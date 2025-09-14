İş Yerinde ChatGPT'yi Kişisel Asistan Olarak Kullanma

Ya hiç dinlenmeye ihtiyaç duymayan ve her zaman yardıma hazır, yorulmak bilmeyen bir kişisel asistanınız olsaydı? Bu imkansız bir görev değil. İşte size ChatGPT.

Günümüzde profesyonellerin %60'ından fazlası, verimliliği artırmak için ChatGPT gibi yapay zeka araçlarına güveniyor.

ChatGPT sıradan bir sanal asistan değildir; veri analizi, araştırma, beyin fırtınası ve yazma yeteneklerinin güçlü bir birleşimidir. Ofiste fazladan bir sandalyeye ihtiyaç duymadan bir yönetici asistanı, bir verimlilik uzmanı ve yaratıcı bir ortağa sahip olursunuz.

Yapılacaklar listenizi düzenlemekten içerik fikirleri üretmeye kadar tekrarlayan görevleri devrederek zamandan ve paradan tasarruf edin. ChatGPT'yi kişisel asistanınız olarak nasıl kullanabileceğinizi ve onu günlük işlerinizi halletmede favori yardımcınız haline nasıl getirebileceğinizi keşfedelim.

Kişisel Asistan Olarak ChatGPT'ye Başlangıç

ChatGPT'yi kullanmaya başlamak, "verimlilik" etiketi bulunan bir kutuyu açmak kadar basittir. Başlamak için şu adımları izleyin:

OpenAI'ye kaydolun: Bir e-posta adresiyle kaydolun ve bir şifre oluşturun

Özellikleri keşfedin: ChatGPT'nin sunduğu çeşitli özellikleri tanıyın

Tercihleri ayarlayın: Tercih ettiğiniz üslubu (resmi, gayri resmi, bilgilendirici, eğlenceli vb.) ve yanıt stilini (ör. ayrıntılı mı yoksa özlü mü) ayarlayarak deneyiminizi kişiselleştirin. Süreklilik için Konuşma Geçmişi gibi özellikleri etkinleştirin veya gizlilik için Veri Denetimlerini açın

Görevleri tanımlayın: Net girdilerle ilgili bağlamı sağlayarak ChatGPT'nin size hangi konularda yardımcı olmasını istediğinizi belirtin. “Bir müşteriye e-posta yanıtı hazırlamama yardım et” veya “Yaklaşan projem için bir görev liste oluştur” gibi örnek komutlar kullanın. Girdi ne kadar net ve bağlam açısından zengin olursa, çıktı da o kadar iyi olur

Küçük adımlarla başlayın ve genişletin: ChatGPT'nin nasıl çalıştığını öğrenmek için tek bir görevle başlayın. Yavaş yavaş, çok adımlı bir proje için komutları birleştirme (ör. fikir üretme → ana hatları belirleme → taslak hazırlama) gibi daha karmaşık ş akışlarını deneyin.

Yineleyen görevleri yönetmek için özel GPT'ler oluşturarak bu AI asistanından en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Her bir özel GPT'yi toplantı özetleri, e-posta taslakları veya proje güncellemeleri için özel olarak tasarlayın.

Özel GPT'lerle yineleyen görevlerinizi kolaylaştırmak, her biri belirli bir ihtiyaca göre uyarlanmış uzman asistanlardan oluşan bir takım kurmak gibidir!

ChatGPT'nin Pratik Uygulamaları

ChatGPT, programınızı yönetmekten yaratıcılığınızı artırmaya kadar iş hayatınızda size yardımcı olabilir. İşte ChatGPT'yi vazgeçilmez bir verimlilik aracı haline getiren bazı pratik uygulamalar.

Takviminizi yönetme ve planlama

OpenAI aracılığıyla

Programınıza yetişmekte zorlanıyor ve önemli randevuları sık sık kaçırıyor musunuz? Zamanın kimseyi beklemediğini söylerler, ancak ChatGPT ile her anı yakalamaya her zaman hazır olabilirsiniz.

ChatGPT, zaman yönetimini iyileştirebilir, toplantıları düzenleyip optimize edebilir (eklentilerle), yaklaşan randevularınızı hatırlatıcılarla hatırlatabilir ve hatta kaçırdığınız o yoga dersine sığdırmak için en uygun zamanları önerebilir.

İster "saat üçte ikili çay" olsun, ister ciddi bir yönetim kurulu toplantısı, ChatGPT verimsizlikleri azaltır ve düzenli kalmanıza yardımcı olur. Bu aracı kullanarak, önemli bir şeyi kaçırma stresi yaşamadan önceliklerinize daha fazla odaklanabilirsiniz.

👀 Biliyor muydunuz? ClickUp'ın iş için her şeyi içeren uygulamasıyla takviminiz sadece statik bir etkinlik listesi değildir; Çalışma Alanınızda gerçekleşen her şeyle dinamik olarak bağlantılıdır. Yapay zeka, görevleri boş zaman bloklarına otomatik olarak planlayabilir, takvimler arasındaki çakışmaları çözebilir ve yüksek öncelikli işlerin her zaman hak ettiği önemi almasını sağlayabilir.

E-posta ve yanıt taslakları hazırlama

OpenAI aracılığıyla

E-posta yazmak, özellikle doğru kelimeleri bulmak için çok fazla zaman harcadığınızda, zaman alıcı ve stresli olabilir. ChatGPT, basit sorulara yanıt verirken veya ayrıntılı güncellemeler sunarken mesajları oluşturmanıza ve üslubu etkili bir şekilde ayarlamanıza yardımcı olarak bu sorunu çözebilir.

ChatGPT ile gelen kutunuzu daha hızlı temizleyebilir ve iletişim becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Bu sayede iş yazışmalarını yönetmek ve özlü, etkili yanıtlar oluşturmak daha kolay hale gelir. Bu, birçok kişinin günlük rutininde verimliliğin önündeki en büyük engellerden birini ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

💡 Profesyonel İpucu: ChatGPT'nin yazım stilini beğenmiyor musunuz? Birden fazla AI aboneliği için daha fazla para ödemek istemiyor musunuz?

Araştırma ve bilgi toplama

OpenAI aracılığıyla

Güvenilir bilgi bulmak, özellikle internette bu kadar çok veri varken, zor ve zaman alıcı olabilir.

ChatGPT, araştırma ve bilgi toplama konusunda sanal bir asistan görevi görür. Uzun raporlardan anahtar noktaları çıkararak makaleleri özetler ve hızlı bir şekilde cevap bulmanıza yardımcı olur. İlk araştırmanın büyük bir kısmını üstlenerek size sağlam bir başlangıç noktası sunduğu için, verilerin doğruluğunu sağlamak için sadece hızlı bir doğrulama yapmanız yeterlidir. Bu, sadece verimliliğinizi artırmakla kalmaz, aynı zamanda araştırdığınız konuları net bir şekilde anlamanızı da sağlar.

👀 Biliyor muydunuz? ChatGPT'nin yetenekleri arasında, güvenilir bilgi kaynakları bulmak için web'de arama yapmak (ör. devlet siteleri, akademik makaleler veya güvenilir haber kaynakları) yer alır.

Bir iddianın saygın kanıtlarla desteklenip desteklenmediğini kontrol edin veya şüpheli ise işaretleyin Bir bağlantı paylaştığınızda veya bilgilerin doğrulanmasını istediğinizde, şu işlemleri de gerçekleştirebilir: Sağlayıcı tarafından verilen bağlantıyı açın

Sayfadan içerik alın ve özetleyin, analiz edin veya iddiaları doğrulayın

Doğruluğu kontrol etmek için bilgileri diğer güvenilir kaynaklarla karşılaştırın

⚠️ Bir uyarı: ChatGPT, bağlantılara erişme ve kaynakları doğrulama konusunda yardımcı olabilir, ancak en iyi şekilde yararlı bir asistan olarak işlev görür; kendi muhakemenizin veya derinlemesine araştırmalarınızın yerini almaz.

Beyin fırtınası ve içerik oluşturma

OpenAI aracılığıyla

ChatGPT'nin bir yazma aracı olarak sunduğu özellikler, ilgi çekici içerikleri etkili bir şekilde oluşturmanıza olanak tanır. ChatGPT, kullanıcıların yaratıcı verimliliklerini artırmalarını ve blog yazıları yazmaktan etkileyici sosyal medya başlıkları oluşturmaya kadar çeşitli projeleri daha hızlı tamamlamalarını sağlar.

ChatGPT, fikir üretmek, önerilerde bulunmak ve önyargısız bir şekilde içerik taslağı oluşturmanıza yardımcı olmak için bir sparring partneri gibi sizinle birlikte çalışabilir. Bu sayede, beyin fırtınası sırasında yaratıcılık engellerini ve verimsizlikleri aşabilir, daha az çabayla daha fazlasını başarabilirsiniz.

💡Profesyonel İpucu: ChatGPT'yi bir yedek değil, bir iş arkadaşı olarak görün. İlk taslağa razı olmayın. Yazınızı geliştirmek için tekrar eden komutlar kullanın. ChatGPT ile ne kadar çok etkileşim kurar ve girdilerinizi o kadar çok ince ayarlarsanız, o kadar çok öğrenir ve çıktıyı tercihlerinize göre uyarlar.

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı yapay zeka araçlarına güveniyor . Bu araçların tanıdık sohbet robotu arayüzü ve içerik oluşturma, veri analizi ve daha fazlasını yapma gibi çok yönlü yetenekleri, çeşitli roller ve sektörlerde bu kadar popüler olmalarının nedeni olabilir.

Verileri analiz etme ve eğilimleri belirleme

OpenAI aracılığıyla

ChatGPT sadece yazmak veya programınızı düzenlemek için değil, aynı zamanda trendleri belirleyebilir ve veri analizinde yardımcı olabilir.

İster iş verilerine dayalı bilinçli kararlar almak, ister kalıpları keşfetmek ya da en son pazar trendlerini özetlemek isteyin, ChatGPT karmaşık bilgileri işleyip anlaşılır bir şekilde sunabilir. Bu, yönetici asistanlarının ve iş profesyonellerinin şirkete fayda sağlayacak veriye dayalı kararlar almasını sağlar.

ChatGPT'nin veri analizi desteği, içgörüler elde etme, bulguları aktarma ve bilinçli kararlar alma becerilerinizi geliştirir.

👀 İlginç Bilgi ChatGPT, metin içinde doğrudan tablolar oluşturarak ve araçların yardımıyla grafikler veya çizelgeler üreterek veri görselleştirme ve işleme konusunda yardımcı olabilir. Şunları yapabilir: Grafik oluşturmayı açıklayın : Excel, Google E-Tablolar veya Python kütüphaneleri (ör. Matplotlib, Seaborn) gibi araçları kullanmak için adımlar önerin.

Kod oluşturun: Görselleştirmeler oluşturmak için Python, R veya JavaScript kodunu sağlayın ChatGPT bir dizi pratik uygulama sunsa da, onu projenizin ihtiyaçlarına göre özel olarak ayarlamak onu daha da güçlü hale getirebilir.

ChatGPT'yi İhtiyaçlarınıza Göre Özel Yapma

ChatGPT son derece uyarlanabilir bir araçtır; belirli görevler için onu eğitebilir ve etkileşimlerini iş akışınıza uyacak şekilde kişiselleştirebilirsiniz. ChatGPT'yi sizin için en verimli şekilde kullanmanın yolları aşağıda açıklanmıştır.

ChatGPT'yi belirli ş akışları için eğitme

ChatGPT'nin anahtar avantajlarından biri uyarlanabilirliğidir. Belirli girdiler ve komutlar sağlayarak ChatGPT'yi benzersiz iş akışlarınızı anlaması ve yürütmesi için eğitebilirsiniz. Bu, günlük görevlerinize özel olarak uyarlanmış bir deneyim yaratabileceğiniz anlamına gelir. Rapor oluşturmak, iş verilerinizi yönetmek veya hatta müşterilere yardımcı olmak için yardıma ihtiyacınız olsun, ChatGPT'yi bu süreçleri verimli bir şekilde yürütmesi için eğitebilirsiniz.

Hedefli komutlar kullanarak ChatGPT'yi tercihlerinize uygun şekilde çalışan özel bir araca dönüştürebilirsiniz. Bu, tekrarlayan görevlere harcanan zamanı azaltır.

📌 Örnek Rolünüz verileri analiz etmek ve müşteriler için özetlemekse, ChatGPT'ye belirli ayrıntıları sorması, verileri işlemesi ve kullanıma hazır özetler oluşturması için rehberlik eden komutlar oluşturabilirsiniz. "Bu satış verilerini analiz et ve müşterim için anahtar eğilimleri özetle" komutu, ChatGPT'nin yanıtlarının olabildiğince yararlı ve alakalı olmasını sağlar. Bu yaklaşımı “Bu verileri özetle” gibi daha genel komutlarla karşılaştırdığımızda, kişiye özel komutların daha odaklı ve etkili sonuçlar verdiği görülüyor.

Yanıtları ve etkileşimleri kişiselleştirme

ChatGPT, iletişim tarzınıza uyacak şekilde özel olarak tasarlanabilir ve halihazırdaki performansından daha da etkili hale getirilebilir.

Tercih ettiğiniz üslup, dil ve etkileşim tercihlerine ilişkin örnekler sağlayarak, ChatGPT'nin yararlı yanıtlarını resmi, gündelik veya ikisinin arasında bir tarzda kendi stilinize uyacak şekilde kişiselleştirebilirsiniz. Bu kişiselleştirme, aldığınız yanıtların ihtiyaçlarınızla tutarlı ve hedef kitlenize uygun olmasını sağlar.

ChatGPT'nin etkileşimlerini kişiselleştirerek, sadece sizin ihtiyaçlarınıza değil, müşterilerinize veya takımınıza da uyum sağlayan, size özel bir asistan yaratabilirsiniz.

ClickUp ayrıca AI araçlarıyla etkileşimlerinizi kişiselleştirmek için harika bir yol sunar.

📌 Örneğin, “Bu e-postaya dostane ancak profesyonel bir üslupla yanıt verin ve müşterinin proje zaman çizelgesiyle ilgili endişelerini ele alın.” Bu tür kişiye özel komutlar, ChatGPT'nin tercihlerinizi anlamasına ve tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyan yanıtlar vermesine yardımcı olur.

Şimdi ChatGPT'nin bazı sınırlarına bir göz atalım.

ChatGPT Kullanımındaki Zorluklar ve Sınırlamalar

ChatGPT ne kadar güçlü olursa olsun, kendi zorlukları da vardır. Bu sınırlamaları anlamak, bu aracı en verimli şekilde kullanmanıza ve alternatif yöntemleri ne zaman kullanmanız gerektiğini bilmenize yardımcı olacaktır.

Yanıtlardaki olası yanlışlıklar

ChatGPT'yi kullanmanın anahtar zorluklarından biri, yanlış yanıtlar üretme potansiyelidir. ChatGPT yararlı ve ayrıntılı yanıtlar sunabilse de, bu aracın dil kalıplarına ve mevcut verilere dayandığını unutmamak önemlidir; bu da bazen yanlış veya yanıltıcı bilgiler üretebileceği anlamına gelir.

Örneğin, ChatGPT'ye belirsiz veya eksik bir girdi verilirse, amaçlanan cevabı doğru bir şekilde yansıtmayan bir yanıt üretebilir. Bu sınırı azaltmak için, özellikle iş açısından kritik kararlar almak üzere bilgileri kullanırken, ChatGPT tarafından sağlanan yanıtları her zaman çapraz kontrol edin.

ChatGPT'yi kesin bir bilgi kaynağı olarak değil, yardımcı bir araç olarak değerlendirin.

Hassas bilgilerin ve gizlilik endişelerinin ele alınması

ChatGPT çok çeşitli görevlerde yardımcı olabilir, ancak hassas bilgilerin işlenmesinde dikkatli olunması gerekir. ChatGPT, girdi verilerini gerçek zamanlı olarak işlediğinden, gizli iş detaylarının veya gizli müşteri bilgilerinin paylaşımı gizlilik endişelerine yol açabilir.

Gizliliki sağlamak için, gizli veya kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler (PII) içeren görevlerde ChatGPT'yi kullanmaktan kaçınmak en iyisidir. Bunun yerine, kullanım genel sorgular veya hassas veriler içermeyen görevlerle sınırlandırılmalı ve gizlilik odaklı işlemler için diğer güvenli araçlar araştırılmalıdır.

🧠 İlginç Bilgi: ChatGPT'nin modellerini eğitmek için verilerinizi kullanmasını istemiyor musunuz? Ayarlar > Veri denetimleri > Sohbet geçmişi ve eğitim bölümüne gidin ve bu özelliği kapatın

ChatGPT'yi ClickUp Brain veya Brain MAX içinde kullanın (evet, Çalışma Alanı verilerinin AI modellerini eğitmek için kullanılmasını engelleyen lisans ve sıfır veri saklama anlaşmalarımız var)

İnternet erişimine ve çalışma süresine bağımlılık

ChatGPT'nin bir diğer sınırlaması, istikrarlı bir internet bağlantısına bağımlı olmasıdır. Bulut ortamında çalıştığı için ChatGPT'nin fonksiyon görebilmesi için aktif bir bağlantıya ihtiyaç duyar. İnternet bağlantısının sınırlı veya güvenilir olmadığı durumlarda bu bir sorun oluşturabilir ve gecikmelere veya kesintilere yol açabilir.

Ayrıca, sunucu bakımı veya teknik sorunların zaman zaman çalışma süresini etkileyebileceğini bilmek, kesintisiz ChatGPT erişimi gerektiren görevler için uygun şekilde planlama yapmayı gerektirir.

ChatGPT'nin sınırlarını gördüğünüze göre, şimdi alternatif bir aracın bu sınırların üstesinden gelmeye nasıl yardımcı olabileceğini inceleyelim.

Verimliliği Artırmak İçin ChatGPT'ye En İyi Alternatif

ChatGPT birçok görev için güçlü bir araç olsa da, bazı sınırlamaları vardır. İş akışlarına doğrudan bağlantı sağlayan bir araç arayan kullanıcılar için ClickUp, aradıkları çözüm olabilir.

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, tüm özellikleriyle tam entegre bir yapay zeka asistanı sunar. ChatGPT'ye alternatif olarak , ClickUp'ın yapay zekası proje yönetimi yeteneklerini gelişmiş otomasyon ve içgörülerle birleştirir.

Kişisel asistan olarak ClickUp Brain

ClickUp Brain, ClickUp'a entegre edilmiş, dünyanın en eksiksiz ve bağlam farkındalığına sahip, yapay zeka destekli iş asistanıdır. Görev atamadan proje izlemesine ve belge yönetimine kadar her konuda yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır; hepsi tek bir yerde.

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain ile görevleri yönetin, fikirler üretin ve projelerinizi bir üst seviyeye taşıyın

Bir proje yönetimi platformu olarak ClickUp, her aşamada kullanabileceğiniz kendi kullanışlı AI asistanıyla karmaşık, çok yönlü ş akışları sunar.

1. Entegre bağlamsal zeka

Tek tek komutlar ve yanıtlarla çalışan ChatGPT'den farklı olarak, ClickUp Brain projeleriniz, görevleriniz ve ş akışlarınızın bağlamı içinde çalışır.

ClickUp Brain ile her toplantı tutanağını aranabilir hale getirin

📌 Örnek ClickUp Brain ile şunu sorabilirsiniz: “Son sprint inceleme toplantımdan çıkan anahtar noktaları özetle. ” Asistan, görev güncellemelerinizden, notlarınızdan ve proje geçmişinizden doğrudan bilgi alarak doğru ve bağlamı dikkate alan içgörüler sunar. Buna karşılık, ChatGPT'de her seferinde tüm ilgili ayrıntıları manuel olarak girmeniz gerekir, bu da devam eden projeler için daha az verimli olmasını sağlar.

2. Sorunsuz ş akışı otomasyonu

ClickUp Brain ile ClickUp Automations'ı birleştirerek sade bir İngilizceyle otomasyonlar oluşturun

ClickUp Brain sadece fikir önermekle kalmaz, ş akışlarını aktif olarak geliştirir:

Bağımlılıkları analiz edebilir , darboğazları belirleyebilir ve görev zaman çizelgelerini optimize etmek için önerilerde bulunabilir

Bu, doğal dil komutlarını kullanarak ClickUp'ta otomasyonlar oluşturmanıza olanak tanır: “Görev A gecikirse, görev B'yi yeniden planlayın ve atanan kişiyi bilgilendirin. ”

ChatGPT, herhangi bir proje yönetimi sistemine bağlı olmadığı için, bir dizi eklenti olmadan görevleri yönetemez, ş akışlarını yeniden planlayamaz veya otomasyon kullanarak işlemleri gerçekleştiremez.

📮ClickUp Insight: Monday blues? Monday, haftalık verimlilikte zayıf bir halka olarak öne çıkıyor (kelime oyunu kasıtsızdır); çalışanların %35'i bu günü en az verimli gün olarak tanımlıyor. Bu düşüş, Monday sabahları güncellemeleri ve haftalık öncelikleri aramak için harcanan zaman ve enerjiye bağlanabilir.

3. Birden fazla fonksiyonda bütünsel destek

Genarte, ClickUp Brain'i kullanarak tek bir tıklamayla görev ve toplantı güncellemelerini özetledi

ClickUp Brain'in yetenekleri, konuşmaların ötesine geçerek uygulamayı aktif olarak destekler:

İçerik özetleme : ClickUp'ta kaydedilen toplantı notlarından : ClickUp'ta kaydedilen toplantı notlarından yapılacaklar listesini çıkarın

Fikir üretme : Mevcut proje hedeflerine dayalı olarak blog yazısı konuları veya pazarlama kampanyaları için beyin fırtınası yapın

Görev önceliklendirme: Tüm projelerinizdeki görevleri gözden geçirin ve hangilerinin önce ele alınması gerektiğini önerin

ClickUp Brain'den en uygun görev son tarihlerini önermesini isteyin ve işlerinizi daha iyi önceliklendirin

Buna karşılık, ChatGPT büyük ölçüde metin formunda çıktı sağlamakla sınırlıdır ve araçlarınıza eyleme geçirilebilir entegrasyonlar sunmaz.

ClickUp ile görevler, notlar, hedefler, zaman çizelgeleri ve artık yapay zeka da dahil olmak üzere her şey tek bir ekosistemde yer alır. ClickUp Brain, bu merkezi verileri kullanarak Çalışma Alanınıza özel, kişiselleştirilmiş içgörüler sunar.

ChatGPT, kullanıcıların araçlar arasında geçiş yapmasını, verileri kopyalamasını veya bilgileri manuel olarak girmesini gerektirir ve bu da verimsizliğe yol açar.

ClickUp Brain'i, dijital ofis düzeninizin tamamını bilen AI asistanınız olarak düşünün; ChatGPT ise her seferinde sıfırdan bilgilendirdiğiniz bir dış danışman gibidir.

ClickUp, verimliliğimi en az 10 kat artıran inanılmaz derecede çok yönlü bir yazılımdır. Kişisel görev yönetimini iş bilgi yönetimi, hızlı notlar ve FANTASTİK olan AI ClickUP Brain ile birleştirmesini çok seviyorum. Bağlamı inanılmaz derecede iyi algılıyor ve tam anlamıyla bir asistan canavarı. İç içe geçmiş belgeler, görev hiyerarşisi, Özel Alanlar, gelişmiş filtreleme—bu uygulama hepsine sahip ve kullanıma başlamak çok da karmaşık değil. Ayrıca standart iş platformlarıyla kullanışlı entegrasyonları var, bu da harika.

Verimliliği artırmak ve ş akışınızı kolaylaştırmak için hem ChatGPT hem de ClickUp Brain'in kendine özgü güçlü yanları vardır.

ChatGPT, yaratıcı bir asistan olarak öne çıkıyor. E-posta taslakları hazırlamak, fikir üretmek ve günlük iletişimi yönetmek için harika bir araçtır. Çeşitli kişisel veya profesyonel görevleri yerine getirmek için çok yönlü ve kullanışlıdır.

Ancak günlük iş akışlarınıza daha entegre bir çözüm arıyorsanız, ClickUp Brain doğru seçimdir. Proje yönetimini yapay zeka ile birleştirerek, toplantı notlarını özetlemekten görevleri optimize etmeye kadar her şeyi tek bir platformda halleder. Sanki yapılacaklar listenizi bilen ve tamamlamanıza yardımcı olan bir yapay zekaya sahip olmak gibidir.

