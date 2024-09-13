Sıfırdan Slack Botu Oluşturma

Slack gibi sanal çalışma alanları, iş kültürümüzün önemli bir parçası haline geldi.

Takım arkadaşlarınızla iletişim kurmanız mı gerekiyor? Slack üzerinden onlara doğrudan mesaj gönderin. Bir proje üzerinde işbirliği yapmak mı istiyorsunuz? Slack, kanallar, entegrasyonlar ve kolay dosya paylaşımı ile ihtiyacınızı karşılar.

Slack'in en iyi özelliklerinden biri, bir Slack grubuna veya kanalına entegre edildiğinde üç önemli rol üstlenen otomatik botlarıdır: görevleri otomatikleştirme, bildirimler gönderme ve soruları yanıtlama.

Hayat kurtarıcı gibi, değil mi? Bu makalede, takımınızın ihtiyaçlarına uygun mükemmel Slack botunu nasıl oluşturacağınızı keşfedeceğiz.

❗Not: Başlamadan önce Slack CLI'nin yüklü olması ve yeni çalışma alanınızın yetkilendirilmesi gerekir. Bunu doğrulamak için Slack auth list komutunu çalıştırın.

Kendi Slack Sohbet Robotunuzu Oluşturma

Slack botu oluşturmak ve entegre etmek için gerekli adımları inceleyelim.

İşlemi kolaylaştırmak için, yeni kullanıcılara hoş geldiniz metni gönderen bir Slack botu yazmayı örnekle açıklayacağız. İşlemin diğer bot fonksiyonlarına benzer olduğunu lütfen unutmayın.

Her adımda biraz kodlama gerekir. Ancak endişelenmeyin, bu kılavuz chatbotunuzu sorunsuz bir şekilde oluşturabilmeniz için her ayrıntıyı adım adım anlatır.

Adım 1: CLI'yi kullanarak bir Slack uygulaması oluşturun

Slack botunuzu oluşturmaya başlamadan önce, doğru araçlara sahip olmanız gerekir. İlk adım, komut satırı arayüzünü (CLI) kullanarak Slack uygulamanızı oluşturmaktır.

Bu komutu kullanarak Slack CLI ile boş bir uygulama ayarlayarak başlayın:slack create welcome-bot-app –template https://github. com/slack-samples/deno-welcome-bot

Bu komutu çalıştırdığınızda, Slack hesabınıza bağlı bir uygulama klasörü oluşturulur. Yeni uygulama klasörünüzün içinde, Slack botunuzun temelini oluşturacak üç anahtar dizin oluşturun:

fonksiyonlar

ş Akışları

tetikleyiciler

Bu klasörler ve izinler hazır olduğunda, Slack uygulamanızı oluşturmaya başlayabilirsiniz!

Alternatif olarak, tüm kodu kendiniz yazmak yerine, aşağıdaki komutu kullanarak Welcome Bot uygulamasını doğrudan oluşturabilirsiniz:

Projeniz oluşturulduktan sonra, Slack botunuzu özelleştirmek için proje dizininize gidin.

Uygulama manifestosu, Slack botunuzun şablonudur. Bir Karşılama Botu için manifestonuz şunları içerecektir:

Ş Akışları:

MessageSetupWorkflow

SendWelcomeMessageWorkflow

Veri deposu:

WelcomeMessageDatastore

Kapsamlar:

sohbet:yaz

sohbet:yaz. public

datastore:read

datastore:write

kanallar:okuma

tetikleyiciler:yazma

tetikleyiciler:okuma

Tüm bu bileşenleri bir araya getirdiğinizde, manifest. ts dosyanız aşağıdaki gibi görünecektir:

Adım 3: Karşılama mesajını ayarlamak için bir ş Akışı oluşturun

İlk olarak, ş Akışını tanımlayarak başlıyoruz:

Dosya oluşturun : İş akışları klasörüne create_welcome_message. ts adında yeni bir dosya ekleyin

Ş Akışı tanımlayın: Bu dosyada, bir bot kullanıcısının form aracılığıyla bir hoş geldiniz mesajı ayarlamasına izin vermek için MessageSetupWorkflow'u tanımlayın

Ş Akışı tanımı şöyle görünecektir:

Ardından, bir form ekliyoruz:

OpenForm'u kullanın: Bot kullanıcılarının girdilerini toplamak için OpenForm fonksiyonunu kullanarak bir form ekleyin

Create_welcome_message. ts ş Akışına OpenForm fonksiyonunu eklemek için aşağıdaki adımları izleyin:

Ardından, onay ekliyoruz.

Aşağıdaki adımı create_welcome_message. ts ş Akışı'na ekleyin:

Adım 4: Karşılama mesajını depolamak için bir veri deposu kullanın

Bir veri deposu oluşturarak başlayın.

Dosya oluşturun : Veri depoları klasörünüzde messages.ts adında bir dosya oluşturun

Yapıyı tanımlayın: Karşılama mesajlarını depolamak için veri deposu yapısını ayarlayın

Bu dosyada, metin alanı hoş geldiniz mesajlarının depolanacağı veri deposunun yapısını tanımlayacaksınız:

Adım 5: Karşılama mesajını veri deposunda saklamak için özel bir fonksiyon oluşturun

İlk olarak, özel fonksiyonu tanımlayın.

Dosya oluşturun : Fonksiyonlar klasöründe, create_welcome_message. ts adında bir dosya oluşturun

Fonksiyonu tanımlayın: Karşılama mesajını saklamak için fonksiyonu tanımlamak üzere aşağıdaki kodu ekleyin

Özel fonksiyonu tanımlamak için kod aşağıdadır:

Ardından, gerekli fonksiyonları ekleyin.

Verileri depolayın: Karşılama mesajının ayrıntılarını veri deposuna kaydetmek için bir kod ekleyin ve bot etkinlik tetikleyicileri ayarlayın

Ardından, Slack botunu iş akışınıza entegre edin.

Ş Akışı güncelle: create_welcome_message. ts dosyanıza, özel fonksiyonu çağırmak için bir adım ekleyin

Bu adımla, ş Akışınız artık şunları yapabilir:

Bir bot kullanıcısının form aracılığıyla hoş geldiniz mesajı girmesine ve göndermesine izin verme

Hoş geldiniz mesajı bilgilerini veri deposunda saklama

Yeni bir kullanıcı belirtilen kanala katıldığında karşılama mesajının gönderilmesini sağlamak için tetikleyiciler ayarlama

Adım 6: İş akışlarını etkinleştirmek için tetikleyiciler oluşturun

İlk olarak, bir bağlantı tetikleyicisi oluşturun.

Dosya oluşturun : Tetikleyiciler klasöründe create_welcome_message_shortcut. ts dosyasını oluşturun

Kod ekle: Bir bot kullanıcısı belirli bir bağlantıya tıkladığında MessageSetupWorkflow'u başlatmak için bağlantı tetikleyicisini tanımlayın

Kodunuz aşağıdaki gibi görünecektir.

Şimdi, etkinlik tetikleyicisini oluşturun. Bu, esasen botu etkinleştiren etkinlikleri etkinleştirdiğiniz yerdir. Bu örnekte, bot kullanıcı etkinliği tetikleyicisi, bir kanala yeni katılan bir kullanıcı olacaktır.

Dosya güncelleme: Yeni bir kullanıcı kanala katıldığında hoş geldiniz mesajını göndermek için create_welcome_message. ts dosyasına etkinlik tetikleyicisini ekleyin

Eklemeniz gereken kod aşağıdadır.

Sonuç:

Bağlantı tetikleyicisi : Bot kullanıcılarının bir bağlantıya tıklayarak bir hoş geldiniz mesajı ayarlamasına ve MessageSetupWorkflow'u başlatmasına olanak tanır

Etkinlik tetikleyicisi: Belirtilen kanala yeni bir kullanıcı katıldığında, depolanan mesaj ve kanal ayrıntılarını kullanarak otomatik mesajlar gönderir

Adım 7: Karşılama mesajını göndermek için bir iş akışı oluşturun

Klasöre git : İş akışları klasörüne gidin

Dosya oluşturun : send_welcome_message. ts adında yeni bir dosya oluşturun

Kod ekle: Veri deposundan hoş geldiniz mesajını almak ve göndermek için ş Akışı tanımlayın

Bu ş Akışı, yeni bir kullanıcı katıldığında depolanan hoş geldiniz mesajını alır ve uygun kanala gönderir, böylece etkileşimi artırır ve onboarding sürecini otomatikleştirir.

Adım 8: Karşılama mesajını göndermek için özel bir fonksiyon oluşturun

1. Özel fonksiyonu tanımlayın:

Klasöre git: Fonksiyonlar klasörüne gidin

Dosya oluşturun: send_welcome_message. ts adında yeni bir dosya oluşturun

2. Fonksiyon tanımı ekleyin:

3. Fonksiyon ekleyin:

Kodu Uygulayın: Aşağıdaki kodu send_welcome_message içindeki fonksiyon tanımının altına ekleyin. ts:

4. Özel fonksiyon entegrasyonu:

Ş Akışına ekle: send_welcome_message. ts ş akış dosyasına geri dönün ve özel fonksiyonu bir adım olarak ekleyin:

Bu özel fonksiyonla, Slack uygulama ayarlarınız artık belirli bir kanala sahip gizli veya genel kanallara katılan tüm kullanıcılara mesaj gönderecek.

Adım 9: Slack uygulamanızı kullanın

1. Slack uygulamanızı yerel olarak çalıştırın

Yerel olarak yükleyin:

Terminalinizi açın ve uygulamanızın kök klasörüne gidin

Çalıştır: slack run

Yerel sunucunuzu ayarlamak için terminal komutlarını izleyin

Bağlantı Tetikleyicisini çağırın:

Yeni bir terminal sekmesi açın

Bağlantı tetikleyicisini oluşturun: slack trigger create –trigger-def triggers/create_welcome_message_shortcut. ts

Çalışma alanınıza tetikleyiciyi yükleyin ve Yerel ortamı seçin

Sağlanan Kısayol URL'sini kopyalayın

Ş Akışını başlatmak ve hoş geldiniz mesajını oluşturmak için bu URL'yi bir Slack kanalına gönderin

2. Slack uygulamanızı başlatın

Slack'i dağıtın:

Çalıştır: slack deploy

Tetikleyiciyi Yeniden Oluşturun:

Dağıtılan uygulama için tetikleyiciyi oluşturun: slack trigger create –trigger-def triggers/create_welcome_message_shortcut. ts

Dağıtılmış seçeneği seçin

Dağıtılmış Ortamda Kullanım:

Yeni Kısayol URL'sini kopyalayın

Slack çalışma alanınızda kullanın

Adım 10: Slack botunuz hazır!

Slack botunuzu oluşturmanın son adımına ulaştığınız için tebrikler! Botunuz artık yeni kullanıcılara otomatik olarak mesaj gönderecektir. Herkese açık bir kanalda düzgün çalıştığından emin olmak için test edin.

İletişim için Slack Botlarını Kullanmanın Sınırlamaları

Şimdiye kadar, Slack botlarının işyeri iletişimine sağladığı kolaylığı fark etmiş olmalısınız. Sonuçta, otomasyon konusunda biraz yardım almayı kim sevmez ki?

Ancak dikkat etmeniz gereken birkaç sınırlama vardır.

Bu sınırlamaları bilmek, hangi işyeri iletişim platformunun sizin için en verimli olduğuna dair bilinçli bir karar vermenizi sağlayacaktır.

1. Slack botları dikkat dağıtıcı olabilir

Slack botları, odaklanma konusunda iki ucu keskin bir kılıç olabilir.

Elbette, hızlı bilgi sağlar ve basit bir sorgu ile görevlerde yardımcı olur. Ancak, botun belirteç güncellemelerinden takım mesajlarına kadar bir dizi bildirim de gelir.

Bu sürekli dikkat dağınıklığı işi engelleyebilir. Ek bot gürültüsü, çalışanlarınızın işlerine öncelik vermelerini zorlaştırır.

2. Slack pahalı olabilir, botları da öyle

Bu, Slack gibi iletişim araçları söz konusu olduğunda muhtemelen en büyük sorundur: çok hızlı bir şekilde çok pahalı hale gelebilirler.

Slack, her biri kendine özgü özelliklere sahip çeşitli planlar sunar, ancak takımınız büyüdükçe, bir SaaS ürününün toplam sahiplik maliyeti de artar.

Örneğin, Pro planı kullanıcı başına aylık 7,25 $'dır, bu da başlangıçta makul görünebilir. Ancak, büyük bir takımınız varsa, bu maliyetler hızla artabilir ve önemli bir aylık gider haline gelebilir. Bu fiyata, daha iyi özellikler sunan Slack alternatifleri bulabilirsiniz.

3. Slack botları bakım gerektirir

Slack botları, diğer chatbotlar gibi, eğitildikleri verilere dayanır. Bir bot kullanıcısı, botun sistemine entegre edilmemiş bir bilgi isterse, bot muhtemelen tatmin edici bir yanıt veremeyecektir.

Bu, Slack botunuzun alakalı ve kullanışlı kalması için sürekli güncellemelere ihtiyaç duyacağı anlamına gelir.

En sık sorulan soruları takip etmeniz ve Slack botunuza düzenli olarak yeni ve ilgili bilgiler girmeniz gerekir. Bu sürekli bakım, özellikle Slack çalışma alanınız büyüdükçe önemli bir iş yükü haline gelebilir.

4. Botlar alan kaplayabilir

Slack'in depolama kapasitesi çok azdır ve bu sınırlara ulaşıldığında Slack, yeni dosyalara yer açmak için eski dosyaları ve mesajları otomatik olarak siler.

Bu süreç, özellikle çok fazla veri üreten görevleri otomatikleştirmek için botlar kullanıyorsanız, önemli belgelerin veya iletişim geçmişinin istemeden kaybolmasına neden olabilir.

5. Slack botları yaratıcı değildir

Bu çok basit bir konu, ancak botlar genellikle en akıllı araçlar değildir. Eleştirel düşünme ve bir duruma farklı açılardan yaklaşma becerilerinden yoksundurlar.

Bu nedenle, problem çözme gerektiren zorlu durumlarda, benzersiz çözümler sunmak için Slack botunuza güvenemezsiniz.

ClickUp ve Slack ile Takım İletişimini Geliştirme

Slack'in verimli bir iletişim aracı olduğunu düşünüyorsanız, onu ClickUp ile entegre edene kadar bekleyin.

Slack ve ClickUp birlikte, işbirliği ortamında mükemmel bir takım oluşturur.

Slack kurallarını göz önünde bulundurarak farklı takımların bu entegrasyondan nasıl yararlanabileceğini keşfedelim.

Slack ile ClickUp etkinlik senkronizasyonunu etkinleştirin

ClickUp'ı Slack ile entegre ettikten sonra, tüm ClickUp etkinliklerinizi belirli alanlar, klasörler ve listeler için Slack çalışma alanınızla senkronize edebilirsiniz.

ClickUp etkinlikleriniz otomatik olarak Slack kanalınıza mesaj olarak gönderilecektir. ClickUp'ın bu bildirimlere erişebileceği genel veya gizli kanalları seçebilirsiniz.

ClickUp'ı Slack kanalınıza senkronize edin ve almak istediğiniz metin türlerini seçin

ClickUp'a gizli bir kanala erişim izni vermek için /invite @ClickUp komutunu kullanın.

Slack'in entegrasyonlar sayfasındaki "uygulama ekle" bölümünde ClickUp'ı arayın ve gizli kanallara erişim izni verin

Bu nasıl yardımcı olur?

Sıkı bir teslim tarihi olan, yüksek riskli bir kampanyada çalışan bir pazarlama ekibinin parçası olduğunuzu hayal edin. Bu entegrasyon, ilerlemeniz hakkında ekip üyelerinizi manuel olarak bilgilendirme ihtiyacını ortadan kaldırır.

Bunun yerine, ClickUp güncellemeleri otomatik olarak Slack kanalınıza gönderir ve herkese projenin şu anki durumuna ilişkin 360 derecelik bir görünüm sunar.

Benzer şekilde, hata düzeltmeleri, özellik dağıtımları veya sunucu bakım görevleri gibi teknik ekiplerden gelen kritik güncellemeler de gerçek zamanlı olarak takımla anında paylaşılır.

Slack'te görevleri, yorumları veya Belgeleri bağladığınızda, her öğenin önizlemesini görürsünüz. Bu işleme "açma" denir. Bu özellik, takımınızın görev durumu, atanan kişiler, öncelikler ve daha fazlası gibi ayrıntıları doğrudan Slack'te görüntülemesini sağlar.

Slack üzerinde ClickUp ile açıklamayı, konuyu ve atanan üyeleri aynı anda görün

Örneğin, bir satış ekibi anahtar bir hesabı tartışmak için bir Slack kanalı oluşturdu. Bu hesapla ilgili bir görev Slack'te paylaşıldığında, herkes görevlendirilen kişiyi, önceliği ve mevcut durumu hemen görebilir.

Artık satış temsilcileri (veya diğer takımlar) birden fazla uygulamada arama yapmadan müşterilerin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt verebilir.

Mesajları görevlere dönüştürün

Bir Slack kanalında /clickup new yazarak bir görev oluşturun ve kaydedin

/clickup new gibi bir /Slash komutu kullanarak veya mevcut bir göreve yorum olarak bir Slack mesajı ekleyerek doğrudan Slack'ten ClickUp görevleri oluşturabilirsiniz.

Bu, görevleri delege ederken özellikle yararlıdır. Pazarlama müdürünün Slack sohbetinde paylaşılan yaratıcı bir fikri beğendiğini düşünün; Slack'ten hiç çıkmadan bu mesajı anında ClickUp'ta bir göreve dönüştürebilir.

Ayrıca okuyun: İş yerinde Slack kullanırken yapmanız ve yapmamanız gerekenler

ClickUp, Slack'in Yaptığı Her Şeyi ve Daha Fazlasını Yapıyor

Sonuç olarak, Slack'i takımınızla ve departmanlar arasında etkili iletişim kurmak için kullanıyorsunuz. Ancak iletişim, ClickUp'ta daha akıcı, etkili ve sezgiseldir. Daha fazlasını keşfedelim.

Sohbet görünümüyle gerçek zamanlı konuşmalar

ClickUp'ın Sohbet Görünümü, takımınızın platformdan ayrılmadan gerçek zamanlı konuşmalara katılmasını sağlar.

Acil bir sorunu gideren bir BT takımı ya da yeni bir potansiyel müşteri hakkında tartışan bir satış takımı olun, Sohbet Görünümü tüm iletişiminizi tek bir yerde toplar.

Pazarlama takımları, farklı uygulamalar arasında dağılmış konuşmalarla özellikle mücadele eder. ClickUp'ta, aynı çalışma alanı içinde fikirler üretin, yaratıcı özetler paylaşın ve hızlı kararlar alın.

Ve bu fikirleri eyleme dönüştürme zamanı geldiğinde, ClickUp bunu doğrudan sohbetten yapmanızı sağlar. Konuşmadan ayrılmadan görevler atayın, son tarihler belirleyin ve projeleri ilerletin.

İşbirliği, beyin fırtınası ve beyaz tahtalar

ClickUp'ın Beyaz Tahta özelliği ile görevlerinizi görselleştirin

Bir strateji üzerinde beyin fırtınası yapmanız veya bir proje planlamanız mı gerekiyor? ClickUp'ın Beyaz Tahtaları, takımların görsel olarak işbirliği yapabileceği sanal bir alan sunar.

Slack, metin tabanlı tartışmalar yoluyla takım arkadaşlarınızla beyin fırtınası yapmanızı sağlarken, ClickUp Beyaz Tahtaları, takımınızın tahtaya çizim yapmasına, notlar eklemesine ve fikirleri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmesine olanak tanıyarak projelerinizi bir üst seviyeye taşır.

İş akışlarını haritalandırması gereken bir mühendislik takımının parçasıysanız veya karmaşık bir proje zaman çizelgesini yöneten bir proje yöneticisiyseniz, bu araç yeni favoriniz olacak.

ClickUp Sohbet Görünümü'ndeki yorumlara görevler atayarak sorunları hemen çözün

ClickUp'ın öne çıkan özelliklerinden biri, @bahsetme özelliğini kullanarak belirli takım üyelerine yorum atayabilmesidir. Sohbet Görünümü'nde önemli bir güncellemeyi tartışıyorsanız, bir takım üyesini anında etiketleyebilir ve bu yorumu bir göreve dönüştürebilirsiniz.

Örneğin, bir ürün geliştirme toplantısı sırasında, bir mühendislik lideri doğrudan sohbetten bir hata düzeltmesi atayabilir ve böylece hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayabilir.

ClickUp Clips ile görsel iletişim

Önemli etkinlikleri kaydedin ve ClickUp Clips ile kaynaklara dönüştürün

Görsel öğrenen biri misiniz? Eğer öyleyse, ClickUp Clips ekran kayıtlarını kaydetmenize ve paylaşmanıza olanak tanıyarak deneyiminizi on katına çıkaracak.

Bir BT takımının, yaygın bir sorunun giderilmesi için adım adım bir kılavuz kaydettiğini düşünün. Takım üyeleri bu klibe istedikleri zaman erişebilir, böylece değişiklikleri daha kolay anlayabilir ve uygulayabilirler.

Şablonlarla eylemler için stratejiler oluşturun

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın İç İletişim Stratejisi ve Eylem Planı Şablonu ile iç iletişimi kolaylaştırın

Sonuç olarak, ClickUp ve Slack gibi araçlar iletişim kolaylaştırıcıdır. Bu araçların yararlı olması ve iç iletişiminize gerçekten düzen getirmesi için bir stratejiye ihtiyacınız vardır. İşte burada ClickUp'ın İç İletişim Stratejisi ve Eylem Planı Şablonu devreye girer.

Bu şablonla, mevcut iletişim stratejinizi değerlendirebilir, yeni bir yaklaşım ve bununla ilişkili hedefleri grafik olarak gösterebilir, stratejiniz için hedefler ve amaçlar belirleyebilir ve tutarlı bir eylem planı oluşturabilirsiniz.

ClickUp ile daha iyi iletişime bir tık uzaklıkta

Slack, ClickUp entegrasyonu ile daha da iyi hale gelen harika bir araçtır.

Ancak, Slack mesajlarını ClickUp proje güncellemeleri ve yönetimi ile uğraşmak yerine, hepsini yapabilecek tek bir platforma sahip olmak daha mantıklıdır. ClickUp bu platformdur. İşiniz için ihtiyacınız olan her şeyin (mesajlar, görevler, görünümler, gösterge panelleri ve daha fazlası) tek bir yerde bulunmasını sağlar.

ClickUp'ın gerçek zamanlı konuşmaları, bir doğrudan mesajı ayrıntılı bir göreve dönüştürme kolaylığı ve tartışmaları görselleştirme yeteneği, sınırlı olan Slack'in proje yönetimi özelliklerine kıyasla ClickUp'ı bütünsel bir proje yönetimi uygulaması haline getirir.

Farkı görmek için kendiniz deneyin. Ücretsiz ClickUp hesabınızı bugün oluşturun ve iş akışlarınızı basitleştirin!