalarınızın bir araya geldiği, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Güçlü proje yönetimi özellikleriyle tanınan bu uygulama, birinci sınıf bir iş yönetimi aracından bekleyebileceğiniz en önemli özelliklere sahiptir.

ClickUp Kanban panolarını kullanarak tüm görevlerinizi net ve genel bir görünümle görüntüleyin

Ekranınızı kaydetmek ve paylaşımdan takımınızla birlikte belge oluşturma ve düzenlemeye kadar, bu yazılım aynı pencerede tartışma konuları ve görevlerinizi tek başına yönetebilir. Sonuç? Uygulama yükü azalır, böylece takımınız gün boyu araçlar arasında geçiş yapmadan daha fazlasını başarabilir.

Özel Alanlar, Özel Görünümler, şablonlar ve Görev Bağımlılıkları gibi özellikler projelerin sorunsuz ilerlemesini sağlarken, @bahsetmeler, Atanmış Yorumlar ve bağlamsal Sohbet konuları herkesin aynı sayfada kalmasını sağlar. İster bir startup ister bir kurumsal şirket olun, ClickUp takımınızın tarzına uyum sağlar ve işlerinizi halletme şeklinizi dönüştürür.

ClickUp özellikleri

ClickUp'ın işbirliği özelliklerinden bazılarını inceleyelim.

Özellik #1: ClickUp Clips ile asenkron videolar kaydedin

Önemli bir toplantıyı kaçırdığınızı varsayalım. Neler olduğunu öğrenmek için ne yapmayı tercih edersiniz? Dağınık e-posta konularını inceleyerek neler olduğunu bir araya getirmeye çalışmak mı, yoksa iş arkadaşınızın sizinle yaptığı paylaşımda yer alan toplantının kaydedilmiş özetini izlemek mi? Seçim açıktır ve ClickUp Clips tam da bunun için vardır.

ClickUp Clips ile görevlerde veya sohbetlerde videolar kaydedin ve paylaşın

Uzaktan iş, eğitim veya video açıklamaları için harika bir iletişim aracı olan ClickUp Clips, ekran kaydı ve video mesajlaşmayı görev yönetimi ile birleştirir. Bunları kullanarak kolayca eğitim videoları oluşturabilir, görsel geri bildirim verebilir veya karmaşık süreçleri açıklayabilirsiniz. Ayrıca, video transkriptinin bazı bölümlerini doğrudan ClickUp görevlerine dönüştürebilirsiniz.

Tek bir tıklama ile ClickUp Kliplerinize istediğiniz yere geri bildirim ve yorum ekleyin

ClickUp, tüm videolarınızı Clips Hub'da düzenli bir şekilde organize eder ve kaydeder, böylece daha sonra kolayca bulabilirsiniz. Ayrıca bunları farklı şekillerde paylaşabilirsiniz; örneğin doğrudan ClickUp görevlerine gömebilir, bağlantı olarak gönderebilir veya videoları indirebilirsiniz.

Özellik #2: Paylaşılan takvimlerle haftalık toplantılarınızı koordine edin

Toplantı yönetimini doğrudan çalışma alanınıza entegre etmek mi istiyorsunuz? ClickUp Meetings'i kullanın!

En iyi özelliklerinden biri, toplantıları gerçek sonuçlarla nasıl bağlantılandırdığı. Tek bir yerden toplantı planlayabilir, ayrıntılı notlar alabilir, gündemler oluşturabilir ve tartışma konularını görevlere dönüştürebilirsiniz. Önemli kararlar ve eylem ögeleri karmaşada kaybolmaz.

Ayrıca notları ve eylem ögelerini bir sonraki toplantıya aktarabilirsiniz, böylece tartışılan ve kararlaştırılanların net bir kaydına sahip olursunuz. Bu, proje ilerlemesini izlemenize, bekleyen ögeleri takip etmenize ve hesap verebilirliği sağlamanıza yardımcı olur; hepsi de kullanımı kolay bir arayüzde.

💡Profesyonel İpucu: ClickUp'ın Zoom Entegrasyonu ile görevlerinizden veya sohbetlerinizden doğrudan Zoom Toplantıları başlatın ve katılın. ClickUp'tan çıkmadan görev tartışmalarından video görüşmelerine geçin!

ClickUp Meetings'teki şablon kitaplığına erişerek toplantılarınıza bir adım önde başlayın

Ayrıca, ClickUp’ın kullanıma hazır iletişim şablonları ( ClickUp Konferans Yönetimi Şablonu gibi) sayesinde, her toplantıyı daha verimli hale getiren ve takım taahhütleri ile proje güncellemelerini net bir şekilde kaydeden sağlam bir plan oluşturabilirsiniz.

Yeni başlayanlar için uygun ClickUp Toplantı Şablonunu kullanarak hazır bir çerçeveyle işe başlayın

Bize sorarsanız, ClickUp Toplantı Şablonu 'nu denemenizi öneririz.

Tamamen özelleştirilebilir, önceden oluşturulmuş bu çerçeve, işe başlamanız için sağlam bir temel sağlar. Şunları içerir:

Görevlerin ilerleme durumunu izlemek için önceden tanımlanmış bir dizi Özel Durum (ör. Planlandı, Devam Ediyor, Açık, Kapalı)

Her toplantının aşamasına ilişkin daha iyi görünürlük için öncelik düzeyleri ve kategoriler. Bu, ilerlemeyi izlemeyi kolaylaştırır ve eylem ögelerinin ve tartışma konularının gözden kaçmamasını sağlar

Takımın iş akışına uygun çok sayıda görünüm seçeneği: Geleneksel liste görünümü, görsel Kanban panosu, Takvim ve gömülü konuşma konusu

Özellik #3: Not alın ve toplantılarınızı otomatik olarak metne dönüştürün

Platformun yerel yapay zekası olan ClickUp Brain, çalışma alanınızda bulunan akıllı bir bilgi asistanıdır.

ClickUp Brain'den Kliplerinizi otomatik olarak yazıya dönüştürmesini isteyin ve anahtar noktalara erişin

Otomatik transkripsiyon özelliği, video içeriğinizi aktif olarak aranabilir bilgiye dönüştürür. Bu sayede videoları kolayca tarayabilir, belirli zaman damgalarına atlayabilir ve tüm kaydı izlemeden belirli tartışmaları, kararları veya açıklamaları çıkarabilirsiniz.

Bu yapay zeka aracı ayrıca toplantı notlarını ve gündemlerini otomatik olarak oluşturabilir, ayrıca toplantı tutanaklarını saniyeler içinde özetleyebilir.

İhtiyacınız olanı kendiniz yapmak yerine, ClickUp Brain'in aramasına izin verin

Takım üyeleri bir video hakkında soru bile sorabilir; ClickUp Brain, transkriptleri tarayarak ilgili cevapları sunar.

Ayrıca, bu araç tartışmalar sırasında otomatik olarak eylem ögeleri ve alt görevler oluşturur. Böylece toplantı sona erdiğinde, tüm anahtar kararlar ve sorumluluklar kaydedilmiş ve takip edilmeye hazır hale gelir.

Böylece verimliliğiniz artar ve saatlerce süren kayıtlardaki değerli içgörülerden hiçbirini gözden kaçırmazsınız.

Bonus özellik: Anlık sohbetler ve Beyaz Tahtalarla bir adım öteye geçin

Ekip üyelerinizle hemen bir konuyu görüşmeniz gerekirse ne yaparsınız? ClickUp Chat'i kullanın. Bire bir ve takım konuşmalarınızı, yorumlarınızı, güncellemelerinizi ve proje etkinliklerinizi tek bir yerde bir araya getirir, böylece uygulamalar arasında geçiş yapmadan tartışmadan eyleme sorunsuz bir şekilde geçebilirsiniz.

ClickUp Chat'i kullanarak tartışmaları görevlerle senkronizasyon altında tutun ve net, entegre şakışları oluşturun

Tek bir tıklama ile herhangi bir mesajı göreve dönüştürün. ClickUp'ın yapay zekası, konuşmalarınızdaki bağlamı yakalayarak yürütmeye hazır ayrıntılı görevler oluşturabilir ve sizi manuel giriş yapma zahmetinden kurtarır. Ayrıca, bir sohbette bir görevden veya belgeden bahsetmek, bu öğelere otomatik olarak bağlantılar oluşturur.

👀 Biliyor muydunuz? ClickUp sohbetindeki diğer AI araçları arasında, sohbet geçmişinizden ve bağlı uygulamalardan alınan AI Answers ile kaçırdığınız konuları özetleyen AI CatchUps yer alır.

Canlı bir görüşme mi yapmanız gerekiyor? ClickUp Chat'teki SyncUps, Çalışma Alanınızın içinden doğrudan video ve sesli görüşmeler yapmanızı sağlar. Ekranınızı paylaşabilir, görüşme sırasında görevlere bağlantı verebilir ve hatta AI'nın toplantıyı özetlemesini sağlayabilir ve ardından FollowUps özelliği ile eylem öğeleri oluşturabilirsiniz.

ClickUp Beyaz Tahtaları ile görsel olarak beyin fırtınası yapın ve en iyi fikirlerinizi görevlere dönüştürün

Siz ve takımınız daha görsel, Beyaz Tahta etrafında toplanmayı seven tiplerseniz, ClickUp Beyaz Tahtaları sizin için mükemmeldir. Bu tahtalar, fikirleri haritalandırmanıza, ş akışlarını tasarlamanıza ve stratejik tartışmaları tek bir yerde yürütmenize olanak tanır.

💡Profesyonel İpucu: Zaman kazanmak ve fikirlerinizi hızlıca düzenlemek için bu Beyaz Tahta şablonlarını kullanın. Bu şablonlar, takımınızı aynı sayfaya getirerek verimli iş yapmanıza ve takım çalışmasını başlatmanıza yardımcı olur.

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir.

Microsoft Teams nedir?

Microsoft Teams, takımınızla sohbet edebileceğiniz, sanal toplantılar düzenleyebileceğiniz, dosya paylaşımı yapabileceğiniz ve belgeler üzerinde iş yapabileceğiniz çok yönlü bir işbirliği merkezidir. Microsoft 365 ile benzersiz entegrasyonu, bu ekosistemi kullanan şirketler için ideal hale getirir ve Word, Excel ve Outlook gibi uygulamalarla ş Akışlarını kolaylaştırır.

Mobil cihazlarda da kullanılabilen Teams, her yerde bağlantı sağlamasını sağlar. Teams, hızlı bir kontrol ya da büyük bir sanal etkinlik için olsun, herkesle bağlantı kurmak üzere özel kanallar, yüksek kaliteli sesli ve video aramalar ve ekran paylaşımı sunar.

Microsoft Teams özellikleri

Teams'in öne çıkan özelliklerinden bazılarını inceleyelim.

Özellik #1: Toplantıları kaydedin ve binlerce katılımcıya canlı etkinlikler düzenleyin

Teams, sınırsız görüşme süresi ile 10.000 katılımcıya kadar destekleyen güçlü bir video konferans aracı haline gelmiştir.

Verimli bir toplantı deneyimi için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir: canlı altyazılar, kayıt seçenekleri, ekran paylaşımı ve arka plan seslerini filtreleyen gürültü bastırma özelliği. Breakout Rooms, daha küçük grup tartışmalarına olanak tanırken, özelleştirilebilir arka planlar ve Together Mode daha doğal bir his yaratır.

Ancak, son derece özel toplantılar sırasında, kullanıcılar yüksek bant genişliğine sahip bir bağlantı olmadan yavaş yükleme süreleriyle karşılaşmıştır. Bu nedenle, en iyi performans için tarayıcınızı düzenli olarak güncellemeniz her zaman iyi bir fikirdir.

Teams, 1.000'e kadar etkileşimli katılımcı ve 20.000'e kadar sadece görünüm hakkına sahip katılımcıyı destekleyen web seminerleri sunar; kayıt, sunucu kontrolleri, canlı tepkiler, izleme ve analiz özellikleri sağlar.

Misafir erişimi ve Teams Connect aracılığıyla harici ortakları davet edebilir, onları kanallara ekleyebilir ve Microsoft'un sağlam siber güvenliği ile dosyaları güvenli bir şekilde paylaşabilirsiniz.

Özellik #2: Konuşma kanalları oluşturun ve Microsoft paketinden doğrudan dosyalara erişin

Teams, takım iletişimini tek bir yerde toplamada uzmandır.

Farklı projeler veya konular için özel kanallar oluşturabilirsiniz; bu sayede mesaj karmaşasını azaltabilir ve konuşmaların odaklanmasını sağlayabilirsiniz.

Genel kanal, takım çapındaki güncellemeler için ana merkezdir ((Şirket çapındaki e-postalara elveda!), özel kanallar ise daha hedefli tartışmalara odaklanmanızı sağlar.

Birinin görüşüne mi ihtiyacınız var? Onları @bahseterek konuşmaya dahil edin; böylece herkes gelişmelerden haberdar olur.

Bir diğer büyük artı ise Teams'in Microsoft 365'in belge araçlarıyla sıkı entegrasyonudur. Uygulama, dosyalara ve kayıtlara doğrudan SharePoint ve OneDrive'dan erişmenize, bunları paylaşmanıza ve düzenlemenize olanak tanır; böylece farklı platformlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmaz.

Microsoft Copilot tarafından desteklenen Teams, sıkıcı görevleri sizin yerinize halletmek üzere bir alana yayılmış yapay zeka aracı ve bot sunar.

En kullanışlı AI araçlarından biri Recap'tir. Teams takviminiz ve sohbetinizdeki Recap sekmesi konumunda bulunan bu araç, aşağıdakileri otomatik olarak oluşturabilir:

Toplantı özetleri ve anahtar noktalar

Her katılımcı için kişiselleştirilmiş önemli noktalar

Kayıtlara ve transkriptlere kolay erişim

Toplantı gündemleri ve notlar

Buna ek olarak, Teams size yardımcı olacak bir dizi özel bot sunar. Popüler bir örnek, akıllı bir bilgi aktarıcısı görevi gören ve Microsoft 365 uygulamalarının tamamından temel kurumsal bilgilere hızlı erişim sağlayan TellMe botu'dur.

Diğer yaygın olarak kullanılan botlar arasında anket oluşturma ve yönetme için Polly bot ile rapor planlama ve teslimatını otomasyonla gerçekleştirme için Statsbot bulunur.

İhtiyacınız olursa kendi botlarınızı da tasarlayabilirsiniz!

Diğer ilgili Teams özellikleri: Anlık mesajlaşma ve yeniden kullanılabilir Beyaz Tahtalar

Teams'in anahtar özelliklerinden biri, kullanıcıları bire bir veya gruplar halinde hızlı bir şekilde birbirine bağlayan anlık mesajlaşma özelliğidir.

Sohbet arayüzü, zengin metin biçimlendirme, dosya aktarımı, kod parçacıkları ve doğru kişilerin dikkatini çekmek için @bahsetme özelliklerini destekleyerek, takımların uzaktan da olsa aynı sayfada kalmasına yardımcı olur.

Fikirlerinizi tartışmak için daha geniş bir alana ihtiyacınız varsa, toplantıya özel Beyaz Tahtaları kullanarak paylaşılan bir tuval üzerinde çizim yapabilir, yazabilir ve notlar ekleyerek yüz yüze bir beyin fırtınası oturumunun hissini yeniden yaratabilirsiniz.

Beyaz Tahta kaydedilebilir ve tekrar açılabilir, böylece takımlar gelecek toplantılarda kaldıkları yerden devam edebilir.

Microsoft Teams fiyatlandırması

Ev planları

Microsoft Teams: Ücretsiz

Microsoft 365 Personal: Aylık 6,99 $

Microsoft 365 Family: Aylık 9,99 $

İş planları

Microsoft Teams Essentials: Kullanıcı başına aylık 4 $

Microsoft 365 İş Basic: Kullanıcı başına aylık 6 $

Microsoft 365 İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

ClickUp ve Teams: Özelliklerin Karşılaştırması

Detaylara geçmeden önce, her iki platformun özelliklerine hızlı bir genel bakış sunalım.

Özellik ClickUp Microsoft Teams Bire bir ve grup video ve sesli görüşme Evet Evet Büyük ölçekli web seminerleri Hayır Evet, 1.000 adede kadar etkileşimli ve 20.000 adede kadar salt görünüm üyesine izin verir Ekran paylaşımı Evet Evet Video kaydı Evet, Clips Hub dosyaları otomatik olarak depolar ve düzenler Evet, kaydedilen toplantılar OneDrive'a kaydedilir Anlık mesajlaşma ve sohbet Evet Evet Gruplar, kanallar ve konu başlıkları Evet Evet Dosya paylaşımı Evet, tüm dosyalar aynı platformda mevcuttur Evet, SharePoint ve OneDrive ile takımdan dosyalara doğrudan erişilebilir. Bahsetmeler ve yorumlar Evet Evet Anketler, GIF'ler ve emojiler Evet Evet Beyaz Tahta Evet, beyin fırtınası yapmak ve fikirleri harita üzerinde planlamak için gelişmiş araçlara sahiptir Evet, her toplantıda temel ve tekrar kullanılabilir Beyaz Tahtalar Canlı altyazılar ve çeviriler Hayır Evet Otomatik transkripsiyon ve not alma Evet (Clips için) Evet Akıllı özetler ve konu araması için AI araçları Evet; konuşmaları özetleyin, anahtar mesajları vurgulayın, eylem ögelerini belirleyin, videoları aranabilir bir dizine dönüştürün Evet, konuşmaları özetleyin ve uzman botlara sorgular sorun Paylaşım takvimleri Evet Evet Mesajları görevlere dönüştürme Evet, mesajları doğrudan görevlere dönüştürün ve anında yönetin Evet; ancak bu, premium planların bir parçasıdır. Belge görünümü ve düzenleme Evet Evet; ancak bunun için farklı bir uygulamaya geçmeniz gerekir Birden fazla proje alanı Evet Hayır Katılımcı izinleri Evet Evet Entegrasyonlar Evet, Microsoft uygulamaları dahil olmak üzere her türlü iş aracıyla 1000'den fazla entegrasyon Evet; 700'den fazla uygulama ile entegre olur Toplantı şablonları Evet Evet İki faktörlü kimlik doğrulama ve veri şifreleme Evet Evet Mobil ve masaüstü uygulamalar Evet Evet Fiyatlandırma Ücretsiz, kullanıcı başına aylık 7 $'dan başlayan ücretli planlar Kullanıcı başına aylık 4 $'dan başlayan ücretsiz ve ücretli İş Planları

Şimdi, bunları ayrıntılı olarak karşılaştıralım:

1. Video görüşme

ClickUp

SyncUps özelliği, bire bir veya grup görüşmeleri için video görüşmelerini kolaylaştırır. Bu görüşmeler kaydedilebilir ve Clips Hub'da saklanabilir; burada kullanıcılar bu kliplere yorum yapabilir ve bunları kuruluş içinden ve dışından kişilerle paylaşabilir.

Ayrıca ekranınızı paylaşım yaparak ve Beyaz Tahtaları kullanarak işbirliği yapabilirsiniz; her şey daha sonra kolayca erişilebilmesi için otomatik olarak kaydedilir.

Takımlar

Microsoft Teams, bire bir görüşmelerden misafirler dahil 20.000 katılımcıya kadar web seminerlerine kadar her şeyi destekler.

Aramalar OneDrive veya SharePoint'e kaydedilebilir; ayrıca ekran paylaşımı, açıklama ekleme, canlı altyazılar (çeviriler dahil) ve yeniden kullanılabilir Beyaz Tahtalar gibi seçenekler de mevcuttur. Özel arka planlar ve yapay zeka destekli Birlikte Modu, yorgunluğu azaltmak için doğal bir ofis ortamı hissi yaratır.

🏆 Kazanan: ClickUp temel özellikleri karşılarken, Microsoft Teams daha sağlam video konferans araçları sunar; bu da onu daha büyük toplantılar ve web seminerleri için daha güçlü bir seçenek haline getirir.

2. Sohbet ve anlık mesajlaşma

ClickUp

ClickUp Chat, mesajlaşma ve proje yönetimini tek bir çalışma alanında birleştirerek görevler, yorumlar ve belgeler arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar. Yorumları ve toplantı notlarını görevlere bile dönüştürebilirsiniz, ancak bu konuya birazdan daha ayrıntılı olarak değineceğiz.

ClickUp ayrıca, takımınızın yapısını yansıtan Alanlar oluşturarak sohbetleri düzenlemenize ve tartışmaları kolayca bulmanıza olanak tanır. Önemli güncellemeler için, Gönderiler özelliği (Teams'in genel kanalına benzer) duyurular için merkezi bir nokta sağlar. Bire bir sohbetler, hatırlatıcılar ve SyncUps (sesli-video aramalar) seçenekleriyle ClickUp Sohbet, takımınızla iletişimde kalmanın hızlı bir yoludur.

Takımlar

Bire bir veya grup sohbetleri için hızlı, gerçek zamanlı mesajlaşma, e-posta ihtiyacını en aza indiren anahtar bir Teams özelliğidir. Mesajları sabitleyebilir, metni biçimlendirebilir ve sohbetleri daha ilgi çekici hale getirmek için emojiler, GIF'ler ve özel memler kullanabilirsiniz.

Önemli güncellemeler için mesajları Önemli veya Acil olarak işaretleyebilirsiniz; Acil olarak işaretlenen mesajlar, fark edilmesini sağlamak için tekrar tekrar uyarı gönderir. @bahsetme özelliğiyle belirli kişileri hedefleyin veya @kanal özelliğini kullanarak bir konu içindeki herkesi bilgilendirin. Ayrıca, işinize odaklanmak için mesajlarınızı sessize alma seçeneğiniz de vardır.

🏆 Kazanan: ClickUp! Proje yönetimi ve iletişimi tek bir yerde birleştirmek, geçiş süresini azaltır, odaklanma ve verimliliği artırır.

3. Entegre görev yönetimi

ClickUp

ClickUp, fikirleri eyleme dönüştürmekten gurur duyar. Mesajları, yorumları, toplantı notlarını veya Beyaz Tahta oturumlarından çıkan öne çıkan fikirleri kolayca eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilir ve bunları anında takım üyelerine atayabilirsiniz. Ayrıca, tüm görevlerinize sohbet, Beyaz Tahta veya notlar içinden erişilebilir, böylece son teslim tarihlerini, öncelikleri ve ilerleme takipçilerini tek bir yerden kolayca izleyebilirsiniz.

Takımlar

Teams'te görevleri yönetmek, yalnızca Premium üyelere özel bir avantajdır. Planner ve To Do gibi entegre araçlarla, Teams arayüzünden görevler oluşturabilir, son tarihler belirleyebilir, sorumluluklar atayabilir ve ilerlemeyi izleyebilirsiniz. Bu, proje zaman çizelgelerini ve kimin neyden sorumlu olduğunu görmeyi kolaylaştırır, böylece ekibin projeleri ve son tarihleri daha etkili bir şekilde yönetmesine yardımcı olur.

🏆 Kazanan: Görev yönetimi söz konusu olduğunda, ClickUp, diğer uygulamalara ihtiyaç duymadan (Teams'in aksine) tümü tek bir yerde bulunan güçlü özellikleriyle bir adım öne çıkıyor.

4. Yapay zeka yetenekleri

ClickUp

ClickUp'ın yerleşik AI aracı olan ClickUp Brain, video içeriğini otomatik olarak metne dönüştürür ve birkaç dakika içinde aranabilir bir veritabanına dönüştürür. Transkriptlerde önemli ayrıntıları kolayca arayabilir veya bu işi araca bırakabilirsiniz.

Toplantılardan sonra, ClickUp Brain toplantı notlarını özetlemenize ve görevler ile eylem ögeleri oluşturmanıza yardımcı olarak her şeyi düzenli tutmanızı sağlar. Ayrıca kaçırdığınız konuşmaları size aktarabilir, anahtar mesajları vurgulayabilir ve gereksiz ayrıntıları filtreleyerek önemli konulara odaklanmanızı sağlar.

Takımlar

Microsoft Teams ayrıca toplantıları özetleyen ve otomatik transkripsiyonlar üreten bir yapay zeka aracına sahiptir; bu da herkesin tartışmayı hatırlamasını kolaylaştırır. Her kişi için özel özetler oluşturabilir ve böylece herkesin kendisi için önemli olan anahtar noktaları yakalamasını sağlar.

Takımlarda ayrıca soruları yanıtlayabilen, anketler düzenleyebilen ve istatistikler sağlayabilen çeşitli özel botlar da bulunmaktadır. Ancak, seçenekler arasında gezinmek biraz zaman alabileceğinden doğru botu bulmak zor olabilir.

🏆 Kazanan: ClickUp, toplantılar sırasında her şeyi tek bir yerde tutan organize yaklaşımı sayesinde bir kez daha birinci sırada yer alıyor.

5. Entegrasyonlar

ClickUp

1.000'den fazla entegrasyona sahip ClickUp, Google Drive, Slack, Zoom ve GitHub gibi popüler araçlarla kolayca bağlantı kurar. Kullanıcıların tek bir yerden belgeleri içe aktarmasına, iletişimi yönetmesine ve ilerlemeyi izlemesine olanak tanır. Ayrıca görevleri otomasyonla gerçekleştirerek ve tüm platformlar arasında verileri senkronize ederek ş akışınızı özel hale getirebilirsiniz.

Takımlar

Teams, Microsoft 365'in yerel işbirliği aracıdır, bu nedenle Microsoft ekosistemiyle entegrasyonu şaşırtıcı olmayan bir şekilde en güçlüdür. Outlook, OneDrive ve SharePoint gibi araçları kullanarak e-posta gönderme, dosya paylaşımı ve toplantı planlama arasında hızla geçiş yapmanızı sağlar. Ayrıca 700'den fazla üçüncü taraf uygulamayla bağlantılıdır, böylece kullanıcılar projeleri yönetmek veya anketler tasarlamak için kanallarına doğrudan ek özellikler ekleyebilir.

🏆 Kazanan: Duruma göre değişir. İşletmeniz çeşitli araçlarla çalışıyorsa, ClickUp en iyi seçiminizdir. Ancak takımınız zaten Microsoft ortamına aşina ise, Teams sizin için daha uygun olabilir.

6. Fiyatlandırma

ClickUp

ClickUp'ın fiyatlandırması, yönetim özelliklerine odaklanır ve çeşitli takım boyutlarına ve ihtiyaçlarına uyacak şekilde net bir kademeli yapı sunar.

Yeni başlıyorsanız, ücretsiz sürümü tercih edin. Ancak, gelişmiş özelliklere ihtiyacınız varsa, kullanıcı başına aylık 7 dolardan başlayan ücretli planları inceleyebilirsiniz. ClickUp, daha büyük kuruluşlar için bir Kurumsal seçeneği sunar, ancak fiyatlandırma detayları için iletişime geçmeniz gerekir.

Ayrıca, herkes her ay Çalışma Alanı üyesi başına 7 $ ek ücret karşılığında ClickUp Brain'e erişebilir.

Takımlar

Microsoft Teams ayrıca temel özelliklere sahip ücretsiz bir seçenek sunar. Ücretli planlar, kişisel ve iş amaçlı kullanım seçenekleri sunar; böylece sadece sohbet ve işbirliği araçlarına ihtiyaç duyanların daha düşük bir maliyetle kullanıma başlamasını kolaylaştırır.

Kişisel planlar aylık 6,99 $'dan başlarken, iş planları kullanıcı başına aylık 4 $ ile 12,50 $ arasında değişmektedir.

🏆 Kazanan: İkisi arasında en ucuz plan Teams'e ait. Ancak en iyi seçim ihtiyaçlarınıza bağlı: ClickUp'ın gelişmiş proje yönetimi mi, yoksa Microsoft Teams'in entegre iletişim araçları mı?

Reddit'te ClickUp ve Teams karşılaştırması

Bu karşılaştırmayı daha iyi anlamak için, Reddit kullanıcılarının bu araçlar hakkında neler söylediğini inceledik.

Küçük işletme sahipleri, ClickUp'ın sunduğu çok yönlülüğü genellikle çok seviyor. Temel iş operasyonlarının büyük bir kısmını yönetme yeteneği sayesinde, özellikle yeni kurulan şirketler arasında oldukça popüler hale geldi.

GeekyBlogger'ın yorumu şöyle:

Küçük bir çevrimiçi işletme (bir teknoloji blogu) işletiyorum ve neredeyse her şey için ClickUp'ı (özellikle Özel Alanlar ve Görünümler ile) kullanıyorum. Slack yerine, ClickUp'taki konuşma görünümlerini (sohbet kanalları) kullanıyorum. Ayrı bir CRM yerine, ClickUp'ta "anlaşma değeri" gibi Özel Alanları kullanıyorum. ClickUp liste veya pano girişini bir görev olarak adlandırsa da, bu bir kişi, bir web sitesi makalesi, bir pazarlama kampanyası veya bir proje de olabilir. Bu sayede, birden fazla araç için ödeme yapmak zorunda kalmazsınız ve tüm önemli bilgileri tek bir yerde bulabilirsiniz.

Bu arada, bazı ClickUp kullanıcıları yeni ve geliştirilmiş sohbet özelliklerinden oldukça etkilenmiş durumda.

Redditor JordyGG şöyle diyor:

Müşterilerimizin e-posta yerine sohbet özelliğini kullanmasını çok seviyorum. Bu, eşzamansız iletişimimizi çok daha düzenli hale getiriyor.”*

Başka bir kullanıcı şöyle yanıtladı:

Yeni ClickUp Sohbeti, hem masaüstü hem de mobil sürümlerde en üst seviyede yer alıyor. Sohbete katılmak, yanıtlanması gereken mesajlar olup olmadığını kontrol etmek vb. çok kolay.

Ancak bazı kullanıcılar, öğrenme eğrisinden (özel özellikler nedeniyle) ve zaman zaman mikro gecikmelere yol açan ara sıra ortaya çıkan hatalardan şikayetçi olmuştur.

MS Teams'in kendine ait büyük bir hayran kitlesi var. Bazı kullanıcılar, Microsoft ortamıyla entegrasyon yeteneklerinin büyük hayranları.

Takımların en harika yanı, Slack, Zoom, OneDrive ve tüm Office uygulamaları ile Trello/Notion/diğer uygulamaları tek bir uygulamada birleştirmesidir. Şirketim daha önce farklı programlar kullanıyordu ve bunlar birbirleriyle neredeyse hiç iletişim kurmuyordu, bu yüzden yavaş yavaş her şeyi değiştiriyoruz, müşterilerimiz de öyle.

Ancak bazı Reddit kullanıcıları, Teams ve Sohbet bölümlerinin platformun iki ayrı bölümü olması nedeniyle bu iki bölüm arasında geçiş yapmaktan hoşlanmıyor. Öte yandan, birkaçı da öğrenme eğrisinin oldukça dik olduğunu düşünüyor ve bu da onları Teams'e alternatif aramaya itiyor.

graysky311 diyor ki,

En büyük sorun öğrenme sürecidir. En önemlisi, sohbetlerin ve kanalların ne işe yaradığını öğrenmek ve bunları doğru şekilde kullanmaktır. Ardından, bunların SharePoint'teki takım sitesiyle nasıl bağlantılı olduğunu ve dosyaların nasıl doğru şekilde paylaşımının nasıl yapılacağını anlamak gerekir. Hiç kimseye nasıl kullanılması gerektiği konusunda eğitim vermeden Takımları tüm kuruluşlarına yaygınlaştıran insanlar gördüm ve bu durum çok fazla hayal kırıklığına ve hataya yol açıyor. *

Her iki takım işbirliği aracını da birlikte kullanmak istiyorsanız, Teams'i doğrudan ClickUp'a entegre edebilir ve her iki aracın da avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Hangi İşbirliği Aracı En Üstün?

Teams'teki sürekli uygulama geçişi, sınırlı görev yönetimi ve temel yapay zeka arasında, zamanla biriken küçük gecikmelerden dolayı kolayca sinirlenebilirsiniz.

ClickUp bu sorunları doğrudan ele alır. Güçlü görev özellikleri, özelleştirilebilir gösterge panelleri, sorunsuz iletişim araçları ve yerleşik yapay zeka ile ClickUp, sadece takım işbirliği ve iş akışınızı tek bir yerden yönetmek için mükemmel bir seçim değildir.

Bu da onu karşılaştırmamızın galibi yapıyor!🥇

İşbirliği ve proje yönetimi arasındaki boşluğu doldurmaya hazır mısınız? ClickUp'ı bugün deneyin!