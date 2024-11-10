i̇şe Alım Sürecinizi Dönüştürecek En İyi 15 İşe Alım CRM Çözümü

İşe alım sürecinin kaos gibi olduğu bir şirkette hiç çalıştınız mı? Yüzlerce özgeçmiş, sonsuz takip ve adayları izlemenin kolay bir yolu yok mu?

İşe alım müdürü olarak en büyük korkum, hataya açık ve verimsiz bir işe alım süreci nedeniyle en yetenekli adayları kaçırmaktı.

İşte o zaman iyi bir işe alım müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımının ne kadar önemli olduğunu anladım. Bu araçlar, işe alım sürecini yönetme şeklimi değiştirdi, başvuru sahiplerini yönetmek, iletişimi izlemek ve hiçbir iyi adayın gözden kaçmamasını sağlamak için net bir sistem sağladı.

Bu blog yazısında, işe alım stratejinizi dönüştürebilecek ve mükemmel adayları daha hızlı bulmanıza yardımcı olabilecek en iyi işe alım CRM sistemlerinden bazılarını tanıtacağım. 🧑🏼‍💻

İşe Alım CRM Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

İşe alım süreci, başvuruları izlemeyi, mülakatları yönetmeyi ve takip işlemlerini takip etmeyi içerir. Ancak doğru CRM işe alım yazılımı, bu ağır yükü sizin yerinize üstlenebilir. İşte bir işe alım CRM'si seçerken benim için vazgeçilmez olan bazı özellikler:

Ölçeklenebilirlik: Ekibiniz büyüdükçe veya farklı konumlarda işe alımlara başladıkça, CRM bu değişen ihtiyaçları kolayca karşılayacak şekilde uyarlanabilmelidir. Esnek fiyatlandırma sunup sunmadığını ve ihtiyaçlarınız değiştikçe temel entegrasyonları destekleyip desteklemediğini kontrol edin

Otomasyon: CRM, çağrı ve e-postaları kaydetme, adaylara güncelleme gönderme ve görüşmeler planlama gibi anahtar görevleri otomatikleştirmelidir. Rutin görevleri otomatikleştirerek, takımınızın en önemli işlere odaklanması için zaman kazanırsınız

Müşteri desteği: Sohbet, telefon, e-posta ve bilgi bankası gibi birden fazla kanalda güvenilir destek sunan bir işe alım CRM'si arayın. Hızlı yardım, hiçbir zaman takılmamanızı sağlar

Kişiselleştirme: Kişiselleştirilmiş bir işe alım CRM yazılımı, iş akışlarınızı özelleştirmenize ve hatta aday deneyimini geliştirmek için markanızı eklemenize olanak tanır

Doğru işe alım CRM yazılımının sunduğu diğer anahtar özellikler arasında özgeçmiş tarama, aday yönetimi, analitik, iş ilanı yayınlama ve mülakat planlama bulunur. Bu özellikler, işe alım sürecinizi iyileştirir ve sorunsuz bir işe alım süreci sağlar.

En İyi 15 İşe Alım CRM Yazılımı

İşe alım ihtiyaçlarınıza en uygun çözümü bulmanıza yardımcı olacak en iyi 15 seçeneğim aşağıda yer almaktadır. 👇🏼

1. ClickUp (Kapsamlı işe alım yönetimi için en iyisi)

İnsan Kaynakları Yönetimi için ClickUp ile İK süreçlerinizi kolaylaştırın

İşe alım sürecinizi yönetmek için hepsi bir arada bir platform arıyorsanız, ClickUp en iyi seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Proje yönetimi yetenekleriyle tanınan ve kapsamlı bir işe alım CRM'si olarak öne çıkan ClickUp, aday izleme, ilişki yönetimi ve görev otomasyonunu tek bir platformda kolaylaştırır.

İnsan Kaynakları Yönetimi için ClickUp'ı en iyi seçimim olarak seçtim çünkü görev otomasyonu ve işbirliği araçlarını sorunsuz bir şekilde entegre ederek işe alım takımlarının organize ve verimli kalmasını sağlıyor.

ClickUp, merkezi iletişim araçlarıyla takım işbirliğini geliştirir ve adaylarla etkileşimimizi basitleştirir. Tüm konuşmaları, geri bildirimleri ve güncellemeleri tek bir yerde tutarak herkesin aynı sayfada olmasını sağlar.

ClickUp Sohbet

Örneğin, ClickUp Chat, işe alım ekibimin görev yorumları, etiketler ve gizli sohbet kanalları ile uyumlu çalışmasına yardımcı oluyor. Gerçek zamanlı iletişim, bağlamı kaybetmeden adayların ilerlemesi ve geri bildirim paylaşımı hakkında hızlı tartışmalar yapılmasını kolaylaştırıyor.

Bu yaklaşım, ilişkileri beslemeyi ve takımdaki herkesin güncel kalmasını kolaylaştırarak şeffaflığı artırır.

ClickUp Sohbet ile güncellemeleri ve tartışmaları merkezileştirerek işe alım çabalarınızın verimliliğini artırın

ClickUp Gösterge Paneli

Sezgilerime veya öznel görüşlere göre değil, veriye dayalı işe alım kararlarını tercih ediyorum ve ClickUp Gösterge Panelleri tam da bunu sağlıyor.

İşe alım süresi, kaynak bulma etkinliği ve adayların ilerlemesi gibi anahtar İK metrikleri hakkında ayrıntılı bilgiler sağlar. Bu analizler, stratejilerinizi değerlendirmenize, takım verimliliğini izlemenize ve işe alım süreçlerinizi sürekli olarak iyileştirmenize olanak tanır.

ClickUp Gösterge Panelleri ile trendleri belirleyin, adayları izleyin ve stratejik ayarlamalar yapın

ClickUp, şirketimizin tüm bölümleri arasındaki tüm iletişimi tek bir merkezden yayınlamamızı sağlıyor. Bildirimleri almak, programları, rotaları ve teslimatları takip etmek çok kolay ve rahat.

ClickUp, şirketimizin tüm bölümleri arasındaki tüm iletişimi tek bir merkezden yayınlamamızı sağlıyor. Bildirimleri almak, programları, rotaları ve teslimatları takip etmek çok kolay ve rahat.

ClickUp Görev Bağımlılıkları

Ayrıca, ClickUp Görev Bağımlılıkları, özelleştirilmiş süreçlerle adayları yönetmenize olanak tanır.

Özgeçmiş tarama, mülakatlar, teklifler ve işe alım gibi her aşama için görevler belirleyebilir ve bir önceki aşama tamamlandığında bir sonraki aşamanın başlaması için bağımlılıklar oluşturabilirsiniz.

ClickUp Görev Bağımlılıkları'nı kullanarak görevler arasında 'blok' veya 'beklemede' bağımlılıkları oluşturun ve net bir iş akışı tanımlayın

ClickUp Otomasyonları

Bu yapılandırılmış yaklaşımı temel alan ClickUp Otomasyonları, bir görüşme tamamlandı olarak işaretlendiğinde adayları otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçirmek gibi belirli eylemler için tetikleyiciler ayarlamanıza olanak tanır.

Ayrıca, takım üyelerine yaklaşan görevleri veya son teslim tarihlerini hatırlatmak için bildirimler oluşturabilirsiniz.

ClickUp Otomasyonları ile özel otomasyonlar oluşturarak işe alım sürecinizi özelleştirin

Örneğin, bir teklif kabul edildiğinde, otomasyon anında işe alım ekibini bilgilendirerek yeni çalışanın geçiş sürecini kolaylaştırır. Bu, zamandan tasarruf sağlar ve manuel hataları en aza indirir, böylece takımınız lojistik yönetimi yerine adaylarla ilişki kurmaya daha fazla odaklanabilir.

Genel olarak, bu AI HR aracı işe alımın ötesine geçerek, tüm çalışan yaşam döngüsünü yönetmek için bütünsel bir CRM haline gelir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Net bir genel bakış elde edin: Listeler, Kanban panoları ve Takvim gibi Listeler, Kanban panoları ve Takvim gibi ClickUp Görünümleri ile işe alım sürecinizi görselleştirin. Bu görünümleri kullanarak adayların ilerlemesini izleyin, mülakatları planlayın ve işe alım sürecinin her aşamasını düzenleyin

ClickUp Görünümlerindeki sürükle ve bırak özelliğini kullanarak mülakatları, toplantıları ve diğer görevleri planlayın

Otomatikleştirerek yükseltin: Tekrarlayan işe alım görevleri için Otomasyonlar ayarlayarak iş akışlarını otomatikleştirin. Adayları aşamalardan geçirin, otomatik takip e-postaları gönderin ve manuel çaba harcamadan görüşmeler planlayın, baştan sona sorunsuz bir işe alım süreci sağlayın

Belgelerinizi merkezileştirin: Teklif mektuplarını, işe alım materyallerini ve şirket politikalarını Teklif mektuplarını, işe alım materyallerini ve şirket politikalarını ClickUp Docs ile yönetin. Kolay erişim için tüm gerekli belgeleri tek bir yerde saklayın

Önemli belgeleri parmaklarınızın ucunda tutmak için ClickUp Belgeleri işe alım iş akışlarınıza entegre edin

AI ile işe alımları güçlendirin: ClickUp Brain ile AI desteğinden yararlanarak iş tanımlarını hazırlayın, adaylara geri bildirim e-postaları oluşturun ve mülakat notlarını özetleyin ClickUp Brain ile AI desteğinden yararlanarak iş tanımlarını hazırlayın, adaylara geri bildirim e-postaları oluşturun ve mülakat notlarını özetleyin

ClickUp Brain ile konuları, notları ve takım geri bildirimlerini özetleyin

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulama, web sürümünde bulunan tüm işlevlere sahip olmayabilir

Bazı kullanıcılar, kapsamlı özelleştirme seçenekleri nedeniyle ilk başta bunu zor bulabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. HubSpot CRM (Pazarlama ve işe alım çabalarını entegre etmek için en iyisi)

HubSpot CRM genellikle satış ve pazarlama işlevleriyle bilinse de, İK takımlarınız da onu işe alım için kullanabilir. HubSpot'un kullanımı kolay arayüzünü ve sağlam özelliklerini uyarlayarak aday havuzunuzu düzenli tutabilir ve doğru yetenekleri bulmaya odaklanabilirsiniz.

Testlerimize göre, özel iş akışları kullanarak eleme ve işe alım sürecini otomatikleştirerek manuel çabayı azaltmasını beğendim.

HubSpot CRM'nin en iyi özellikleri

Tüm konuşmaları tek bir yerden yönetmek için evrensel gelen kutusu ile aday iletişimi merkezileştirin

İletişim yönetimi sistemi aracılığıyla başvuru verilerini otomatik olarak izleyin, her etkileşimin kaydedilmesini ve erişilebilir olmasını sağlayın

İşe alım sürecinize sorunsuz bir şekilde entegre olan özelleştirilebilir formlar ve açılış sayfaları ile aday bilgilerini yakalayın

Takım performansına ilişkin ayrıntılı raporlarla işe alım metriklerini analiz edin

HubSpot CRM sınırlamaları

Tanımlanan öğelerin bazıları kilitlidir ve erişilemez

Ş Akışları kafa karıştırıcı ve gezinmesi zor olabilir

HubSpot CRM fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç Müşteri Platformu: Aylık 20 $/koltuk

Profesyonel Müşteri Platformu: 1.300 $/ay (5 koltuk dahil)

HubSpot CRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (11.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.000'den fazla yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Mevcut çalışanlarınızı adayları önermeye teşvik etmek iyi bir uygulamadır. Çalışanlarınız şirket kültürünüzü zaten biliyor ve genellikle yüksek kaliteli yetenekleri şirketinize kazandırabilirler.

3. Greenhouse (İnsan odaklı bir işe alım kültürü oluşturmak için en iyisi)

Greenhouse, uçtan uca işe alım sürecinde size yardımcı olan ve takımınızın en iyi yetenekleri bulup işe almasını kolaylaştıran kapsamlı bir işe alım CRM yazılımıdır.

Bu, sadece bir aday izleme sistemi (ATS) değildir; kuruluşunuzun insan odaklı bir işe alım kültürü oluşturmasına yardımcı olur, adil, veriye dayalı kararlar almanızı ve en yetenekli adayları verimli bir şekilde işe almanızı sağlar.

Greenhouse, her adayın yolculuğunu izlemenizi, otomatik takip mesajları göndermenizi ve her etkileşim hakkında ayrıntılı notlar almanızı sağlar. Yüksek hacimli işe alımlar için ideal olan Greenhouse, 450'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyon sunarak kaynak bulma ve işe alım yazılımlarını sorunsuz bir şekilde birbirine bağlar.

Greenhouse'un en iyi özellikleri

30'dan fazla hazır rapora erişin, bunları Google E-Tablolar'a bağlayın ve ayrıntılı analizlerle işe alım performansını izleyin

1.000'den fazla iş panosunda iş ilanlarınızı ölçeklendirirken, DE&I işe alım hedeflerine uygun araçlarla yetenek havuzunuzu çeşitlendirin

Adayların kendilerine uygun zamanlarda görüşme randevusu alabilmelerini sağlayan kendi kendine planlama özellikleri sayesinde aday deneyimini iyileştirin

Greenhouse sınırlamaları

İzinleri yönetmek karmaşık ve kafa karıştırıcı olabilir

Özgeçmişlere göre benzer adayları arama seçeneği yoktur

Greenhouse fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Greenhouse derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (675+ yorum)

📖 Ayrıca okuyun: İK Takımları için 10 Çalışan Yönetimi Yazılımı

Lever, mevcut en iyi aday izleme sistemleri arasında yer almaktadır. Yetenek takımınızın aday havuzunu genişletmesine, kalıcı ilişkiler kurmasına ve veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olur.

Bu yetenek yönetimi yazılımının, işe alım sürecini iyileştirmek için otomasyon, analitik ve kullanıcı dostu tasarımı bir araya getirerek takımların doğru adayları bulmaya odaklanmasını sağlamasını beğendim.

En iyi özelliklerden yararlanın

Sorunsuz bir uçtan uca işe alım deneyimi için ATS ve CRM'yi entegre edin

Tekrarlayan iş akışlarını otomatikleştirin ve süreçleri kolaylaştırarak en iyi adaylarla etkileşime odaklanın

Gösterge panellerini kullanarak çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık metriklerini izleyin ve daha kapsayıcı işe alım stratejileri oluşturun

Daha geniş ve çeşitli aday havuzuna ulaşmanıza yardımcı olan işe alım pazarlama araçlarıyla iş listelerinin görünürlüğünü artırın

Sınırlamaları kaldırın

Güçlü yerel arka plan tarama ve kapsamlı aday değerlendirme araçları eksik

Bazı kullanıcılar müşteri hizmetlerinin daha iyi olabileceğini bildirmiştir

Lever fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Derecelendirmeleri ve yorumları kullanın

G2: 4,3/5 (1900+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (635+ yorum)

5. Jobvite (Sosyal işe alım ve çalışan tavsiyeleri için en iyisi)

Jobvite, işe alım sürecine yapay zekayı entegre eden bir yetenek kazanımı aracıdır. Sezgisel arayüzü ve özel özellikleriyle, bu işe alım için yapay zeka aracı, iş ilanından adayların işe alımına kadar birçok aşamayı yönetebilir.

Özellikle yararlı bulduğum bir özellik, İş Tanımı Değerlendiricisi. Bir tanım gönderdiğinizde, duygu durumu, kelime sayısı ve okunabilirlik hakkında anında geri bildirim sağlar ve önyargı içerebilecek kelimeleri işaretler.

Jobvite'ın en iyi özellikleri

Şirket kültürünüzü sergilemek ve iş ilanlarını yayınlamak için markalı bir kariyer sitesi oluşturun

Yapay zeka kullanarak nitelik ve deneyime göre en iyi adayları belirleyin

Tek tıklamayla referans paylaşımını etkinleştirerek çalışanlarınızı işe alım sürecine dahil edin

Akıllı mesajlaşma özelliğini kullanarak adayları ön elemeden geçirin ve kendi kendine planlama araçlarıyla mülakatları yönetin

Jobvite sınırlamaları

Geçmiş adayları aradığınızda, başvuru tarihleri güncel tarihe değişir ve bu durum kafa karışıklığına neden olabilir

Takvimler, planlama değişiklikleri yapıldığında otomatik olarak güncellenmez

Jobvite fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Jobvite puanları ve yorumları

G2: 4/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (560+ yorum)

6. BambooHR (Küçük ve orta ölçekli işletmeler için en iyisi)

BambooHR, İK işlemlerini basitleştirmek ve merkezileştirmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir İK bilgi sistemi (HRIS) dir. Manuel işlemlerden veya elektronik tablolardan daha organize ve verimli bir sisteme geçiş yapan işletmeler için iyi bir seçenektir.

Bir CRM işe alım aracı olarak BambooHR, işe alım, oryantasyon, çalışan verileri ve maaş bordrosu yönetimine yardımcı olur.

BambooHR'nin en iyi özellikleri

E-imza özelliklerini kullanarak yeni işe alımlar için imza ve onay süreçlerini basitleştirin

Otomatik olarak doldurulan aday bilgileriyle özelleştirilebilir teklif mektupları gönderin, teklif sürecini kolaylaştırın

Adayları kategorilere ayırmayı otomatikleştirerek büyük hacimli başvuru sayılarını daha verimli bir şekilde yönetin

Başvuruları hareket halindeyken inceleyebileceğiniz ve adaylarla iletişim kurabileceğiniz bir mobil uygulamaya erişin

BambooHR sınırlamaları

Yeni işe alımlar ve izinler için bildirimlerin olmaması, eksik olan anahtar bir özelliktir

UX/UI'da çok az güncelleme yapılmış, bu da platformun gezinmesini zorlaştırıyor ve sezgisel olmamasını sağlıyor

BambooHR fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

BambooHR puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2300+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2900+ yorum)

👀 Bonus: Büyümeyi hızlandırmak ve başarılı bir işe alım süreci sürdürmek için doğru CRM'yi nasıl seçeceğinizi öğrenin.

7. SmartRecruiters (Kullanıcı dostu bir işe alım çözümü arayan şirketler için en iyisi)

SmartRecruiters, işe alım sürecini daha hızlı ve verimli hale getirmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir işe alım platformudur.

İster kurumsal bir takımı yönetiyor ister yüksek hacimli işe alımlar gerçekleştiriyor olun, SmartRecruiters görev otomasyonu ile süreci basitleştirir. CRM özellikleri, mülakatları, teklifleri ve işe alımları tek bir merkezi platformdan yönetmenizi sağlar, böylece ideal takımınızı oluşturmaya odaklanabilirsiniz.

SmartRecruiters'ın en iyi özellikleri

Kesintisiz bir işe alım süreci için Zoom, LinkedIn ve DocuSign gibi araçlarla sorunsuz entegrasyon sağlayın

SmartPal ile mülakat programlarını otomatik olarak koordine edin ve sorunsuz aday yönetimi sağlayın

SmartMessage ile SMS ve WhatsApp aracılığıyla anında ve organize iletişim sağlayın

SmartRecruiters sınırlamaları

Özellikle sorulara metin kutuları eklerken, puan kartlarının kurulumu zaman alıcıdır

Birçok kullanıcı, arayüzün rakiplere kıyasla eski olduğunu düşünüyor

Özel raporlar oluşturmak önemli bir çaba gerektirirken, önceden yüklenmiş gösterge panelleri ayrıntılı inceleme olanağı sunmaz

SmartRecruiters fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SmartRecruiters puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (490+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (140+ yorum)

Workable, adayları verimli bir şekilde bulmanıza, çekmenize ve yönetmenize yardımcı olan kapsamlı bir işe alım yazılımıdır.

Şirketinizin kültürünü yansıtan ve çok dilli olarak ilgi çekici kariyer sayfaları oluşturabilir, farklı adaylara ulaşabilir ve onların ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz.

Workable'ın en iyi özellikleri

Tek bir tıklama ile 200'den fazla sitede iş ilanlarınızı paylaşın ve görünürlüğü en üst düzeye çıkarın

Kişiselleştirilmiş işe alım deneyimleri oluşturun, çalışan bilgilerini yönetin ve gerekli belgeleri tek bir yerde saklayın

Mevcut çalışanlarınızı aday önermeye teşvik eden yapılandırılmış bir tavsiye programı uygulayın

Workable sınırlamaları

Arşivlenen pozisyon bilgilerine, pozisyon arşivden çıkarılmadıkça erişilemez

Mobil site çok kullanıcı dostu değildir

Uygun fiyatlandırma

Başlangıç: 149 $/ay (20 çalışana kadar)

Standart: 360 $/ay (20 çalışana kadar)

Premier: 599 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Workable puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (430+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (460+ yorum)

👀 Bonus: CRM'nin bileşenlerini anlayın ve müşterilerinize daha yakın olun.

9. Bullhorn (raporlama özellikleri ile personel ajansları için en iyisi)

Bullhorn, tüm işe alım sürecini iyileştirmek için tasarlanmış sağlam bir personel çözümüdür. Bu işe alım aracı, personel ajansınızın hafif sanayi, sağlık ve profesyonel sektörler dahil olmak üzere çeşitli sektörlerden adayları verimli bir şekilde bulmasını sağlar.

İşe alım özelliklerine sahip bir çalışan yönetim yazılımı olan Bullhorn, tüm işe alım sürecini kolaylaştırarak, nitelikli adayları müşterilerinizin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde eşleştirirken, siz de ilişkileri geliştirmeye odaklanabilirsiniz.

Bullhorn'un en iyi özellikleri

SourceBreaker'dan yararlanın, yetenekleri verimli bir şekilde bulmak ve yeni potansiyel müşteriler keşfetmek için gelişmiş bir arama teknolojisi, hepsi tek bir araçta

Özgeçmiş tarama, mülakat planlama ve aday iletişimi için kapsamlı otomasyondan yararlanarak zaman kazanın ve manuel işleri azaltın

Bullhorn'u özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için analitik ve yönetici arama dahil olmak üzere geniş bir eklenti çözümleri aralığından seçim yapın

Adayların tüm süreç boyunca yüksek düzeyde etkileşim içeren ilişkilere odaklanarak, ilk görüşmeden işe yerleştirilmeye kadar daha iyi bir deneyim sağlayın

Bullhorn sınırlamaları

E-posta şablonlarını belirli kullanıcılardan gizleyememek marka karmaşasına neden olur

Off Limits kısıtlamalarının uygulanması, her zaman kullanıcı beklentileriyle uyumlu olmayabilecek katı bir hiyerarşiye dayalıdır

Bullhorn fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Bullhorn puanları ve yorumları

G2: 4/5 (550+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (1000+ yorum)

10. Recruit CRM (Otomasyon ve entegrasyon yetenekleri için en iyisi)

Manuel görevleri ve kopuk iş akışlarını unutun — Recruit CRM, işe alım sürecinizi daha sorunsuz, daha hızlı ve daha akıllı hale getirecek şekilde ATS ve CRM'yi bir araya getirir.

Kullanıcı dostu arayüzü, güçlü entegrasyonları ve otomasyon özellikleriyle Recruit CRM, adayların bulunmasını, izlenmesini ve yönetilmesini basitleştirir.

Recruit CRM'nin en iyi özellikleri

Gelişmiş Boole ve Radius arama (Google Haritalar aracılığıyla) özelliğini kullanarak belirli konum aralıklarında adaylar, müşteriler ve işler bulun

Özgeçmişlerden anahtar bilgileri çıkarın, AI destekli özgeçmiş ayrıştırma ile aday profillerinin oluşturulmasını kolaylaştırın

Özelleştirilebilir Kanban panoları aracılığıyla adayları yönetin, işe alım aşamalarında kolay sürükle ve bırak hareketleri gerçekleştirin

Masaüstü ve mobil uygulamadan erişilebilen sıcak listelerle, gelecekteki iş ilanları için en iyi adayları kaydedin

Recruit CRM sınırlamaları

Raporlar bölümü yeterince ayrıntılı değil

Yoğun saatlerde ara sıra arayüz gecikmeleri yaşanmaktadır

Recruit CRM fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 85 $

İş: Kullanıcı başına aylık 125 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 165 ABD doları

Recruit CRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (400'den fazla yorum)

📖 Ayrıca okuyun: Verimliliği Artırmak için En İyi 10 CRM Yazılımı Örneği ve Kullanım Örnekleri

11. Zoho Recruit (Kapsamlı özelleştirme için en iyisi)

Zoho Recruit, ATS ve CRM işlevlerini tek bir platformda birleştiren, kullanıcı dostu, bulut tabanlı bir işe alım yazılımıdır. Diğer Zoho ürünleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur ve işe alım sürecinizi tam ihtiyaçlarınıza göre özelleştirme esnekliği sunar.

İster bir müşteri için işe alım yapıyor ister şirket içi bir takım kuruyor olun, bu çalışan veritabanı yazılımı adayların bulunmasından iş akışlarının otomasyonuna kadar her aşamayı kapsar. Ayrıca, AI destekli araçlar ve sonsuza kadar ücretsiz plan ile Zoho Recruit işe alım sürecini kolaylaştırarak daha akıllı ve daha hızlı işe alım yapmanıza yardımcı olur.

Zoho Recruit'un en iyi özellikleri

Zia AI Chatbot ile adayların sık sorduğu sorulara otomatik yanıtlar ve başvuru durumuyla ilgili gerçek zamanlı güncellemeler alın

İşe alım süreçlerini düzenleyin, süreçleri renk kodlarıyla işaretleyin ve adayların ilerlemelerini net bir şekilde takip edin

75'ten fazla iş ilan panosuna iş ilanları yayınlayın ve sosyal medyada anında paylaşarak erişiminizi genişletin

Zoho Recruit sınırlamaları

Yazılım tasarımı, piyasadaki diğer araçlara kıyasla modası geçmiş görünüyor

Mobil uygulama özellik sınırlamalarına sahiptir

Zoho Recruit fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Kurumsal İK takımları için

Standart: İşveren başına aylık 30 $

Enterprise: İşe alım uzmanı başına aylık 60 ABD doları

Personel temini/işe alım ajansları için

Standart: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 60 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 90 ABD doları

Zoho Recruit puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1700+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (900'den fazla yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Bazı şirketler, adayların becerilerini eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde değerlendirmek için oyunlaştırılmış değerlendirmeler kullanıyor. Bu oyunlar, adayların sürece katılımını sağlarken problem çözme, yaratıcılık ve takım çalışmasını test ediyor.

12. Crelate (Yaratıcı personel ve işe alım ihtiyaçları için en iyisi)

Crelate, ajansların ve işe alım uzmanlarının daha az çabayla daha fazla işe alım gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada personel ve işe alım platformudur. Modern, sezgisel arayüzü, adayları yönetmeyi, ilerlemeyi izlemeyi ve müşterilerle iletişim kurmayı kolaylaştırır.

Bu araç, işe alımın ötesine geçer; adayları ve müşterileri tek bir yerden yönetmenizi sağlayan tam entegre satış araçları içerir.

Crelate'in en iyi özellikleri

Kimlik doğrulama ve ödeme/fatura süreçlerine uyum sağlayın ve hem mobil hem de masaüstü cihazlarda zaman ve giderleri kolayca izleyin

Sürükle ve bırak özellikleriyle işe alım sürecini özelleştirin

Crelate'in Müşteri Portalı'nı kullanarak gerçek zamanlı uyarılar aracılığıyla müşterilerinizle iletişim kurun

İşe alım analitiğinden yararlanarak kararları destekleyen özel raporlar oluşturun, anahtar metrikleri izleyin ve fırsatları keşfedin

Crelate sınırlamaları

Aboneliği tek tıklamayla iptal etme seçeneğinin olmaması güven sorunlarına yol açar

Aday belgeleri arasında geçiş yapmak zahmetli olabilir ve kullanıcı hatalarına yol açabilir

Crelate fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Crelate puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

13. iCIMS (Karmaşık işe alım süreçlerine sahip büyük kurumsal şirketler için en iyisi)

iCIMS, takımınıza adaylarla anlamlı bağlantılar kurmak ve işe alım çabalarınızı optimize etmek için gerekli araçları sağlar. Adayları çeşitli araçlar aracılığıyla meşgul tutarken, yetenek kazanımının birçok yönünü otomatikleştirmek için tasarlanmıştır.

Uluslararası işe alım desteğinden yapay zeka destekli aday eşleştirmeye kadar, iCIMS her boyuttaki şirkete en iyi yetenekleri bulmak ve elde tutmak için ihtiyaç duydukları kaynakları sağlar.

iCIMS'in en iyi özellikleri

Çok kanallı iletişim ile adaylarla iletişimi sürdürerek, başvuru sahiplerini süreç boyunca bilgilendirin ve ilgilerini canlı tutun

İşe alım pazarlama kampanyaları yürütün ve etkinlikleri doğrudan platform üzerinden yönetin

Akıllı arama, konuşma yapabilen yapay zeka ve çok kanallı iletişim ile iç mobiliteyi basitleştirin, çalışanların ilgili iç fırsatları bulmasını ve başvurmasını kolaylaştırın

Anahtar yaşam döngüsü aşamalarında otomatik anketlerle çalışanların duygularını ölçün

iCIMS sınırlamaları

Platform çok karmaşık ve gezinmesi zor olabilir

Ş Akışları genellikle iyi entegre edilmez

iCIMS fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

iCIMS derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 1/5 (700+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (830+ yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Teknoloji, sağlık ve finans, şu anda işe alım uzmanları için en rekabetçi sektörlerdir ve yetenekli profesyonellere olan talep genellikle arzı aşmaktadır.

14. ATS OnDemand (Basit başvuru izleme için en iyisi)

İşe alım sürecinizi yönetmek için basit bir yol mu arıyorsunuz? Bu ATS, özellikle yeni kurulan ve küçük ve orta ölçekli takımlar için tasarlanmıştır.

Otomatik ve manuel e-posta seçenekleri ile adaylarla iletişim zahmetsiz hale gelir. Ön eleme soruları, başvuru sahiplerini etkili bir şekilde filtreler ve takımınız aday verilerini hızlı bir şekilde ileterek işbirliği yapabilir.

ATS OnDemand'ın en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu bir deneyim ve daha iyi işveren markası oluşturmak için kariyer sayfalarını şirketinizin kimliğini yansıtacak şekilde özelleştirin

Ön eleme soruları ve otomatik e-posta iletişimi ile adayları verimli bir şekilde eleyin

İşe alım sürecinizi geliştirmek için metin mesajlaşma, yetenek ağları ve yapay zeka yetenekleri gibi ek araçları entegre edin

Sezgisel ve zengin özelliklere sahip bir gösterge paneli aracılığıyla işe alım faaliyetlerini izleyin

ATS OnDemand sınırlamaları

Arama Aşaması alanı boş bırakılırsa, gelişmiş aday arama özelliği çökebilir

Raporları yapılandırmanın karmaşıklığı, içgörülü analizler ve metrikler oluşturma yeteneğini engelleyebilir

ATS OnDemand fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ATS OnDemand derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,2/5 (65+ yorum)

⚡ Şablon Arşivi: İşe alım sürecinin her aşamasına göre hazırlanmış, kullanıma hazır şablonları bulabileceğiniz kapsamlı ATS şablonlarımızı keşfedin.

15. ApplicantPro (Özelleştirilebilir iş akışları ve raporlama için en iyisi)

ApplicantPro, nitelikli başvuru akışınızı artırmanıza ve en iyi adayları hızlı bir şekilde belirlemenize yardımcı olan bir işe alım aracıdır.

Adaylarla metin veya e-posta yoluyla iletişim kurmanıza, niteliksiz adayları otomatik olarak elemenize ve entegre değerlendirmeleri kullanarak en iyi adayları daraltmanıza yardımcı olur.

Ayrıca, platformdan doğrudan arka plan kontrolleri başlatabilir ve yeni işe alımlarla ilgili evrak işlerini halledebilirsiniz.

ApplicantPro'nun en iyi özellikleri

Bilişsel ve davranışsal işe alım öncesi değerlendirmeleri kullanarak açık pozisyonlarınıza en uygun adayları bulun

Her adayın profilinde video görüşmelerini inceleyin, tekrar izleyin ve derecelendirin

Elektronik olarak talepler göndererek ve yanıtları sistem içinde izleyerek referansları kontrol edin

İşe alım ayrıntılarına erişimi kontrol etmek ve kullanıcı rollerini verimli bir şekilde yönetmek için özel izin düzeyleri ayarlayın

ApplicantPro sınırlamaları

Takip e-postası özelliği, eksik başvuruların sayısını azalttı

Başvuru sahiplerinin durumunu ve süreçteki pozisyonlarını izlemek zordur

ApplicantPro fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ApplicantPro puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (85+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (370+ yorum)

ClickUp'ı tercih ettiğiniz CRM yapın

Bu 15 en iyi işe alım CRM yazılımı seçeneğini inceledikten sonra, işe alım ihtiyaçlarınıza en uygun çözümü bulmak için daha donanımlı olacaksınız.

Her araç, işe alımınızı geliştirmek için benzersiz özellikler sunarken, ClickUp, üstün bir aday deneyimi sunarken takım verimliliğini artırmak için hepsi bir arada bir deneyim sunarak işe alım sürecinizin vazgeçilmez bir parçası haline gelir.

ClickUp'ın avantajları, yeni çalışanlarınızın başarıya ulaşmak için ihtiyaç duydukları kaynaklar ve altyapı ile doğru bir başlangıç yapmalarına yardımcı olarak işe alım sürecine de uzanır.

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