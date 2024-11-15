İş Akışlarını Kolaylaştırmak için En İyi Slack Şablonları (Örnekler ve Alternatifler)

Slack, mesajlaşma uygulamaları dünyasında tanınmış bir isimdir.

Ancak iletişimi kolaylaştırmanın yanı sıra, iş akışlarınızı da iyileştirmenize yardımcı olabilir.

Yazılım geliştirme iş akışlarını kolaylaştırmak veya hataları ve özellik isteklerini izlemek için Slack şablonları her şeyi yapmanıza yardımcı olabilir.

Bu yazıda, kolay, kod gerektirmeyen (neredeyse) iş akışları kurmak için kullanabileceğiniz Slack şablonlarının bir listesi ele alınmaktadır. Ayrıca, Slack alternatif şablonlarının bir listesini de alacaksınız!

İyi bir Slack şablonu nedir?

Slack şablonları, rutin süreçleri otomatikleştirerek yüksek değerli stratejik görevlere daha fazla zaman ayırmanıza yardımcı olabilir. İyi bir Slack şablonunu oluşturan birkaç faktör şunlardır:

İyi tanımlanmış yapı : Mantıklı bir akışa sahip, amacı belirtilmiş ve nasıl kullanılacağına dair açık talimatlar içeren bir başlangıç kılavuzu bulunan şablonları tercih edin

Erişilebilirlik : Ücretsiz veya uygun fiyatlarla kolayca erişilebilen şablonları edinin. Ayrıca, teknik bilgiye sahip olmayan takımların bile rahatlıkla kullanabilmesi için kod gerektirmeyen şablonlar olduğundan emin olun

Esneklik : Slack şablonlarınızın farklı senaryolara uyum sağlayacak kadar esnek olduğundan emin olun. İhtiyaçlarınıza göre özelleştirebilmeniz gerekir. Ayrıca, büyüyen takımların ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde ölçeklenebilir olmalıdırlar

Kullanıcı dostu: Kullanımı kolay ve mobil cihazlara uyumlu bir biçime sahip Slack şablonlarını seçin, böylece hareket halindeyken de kullanabilirsiniz

İş Akışları için Slack Şablonları

Proje yönetimi için Slack kullanmayı hiç düşündünüz mü? Henüz düşünmediyseniz, Slack iş akışlarının BT projelerinizde size nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.

Slack şablonları haftalık check-in'lerden hatırlatıcılara kadar her şeyi otomatikleştirir. Mühendislerin ve geliştiricilerin daha karmaşık sorunları çözmeye odaklanmasına yardımcı olan en iyi Slack fonksiyonlarından biridir.

slack aracılığıyla

Slack resmi takım iletişim uygulamanızsa ve haftalık takım check-in'lerini otomatikleştirmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey Slack Otomasyonları penceresinden Haftalık check-in iş akışını seçmek.

İş akışınız böyle görünecek. Ayrıntıları güncelleyin, Kaydet'i tıklayın ve hazırsınız!

slack aracılığıyla

Böylelikle, yanıtların gönderileceği mesaj, kanal ve konuşmalar gibi ayrıntıları içeren özel bir iş akışı ayarlayabilirsiniz. İşte bazı işleri hafifletmek için Slack iş akışı şablonlarından oluşan bir koleksiyon.

Toplantılar yapmadan geri bildirim alın

slack aracılığıyla

Geri bildirim toplamak anahtar önemdedir, ancak sık Slack Huddles bireysel iş akışlarını kesintiye uğratabilir. Slack şablonlarını kullanarak, ekip arkadaşlarınızın süreçleri, fikirleri, olası hataları ve önerileri tartıştığı tüm kanallar için formlar oluşturun

İşleri basit tutun — sadece iki veya üç hızlı soru ekleyin ve en iyi uygulamaları veya önerileri geliştirme süreçlerinize otomatik olarak uygulayın.

Geri bildirim formu oluşturmak için ihtiyacınız olan ş Akışı sırası şöyledir: Girişlerin özetini belirli Slack kanallarına gönderin

Form bağlantısıyla başlayın

Bir süreç, fikir veya hata hakkında geri bildirim toplayın

slack aracılığıyla

İstekleri saniyeler içinde onaylayın

Değişiklik talebi, raporlama talebi, özellik veya müşteri talebi olsun, onayda küçük bir gecikme tüm teslim tarihini erteleyebilir. Öyleyse, talepleri hızlı bir şekilde izleyip onaylamanıza olanak tanıyan bir onay iş akışı oluşturmaya ne dersiniz?

slack aracılığıyla

Yapmanız gereken tek şey Slack'in iş akışı oluşturucusunu açmak ve aşağıdakileri seçmek:

Slack'teki bağlantıyla başlayın

Özellik isteği, değişiklik isteği veya raporlama isteği gibi form bağlantılarında bilgi toplayın

Takım görünürlüğü için kanalda bir mesaj gönderin ve isteği gönderen kişiye alımını onaylayan bir DM gönderin

Bir teklif için oy toplayın

slack aracılığıyla

Slack'in iş akışı oluşturucusunu kullanmanın en akıllı yollarından biri: en iyi fikirleri, tasarımları ve kazananları seçmek için bir oylama sistemi düzenlemek.

Birkaç teknik tasarım önerisi oluşturduğunuzu ve takımınızın önerilerini dikkate alarak en iyisini seçmek istediğinizi varsayalım.

Tasarımınızı ilgili Slack kanalında yayınlayarak başlayın. Ardından, oylama sürecinde emoji kullanılması konusunda takımı bilgilendirin. Emoji ile tepki veren takım üyeleri, Slack DM'lerinde bir oylama formu alacaklar. Oyları özetlemek için sonuçları CSV dosyaları olarak indirebilirsiniz.

Ş Akışını şu şekilde oluşturabilirsiniz:

Kanalda👍emoji alındığında başlar

Oylama formunu DM yoluyla gönderin

Form verilerini içeren bir Google E-Tablolar satırı ekleyin

Senkronizasyon için hatırlatıcılar gönderin

slack aracılığıyla

Geliştirme takımları görevlerle meşgul olduğunda, herkesin aynı sayfada kalması için senkronizasyon gerekir. Video görüşmeleri yerine, şablonları kullanarak Slack kanallarında senkronizasyonlar planlayın.

Bu Slack şablonu ile takımınıza, güncellemelerini kanala göndermeleri için hızlı bir hatırlatıcı gönderebilirsiniz. Slack kanalını düzenli ve temiz tutmak için tüm yanıtları toplamak üzere bir konu tanımlayabilirsiniz. Ayrıca, karışıklığı önlemek ve kimsenin aynı görevler üzerinde çalışmamasını sağlamak için herkesin üzerinde çalıştığı işleri arayabilirsiniz.

Ş Akışını ayarlamak için şu sırayı izleyin:

Planlanan tarih ve saatte başlayın

Takımınızın bir konuya güncellemeleri göndermesi için kanalda bir mesaj gönderin

Emoji ile bir fonksiyonu tetikleyin

slack aracılığıyla

Bu Slack şablonunu kullanarak, birisi bir mesaja emoji ile tepki verdiğinde iş akışlarını başlatabilirsiniz. Bir takım üyesi belirli bir emoji kullandığında, emojiyi kimin kullandığını belirten bir mesaj başlatabilir ve kişiye isteği doldurması için bir form gönderebilirsiniz.

Oy toplama ve fonksiyon başlatma gibi, bu tetikleyicileri kullanarak oldukça karmaşık iş akışları oluşturabilirsiniz. Emoji ile iş akışlarını başlatmak için aynı sırayı izleyin:

➡️ Kanalda 👋emoji tepki olarak kullanıldığında başlayın

➡️ Emojiyi kullanan belirli kişiyi bilgilendirmek için konuya bir mesaj gönderin.

Yeni hata raporları oluşturun ve izleyin

Slack kanallarını, doğrudan mesajları, aramaları, @bahsetmeleri vb. kullanmış olmalısınız. Ancak, Slack'i daha etkili bir şekilde kullanarak hataları bildirmek ve geliştirme sürecinizi kolaylaştırmak için bir yol var.

Bu Slack şablonu ile, bir hata bulan müşterileri ve çalışanları takımınızın hata izleme aracıyla bağlantıya geçirebilirsiniz. Bunu yapmak için, #app2. 0-bugs gibi özel bir kanal oluşturun ve standart bir hata raporlama iş akışı yayınlayın. Bu, iş akışına otomatik bir eylem olarak "Sorun oluştur" seçeneğini eklemenize yardımcı olacaktır.

Hata bildirme iş akışını ayarlamak için şu sırayı izleyin:

Slack'teki bağlantıyla başlayın

Hata raporu için gerekli ayrıntıları bir formda toplayın

Form girişini kullanarak Jira sorunu gibi hata izleme aracında bir sorun oluşturun

"Hata kaydedildi" onay mesajı gönderin

Yazılım Geliştirme için Slack Şablonlarını Kullanmanın Sınırlamaları

Slack'in ek özelliklerini ve bunların kullanıcılara nasıl yardımcı olduğunu bilmek önemlidir.

Örneğin, bir Slack botu takımların hatırlatıcıları, @bahsetme bildirimlerini otomatikleştirmesine, özel yanıtlar göndermesine ve daha fazlasını yapmasına yardımcı olabilir. Benzer şekilde, iş akışı oluşturucu ve önceden oluşturulmuş Slack şablonları, iş akışınızın belirli yönlerini otomatikleştirerek işlemleri daha verimli hale getirir.

Ancak, Slack şablonlarını kullanırken bazı sınırlamalar vardır.

Ücretli özellik : Slack şablonları yalnızca ücretli planlarda kullanılabilir. Ayrıca, çok sınırlı sayıda yerleşik iş akışı şablonu kullanabilirsiniz: planlanmış mesajlar, toplantı hatırlatıcıları, oryantasyon, olay raporlama, takım övgüsü, geri bildirim vb.

Karmaşık kurulum : İş akışı oluşturucu, tek bir çözüm yerine parça parça ayarlamalara dayanır. Geri bildirim ve toplantı hatırlatıcıları ayarlamak oldukça basit olsa da, geliştirme iş akışlarını iyileştirmek için karmaşık iş akışları kurmak için uygun değildir

Temel işlevler : Slack şablonları, kullanımlarını kısıtlayan standart bir biçime sahiptir. Şablonları yalnızca raporlama, geri bildirim toplama, işe alım, mesaj gönderme veya güncelleme yayınlama gibi basit iş akışlarını otomatikleştirmek için kullanabilirsiniz

Slack çalışma alanıyla sınırlı : Bir bağlantı veya emoji tepkisiyle başlayan iş akışları oluşturma özelliği, Slack çalışma alanınızla sınırlıdır. İş akışını tetiklemek için bağlantıyı e-posta veya diğer kanallar aracılığıyla paylaşamazsınız

Verimsiz işbirliği: İş akışlarına işbirliği yapanlar ekleyebilirsiniz, ancak Slack şablonları sınırlı yorum yapmaya izin verir. Örneğin, dış işbirliği yapanlar Slack iş akışları üzerinden iletişim kuramaz

Slack Şablonlarına Alternatifler

Slack şablonlarının işlevselliği ve erişilebilirliği sınırlı olsa da, Slack sorunlarını ortadan kaldıran bir şablon listesi hazırladık. Bu şablonlar tamamen ücretsizdir, 100'den fazla özel otomasyon ile desteklenir ve gerçek zamanlı işbirliği ile gelişmiş verimlilik sunar.

İşte liste.

1. ClickUp Toplantı Gündemi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Toplantı Gündemi Şablonu'nu kullanarak toplantı gündeminizi işbirliği içinde planlayın

İster bir geliştiricinin tartışması ister bir projenin başlangıç toplantısı olsun, ClickUp'ın Toplantı Gündemi Şablonu, toplantı ayrıntılarını listelemek için gerekli düzeni sağlar: tür, kapsam, konum, video toplantı bağlantısı, tarih, saat, katılımcılar ve konular. Kısacası, bu şablon, toplantının açıkça tanımlanmış hedefler doğrultusunda ilerlemesini sağlar.

Bu şablondan nasıl yararlanabilirsiniz?

Görevleri bölün ve sorumlulukları atayın

Tüm toplantı konularını ele alın

Konu özetiyle takımınızın toplantıya daha iyi hazırlanmasına yardımcı olun

Yapılandırılmış toplantılar düzenleyin

Beğendiklerimiz: Bu ClickUp Doc şablonu, takımınızla gündemi (konular, zaman çizelgeleri, etkinlikler) planlamanıza yardımcı olan Gantt, Liste, İş Yükü ve Takvim gibi özel görünümler içerir. Ayrıca, sekmeler arasında geçiş yapmadan gündemi e-posta yoluyla paylaşmayı otomatikleştirebilirsiniz.

2. ClickUp Liste Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Liste Şablonu ile iş akışı görevlerini planlayın, düzenleyin ve önceliklendirin

Listeler, yazılım süreçlerinin kaçınılmaz bir parçasıdır. Mühendisler ve geliştirme ekipleri, özellik isteklerini, hataları, görevleri, son teslim tarihlerini, kullanıcı hikayelerini ve daha fazlasını organize etmek ve izlemek için listeleri kullanır. İşte burada ClickUp'ın Liste Şablonu kullanışlı hale gelir.

Bu şablon, size yardımcı olacak temel ve gelişmiş özelliklerin birleşimidir:

Karmaşık görevleri yönetilebilir alt görevlere bölün

Görevleri düzenleyin ve önceliklendirin

Liste oluştururken standart bir biçim kullanın

Yapılacak işleri, hataları ve özellik isteklerini izleyin

En iyi yanı ne mi? Bu şablonu tekrarlanan süreçler için defalarca yeniden kullanabilirsiniz.

Beğendiklerimiz: Şablon, görevlerinize ek ayrıntılar eklemek için videolar yükleyebileceğiniz bir "Video Ekle" seçeneği sunar.

💈Bonus İpucu: ClickUp Yinelenen Görevler'i kullanarak görevleri belirli bir sıklıkta tekrarlanacak şekilde otomatikleştirebilir ve listenizi periyodik olarak ayarlayabilirsiniz.

ClickUp'ta Yinelenen Görevler'i kullanarak haftalık veya aylık eylem öğelerinizi takip edin

3. ClickUp İletişim Planı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın İletişim Planı Şablonu'nu kullanarak paydaşlarla iletişimi kolaylaştırın

İster paydaşların taleplerini yönetin, ister müşteri geri bildirimlerini uygulayın, ister takımınızla yeni özellik fikirlerini tartışın, sağlam bir iletişim planı şarttır. Bunun için de iyi bir iletişim planı şablonuna ihtiyacınız var.

ClickUp'ın İletişim Planı Şablonu, size aşağıdakilerde yardımcı olacak, eyleme geçirilebilir bir iletişim planı oluşturmanıza olanak tanır:

İç ve dış iletişimi iyileştirin

İletişim hedeflerini, paydaşları ve zaman çizelgelerini tanımlayın

Tutarlı iletişim sağlayın

En iyi iletişim kanallarını belirleyin

İletişim çabalarınızı izleyin ve ölçün

Beğendiklerimiz: Bu şablon, e-postalar, sosyal medya, iletişim platformları veya bunların tümünün bir kombinasyonu gibi her bir iletişim kanalını izlemek için Özel Alanlar oluşturmanıza olanak tanır.

💡Pro İpucu: İletişim planınızda paydaşlarla iletişimle ilgili görevleri özetlemek için ClickUp Görevlerini kullanın. Bu, planınızı yönetmenize ve daha iyi görünürlük sağlamanıza da yardımcı olacaktır.

ClickUp Görevleri'ni kullanarak önemli bağlamları, alt görevleri ve ilgili ek dosyaları tek bir yerde yakalayın

4. ClickUp Şirket Wiki Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Şirket Wiki şablonuyla teknik belgelerinizi merkezileştirin

ClickUp Şirket Wiki Şablonu, teknik ve süreç belgelerinden kod parçacıklarına, çerçevelere ve veri yapılarına kadar tüm yazılım içeriğinizi saklamak için güvenli alanınızdır.

Sadece bu da değil, bu şablonda şirket bilgilerini kaydetmek için özel sayfalar (hedefler ve misyon, temel değerler, çalışan el kitabı) ve BT, satış, pazarlama, İK ve daha fazlasıyla ilgili bilgileri merkezileştirmek için departman sayfası bulunmaktadır.

Bu şablonu kullanarak şunları yapabilirsiniz:

BT belgelerini merkezileştirin

Geliştirme kaynaklarını izleyin

Araçlar ve sistemlerle ilgili ayrıntıları saklayın

Erişim denetimlerini uygularken içeriğe kolay erişim sağlayın

Beğendiklerimiz: Şablonda, BT ile ilgili talepleri düzenlemek ve izlemek için kullanabileceğiniz BT Destek Talebi şablonu gibi form talep şablonlarının bulunduğu "Sık Kullanılan Formlar ve Kaynaklar" bölümü vardır.

5. ClickUp Anlık Mesaj Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Anlık Mesaj Şablonu ile konuşmalarınızı tek bir çatı altında toplayın

Slack'in artılarını ve eksilerini listelerken, bu aracın en önemli dezavantajlarından biri şudur: Önemli mesajların kaybolması.

Çok sayıda kanal, konu ve DM ile, konuşma denizinde önemli bilgileri kaybetmek çok kolaydır — örneğin, en iyi özellik fikri. İşte bu noktada ClickUp'ın Anlık Mesaj Şablonu devreye girerek mesajlarınızı tek bir yerde düzenler.

Bu şablon size şu konularda yardımcı olabilir:

Konuşmalara öncelik verin

Zaman kazanmak için mesajlar oluşturun ve saklayın

Yazım ve gramer hatalarını belirleyin

İsteklere hızlı yanıt verin

Marka mesajlarını ve sesini standartlaştırın

Beğendiklerimiz: Bu şablonu kullanarak, bir iç sohbet odası oluşturabilir, mesajlaşma uygulamanızda gezinebilir ve bu şablonda yer alan mesajlaşma uygulamalarını hayata geçirebilirsiniz.

6. ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Geri Bildirim Formu Şablonu ile süreçleri ve iş akışlarını iyileştirmek için çalışanların geri bildirimlerini toplayın

Takımınızın yeni BT politikalarına ilişkin geri bildirimleri veya çalışanların şirket kültürüne ilişkin geri bildirimleri olsun, sorunsuz bir geri bildirim sistemi oluşturmak için bir geri bildirim şablonu zorunludur.

ClickUp Çalışan Geri Bildirimi Şablonu, çalışanların geri bildirimlerini toplamanızı, izlemenizi ve bunlara göre harekete geçmenizi sağlar. Bu şablon size şu konularda yardımcı olur:

Yapılandırılmış ve tutarlı bir geri bildirim sistemi oluşturun

Çalışanların duygularını izleyin

Çalışanlar ve liderler arasında şeffaflığı sağlayın

Dürüst konuşmaları teşvik etmek için açık bir platform sağlayın

Beğendiklerimiz: Verileri kolayca görüntülemek için Tüm Yanıtlayanlar Liste Görünümü, Yanıtlar Liste Görünümü ve Çalışan Geri Bildirim Anketi Tablo Görünümü gibi kullanışlı görünümler sunar.

💡Pro İpucu: Slack otomasyonlarına benzer ClickUp Otomasyonlarını kullanarak, çalışanlara e-posta, çevrimiçi anket platformları veya bire bir toplantılar yoluyla geri bildirim anketleri göndermeyi otomatikleştirin.

ClickUp Otomasyonları kullanarak otomatik iş akışları kurun

7. ClickUp Haftalık Rapor Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Haftalık Rapor Şablonu ile haftalık görevlerinizi planlayın

Projelerin zamanında teslim edilmesini sağlamanın en iyi yollarından biri, sprintleri izlemek ve herkesin ilerleme konusunda aynı sayfada olmasını sağlamaktır. ClickUp'ın Haftalık Rapor Şablonu, sprint hedeflerinizdeki ilerlemeyi yakından takip etmenize yardımcı olabilir.

Böylece, teknik dönüm noktalarını vurgulayabilir, kullanıcı hikayelerini tamamlandı/ilerleme kaydedildi olarak işaretleyebilir, kaynak tahsisi güncellemelerini kontrol edebilir ve projenin geliştirilme sürecine ilişkin tam görünürlük elde edebilirsiniz.

Bu şablonu kullanarak şunları yapabilirsiniz:

Hedeflere göre ilerlemeyi izleyin

Birden fazla kaynaktan veri toplayın

Takımlar arasında güncellemeleri paylaşın

Başarıları görünür kılın

Potansiyel engelleri belirleyin

Takım arkadaşlarınızın büyük resme odaklanmasına yardımcı olun

Beğendiklerimiz: Bu şablon, tüm haftalık görevlerinizi kolay anlaşılması için durum etiketleriyle düzenlenmiş olarak görebileceğiniz Haftalık Pano görünümü sunar.

💡Profesyonel İpucu: Rapor hazır olduğunda, ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak verileri analiz edin. Bu, iyileştirme alanlarını belirlemenize ve yolunda ilerlemenize yardımcı olacaktır.

ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak performans göstergelerini zaman içinde izleyin

8. Günlük Standup Toplantısı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Günlük Standup Toplantısı Şablonu ile günlük standup toplantılarınızı doğru şekilde planlayın

Günlük standup toplantıları çok önemlidir, ancak planlaması kolay değildir. İşte burada ClickUp'ın Günlük Standup Toplantısı Şablonu önemli bir rol oynar.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Notları ve planları merkezileştirin, ilerlemeyi izleyin

Her ekip üyesi için kontrol listeleri oluşturun, böylece hiçbir görevi kaçırmasınlar

Gerçek zamanlı güncellemeleri tek bir yerde toplayın, böylece herkes bilgilendirilmiş olsun

Daha hızlı ve daha bilinçli karar alma süreci sağlayın

Sorunları daha hızlı çözün

💡Pro İpucu: ClickUp Brain'i kullanarak toplantı notları ve özetleri oluşturun, böylece günlük stand-up toplantılarınızın ardından toplantı özetlerini hazırlamakla zaman kaybetmeden görevleriniz üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz.

Bu, ücretsiz ClickUp şablonlarımızın sonuncusu ve şablon listemizin sonuna geldik. Ancak, ClickUp ile Slack'i karşılaştırdığımızda, ClickUp şablonlarının özel görünümler ve durumlardan otomasyona ve gerçek zamanlı işbirliği için özelliklere kadar çok daha fazlasını sunduğunu söyleyebiliriz.

En iyi yanı ise, henüz bitmediğimizdir. ClickUp, gerçek zamanlı iletişimi verimlilik özellikleriyle birleştiren, Slack'ten üstün kılan birçok iletişim özelliğine sahiptir.

ClickUp ve Slack: Hızlı bir genel bakış

ClickUp'ı en iyi Slack rakiplerinden biri yapan özelliklere daha yakından bakalım 👇

ClickUp Sohbet

Yepyeni ClickUp Sohbet, gerçek zamanlı iletişim için tasarlanmıştır. Slack gibi, projelere yönelik birden fazla kanal oluşturmak ve departmanlar arası takımları bir araya getirerek gerçek zamanlı işbirliği sağlamak için kullanabilirsiniz. Ancak asıl önemli olan, sohbetlerinizin ve proje yönetiminizin aynı platformda gerçekleşmesidir.

Evet, doğru. Artık araçlar arasında geçiş yapmanıza gerek yok!

Ayrıca, sohbet içinde yapay zekaya erişebilir ve yapay zeka tarafından önerilen cevaplar, özetlenmiş konular, otomatik olarak oluşturulan görevler ve daha fazlasını alabilirsiniz.

ClickUp Sohbet ile takımlarınızı bağlantıda tutun, yapay zekaya erişin ve mesajları görevlere dönüştürün

Bir görevle ilgili hemen harekete geçmek istediğinizde, ClickUp Yorumları ve Bahsetmeleri Atama özelliğini kullanın. ClickUp'ın yorum ve @bahsetme özelliklerini kullanarak birinin dikkatini çekebilir ve belirli eylem öğeleri atayabilir, böylece her zaman hesap verebilirliği sağlayabilirsiniz

ClickUp kullanarak takım arkadaşlarınıza eylem öğeleri atayın Yorumlar ve @Bahsetmeler atayın

ClickUp Klipleri

ClickUp Clips ile sayısız mesaj ve konunun yarattığı karışıklığı ortadan kaldırın. Bu ClickUp özelliği, ekranları kaydedip videoyu paylaşarak net açıklamalar yapmanızı sağlar. Ayrıca, AI ile snippet'ler ve zaman damgaları dahil olmak üzere klipleri transkripsiyonlayabilirsiniz.

En iyi yanı ne mi? Transkripsiyon aranabilir ve ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği ile yaptığınız tüm aramalarda görünür.

ClickUp Clips ile ekran görüntüleri yakalayın, fikirlerinizi ve iş akışlarınızı açıklayın

ClickUp Hatırlatıcılar

Slack hatırlatıcıları gibi, ClickUp Hatırlatıcılarını tarihler, toplantılar ve görevler gibi her şey için ayarlayabilirsiniz. Bunları ClickUp'ın herhangi bir yerinden ekleyin ve ek dosyaları veya yinelenen programları dahil edin. Ayrıca görevlerden ve yorumlardan hatırlatıcılar oluşturabilirsiniz, böylece takımınız neyi takip etmesi gerektiğini bilir.

ClickUp Hatırlatıcıları ile görevlerinizi takip edin

ClickUp Toplantıları

ClickUp Meetings ile günlük stand-up toplantılarından haftalık senkronizasyon toplantılarına, proje başlangıç toplantılarından özellik fikir tartışmalarına kadar tüm toplantılarınızı yönetin. Notlar alın, gündemleri yönetin ve eylem öğelerini tek bir yerden atayın.

ClickUp Takvim

ClickUp'ın Takvim Görünümü ile toplantıları takip edin, işleri görselleştirin, görevleri planlayın ve proje zaman çizelgelerini yönetin . Bu, ekip arkadaşlarınızı proje planları, yaklaşan son tarihler ve görev zaman çizelgeleri hakkında bilgilendirir.

ClickUp Takvim ile işleri görselleştirin ve görevleri planlayın/yeniden planlayın

Bu harika özelliklerin yanı sıra, ClickUp 1000'den fazla yerel entegrasyon sunar. Aracı, Slack dahil olmak üzere favori uygulamalarınızla bağlayabilirsiniz. ClickUp'ı Slack ile entegre etmek, tartışmalardan ayrılmadan ClickUp görevlerini yönetmenize yardımcı olacaktır.

Bu entegrasyonla şunları yapabilirsiniz:

Slack beslemenizden ClickUp görevleri oluşturun

Slack'te görev bağlantılarına tüm ayrıntıları ve bağlamıyla birlikte erişin, böylece hemen harekete geçebilirsiniz

Slack kanallarından son teslim tarihlerini, durumları ve öncelikleri yönetin

Mesajlardan görevler ve yorumlar oluşturun

Slack'te görev bildirimleri alın

ClickUp ile İş Akışlarınızı Optimize Edin

Slack şablonları, iş akışlarınızı otomatikleştirmek için harikadır. Ancak sınırlı işlevselliklerini inkar edemezsiniz. Özel iş akışları oluşturmanıza izin vermezler ve proje yönetimi iş akışlarının oluşturulmasında destekleyici bir rol oynarlar.

İşte bu noktada, ClickUp gibi hepsi bir arada verimlilik platformuna ihtiyaç duyulur.

ClickUp ile, kullanımı son derece kolay ve toplantılardan özellik isteklerinin izlenmesine kadar her türlü iş akışını destekleyen ücretsiz şablonlar ve çok çeşitli güçlü proje yönetimi özellikleri elde edersiniz.

Uygulamalar arasında geçiş yaparak zaman kaybetmek istemiyor ve sorunsuz bir geliştirme süreci oluşturmak istiyorsanız, ClickUp'a bugün kaydolun!