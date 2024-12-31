düzenli kalmak için en iyi 13 takvim yönetimi aracı

Çoğu arkadaşım kendilerine en uygun saatlerde çalışmayı tercih ediyor ve bu sadece onlar değil.

Gartner, kuruluşların çalışma saatleri ve konumları konusunda "radikal esneklik" sunduklarında, yüksek performans gösteren çalışanların sayısının %40 arttığını tespit etti .

Ancak, daha fazla özerklikle birlikte zamanı etkili bir şekilde yönetme zorluğu da ortaya çıkar

Aslında, insanların %94'ü daha iyi zaman yönetiminin verimliliği artırabileceğini söylüyor . Takvim yönetim araçları işte bu noktada fark yaratıyor.

Takvim yönetimi araçlarıyla ilgili deneyimlerime ve ClickUp takımının araştırmalarına dayanarak, projelerinizi etkili bir şekilde yönetmenize ve iş-yaşam dengenizi korumanıza yardımcı olacak en iyi 13 takvim yönetimi aracının bir listesini derledim.

Takvim Yönetimi Uygulamalarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Sırt çantalarımızda defterler taşıdığımız günler geride kaldı. Artık telefonlarımızda, tabletlerimizde ve dizüstü bilgisayarlarımızda günlük planlayıcı uygulamaları var. Çalıştığımız herhangi bir cihazdan dijital planlayıcıya erişebiliriz. İhtiyacımız olan şey, tüm cihazlar arasında senkronizasyon sağlayan bir takvim yönetimi uygulaması.

İşte mükemmel bir takvim yönetimi uygulamasının sahip olması gereken özellikler:

Veri güvenliği: Kişisel ve profesyonel verileriniz için güçlü güvenlik özellikleri sunan takvim uygulamalarını tercih edin

Entegrasyon: Takvim platformunun e-postanız, görev yönetiminiz ve diğer araçlar ve takvim uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde senkronize olmasını sağlayın

Otomatik özellikler: Takvim uygulamalarınızda planlama, hatırlatıcılar ve yinelenen etkinlik seçeneklerini arayın

Yapay Zeka: Sezgisel görev planlaması için Sezgisel görev planlaması için AI planlayıcınız ve takviminizde doğal dil işleme (NLP) kullanıp kullanamayacağınızı kontrol edin

İşbirliği: Takvim paylaşımı ve toplantı planlama seçenekleriyle en iyi takvim uygulamalarına öncelik verin

Kullanım kolaylığı: Karmaşık özelliklerle zaman kaybetmemek için sezgisel bir takvim uygulaması seçin

Mobil uyumluluk: Takvim uygulamasının akıllı telefonunuzda, dizüstü bilgisayarınızda ve tabletinizde düzgün çalıştığından emin olun

Kullanıcı arayüzü: Günlük, haftalık ve aylık görünümleri kolayca özelleştirmek için bir takvim platformu seçin

Özelleştirme: İş tarzınıza uygun ayarlanabilir bildirimler ve ayarlar arayın

1. ClickUp (Entegre proje planlama ve zamanlama için en iyisi)

Başlayın Esnek ClickUp Takvim Görünümü ile işleri görselleştirin, görevleri yeniden planlayın ve proje zaman çizelgelerini yönetin

ClickUp, paylaşılan iş akışları, belgeler ve gerçek zamanlı gösterge panelleri aracılığıyla takımımı birbirine bağlayan hepsi bir arada bir proje yönetimi platformudur. Her şeyi tek bir yerde bulup daha akıllı ve daha hızlı çalışmama yardımcı olmasını seviyorum.

ClickUp Takvim Görünümü, sadece son teslim tarihlerini görsel olarak gösteren bir takvim uygulaması değil, her şeyi planlayabileceğim etkileşimli bir çalışma alanı olmasıyla öne çıkan ücretsiz bir takvim uygulamasıdır.

Dijital takvim uygulamasında görevleri sürükleyip bırakabilir, son tarihleri ayarlayabilir, görevleri önceliklerime göre renk kodlarıyla işaretleyebilir ve görevleri sıralayabilir ve filtreleyebilirim. Google Takvim gibi harici takvimlerimle senkronize olur ve kişisel ve profesyonel taahhütlerimi tek bir yerde tutar.

Planlamanın ötesinde, ClickUp'ın Proje Yönetimi özellikleri işimi son derece verimli hale getiriyor. Görev bağımlılıkları oluşturma özelliği, karmaşık projeleri yönetirken benim için bir dönüm noktası oldu. Bir görev değişirse, ClickUp tüm bağımlı görevleri otomatik olarak ayarlar; manuel güncelleme gerekmez.

ClickUp'ın Proje Yönetimi özelliğini kullanarak görevleri takvime sürükleyip bırakarak önceliklendirin

Gantt Grafiği Görünümü ve Zaman Çizelgesi Görünümü, tüm projeleri ve dönüm noktalarını kuşbakışı olarak görmemi sağlayarak gerçek zamanlı ilerlemeyi izlememi sağlar.

Ayrıca, takvimimi müşterilerim ve takım üyelerimle paylaşarak, sürekli arama ve e-posta göndermeye gerek kalmadan herkesin aynı sayfada kalmasını sağlıyorum. ClickUp Hatırlatıcılarından bahsetmiş miydim? Otomatik hatırlatıcılar ve cihazlar arası bildirimler sayesinde, önemli görevleri asla kaçırmıyorum.

ClickUp'ın özelleştirme özellikleri daha da fazla değer katar. İşte size nasıl yardımcı oldukları:

Günlük ayrıntılara veya genel aylık özetlere tercihiniz ne olursa olsun, takviminizi iş tarzınıza göre özelleştirebilirsiniz

Yinelenen görevler, tekrarlanan faaliyetleri otomatikleştirmeye yardımcı olur

Slack, Zoom gibi araçlarla ve Google Drive gibi bulut depolama seçenekleriyle çoklu entegrasyonlar, ClickUp'ın mevcut teknoloji altyapınıza sorunsuz bir şekilde uyum sağlamasını ve farklı platformlar arasında geçiş yapma ihtiyacını azaltır

ClickUp ve Google Takvim Entegrasyonu programımı düzenlememe yardımcı oldu. ClickUp'taki görevleri Google Takvim'deki yapılacaklar listesine senkronize edebilir ve her iki platformda yapılan değişiklikleri diğerinde gerçek zamanlı olarak görebilirim.

ClickUp ve Google Takvim Entegrasyonu ile istediğiniz takvimde görevlerinizi takip edin

Bir diğer öne çıkan özellik ise görevlerin görünürlüğünü özelleştirme olanağıdır. Takvimde hangi listelerin veya görevlerin görüneceğini seçebiliyorum, böylece önemli işlere odaklanabiliyorum. Bu entegrasyon, tüm programlarımı tek bir yerde toplayarak zaman yönetimimi iyileştirdi ve farklı araçlar arasında geçiş yapma zahmetinden kurtardı.

Ayrıca okuyun: 20 Ücretsiz Google Takvim Şablonu

ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu, proje yönetimi takvimimi bir üst seviyeye taşıyan özelliklere sahiptir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu ile günlerinizi nasıl geçirmek istediğinizi planlayın

Bu şablonda en çok sevdiğim özellikler:

ClickUp Özel Görev Durumları , görevleri "İlerleme Halinde" veya "Beklemede" olarak işaretlememi sağlıyor

ClickUp Özel Alanlar , dönüm noktaları ve maliyetler gibi önemli ayrıntıları kaydetmek için inanılmaz derecede yararlıdır

Zaman Çizelgesi ve Aylık Planlayıcı, genel ş Akışımı ve ilerlememi net bir şekilde görmemi sağlıyor

ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu, günlük görevleri yönetme şeklimi değiştirdi. Hedeflerimi ve son teslim tarihlerini kolayca görselleştirmemi sağlarken, görevleri önceliklendirme özelliği zamanımı daha etkili yönetmeme yardımcı oluyor. Ayrıca, yapılandırılmış bir şablona sahip olmanın, görevlerin genellikle ne kadar süreceğini anlamama yardımcı olduğunu fark ettim.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu ile günlük programınızı takip edin

Bu şablonu kullanarak şunları yapabilirsiniz:

Özel durumlarla ilerlemeyi kolayca izleyin

Görevleri Kategori, Kaynaklar, Verimlilik Seviyesi ve Rol gibi özel alanları kullanarak sıralayın

Toplantı İsteği, Rol ve Kategori gibi birden fazla görünüm erişin

Zaman takibi ve bağımlılık uyarılarıyla verimliliği artırın

Görsel görev yönetimi için renk kodlu görev sistemi ile düzenli kalın

Yüksek öncelikli görevleri zorlanmadan tamamlayın

Bu planlama şablonu, iş akışım için vazgeçilmez hale geldi ve yüksek öncelikli görevleri bunalmadan tamamlamama yardımcı oluyor.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Günlük, haftalık ve aylık görünümler, takımımın görevleri ve programları yönetmesini sağlıyor

Sürükle ve bırak planlama, görevleri doğrudan takvime taşımamı sağlıyor

Görsel araçlar ilerlemeyi izler ve görev bağımlılıklarını yönetir

Görev programları, bağımlılıklardaki değişikliklere göre otomatik olarak ayarlanabilir

Google Takvim uygulaması ve diğer platformlarla sorunsuz entegrasyon sağlayarak planlamanızı tek bir yerden yapın

Takvimler, herkesi güncel tutmak için müşterilerle veya takım üyeleriyle paylaşılabilir

Birden fazla cihazda uyarılar

ClickUp sınırlamaları

Sınırlı çevrimdışı erişim

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $, yıllık

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $, yıllık

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Ekran seçeneklerinde sunulan birçok görünüm (tablo, Gantt grafiği, takvim ve diğerleri gibi) görevlerin yönetilmesini de kolaylaştırır.

Ekran seçeneklerinde sunulan birçok görünüm (tablo, Gantt grafiği, takvim ve diğerleri gibi) görevlerin bakımını da kolaylaştırır.

2. Wrike (Takvim görünümlerinde kaynak tahsisi için en iyisi)

wrike aracılığıyla

Wrike, güçlü işbirliği özellikleriyle tanınan güçlü bir proje yönetimi aracıdır. Takımların paylaşılan takvimler aracılığıyla birden fazla projeyi yönetmesine olanak tanır. Wrike'ın zaman çizelgesi görünümü, paylaşılan takım takvimleri ile birlikte yöneticilerin görevleri görselleştirmesine ve kaynakları verimli bir şekilde atamasına yardımcı olur.

Google Drive, Slack ve Microsoft Teams gibi platformlarla entegrasyonu, iletişimi kolaylaştırır. Gerçek zamanlı işbirliği özellikleri, ilerlemeyi izlemeyi ve gerekli ayarlamaları kolaylaştırır, bu da Wrike'ı birçok katılımcının yer aldığı karmaşık projelerde çalışan büyük takımlar için ideal hale getirir.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Kaynakları görselleştirin ve Dinamik iş yükü takvimleri ile planlama çakışmalarını önleyin

Net bir zaman çizelgesi ve görev tabanlı takvim görünümüyle projeleri ve görevleri düzenleyin

Takvimde sürükle ve bırak işlevini kullanarak zaman çizelgelerini yeniden planlayın veya ayarlayın

Takvimdeki kapasite yönetimi ile takımın bant genişliğini izleyin ve iş yükünü verimli bir şekilde yönetin

Wrike sınırlamaları

Karmaşık kullanıcı arayüzü yeni kullanıcılar için zor olabilir

Ücretsiz sürümde özellikler sınırlıdır

Benzersiz iş akışlarına uyum sağlamak için bazı özelleştirmeler gerekir

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 9,80 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24,80 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (3200+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (4.000'den fazla yorum)

3. Google Takvim (Basit ve ücretsiz planlama için en iyisi)

google Takvim aracılığıyla

Google Takvim, ilk takvim yönetimi uygulamamdı. Google Çalışma Alanı ekosistemi kullanıcıları için mükemmel olan basit takvim araçlarına sahip, güvenilir ve ücretsiz bir takvim uygulamasıdır. Gmail entegrasyonu ile gelen kutunuzda etkinlikleri, toplantıları ve hatırlatıcıları sorunsuz bir şekilde planlayabilirsiniz. Gelişmiş proje yönetimi özellikleri sunmaz, ancak kişisel planlama ve küçük başlangıç takımları için uygundur.

Google Takvim, tüm cihazlardan kolayca erişilebilir ve takım üyeleriyle takvim paylaşımı ve tekrarlanan etkinlikler oluşturma gibi temel fonksiyonlar sunar.

Google Takvim'in en iyi özellikleri

Zaman Bul özelliği ile herkesin takvimine uyan uygun zaman aralıklarını belirleyin

Kişisel, iş ve paylaşılan etkinlikleri renk kodlu etkinliklerle kategorilere ayırın

Paylaşılan takvim seçenekleriyle takım programlarını ve kaynak rezervasyonlarını yönetin

Google Takvim sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme

Gelişmiş proje yönetimi özellikleri yok

Yerleşik görev yönetimi araçları yoktur

Google Takvim fiyatlandırması

Ücretsiz

İş planları, kullanıcı başına aylık 6 $'dan başlar (Google Çalışma Alanı ile birlikte)

Google Takvim puanları ve yorumları

Capterra: 4,8/5 (3.200+ yorum)

Ayrıca okuyun: En İyi 10 Google Takvim Alternatifi

4. Clockwise (Otomatik zaman yönetimi için en iyisi)

via Clockwise

Clockwise, otomatik zaman yönetimi optimizasyonu için başka bir takvim aracıdır. Clockwise'ın dikkat çekici özelliği, toplantılarınızı ve görevlerinizi en verimli saatlerinize uyacak şekilde yeniden düzenleyebilmesidir. Google Takvim ile sorunsuz bir şekilde entegre olur ve odaklanma saatlerinizi kesintiye uğratmayacak şekilde toplantıları otomatik olarak planlar.

Zaman bloklama özelliği, takvim çakışmalarını azaltırken derinlemesine çalışmak için dönemler ayırmanıza yardımcı olur. Clockwise'ın yapay zeka destekli planlama özelliği, manuel ayarlamaları en aza indirerek zaman kazanmamı sağlıyor.

Clockwise'ın en iyi özellikleri

Akıllı Takvim asistanı ile kesintisiz Odaklanma Süresi blokları oluşturarak gününüzü optimize edin

Takımların uygunluk senkronizasyonu ile takım programlarını dinamik olarak ayarlayın ve en uygun toplantı zamanlarını belirleyin

İş-yaşam dengesi koruması ile çalışma saatlerini ayarlayarak toplantıların kişisel zamanınızı işgal etmesini önleyin

Saat yönünde sınırlamalar

Takımlar için değil, bireysel kullanıcılar için en uygun olanı

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Google Takvim'e bağlı

Saat yönünde fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 6,75 $

İş: 11,50 $/ay kullanıcı başına

Saat yönünde derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,7/5 (66 yorum)

Capterra: 4,7/5 (50 yorum)

5. Fantastical (Apple kullanıcıları için en iyisi)

fantastical aracılığıyla

Bu, Apple'a özel bir takvim aracıdır. Öne çıkan özelliklerinden biri, "Yarın öğlen Sarah ile öğle yemeği" gibi komutları yazarak etkinlikleri kolayca planlamanıza olanak tanıyan doğal dil işleme özelliğidir. Sezgisel ve kullanımı kolaydır.

Uygulama, kullanıcı dostu bir tasarıma sahiptir ve Google, iCloud ve Microsoft Exchange gibi çoğu çalışma alanı ve ekosistemle senkronizasyon sağlar.

Fantastical'ın en iyi özellikleri

Basit komutlar yazarak etkinlikleri sezgisel bir şekilde planlamak için doğal dil etkinlik girişi kullanın

Takvim içindeki entegre hava durumu tahminleriyle harici etkinlik koşulları için plan yapın

Tekrar eden veya benzer etkinlikler için zaman kazanın, etkinlik şablonlarıyla takvim yönetimini kolaylaştırın

Fantastical sınırlamaları

Yalnızca Apple cihazlarda kullanılabilir

Premium özellikler abonelik gerektirir

Sınırlı işbirliği özellikleri

Fantastical fiyatlandırma

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 4,99 $

Fantastical puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (16 yorum)

Capterra: 4,8/5 (20 yorum)

Ayrıca okuyun: En İyi 10 Fantastical Alternatifi

6. Hub Planner (Kaynak kullanımını izlemek için en iyisi)

hub Planner aracılığıyla

Hub Planner, büyük ölçekli projeleri yöneten takımlar için ideal olan hepsi bir arada planlama ve kaynak yönetimi aracıdır. Sezgisel takvim görünümü, kaynakları etkili bir şekilde tahsis etmenizi sağlar.

Hub Planner'ı diğerlerinden ayıran özellik, proje yöneticilerinin mevcut iş yükü yönetimine göre gelecekteki ihtiyaçları tahmin etmelerine yardımcı olan kaynak tahmini özelliğidir. Entegre zaman çizelgeleri ve faturalandırma özellikleri, projelerde harcanan zamanın izlenmesini ve bütçelerin yönetilmesini kolaylaştırır.

Hub Planner'ın en iyi özellikleri

Takım üyelerinin programlarını izleyin ve kaynak kullanılabilirlik takvimi ile plan yapın

Proje tahsis takvimlerini kullanarak kaynak dağıtımına kuşbakışı görünüm elde edin

Entegre bir planlama tablosu ile proje son tarihleri ve takımın kullanım durumuna ilişkin görsel bir özet elde edin

Takvimdeki kullanım raporlarıyla takım kapasitesini optimize edin

Hub Planner sınırlamaları

Yeni başlayanlar için zor öğrenme süreci

Fiyatlandırma, küçük takımlar için biraz yüksek

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Hub Planner fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 7 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Hub Planner puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (44 yorum)

Capterra: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

7. Zoho Projects (Özelleştirilebilir iş akışları oluşturmak için en iyisi)

zoho Projects aracılığıyla

Zoho Projects, proje yönetimi için özelleştirilebilir takvim görünümleri sunmada mükemmeldir. Bu, esnekliğe ihtiyaç duyan takımlar için özellikle kullanışlıdır. İş akışlarını özelleştirebilir, CRM ve Books gibi diğer Zoho uygulamalarıyla entegre edebilir ve hatta proje ihtiyaçlarına göre görevleri otomatikleştirebilirsiniz.

Proje zaman çizelgesi görünümü, tüm takım üyelerinin işlerini takip etmesine yardımcı olur ve paylaşılan takvim, son teslim tarihlerini kolayca görmenizi sağlar. Ücretli planlar, büyüyen takımlar için birçok özellik sunar ve geniş entegrasyon aralığı, tamamen özelleştirilmiş bir proje yönetimi deneyimi sağlar.

Zoho Projects'in en iyi özellikleri

Gantt grafiği entegrasyonunu kullanarak görev bağımlılıklarını doğrudan takvimde yönetin

Dönüm noktası izleme özelliği ile takvimde anahtar proje son tarihlerini net bir şekilde görün

Paylaşılan takvim görünümleriyle tüm takımın görev ilerlemelerini ve yaklaşan son teslim tarihlerini izleyin

Zoho Projects sınırlamaları

Ücretsiz sürümde özellikler sınırlıdır

Çok fazla özellik olması nedeniyle kafa karıştırıcı olabilir

Tam işlevsellik için Zoho ekosistemi gerekir

Zoho Projects fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Zoho Projects puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (440+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (650+ yorum)

8. Microsoft Outlook (Microsoft ekosistemi için en iyisi)

microsoft Outlook aracılığıyla

Microsoft Outlook takvimi, Microsoft Office 365'e alışkın büyük takımlar için uygundur. E-posta ve diğer tüm Office uygulamalarıyla entegre olarak, toplantı planlamayı, hatırlatıcıları ve takım üyeleriyle takvim paylaşımını kolaylaştırır. Outlook takvimi, özelleştirilebilir ve güvenilir bir dizi özellik sunar.

Microsoft Outlook'un en iyi özellikleri

Katılımcıların takvimlerine göre toplantı planlama asistanını kullanarak katılımcılar için uygun zamanlar hakkında öneriler alın

Takvimdeki renk kategorilerini kullanarak toplantı türlerini ve önceliklerini hızlıca belirleyin

Takım takvimi görünümleriyle tüm takımınızın uygunluk durumunu tek bir bakışta görün

Microsoft Outlook sınırlamaları

Gelişmiş proje yönetimi özellikleri yoktur

Kurulumu karmaşıktır ve Office kullanıcısı olmayanlar için uzman gerektirir

Sınırlı görev yönetimi seçenekleri

Microsoft Outlook fiyatlandırması

Office 365 aboneliğiyle ücretsiz

Microsoft Outlook derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (2800+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1990+ yorum)

9. Hive (Takım işbirliği ve görevler için en iyisi)

hive aracılığıyla

Hive, görev yönetimi ve takvim entegrasyonunu bir araya getirerek, hepsi bir arada bir çözüme ihtiyaç duyan takımlar için mükemmel bir seçimdir.

Hive takvim görünümü son derece özelleştirilebilir ve görevleri doğrudan takvimden atayabiliyorum, bu da birden fazla projeyi yönetirken zaman kazanmamı sağlıyor. Hive, iletişimi kolaylaştıran gerçek zamanlı sohbet ve dosya paylaşımı gibi iyi işbirliği özelliklerine sahiptir. Hive ayrıca Slack ve Google Drive ile de iyi entegre olur.

Hive'ın en iyi özellikleri

Görev tabanlı takvim görünümüyle son teslim tarihlerini ve görevlerin ilerlemesini net bir şekilde izleyin

Entegre eylem kartlarını kullanarak takvim etkinliklerini anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Özelleştirilebilir takvim görünümleri, esnek proje planlaması için Gantt, Kanban ve geleneksel takvim seçenekleri sunar

Hive sınırlamaları

Küçük takımlar için daha dik bir öğrenme eğrisi

Küçük takımlar için biraz pahalıdır

Sınırlı ücretsiz sürüm

Hive fiyatlandırması

Ücretsiz

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyat için iletişime geçin

Hive puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (60 yorum)

Capterra: 4,4/5 (200+ yorum)

10. Doodle (Anket tabanlı toplantı programları oluşturmak için en iyisi)

via Doodle

Doodle, katılımcıların tercih ettikleri toplantı saatlerini seçmelerine olanak tanıyan sezgisel bir oylama özelliği sunarak toplantı planlamasını basitleştirir. Müsaitlik durumunun değişken olduğu müşterilerle veya büyük gruplarla toplantı planlamak için kullanışlıdır. Doodle, müsait zaman dilimlerinin bir özetini görsel olarak sunar.

Temel bir toplantı yönetimi yazılımı olarak mükemmeldir, ancak projeleri ve görevleri yönetmek için harici bir araca ihtiyaç duyan takımlar için en uygunudur. Premium sürüm reklam içermez ve takviminizle kolayca senkronizasyon sağlar.

Doodle'ın en iyi özellikleri

Grup anketi planlaması ile büyük grupların toplantı saatlerini belirlemeyi basitleştirin

Müsaitlik sıralaması ile grup toplantıları için müsaitlik önceliği belirleyin

Özel etkinlik markalama özelliği ile toplantı davetiyelerine profesyonel bir dokunuş katın

Doodle sınırlamaları

Proje yönetimi özellikleri yok

Ücretsiz sürümde sınırlı özellikler

Özelleştirme seçenekleri minimum düzeydedir

Doodle fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 6,95 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 8,95 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Doodle puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1800+ yorum)

11. Apple Takvim (Yerelleştirilmiş etkinlikleri yönetmek için en iyisi)

apple Takvim aracılığıyla

Apple Takvim, kullanıcıları için basit ve kullanıcı dostu bir takvimdir. Etkinlikleri kolayca oluşturabileceğinizi, katılımcıları davet edebileceğinizi ve hatırlatıcılar ayarlayabileceğinizi takdir ediyorum. Siri ile entegrasyon, öne çıkan bir başka özelliktir. Bu özellik sayesinde, sesli komutları kullanarak etkinlikler planlayabilirsiniz.

Apple'ın ekosistemiyle sınırlı olsa da, kişisel kullanım ve küçük takımlar için iyi işler. Temiz, minimalist arayüzü planlamayı kolaylaştırır.

Apple Takvim'in en iyi özellikleri

Saat dilimi desteği sayesinde otomatik ayarlamalarla farklı bölgelerde toplantılar planlayın

Konum tabanlı hatırlatıcılar ile bulunduğunuz yere göre bildirimleri tetikleyin

Paylaşılan aile veya grup takvimleri kullanarak diğer kişilerle programları koordine etmeyi basitleştirin

Apple Takvim sınırlamaları

Gelişmiş proje yönetimi özellikleri yok

Takımlar için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Apple Takvim fiyatlandırması

Ücretsiz (Apple cihazlarla birlikte gelir)

Apple Takvim puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (194 yorum)

12. Bitrix24 (CRM ve takvim entegrasyonu için en iyisi)

bitrix24 aracılığıyla

Bitrix24, eksiksiz bir iş yönetimi paketidir ve takvim yönetimi aracı bu paketin bir özelliğidir. Ayrıca CRM, görev yönetimi ve iletişim araçları da içerir. Takvim özelliği, Bitrix24'ün görev yönetim sistemi ile uyumlu çalışır. Görevleri planlayabilir ve hatırlatıcıları doğrudan uygulama içinden ayarlayabilirsiniz.

Bitrix24, tüm iç ve dış operasyonlarını tek bir platformda yöneten büyük işletmeler için idealdir. Bitrix24 ayrıca, takımınızla koordinasyon sağlayabileceğiniz paylaşımlı takvimler de sunar.

Bitrix24'ün en iyi özellikleri

Entegre CRM ve takvim ile müşterilerle toplantıları, satış fırsatlarını ve görevleri tek bir yerden takip edin

Takvime bağlı özel iş akışlarını kullanarak proje kurallarına göre görev planlamasını otomatikleştirin

Bitrix24 sınırlamaları

Yeni başlayanlar için karmaşık

Bazı özellikler yükseltme gerektirir

Daha küçük takımlar için daha yüksek fiyatlar

Bitrix24 fiyatlandırma

Ücretsiz (temel sürüm)

Temel: 5 kullanıcı için aylık 49 $

Standart: 50 kullanıcı için aylık 99 $

Profesyonel: Sınırsız kullanıcı için aylık 199 $

Bitrix24 puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (540 yorum)

Capterra: 4,2/5 (860+ yorum)

13. Calendly (Otomatik randevu planlama için en iyisi)

calendly aracılığıyla

Calendly, kullanımı kolaydır ve hareket halindeyken toplantı planlaması yapması gereken profesyoneller için uygun şekilde tasarlanmıştır.

Calendly, Google veya Outlook takviminizle senkronizasyon sağlar. Saat dilimlerini otomatik olarak ayarlar, bu da onu uluslararası toplantılar için mükemmel hale getirir. Güvenilir ve uygun maliyetlidir.

Calendly'nin en iyi özellikleri

Otomatik toplantı planlama bağlantılarını kullanarak uygunluğunuza uygun toplantı zamanlarını seçin

Özelleştirilebilir uygunluk pencereleri kullanarak kişisel zamanınızı otomatik olarak bloklayarak fazla rezervasyonları önleyin

Round-robin planlama ile toplantıları takım üyeleri arasında eşit olarak dağıtın

Calendly sınırlamaları

Proje yönetimi özellikleri yoktur

Özelleştirme, ücretsiz sürümde sınırlıdır

Gelişmiş özellikler için ücretli planlar gereklidir

Calendly fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel özellikler: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Saat yönünde derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,7/5 (2220+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3360+ yorum)

Ayrıca okuyun: En İyi 10 Calendly Alternatifi

ClickUp: Sahip Olabileceğiniz En İyi Takvim Yönetimi Uygulaması

En iyi 13 takvim yönetim aracını keşfettiniz, şimdi sıra programınızı kontrol altına almaya ve verimliliğinizi artırmaya geldi. Doğru takvim yönetimi uygulamasıyla, programınızı kolaylaştırın, zaman yönetiminizi iyileştirin ve takımınız içindeki işbirliğini artırın.

Verimli proje yönetiminin avantajlarını deneyimlemek için hazırsanız, bugün ClickUp'a kaydolun ve iş yapma şeklinizi dönüştürün!