düzenli kalmak için en iyi 13 takvim yönetimi aracı

Çoğu arkadaşım kendilerine en uygun saatlerde çalışmayı tercih ediyor ve bu sadece onlar değil.
Gartner, kuruluşların çalışma saatleri ve konumları konusunda "radikal esneklik" sunduklarında, yüksek performans gösteren çalışanların sayısının %40 arttığını tespit etti .
Ancak, daha fazla özerklikle birlikte zamanı etkili bir şekilde yönetme zorluğu da ortaya çıkar
Aslında, insanların %94'ü daha iyi zaman yönetiminin verimliliği artırabileceğini söylüyor . Takvim yönetim araçları işte bu noktada fark yaratıyor.
Takvim yönetimi araçlarıyla ilgili deneyimlerime ve ClickUp takımının araştırmalarına dayanarak, projelerinizi etkili bir şekilde yönetmenize ve iş-yaşam dengenizi korumanıza yardımcı olacak en iyi 13 takvim yönetimi aracının bir listesini derledim.
Takvim Yönetimi Uygulamalarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Sırt çantalarımızda defterler taşıdığımız günler geride kaldı. Artık telefonlarımızda, tabletlerimizde ve dizüstü bilgisayarlarımızda günlük planlayıcı uygulamaları var. Çalıştığımız herhangi bir cihazdan dijital planlayıcıya erişebiliriz. İhtiyacımız olan şey, tüm cihazlar arasında senkronizasyon sağlayan bir takvim yönetimi uygulaması.
İşte mükemmel bir takvim yönetimi uygulamasının sahip olması gereken özellikler:
- Veri güvenliği: Kişisel ve profesyonel verileriniz için güçlü güvenlik özellikleri sunan takvim uygulamalarını tercih edin
- Entegrasyon: Takvim platformunun e-postanız, görev yönetiminiz ve diğer araçlar ve takvim uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde senkronize olmasını sağlayın
- Otomatik özellikler: Takvim uygulamalarınızda planlama, hatırlatıcılar ve yinelenen etkinlik seçeneklerini arayın
- Yapay Zeka: Sezgisel görev planlaması için AI planlayıcınız ve takviminizde doğal dil işleme (NLP) kullanıp kullanamayacağınızı kontrol edin
- İşbirliği: Takvim paylaşımı ve toplantı planlama seçenekleriyle en iyi takvim uygulamalarına öncelik verin
- Kullanım kolaylığı: Karmaşık özelliklerle zaman kaybetmemek için sezgisel bir takvim uygulaması seçin
- Mobil uyumluluk: Takvim uygulamasının akıllı telefonunuzda, dizüstü bilgisayarınızda ve tabletinizde düzgün çalıştığından emin olun
- Kullanıcı arayüzü: Günlük, haftalık ve aylık görünümleri kolayca özelleştirmek için bir takvim platformu seçin
- Özelleştirme: İş tarzınıza uygun ayarlanabilir bildirimler ve ayarlar arayın
Proje Yönetimi için En İyi 13 Takvim Yönetimi Aracı
1. ClickUp (Entegre proje planlama ve zamanlama için en iyisi)
ClickUp, paylaşılan iş akışları, belgeler ve gerçek zamanlı gösterge panelleri aracılığıyla takımımı birbirine bağlayan hepsi bir arada bir proje yönetimi platformudur. Her şeyi tek bir yerde bulup daha akıllı ve daha hızlı çalışmama yardımcı olmasını seviyorum.
ClickUp Takvim Görünümü, sadece son teslim tarihlerini görsel olarak gösteren bir takvim uygulaması değil, her şeyi planlayabileceğim etkileşimli bir çalışma alanı olmasıyla öne çıkan ücretsiz bir takvim uygulamasıdır.
Dijital takvim uygulamasında görevleri sürükleyip bırakabilir, son tarihleri ayarlayabilir, görevleri önceliklerime göre renk kodlarıyla işaretleyebilir ve görevleri sıralayabilir ve filtreleyebilirim. Google Takvim gibi harici takvimlerimle senkronize olur ve kişisel ve profesyonel taahhütlerimi tek bir yerde tutar.
Planlamanın ötesinde, ClickUp'ın Proje Yönetimi özellikleri işimi son derece verimli hale getiriyor. Görev bağımlılıkları oluşturma özelliği, karmaşık projeleri yönetirken benim için bir dönüm noktası oldu. Bir görev değişirse, ClickUp tüm bağımlı görevleri otomatik olarak ayarlar; manuel güncelleme gerekmez.
Gantt Grafiği Görünümü ve Zaman Çizelgesi Görünümü, tüm projeleri ve dönüm noktalarını kuşbakışı olarak görmemi sağlayarak gerçek zamanlı ilerlemeyi izlememi sağlar.
Ayrıca, takvimimi müşterilerim ve takım üyelerimle paylaşarak, sürekli arama ve e-posta göndermeye gerek kalmadan herkesin aynı sayfada kalmasını sağlıyorum. ClickUp Hatırlatıcılarından bahsetmiş miydim? Otomatik hatırlatıcılar ve cihazlar arası bildirimler sayesinde, önemli görevleri asla kaçırmıyorum.
ClickUp'ın özelleştirme özellikleri daha da fazla değer katar. İşte size nasıl yardımcı oldukları:
- Günlük ayrıntılara veya genel aylık özetlere tercihiniz ne olursa olsun, takviminizi iş tarzınıza göre özelleştirebilirsiniz
- Yinelenen görevler, tekrarlanan faaliyetleri otomatikleştirmeye yardımcı olur
- Slack, Zoom gibi araçlarla ve Google Drive gibi bulut depolama seçenekleriyle çoklu entegrasyonlar, ClickUp'ın mevcut teknoloji altyapınıza sorunsuz bir şekilde uyum sağlamasını ve farklı platformlar arasında geçiş yapma ihtiyacını azaltır
ClickUp ve Google Takvim Entegrasyonu programımı düzenlememe yardımcı oldu. ClickUp'taki görevleri Google Takvim'deki yapılacaklar listesine senkronize edebilir ve her iki platformda yapılan değişiklikleri diğerinde gerçek zamanlı olarak görebilirim.
Bir diğer öne çıkan özellik ise görevlerin görünürlüğünü özelleştirme olanağıdır. Takvimde hangi listelerin veya görevlerin görüneceğini seçebiliyorum, böylece önemli işlere odaklanabiliyorum. Bu entegrasyon, tüm programlarımı tek bir yerde toplayarak zaman yönetimimi iyileştirdi ve farklı araçlar arasında geçiş yapma zahmetinden kurtardı.
Ayrıca okuyun: 20 Ücretsiz Google Takvim Şablonu
ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu, proje yönetimi takvimimi bir üst seviyeye taşıyan özelliklere sahiptir.
Bu şablonda en çok sevdiğim özellikler:
- ClickUp Özel Görev Durumları, görevleri "İlerleme Halinde" veya "Beklemede" olarak işaretlememi sağlıyor
- ClickUp Özel Alanlar, dönüm noktaları ve maliyetler gibi önemli ayrıntıları kaydetmek için inanılmaz derecede yararlıdır
- Zaman Çizelgesi ve Aylık Planlayıcı, genel ş Akışımı ve ilerlememi net bir şekilde görmemi sağlıyor
ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu, günlük görevleri yönetme şeklimi değiştirdi. Hedeflerimi ve son teslim tarihlerini kolayca görselleştirmemi sağlarken, görevleri önceliklendirme özelliği zamanımı daha etkili yönetmeme yardımcı oluyor. Ayrıca, yapılandırılmış bir şablona sahip olmanın, görevlerin genellikle ne kadar süreceğini anlamama yardımcı olduğunu fark ettim.
Bu şablonu kullanarak şunları yapabilirsiniz:
- Özel durumlarla ilerlemeyi kolayca izleyin
- Görevleri Kategori, Kaynaklar, Verimlilik Seviyesi ve Rol gibi özel alanları kullanarak sıralayın
- Toplantı İsteği, Rol ve Kategori gibi birden fazla görünüm erişin
- Zaman takibi ve bağımlılık uyarılarıyla verimliliği artırın
- Görsel görev yönetimi için renk kodlu görev sistemi ile düzenli kalın
- Yüksek öncelikli görevleri zorlanmadan tamamlayın
Bu planlama şablonu, iş akışım için vazgeçilmez hale geldi ve yüksek öncelikli görevleri bunalmadan tamamlamama yardımcı oluyor.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Günlük, haftalık ve aylık görünümler, takımımın görevleri ve programları yönetmesini sağlıyor
- Sürükle ve bırak planlama, görevleri doğrudan takvime taşımamı sağlıyor
- Görsel araçlar ilerlemeyi izler ve görev bağımlılıklarını yönetir
- Görev programları, bağımlılıklardaki değişikliklere göre otomatik olarak ayarlanabilir
- Google Takvim uygulaması ve diğer platformlarla sorunsuz entegrasyon sağlayarak planlamanızı tek bir yerden yapın
- Takvimler, herkesi güncel tutmak için müşterilerle veya takım üyeleriyle paylaşılabilir
- Birden fazla cihazda uyarılar
ClickUp sınırlamaları
- Sınırlı çevrimdışı erişim
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $, yıllık
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $, yıllık
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Ekran seçeneklerinde sunulan birçok görünüm (tablo, Gantt grafiği, takvim ve diğerleri gibi) görevlerin yönetilmesini de kolaylaştırır.
Ekran seçeneklerinde sunulan birçok görünüm (tablo, Gantt grafiği, takvim ve diğerleri gibi) görevlerin bakımını da kolaylaştırır.
2. Wrike (Takvim görünümlerinde kaynak tahsisi için en iyisi)
Wrike, güçlü işbirliği özellikleriyle tanınan güçlü bir proje yönetimi aracıdır. Takımların paylaşılan takvimler aracılığıyla birden fazla projeyi yönetmesine olanak tanır. Wrike'ın zaman çizelgesi görünümü, paylaşılan takım takvimleri ile birlikte yöneticilerin görevleri görselleştirmesine ve kaynakları verimli bir şekilde atamasına yardımcı olur.
Google Drive, Slack ve Microsoft Teams gibi platformlarla entegrasyonu, iletişimi kolaylaştırır. Gerçek zamanlı işbirliği özellikleri, ilerlemeyi izlemeyi ve gerekli ayarlamaları kolaylaştırır, bu da Wrike'ı birçok katılımcının yer aldığı karmaşık projelerde çalışan büyük takımlar için ideal hale getirir.
Wrike'ın en iyi özellikleri
- Kaynakları görselleştirin ve Dinamik iş yükü takvimleri ile planlama çakışmalarını önleyin
- Net bir zaman çizelgesi ve görev tabanlı takvim görünümüyle projeleri ve görevleri düzenleyin
- Takvimde sürükle ve bırak işlevini kullanarak zaman çizelgelerini yeniden planlayın veya ayarlayın
- Takvimdeki kapasite yönetimi ile takımın bant genişliğini izleyin ve iş yükünü verimli bir şekilde yönetin
Wrike sınırlamaları
- Karmaşık kullanıcı arayüzü yeni kullanıcılar için zor olabilir
- Ücretsiz sürümde özellikler sınırlıdır
- Benzersiz iş akışlarına uyum sağlamak için bazı özelleştirmeler gerekir
Wrike fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 9,80 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 24,80 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Wrike puanları ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (3200+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (4.000'den fazla yorum)
3. Google Takvim (Basit ve ücretsiz planlama için en iyisi)
Google Takvim, ilk takvim yönetimi uygulamamdı. Google Çalışma Alanı ekosistemi kullanıcıları için mükemmel olan basit takvim araçlarına sahip, güvenilir ve ücretsiz bir takvim uygulamasıdır. Gmail entegrasyonu ile gelen kutunuzda etkinlikleri, toplantıları ve hatırlatıcıları sorunsuz bir şekilde planlayabilirsiniz. Gelişmiş proje yönetimi özellikleri sunmaz, ancak kişisel planlama ve küçük başlangıç takımları için uygundur.
Google Takvim, tüm cihazlardan kolayca erişilebilir ve takım üyeleriyle takvim paylaşımı ve tekrarlanan etkinlikler oluşturma gibi temel fonksiyonlar sunar.
Google Takvim'in en iyi özellikleri
- Zaman Bul özelliği ile herkesin takvimine uyan uygun zaman aralıklarını belirleyin
- Kişisel, iş ve paylaşılan etkinlikleri renk kodlu etkinliklerle kategorilere ayırın
- Paylaşılan takvim seçenekleriyle takım programlarını ve kaynak rezervasyonlarını yönetin
Google Takvim sınırlamaları
- Sınırlı özelleştirme
- Gelişmiş proje yönetimi özellikleri yok
- Yerleşik görev yönetimi araçları yoktur
Google Takvim fiyatlandırması
- Ücretsiz
- İş planları, kullanıcı başına aylık 6 $'dan başlar (Google Çalışma Alanı ile birlikte)
Google Takvim puanları ve yorumları
- Capterra: 4,8/5 (3.200+ yorum)
Ayrıca okuyun: En İyi 10 Google Takvim Alternatifi
4. Clockwise (Otomatik zaman yönetimi için en iyisi)
Clockwise, otomatik zaman yönetimi optimizasyonu için başka bir takvim aracıdır. Clockwise'ın dikkat çekici özelliği, toplantılarınızı ve görevlerinizi en verimli saatlerinize uyacak şekilde yeniden düzenleyebilmesidir. Google Takvim ile sorunsuz bir şekilde entegre olur ve odaklanma saatlerinizi kesintiye uğratmayacak şekilde toplantıları otomatik olarak planlar.
Zaman bloklama özelliği, takvim çakışmalarını azaltırken derinlemesine çalışmak için dönemler ayırmanıza yardımcı olur. Clockwise'ın yapay zeka destekli planlama özelliği, manuel ayarlamaları en aza indirerek zaman kazanmamı sağlıyor.
Clockwise'ın en iyi özellikleri
- Akıllı Takvim asistanı ile kesintisiz Odaklanma Süresi blokları oluşturarak gününüzü optimize edin
- Takımların uygunluk senkronizasyonu ile takım programlarını dinamik olarak ayarlayın ve en uygun toplantı zamanlarını belirleyin
- İş-yaşam dengesi koruması ile çalışma saatlerini ayarlayarak toplantıların kişisel zamanınızı işgal etmesini önleyin
Saat yönünde sınırlamalar
- Takımlar için değil, bireysel kullanıcılar için en uygun olanı
- Sınırlı özelleştirme seçenekleri
- Google Takvim'e bağlı
Saat yönünde fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 6,75 $
- İş: 11,50 $/ay kullanıcı başına
Saat yönünde derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,7/5 (66 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (50 yorum)
5. Fantastical (Apple kullanıcıları için en iyisi)
Bu, Apple'a özel bir takvim aracıdır. Öne çıkan özelliklerinden biri, "Yarın öğlen Sarah ile öğle yemeği" gibi komutları yazarak etkinlikleri kolayca planlamanıza olanak tanıyan doğal dil işleme özelliğidir. Sezgisel ve kullanımı kolaydır.
Uygulama, kullanıcı dostu bir tasarıma sahiptir ve Google, iCloud ve Microsoft Exchange gibi çoğu çalışma alanı ve ekosistemle senkronizasyon sağlar.
Fantastical'ın en iyi özellikleri
- Basit komutlar yazarak etkinlikleri sezgisel bir şekilde planlamak için doğal dil etkinlik girişi kullanın
- Takvim içindeki entegre hava durumu tahminleriyle harici etkinlik koşulları için plan yapın
- Tekrar eden veya benzer etkinlikler için zaman kazanın, etkinlik şablonlarıyla takvim yönetimini kolaylaştırın
Fantastical sınırlamaları
- Yalnızca Apple cihazlarda kullanılabilir
- Premium özellikler abonelik gerektirir
- Sınırlı işbirliği özellikleri
Fantastical fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 4,99 $
Fantastical puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (16 yorum)
- Capterra: 4,8/5 (20 yorum)
Ayrıca okuyun: En İyi 10 Fantastical Alternatifi
6. Hub Planner (Kaynak kullanımını izlemek için en iyisi)
Hub Planner, büyük ölçekli projeleri yöneten takımlar için ideal olan hepsi bir arada planlama ve kaynak yönetimi aracıdır. Sezgisel takvim görünümü, kaynakları etkili bir şekilde tahsis etmenizi sağlar.
Hub Planner'ı diğerlerinden ayıran özellik, proje yöneticilerinin mevcut iş yükü yönetimine göre gelecekteki ihtiyaçları tahmin etmelerine yardımcı olan kaynak tahmini özelliğidir. Entegre zaman çizelgeleri ve faturalandırma özellikleri, projelerde harcanan zamanın izlenmesini ve bütçelerin yönetilmesini kolaylaştırır.
Hub Planner'ın en iyi özellikleri
- Takım üyelerinin programlarını izleyin ve kaynak kullanılabilirlik takvimi ile plan yapın
- Proje tahsis takvimlerini kullanarak kaynak dağıtımına kuşbakışı görünüm elde edin
- Entegre bir planlama tablosu ile proje son tarihleri ve takımın kullanım durumuna ilişkin görsel bir özet elde edin
- Takvimdeki kullanım raporlarıyla takım kapasitesini optimize edin
Hub Planner sınırlamaları
- Yeni başlayanlar için zor öğrenme süreci
- Fiyatlandırma, küçük takımlar için biraz yüksek
- Sınırlı özelleştirme seçenekleri
Hub Planner fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 7 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 18 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Hub Planner puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (44 yorum)
- Capterra: 4,2/5 (100'den fazla yorum)
7. Zoho Projects (Özelleştirilebilir iş akışları oluşturmak için en iyisi)
Zoho Projects, proje yönetimi için özelleştirilebilir takvim görünümleri sunmada mükemmeldir. Bu, esnekliğe ihtiyaç duyan takımlar için özellikle kullanışlıdır. İş akışlarını özelleştirebilir, CRM ve Books gibi diğer Zoho uygulamalarıyla entegre edebilir ve hatta proje ihtiyaçlarına göre görevleri otomatikleştirebilirsiniz.
Proje zaman çizelgesi görünümü, tüm takım üyelerinin işlerini takip etmesine yardımcı olur ve paylaşılan takvim, son teslim tarihlerini kolayca görmenizi sağlar. Ücretli planlar, büyüyen takımlar için birçok özellik sunar ve geniş entegrasyon aralığı, tamamen özelleştirilmiş bir proje yönetimi deneyimi sağlar.
Zoho Projects'in en iyi özellikleri
- Gantt grafiği entegrasyonunu kullanarak görev bağımlılıklarını doğrudan takvimde yönetin
- Dönüm noktası izleme özelliği ile takvimde anahtar proje son tarihlerini net bir şekilde görün
- Paylaşılan takvim görünümleriyle tüm takımın görev ilerlemelerini ve yaklaşan son teslim tarihlerini izleyin
Zoho Projects sınırlamaları
- Ücretsiz sürümde özellikler sınırlıdır
- Çok fazla özellik olması nedeniyle kafa karıştırıcı olabilir
- Tam işlevsellik için Zoho ekosistemi gerekir
Zoho Projects fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
Zoho Projects puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (440+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (650+ yorum)
8. Microsoft Outlook (Microsoft ekosistemi için en iyisi)
Microsoft Outlook takvimi, Microsoft Office 365'e alışkın büyük takımlar için uygundur. E-posta ve diğer tüm Office uygulamalarıyla entegre olarak, toplantı planlamayı, hatırlatıcıları ve takım üyeleriyle takvim paylaşımını kolaylaştırır. Outlook takvimi, özelleştirilebilir ve güvenilir bir dizi özellik sunar.
Microsoft Outlook'un en iyi özellikleri
- Katılımcıların takvimlerine göre toplantı planlama asistanını kullanarak katılımcılar için uygun zamanlar hakkında öneriler alın
- Takvimdeki renk kategorilerini kullanarak toplantı türlerini ve önceliklerini hızlıca belirleyin
- Takım takvimi görünümleriyle tüm takımınızın uygunluk durumunu tek bir bakışta görün
Microsoft Outlook sınırlamaları
- Gelişmiş proje yönetimi özellikleri yoktur
- Kurulumu karmaşıktır ve Office kullanıcısı olmayanlar için uzman gerektirir
- Sınırlı görev yönetimi seçenekleri
Microsoft Outlook fiyatlandırması
- Office 365 aboneliğiyle ücretsiz
Microsoft Outlook derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (2800+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (1990+ yorum)
9. Hive (Takım işbirliği ve görevler için en iyisi)
Hive, görev yönetimi ve takvim entegrasyonunu bir araya getirerek, hepsi bir arada bir çözüme ihtiyaç duyan takımlar için mükemmel bir seçimdir.
Hive takvim görünümü son derece özelleştirilebilir ve görevleri doğrudan takvimden atayabiliyorum, bu da birden fazla projeyi yönetirken zaman kazanmamı sağlıyor. Hive, iletişimi kolaylaştıran gerçek zamanlı sohbet ve dosya paylaşımı gibi iyi işbirliği özelliklerine sahiptir. Hive ayrıca Slack ve Google Drive ile de iyi entegre olur.
Hive'ın en iyi özellikleri
- Görev tabanlı takvim görünümüyle son teslim tarihlerini ve görevlerin ilerlemesini net bir şekilde izleyin
- Entegre eylem kartlarını kullanarak takvim etkinliklerini anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün
- Özelleştirilebilir takvim görünümleri, esnek proje planlaması için Gantt, Kanban ve geleneksel takvim seçenekleri sunar
Hive sınırlamaları
- Küçük takımlar için daha dik bir öğrenme eğrisi
- Küçük takımlar için biraz pahalıdır
- Sınırlı ücretsiz sürüm
Hive fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Takımlar: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyat için iletişime geçin
Hive puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (60 yorum)
- Capterra: 4,4/5 (200+ yorum)
10. Doodle (Anket tabanlı toplantı programları oluşturmak için en iyisi)
Doodle, katılımcıların tercih ettikleri toplantı saatlerini seçmelerine olanak tanıyan sezgisel bir oylama özelliği sunarak toplantı planlamasını basitleştirir. Müsaitlik durumunun değişken olduğu müşterilerle veya büyük gruplarla toplantı planlamak için kullanışlıdır. Doodle, müsait zaman dilimlerinin bir özetini görsel olarak sunar.
Temel bir toplantı yönetimi yazılımı olarak mükemmeldir, ancak projeleri ve görevleri yönetmek için harici bir araca ihtiyaç duyan takımlar için en uygunudur. Premium sürüm reklam içermez ve takviminizle kolayca senkronizasyon sağlar.
Doodle'ın en iyi özellikleri
- Grup anketi planlaması ile büyük grupların toplantı saatlerini belirlemeyi basitleştirin
- Müsaitlik sıralaması ile grup toplantıları için müsaitlik önceliği belirleyin
- Özel etkinlik markalama özelliği ile toplantı davetiyelerine profesyonel bir dokunuş katın
Doodle sınırlamaları
- Proje yönetimi özellikleri yok
- Ücretsiz sürümde sınırlı özellikler
- Özelleştirme seçenekleri minimum düzeydedir
Doodle fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 6,95 $
- Takım: Kullanıcı başına aylık 8,95 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Doodle puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (2000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1800+ yorum)
11. Apple Takvim (Yerelleştirilmiş etkinlikleri yönetmek için en iyisi)
Apple Takvim, kullanıcıları için basit ve kullanıcı dostu bir takvimdir. Etkinlikleri kolayca oluşturabileceğinizi, katılımcıları davet edebileceğinizi ve hatırlatıcılar ayarlayabileceğinizi takdir ediyorum. Siri ile entegrasyon, öne çıkan bir başka özelliktir. Bu özellik sayesinde, sesli komutları kullanarak etkinlikler planlayabilirsiniz.
Apple'ın ekosistemiyle sınırlı olsa da, kişisel kullanım ve küçük takımlar için iyi işler. Temiz, minimalist arayüzü planlamayı kolaylaştırır.
Apple Takvim'in en iyi özellikleri
- Saat dilimi desteği sayesinde otomatik ayarlamalarla farklı bölgelerde toplantılar planlayın
- Konum tabanlı hatırlatıcılar ile bulunduğunuz yere göre bildirimleri tetikleyin
- Paylaşılan aile veya grup takvimleri kullanarak diğer kişilerle programları koordine etmeyi basitleştirin
Apple Takvim sınırlamaları
- Gelişmiş proje yönetimi özellikleri yok
- Takımlar için sınırlı özelleştirme seçenekleri
Apple Takvim fiyatlandırması
- Ücretsiz (Apple cihazlarla birlikte gelir)
Apple Takvim puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (194 yorum)
12. Bitrix24 (CRM ve takvim entegrasyonu için en iyisi)
Bitrix24, eksiksiz bir iş yönetimi paketidir ve takvim yönetimi aracı bu paketin bir özelliğidir. Ayrıca CRM, görev yönetimi ve iletişim araçları da içerir. Takvim özelliği, Bitrix24'ün görev yönetim sistemi ile uyumlu çalışır. Görevleri planlayabilir ve hatırlatıcıları doğrudan uygulama içinden ayarlayabilirsiniz.
Bitrix24, tüm iç ve dış operasyonlarını tek bir platformda yöneten büyük işletmeler için idealdir. Bitrix24 ayrıca, takımınızla koordinasyon sağlayabileceğiniz paylaşımlı takvimler de sunar.
Bitrix24'ün en iyi özellikleri
- Entegre CRM ve takvim ile müşterilerle toplantıları, satış fırsatlarını ve görevleri tek bir yerden takip edin
- Takvime bağlı özel iş akışlarını kullanarak proje kurallarına göre görev planlamasını otomatikleştirin
Bitrix24 sınırlamaları
- Yeni başlayanlar için karmaşık
- Bazı özellikler yükseltme gerektirir
- Daha küçük takımlar için daha yüksek fiyatlar
Bitrix24 fiyatlandırma
- Ücretsiz (temel sürüm)
- Temel: 5 kullanıcı için aylık 49 $
- Standart: 50 kullanıcı için aylık 99 $
- Profesyonel: Sınırsız kullanıcı için aylık 199 $
Bitrix24 puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (540 yorum)
- Capterra: 4,2/5 (860+ yorum)
13. Calendly (Otomatik randevu planlama için en iyisi)
Calendly, kullanımı kolaydır ve hareket halindeyken toplantı planlaması yapması gereken profesyoneller için uygun şekilde tasarlanmıştır.
Calendly, Google veya Outlook takviminizle senkronizasyon sağlar. Saat dilimlerini otomatik olarak ayarlar, bu da onu uluslararası toplantılar için mükemmel hale getirir. Güvenilir ve uygun maliyetlidir.
Calendly'nin en iyi özellikleri
- Otomatik toplantı planlama bağlantılarını kullanarak uygunluğunuza uygun toplantı zamanlarını seçin
- Özelleştirilebilir uygunluk pencereleri kullanarak kişisel zamanınızı otomatik olarak bloklayarak fazla rezervasyonları önleyin
- Round-robin planlama ile toplantıları takım üyeleri arasında eşit olarak dağıtın
Calendly sınırlamaları
- Proje yönetimi özellikleri yoktur
- Özelleştirme, ücretsiz sürümde sınırlıdır
- Gelişmiş özellikler için ücretli planlar gereklidir
Calendly fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel özellikler: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Takımlar: Kullanıcı başına aylık 20 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Saat yönünde derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,7/5 (2220+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3360+ yorum)
Ayrıca okuyun: En İyi 10 Calendly Alternatifi
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En iyi 13 takvim yönetim aracını keşfettiniz, şimdi sıra programınızı kontrol altına almaya ve verimliliğinizi artırmaya geldi. Doğru takvim yönetimi uygulamasıyla, programınızı kolaylaştırın, zaman yönetiminizi iyileştirin ve takımınız içindeki işbirliğini artırın.
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