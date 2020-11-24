Scrum'ı Kişisel Projelere Nasıl Uygulayabilirsiniz?

Yazar Tony Henderson, Chicago'da bir iş sahibidir. Yıllardır kişisel ve iş hedeflerine ulaşmak için Scrum'ı kullanmaktadır.

Scrum, kurumsal operasyonların daha sorunsuz yürümesi için tasarlanmış, geliştirilmiş, uygulanmış ve pazarlanmış bir iş uygulamasıdır. Scrum.org'a göre Scrum, "insanların karmaşık uyarlanabilir sorunları ele alırken, mümkün olan en yüksek değere sahip ürünleri verimli ve yaratıcı bir şekilde sunabilecekleri bir çerçeve"dir

Bize de moda bir kelime gibi geliyor, ancak fikirler mantıklı.

12 milyondan fazla işletme Scrum'ı düzenli olarak kullanıyor. Scrum, takımların bir ürünü pazara sunmasına yardımcı olsa da, bireyler ve ailelerin kendi hedeflerini planlaması ve gerçekleştirmesine de kolayca uyarlanabilir .

Scrum tam olarak nedir?

Scrum, işlerin daha hızlı tamamlanması için işletmelerin geliştirme süreçlerine uygulayabilecekleri bir süreçtir.

İş dünyasında bir Scrum takımı şunları içerir:

Bitmiş sonuçlardan sorumlu, diğer takım üyelerinden üstün olabilen veya olmayabilen bir ürün sahibi

Scrum takımı, bitmiş sonuçların üretilmesinde doğrudan yer alan herkesi içerir, ancak dolaylı olarak yer alan kimseyi içermez

Scrum sistemindeki uzmanlığı sayesinde süreci yolunda tutan bir Scrum ustası

Scrum rollerini öğrenin.

Bu çalışanlar, açık bir hedef belirleyerek bir araya gelir ve ardından aşağıdaki adımları izleyerek bu hedefe ulaşmak için çalışır:

Ürün sahibi, bitmiş ürünün neye benzemesi gerektiğini de dahil olmak üzere görevi olabildiğince açık ve net bir şekilde tanımlar

Ürün sahibi ve Scrum ustası takım üyelerini seçer

Takım, bir ila dört haftalık ölçülü bir iş dönemi olan Sprint'i tanımlamak için toplanır. Dört haftadan fazla süre gerektiren görevler için, makul bir şekilde tamamlanabilecek iş bölümlerine ayırırlar

Takım, her görev için bir sonraki adımı ve bu adımın tamamlanmasından sorumlu kişiyi belirler

Herkes işe koyulur

Takım, günde bir kez 10 ila 15 dakika süren günlük Scrum toplantısında bir araya gelir ve bu toplantıda ilerleme hakkında hızlıca rapor verir, engelleri belirler ve belirli bir iş tamamlandığında atılacak sonraki adımları belirler

Bu süreç, Sprint'in sonunda Sprint İncelemesi ve Sprint Geriye Dönük Değerlendirmesi'nde neler olduğu, nelerin iyi gittiği, nelerin yanlış gittiği ve bir sonraki Sprint'te nasıl daha iyi olunabileceği gözden geçirilene kadar devam eder.

Scrum kısaca budur.

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Scrum, dünya çapında milyonlarca işletmede işe yarıyor ve sadece birkaç küçük değişiklikle evinizde ve kişisel hayatınızda da işe yarayabilir.

Scrum'ı uygulama

Kendi hayatınızda Scrum'ı uygulamak, ürün sahibi ve Scrum ustasını belirlemekle başlar. Hemen hemen tüm durumlarda, bu iki rol de size ait olacaktır. Bu sizin eviniz ve sizin hedefleriniz, bu yüzden başka hiç kimse bunlardan sorumlu olamaz.

Ayrıca takımınızı da toplayacaksınız. Bazen tek kişilik bir takım olabilirsiniz. Diğer zamanlarda ise siz ve eşiniz veya siz, partneriniz ve çocuklarınız olabilir. Dışarıdan yardım da alabilirsiniz. Takımınızın yapısı ne olursa olsun, küçük tutun ve herkesi başından itibaren takıma dahil edin.

Anahtar kişileri belirledikten sonra, eviniz ve kişisel hedefleriniz için Scrum adımlarına geçme zamanı.

Adım 1: Görevi Tanımlayın

Burada, bitirdiğinizde nasıl olacağını belirleyerek, neyi yapmak istediğinizi tanımlarsınız. Mümkün olduğunca ayrıntılı ve spesifik olun. Örneğin, "Formda olmak" iyi bir görev tanımı değildir. Bunun yerine, "30 kilo vermek ve yürüyüş hızımı mil başına 20 dakikadan mil başına 15 dakikaya düşürmek" gibi bir tanım deneyin

Sonuç odaklı ve açıklayıcı olun, böylece hedefinize ulaşmak için attığınız her adım, gerçekten aklınızdaki hedefe hizmet edip etmediğini kontrol edebilirsiniz. Örneğin:

İş Görevi : Yeni bir yazılım platformu için kullanıcı arayüzü geliştirin

Evde Yapılacak Görev : Garajı temizleyin ve düzenleyin

Kişisel Görev: 2.500 dolarlık kredi kartı borcunu ödeyin

Adım 2: Backlog Listesi Oluşturun

Tüm proje yönetiminde, bitmiş sonucu daha küçük, yönetilebilir görevlere ve projelere ayırdığınız bir adım vardır. Scrum'da buna birikim listesi denir.

Takımınızın istediğiniz sonucu elde etmek için yapması gereken her şeyi listeleyin. Sonuçta uzun bir liste ortaya çıksa bile, listeyi olabildiğince eksiksiz hazırlayın. Scrum sürecinin geri kalanı, bu listeyi yönetilebilir adımlara bölmenize yardımcı olacaktır.

İş Görevi : Bir kullanıcı arayüzü geliştirmek, : Bir kullanıcı arayüzü geliştirmek, dış kaynaklı projeler ve diğer departmanlarla kontrol işlemleri dahil olmak üzere düzinelerce büyük ve küçük birikmiş öğeyi içerir

Evde Yapılacak Görev : Garajı temizleme ve düzenleme işini daha küçük görevlere bölebilirsiniz. Bunlar arasında garajı bölümlere ayırmak, çöpleri atmak ve bağışlanacak öğeleri ayırmak, yeni depolama rafları yapmak, depolama kapları satın almak, her şeyi yerine koymak ve ayrıntılı bir temizlik ve cilalama yapabilir

Kişisel Görev: Borçları ödemek için haftalık bütçe planlaması, ilerlemeyi izleme ve ödemeleri yapma gerekir. Ek gelir elde etmek için birkaç saatlik ek iş yapmanız da gerekebilir

Adım 3: Sprint Planlaması

Daha önce bahsedildiği gibi, sprint planlaması iki adımdan oluşur. İlk adımda, önümüzdeki bir ila dört hafta içinde hangi görevler üzerinde çalışacağınızı belirleriniz. Bu süre içinde tamamlayamayacağınız görevler için, görevin bir kısmını bu sprint sırasında tamamlamak üzere ayırınız.

İkinci adım, her görevin tamamlanmasından kimin sorumlu olduğunu belirlemektir. Genellikle bu kişi siz veya eşinizdir, ancak bu noktada çocuklar ve teslimat şirketi veya bebek bakıcısı gibi tedarikçiler de takımın bir parçası haline gelebilir.

İş Görevi : Kullanıcı arayüzünü geliştirmek için bir Sprint, geliştirmenin her adımı için belirli, zamana uygun dönüm noktaları belirlemek ve her birini Scrum takımının en nitelikli üyesine atamaktır

Ev Görevi : Garajı yedi bölüme ayırmak ve her gün bir bölümü düzenlemek (tüm nesneleri saklanacak, depolanacak, çöpe atılacak veya bağışlanacak olarak ayırmak) için bir haftalık bir Sprint yapmaya karar verebilirsiniz. Bir grup ev arkadaşı veya aile üyesi, farklı bölümlere farklı kişileri atayabilir veya herkese her bölümün bir alt bölümünü verebilir

Kişisel Görev: Bir aylık Sprint süresi belirleyebilir ve tamamlanması için çabalarınızı harita üzerinde planlayabilirsiniz. Bu, haftada beş saat Uber Eats için araç kullanmak, alışveriş ve eğlence harcamalarını her hafta 100 dolar azaltmak ve her Çarşamba bir oturumda tasarruflarınızı ve ekstra kazançlarınızı toplamak, ardından çevrimiçi kredi kartı portalınız üzerinden ödeme yapmak olabilir. 2.500 doların tamamını bir ayda ödeyemeyeceğiniz için, bakiyenizi 800 dolar azaltma hedefini belirlediniz

Adım 4: Günlük Scrum

Günlük Scrum, her takım üyesinin ilerlemesi hakkında rapor verdiği kısa, gayri resmi ve yapılandırılmış bir toplantıdır. Eğer planlandığı gibi ilerliyorlarsa, o kısım tamamlanmış demektir. Eğer planlandığı gibi ilerlemiyorlarsa, ilerlemeyi engelleyen şeyi belirlerler ve takım bunu ortadan kaldırmak için fikirler üretir.

İş Görevi : Herkesin beyaz tahtaya baktığı, 10 ila 15 dakika boyunca hızlı ve sistematik bir şekilde sürece katıldığı ve ardından işine döndüğü ayakta yapılan toplantı

Ev Görevi : Grup, akşamın erken saatlerinde günlük bir Scrum toplantısı yapabilir. Katılan her kişi, bitirdiği işleri gösterir veya başarıya ulaşmasını engelleyen faktörleri açıklar. İşini bitiremeyenler için takım, o anda bitirmek üzere yardım edebilir

Kişisel Görev: Kendinizle günlük bir Scrum toplantısı yapabilir, günün hedeflerini gözden geçirebilir ve bunları tamamlayarak işaretleyebilir veya bir görevi tamamlamakta neden zorlandığınızı not alabilirsiniz. Tamamlanamayan görevler için, ertesi gün başarıyı garantilemek için bir plan yapın

Adım 5: Sprint İncelemesi

Sprint'in sonunda sonuçları gözden geçirin. Bunları Sprint planlama adımında belirlenen görevlerle karşılaştırın ve başarılı olanları kutlayın.

Ardından, neyin yanlış gittiğine bakın, bunun nedenlerini belirleyin ve bir sonraki Sprint için çözümler üretin.

İş Görevi : Yeni bir kullanıcı arayüzü oluşturmak, muhtemelen iki ayrı aşamada daha uzun toplantılar gerektirecektir. Ev ve kişisel projeleriniz için bu kadar ayrıntıya veya formaliteye gerek yoktur.

Evde Yapılacak Görev : Bu görev, hafta sonunda takım üyeleri bir araya gelerek yedi bölümün tamamının önceliklendirildiğini doğrulayarak tamamlanabilir. Evet ise, kutlama yaparlar. Hayır ise, önceliklendirilmeyen bölümleri, eksikliklerden kimin sorumlu olduğunu ve işin ilerlemesi için neleri değiştirebileceklerini belirlerler.

Kişisel Görev: Oturum açıp bakın, bakiyenizi 800 dolar azaltabildiniz mi? Eğer öyleyse, bu başarıyı kutlayın ve bir sonraki Sprint'inizi bu başarının kolaylığına göre ayarlayın. Eğer başaramadıysanız, günlük Scrum'larınızın sonuçlarına bakın ve planın hangi kısmının işe yaramadığını belirleyin.

Adım 6: Tekrar edin

Sprint İncelemenizden sonra iki şeyden biri gerçekleşir.

Sprint'iniz görev tamamlandığında sona ererse, baştan yeni bir görev belirleyin ve bunu tamamlamak için Scrum yöntemini uygulayın. Sprint'iniz görev tamamlanmadan sona ererse, daha başarılı bir ikinci deneme için ayrıntıları ayarlamak üzere planlama aşamasından yeniden başlayın.

Son Düşünceler: Scrum Değerleri

Scrum, sadece süreci kullanmakla kalmayıp beş temel değere bağlı kaldığınızda en iyi şekilde işler. Bu değerleri düşünmek ve bunlara göre yaşamaya çalışmak, sizin (ve diğer takım üyelerinin) her sprint sırasında atadığınız görevlerin kendi payınıza düşen kısmını yerine getirmenize yardımcı olabilir. Bu değerler şunlardır:

Cesaret zayıf noktaları belirlemek, performansı dürüstçe değerlendirmek ve her zaman yapılması gereken işi yapmak

Dikkatinizi dağıtmamak ve hedefinize ulaşmanın hayatınızı nasıl iyileştireceğine odaklanmak için odaklanın

Kendinize, nihai hedeflerinize ulaşacağınızı ve bunların faydalarını göreceğinizi taahhüt edin

Kendinize ve takım arkadaşlarınıza saygı gösterin, özellikle kendinize olumsuz şeyler söylemeyin veya başaramayacağınızı düşünmeyin

Yeni fikirlere, yeni fırsatlara ve işleri yapmanın yeni yollarına açıklık

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