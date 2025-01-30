2025'in En İyi 10 Fantastical Alternatifi

Programımı yönetmek söz konusu olduğunda, basit bir takvim uygulamasından daha fazlasını arıyorum. Görevlerimi takip etmeme, önemli randevularımı hatırlatmama ve tüm cihazlarımda senkronizasyon içinde çalışmasına yardımcı olacak bir organizatöre ihtiyacım var. Bu yüzden, programlamayı keyifli ve verimli hale getiren çevrimiçi takvimler arıyordum.
Kısa bir süre önce Fantastical'ı denedim ve yenilikçi özellikleri ve kullanıcı dostu tasarımıyla oldukça etkilendim. Bu özellikleri, Fantastical'ı Apple kullanıcıları arasında da popüler hale getiriyor. Doğal dil işleme yetenekleri ve görsel olarak çekici arayüzü, olağan takvim fonksiyonlarını gelişmiş özelliklerle birleştiriyor.
Ancak, Fantastical'ın güçlü özelliklerini kullanmak için premium sürüme abone olmanız gerekiyor ve bazı AI entegre takvim uygulamaları kadar hızlı gelişmedi.
Ayrıca, Apple ekosistemine odaklanması, farklı platformlarda kullanışlılığını sınırlamaktadır. Bu sınırlamalara rağmen, Fantastical, iyi tasarlanmış bir takvim uygulaması arayan Apple kullanıcıları için güvenilir bir seçenek olmaya devam etmektedir.
Takvim uygulamalarını test etmek için çok zaman harcadım ve kapsamlı araştırmalarım sonucunda, takımımla birlikte en iyi 10 Fantastical alternatifini bir araya getirdik. Her biri benzersiz özellikler ve avantajlar sunarak, zaman kazanmanızı ve çevrimiçi takvim deneyiminizi en iyi şekilde değerlendirmenizi sağlıyor!
Fantastical alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Yapılacaklar listeleri, hatırlatıcılar, bildirimler ve takvim entegrasyonu, test ettiğimiz tüm günlük planlayıcılarda bulunan ortak özelliklerdir. Ancak Fantastical'a alternatif ararken, temel özelliklerin ötesine geçen özellikler aramalısınız.
İşte dikkate almanız gereken birkaç nokta:
- Uyumluluk ve çapraz platform desteği: Fantastical alternatifinin tüm cihazlar ve platformlar (iOS, Android ve web) ile uyumlu olduğundan emin olun, böylece sorunsuz senkronizasyon sağlayabilirsiniz
- Gelişmiş planlama özellikleri: Doğal dil işleme, birden çok takvim görünümü, özelleştirilebilir uyarılar ve görev yönetimi araçları, e-posta istemcileri veya not alma uygulamaları gibi birden çok uygulama ile entegrasyon gibi planlamayı kolaylaştıran özellikleri arayın
- Özelleştirme: Etkinlikleri renk kodlarıyla ayırma, yinelenen görevleri ayarlama ve bildirim tercihlerini değiştirme gibi takvim ayarlarını kişiselleştirmenize olanak tanıyan özelleştirme seçeneklerini arayın
- İşbirliği özellikleri: Sık sık işbirliği içinde çalışıyorsanız, ekip çalışmasını kolaylaştırmak için paylaşılan takvimler, grup planlama ve görev atama gibi işbirliği özellikleri sunan alternatifleri değerlendirin
- Güvenlik: Takvim verilerinizi yetkisiz erişimden veya kayıplardan korumak için uçtan uca şifreleme, iki faktörlü kimlik doğrulama ve veri yedekleme gibi güvenlik özelliklerine öncelik verin
- Kullanıcı arayüzü: Kullanıcı arayüzünü kullanım kolaylığı ve görsel çekicilik açısından değerlendirin. Temiz ve sezgisel bir arayüz, verimliliği ve kullanıcı deneyimini artırabilir
- Fiyatlandırma: Bütçenizi ve her planda bulunan özelliklerin değerini göz önünde bulundurarak alternatiflerin fiyat planlarını değerlendirin. Abone olmadan önce uygulamayı denemek için ücretsiz deneme sürümleri veya freemium seçenekleri arayın
Bazı uygulamalar bunlardan birkaçını sunarken, diğerleri ihtiyacınız olandan fazlasını sunar. Size en uygun ve işlerinizi daha verimli bir şekilde halletmenize yardımcı olacak uygulamayı seçin.
İşte favorilerimizden on tanesi.
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Fantastical Alternatifi
En iyi 10'a giren her Fantastical alternatifinin kısa bir açıklaması ve karşılaştırmasını bulacaksınız. İşiniz için en iyi takvim aracını seçmenize yardımcı olmak için anahtar özelliklerini, sınırlamalarını, fiyatlarını ve puanlarını vurguladım.
Evimizin favorisiyle başlayalım: ClickUp!
1. ClickUp—En iyi günlük takvim uygulaması
ClickUp, verimlilik konusunda çok güçlü bir araçtır ve görev planlama ile zaman bloklama bu konuda büyük rol oynar.
ClickUp Takvim Görünümü'nü hem kişisel hem de profesyonel ayarlarda kullanıyorum. Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü ve özelleştirme seçenekleri, programımı yolunda tutmak için mükemmel. Kullanıcı dostu arayüz, görev yönetimi, planlama ve yinelenen etkinlikleri tek bir ekranda bir araya getiriyor.
ClickUp, iki yönlü senkronize takvim, görev oluşturma ve diğer özellikleriyle programıma uymama yardımcı oluyor. Mobil uygulama sayesinde, hareket halindeyken de programıma, yinelenen hatırlatıcılara ve takvim etkinliklerine erişebiliyorum.
ClickUp, bir takımın lideriyseniz veya bir takımda çalışıyorsanız özellikle yararlıdır. En iyi özelleştirilebilir şablon olan ClickUp'ın Takvim Planlayıcı Şablonu, günlerimizi ve haftalarımızı planlamak için aşırı zaman harcamadan görevleri yönetmemize ve son teslim tarihlerine uymamıza yardımcı oluyor.
Takvim Planlama Şablonu bize şu konularda yardımcı oluyor:
- Takım üyelerine görevler atayın ve herkesin sorumluluklarını yerine getirmesini ve güncel kalmasını sağlamak için net son tarihler belirleyin
- Takım için etkinliklerin, toplantıların ve son tarihlerin genel görünümünü elde etmek için ClickUp Takvim Görünümü'nü kullanın
- Büyük projeleri daha küçük, yönetilebilir görevlere bölerek daha az bunaltıcı ve izlemesi daha kolay hale getirin
- Görevler ve etkinlikler için tetikleyicilere dayalı hatırlatıcıları otomatikleştirerek takımı bilgilendirin
- Değişen önceliklere, yeni projelere ve beklenmedik gecikmelere uyum sağlamak için takvim planlayıcısını inceleyin ve ayarlayın
Ayrıca, 15'ten fazla özelleştirilebilir ClickUp Görünümü ile iş yüklerini ve günlük planları görselleştirebilirsiniz. Bu görünümler, projelerimizi ve programlarımızı yakınlaştırıp uzaklaştırmamızı sağlar; bu, takım liderleri ve proje yöneticileri için mükemmel bir özelliktir.
Filtreler, yalnızca ilgilendiğim görevleri görüntülememi ve takvimimi başkalarıyla paylaşmamı sağlıyor. Bu özellik, zamanımı ve görevlerimi çok daha kolay ve verimli bir şekilde yönetmemi sağlıyor.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Günlük, haftalık ve aylık görünümlerle görevler ve yeni etkinlikler ekleyin
- Takvim Görünümünü özelleştirerek içerik takvimlerinden sprint dönüm noktalarına ve daha fazlasına kadar çeşitli takvim türleri oluşturun
- ClickUp Brain ile yapılacaklar listeleri ve tamamlanan görevlerin özetlerini oluşturun
- Sürükle ve bırak işlevselliği ile herhangi bir etkinliği veya görevi anında yeniden planlayın
- Proje yönetimi araçlarıyla işleri tek bir yerden yönetin
- Takvimleri takımınızla paylaşarak etkinlikleri planlayın ve görevleri atayın
- Büyük görevleri yönetilebilir ClickUp Kontrol Listelerine bölün ve hedefler belirleyin
- ClickUp'ın zaman takibi özellikleriyle verimliliği artırın
- Google Takvim, Microsoft Outlook ve Time Doctor gibi diğer iş uygulamalarını ClickUp Entegrasyonları ile bağlayın
- IOS, Android, iPad, masaüstü veya web uygulaması üzerinden ClickUp'a erişin
ClickUp sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar, ClickUp'ın geniş dizi özelliklerini biraz karmaşık bulabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı
- İş: Aylık kullanıcı başına 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda üye başına Çalışma Alanı başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)
2. Google Takvim—Takvim yönetimi ve planlama için en iyisi
Google Çalışma Alanı'nda çalışanlar için Google Takvim, etkinliklerinizi düzenlemeyi ve yönetmeyi, hatırlatıcılar ayarlamayı ve başkalarını davet etmeyi çocuk oyuncağı haline getirir.
Bu araç, takım toplantılarını ve etkinlikleri planlamak ve iş gününüz boyunca kendinize zaman ayırmak için mükemmeldir. Takvim, Gmail ile otomatik olarak senkronize olur, böylece etkinliklerinizde değişiklik olduğunda anında bildirimler, hatırlatıcılar ve güncellemeler alırsınız.
Canlı temalardan çeşitli görünüm seçeneklerine kadar birçok özelleştirme seçeneği de var. Ayrıca, tek bir ekranda ayrı takvimler oluşturabilir ve bunları yönetebilirsiniz.
Beğendiğim özelliklerden biri, akıllı zaman bloklama önerileri: Toplantınıza davet ettiğiniz kişilere göre, araç herkesin Takviminde otomatik olarak ücretsiz zaman aralıkları bulur.
Google Takvim'in en iyi özellikleri
- Gmail, Drive, E-Tablolar ve Meet gibi diğer Google uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin
- E-posta, metin mesajı veya açılır bildirimler yoluyla hatırlatıcılar gönderin
- Takviminizi paylaşın (gizlilik ve erişimi kontrol edin) ve diğer kullanıcıların planladığınız etkinlikleri görmesini sağlayın
- ClickUp'ın Calendly entegrasyonunu kullanarak randevularınızı Google Takvim'e ekleyin
Google Takvim sınırlamaları
- Aynı zaman diliminde çakışan programları görselleştirmede zorluk
- Google Meet dışındaki video konferans araçlarıyla entegrasyon eksikliği
Google Çalışma Alanı fiyatlandırması
- Ücretsiz
- İş Başlangıcı: Aylık 7,20 $/kullanıcı
- İş Standardı: Aylık 14,40 $/kullanıcı
- Business Plus: 21,60 $/kullanıcı/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Google Takvim değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: Mevcut değil
- Capterra: 4,8/5 (3100+ yorum)
3. Motion—En iyi verimlilik yönetimi uygulaması
Motion, üretkenliğinizi artırmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli son teknoloji bir takvime sahip bir verimlilik uygulamasıdır. Akıllı planlama, görev önceliklendirme ve zaman bloklama gibi sezgisel yapay zeka özellikleriyle planlama ve görev yönetimini kolaylaştırmasını çok sevdim.
Örneğin, akıllı planlama algoritması toplantıları öncelik ve uygunluğa göre otomatik olarak ayarlar, görev önceliklendirme özelliği ise yapay zeka kullanarak en önemli görevleri önce halletmemi sağlar.
Ayrıca, proje izleme aracı gerçek zamanlı güncellemeler ve ilerleme raporları sunarak projelerimi yolunda tutmama yardımcı oluyor. Apple, Outlook ve Google Takvim'i tek bir akıcı arayüzde birleştiren Motion'ın entegrasyon özelliğini denedim.
Motion'ı Fantastical'a iyi bir alternatif olarak buldum. Fantastical'dan farklı olarak Motion, kapsamlı görev yönetimi ve proje izleme özellikleri sunarak işler için daha uygun bir çözüm haline geliyor.
Motion'ın en iyi özellikleri
- Planlamayı otomatikleştirerek herkesin takvimine uygun en iyi toplantı zamanlarını bulun
- Kullanıcıların en önemli işlere odaklanmasına yardımcı olan AI ile görevlere öncelik verin, böylece günlük verimliliği artırın
- Takvimleri ve görevleri senkronize ederek takım işbirliğini basitleştirin, böylece daha iyi iletişim ve proje yönetimi sağlayın
- Bireylerin ve takımların zamanlarını nasıl geçirdiklerine dair içgörüler sağlayan analizlerle zaman yönetimini optimize edin
Hareket sınırlamaları
- Abonelik ücreti, uygun maliyetli çözümler arayan küçük işletmeler veya bireyler için bir engel teşkil ediyor
- Özellikle Motion, bir işletmede halihazırda kullanılan araç ve yazılımlarla sorunsuz bir şekilde entegre olmazsa, platform uyumluluğu sorunları ortaya çıkabilir
Hareketli fiyatlandırma
- Ücretsiz Deneme
- Bireysel: Aylık 34 $/kullanıcı
- Takım: Aylık 20 $/kullanıcı
Hareket değerlendirmeleri ve yorumlar
- G2: 4. 2/5 (80+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (40+ yorum)
4. Cron—Notion kullanıcıları için en iyi seçim
Cron, artık Notion Calendar olarak bilinen, çok daha büyük Notion çalışma alanı platformunun çok yönlü bir bileşenidir. Profesyoneller için görev yönetimini kolaylaştırarak organizasyonel verimliliği artırmak için tasarlanmıştır.
Benim için sihir, notları, görevleri, veritabanlarını ve hatırlatıcıları tek bir takvimde birleştirdiğimde gerçekleşiyor. Notion Takvim, rakipsiz bir planlama ve işbirliği ortamı yaratıyor. Özellikle, görevlerimi ve notlarımı etkinliklere ve toplantılara bağlamamı sağlayan diğer Notion öğeleriyle tam entegrasyonunu çok seviyorum.
Notion Takvim'in Notion'un diğer öğeleriyle tam entegrasyon özelliği, Fantastical'a göre önemli bir avantaj sağlıyor.
Takvim fonksiyonlarına odaklanan Fantastical'ın aksine, Notion Calendar, ClickUp gibi notlar, görevler ve veritabanları için kapsamlı bir araç setini bir araya getirir.
Cron'un en iyi özellikleri
- Diğer Notion bileşenleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olarak, kullanıcıların veritabanlarını, notlarını ve görevlerini doğrudan takvim içinde bağlamasına olanak tanır
- Özel iş süreçlerine veya proje ihtiyaçlarına uyacak şekilde şablonları özelleştirin
- Görevleri sürükleyip bırakarak programınızı kolayca ayarlayın, günlük gündemleri yönetin ve uzun vadeli planlamayı basitleştirin
- Zaman çizelgesi görünümleriyle proje ilerlemesini görselleştirin ve son teslim tarihlerini yönetin
- Tüm takım üyeleri gerçek zamanlı olarak güncel kalması için cihazlar arasında senkronizasyon
Cron sınırlamaları
- Çevrimdışı modu yok, bu da internet bağlantısı olmadığında takvime ve ilgili görevlere erişimi kısıtlıyor
Notion fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: Aylık 8 $/kullanıcı
- İş: Aylık 15 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Notion değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (5400+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2100+ yorum)
5. Woven—En iyi şirket içi takvim ve planlama aracı
Slack'e entegre edilen Woven, iyi bir takvim uygulamasıdır. Planlama ve zaman yönetimini basitleştirmesiyle bilinir. Sezgisel arayüzü ve sağlam entegrasyon özellikleri, takvimlerini düzenlemek isteyen yoğun profesyoneller için en iyi seçimdir.
Akıllı şablonlar, planlama bağlantıları ve grup anketleri gibi güçlü araçları entegre eden Woven, toplantı koordinasyonunu basitleştirir ve verimliliği en üst düzeye çıkarır. Akıllı Şablonları, önceden tanımlanmış ayarlarla toplantıları hızlı bir şekilde ayarlamamı sağlar, böylece zaman kazanır ve tekrarlayan planlama görevlerini azaltır.
Woven ayrıca toplantı zamanını izlemek için analizler sunarak, programları optimize etmeye ve verimliliği artırmaya yardımcı olan bilgiler sağlar.
Woven'ın en iyi özellikleri
- Birden fazla takvim arasında senkronizasyon sağlayarak tüm taahhütlerinizi tek bir görünümde görüntüleyin
- Başkalarıyla uygunluk durumunuzu paylaşmak için planlama bağlantıları oluşturun
- Birden fazla katılımcı arasında toplantılar için en uygun zamanı belirlemek üzere grup anketleri düzenleyin
- Toplantı zamanının nasıl harcandığını vurgulayan ve optimizasyon ve daha iyi zaman yönetimi için fırsatlar sunan yerleşik analizlerle zaman kullanımını analiz edin
Woven sınırlamaları
- Slack ile entegrasyonun ardından bağımsız bir hizmet olarak sonlandırıldı, bu nedenle Slack platformunu kullanmayan kullanıcılar tarafından kullanılamaz
Woven (Slack) fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 8,75 $/kullanıcı
- İş: Aylık 12,50 $/kullanıcı
- Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma
Woven (Slack) puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (32.500+ değerlendirme)
- Capterra: 4,7/5 (23.200+ değerlendirme)
6. Zcal—Profesyonel hizmet işleri için en iyisi
Calendly'nin rahatlığını ve Google Takvim'in tanıdık kullanıcı deneyimini Zcal ile birleştirin. Zcal, randevu ayarlarını ve takvim yönetimini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir planlama çözümüdür.
Bu araç, özellikle tek başına çalışan girişimciler veya profesyonel hizmet işleri için çok yararlıdır. Müşterileriniz ve tüketicileriniz, rezervasyon bağlantıları aracılığıyla randevularını ayarlayabilir ve size danışmadan yeniden planlayabilir.
Test ettiğim özelliklerden bazıları arasında tek tıklamayla planlama, özelleştirilebilir rezervasyon sayfaları ve diğer takvim uygulamalarıyla entegrasyon yer alıyor. Tek tıklamayla planlama seçeneği, müşterilerimin ve iş arkadaşlarımın sorunsuz bir şekilde randevu almasını sağlayarak bana çok zaman kazandırdı.
Özelleştirilebilir rezervasyon sayfaları da bulacaksınız — görünümü ve hissini markanıza uyacak şekilde özelleştirin.
Ayrıca, Zcal, Google Takvim ve Outlook gibi diğer takvim uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve tüm programlarımın platformlar arasında senkronizasyonunu sağlar.
Zcal'ın en iyi özellikleri
- Birkaç tıklamayla rezervasyon bağlantıları oluşturup paylaşarak toplantı planlama sürecini basitleştirin
- Google Takvim ve Outlook gibi popüler takvim hizmetleriyle sorunsuz entegrasyon
- Planlama sayfalarını doğrudan iş web sitelerine veya sosyal medya platformlarına yerleştirin
- Hatırlatıcıları ve takipleri otomatikleştirerek randevu iptallerini azaltın ve müşterilerinizle veya paydaşlarınızla iletişimi sürdürün
Zcal sınırlamaları
- Daha kapsamlı kurumsal sınıf Fantastical alternatiflerine kıyasla sınırlı gelişmiş özellikler
Zcal fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 7,50 $/kullanıcı
Zcal puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
7. Calendly—En iyi randevu planlama uygulaması
Dünya çapında profesyoneller için Calendly kadar popüler bir planlama uygulaması yok! Kullanıcıların randevuları otomatik olarak planlamasına, takvimi özelleştirmesine ve bildirimler almasına olanak tanıyor
Peki Calendly'yi diğerlerinden ayıran nedir?
İlk olarak, bu tipik bir takvim uygulaması değildir: Calendly, kapsamlı bir zaman yönetimi ve planlama aracıdır. Web tabanlı platformu ve benzersiz bağlantı tabanlı planlama özelliği ile iş günlerini yönetmeyi basitleştirir.
Otomatik hatırlatıcıları beğendim, bu sayede randevularımı takip edebildim ve önemli toplantıları kaçırmadım. Ayrıca, Calendly'nin saat dilimi ayarlama özelliği, farklı bölgelerdeki toplantıları koordine etme zahmetini ortadan kaldırıyor.
Hepsi bu kadar değil. Calendly ayrıca özelleştirilebilir etkinlik türleri de sunar. Toplantılar arasında biraz zaman ayırmanız mı gerekiyor? Calendly'nin tampon zaman özelliği bunu yapmanızı sağlar ve gününüzü kontrol altına almanız için gereken esnekliği sunar.
Calendly'nin en iyi özellikleri
- Google, Slack, Zoom ve diğer birçok platformla sorunsuz entegrasyon
- Başkalarına zahmetsiz randevu kaydı için son derece kolay ve kullanıcı dostu bir kullanıcı arayüzü sunun
- Calendly'yi dakikalar içinde kurun, eğitime gerek yok
Calendly sınırlamaları
- Aylık takvim planlama ihtiyacı çok az olan şirketler için maliyetli olabilir
- Bazı özellikler mobil sürümde mevcut olmayabilir
Calendly fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Aylık 12 $/koltuk
- Takım: Aylık 20 $/koltuk
- Enterprise: 15.000 $'dan başlayan fiyatlarla
Calendly puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2100+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3400+ yorum)
8. Microsoft Outlook—En iyi kişisel bilgi yönetimi uygulaması
Çoğu kişi için Microsoft Outlook, e-posta, takvim, kişiler, görevler ve notları tek bir kullanışlı uygulamada sorunsuz bir şekilde entegre eden, vazgeçilmez bir kişisel bilgi yöneticisidir.
Outlook'un birçok fonksiyon sunan ücretsiz çevrimiçi takvim özelliğini özellikle beğeniyorum. Randevular oluşturabilir, toplantılara ve etkinliklere bağlantı verebilir, birden fazla takvim ve alt takvim yönetebilir, hatırlatıcılar ayarlayabilir, başkalarını etkinliklere davet edebilir ve takvimime çeşitli şekillerde erişebilirim.
Küçük bir uyarı: Microsoft araçlarının tümünü kullanmak ve reklamları kaldırmak isteyenler için Microsoft 365 planına yükseltme yapmak gerekir.
Microsoft Outlook'un en iyi özellikleri
- Çok yönlü, kullanıcı dostu bir arayüz edinin
- Diğer Microsoft araçlarıyla sorunsuz entegrasyon
- E-posta ve takvim fonksiyonlarını tek bir yerde birleştirin
Microsoft Outlook sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar kullanıcı arayüzünü karmaşık buluyor
Microsoft Outlook fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Microsoft 365 Basic: 19,99 $/yıl kullanıcı başına
- Microsoft 365 Personal: 69,99 $/yıl, kullanıcı başına
- Microsoft 365 Aile: Kullanıcı başına yıllık 99 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Microsoft Outlook değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (2.700+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (1.900+ yorum)
9. Sunsama—Kişisel programınızı zaman bloklarıyla düzenlemek için en iyisi
Sunsama, görev yönetimine benzersiz yaklaşımıyla bir planlama uygulaması olarak öne çıkıyor: Mevcut iş akışınızla sorunsuz bir şekilde entegre oluyor. E-postalar ve proje yönetimi araçları dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan görevleri planlayabilir, önceliklendirebilir ve zamanlayabilirsiniz.
Bu merkezi verimlilik çalışma alanı, tüm görevlerinizi tek bir yerde düzenleyerek iş yükünüzü yönetmenizi ve aşırı taahhütlerden kaçınmanızı kolaylaştırır.
Sunsama'yı diğerlerinden ayıran bir özellik, otomatik planlama işlevidir. Diğer bazı uygulamalar gibi takviminize otomatik olarak görev eklemez, ancak göreve sağ tıklayarak veya görevin üzerine gelip "Takvime ekle" seçeneğini seçerek toplantılarınız ve taahhütleriniz etrafında görevleri kolayca planlamanıza olanak tanır
Ama Sunsama'da en çok sevdiğim şey odaklanma moduydu. Üzerinde çalıştığım görev dışındaki tüm görevleri gizleyerek dikkatimi dağıtan unsurları en aza indirebiliyorum. Ivy Lee verimlilik yöntemini uyguluyorsanız bu harika bir ipucu.
Sunsama'nın en iyi özellikleri
- Sürükle ve bırak arayüzüyle etkinlikleri ve zaman bloklarını yeniden planlayın ve önceliklendirin
- ClickUp, Trello, Outlook ve daha fazlası gibi araçları entegre ederek ş Akışınızı birleştirin
- Odak moduyla dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırın ve bildirimleri sessize alın
- Klavye kısayollarıyla planlamayı hızlandırın
Sunsama sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, uygulamanın büyük projelerde takım üyeleriyle işbirliği yapmak için ideal olmadığını belirtti
Sunsama fiyatlandırması
- 14 günlük ücretsiz deneme
- Aylık abonelik: Kullanıcı başına aylık 20 $
- Yıllık abonelik: Aylık 16 $/kullanıcı (yıllık olarak faturalandırılır)
Sunsama puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
10. Apple Takvim — iPhone ve iPad kullanıcıları için en iyisi
Apple Takvim, iPhone, iPad veya iPod Touch gibi Apple cihazları için özel olarak tasarlanmış bir çevrimiçi planlayıcıdır. Apple hayranları, cihazları arasında senkronizasyonunun ne kadar iyi olduğunu çok seviyor.
ICal olarak da bilinen bu araç, günlük, haftalık, aylık ve yıllık görünümleri kullanarak programınızı zahmetsizce yönetir. Etkinlikleri renk kodlarıyla işaretleme ve e-postalardan görevleri içe aktarma özelliği işimi büyük ölçüde kolaylaştırdı.
ICloud, Outlook, Yahoo ve Exchange ile sorunsuz bir şekilde entegre olur, bu da onu Fantastical'ın en iyi 10 alternatifinden biri yapar. Ancak, bu uygulama Apple cihazlar için tasarlandığından kısıtlayıcı gelebilir.
Apple Takvim'in en iyi özellikleri
- Google, Outlook ve diğer araçlarla sorunsuz senkronizasyon
- Tek dokunuşla konferans görüşmesi yapın
- Önemli etkinlikleri ve son tarihleri takip etmek için yinelenen etkinlikler, uyarılar ve hatırlatıcılar kullanın
- Tek bir dokunuşla etkinlik ve konum ayrıntılarına erişin
Apple Takvim sınırlamaları
- Bazı kopyala-yapıştır fonksiyonları yalnızca web sürümünde kullanılabilir
- IOS kullanmayan kullanıcılarla işbirliği yapma veya kullanılabilirlik bağlantılarını paylaşma zorluğu
Apple Takvim fiyatlandırması
- iCall Uygulaması: 2,99 $ + isteğe bağlı uygulama içi satın alımlar
Apple Takvim puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (190+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
En İyi Takvim Uygulamasıyla Verimliliğinizi Artırın
Fantastical'a alternatif olabilecek birkaç sağlam uygulamayı inceledik. Her biri, sorunsuz entegrasyondan gelişmiş takvim planlama ve akıllı görev yönetimi araçlarına kadar uzanan özelliklerle donatılmıştı.
Zcal'ın güçlü planlama özellikleri veya ClickUp'ın kapsamlı proje yönetimi özellikleri gibi, hemen hemen herkes için uygun bir seçenek var.
Verimliliğinizi artırmak ve takımınızla iletişimi kolaylaştırmak istiyorsanız, ClickUp'ı denemenizi tavsiye ederim. Mükemmel takvim ve zaman yönetimi özellikleri sunar ve projelerinizi yönetme şeklinizi değiştirebilir.
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