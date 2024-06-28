Ivy Lee Yöntemi: Verimliliğin Zirvesine Ulaşmanın Basit Yolu

Uzun yapılacaklar listeleri en enerjik kişileri bile bunaltabilir. Ve iddialı hedefleriniz sıradan işlerle karıştığında, durum daha da kötüleşir.

Ivy Lee yöntemi, görevlerinizi önceliklendirmenize ve zamanınızı daha iyi yöneterek daha kısa sürede daha fazlasını başarmanıza yardımcı olmayı vaat eden, aldatıcı derecede basit bir verimlilik çerçevesidir.

Her gün sadece altı kritik göreve odaklanarak, daha fazlasını başarabilir ve daha az stres hissedebilirsiniz. Nasıl olduğunu görelim!

Ivy Lee yöntemi nedir?

Ivy Lee yöntemi, en önemli görevleri önceliklendirip önce ele almaya odaklanan bir verimlilik tekniğidir. Bu yöntemin güzelliği sadeliğinde yatmaktadır: Her iş gününün sonunda, yarın yapmanız gereken en önemli altı şeyi yazın. Bu altı görevi önem sırasına göre önceliklendirin. İş gününüze başladığınızda, ilk görev tamamlanana ve tamamen bitene kadar sadece ona odaklanın. Ardından ikinci göreve, sonra üçüncü göreve ve böyle devam edin.

Bu basit zaman yönetimi yöntemi, bitmek bilmeyen yapılacaklar listesinin yarattığı bunaltıcı hissi ortadan kaldırır. Ivy Lee yöntemi, sadece altı görev seçip öncelik vermenizi sağlayarak dağınıklığı ortadan kaldırır ve gerçekten önemli olan şeylere odaklanmanıza yardımcı olur.

Ivy Lee yönteminin tarihi

Halkla ilişkiler alanında öncü olan Ivy Ledbetter Lee, bu verimlilik tekniğini geliştirmesiyle tanınmaktadır.

1918 civarında, Bethlehem Steel Corporation'ı yöneten son derece başarılı bir sanayici olan Charles M. Schwab, takımının verimliliğini artırmanın yollarını arıyordu. Danışmanlık almak için Ivy Lee ile görüştü.

Hikayeye göre Schwab, "Bana daha fazlasını yapmanın bir yolunu göster" demiş. Lee'nin cevabı alışılmadık bir cevap olmuş: "Bana her bir yöneticinizle 15 dakika verin."

Lee, yönteminin etkinliği konusunda bir kumar oynadı. Schwab'a şöyle dedi: "İşe yaramazsa hiçbir şey almayacağım. Üç ay sonra, size ne kadar değerli olduğunu düşündüğünüz bir çek gönderin."

Sonuçlar ortada. Ivy Lee yöntemini üç ay uyguladıktan sonra, Schwab'ın Lee'ye bugün yaklaşık 500.000 dolara denk gelen yüklü bir çek gönderdiği söylenir. Bu, yöntemin verimliliği artırmak için güçlü bir araç olarak ününü pekiştirdi.

Tarihsel önemi olmasına rağmen, Ivy Lee yöntemi, görevleri önceliklendirmeye ve etkili bir şekilde ele almaya odaklanarak oldukça basit kalmaktadır.

Önerilen Okuma: Ivy Lee Yöntemi Hakkında Daha Fazla Bilgi

Ivy Lee yöntemini daha ayrıntılı olarak anlamak isterseniz, şu kaynakları okumanızı tavsiye ederim:

: En çok satan Atomic Habits kitabının yazarı Ivy Lee Yöntemi: Uzmanların En Yüksek Verimlilik İçin Önerdiği Günlük Rutin: En çok satan Atomic Habits kitabının yazarı James Clear , bu makalede bu verimlilik tekniği hakkında kapsamlı bilgiler veriyor. Ivy Lee yöntemini etkili kılan anahtar faktörleri inceliyor

Bu yöntem, tek bir göreve odaklanmanızı gerektirir. Modern toplum çoklu görevleri sever. Çoklu görevlerin miti, meşgul olmanın daha iyi olmakla eşanlamlı olduğu yönündedir. Ancak bunun tam tersi doğrudur.

Bu yöntem, tek bir göreve odaklanmanızı gerektirir. Modern toplum çoklu görev yapmayı sever. Çoklu görev yapmanın miti, meşgul olmanın daha iyi olmakla eşanlamlı olduğu yönündedir. Ancak bunun tam tersi doğrudur.

Ivy Lee Yöntemi: Uzmanların En Yüksek Verimlilik İçin Önerdiği Günlük Rutin, Sikandar Sami: Bu kitap, Ivy Lee Yöntemi'nin temellerini basitleştirilmiş bir biçimde derlemektedir. Verimlilik stratejinizi çok fazla detaya girmeden gözden geçirmek istediğinizde hızlı bir başvuru kılavuzu olarak kullanabilirsiniz

amazon aracılığıyla

Free to Focus, Michael Hyatt: Bu kitap, önceliklendirmenin gücünü keşfediyor ve Ivy Lee Yöntemini anlamak için değerli bir yardımcı olabilir. Sadece daha fazla iş yapmak yerine doğru şeylere odaklanmanın önemini vurguluyor. Ayrıca, büyük hedefleri belirlemek, gereksiz görevleri reddetmek ve hedeflerinize yaklaşmanıza yardımcı olacak faaliyetleri benimsemek için Stop-Cut-Act (Dur-Kes-Harekete Geç) çerçevesini öneriyor

amazon aracılığıyla

Ivy Lee yönteminin temel bileşenleri

Ivy Lee yöntemi üç temel ilkeye dayanmaktadır:

1. Önceliklendirme: Her iş gününün sonunda, ertesi gün tamamlamanız gereken en önemli altı görevi belirlemek için biraz zaman ayırın

Kendinize şunu sorun: "Başarılı bir gün geçirdiğimi hissetmek için yarın mutlaka tamamlamam gereken altı şey nedir?" Seçim yaparken acımasız olun — altı görev sınırıdır.

2. Görev sıralaması: Altı görevinizi belirledikten sonra, bunları önem sırasına göre önceliklendirin. En kritik görevle, yani günün hedeflerine en büyük etkiyi yapacak görevle başlayın. İlk görev tamamen bitmeden ikinci göreve geçmeyin

Hızlı ipucu: Harvard Business Review'a göre, bilgi çalışanları önemsiz görevleri belirleyip başkalarına devrederek haftalık çalışma sürelerinin %20'sini geri kazanabilirler.

3. Tek görev: Tüm enerjinizi listenizdeki ilk görevi tamamlamaya odaklayın. E-postalar, sosyal medya ve diğer kesintilerle dikkatinizin dağılmasına izin vermeyin. İlk görev tamamlandığında, ikinci göreve geçin.

Örneğin, dün gece, bugünkü en önemli görevim olarak bir makale (*bu makale!) yazmayı önceliklendirdim. Kendimi sadece bu göreve odaklayarak, başka hiçbir şey dikkatimi dağıtmadan akış halinde çalışarak görevi tamamlayabildim. Sonuç olarak, bu görevi bitirdikten sonra anında bir başarı hissi yaşadım. Bu, tüm günümün olumlu geçmesini sağladı.

İş gününüzün sonunda, öncelik listenizi gözden geçirmeyi bir alışkanlık haline getirin. Tamamlanmamış görevleri yarının listesinin en üstüne taşıyın. Ayrıca, ertesi gün için yeni önemli görevler ekleyin.

Ivy Lee yönteminin avantajları

Ivy Lee'nin verimlilik yaklaşımı size şu avantajları sağlar:

Odaklanma ve dikkat dağınıklığının azalması: Her gün sadece altı önemli görev belirleyerek, bu yöntem sonsuz yapılacaklar listelerinin karmaşasını ortadan kaldırır. Bu sayede dikkatimi en önemli şeylere verebildim, dikkat dağınıklığını en aza indirdim ve derin bir iş haline geldim

Hedeflerinizi daha net bir şekilde anlamak: Ivy Lee yöntemi, önceliklerinizi doğrudan yüzleşmenizi sağlar. Sadece altı görev seçmek, en iyi sonuçları verecek eylemleri dikkatlice düşünmeyi gerektirir. Ayrıca, bu süreç hedeflerinizi ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli adımları daha net bir şekilde anlamanıza yardımcı olur

Karar verme yorgunluğunun ortadan kaldırılması: İrademiz sınırlı bir kaynaktır. Büyük veya küçük her karar, irademizi tüketir ve İrademiz sınırlı bir kaynaktır. Büyük veya küçük her karar, irademizi tüketir ve verimliliği düşürür . Ivy Lee yöntemi, "Sırada ne yapılacak?" sorusuna sürekli kafa yormayı ortadan kaldırarak karar verme yorgunluğunu en aza indirir. En önemli görev önceden belirlendiğinde, iş gününüze net bir yön belirleyerek başlayabilirsiniz

Başarı duygusu: İyi seçilmiş altı görevi tamamlamak önemli bir başarı hissi verir. Ivy Lee yöntemi, güçlü bir motivasyon kaynağı olabilecek ve verimliliği artırabilecek bir kazanma tutumunu teşvik eder

Ivy Lee yöntemini etkili bir şekilde kullanmak için ipuçları

Ivy Lee yönteminden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak bazı pratik ipuçları:

Her iş gününün sonunda, ertesi gün için altı görevinizi belirlemek için özel bir zaman ayırın. Bu, göreve zihniniz açık bir şekilde yaklaşmanızı ve erteleme eğiliminden kaçınmanızı sağlar

Altı görevi seçerken, bir günde başarabileceğiniz şeyler konusunda gerçekçi olun . Listenizi aşırı yüklemeyin, çünkü bu cesaretinizi kırıp ilerlemenizi engelleyebilir

Ivy Lee yöntemi odaklanmayı vurgular, ancak kendinizi yorana kadar çalışmayı savunmaz. Gün boyunca kısa molalar verin zihninizi tazeleyin ve enerji seviyenizi koruyun

Her gün tamamladığınız görevleri takip edin. Bu, size bir başarı hissi verir ve yöntemi kullanmaya devam etmeniz için sizi motive eder

Her haftanın sonunda, görev listenizi gözden geçirmek için biraz zaman ayırın. Yinelenen görevleri veya önceliklendirmenizin iyileştirilebileceği alanları belirleyin

Ivy Lee yönteminin popüler kullanımları ve örnekleri

Schwab'ın Ivy Lee Yöntemi ile elde ettiği başarı, durgun bir göletteki dalgalanma gibiydi. Haberler önce endüstri çevrelerinde yayıldı. Rekabet ortamında bir avantaj elde etmek isteyen yöneticiler, Lee'nin "mucize yöntemi" hakkında bulabildikleri tüm bilgileri büyük bir iştahla tükettiler.

Ticaret dergilerinde, günde sadece altı göreve odaklanmanın basitliği ve etkinliğini öven makaleler yayınlandı. Bu haberler sonunda çelik fabrikaları ve fabrikaların ötesine ulaştı. İş adamları, yazarlar ve hatta politikacılar bile Ivy Lee yöntemini denemeye başladı.

Verimlilik artışı ve günlerine yeniden hakim olma hissi ile ilgili hikayeler yaygın olarak paylaşıldı. Yöntemin karmaşık olmaması (bir kalem, kağıt ve biraz disiplin) mesleği ne olursa olsun herkesin kullanabilmesini sağladı.

Günümüzde, temel ilkeleri birçok verimlilik çerçevesine yansımıştır. Görevleri öncelik sırasına koyma ve her seferinde bir tanesine odaklanma fikri, modern proje yönetiminin temel taşlarından biridir.

Ancak, yönteme yönelik bazı eleştiriler arasında aşırı basitleştirme, sınırlı esneklik ve zaman tahmini eksikliği gibi günümüzde hala geçerli olan bazı yaygın zorluklar bulunmaktadır.

Bu zorluklara rağmen, Ivy Lee yönteminin önceliklendirme ve odaklanma şeklindeki temel mesajı hala geçerliliğini korumaktadır. Yapılacaklar listesinden bunalan herkes için harika bir başlangıç noktasıdır ve basitliği sayesinde mevcut iş akışlarına kolayca entegre edilebilir.

Ivy Lee yönteminin esnekliği, farklı iş stilleri ve tercihlere uyarlanabilir. İşte birkaç örnek: Dijital yapılacaklar listeleri: Görevlerimi yönetmek için dijital yapılacaklar listesi uygulamalarını kullanmayı tercih ediyorum. Bu uygulamaları Ivy Lee Yöntemi'ne uyacak şekilde kolayca özelleştirebilirsiniz. Ben genellikle ertesi gün için en önemli altı görevi ayrı bir liste halinde oluşturuyorum

Bullet journaling: Bullet journaling meraklıları, her günün en önemli altı görevini listeleyip öncelik sırasına koymak ve günün sonunda ilerlemelerini değerlendirmek için bir sayfa ayırarak Ivy Lee Yöntemi'ni entegre edebilirler

Takım çalışması: Bu yöntem, takımlar için de değerli bir araç olabilir. Takım liderleri, bu yöntemi kullanarak takım hedeflerine öncelik verebilir ve görevleri önemlerine göre dağıtabilir

Proje yönetimi: Proje yöneticileri, Ivy Lee yöntemini kullanarak belirli projelerle ilgili Proje yöneticileri, Ivy Lee yöntemini kullanarak belirli projelerle ilgili günlük görevleri öncelik sırasına koyabilir , böylece projelerin planlandığı gibi ilerlemesini ve son teslim tarihlerine uyulmasını sağlayabilir

Yaratıcı işler: Yazarlar, sanatçılar ve diğer yaratıcı profesyoneller, beyin fırtınası, araştırma, uygulama ve revizyon ile ilgili görevleri önceliklendirmek için bu verimlilik tekniğini kullanabilirler

Öğrenme: Öğrenciler, çalışma görevlerini, ödevlerini ve proje işlerini öncelik sırasına koyarak odaklanmalarını ve son dakikada telaşlanmalarını önleyebilirler

Reddit kullanıcılarından ipuçları:

Ben şöyle yapıyorum. Yapılacaklar listenizde çok daha fazla görev olabilir ve bu listeyi güncel tutmanız gerekir. Benim yaptığım şey, tüm delegasyon veya ekip çalışmasıyla ilgili öğeleri en üste koymak (diğer kişilere bağlı kritik yol adımında olan her şey). Diğer her şey aşağıdaki listede yer alıyor. Sayfa 1'i yazdırıp hemen en üstten yazmaya başlıyorum. Sayfa 2'ye geçme şansım yok. Yeni şeyler ve notlar sayfanın arkasına yazılır ve günün sonunda işim bitmeden liste dizüstü bilgisayarımda güncellenir. E-posta yerine bu listeyi kullanıyorum. E-postaları, görevleri dağıttıktan sonra kontrol ediyor ve yeni gelenleri listeye ekliyorum. E-posta, başkalarının sizin listenizi oluşturmasıdır, bu yüzden gününüzü e-postalara göre düzenlerseniz kontrolü tamamen kaybedersiniz. [sic]

Ben şöyle yapıyorum. Yapılacaklar listenizde çok daha fazla görev olabilir ve bu listeyi güncel tutmanız gerekir. Benim yaptığım şey, tüm delegasyon veya ekip çalışmasıyla ilgili öğeleri en üste koymak (diğer kişilere bağlı kritik yol adımında olan her şey). Diğer her şey aşağıdaki listede yer alıyor. Sayfa 1'i yazdırıp hemen en üstten yazmaya başlıyorum. Sayfa 2'ye geçme şansım yok. Yeni şeyler ve notlar sayfanın arkasına yazılır ve günün sonunda işten çıkmadan önce liste dizüstü bilgisayarımda güncellenir.

E-posta yerine bu listeyi kullanıyorum. E-postaları, görevleri dağıttıktan sonra kontrol ediyor ve yeni gelenleri listeye ekliyorum. E-postalar, başkalarının sizin listenizi oluşturması anlamına gelir, bu yüzden gününüzü e-postalara göre düzenlerseniz kontrolü tamamen kaybedersiniz. [sic]

Bu basit yöntem, karar verme yorgunluğunu azaltıp enerjinizi en öncelikli görevleriniz için saklamanızı sağladığı için oldukça etkilidir. Tüm görevlerinizi tamamlayamazsanız, bitiremediklerinizi bir sonraki günün listesine ekleyin.

Bu basit yöntem, karar verme yorgunluğunu azaltıp enerjinizi en öncelikli görevleriniz için saklamanızı sağladığı için oldukça etkilidir. Tüm görevlerinizi tamamlayamazsanız, bitiremediğiniz görevleri bir sonraki günün listesine ekleyin.

Ivy Lee yöntemini kullanmanın zorlukları

Açık konuşalım: Ivy Lee yöntemi de kendine özgü zorlukları var. Bu yöntemi birkaç iş yerinde ve farklı rollerde denedim ve bazı alanlarda normalde olduğu kadar etkili olmadığını fark ettim.

Esnek olmaması : Görev sayısının sınırlı olması (altı), iş yükü ağır olan bazı kullanıcılar için kısıtlayıcı olabilir. Altıdan fazla görevin dikkat gerektirdiği günler olabilir

Sınırlı uyarlanabilirlik: Bu yöntemin, önceliklerin hızla değişebildiği son derece dinamik iş ortamları için ideal olmayabileceğini düşündüm. Ayrıca, başlangıcı ve sonu belli görevler için daha uygundur. Sonu açık veya devam eden projeler için daha az etkili olabilir

Görev tahmininde zorluk: Her görevi tamamlamak için gereken Her görevi tamamlamak için gereken süreyi doğru bir şekilde belirlemek zor olabilir. Görev süresini hafife almak, liste tamamlanmadığında cesaret kırılmasına neden olabilir

İşte size yardımcı olabilecek bazı alternatif verimlilik yöntemleri:

Eisenhower Matrisi: Ivy Lee yöntemi görevleri öncelik sırasına koyar, ancak aciliyetini dikkate almaz. Ivy Lee yöntemi görevleri öncelik sırasına koyar, ancak aciliyetini dikkate almaz. Eisenhower Matrisi görevleri aciliyet ve önemine göre kategorize eder , böylece önemli ancak aciliyeti daha az olan görevlerin yanı sıra acil olarak ilgilenilmesi gereken kritik görevlere odaklanmanıza yardımcı olur ve son teslim tarihlerini kaçırmamanızı sağlar

Pomodoro Tekniği: Ivy Lee yöntemi, odaklanma veya aşırı yük ve Ivy Lee yöntemi, odaklanma veya aşırı yük ve iş yükü felci olasılığını ele almaz. Ancak Pomodoro Tekniği, dinlenme zamanı ayırarak etkili zaman yönetimine odaklanır. Zamanlı aralıklar ve planlı molalar, yönetilebilir parçalar halinde odaklanmış çalışmayı teşvik ederek, tükenmişliği önleyerek ve gün boyunca enerjik kalmanızı sağlayarak Ivy Lee Yöntemi'nin zorluklarıyla mücadele eder

Getting Things Done (GTD): Ivy Lee'nin yöntemi tek bir günlük listeyle katı bir yapıya sahipken, Ivy Lee'nin yöntemi tek bir günlük listeyle katı bir yapıya sahipken, Getting Things Done tekniğinde esneklik vardır

GTD, tüm görevlerinizi ve projelerinizi kaydetmek, ardından bunları işlenebilir adımlara dönüştürmek için kapsamlı bir sistem sunar. Bu esneklik, daha büyük iş yüklerini yönetmenize ve değişen önceliklere uyum sağlamanıza olanak tanır

Ivy Lee yöntemindeki zorlukların üstesinden gelmek için her zaman teknolojik çözümlere başvurabilirsiniz. Örneğin, ClickUp, her adımda size yardımcı olacak özel araçlara sahip çok yönlü bir görev yönetimi platformu sunar.

ClickUp Kullanarak Ivy Lee Yöntemini Uygulama

ClickUp'ın Özel İş Akışları ile proje yönetimi iş akışınızı özelleştirin

ClickUp kullanarak Ivy Lee yöntemine başlamanıza yardımcı olacak adım adım kılavuz:

Adım 1: ClickUp Görevleri ve yapılacaklar listelerini kullanarak en önemli 6 görevinizi belirleyin

ClickUp Görevleri veya ClickUp'ın Çevrimiçi Yapılacaklar Listesi Uygulaması'nı kullanarak özel bir görev listesi oluşturun. Başlık, "Yarının En Önemli 6 Görevi" gibi basit olabilir. Bu, en önemli altı görev için günlük yapılacaklar listeniz olarak hizmet edecektir.

ClickUp Kontrol Listeleri ile görevleri atayın, son tarihleri belirleyin ve öncelikleri atayın

ClickUp Görevleri içindeki basit Liste görünümünü seçerek en önemli görevlerinizi tek bir yerde görselleştirebilirsiniz. Her iş gününün sonunda, bir sonraki iş günü için yeni bir liste oluşturun ve bekleyen tüm görevleri yeni listeye ekleyin.

ClickUp Görev Önceliklerini kullanarak görevlerinizi en önemliden en önemsizine göre sıralayın. Görevleri acil, yüksek öncelikli, normal ve düşük öncelikli olmak üzere ilgili öncelik listelerine sürükleyip bırakabilirsiniz.

ClickUp Görev Öncelikleri ile görevleri acil, yüksek, normal ve düşük önceliklere göre sınıflandırın

En üstteki görev, bir numaralı önceliğiniz olur (Ivy Lee Yöntemi'nin en önemli görevi önce ele almaya odaklanmasıyla mükemmel bir uyum içindedir).

Önceliklerinize bağlı kalın ve listenizi o gün için en önemli altı görevle sınırlayın. Ben genellikle daha az önemli görevleri silmek veya ayrı bir "Sonraki Gün" veya "Daha Sonra" listesine taşıyorum.

Altı görevden oluşan listenizde öncelik düzeyleri için görsel bir gösterge (örneğin, renk kodları, yıldız sistemi) kullanmak, en önemli altı görevi anında tanımlamanıza ve bunları zihninizin ön planda tutmanıza yardımcı olabilir.

Alternatif olarak, önceden oluşturulmuş ClickUp Öncelik Matrisi Şablonunu kullanabilirsiniz. Bu şablon, görevleri aciliyet ve önemlerine göre kategorize etmenize yardımcı olur ve altı görevden fazlasını içerecek şekilde özelleştirilebilir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Öncelik Matrisi Şablonunu kullanarak kritik görevleri zaman gereksinimi (aciliyet) ve görev veya projenin etkisi (önem) açısından planlayın

Şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Görevlere öncelik verin: Yapılacaklar listenizdeki tüm görevleri beyin fırtınası yaparak en önemli olanları belirleyin. Şablon, önceliklerinizi görselleştirmenize yardımcı olur, böylece aciliyet ve önem derecelerini hızlıca değerlendirebilirsiniz

En önemli görevlerinizi belirleyin: Önceliklerinizi iyi bir şekilde belirledikten sonra, matristen en önemli görevleri seçin ve bunları günün en önemli altı görevine indirgeyin

Bu önceliklendirme şablonu, günlük altı Ivy Lee göreviniz için güçlü adayları belirlemenize yardımcı olacak bir ön işleme adımı olabilir.

Her göreve gerçekçi son teslim tarihleri atayarak, işlerinizi zamanında tamamlayın ve kendinizi bunalmış hissetmeyin. Bunu ClickUp Görevleri'nde, tek tek görevleri açıp üstteki Tarih alanına tıklayarak son teslim tarihini ve saatini seçerek yapabilirsiniz.

ClickUp Görevleri içinde son teslim tarihlerini ayarlayın ve düzenleyin

Ayrıca, bir görevin gecikmiş veya zamanında kapatılmış olduğunu belirtmek için tarihleri renk kodlarıyla işaretleyebilirsiniz.

Ön tanımlı olarak, son teslim tarihleri ve saatleri yerel saat diliminize göre ayarlanır. Saat ayarlanmamış son teslim tarihleri teknik olarak görev oluşturucunun yerel saat diliminde saat 4'te son teslim tarihidir.

Adım 3: ClickUp Takvim ve Zamanlayıcı ile bir seferde tek bir göreve odaklanın

ClickUp, derinlemesine odaklanmanıza ve dikkatinizin dağılmasını önlemenize yardımcı olacak çeşitli özellikler sunar:

ClickUp Takvim Görünümü'nü kullanarak daha iyi odaklanmak için zaman blokları oluşturun

"Yarınki En Önemli 6 Görev" ClickUp Takvim Görünümü'nde özel bloklar planlayarak"Yarınki En Önemli 6 Görev" listenizdeki belirli görevleri tamamlamaya odaklanın. Bu teknik, her bir görev için zihinsel olarak hazırlanmanıza ve kesintileri en aza indirmenize yardımcı olur

Bir görev üzerinde çalışırken bildirimleri sessize alın ve dikkatinizi dağıtan unsurları en aza indirin . ClickUp'ın merkezi platformu, tüm işlerinizi tek bir yerde tutarak farklı uygulamalar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır ve çoklu görev yapma isteğini azaltır

ClickUp'ı Toggl Track gibi bir zaman takibi uygulamasıyla veya ClickUp'ın yerel PomoDone Entegrasyonu ile entegre ederek Pomodoro Tekniği 'ni uygulayın. Bu yöntem, aralarda kısa molalar vererek 25 dakikalık odaklanmış aralıklarla çalışmayı içerir. Zamanlayıcı, elinizdeki göreve odaklanmanıza yardımcı olur ve yorgunluğu önler Bu yöntem, aralarda kısa molalar vererek 25 dakikalık odaklanmış aralıklarla çalışmayı içerir. Zamanlayıcı, elinizdeki göreve odaklanmanıza yardımcı olur ve yorgunluğu önler

Adım 4: ClickUp şablonlarıyla görevlerinizi izleyin

ClickUp platformunda Ivy Lee yöntemini uygulamak için en favori özelliğim ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu — tüm görevlerime görsel bir genel bakış sağlıyor. Bu şablonları kullanarak en önemli altı görevin ilerlemesini izleyebilir ve günlük programınızı gerektiği gibi ayarlayabilirsiniz.

Görevleri kategorilere ayırın, aciliyetine göre önceliklendirin ve ilerlemeyi grafikler ve çizelgelerle görselleştirin.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu ile düzenli ve verimli kalın

Bu şablondan en iyi şekilde yararlanmak için şunları yapabilirsiniz:

Alışkanlıklarınızın genel bir görünümünü görmek ve tamamlanan görevleri kolayca işaretlemek için Tablo Görünümü'nü kullanın

Liste görünümü, görevleri düzenlemenize ve filtrelemenize yardımcı olarak odaklanmanızı sağlar

Alışkanlıklarınızı ve hedeflerinizi belirlemek için Başlangıç Kılavuzu Görünümü'nü kullanın

Görevleri iki farklı duruma , Açık ve Tamamlandı, ayırarak ilerlemeyi takip edin

İlerleme hakkında bilgi sahibi olmak için durumları güncelleyin

Maksimum verimlilik için alışkanlıklarınızı izleyin ve analiz edin

Benzer şekilde, ClickUp Haftalık Planlayıcı Şablonu, haftalık olarak birden fazla görevi izlemek için mükemmeldir. Haftayı tek bir kapsamlı görünümde görebilir ve son tarihleri, etkinlikleri ve toplantıları takip edebilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Haftalık Planlayıcı Şablonu ile hafta boyunca görevleri izleyin

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

İlerleme izleme için Açık ve Tamamlandı gibi özel durumlara sahip görevler oluşturun

Görevlerinizi yönetmek için kategorilere ayırın ve öznitelikler veya özel alanlar ekleyin ve haftalık planlarınızı kolayca görselleştirin

Çalışma haftanızı planlamanıza yardımcı olmak için, Başlangıç Kılavuzu ve Planlayıcı Panosu gibi farklı ClickUp yapılandırmalarında iki farklı görünüm açın

Birden fazla atanan kişi, zaman takibi, son teslim tarihleri ve öncelik etiketleri ile haftalık planlamayı iyileştirin

Verimlilikte En Uygun Noktayı Bulmak

Ivy Lee yöntemiyle olan deneyimim gerçekten dönüştürücü oldu.

Bunu neredeyse bir zaman yönetimi oyunu gibi görüyorum. Her gün belirli sayıda göreve odaklanarak, başarı için görevlerimi düzenledim ve iş günüm üzerinde yeni bir kontrol hissi yaşadım.

Yöntemin sınırlamaları olsa da, ClickUp bunları aşmak ve verimliliğimi daha da artırmak için gereken esnekliği ve özellikleri sağladı.

Başarının anahtarı, size en uygun sistemi bulmaktır. Farklı yaklaşımları deneyin ve Ivy Lee yöntemini özel ihtiyaçlarınıza ve çalışma tarzınıza göre uyarlamaktan çekinmeyin.

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