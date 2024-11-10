i̇şe Alım Sürecinizi Dönüştürecek En İyi 15 İşe Alım CRM Çözümü

İşe alım sürecinin kaos gibi olduğu bir şirkette hiç çalıştınız mı? Yüzlerce özgeçmiş, sonsuz takip ve adayları izlemenin kolay bir yolu yok mu?
İşe alım müdürü olarak en büyük korkum, hataya açık ve verimsiz bir işe alım süreci nedeniyle en yetenekli adayları kaçırmaktı.
İşte o zaman iyi bir işe alım müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımının ne kadar önemli olduğunu anladım. Bu araçlar, işe alım sürecini yönetme şeklimi değiştirdi, başvuru sahiplerini yönetmek, iletişimi izlemek ve hiçbir iyi adayın gözden kaçmamasını sağlamak için net bir sistem sağladı.
Bu blog yazısında, işe alım stratejinizi dönüştürebilecek ve mükemmel adayları daha hızlı bulmanıza yardımcı olabilecek en iyi işe alım CRM sistemlerinden bazılarını tanıtacağım. 🧑🏼💻
İşe Alım CRM Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
İşe alım süreci, başvuruları izlemeyi, mülakatları yönetmeyi ve takip işlemlerini takip etmeyi içerir. Ancak doğru CRM işe alım yazılımı, bu ağır yükü sizin yerinize üstlenebilir. İşte bir işe alım CRM'si seçerken benim için vazgeçilmez olan bazı özellikler:
- Ölçeklenebilirlik: Ekibiniz büyüdükçe veya farklı konumlarda işe alımlara başladıkça, CRM bu değişen ihtiyaçları kolayca karşılayacak şekilde uyarlanabilmelidir. Esnek fiyatlandırma sunup sunmadığını ve ihtiyaçlarınız değiştikçe temel entegrasyonları destekleyip desteklemediğini kontrol edin
- Otomasyon: CRM, çağrı ve e-postaları kaydetme, adaylara güncelleme gönderme ve görüşmeler planlama gibi anahtar görevleri otomatikleştirmelidir. Rutin görevleri otomatikleştirerek, takımınızın en önemli işlere odaklanması için zaman kazanırsınız
- Müşteri desteği: Sohbet, telefon, e-posta ve bilgi bankası gibi birden fazla kanalda güvenilir destek sunan bir işe alım CRM'si arayın. Hızlı yardım, hiçbir zaman takılmamanızı sağlar
- Kişiselleştirme: Kişiselleştirilmiş bir işe alım CRM yazılımı, iş akışlarınızı özelleştirmenize ve hatta aday deneyimini geliştirmek için markanızı eklemenize olanak tanır
Doğru işe alım CRM yazılımının sunduğu diğer anahtar özellikler arasında özgeçmiş tarama, aday yönetimi, analitik, iş ilanı yayınlama ve mülakat planlama bulunur. Bu özellikler, işe alım sürecinizi iyileştirir ve sorunsuz bir işe alım süreci sağlar.
En İyi 15 İşe Alım CRM Yazılımı
İşe alım ihtiyaçlarınıza en uygun çözümü bulmanıza yardımcı olacak en iyi 15 seçeneğim aşağıda yer almaktadır. 👇🏼
1. ClickUp (Kapsamlı işe alım yönetimi için en iyisi)
İşe alım sürecinizi yönetmek için hepsi bir arada bir platform arıyorsanız, ClickUp en iyi seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Proje yönetimi yetenekleriyle tanınan ve kapsamlı bir işe alım CRM'si olarak öne çıkan ClickUp, aday izleme, ilişki yönetimi ve görev otomasyonunu tek bir platformda kolaylaştırır.
İnsan Kaynakları Yönetimi için ClickUp'ı en iyi seçimim olarak seçtim çünkü görev otomasyonu ve işbirliği araçlarını sorunsuz bir şekilde entegre ederek işe alım takımlarının organize ve verimli kalmasını sağlıyor.
ClickUp, merkezi iletişim araçlarıyla takım işbirliğini geliştirir ve adaylarla etkileşimimizi basitleştirir. Tüm konuşmaları, geri bildirimleri ve güncellemeleri tek bir yerde tutarak herkesin aynı sayfada olmasını sağlar.
ClickUp Sohbet
Örneğin, ClickUp Chat, işe alım ekibimin görev yorumları, etiketler ve gizli sohbet kanalları ile uyumlu çalışmasına yardımcı oluyor. Gerçek zamanlı iletişim, bağlamı kaybetmeden adayların ilerlemesi ve geri bildirim paylaşımı hakkında hızlı tartışmalar yapılmasını kolaylaştırıyor.
Bu yaklaşım, ilişkileri beslemeyi ve takımdaki herkesin güncel kalmasını kolaylaştırarak şeffaflığı artırır.
ClickUp Gösterge Paneli
Sezgilerime veya öznel görüşlere göre değil, veriye dayalı işe alım kararlarını tercih ediyorum ve ClickUp Gösterge Panelleri tam da bunu sağlıyor.
İşe alım süresi, kaynak bulma etkinliği ve adayların ilerlemesi gibi anahtar İK metrikleri hakkında ayrıntılı bilgiler sağlar. Bu analizler, stratejilerinizi değerlendirmenize, takım verimliliğini izlemenize ve işe alım süreçlerinizi sürekli olarak iyileştirmenize olanak tanır.
ClickUp, şirketimizin tüm bölümleri arasındaki tüm iletişimi tek bir merkezden yayınlamamızı sağlıyor. Bildirimleri almak, programları, rotaları ve teslimatları takip etmek çok kolay ve rahat.
ClickUp, şirketimizin tüm bölümleri arasındaki tüm iletişimi tek bir merkezden yayınlamamızı sağlıyor. Bildirimleri almak, programları, rotaları ve teslimatları takip etmek çok kolay ve rahat.
ClickUp Görev Bağımlılıkları
Ayrıca, ClickUp Görev Bağımlılıkları, özelleştirilmiş süreçlerle adayları yönetmenize olanak tanır.
Özgeçmiş tarama, mülakatlar, teklifler ve işe alım gibi her aşama için görevler belirleyebilir ve bir önceki aşama tamamlandığında bir sonraki aşamanın başlaması için bağımlılıklar oluşturabilirsiniz.
ClickUp Otomasyonları
Bu yapılandırılmış yaklaşımı temel alan ClickUp Otomasyonları, bir görüşme tamamlandı olarak işaretlendiğinde adayları otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçirmek gibi belirli eylemler için tetikleyiciler ayarlamanıza olanak tanır.
Ayrıca, takım üyelerine yaklaşan görevleri veya son teslim tarihlerini hatırlatmak için bildirimler oluşturabilirsiniz.
Örneğin, bir teklif kabul edildiğinde, otomasyon anında işe alım ekibini bilgilendirerek yeni çalışanın geçiş sürecini kolaylaştırır. Bu, zamandan tasarruf sağlar ve manuel hataları en aza indirir, böylece takımınız lojistik yönetimi yerine adaylarla ilişki kurmaya daha fazla odaklanabilir.
Genel olarak, bu AI HR aracı işe alımın ötesine geçerek, tüm çalışan yaşam döngüsünü yönetmek için bütünsel bir CRM haline gelir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Net bir genel bakış elde edin: Listeler, Kanban panoları ve Takvim gibi ClickUp Görünümleri ile işe alım sürecinizi görselleştirin. Bu görünümleri kullanarak adayların ilerlemesini izleyin, mülakatları planlayın ve işe alım sürecinin her aşamasını düzenleyin
- Otomatikleştirerek yükseltin: Tekrarlayan işe alım görevleri için Otomasyonlar ayarlayarak iş akışlarını otomatikleştirin. Adayları aşamalardan geçirin, otomatik takip e-postaları gönderin ve manuel çaba harcamadan görüşmeler planlayın, baştan sona sorunsuz bir işe alım süreci sağlayın
- Belgelerinizi merkezileştirin: Teklif mektuplarını, işe alım materyallerini ve şirket politikalarını ClickUp Docs ile yönetin. Kolay erişim için tüm gerekli belgeleri tek bir yerde saklayın
ClickUp sınırlamaları
- Mobil uygulama, web sürümünde bulunan tüm işlevlere sahip olmayabilir
- Bazı kullanıcılar, kapsamlı özelleştirme seçenekleri nedeniyle ilk başta bunu zor bulabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
2. HubSpot CRM (Pazarlama ve işe alım çabalarını entegre etmek için en iyisi)
HubSpot CRM genellikle satış ve pazarlama işlevleriyle bilinse de, İK takımlarınız da onu işe alım için kullanabilir. HubSpot'un kullanımı kolay arayüzünü ve sağlam özelliklerini uyarlayarak aday havuzunuzu düzenli tutabilir ve doğru yetenekleri bulmaya odaklanabilirsiniz.
Testlerimize göre, özel iş akışları kullanarak eleme ve işe alım sürecini otomatikleştirerek manuel çabayı azaltmasını beğendim.
HubSpot CRM'nin en iyi özellikleri
- Tüm konuşmaları tek bir yerden yönetmek için evrensel gelen kutusu ile aday iletişimi merkezileştirin
- İletişim yönetimi sistemi aracılığıyla başvuru verilerini otomatik olarak izleyin, her etkileşimin kaydedilmesini ve erişilebilir olmasını sağlayın
- İşe alım sürecinize sorunsuz bir şekilde entegre olan özelleştirilebilir formlar ve açılış sayfaları ile aday bilgilerini yakalayın
- Takım performansına ilişkin ayrıntılı raporlarla işe alım metriklerini analiz edin
HubSpot CRM sınırlamaları
- Tanımlanan öğelerin bazıları kilitlidir ve erişilemez
- Ş Akışları kafa karıştırıcı ve gezinmesi zor olabilir
HubSpot CRM fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç Müşteri Platformu: Aylık 20 $/koltuk
- Profesyonel Müşteri Platformu: 1.300 $/ay (5 koltuk dahil)
HubSpot CRM derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (11.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (4.000'den fazla yorum)
💡 Profesyonel İpucu: Mevcut çalışanlarınızı adayları önermeye teşvik etmek iyi bir uygulamadır. Çalışanlarınız şirket kültürünüzü zaten biliyor ve genellikle yüksek kaliteli yetenekleri şirketinize kazandırabilirler.
3. Greenhouse (İnsan odaklı bir işe alım kültürü oluşturmak için en iyisi)
Greenhouse, uçtan uca işe alım sürecinde size yardımcı olan ve takımınızın en iyi yetenekleri bulup işe almasını kolaylaştıran kapsamlı bir işe alım CRM yazılımıdır.
Bu, sadece bir aday izleme sistemi (ATS) değildir; kuruluşunuzun insan odaklı bir işe alım kültürü oluşturmasına yardımcı olur, adil, veriye dayalı kararlar almanızı ve en yetenekli adayları verimli bir şekilde işe almanızı sağlar.
Greenhouse, her adayın yolculuğunu izlemenizi, otomatik takip mesajları göndermenizi ve her etkileşim hakkında ayrıntılı notlar almanızı sağlar. Yüksek hacimli işe alımlar için ideal olan Greenhouse, 450'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyon sunarak kaynak bulma ve işe alım yazılımlarını sorunsuz bir şekilde birbirine bağlar.
Greenhouse'un en iyi özellikleri
- 30'dan fazla hazır rapora erişin, bunları Google E-Tablolar'a bağlayın ve ayrıntılı analizlerle işe alım performansını izleyin
- 1.000'den fazla iş panosunda iş ilanlarınızı ölçeklendirirken, DE&I işe alım hedeflerine uygun araçlarla yetenek havuzunuzu çeşitlendirin
- Adayların kendilerine uygun zamanlarda görüşme randevusu alabilmelerini sağlayan kendi kendine planlama özellikleri sayesinde aday deneyimini iyileştirin
Greenhouse sınırlamaları
- İzinleri yönetmek karmaşık ve kafa karıştırıcı olabilir
- Özgeçmişlere göre benzer adayları arama seçeneği yoktur
Greenhouse fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Greenhouse derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (2000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (675+ yorum)
📖 Ayrıca okuyun: İK Takımları için 10 Çalışan Yönetimi Yazılımı
4. Lever (İşbirliğine dayalı işe alım ve aday etkileşimi için en iyisi)
Lever, mevcut en iyi aday izleme sistemleri arasında yer almaktadır. Yetenek takımınızın aday havuzunu genişletmesine, kalıcı ilişkiler kurmasına ve veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olur.
Bu yetenek yönetimi yazılımının, işe alım sürecini iyileştirmek için otomasyon, analitik ve kullanıcı dostu tasarımı bir araya getirerek takımların doğru adayları bulmaya odaklanmasını sağlamasını beğendim.
En iyi özelliklerden yararlanın
- Sorunsuz bir uçtan uca işe alım deneyimi için ATS ve CRM'yi entegre edin
- Tekrarlayan iş akışlarını otomatikleştirin ve süreçleri kolaylaştırarak en iyi adaylarla etkileşime odaklanın
- Gösterge panellerini kullanarak çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık metriklerini izleyin ve daha kapsayıcı işe alım stratejileri oluşturun
- Daha geniş ve çeşitli aday havuzuna ulaşmanıza yardımcı olan işe alım pazarlama araçlarıyla iş listelerinin görünürlüğünü artırın
Sınırlamaları kaldırın
- Güçlü yerel arka plan tarama ve kapsamlı aday değerlendirme araçları eksik
- Bazı kullanıcılar müşteri hizmetlerinin daha iyi olabileceğini bildirmiştir
Lever fiyatlandırma
- Özel fiyatlandırma
Derecelendirmeleri ve yorumları kullanın
- G2: 4,3/5 (1900+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (635+ yorum)
5. Jobvite (Sosyal işe alım ve çalışan tavsiyeleri için en iyisi)
Jobvite, işe alım sürecine yapay zekayı entegre eden bir yetenek kazanımı aracıdır. Sezgisel arayüzü ve özel özellikleriyle, bu işe alım için yapay zeka aracı, iş ilanından adayların işe alımına kadar birçok aşamayı yönetebilir.
Özellikle yararlı bulduğum bir özellik, İş Tanımı Değerlendiricisi. Bir tanım gönderdiğinizde, duygu durumu, kelime sayısı ve okunabilirlik hakkında anında geri bildirim sağlar ve önyargı içerebilecek kelimeleri işaretler.
Jobvite'ın en iyi özellikleri
- Şirket kültürünüzü sergilemek ve iş ilanlarını yayınlamak için markalı bir kariyer sitesi oluşturun
- Yapay zeka kullanarak nitelik ve deneyime göre en iyi adayları belirleyin
- Tek tıklamayla referans paylaşımını etkinleştirerek çalışanlarınızı işe alım sürecine dahil edin
- Akıllı mesajlaşma özelliğini kullanarak adayları ön elemeden geçirin ve kendi kendine planlama araçlarıyla mülakatları yönetin
Jobvite sınırlamaları
- Geçmiş adayları aradığınızda, başvuru tarihleri güncel tarihe değişir ve bu durum kafa karışıklığına neden olabilir
- Takvimler, planlama değişiklikleri yapıldığında otomatik olarak güncellenmez
Jobvite fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Jobvite puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (600'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (560+ yorum)
6. BambooHR (Küçük ve orta ölçekli işletmeler için en iyisi)
BambooHR, İK işlemlerini basitleştirmek ve merkezileştirmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir İK bilgi sistemi (HRIS) dir. Manuel işlemlerden veya elektronik tablolardan daha organize ve verimli bir sisteme geçiş yapan işletmeler için iyi bir seçenektir.
Bir CRM işe alım aracı olarak BambooHR, işe alım, oryantasyon, çalışan verileri ve maaş bordrosu yönetimine yardımcı olur.
BambooHR'nin en iyi özellikleri
- E-imza özelliklerini kullanarak yeni işe alımlar için imza ve onay süreçlerini basitleştirin
- Otomatik olarak doldurulan aday bilgileriyle özelleştirilebilir teklif mektupları gönderin, teklif sürecini kolaylaştırın
- Adayları kategorilere ayırmayı otomatikleştirerek büyük hacimli başvuru sayılarını daha verimli bir şekilde yönetin
- Başvuruları hareket halindeyken inceleyebileceğiniz ve adaylarla iletişim kurabileceğiniz bir mobil uygulamaya erişin
BambooHR sınırlamaları
- Yeni işe alımlar ve izinler için bildirimlerin olmaması, eksik olan anahtar bir özelliktir
- UX/UI'da çok az güncelleme yapılmış, bu da platformun gezinmesini zorlaştırıyor ve sezgisel olmamasını sağlıyor
BambooHR fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
BambooHR puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (2300+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2900+ yorum)
👀 Bonus: Büyümeyi hızlandırmak ve başarılı bir işe alım süreci sürdürmek için doğru CRM'yi nasıl seçeceğinizi öğrenin.
7. SmartRecruiters (Kullanıcı dostu bir işe alım çözümü arayan şirketler için en iyisi)
SmartRecruiters, işe alım sürecini daha hızlı ve verimli hale getirmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir işe alım platformudur.
İster kurumsal bir takımı yönetiyor ister yüksek hacimli işe alımlar gerçekleştiriyor olun, SmartRecruiters görev otomasyonu ile süreci basitleştirir. CRM özellikleri, mülakatları, teklifleri ve işe alımları tek bir merkezi platformdan yönetmenizi sağlar, böylece ideal takımınızı oluşturmaya odaklanabilirsiniz.
SmartRecruiters'ın en iyi özellikleri
- Kesintisiz bir işe alım süreci için Zoom, LinkedIn ve DocuSign gibi araçlarla sorunsuz entegrasyon sağlayın
- SmartPal ile mülakat programlarını otomatik olarak koordine edin ve sorunsuz aday yönetimi sağlayın
- SmartMessage ile SMS ve WhatsApp aracılığıyla anında ve organize iletişim sağlayın
SmartRecruiters sınırlamaları
- Özellikle sorulara metin kutuları eklerken, puan kartlarının kurulumu zaman alıcıdır
- Birçok kullanıcı, arayüzün rakiplere kıyasla eski olduğunu düşünüyor
- Özel raporlar oluşturmak önemli bir çaba gerektirirken, önceden yüklenmiş gösterge panelleri ayrıntılı inceleme olanağı sunmaz
SmartRecruiters fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
SmartRecruiters puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (490+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (140+ yorum)
8. Workable (İş ilanlarını ve aday bulmayı kolaylaştırmak için en iyisi)
Workable, adayları verimli bir şekilde bulmanıza, çekmenize ve yönetmenize yardımcı olan kapsamlı bir işe alım yazılımıdır.
Şirketinizin kültürünü yansıtan ve çok dilli olarak ilgi çekici kariyer sayfaları oluşturabilir, farklı adaylara ulaşabilir ve onların ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz.
Workable'ın en iyi özellikleri
- Tek bir tıklama ile 200'den fazla sitede iş ilanlarınızı paylaşın ve görünürlüğü en üst düzeye çıkarın
- Kişiselleştirilmiş işe alım deneyimleri oluşturun, çalışan bilgilerini yönetin ve gerekli belgeleri tek bir yerde saklayın
- Mevcut çalışanlarınızı aday önermeye teşvik eden yapılandırılmış bir tavsiye programı uygulayın
Workable sınırlamaları
- Arşivlenen pozisyon bilgilerine, pozisyon arşivden çıkarılmadıkça erişilemez
- Mobil site çok kullanıcı dostu değildir
Uygun fiyatlandırma
- Başlangıç: 149 $/ay (20 çalışana kadar)
- Standart: 360 $/ay (20 çalışana kadar)
- Premier: 599 $/ay (yıllık faturalandırılır)
Workable puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (430+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (460+ yorum)
9. Bullhorn (raporlama özellikleri ile personel ajansları için en iyisi)
Bullhorn, tüm işe alım sürecini iyileştirmek için tasarlanmış sağlam bir personel çözümüdür. Bu işe alım aracı, personel ajansınızın hafif sanayi, sağlık ve profesyonel sektörler dahil olmak üzere çeşitli sektörlerden adayları verimli bir şekilde bulmasını sağlar.
İşe alım özelliklerine sahip bir çalışan yönetim yazılımı olan Bullhorn, tüm işe alım sürecini kolaylaştırarak, nitelikli adayları müşterilerinizin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde eşleştirirken, siz de ilişkileri geliştirmeye odaklanabilirsiniz.
Bullhorn'un en iyi özellikleri
- SourceBreaker'dan yararlanın, yetenekleri verimli bir şekilde bulmak ve yeni potansiyel müşteriler keşfetmek için gelişmiş bir arama teknolojisi, hepsi tek bir araçta
- Özgeçmiş tarama, mülakat planlama ve aday iletişimi için kapsamlı otomasyondan yararlanarak zaman kazanın ve manuel işleri azaltın
- Bullhorn'u özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için analitik ve yönetici arama dahil olmak üzere geniş bir eklenti çözümleri aralığından seçim yapın
- Adayların tüm süreç boyunca yüksek düzeyde etkileşim içeren ilişkilere odaklanarak, ilk görüşmeden işe yerleştirilmeye kadar daha iyi bir deneyim sağlayın
Bullhorn sınırlamaları
- E-posta şablonlarını belirli kullanıcılardan gizleyememek marka karmaşasına neden olur
- Off Limits kısıtlamalarının uygulanması, her zaman kullanıcı beklentileriyle uyumlu olmayabilecek katı bir hiyerarşiye dayalıdır
Bullhorn fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Bullhorn puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (550+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (1000+ yorum)
10. Recruit CRM (Otomasyon ve entegrasyon yetenekleri için en iyisi)
Manuel görevleri ve kopuk iş akışlarını unutun — Recruit CRM, işe alım sürecinizi daha sorunsuz, daha hızlı ve daha akıllı hale getirecek şekilde ATS ve CRM'yi bir araya getirir.
Kullanıcı dostu arayüzü, güçlü entegrasyonları ve otomasyon özellikleriyle Recruit CRM, adayların bulunmasını, izlenmesini ve yönetilmesini basitleştirir.
Recruit CRM'nin en iyi özellikleri
- Gelişmiş Boole ve Radius arama (Google Haritalar aracılığıyla) özelliğini kullanarak belirli konum aralıklarında adaylar, müşteriler ve işler bulun
- Özgeçmişlerden anahtar bilgileri çıkarın, AI destekli özgeçmiş ayrıştırma ile aday profillerinin oluşturulmasını kolaylaştırın
- Özelleştirilebilir Kanban panoları aracılığıyla adayları yönetin, işe alım aşamalarında kolay sürükle ve bırak hareketleri gerçekleştirin
- Masaüstü ve mobil uygulamadan erişilebilen sıcak listelerle, gelecekteki iş ilanları için en iyi adayları kaydedin
Recruit CRM sınırlamaları
- Raporlar bölümü yeterince ayrıntılı değil
- Yoğun saatlerde ara sıra arayüz gecikmeleri yaşanmaktadır
Recruit CRM fiyatlandırması
- Pro: Kullanıcı başına aylık 85 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 125 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 165 ABD doları
Recruit CRM derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,8/5 (80+ yorum)
- Capterra: 4,9/5 (400'den fazla yorum)
11. Zoho Recruit (Kapsamlı özelleştirme için en iyisi)
Zoho Recruit, ATS ve CRM işlevlerini tek bir platformda birleştiren, kullanıcı dostu, bulut tabanlı bir işe alım yazılımıdır. Diğer Zoho ürünleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur ve işe alım sürecinizi tam ihtiyaçlarınıza göre özelleştirme esnekliği sunar.
İster bir müşteri için işe alım yapıyor ister şirket içi bir takım kuruyor olun, bu çalışan veritabanı yazılımı adayların bulunmasından iş akışlarının otomasyonuna kadar her aşamayı kapsar. Ayrıca, AI destekli araçlar ve sonsuza kadar ücretsiz plan ile Zoho Recruit işe alım sürecini kolaylaştırarak daha akıllı ve daha hızlı işe alım yapmanıza yardımcı olur.
Zoho Recruit'un en iyi özellikleri
- Zia AI Chatbot ile adayların sık sorduğu sorulara otomatik yanıtlar ve başvuru durumuyla ilgili gerçek zamanlı güncellemeler alın
- İşe alım süreçlerini düzenleyin, süreçleri renk kodlarıyla işaretleyin ve adayların ilerlemelerini net bir şekilde takip edin
- 75'ten fazla iş ilan panosuna iş ilanları yayınlayın ve sosyal medyada anında paylaşarak erişiminizi genişletin
Zoho Recruit sınırlamaları
- Yazılım tasarımı, piyasadaki diğer araçlara kıyasla modası geçmiş görünüyor
- Mobil uygulama özellik sınırlamalarına sahiptir
Zoho Recruit fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
Kurumsal İK takımları için
- Standart: İşveren başına aylık 30 $
- Enterprise: İşe alım uzmanı başına aylık 60 ABD doları
Personel temini/işe alım ajansları için
- Standart: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 60 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 90 ABD doları
Zoho Recruit puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1700+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (900'den fazla yorum)
🔍 Biliyor muydunuz? Bazı şirketler, adayların becerilerini eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde değerlendirmek için oyunlaştırılmış değerlendirmeler kullanıyor. Bu oyunlar, adayların sürece katılımını sağlarken problem çözme, yaratıcılık ve takım çalışmasını test ediyor.
12. Crelate (Yaratıcı personel ve işe alım ihtiyaçları için en iyisi)
Crelate, ajansların ve işe alım uzmanlarının daha az çabayla daha fazla işe alım gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada personel ve işe alım platformudur. Modern, sezgisel arayüzü, adayları yönetmeyi, ilerlemeyi izlemeyi ve müşterilerle iletişim kurmayı kolaylaştırır.
Bu araç, işe alımın ötesine geçer; adayları ve müşterileri tek bir yerden yönetmenizi sağlayan tam entegre satış araçları içerir.
Crelate'in en iyi özellikleri
- Kimlik doğrulama ve ödeme/fatura süreçlerine uyum sağlayın ve hem mobil hem de masaüstü cihazlarda zaman ve giderleri kolayca izleyin
- Sürükle ve bırak özellikleriyle işe alım sürecini özelleştirin
- Crelate'in Müşteri Portalı'nı kullanarak gerçek zamanlı uyarılar aracılığıyla müşterilerinizle iletişim kurun
- İşe alım analitiğinden yararlanarak kararları destekleyen özel raporlar oluşturun, anahtar metrikleri izleyin ve fırsatları keşfedin
Crelate sınırlamaları
- Aboneliği tek tıklamayla iptal etme seçeneğinin olmaması güven sorunlarına yol açar
- Aday belgeleri arasında geçiş yapmak zahmetli olabilir ve kullanıcı hatalarına yol açabilir
Crelate fiyatlandırması
Özel fiyatlandırma
Crelate puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)
13. iCIMS (Karmaşık işe alım süreçlerine sahip büyük kurumsal şirketler için en iyisi)
iCIMS, takımınıza adaylarla anlamlı bağlantılar kurmak ve işe alım çabalarınızı optimize etmek için gerekli araçları sağlar. Adayları çeşitli araçlar aracılığıyla meşgul tutarken, yetenek kazanımının birçok yönünü otomatikleştirmek için tasarlanmıştır.
Uluslararası işe alım desteğinden yapay zeka destekli aday eşleştirmeye kadar, iCIMS her boyuttaki şirkete en iyi yetenekleri bulmak ve elde tutmak için ihtiyaç duydukları kaynakları sağlar.
iCIMS'in en iyi özellikleri
- Çok kanallı iletişim ile adaylarla iletişimi sürdürerek, başvuru sahiplerini süreç boyunca bilgilendirin ve ilgilerini canlı tutun
- İşe alım pazarlama kampanyaları yürütün ve etkinlikleri doğrudan platform üzerinden yönetin
- Akıllı arama, konuşma yapabilen yapay zeka ve çok kanallı iletişim ile iç mobiliteyi basitleştirin, çalışanların ilgili iç fırsatları bulmasını ve başvurmasını kolaylaştırın
- Anahtar yaşam döngüsü aşamalarında otomatik anketlerle çalışanların duygularını ölçün
iCIMS sınırlamaları
- Platform çok karmaşık ve gezinmesi zor olabilir
- Ş Akışları genellikle iyi entegre edilmez
iCIMS fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
iCIMS derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (700+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (830+ yorum)
🔍 Biliyor muydunuz? Teknoloji, sağlık ve finans, şu anda işe alım uzmanları için en rekabetçi sektörlerdir ve yetenekli profesyonellere olan talep genellikle arzı aşmaktadır.
14. ATS OnDemand (Basit başvuru izleme için en iyisi)
İşe alım sürecinizi yönetmek için basit bir yol mu arıyorsunuz? Bu ATS, özellikle yeni kurulan ve küçük ve orta ölçekli takımlar için tasarlanmıştır.
Otomatik ve manuel e-posta seçenekleri ile adaylarla iletişim zahmetsiz hale gelir. Ön eleme soruları, başvuru sahiplerini etkili bir şekilde filtreler ve takımınız aday verilerini hızlı bir şekilde ileterek işbirliği yapabilir.
ATS OnDemand'ın en iyi özellikleri
- Kullanıcı dostu bir deneyim ve daha iyi işveren markası oluşturmak için kariyer sayfalarını şirketinizin kimliğini yansıtacak şekilde özelleştirin
- Ön eleme soruları ve otomatik e-posta iletişimi ile adayları verimli bir şekilde eleyin
- İşe alım sürecinizi geliştirmek için metin mesajlaşma, yetenek ağları ve yapay zeka yetenekleri gibi ek araçları entegre edin
- Sezgisel ve zengin özelliklere sahip bir gösterge paneli aracılığıyla işe alım faaliyetlerini izleyin
ATS OnDemand sınırlamaları
- Arama Aşaması alanı boş bırakılırsa, gelişmiş aday arama özelliği çökebilir
- Raporları yapılandırmanın karmaşıklığı, içgörülü analizler ve metrikler oluşturma yeteneğini engelleyebilir
ATS OnDemand fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
ATS OnDemand derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,2/5 (65+ yorum)
⚡ Şablon Arşivi: İşe alım sürecinin her aşamasına göre hazırlanmış, kullanıma hazır şablonları bulabileceğiniz kapsamlı ATS şablonlarımızı keşfedin.
15. ApplicantPro (Özelleştirilebilir iş akışları ve raporlama için en iyisi)
ApplicantPro, nitelikli başvuru akışınızı artırmanıza ve en iyi adayları hızlı bir şekilde belirlemenize yardımcı olan bir işe alım aracıdır.
Adaylarla metin veya e-posta yoluyla iletişim kurmanıza, niteliksiz adayları otomatik olarak elemenize ve entegre değerlendirmeleri kullanarak en iyi adayları daraltmanıza yardımcı olur.
Ayrıca, platformdan doğrudan arka plan kontrolleri başlatabilir ve yeni işe alımlarla ilgili evrak işlerini halledebilirsiniz.
ApplicantPro'nun en iyi özellikleri
- Bilişsel ve davranışsal işe alım öncesi değerlendirmeleri kullanarak açık pozisyonlarınıza en uygun adayları bulun
- Her adayın profilinde video görüşmelerini inceleyin, tekrar izleyin ve derecelendirin
- Elektronik olarak talepler göndererek ve yanıtları sistem içinde izleyerek referansları kontrol edin
- İşe alım ayrıntılarına erişimi kontrol etmek ve kullanıcı rollerini verimli bir şekilde yönetmek için özel izin düzeyleri ayarlayın
ApplicantPro sınırlamaları
- Takip e-postası özelliği, eksik başvuruların sayısını azalttı
- Başvuru sahiplerinin durumunu ve süreçteki pozisyonlarını izlemek zordur
ApplicantPro fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
ApplicantPro puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (85+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (370+ yorum)
ClickUp'ı tercih ettiğiniz CRM yapın
Bu 15 en iyi işe alım CRM yazılımı seçeneğini inceledikten sonra, işe alım ihtiyaçlarınıza en uygun çözümü bulmak için daha donanımlı olacaksınız.
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ClickUp'ın avantajları, yeni çalışanlarınızın başarıya ulaşmak için ihtiyaç duydukları kaynaklar ve altyapı ile doğru bir başlangıç yapmalarına yardımcı olarak işe alım sürecine de uzanır.
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