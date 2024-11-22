Yan Projeleri Yönetme: Başarı için 10 İpucu

Sevdiğiniz bir iş seçin, hayatınızda bir gün bile çalışmak zorunda kalmayacaksınız.

Sevdiğiniz bir iş seçin, hayatınızda bir gün bile çalışmak zorunda kalmayacaksınız.

Bu ilham verici bir fikir olsa da, günümüz dünyasında tutku ve işin gerçekte nasıl kesiştiğini keşfetmeye değer.

Ama hey, umut var!

Birçoğu, yan projeler sayesinde hayallerine geri dönmenin yolunu buluyor. Bu yan projeler, günlük işleriyle uğraşanlara birkaç saat boyunca sevdikleri şeylere zaman ayırma, yeni fikirler keşfetme ve hatta biraz ekstra para kazanma şansı veriyor.

Ancak tam zamanlı bir işin yanı sıra bir yan projeyi dengelemek yorucu geliyor, değil mi? Kesinlikle. Peki, yan projeleri yorulmadan nasıl yönetebilirsiniz?

Hadi başlayalım ve ClickUp ile yan projeleri bir profesyonel gibi nasıl yönetebileceğinizi görelim.

Yan Projeler Nedir?

Yan projelerde çalışmaya karar vermeden önce, bunların gerçekte ne olduğunu netleştirelim.

Yan projelerin sadece bir iş kurmak veya ekstra para kazanmak isteyenler için olduğu yaygın bir yanılgıdır. Elbette bu da bir hedef olabilir, ancak her yan proje Shark Tank'a çıkmak zorunda değildir!

Aslında, bir yan proje, tüm hafta sonu (veya hala biraz ücretsiz zaman istiyorsanız pazar sabahları) veya hafta içi işinizin yanı sıra üzerinde çalıştığınız herhangi bir tutku, beceri veya kişisel gelişim olabilir. İşte bu projelerin ikinci bir işten daha fazlası olmasının nedenleri:

Eğlencelidirler: Kabul edelim, yan projeler genellikle en çok yapmaktan hoşlandığımız şeylerdir. Sadece kendiniz için bir şey yapmak mutluluğun tanımı değil midir?

Bunlar öğrenme konusunda hızlı bir kurs niteliğindedir: Yan projeler, yeni teknikleri keşfetmenize veya mevcut becerilerinizi geliştirmenize olanak tanıyan uygulamalı deneyimlerdir. Günlük işinizdeki rutin görevlerin aksine, yan projeler tamamen bilinçli pratik ve beceri geliştirmeye odaklanır

Yaratıcılığınızı ortaya çıkarırlar: Yan projeler, son teslim tarihleri, ofis kuralları veya "bu iş her zaman böyle yapılır" kısıtlamaları olmayan bir oyun alanı sunar. Hızı, öncelikleri ve planı siz belirlersiniz, böylece tam bir özgürlük elde edersiniz

Kariyerinizi geliştirir: Bir iş görüşmesine girip gerçek, etkili işlerden oluşan bir portföyünüzü paylaştığınızı hayal edin. Yan projeler sizi öne çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda özgeçmişinizin gösteremeyeceği becerilerinizi de derinleştirir

Yan Projelerin Faydaları

Yeni bir fikri hayata geçirmek, "başlat düğmesine basmadan hemen önce" hissedilen o heyecanla birlikte gelir. Ne olacağını kim bilebilir? Çünkü denemezseniz, asla öğrenemezsiniz!

Yan projeler bize deneme ve gerçekte neler yapabileceğimizi görme alanı sağlar — hiçbir metin dizisi olmadan.

Arkadaşlarınız için "GIF'i tahmin et" quizleri hazırladığınız hobi projeniz mi? Bu proje, bir sonraki viral trivia uygulaması olarak patlayabilir ve size her gün 70.000 dolar kazandırabilir.

Ya da tatil hediyeleri için başladığınız o rahat mum yapımı işi? TikTok'ta viral olabilir, binlerce sipariş ve başarılı bir iş haline gelebilir.

Diğer bir deyişle, belirsizliği ne kadar çabuk kabullenirseniz, yeni şeyler denemek için kendinize o kadar fazla alan açarsınız.

Örneğin, 12 ayda 12 startup kurma hedefini kendine koyan Hollandalı geliştirici Pieter Levels'ı hatırlıyor musunuz? Bugün, tek başına geliştirdiği projelerden oluşan bir portföyü yönetiyor ve yılda 3 milyon dolarlık bir gelir elde ediyor.

💡 Profesyonel İpucu: Geliştiriciyseniz, ProductHunt gibi platformlar bir fikri bir hafta içinde hayata geçirmenize ve hafta sonuna kadar binlerce potansiyel kullanıcıya doğrudan ulaşmanıza olanak tanır.

Yan Projeleri Nasıl Yönetebilirim?

Toplantılar, teslim tarihleri ve olağan işler arasında, zorlu bir iş günü sonunda kendinizi bitkin hissedebilirsiniz.

Bu nedenle, bir yan projeyi yönetmek için zaman ve enerji bulmak zor bir sipariş gibi görünebilir.

Ancak, birkaç akıllı strateji ve biraz planlama ile yan projeleri yorulmadan programınıza sığdırabilirsiniz.

İpucu 1: Net hedefler belirleyin

"Hedefleri olan insanlar başarılı olur, çünkü nereye gittiklerini bilirler."

Yan projelerle ilgili bir gerçek, kolayca unutulduklarıdır. Hayat devam eder, işler yoğunlaşır, ailemizin ilgisine ihtiyaç duyarız ya da sadece çok yorgun oluruz.

Bu engeller, yan projelerin net hedefleri olmayan zorlu bir mücadele gibi hissettirebilir.

SMART hedefleri belirlemek , bir yan projeyi yolunda tutmanın anahtarıdır. SMART hedefleri Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili ve Zaman sınırlıdır, bu da projeye netlik ve motivasyon getirir.

Bu aşamada, hedefleri görselleştirmek için ClickUp Goals gibi bir araç kullanabilirsiniz.

ClickUp Hedefleri ile hedeflerinize doğru ilerlemenizi izleyin ve görselleştirin, nicel ve nitel metrikleri ölçün

Projenizin başarısı için kritik öneme sahip hedefleri önceliklendirerek ve kaynakları bu hedeflere odaklayarak başlayın. Ardından, ivmeyi sürdürmek için kısa ve uzun vadeli hedeflerin bir karışımını belirleyin.

Platform, ilerlemeyi izlemek için proje yönetimi metrikleri ve KPI'lar sunarak iyileştirme alanlarını belirlemenizi ve gerekli ayarlamaları yapmanızı sağlar. Ayrıca, Gantt grafikleri ve Kanban panoları ( ClickUp'ta mevcuttur) hedefleri ve bağımlılıkları tek bir yerde görmek için mükemmeldir.

📌 Proje hedefi örnekleri

Tekrarlayan görevlerin %40'ını otomatikleştirerek önümüzdeki altı ay içinde manuel işleri %20 azaltın

Yeni teknoloji çözümlerini entegre ederek gelecek yıl çalışan verimliliğini %15 artırın

İpucu 2: Bir program oluşturun

Üç aylık planlar yapmak gibi odaklanarak planlama yapmak, sürekli bağlam değiştirmeyi önlemeye ve büyük resme odaklanmaya yardımcı olabilir.

Yan proje işlerinizi yaparken, her görev için ne kadar zamana ihtiyacınız olduğunu anlamak için bir not alma uygulaması kullanmayı düşünebilirsiniz.

Gerçekçi bir program oluşturmanın en iyi yolu, belirli zaman bloklarını yüksek öncelikli görevlere ayırmak ve beklenmedik görevler veya aşan işler için acil durum blokları eklemek olan zaman bloklamadır.

ClickUp'ın Takvim Görünümü, hafta ilerledikçe bu blokları görselleştirmek ve ayarlamak için mükemmeldir ve zamanın nasıl tahsis edildiğine dair gerçek zamanlı bir görünüm sunar.

ClickUp'ın özelleştirilebilir görünüm seçenekleriyle kişiselleştirilmiş bir takvim deneyimi oluşturun

Zaman sınırlı olduğunda, ilerlemenin yavaş olduğunu hissetmek kolaydır. Günde sadece 10 dakika ayırmak, yan proje hedeflerine ulaşmak için ayda beş saatten fazla zaman kazanmanızı sağlayabilir.

ClickUp'ın zaman yönetimi çözümü, her görevin tam olarak ne kadar sürdüğünü izleyerek yan proje saatlerine yapı kazandırmanıza yardımcı olur.

ClickUp'ın Takvim Görünümü ile programınızı görselleştirin ve görevleri kolayca yönetin

Yerleşik zaman takibi, sürükle ve bırak takvim etkinlikleri, zaman tahminleri ve hatırlatıcılar gibi özellikler, işlerinizi yolunda tutmanızı kolaylaştırır.

💡 Profesyonel İpucu: Verimlilik zirvelerini göz önünde bulundurun. Sabah insanıysanız, en verimli saatlerinizi yan projeler için bloklayın. Gece kuşları, en iyi işlerinizi akşamları için saklayın. Bu verimlilik zirveleri etrafında planlama yapmak, gereksiz stres eklemeden zamanı daha etkili hissettirebilir.

3. İpucu: Görevlere öncelik verin

İlk günlerde, kendinizi sürekli olarak şimdiki sorumluluklarınız ile geleceğin olanakları arasında bölünmüş hissedebilirsiniz.

Ancak bu yolculuk boyunca, önceliklendirmenin bilimden çok bir sanat olduğunu, en önemli şeylerle hedeflerinizi uyumlu hale getiren, gelişen bir beceri olduğunu öğreneceksiniz.

ClickUp Görevleri , her projeyi bir yükümlülük olarak değil, bir fırsat olarak görmenize yardımcı olacaktır .

Tam bir görev listesiyle başlayın: Görevleri hemen önceliklendirmeden tek bir yerde listeleyin. ClickUp'ın Liste Görünümü, tüm projeler için devam eden ve gelecekteki görevleri görselleştirmenize yardımcı olarak ilerleme halindeki her şeyin net bir özetini sunar

ClickUp'ın özelleştirilebilir listeleriyle görevlerinizi verimli bir şekilde düzenleyin ve önceliklendirin

Acil ve önemli görevleri belirleyin: Acil görevler hemen harekete geçilmesini gerektirirken, önemli görevler uzun vadeli hedeflere katkıda bulunabilir. ClickUp'ın özel öncelik etiketleri (acil, yüksek, normal, düşük) görevleri etiketlemenizi ve iş yükünüzü etkili bir şekilde düzenlemenizi kolaylaştırır

ClickUp'ın görev önceliklendirme özellikleriyle görevlerinizi etkili bir şekilde önceliklendirin

Görev bağımlılıkları oluşturun : ClickUp içinde bağımlılıklar oluşturarak görevleri sırayla düzenleyin, darboğazları önleyin ve görevlerin doğru sırayla tamamlandığından emin olun

Her görev için çaba düzeylerini tahmin edin: ClickUp'ın Özel Alanları ile çaba düzeyleri atayın (ör. 1-5 ölçeği), bu da yüksek çaba gerektiren, yüksek değerli görevlere öncelik vermenize yardımcı olur. Karmaşık görevleri günün erken saatlerinde tamamlamak, ivme kazandırır ve kalan görevler için stresi azaltır

ClickUp'ın Risk Günlüğü ile proje risklerini azaltın ve zamanında teslimatı sağlayın

💡 Profesyonel İpucu: Görevleri Kişisel, İş ve Hedefler gibi kategorilere ayırarak her gününüzü planlamanıza yardımcı olan ClickUp'ın Günlük Planlayıcı Şablonu ile düzenli kalın. Olumlu alışkanlıklar edinmek için yinelenen görevler oluşturun ve öncelik etiketlerini kullanarak en önemli işleri önce halledin. Ayrıca, görsel ilerleme izleme özelliği ile günlük başarılarınızı grafikler ve çizelgeler halinde görebilirsiniz.

Doğru proje yönetimi araçlarını kullanmak, bir yan projenin düzenli ve hesap verebilir olmasında büyük fark yaratabilir.

ClickUp Dönüm Noktalarını kullanarak hedeflerinize ve amaçlarınıza göre ilerlemenizi görüntüleyin. Kaynakları, bütçeleri, zamanı ve ilerlemeyi görebileceğiniz ve yönetebileceğiniz ClickUp Gösterge Paneli aracılığıyla projenizi takip edin ve değişiklikleri izleyin.

ClickUp'ın proje yönetimi özellikleri, neler olup bittiğine dair net bir görünüm elde etmenizi sağlar. 👀

ClickUp'ın özelleştirilebilir görünümleriyle kişiselleştirilmiş bir çalışma alanı oluşturun

ClickUp'ın Etkinlik Görünümü ile görevler, ilerleme ve son tarihler hakkında gerçek zamanlı güncellemeler alarak sahiplik duygusunu güçlendirin.

ClickUp'ın çeşitli görünümleri, projenizin ihtiyaçlarına göre görevleri ve zaman çizelgelerini görselleştirmenize olanak tanır. Örneğin, Kanban panoları görev akışını gösterir, takvim görünümleri son teslim tarihlerini izler ve Gantt grafikleri kaynakları yönetmeye yardımcı olur.

Özelleştirilebilir görünümler sayesinde görevleri önceliğe göre sıralamak, basamaklı görünümler oluşturmak ve iş yüklerini yönetmek çok kolaydır.

İpucu 5: Esnek ve uyumlu olun

Yan projelerde başarılı olmanın anahtarlarından biri nedir? Esnekliği benimsemek.

Ben Awad gibi geliştiriciler için uyarlanabilirlik neredeyse bir sanat formudur. YouTube, TikTok ve Twitter'da 1,3 milyondan fazla takipçisi olan Awad, geliştirici ve içerik oluşturucu kimliklerini benzersiz bir şekilde harmanlamıştır.

Awad'ın uyum sağlama yolculuğu, kullanıcıların "mükemmel eşlerini" bulmak için kod parçacıklarını kaydırdıkları Tinder için VS Code eklentisi gibi komik ve yaratıcı projelerle doludur. Proje bir şakaydı, ancak Awad bunu ciddiye aldı ve push bildirimleri içeren tam teşekküllü bir uygulama oluşturdu.

Neden?

"İyi bir şey olursa, harika. Kötü bir şey olursa? En azından harika bir YouTube videosu olur," diye şaka yapıyor. Onu ileriye götüren, başarıyı ve başarısızlığı kucaklamaya hazır olmasıdır.

En son girişimi, Tamagotchi'nin Gen-Z versiyonu olan Voidpet, şu anda 130.000 kullanıcıya sahiptir.

Hala karar veremediyseniz, geliştiricilerin başarılarını ve öğrendiklerini paylaştıkları X (eski adıyla Twitter) üzerinde #buildinpublic'i inceleyin.

İpucu 6: Geri bildirim alın ve işbirliği yapın

"Nasıl gidiyorum?" "İyi gitti mi?" "Bir dahaki sefere neyi farklı yapabilirim?" Bu sorular, yan projeler üzerinde çalışırken sıklıkla akla gelen sorulardır.

Ve buna değer: Gallup verilerine göre, haftalık olarak anlamlı geri bildirim alan çalışanların %80'i işlerine tam olarak bağlıdır.

Böylece, kurumsal ortamın dışında olsanız bile, geri bildirimler netlik ve yön sağlar.

ClickUp'ı kullanarak süreci kolaylaştırmak için etkili geri bildirim alma yöntemleri:

Müsaitliği kontrol edin

ClickUp Sohbet'i kullanarak @bahsetme ile takım arkadaşlarınızın dikkatini çekin ve mevcut durumlarını görüntüleyerek uygunluklarını onaylayın.

Bire bir konuşmalar için Direkt Mesajları kullanabilir veya sohbet mesajlarından görevler atayarak Takip Etme'ler oluşturabilir, böylece geri bildirim öğelerinin belgelenip eyleme geçirilmesini sağlayabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Sohbet'teki bildirim tercihlerini kullanarak, hangi sohbet güncellemelerini hemen göreceğinizi ve hangilerini daha sonra takip edebileceğinizi özelleştirin. Bu, yüksek öncelikli konuşmalara odaklanmanızı sağlar.

ClickUp Sohbet ile etkili bir şekilde işbirliği yapın, kaynakları paylaşın ve gerçek zamanlı geri bildirim sağlayın

Toplantı planlayın

Yüz yüze görüşmeler, samimi ve ayrıntılı geri bildirimler için en iyisidir. Zamanlama belirlendikten sonra, ClickUp'ın Takvim Görünümü'nü kullanarak toplantılar planlayın veya Zoom gibi entegre araçları kullanın.

Sorularınızı hazırlayın ve notlar alın

Geri bildirim oturumunuzdan en iyi şekilde yararlanmak için hazırlıklı olun. "Hangi alanlarda kendimi geliştirebilirim?" veya "Bir sonraki projem için önerileriniz var mı?" gibi açık uçlu sorular yazın. ClickUp Not Defteri ile anahtar noktaları not alın ve bunları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün.

ClickUp Not Defteri ile fikirleri yakalayın, toplantı notları alın ve tartışmalara hazırlanın

Geri bildirimlerinizden öğrenin

Oturum sonrası değerlendirme yapın. ClickUp Belgeleri'ni kullanarak geri bildirimleri tek bir yerde düzenleyin ve yalnızca ilgili kişilerle paylaşarak erişimi kontrol edin. İşbirliği yaptığınız kişilerin düzenlemelerini canlı olarak görebilir, böylece geri bildirimlere proaktif bir şekilde yanıt verebilirsiniz.

Uygulanabilir hedefler belirleyin

Ve adım 1'e geri döndük. ClickUp Hedefleri'ni kullanarak belirli hedefler ayarlayarak geri bildirimlerinizi anlamlı hale getirin.

7. İpucu: İlerlemenizi izleyin

Her yan proje, ilerlemeyi takip etmek, dönüm noktalarını kutlamak ve ivmeyi korumak için bir sistemi hak eder.

Sonuçta, sizi ileriye götüren şey bu küçük başarılar.

ClickUp'ın Gantt Grafik Görünümü ile tüm proje zaman çizelgenizi haritalayabilirsiniz. Gantt grafikleri, her görevin başlangıcını ve sonunu, anahtar dönüm noktalarını ve tüm bağımlılıkları göstererek neyin ne zaman yapılması gerektiğini net bir şekilde gösterir.

ClickUp'ın Gantt Grafiği görünümüyle proje zaman çizelgenizi görselleştirin ve yönetin

Proje içgörülerine daha derinlemesine dalmak için ClickUp'ın Gösterge Paneli tüm önemli verilerinizi tek bir görünümde bir araya getirir.

Grafikler, çizelgeler ve filtreler ile projenizin durumu ve kalan görevler hakkında bütünsel bir görünüm elde edersiniz. Bu ayrıntı düzeyi, bilinçli kararlar almak için sağlam bir temel sağlar ve sizi sorumlu tutar.

ClickUp Gösterge Paneli ile proje durumlarını ve kalan görevleri net bir şekilde görün

İpucu 8: Zamanınızı akıllıca yönetin

Yan projeleri diğer taahhütlerle dengelemek zor olabilir, ancak etkili zaman yönetimi bunu mümkün kılar.

Programınızı düzenleyerek ve net öncelikler belirleyerek, hem ana işinizin hem de yan projelerinizin hak ettikleri ilgiyi almasını sağlayabilirsiniz.

İşte burada ClickUp'ın proje yönetimi özellikleri devreye giriyor.

ClickUp zaman takibi özellikleri, zaman takibini basitleştirerek en önemli şeylere odaklanmanızı sağlar. Zamanınızı kolayca takip edin, görev tahminleri belirleyin, ayrıntılı notlar ekleyin ve kapsamlı zaman raporlarına erişin — hepsi herhangi bir cihazdan.

ClickUp'ın yerleşik zaman takibi özelliği ile zamanınızı doğru ve verimli bir şekilde takip edin

Bu uygulama, gerçekçi zaman beklentileri belirlemenize yardımcı olur ve proje taleplerini hafife alma gibi çok yaygın bir tuzağa düşmenizi önler.

Daha yapılandırılmış bir yaklaşım için, ClickUp'ın Günlük Zaman Bloklama Şablonu, verimliliği göz önünde bulundurarak her günü planlamanıza yardımcı olacak harika bir araçtır. Net zaman blokları ile odaklanabilir, dikkatinizi dağıtmamak için önceliği düşük görevleri bir kenara bırakabilir ve tükenmişlik hissini önlemek için küçük molalar ekleyebilirsiniz.

İpucu 9: Başarısızlıklardan ders alın

Eski ABD Başsavcısı Robert F. Kennedy'nin bir zamanlar söylediği gibi, "Sadece büyük başarısızlıklara cesaret edenler büyük başarılar elde edebilir."

Başarısızlık genellikle kaçınılması gereken bir şey gibi görünse de, en iyi öğretmenlerimizden biri olabilir.

Başarısızlıkları düşünmek, neyin yanlış gittiğini yazıp bir daha yapmayacağına söz vermek kadar basit değildir. Başarısızlıklardan gerçek anlamda ders çıkarmak için daha derine inmek, bağlamı anlamak ve kendini eleştirmeden yaklaşımımızı değiştirmeye açık olmak gerekir.

Engelleri birer bariyer olarak görmek yerine, proje yolculuğunuzun dönüm noktaları olarak görün. Her başarısızlık, yeniden değerlendirme ve uyum sağlama, yüzeysel nedenlerin ötesine bakma ve neyin işe yaramadığının köküne inme şansıdır.

Bu nedenle, hatasız bir yol izlemeyi hedeflemek yerine, her bir dönüm noktasından ders almaya çalışın; her biri sizi başarıya bir adım daha yaklaştırır.

İpucu 10: Kararlı ve tutarlı olun

Motivasyon geçici olabilir, özellikle de heyecan verici yeni bir fikir ilk kez ortaya çıktığında. İlham alırsınız, hatta zihninizde bir taahhütte bulunursunuz: "Bu harika projeyi gerçekleştireceğim."

Ancak ayrıntıları düşündükçe şüpheleriniz başlar. "Bu saçma", "Çok uzun sürer" veya "Zaten benzer ürünler var" gibi sesleri duymazdan gelmek zor olabilir.

Ancak bu şüpheleri aşmak ve vizyonunuzu haritalandırmak çok güçlüdür.

Bir projeyi ciddiye alan herkes için stratejik bir yaklaşım anahtardır. ClickUp'ın Kişisel Gelişim Planı Şablonu, gerçekçi hedefler belirlemenize, ilerlemeyi izlemenize ve her dönüm noktasını değerlendirmenize yardımcı olarak motivasyonunuzu sabit tutmanıza yardımcı olabilir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Kişisel Gelişim Planı Şablonu ile büyümenizi kontrol altına alın

Özelleştirilebilir seçeneklerle bu şablon, büyüme alanlarını belirlemeyi, görevleri düzenlemeyi ve kişisel ve profesyonel hedeflerinize ulaşmak için atabileceğiniz adımları belirlemeyi kolaylaştırır.

Unutmayın, fikirler ucuzdur, asıl yatırım uygulamadır. Herhangi bir yan proje veya kişisel hedef geliştirme yolculuğu genellikle planlama, tasarım ve uygulama aşamalarını içerir

ClickUp'ın İşleri Tamamlama Çerçevesi Şablonu ve ClickUp'ın Basit Proje Yönetimi Şablonu, görevleri organize bir şekilde yakalamak, sıralamak ve ele almak için paha biçilmez bir destek sağlar.

İşleri Tamamlama Şablonu, tüm fikirlerinizi, dikkatinizi çekenleri ve yapılacaklarınızı kaydetmek için mükemmeldir. Basit Proje Yönetimi Şablonu ise, projeleri eyleme geçirilebilir adımlara ayırmanıza yardımcı olmak için şelale yöntemini kullanır.

Motivasyon ve Bağlılığı Korumak

Yan projelerde motivasyonu yüksek tutmak söz konusu olduğunda, birkaç stratejik yaklaşım büyük fark yaratabilir.

Yan projeleri keyifli hale getirin: Erken yayınlayın ve hızlı öğrenin

İşleri keyifli hale getirmenin bir yolu, erken yayınlamak ve hızlı öğrenmektir. Bu yaklaşım, geri bildirim alma ve hızlı adapte olma şansı verir.

Erken sürümler, ilerlemeyi durdurabilecek sonsuz "mükemmelleştirme" aşamasından kaçınmanızı sağlar. Bir proje hayata geçtiğinde, üzerinde çalışmaya ve geliştirmeye devam etme motivasyonu daha yüksek olduğu için hayatta kalma şansı daha yüksektir.

Kullanıcıların faizlerine göre planları değiştirmek son derece tatmin edici olabilir ve projeyi taze tutar.

İvmeyi yönetme: Kalan yapılacaklar listesi oluşturun

İvmeyi yönetmek için pratik bir ipucu, kalan yapılacaklar listesi oluşturmaktır. Bu, her şeyi tek seferde tamamlayamadığınızda hayat kurtarıcı olabilir. Oturumun sonunda birkaç bitmemiş görev bırakmak, net bir bağlamla işe geri dönmeyi çok daha kolay hale getirebilir.

Otomasyondan yararlanma

Zaman kısıtlı olduğunda otomasyon çok değerlidir.

ClickUp'ın otomasyon özellikleri, daha anlamlı işler için zaman kazandırır. Örneğin, durum değişiklikleri gibi yaygın eylemler için otomasyon ayarlayabilirsiniz.

Görevleri aşamalar ilerledikçe otomatik olarak farklı listelere taşımak veya gerçek zamanlı koşullara göre öncelik etiketleri eklemek için bile ayarlayabilirsiniz.

ClickUp Otomasyonları ile, son teslim tarihlerini ayarlayabilir, Özel Alanlar belirleyebilir veya görevlere harcanan zamanı takip edebilirsiniz — tüm bunları manuel giriş yapmadan.

ClickUp Brain, iş akışlarını otomatikleştirmenizi inanılmaz derecede kolaylaştırır. Otomatikleştirmek istediğinizi basit bir dille açıklayın.

Yerleşik AI, ClickUp Brain ile herhangi bir Alan, Klasör veya Liste üzerinde iş akışı otomasyonunu etkinleştirin

Bu eylemler, günlük sorumlulukların yanı sıra bir yan projeyi yönetmek için özellikle yararlıdır, çünkü yüksek etkili faaliyetler için zaman ve enerji kazandırır.

9-5'ten Sonra 5-9: ClickUp ile Yan Projeler Oluşturma

Airbnb hikayesinden bir sayfa alın: Kurucu ortaklar Brian Chesky, Joe Gebbia ve Nathan Blecharczyk, geçimlerini sağlamak için Airbnb'yi bir yan proje olarak başlattılar ve sonunda onu dünyanın en büyük platformlarından birine dönüştürdüler.

Onların yolculuğu, mütevazı yan projelerin bile oyunun kurallarını değiştirebileceğini bize hatırlatıyor.

Ancak, başarılı bir yan proje yürütmenin zor ve zaman alıcı olabileceğini anlıyoruz.

Bu nedenle ClickUp, yan projeleri yönetilebilir ve ödüllendirici hale getirmek için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar.

Zaman takibi, Gantt grafikleri ve diğer birçok verimlilik özelliği ile projenizin her adımını basitleştirebilir, hesap verebilir kalabilir ve tüm görevleri büyük resim hedeflerinizle uyumlu hale getirebilirsiniz.

Yan işinizi başarıya dönüştürmeye hazır mısınız? ClickUp'a kaydolun ve mesai sonrası projelerinizi gerçeğe bir adım daha yaklaştırın.