2025'in En İyi 10 Fantastical Alternatifi

Programımı yönetmek söz konusu olduğunda, basit bir takvim uygulamasından daha fazlasını arıyorum. Görevlerimi takip etmeme, önemli randevularımı hatırlatmama ve tüm cihazlarımda senkronizasyon içinde çalışmasına yardımcı olacak bir organizatöre ihtiyacım var. Bu yüzden, programlamayı keyifli ve verimli hale getiren çevrimiçi takvimler arıyordum.

Kısa bir süre önce Fantastical'ı denedim ve yenilikçi özellikleri ve kullanıcı dostu tasarımıyla oldukça etkilendim. Bu özellikleri, Fantastical'ı Apple kullanıcıları arasında da popüler hale getiriyor. Doğal dil işleme yetenekleri ve görsel olarak çekici arayüzü, olağan takvim fonksiyonlarını gelişmiş özelliklerle birleştiriyor.

Ancak, Fantastical'ın güçlü özelliklerini kullanmak için premium sürüme abone olmanız gerekiyor ve bazı AI entegre takvim uygulamaları kadar hızlı gelişmedi.

Ayrıca, Apple ekosistemine odaklanması, farklı platformlarda kullanışlılığını sınırlamaktadır. Bu sınırlamalara rağmen, Fantastical, iyi tasarlanmış bir takvim uygulaması arayan Apple kullanıcıları için güvenilir bir seçenek olmaya devam etmektedir.

Takvim uygulamalarını test etmek için çok zaman harcadım ve kapsamlı araştırmalarım sonucunda, takımımla birlikte en iyi 10 Fantastical alternatifini bir araya getirdik. Her biri benzersiz özellikler ve avantajlar sunarak, zaman kazanmanızı ve çevrimiçi takvim deneyiminizi en iyi şekilde değerlendirmenizi sağlıyor!

Fantastical alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Yapılacaklar listeleri, hatırlatıcılar, bildirimler ve takvim entegrasyonu, test ettiğimiz tüm günlük planlayıcılarda bulunan ortak özelliklerdir. Ancak Fantastical'a alternatif ararken, temel özelliklerin ötesine geçen özellikler aramalısınız.

İşte dikkate almanız gereken birkaç nokta:

Uyumluluk ve çapraz platform desteği: Fantastical alternatifinin tüm cihazlar ve platformlar (iOS, Android ve web) ile uyumlu olduğundan emin olun, böylece sorunsuz senkronizasyon sağlayabilirsiniz

Gelişmiş planlama özellikleri: Doğal dil işleme, birden çok takvim görünümü, özelleştirilebilir uyarılar ve görev yönetimi araçları, e-posta istemcileri veya not alma uygulamaları gibi birden çok uygulama ile entegrasyon gibi planlamayı kolaylaştıran özellikleri arayın

Özelleştirme: Etkinlikleri renk kodlarıyla ayırma, yinelenen görevleri ayarlama ve bildirim tercihlerini değiştirme gibi takvim ayarlarını kişiselleştirmenize olanak tanıyan özelleştirme seçeneklerini arayın

İşbirliği özellikleri: Sık sık işbirliği içinde çalışıyorsanız, ekip çalışmasını kolaylaştırmak için paylaşılan takvimler, grup planlama ve görev atama gibi işbirliği özellikleri sunan alternatifleri değerlendirin

Güvenlik: Takvim verilerinizi yetkisiz erişimden veya kayıplardan korumak için uçtan uca şifreleme, iki faktörlü kimlik doğrulama ve veri yedekleme gibi güvenlik özelliklerine öncelik verin

Kullanıcı arayüzü: Kullanıcı arayüzünü kullanım kolaylığı ve görsel çekicilik açısından değerlendirin. Temiz ve sezgisel bir arayüz, verimliliği ve kullanıcı deneyimini artırabilir

Fiyatlandırma: Bütçenizi ve her planda bulunan özelliklerin değerini göz önünde bulundurarak alternatiflerin fiyat planlarını değerlendirin. Abone olmadan önce uygulamayı denemek için ücretsiz deneme sürümleri veya freemium seçenekleri arayın

Bazı uygulamalar bunlardan birkaçını sunarken, diğerleri ihtiyacınız olandan fazlasını sunar. Size en uygun ve işlerinizi daha verimli bir şekilde halletmenize yardımcı olacak uygulamayı seçin.

İşte favorilerimizden on tanesi.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Fantastical Alternatifi

En iyi 10'a giren her Fantastical alternatifinin kısa bir açıklaması ve karşılaştırmasını bulacaksınız. İşiniz için en iyi takvim aracını seçmenize yardımcı olmak için anahtar özelliklerini, sınırlamalarını, fiyatlarını ve puanlarını vurguladım.

Evimizin favorisiyle başlayalım: ClickUp!

1. ClickUp—En iyi günlük takvim uygulaması

ClickUp'ın Takvim Görünümü ile aylık, haftalık ve günlük görevleri izleyin

ClickUp, verimlilik konusunda çok güçlü bir araçtır ve görev planlama ile zaman bloklama bu konuda büyük rol oynar.

ClickUp Takvim Görünümü'nü hem kişisel hem de profesyonel ayarlarda kullanıyorum. Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü ve özelleştirme seçenekleri, programımı yolunda tutmak için mükemmel. Kullanıcı dostu arayüz, görev yönetimi, planlama ve yinelenen etkinlikleri tek bir ekranda bir araya getiriyor.

ClickUp, iki yönlü senkronize takvim, görev oluşturma ve diğer özellikleriyle programıma uymama yardımcı oluyor. Mobil uygulama sayesinde, hareket halindeyken de programıma, yinelenen hatırlatıcılara ve takvim etkinliklerine erişebiliyorum.

ClickUp, bir takımın lideriyseniz veya bir takımda çalışıyorsanız özellikle yararlıdır. En iyi özelleştirilebilir şablon olan ClickUp'ın Takvim Planlayıcı Şablonu, günlerimizi ve haftalarımızı planlamak için aşırı zaman harcamadan görevleri yönetmemize ve son teslim tarihlerine uymamıza yardımcı oluyor.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Takvim Planlayıcı Şablonunu kullanarak iş yükünüzü etkili bir şekilde yönetin ve görevlerinizi yönetilebilir parçalara ayırın

Takvim Planlama Şablonu bize şu konularda yardımcı oluyor:

Takım üyelerine görevler atayın ve herkesin sorumluluklarını yerine getirmesini ve güncel kalmasını sağlamak için net son tarihler belirleyin

Takım için etkinliklerin, toplantıların ve son tarihlerin genel görünümünü elde etmek için ClickUp Takvim Görünümü'nü kullanın

Büyük projeleri daha küçük, yönetilebilir görevlere bölerek daha az bunaltıcı ve izlemesi daha kolay hale getirin

Görevler ve etkinlikler için tetikleyicilere dayalı hatırlatıcıları otomatikleştirerek takımı bilgilendirin

Değişen önceliklere, yeni projelere ve beklenmedik gecikmelere uyum sağlamak için takvim planlayıcısını inceleyin ve ayarlayın

Ayrıca, 15'ten fazla özelleştirilebilir ClickUp Görünümü ile iş yüklerini ve günlük planları görselleştirebilirsiniz. Bu görünümler, projelerimizi ve programlarımızı yakınlaştırıp uzaklaştırmamızı sağlar; bu, takım liderleri ve proje yöneticileri için mükemmel bir özelliktir.

ClickUp'ın Takvim Görünümü ile proje zaman çizelgelerini planlayın ve görselleştirin

Filtreler, yalnızca ilgilendiğim görevleri görüntülememi ve takvimimi başkalarıyla paylaşmamı sağlıyor. Bu özellik, zamanımı ve görevlerimi çok daha kolay ve verimli bir şekilde yönetmemi sağlıyor.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Günlük, haftalık ve aylık görünümlerle görevler ve yeni etkinlikler ekleyin

Takvim Görünümünü özelleştirerek içerik takvimlerinden sprint dönüm noktalarına ve daha fazlasına kadar çeşitli takvim türleri oluşturun

ClickUp Brain ile yapılacaklar listeleri ve tamamlanan görevlerin özetlerini oluşturun

Sürükle ve bırak işlevselliği ile herhangi bir etkinliği veya görevi anında yeniden planlayın

Proje yönetimi araçlarıyla işleri tek bir yerden yönetin

Takvimleri takımınızla paylaşarak etkinlikleri planlayın ve görevleri atayın

Büyük görevleri yönetilebilir ClickUp Kontrol Listelerine bölün ve hedefler belirleyin

ClickUp'ın zaman takibi özellikleriyle verimliliği artırın

Google Takvim, Microsoft Outlook ve Time Doctor gibi diğer iş uygulamalarını ClickUp Entegrasyonları ile bağlayın

IOS, Android, iPad, masaüstü veya web uygulaması üzerinden ClickUp'a erişin

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, ClickUp'ın geniş dizi özelliklerini biraz karmaşık bulabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı

İş: Aylık kullanıcı başına 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda üye başına Çalışma Alanı başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Google Takvim—Takvim yönetimi ve planlama için en iyisi

google Takvim aracılığıyla

Google Çalışma Alanı'nda çalışanlar için Google Takvim, etkinliklerinizi düzenlemeyi ve yönetmeyi, hatırlatıcılar ayarlamayı ve başkalarını davet etmeyi çocuk oyuncağı haline getirir.

Bu araç, takım toplantılarını ve etkinlikleri planlamak ve iş gününüz boyunca kendinize zaman ayırmak için mükemmeldir. Takvim, Gmail ile otomatik olarak senkronize olur, böylece etkinliklerinizde değişiklik olduğunda anında bildirimler, hatırlatıcılar ve güncellemeler alırsınız.

Canlı temalardan çeşitli görünüm seçeneklerine kadar birçok özelleştirme seçeneği de var. Ayrıca, tek bir ekranda ayrı takvimler oluşturabilir ve bunları yönetebilirsiniz.

Beğendiğim özelliklerden biri, akıllı zaman bloklama önerileri: Toplantınıza davet ettiğiniz kişilere göre, araç herkesin Takviminde otomatik olarak ücretsiz zaman aralıkları bulur.

Google Takvim'in en iyi özellikleri

Gmail, Drive, E-Tablolar ve Meet gibi diğer Google uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin

E-posta, metin mesajı veya açılır bildirimler yoluyla hatırlatıcılar gönderin

Takviminizi paylaşın (gizlilik ve erişimi kontrol edin) ve diğer kullanıcıların planladığınız etkinlikleri görmesini sağlayın

ClickUp'ın Calendly entegrasyonunu kullanarak randevularınızı Google Takvim'e ekleyin

Google Takvim sınırlamaları

Aynı zaman diliminde çakışan programları görselleştirmede zorluk

Google Meet dışındaki video konferans araçlarıyla entegrasyon eksikliği

Google Çalışma Alanı fiyatlandırması

Ücretsiz

İş Başlangıcı: Aylık 7,20 $/kullanıcı

İş Standardı: Aylık 14,40 $/kullanıcı

Business Plus: 21,60 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Google Takvim değerlendirmeleri ve yorumları

G2: Mevcut değil

Capterra: 4,8/5 (3100+ yorum)

3. Motion—En iyi verimlilik yönetimi uygulaması

via Motion

Motion, üretkenliğinizi artırmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli son teknoloji bir takvime sahip bir verimlilik uygulamasıdır. Akıllı planlama, görev önceliklendirme ve zaman bloklama gibi sezgisel yapay zeka özellikleriyle planlama ve görev yönetimini kolaylaştırmasını çok sevdim.

Örneğin, akıllı planlama algoritması toplantıları öncelik ve uygunluğa göre otomatik olarak ayarlar, görev önceliklendirme özelliği ise yapay zeka kullanarak en önemli görevleri önce halletmemi sağlar.

Ayrıca, proje izleme aracı gerçek zamanlı güncellemeler ve ilerleme raporları sunarak projelerimi yolunda tutmama yardımcı oluyor. Apple, Outlook ve Google Takvim'i tek bir akıcı arayüzde birleştiren Motion'ın entegrasyon özelliğini denedim.

Motion'ı Fantastical'a iyi bir alternatif olarak buldum. Fantastical'dan farklı olarak Motion, kapsamlı görev yönetimi ve proje izleme özellikleri sunarak işler için daha uygun bir çözüm haline geliyor.

Motion'ın en iyi özellikleri

Planlamayı otomatikleştirerek herkesin takvimine uygun en iyi toplantı zamanlarını bulun

Kullanıcıların en önemli işlere odaklanmasına yardımcı olan AI ile görevlere öncelik verin, böylece günlük verimliliği artırın

Takvimleri ve görevleri senkronize ederek takım işbirliğini basitleştirin, böylece daha iyi iletişim ve proje yönetimi sağlayın

Bireylerin ve takımların zamanlarını nasıl geçirdiklerine dair içgörüler sağlayan analizlerle zaman yönetimini optimize edin

Hareket sınırlamaları

Abonelik ücreti, uygun maliyetli çözümler arayan küçük işletmeler veya bireyler için bir engel teşkil ediyor

Özellikle Motion, bir işletmede halihazırda kullanılan araç ve yazılımlarla sorunsuz bir şekilde entegre olmazsa, platform uyumluluğu sorunları ortaya çıkabilir

Hareketli fiyatlandırma

Ücretsiz Deneme

Bireysel: Aylık 34 $/kullanıcı

Takım: Aylık 20 $/kullanıcı

Hareket değerlendirmeleri ve yorumlar

G2: 4. 2/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (40+ yorum)

4. Cron—Notion kullanıcıları için en iyi seçim

via Cron

Cron, artık Notion Calendar olarak bilinen, çok daha büyük Notion çalışma alanı platformunun çok yönlü bir bileşenidir. Profesyoneller için görev yönetimini kolaylaştırarak organizasyonel verimliliği artırmak için tasarlanmıştır.

Benim için sihir, notları, görevleri, veritabanlarını ve hatırlatıcıları tek bir takvimde birleştirdiğimde gerçekleşiyor. Notion Takvim, rakipsiz bir planlama ve işbirliği ortamı yaratıyor. Özellikle, görevlerimi ve notlarımı etkinliklere ve toplantılara bağlamamı sağlayan diğer Notion öğeleriyle tam entegrasyonunu çok seviyorum.

Notion Takvim'in Notion'un diğer öğeleriyle tam entegrasyon özelliği, Fantastical'a göre önemli bir avantaj sağlıyor.

Takvim fonksiyonlarına odaklanan Fantastical'ın aksine, Notion Calendar, ClickUp gibi notlar, görevler ve veritabanları için kapsamlı bir araç setini bir araya getirir.

Cron'un en iyi özellikleri

Diğer Notion bileşenleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olarak, kullanıcıların veritabanlarını, notlarını ve görevlerini doğrudan takvim içinde bağlamasına olanak tanır

Özel iş süreçlerine veya proje ihtiyaçlarına uyacak şekilde şablonları özelleştirin

Görevleri sürükleyip bırakarak programınızı kolayca ayarlayın, günlük gündemleri yönetin ve uzun vadeli planlamayı basitleştirin

Zaman çizelgesi görünümleriyle proje ilerlemesini görselleştirin ve son teslim tarihlerini yönetin

Tüm takım üyeleri gerçek zamanlı olarak güncel kalması için cihazlar arasında senkronizasyon

Cron sınırlamaları

Çevrimdışı modu yok, bu da internet bağlantısı olmadığında takvime ve ilgili görevlere erişimi kısıtlıyor

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Aylık 8 $/kullanıcı

İş: Aylık 15 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (5400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2100+ yorum)

5. Woven—En iyi şirket içi takvim ve planlama aracı

via Woven

Slack'e entegre edilen Woven, iyi bir takvim uygulamasıdır. Planlama ve zaman yönetimini basitleştirmesiyle bilinir. Sezgisel arayüzü ve sağlam entegrasyon özellikleri, takvimlerini düzenlemek isteyen yoğun profesyoneller için en iyi seçimdir.

Akıllı şablonlar, planlama bağlantıları ve grup anketleri gibi güçlü araçları entegre eden Woven, toplantı koordinasyonunu basitleştirir ve verimliliği en üst düzeye çıkarır. Akıllı Şablonları, önceden tanımlanmış ayarlarla toplantıları hızlı bir şekilde ayarlamamı sağlar, böylece zaman kazanır ve tekrarlayan planlama görevlerini azaltır.

Woven ayrıca toplantı zamanını izlemek için analizler sunarak, programları optimize etmeye ve verimliliği artırmaya yardımcı olan bilgiler sağlar.

Woven'ın en iyi özellikleri

Birden fazla takvim arasında senkronizasyon sağlayarak tüm taahhütlerinizi tek bir görünümde görüntüleyin

Başkalarıyla uygunluk durumunuzu paylaşmak için planlama bağlantıları oluşturun

Birden fazla katılımcı arasında toplantılar için en uygun zamanı belirlemek üzere grup anketleri düzenleyin

Toplantı zamanının nasıl harcandığını vurgulayan ve optimizasyon ve daha iyi zaman yönetimi için fırsatlar sunan yerleşik analizlerle zaman kullanımını analiz edin

Woven sınırlamaları

Slack ile entegrasyonun ardından bağımsız bir hizmet olarak sonlandırıldı, bu nedenle Slack platformunu kullanmayan kullanıcılar tarafından kullanılamaz

Woven (Slack) fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 8,75 $/kullanıcı

İş: Aylık 12,50 $/kullanıcı

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma

Woven (Slack) puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (32.500+ değerlendirme)

Capterra: 4,7/5 (23.200+ değerlendirme)

6. Zcal—Profesyonel hizmet işleri için en iyisi

via Zcal

Calendly'nin rahatlığını ve Google Takvim'in tanıdık kullanıcı deneyimini Zcal ile birleştirin. Zcal, randevu ayarlarını ve takvim yönetimini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir planlama çözümüdür.

Bu araç, özellikle tek başına çalışan girişimciler veya profesyonel hizmet işleri için çok yararlıdır. Müşterileriniz ve tüketicileriniz, rezervasyon bağlantıları aracılığıyla randevularını ayarlayabilir ve size danışmadan yeniden planlayabilir.

Test ettiğim özelliklerden bazıları arasında tek tıklamayla planlama, özelleştirilebilir rezervasyon sayfaları ve diğer takvim uygulamalarıyla entegrasyon yer alıyor. Tek tıklamayla planlama seçeneği, müşterilerimin ve iş arkadaşlarımın sorunsuz bir şekilde randevu almasını sağlayarak bana çok zaman kazandırdı.

Özelleştirilebilir rezervasyon sayfaları da bulacaksınız — görünümü ve hissini markanıza uyacak şekilde özelleştirin.

Ayrıca, Zcal, Google Takvim ve Outlook gibi diğer takvim uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve tüm programlarımın platformlar arasında senkronizasyonunu sağlar.

Zcal'ın en iyi özellikleri

Birkaç tıklamayla rezervasyon bağlantıları oluşturup paylaşarak toplantı planlama sürecini basitleştirin

Google Takvim ve Outlook gibi popüler takvim hizmetleriyle sorunsuz entegrasyon

Planlama sayfalarını doğrudan iş web sitelerine veya sosyal medya platformlarına yerleştirin

Hatırlatıcıları ve takipleri otomatikleştirerek randevu iptallerini azaltın ve müşterilerinizle veya paydaşlarınızla iletişimi sürdürün

Zcal sınırlamaları

Daha kapsamlı kurumsal sınıf Fantastical alternatiflerine kıyasla sınırlı gelişmiş özellikler

Zcal fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 7,50 $/kullanıcı

Zcal puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

7. Calendly—En iyi randevu planlama uygulaması

via Calendly

Dünya çapında profesyoneller için Calendly kadar popüler bir planlama uygulaması yok! Kullanıcıların randevuları otomatik olarak planlamasına, takvimi özelleştirmesine ve bildirimler almasına olanak tanıyor

Peki Calendly'yi diğerlerinden ayıran nedir?

İlk olarak, bu tipik bir takvim uygulaması değildir: Calendly, kapsamlı bir zaman yönetimi ve planlama aracıdır. Web tabanlı platformu ve benzersiz bağlantı tabanlı planlama özelliği ile iş günlerini yönetmeyi basitleştirir.

Otomatik hatırlatıcıları beğendim, bu sayede randevularımı takip edebildim ve önemli toplantıları kaçırmadım. Ayrıca, Calendly'nin saat dilimi ayarlama özelliği, farklı bölgelerdeki toplantıları koordine etme zahmetini ortadan kaldırıyor.

Hepsi bu kadar değil. Calendly ayrıca özelleştirilebilir etkinlik türleri de sunar. Toplantılar arasında biraz zaman ayırmanız mı gerekiyor? Calendly'nin tampon zaman özelliği bunu yapmanızı sağlar ve gününüzü kontrol altına almanız için gereken esnekliği sunar.

Calendly'nin en iyi özellikleri

Google, Slack, Zoom ve diğer birçok platformla sorunsuz entegrasyon

Başkalarına zahmetsiz randevu kaydı için son derece kolay ve kullanıcı dostu bir kullanıcı arayüzü sunun

Calendly'yi dakikalar içinde kurun, eğitime gerek yok

Calendly sınırlamaları

Aylık takvim planlama ihtiyacı çok az olan şirketler için maliyetli olabilir

Bazı özellikler mobil sürümde mevcut olmayabilir

Calendly fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Aylık 12 $/koltuk

Takım: Aylık 20 $/koltuk

Enterprise: 15.000 $'dan başlayan fiyatlarla

Calendly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2100+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3400+ yorum)

8. Microsoft Outlook—En iyi kişisel bilgi yönetimi uygulaması

microsoft Outlook aracılığıyla

Çoğu kişi için Microsoft Outlook, e-posta, takvim, kişiler, görevler ve notları tek bir kullanışlı uygulamada sorunsuz bir şekilde entegre eden, vazgeçilmez bir kişisel bilgi yöneticisidir.

Outlook'un birçok fonksiyon sunan ücretsiz çevrimiçi takvim özelliğini özellikle beğeniyorum. Randevular oluşturabilir, toplantılara ve etkinliklere bağlantı verebilir, birden fazla takvim ve alt takvim yönetebilir, hatırlatıcılar ayarlayabilir, başkalarını etkinliklere davet edebilir ve takvimime çeşitli şekillerde erişebilirim.

Küçük bir uyarı: Microsoft araçlarının tümünü kullanmak ve reklamları kaldırmak isteyenler için Microsoft 365 planına yükseltme yapmak gerekir.

Microsoft Outlook'un en iyi özellikleri

Çok yönlü, kullanıcı dostu bir arayüz edinin

Diğer Microsoft araçlarıyla sorunsuz entegrasyon

E-posta ve takvim fonksiyonlarını tek bir yerde birleştirin

Microsoft Outlook sınırlamaları

Bazı kullanıcılar kullanıcı arayüzünü karmaşık buluyor

Microsoft Outlook fiyatlandırması

Ücretsiz

Microsoft 365 Basic: 19,99 $/yıl kullanıcı başına

Microsoft 365 Personal: 69,99 $/yıl, kullanıcı başına

Microsoft 365 Aile: Kullanıcı başına yıllık 99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Microsoft Outlook değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (2.700+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.900+ yorum)

9. Sunsama—Kişisel programınızı zaman bloklarıyla düzenlemek için en iyisi

via Sunsama

Sunsama, görev yönetimine benzersiz yaklaşımıyla bir planlama uygulaması olarak öne çıkıyor: Mevcut iş akışınızla sorunsuz bir şekilde entegre oluyor. E-postalar ve proje yönetimi araçları dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan görevleri planlayabilir, önceliklendirebilir ve zamanlayabilirsiniz.

Bu merkezi verimlilik çalışma alanı, tüm görevlerinizi tek bir yerde düzenleyerek iş yükünüzü yönetmenizi ve aşırı taahhütlerden kaçınmanızı kolaylaştırır.

Sunsama'yı diğerlerinden ayıran bir özellik, otomatik planlama işlevidir. Diğer bazı uygulamalar gibi takviminize otomatik olarak görev eklemez, ancak göreve sağ tıklayarak veya görevin üzerine gelip "Takvime ekle" seçeneğini seçerek toplantılarınız ve taahhütleriniz etrafında görevleri kolayca planlamanıza olanak tanır

Ama Sunsama'da en çok sevdiğim şey odaklanma moduydu. Üzerinde çalıştığım görev dışındaki tüm görevleri gizleyerek dikkatimi dağıtan unsurları en aza indirebiliyorum. Ivy Lee verimlilik yöntemini uyguluyorsanız bu harika bir ipucu.

Sunsama'nın en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak arayüzüyle etkinlikleri ve zaman bloklarını yeniden planlayın ve önceliklendirin

ClickUp, Trello, Outlook ve daha fazlası gibi araçları entegre ederek ş Akışınızı birleştirin

Odak moduyla dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırın ve bildirimleri sessize alın

Klavye kısayollarıyla planlamayı hızlandırın

Sunsama sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, uygulamanın büyük projelerde takım üyeleriyle işbirliği yapmak için ideal olmadığını belirtti

Sunsama fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Aylık abonelik: Kullanıcı başına aylık 20 $

Yıllık abonelik: Aylık 16 $/kullanıcı (yıllık olarak faturalandırılır)

Sunsama puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Apple Takvim — iPhone ve iPad kullanıcıları için en iyisi

apple Takvim aracılığıyla

Apple Takvim, iPhone, iPad veya iPod Touch gibi Apple cihazları için özel olarak tasarlanmış bir çevrimiçi planlayıcıdır. Apple hayranları, cihazları arasında senkronizasyonunun ne kadar iyi olduğunu çok seviyor.

ICal olarak da bilinen bu araç, günlük, haftalık, aylık ve yıllık görünümleri kullanarak programınızı zahmetsizce yönetir. Etkinlikleri renk kodlarıyla işaretleme ve e-postalardan görevleri içe aktarma özelliği işimi büyük ölçüde kolaylaştırdı.

ICloud, Outlook, Yahoo ve Exchange ile sorunsuz bir şekilde entegre olur, bu da onu Fantastical'ın en iyi 10 alternatifinden biri yapar. Ancak, bu uygulama Apple cihazlar için tasarlandığından kısıtlayıcı gelebilir.

Apple Takvim'in en iyi özellikleri

Google, Outlook ve diğer araçlarla sorunsuz senkronizasyon

Tek dokunuşla konferans görüşmesi yapın

Önemli etkinlikleri ve son tarihleri takip etmek için yinelenen etkinlikler, uyarılar ve hatırlatıcılar kullanın

Tek bir dokunuşla etkinlik ve konum ayrıntılarına erişin

Apple Takvim sınırlamaları

Bazı kopyala-yapıştır fonksiyonları yalnızca web sürümünde kullanılabilir

IOS kullanmayan kullanıcılarla işbirliği yapma veya kullanılabilirlik bağlantılarını paylaşma zorluğu

Apple Takvim fiyatlandırması

iCall Uygulaması: 2,99 $ + isteğe bağlı uygulama içi satın alımlar

Apple Takvim puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (190+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

En İyi Takvim Uygulamasıyla Verimliliğinizi Artırın

Fantastical'a alternatif olabilecek birkaç sağlam uygulamayı inceledik. Her biri, sorunsuz entegrasyondan gelişmiş takvim planlama ve akıllı görev yönetimi araçlarına kadar uzanan özelliklerle donatılmıştı.

Zcal'ın güçlü planlama özellikleri veya ClickUp'ın kapsamlı proje yönetimi özellikleri gibi, hemen hemen herkes için uygun bir seçenek var.

Verimliliğinizi artırmak ve takımınızla iletişimi kolaylaştırmak istiyorsanız, ClickUp'ı denemenizi tavsiye ederim. Mükemmel takvim ve zaman yönetimi özellikleri sunar ve projelerinizi yönetme şeklinizi değiştirebilir.

ClickUp'ı bugün ücretsiz kullanmaya başlayın.