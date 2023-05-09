Eisenhower Matrisi nedir? İşlerinizi Önceliklendirmeye Yönelik Örnekler ve En İyi Uygulamalar

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Başkan Dwight Eisenhower, yalnızca 50'li ve 60'lı yıllarda ülkeyi yönetmiş olmakla kalmadı, aynı zamanda ismiyle de çok uygun olan Eisenhower Matrisinin de yaratıcısıdır. Bu matris, görevleri iki şeye göre sınıflandırmaya yardımcı olacak basit bir yöntem olarak tasarlanmıştır:

Acil görevler

Önemli görevler

Eisenhower Matrisini işinize ve kişisel hedeflerinize uygulayarak, stresi daha iyi yönetebilir, verimliliği artıracak şekilde görevlere öncelik verebilir ve daha az zaman kaybederek hedeflerinize ulaşabilirsiniz.

Eisenhower Matrisinin dünyasına dalalım ve onu işinizde nasıl kullanabileceğinizi öğrenelim.

Eisenhower Matrisi nedir?

Acil-Önemli Matris olarak da bilinen Eisenhower Matris, görevleri aciliyet ve önemlerine göre kategorize etmenize yardımcı olan bir zaman yönetimi matris ve önceliklendirme aracıdır.

Olağanüstü verimliliği ve zaman hassasiyeti olan görevleri yerine getirme becerisiyle tanınan Başkan Eisenhower, bu zaman yönetimi matrisine ilham kaynağı olmuştur. Eisenhower Matrisinin temel hedefi, gerçekten önemli olan şeylere odaklanmanıza yardımcı olarak daha çok değil, daha akıllı çalışmanızı sağlamaktır.

Eisenhower Matrisini Kullanma

Eisenhower Matrisini, dikkatinizi en önemli görevlere odaklamak, dikkatinizi dağıtan unsurları en aza indirmek ve tükenmişlik hissini azaltmak için kullanabilirsiniz. Bu zaman yönetimi matrisini kullanarak acil ve kritik görevleri kolaylıkla belirleyip önceliklendirirken, daha az önemli ve önemsiz görevleri başkalarına devredebilir veya bunlara ayırdığınız zamanı boşaltabilirsiniz.

Bu, iş akışı yönetimi için harika bir araçtır ve kullanımı kolaydır. Eisenhower Matrisi'ni kullanmaya başlamak için şunları yapın:

Tüm görevlerinizi listeleyin: Tamamlamanız gereken tüm görevleri, kişisel görevler, günlük görevler veya işle ilgili proje görevleri olsun, listeleyerek başlayın Görevleri dört kadrana ayırın: Her birini acil ve önemli görevler temelinde değerlendirin ve ardından dört kadrandan birine yerleştirin Her çeyrekteki görevleri öncelik sırasına koyun: Dört çeyrekten, görevleri öncelik sırasına göre sıralayın Görevleri öncelik sırasına göre yerine getirin: 1. Çeyrek görevleriyle başlayın, ardından 2. Çeyrek görevlerine geçin ve böyle devam edin İnceleme ve ayarlama: Eisenhower Matrisinizi düzenli olarak inceleyerek acil ve önemli görevlerin hala uygun şekilde kategorize edildiğinden ve önceliklendirildiğinden emin olun

4 Eisenhower çeyreği

Eisenhower Matrisi, iş akışınızın nasıl olacağına karar verecek dört kadrana bölünmüş bir diyagramdır. Eisenhower Box olarak da bilinen bu görev yönetimi süreci, takımların ve liderlerin bireylere görevler verirken en etkili işlerin hangileri olduğunu belirlemelerine olanak tanır.

Dördüncü çeyrek

Acil ve Önemli Görevler: Bunlar, acil dikkat gerektiren kritik ve daha acil görevlerdir. Genellikle son teslim tarihleri vardır veya zamanında tamamlanmazlarsa ciddi sonuçlar doğururlar. Örnekler arasında krizler, acil son teslim tarihleri ve acil durumlar sayılabilir.

Dördüncü Çeyrek

Acil Değil Ama Önemli Görevler: Bu görevler uzun vadeli başarı için gereklidir, ancak acil eylem gerektirmez. Stratejik planlama, ilişki kurma ve kişisel gelişim gibi görevler bu kategoriye girer.

Dördüncü çeyrek

Acil Ama Önemli Olmayan Görevler: Bu görevler daha az önemlidir ancak acil olarak ilgilenilmesi gerekir. Genellikle başkalarının ihtiyaçlarını veya isteklerini içerir. Örnekler arasında kesintiler, e-postalar ve küçük istekler sayılabilir.

Dördüncü çeyrek

Acil ve Önemli Olmayan Görevler: Bu görevler ne acil ne de önemlidir ve en aza indirilmeli veya ortadan kaldırılmalıdır. Örnekler arasında yapılacaklar listesindeki zaman kaybettiren faaliyetler, dikkat dağıtıcı unsurlar ve aşırı sosyal medya kullanımı sayılabilir.

Eisenhower Matris Şablonu Nasıl Kullanılır?

Bu yararlı şablonu kullanarak görevleri net bir şekilde belirleyin ve önceliklendirin

Eisenhower Matrisini sıfırdan kullanmaya başlamayın. Bu ClickUp Eisenhower Matris Şablonu ile en acil görevlerinizi en az önemli veya önemsiz görevlerinizden ayırın. Bu şablon, nihai proje önceliklendirme süreci için hedeflerinizi ve önceliklerinizi belirlemenizi kolaylaştırır.

Bunu üç kez hızlıca söyleyin!

ClickUp sadece bir görev yönetim aracı değildir. ClickUp'ın Beyaz Tahta özelliğini kullanarak dört kadranın görsel bir temsilini içeren bir Eisenhower kutusu oluşturabilirsiniz. Bu tamamen ücretsiz şablon, yapılacaklar listenizdeki görevleri hızlı ve etkili bir şekilde kategorize etmenize ve önceliklendirmenize olanak tanır.

Daha İyi Bir Fikir Edinmenizi Sağlayacak Pratik Eisenhower Matris Örnekleri

Eisenhower Matrisinin nasıl işlediğinin temellerini anladığınıza göre, bazı pratik örnekler incelemek faydalı olacaktır. Bu matris, çalışanların acil ve önemsiz görevler arasındaki farkı belirlemelerine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda verimliliğinizi artırmak için özel kullanım örnekleri de sunar!

Örnek 1: Proje yönetimi

Eisenhower Matrisi, acil ve önemli olanları açıkça ayırt ederek bu süreci kolaylaştırır, böylece kaynakları verimli bir şekilde tahsis edebilirsiniz. Bu sayede, sadece son teslim tarihlerine uymakla kalmaz, aynı zamanda birbiriyle rekabet eden talepler arasında sağlıklı bir denge kurarak projelerinizin sorunsuz ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlarsınız.

ClickUp'ın İş Yükü Görünümü'nü kullanarak kimin önde veya geride olduğunu görün ve görevleri kolayca sürükleyip bırakarak kaynakları yeniden tahsis edin

Kaynak tahsisi, çalışanlara eşit görevler verilmesi gereken takım liderleri için kritik bir husustur, böylece işleri az veya fazla atamış olmazsınız. Basit bir iş yükü görünümü ile liderler, seçilen zaman aralığında her takım üyesine atanan iş yükünü net bir şekilde görebilir.

Her bir kişinin iş yükünü kendisine atanan kapasiteyle karşılaştırmak için bir veya iki hafta ya da bir ay seçin. Bu, takım liderlerine takımları için görünür bir yapılacaklar listesi sunarak herkesin aynı hedefe doğru çalıştığını bilmesini sağlar.

Ayrıca, proje yönetiminde Eisenhower Matrisi'ni kullanmak, takımların projenin tam ölçeğini anlamasına yardımcı olur, böylece herkes sadece tüm görevleri değil, aynı zamanda her şeyin akışını sağlayacak acil görevleri de bilir. Örneğin, bir Eisenhower Karar Matrisi, bir proje yönetimi ayarında şöyle görünebilir:

Birinci çeyrek : Kritik bir hatayı gidermek, bir müşterinin son teslim tarihine yetişmek veya bir proje engelini çözmek

İkinci çeyrek : Proje planlama, takım geliştirme veya risk değerlendirmesi

Üçüncü çeyrek : Acil olmayan e-postalar veya kritik olmayan toplantılar

Dördüncü kadran: Çalışma saatleri içinde aşırı internette gezinme veya sosyalleşme ya da ana projeyle ilgisi olmayan en az acil görevler

Örnek 2: Kişisel verimlilik

Kişisel verimlilik söz konusu olduğunda, Eisenhower Matrisini ustaca kullanmak, işinizde en üst düzeyde kalmak için anahtardır. Görevleri acil ve önemli matrisine göre kategorize ederek, zamanınızı ve enerjinizi etkili bir şekilde yönetir, gerçekten önemli olan işlere odaklanırsınız.

Bu stratejik yaklaşım, düzenli kalmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda tükenmişliği önler, odaklanmanızı ve kişisel hedeflerinize ulaşmak için motivasyonunuzu korumanızı sağlar. Kişisel verimlilikte Eisenhower Karar Matrisi şöyle görünebilir:

Birinci çeyrek : Vadesi geçmiş faturaları ödemek, acil bir ailevi sorunu halletmek veya bugün tamamlanması gereken acil ve önemli görevleri tamamlamak

İkinci çeyrek : Düzenli egzersiz, ailenizle kaliteli zaman geçirmek veya yeni bir beceri öğrenmek

Üçüncü çeyrek : İlgi duymadığınız bir etkinliğe katılmak veya başkaları için ayak işleri yapmak

Dördüncü kadran: TV dizilerini izlemek gibi gereksiz görevler

ClickUp Kişisel Verimlilik Şablonu, işle ilgili olsun ya da olmasın günlük görevlerinizi düzenlemek ve önceliklendirmek için mükemmeldir

KİŞİSEL VERİMLİLİK ŞABLONU Kişisel görevlerinizi sipariş etmek mi istiyorsunuz? İşlerinizin düzenli kalmasını ve önemli görevlerin önceliklendirilmesini sağlamak için ClickUp Kişisel Verimlilik Şablonunu süper güçlü bir yapılacaklar listesi gibi kullanın. Eisenhower Matrisi ile birlikte kullanarak görev yönetimi sürecinizden en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

Örnek 3: Takım işbirliği

Takım işbirliği için Matris, etkili işyeri dinamikleri için oyunun kurallarını değiştirir. Görevleri aciliyet ve öneme göre toplu olarak kategorize ederek, takımlar öncelikler konusunda ortak bir anlayış geliştirir ve bu da daha iyi uyum ve karar verme süreçlerine yol açar.

Bu, üyelerinin birbirlerini desteklediği ve projeleri tamamlanana kadar sürdürdüğü, tek bir bütün olarak hareket eden daha verimli ve uyumlu bir takımla sonuçlanır. Örneğin, bir takım işbirliği ayarında Eisenhower Matrisiniz şöyle görünebilir:

Birinci çeyrek : Takım üyeleri arasındaki bir çatışmayı çözmek, bir proje teklifini zamanında sunmak veya önemli bir toplantıya katılmak

İkinci çeyrek : Takım oluşturma etkinlikleri, uzun vadeli takım hedefleri belirleme veya kıdemsiz takım üyelerine mentorluk yapma

Birinci çeyrek : Önemli olmayan e-postalara yanıt vermek, isteğe bağlı toplantılara katılmak veya bir takımın şirket dışı organizasyonunu yapmak

Birinci çeyrek: Toplantılarda alakasız konuların tartışılması veya yapılacaklar listesinde olmayan görevler üzerinde çalışılması

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i̇zlemeniz gereken 5 basit Eisenhower Matrisi en iyi uygulaması

Eisenhower Matrisini başarıyla uygulamak için şu en iyi uygulamaları izleyin:

1. Kendinize karşı dürüst olun

Her görevin aciliyetini ve önemini doğru bir şekilde değerlendirin. Bir görevin önemini abartmayın veya küçümsemeyin.

2. Basit tutun

Matrisinizi fazla karmaşık hale getirmeyin. Dört kadrana sadık kalın ve matrisinizi görsel olarak temiz ve anlaşılır tutun.

Matrisinizi günlük veya haftalık olarak gözden geçirmeyi ve gerektiğinde görevleri ayarlama alışkanlığı edinin. Öncelikler değişir ve uyum sağlamaya devam etmek çok önemlidir.

4. Mümkün olduğunda görevleri delege edin

Dördüncü kadranda yer alan görevler için, uygun ve mümkünse başka birine devretmeyi düşünün.

5. 4. Çeyrekteki görevleri sınırlayın

Dördüncü çeyrekteki görevlere harcadığınız zamanı en aza indirin. Bu zamanı ve enerjiyi, daha iyi verimlilik ve kişisel gelişim için ikinci çeyrekteki görevlere yönlendirin.

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Eisenhower Matrisinizi Oluşturmak için En İyi Görev Yönetimi Aracı

Belgeler, görevler ve daha fazlasını ekleyerek Beyaz Tahtalarınızı kolayca özelleştirin

ClickUp Beyaz Tahtaları, uzman takımların Eisenhower Matrisleri oluşturup paylaşmanın yanı sıra herkesin senkronizasyonunu sağlamak için harika bir yoldur. Beyaz Tahta özelliği, takım üyelerinin gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına olanak tanıyan çok yönlü bir tuval sunar.

Matris yaklaşımıyla görevleri önceliklendirmeye çalışmak bir şey, bunu işbirliği içinde yapmak ise başka bir şey! Örneğin, bir matris oluşturmak için şekil araçları, metin ve görüntü yükleme özellikleri çok kullanışlıdır.

Projeler geliştikçe veya yeni bilgiler ortaya çıktıkça, takım üyeleri öğeleri ekleyerek, düzenleyerek veya kaldırarak matrisleri kolayca güncelleyebilir. Bu, takımın değişen proje taleplerine ve en önemli görevlerine karşı çevik ve uyumlu kalmasını sağlar.

ClickUp'ta matrisleri paylaşmak ve düzenlemek, platformun sezgisel tasarımı sayesinde çok kolaydır. Takım üyeleri, Beyaz Tahta'yı ilgili paydaşlarla kolayca paylaşabilir ve gerektiğinde görüntüleme veya düzenleme erişimi verebilir.

Matris oluşturma ve güncelleme için dinamik, paylaşımlı bir alan sağlayarak takımlar net iletişim ve uyum sağlar, sonuçta projeleri daha kısa sürede tamamlar. Eisenhower Matrisini bugün uygulamaya başlayın ve daha çok değil, daha akıllı çalışmanın avantajlarını deneyimleyin.

Hemen başlayın ve tüm bunları ClickUp ile ücretsiz yapın!