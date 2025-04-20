Zaman Yönetimi Oyunları: Başlangıç Kılavuzu

Araştırmalar, çalışanların yaklaşık %49'unun pandemi öncesine göre bugün daha az verimli hissettiğini ortaya koymuştur. Aynı zamanda, yöneticilerin %71'i takım verimliliğini artırma baskısı hissetmektedir.

Bu verimlilik paradoksunu aşmak mümkün mü?

En temel düzeyde, örneğin günlük planlayıcı şablonlarını kullanabilir veya takım için öncelik listeleri oluşturabilirsiniz.

Ancak, verimlilik için geleneksel stratejileri benimsemek yerine, takımla birlikte zaman yönetimi oyunları oynamayı düşünebilirsiniz. Kulağa daha eğlenceli geliyor, değil mi? Ve sonuçlara şaşıracaksınız.

Takımın zaman yönetimi becerilerini eğlenceli ve etkileşimli bir şekilde geliştirmek için en iyi 10 zaman yönetimi oyununun ayrıntılarını derledik. Haydi başlayalım!

⏰ 60 Saniyelik Özet Sorun : Çalışanların %49'u pandemi sonrası daha az verimli hissediyor ve yöneticilerin %71'i takım verimliliğini artırma baskısı altında

Çözüm : Zaman yönetimi oyunları, zaman yönetimi becerilerini, kaynak tahsisini ve takım çalışmasını geliştirmek için eğlenceli ve etkileşimli bir yol sunar

Zaman yönetimi oyunlarının faydaları : Görev önceliklendirme ve kaynak yönetimi pratiği yaparak odaklanma ve verimliliği artırın Takım çalışması, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirin Daha iyi zaman farkındalığı ve organizasyon sağlarken stresi azaltın

Görev önceliklendirme ve kaynak yönetimi uygulayarak odaklanma ve verimliliği artırın

Takım çalışmasını, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirin

Daha iyi zaman farkındalığı ve organizasyon sağlarken stresi azaltın

Popüler oyunlar : Dün Yaptıklarım (Faaliyetleri performansa bağlamak için en iyisi): Günlük görevleri performans hedefleriyle karşılaştırın Sirkadiyen Ritim (En yüksek verimlilik saatlerini belirlemek için en iyisi): Gün boyunca enerji seviyelerini haritalayın Time Squared (Zaman kaybını tespit etmek için en iyisi): Verimli ve verimsiz zamanları görselleştirin Big Picture Challenge (Hedef uyumu için en iyisi): Net hedeflerin önemini vurgulamak için bulmacaları çözün Mayo Kavanozu Etkinliği (Öncelik belirlemek için en iyisi): Önce önemli görevlere odaklanmayı öğrenin Hayatın Şeridi (Zamana değer vermek için en iyisi): Anlamlı işler için ne kadar az zaman kaldığını görselleştirin 86.400 Dolar (Zamanı akıllıca kullanmak için en iyisi): Günlük saniyeleri etkili para harcamayla ilişkilendirin

Dün Yaptıklarım (Faaliyetleri performansa bağlamak için en iyisi): Günlük görevleri performans hedefleriyle karşılaştırın

Sirkadiyen Ritim (En yüksek verimlilik saatlerini belirlemek için en iyisi): Gün boyunca enerji seviyelerini haritalayın

Time Squared (Zaman kaybını tespit etmek için en iyisi): Verimli ve verimsiz zamanı görselleştirin

Büyük Resim Meydan Okuması (Hedef uyumu için en iyisi): Net hedeflerin önemini vurgulamak için bulmacaları çözün

Mayo Kavanozu Etkinliği (Önceliklendirme için en iyisi): Önce önemli görevlere odaklanmayı öğrenin

Hayat Şeridi (Zamana değer vermek için en iyisi): Anlamlı işler için ne kadar az zaman kaldığını görselleştirin

86.400 $ (Zamanı akıllıca kullanmak için en iyisi): Günlük saniyeleri etkili para harcamayla ilişkilendirin

ClickUp gibi araçlar, takımların zamanlarını daha iyi yönetmelerine ve iş akışlarını optimize etmelerine yardımcı olmak için yapay zeka destekli planlama, zaman takibi ve Gantt grafikleri gibi özellikler sunar

ClickUp, proje yönetimi, zaman takibi ve işbirliği araçlarını bir araya getirerek takımınızın genel verimliliğini artırır Görev önceliklendirme ve kaynak yönetimi uygulayarak odaklanma ve verimliliği artırın Takım çalışmasını, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirin Daha iyi zaman farkındalığı ve organizasyon sağlarken stresi azaltın Dün Yaptıklarım (Faaliyetleri performansa bağlamak için en iyisi): Günlük görevleri performans hedefleriyle karşılaştırın Sirkadiyen Ritim (En yüksek verimlilik saatlerini belirlemek için en iyisi): Gün boyunca enerji seviyelerini haritalayın Time Squared (Zaman kaybını tespit etmek için en iyisi): Verimli ve verimsiz zamanı görselleştirin Büyük Resim Meydan Okuması (Hedef uyumu için en iyisi): Net hedeflerin önemini vurgulamak için bulmacaları çözün Mayo Kavanozu Etkinliği (Önceliklendirme için en iyisi): Önce önemli görevlere odaklanmayı öğrenin Hayat Şeridi (Zamana değer vermek için en iyisi): Anlamlı işler için ne kadar az zaman kaldığını görselleştirin 86.400 $ (Zamanı akıllıca kullanmak için en iyisi): Günlük saniyeleri etkili para harcamayla ilişkilendirin

Zaman Yönetimi Oyunları Nedir?

Zaman yönetimi oyunu, oyuncuların belirli bir süre sınırı içinde görevleri tamamlamak için eleştirel düşünme ve iletişim becerilerini kullandıkları bir türdür.

Oyuncular belirli bir zaman dilimi içinde birden fazla görevi yerine getirir ve en yüksek puanı almak için sınırlı kaynakları yönetir. Zaman yönetimi becerilerini geliştirmek ve iyileştirmek için harika ve baskı yaratmayan bir yoldur

Zaman yönetimi oyunları oynamak size şu konularda yardımcı olur:

Çalışma saatlerinizi daha iyi yönetin ve görevleri daha hızlı tamamlayın

Zamanınızı nasıl geçirdiğinizin ve iş yükünüzle nasıl başa çıktığınızın daha fazla farkına varın

Takımınızla işbirliği yapın ve etkili kaynak planlaması yapın

Stres seviyenizi eğlenceli bir şekilde azaltın

İster son teslim tarihlerine yetişmek ister yeni zorlukların üstesinden gelmek isteyin, bir veya iki oyun oynamak zamanı verimli bir şekilde yönetmeyi çok daha iyi anlamanızı sağlar.

Günlük Rutininizde Zaman Yönetimi Oyunlarını Kullanmanın Faydaları

Günümüzde dikkat süresinin tüm zamanların en düşük seviyesine düştüğü bir sır değil. İş yerinde insanlar uygulama bildirimleri, telefon görüşmeleri, e-posta uyarıları, dedikodu oturumları için ara sıra su sebiline gitmek ve daha fazlası gibi dikkat dağıtıcı unsurlarla sürekli mücadele ediyor.

Odaklanma ve verimlilik söz konusu.

Girin: Zaman yönetimi oyunları.

Eğlence amaçlı oyunların bile zaman yönetimi becerilerini geliştirme ve kaynakları etkili bir şekilde yönetme açısından değerli olduğunu bilmek sizi mutlu edecektir.

Bu oyunlar, takımınızın zihniyetini yeniden şekillendirmeye yardımcı olur; çalışanların çalışma şekillerini dönüştürmelerine ve çalışma dışı zamanlar da dahil olmak üzere zamanlarını verimli bir şekilde kullanmalarına olanak tanır.

En yüksek puanı almanın verdiği adrenalin patlamasını da unutmayalım!

Zaman yönetimi oyunları oynamak başka faydalar da sağlar:

Kaynak yönetimi oyunları, sınırlı kaynakların verimli bir şekilde tahsis edilmesi, yetki devri ve toplantı tarihlerine uyulması konusunda pratik yapmanıza yardımcı olur

Takım olarak video oyunları oynamak, takım çalışmasını geliştirmeye yardımcı olur

Siz ve takımınız problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerinizi geliştirin

Belirli bir zaman dilimi içinde rutin faaliyetleri gerçekleştirmenizi sağlayarak, zaman yönetimi becerilerinizi geliştirir

Takımlar, görevlere öncelik verme, zaman ayırma ve önemli görevleri delege etme becerilerini geliştirir

Oyuncular gerçek hayattaki durumlarda organize olmayı ve ter dökmeden çeşitli görevleri yönetmeyi öğrenirler

Yüksek verimli takımların ortak paydası, zaman yönetimi faaliyetleridir (bu konuya daha sonra değineceğiz).

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si kişiselleştirilmiş zaman yönetimi stratejileri kullanıyor. Ancak, çoğu ş Akışı yönetimi aracı henüz etkili önceliklendirmeyi engelleyebilecek sağlam yerleşik zaman yönetimi veya önceliklendirme özellikleri sunmuyor. ClickUp'ın yapay zeka destekli planlama ve zaman takibi özellikleri, bu tahminleri veriye dayalı kararlara dönüştürmenize yardımcı olabilir. Hatta görevler için en uygun odaklanma zamanlarını bile önerebilir. Gerçekte nasıl çalıştığınıza uyum sağlayan özel bir zaman yönetim sistemi oluşturun!

Popüler Zaman Yönetimi Oyunları

En popüler zaman yönetimi oyunlarından bazıları gerçek hayattaki durumları taklit ederek hızlı düşünmenizi ve verimli bir şekilde çalışmanızı sağlar.

Zaman yönetimi oyunları iki türde olabilir: çevrimiçi veya çevrimdışı.

Çevrimiçi oyunlar, belirlenen bir hedefe ulaşmak için takımlar halinde katıldığınız çok oyunculu oyunlardır. Restoran ve çiftçilik zorluklarından Clash of Clans, Game Dev Story ve Youtuber Life gibi popüler video oyunlarına kadar her şeyi içerir.

Çevrimdışı zaman yönetimi oyunları, belirli video oyun programlarına ihtiyaç duymadan takımlarınızla her yerde düzenleyebileceğiniz eğlenceli etkinliklerdir.

Çevrimdışı zaman yönetimi oyunlarının örneklerini inceleyelim ve size (ve takımınıza) zamanınızı akıllıca kullanmayı nasıl öğrettiklerini görelim.

Takımınızla Oynayabileceğiniz En İyi 10 Zaman Yönetimi Oyunu

İşte takımınızı daha akıllı çalışmaya ve daha fazlasını başarmaya eğitecek ve bir sonraki performans değerlendirmelerinde başarılı olmalarına yardımcı olacak 10 ücretsiz zaman yönetimi oyunu:

Oyun #1: Dün yaptıklarım

İdeal kullanım alanları: Performansın faaliyetlerle nasıl bağlantılı olduğunu anlamak

Oyun kuralları:

Oyunculardan dün işte yaptıkları on şeyi not almalarını ve bunları aciliyet ve önemlerine göre sıralamalarını isteyin. ClickUp Görev Kontrol Listelerini kullanarak öğeleri kolayca sürükleyip bırakarak basit yapılacaklar listesi oluşturabilirler

ClickUp ile kontrol listenizi düzenleyin ve görevleri verimli bir şekilde tamamlayın

Ardından, bir sonraki performans değerlendirmelerinde görmek istedikleri beş şeyi yazmalarını isteyin

Her bir kişi için iki listeyi karşılaştırın ve ikisi arasındaki bağlantıları bulun

Öğrenme: Bu zaman yönetimi oyunu, oyuncuların zaman ayırdıkları faaliyetlerin performanslarını doğrudan etkileyip etkilemediğini görmelerine yardımcı olur. Bir fark varsa, yön değiştirebilir ve istenen sonuçlara ulaşmaya yardımcı olacak görevlere odaklanabilirler.

Oyun #2: Sirkadiyen Ritim

İdeal kullanım alanları: İş için en uygun zamanı belirlemek

Oyun kuralları:

Takımdan, uyandıkları saatten yatana kadar olan rutinlerini bir zaman çizelgesi olarak özetlemelerini isteyin. Zaman çizelgenizi görselleştirmek ve başkalarıyla paylaşmak için esnek bir takvim olan ClickUp Takvim Görünümü'nü kullanın.

ClickUp takviminizi gün, hafta veya ay olarak görün

Ardından, günün belirli saatlerinde yaptıkları işleri ve enerji seviyelerini yanına not etmelerini isteyin

Aşağıdaki enerji seviyesi grafiğini referans noktası olarak kullanın: A – Yüksek enerji seviyesi B – Otomatik pilotta C – Enerji seviyesi (%75) D – Dikkat dağınıklığı E – Tembel, aç F – Yorgun

A – Yüksek enerji

B – Otomatik pilotta

C – Enerji seviyesi (75%)

D – Dikkatin dağılması

E – Tembel, aç

F – Tükenmiş

Her takım üyesi, iş zamanı yönetimine saatlik bloklar ayırmalıdır

Konuşmaları yönlendirin ve oyunculara şu sorularla düşünmelerine yardımcı olun: En aktif olduğunuz saat bloğu hangisidir? Günün hangi saatlerinde görevleri kolayca tamamlayabiliyorsunuz? Karmaşık ve kritik görevleri hangi saatlerde tamamlayabiliyorsunuz? Gün içinde ne zaman dikkatiniz dağılıyor? Ne zaman mola vermek istiyorsunuz?

En aktif olduğunuz saat bloğu hangisidir?

Günün hangi saatlerinde görevleri kolayca tamamlayabiliyorsunuz?

Karmaşık ve kritik görevleri ne zaman tamamlayabiliyorsunuz?

Gün içinde ne zaman dikkatiniz dağılıyor?

Ne zaman mola vermek istersiniz?

A – Yüksek enerji

B – Otomatik pilotta

C – Enerji seviyesi (75%)

D – Dikkatin dağılması

E – Tembel, aç

F – Tükenmiş

En aktif olduğunuz saat bloğu hangisidir?

Günün hangi saatlerinde görevleri kolayca tamamlayabiliyorsunuz?

Karmaşık ve kritik görevleri ne zaman tamamlayabiliyorsunuz?

Gün içinde ne zaman dikkatiniz dağılıyor?

Ne zaman mola vermek istersiniz?

Öğrenme: Takımın sirkadiyen ritmi hakkında daha fazla bilgi edinin, bireysel çalışma kalıplarını belirleyin ve insanların en verimli oldukları zamanları değerlendirin. Öz farkındalığı geliştirerek, takımın zaman yönetimi becerilerini geliştirmesine yardımcı olabilirsiniz.

Önemli görevler için zamanı nasıl bloklayacağınızı öğrenin, böylece işler gerçekten tamamlansın! Bu kısa ve faydalı açıklamayı izleyin👇🏽

Oyun #3: Time Squared

İdeal kullanım alanları: Zaman kaybına neden olan unsurları belirlemek ve verimliliği artırmayı öğrenmek

Oyun kuralları:

Katılımcılara, her birinde 24 kare basılı üç farklı renkte sayfa verin (24, bir günün saatlerini temsil eder); renklerin birbiriyle aynı olmadığından emin olun

İlk sayfada, oyuncular günlük rutinlerinin ayrıntılarını doldurmalıdır. Örneğin, 8 saat uyumak = 8 kare, 3 saat yemek yemek = 3 kare, vb.

Hatta ClickUp Beyaz Tahta 'yı kullanarak herkesin fikirlerini işbirliği içinde haritalandırmasını sağlayabilirsiniz

Görsel olarak işbirliğine dayalı ClickUp Beyaz Tahtaları ile beyin fırtınası yapın, stratejiler geliştirin veya iş akışlarını haritalandırın

İkinci sayfada, tuvalet molaları, kahve molaları, telefonla konuşma vb. gibi verimsiz faaliyetlerini yazmalarını isteyin.

Üçüncü sayfada, ilk iki sayfadaki tüm etkinlikleri eklemelerini ve bunları sıralamalarını isteyin

Sayma işlemi tamamlandığında, sonunda kalan boş kareler verimli zamanı gösterir

Öğrenme: Bu basit zaman yönetimi oyunu, oyuncuların zamanlarını ne kadar verimli geçirdiklerini ve zamanlarını en iyi şekilde nasıl kullanabileceklerini anlamalarına yardımcı olur.

Oyun #4: Büyük resim zorluğu

İdeal kullanım alanları: Net hedeflerin takımların daha hızlı çalışmasına nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek

Oyun kuralları:

Oyunculara bir yapbozun parçalarını verin ve bunları bir araya getirmelerini isteyin — henüz son resmi göstermeyin

Takıma birlikte çalışarak bulmacayı tamamlamalarını söyleyin — tamamlanan bulmacanın neye benzeyeceği hakkında hiçbir ipucu vermeden

Onları görevi mümkün olduğunca çabuk tamamlamaları için teşvik edin

Üç dakika sonra katılımcıları durdurun ve bu aktivitenin zorlayıcı yanlarının neler olduğunu sorun.

Genellikle, bulmacanın tamamını görememe durumu en yaygın cevap olacaktır

Bu noktada, tam görüntüyü gösterin ve bulmacayı tamamlamalarını isteyin

Öğrenme: Bu zaman yönetimi oyunu, oyuncuların grup halinde çalışmasıyla takım çalışması becerilerini geliştirir. Ayrıca problem çözme becerilerini, karar verme yeteneklerini ve hedef belirleme becerilerini de geliştirir. Bu oyunun en büyük avantajı, takımın arkasında birleşebileceği açıkça tanımlanmış hedeflerin ne kadar önemli olduğunu herkese göstermesidir. ClickUp Hedef İzleme, takımların izlenebilir hedefler oluşturmasına ve net zaman çizelgeleriyle yolunda ilerlemesine yardımcı olabilir.

ClickUp Hedeflerinde hedef belirlemek kolay, hızlı ve sonuç odaklıdır

Oyun #5: Mayo kavanozu etkinliği

İdeal kullanım: En önemli işlerin nasıl önce yapılacağını anlamak

Oyun kuralları:

Katılımcıları küçük gruplara ayırın

Her gruba boş bir kavanoz (mayonez kavanozu gibi), golf topu/taş, çakıl ve kum verin

Takım üyelerinden kavanozu istedikleri malzemelerle doldurmalarını isteyin

Tamamlandığında, onlara doğru siparişi gösterin — önce golf topları/büyük taşlarla doldurmaları, ardından çakıl ve en son kumla doldurmaları gerektiğini söyleyin. Önce kumla doldururlarsa, çakıl ve taşlar için alan kalmaz.

Her bir malzemenin neyi temsil ettiğini açıklayarak etkinliği sonlandırın: Kavanoz = günlük hayatımız Büyük kayalar/golf topları = sağlık, iş, aile vb. gibi öncelikli görevler Çakıl = araba sahibi olmak, küçük taahhütleri yerine getirmek vb. gibi daha az değerli şeyler Kum = önemsiz şeyler

Kavanoz = günlük hayatımız

Büyük kayalar/golf topları = sağlık, iş, aile vb. gibi öncelikli görevler.

Çakıl = araba sahibi olmak, küçük taahhütleri yerine getirmek gibi daha az değerli şeyler.

Kum = önemsiz şeyler

Kavanoz = günlük hayatımız

Büyük kayalar/golf topları = sağlık, iş, aile vb. gibi öncelikli görevler.

Çakıl = araba sahibi olmak, küçük taahhütleri yerine getirmek gibi daha az değerli şeyler.

Kum = önemsiz şeyler

Öğrenme: Bu zaman yönetimi etkinliği, oyuncuların günlük faaliyetlerini materyallerle ilişkilendirir. Önemli şeyleri öncelikli hale getirerek, oyuncuların enerjilerini ve zamanlarını öncelikli görevlere nasıl ayırmaları gerektiğini anlamalarına yardımcı olur!

Zamanınızı en iyi şekilde değerlendirmenin bir başka yolu ( zaman içinde kendini kanıtlamış zaman yönetimi ipuçlarını kullanmanın yanı sıra), tekrarlayan görevlerinizi üstlenen ve size daha önemli işlere odaklanma özgürlüğü sağlayan ClickUp Brain gibi bir araç kullanmaktır.

ClickUp Bain'in AI yeteneklerini kullanarak akıllı uyarılarla önemli görevleri önce halledin

Ayrıca, görevlerinizi daha iyi önceliklendirmek için AI asistanıyla beyin fırtınası yapabilirsiniz. Hedeflerinize ve mevcut görevlerinize göre yararlı, bağlamı dikkate alan öneriler sunar.

ClickUp'ta yapay zeka destekli görev önceliklendirme ile son teslim tarihlerinin önünden gidin

Oyun #6: Pik Ası

İdeal kullanım alanları: İyi organizasyon becerilerinin zaman yönetimi becerileriyle nasıl bağlantılı olduğunu öğrenmek

Oyun kuralları:

İki katılımcıya iki deste kart verin (desteler arasındaki farkı onlara söylemeyin)

Bir katılımcı, karıştırılmış ve rastgele sıralanmış bir deste almalıdır

Diğer oyuncu, sırayla düzenlenmiş bir deste almalıdır

Onlar rekabet etmek ve önce Pik As'ı bulmak zorundalar!

Sıralı desteye sahip olan hedefine daha hızlı ulaşacak ve organize olmanın önemini vurgulayacaktır

Öğrenme: En kolay kart oyunlarından biri olan bu oyun, organize çalışmanın nasıl daha hızlı ve verimli sonuçlar getirdiğini vurgular.

Kart oyunlarını kullanmanın yanı sıra, ClickUp Notepad ile de düzenli olabilirsiniz.

ClickUp ile anında yapılacaklar listeleri ve kontrol listeleri oluşturun

Oyun #7: Hayatın şeridi

İdeal kullanım alanları: Takım oyuncularının görevleri tamamlamak için ne kadar zamana ihtiyaçları olduğunu ölçmek

Oyun kuralları:

100 cm uzunluğunda bir şerit alın; burada bir santimetrenin bir yılı temsil ettiğini not edin

İnsanların tahmini ömrü (genellikle 75-85 yıl) kadar şeridi kesin

Ardından, gruptaki katılımcıların ortalama yaşına göre kısaltın

Aile zamanı, uyku, yemek ve diğer kişisel yükümlülükler gibi aktiviteler için zamanı ayırmaya devam edin

Sonunda, işinizin geri kalan süresini gösteren kısa bir şerit kalacaktır

Öğrenme: Bu basit oyun, görevleri tamamlamak ve hedeflere ulaşmak için ne kadar az zamanımız olduğunu gösterir. Ortalama olarak, hepimizin sadece altı ila yedi yılı vardır. Zamanımızı iyi yönetmemiz gerektiğini vurgular. Zamanın değerini ve hızlı karar vermenin önemini bilen takımlar, optimum zaman yönetimi için ClickUp kullanır.

ClickUp ile zaman takibi çabalarınızı basitleştirin ve iş verimliliğinizi artırın

Oyun #8: Bir dakika ne kadar sürer?

İdeal kullanım alanları: Aynı takımdaki farklı kişilerin zamanı nasıl farklı algıladığını belirlemek

Oyun kuralları:

Takımı saatlerin olmadığı bir odada toplayın

Takımın saatlerini, telefonlarını ve dizüstü bilgisayarlarını toplayın

Takım üyelerinden ayağa kalkmalarını ve gözlerini kapatmalarını isteyin

60 saniye geçtiğini düşündüklerinde gözlerini açmalarını söyleyin

Öğrenme: Bazı oyuncular bir dakika geçmeden gözlerini açabilirken, diğerleri daha geç tepki verebilir.

Bu zaman yönetimi etkinliği ile, takım üyelerinin zamanı nasıl algıladıklarını anlamalarına yardımcı olabilir ve bu içgörüleri zamanı daha iyi anlamak için kullanabilirsiniz. Zamanınızı nasıl geçirdiğinizi ayrıntılı bir şekilde anlayarak, ClickUp Zihin Haritaları'nı kullanarak görevleriniz, projeleriniz, fikirleriniz ve elbette zamanınızla daha organize olabilirsiniz:

ClickUp ile akıllıca çalışmak için harcanan zaman ve görevler arasında bağlantılar kurun

Oyun #9: Renkli bloklar

İdeal kullanım alanları: Önceliklendirmenin önemini vurgulamak

Oyun kuralları:

Farklı renklerdeki blokları bir tablo üzerinde bir araya getirin

Bloklara renklerine göre sayısal değerler atayın (örneğin, kırmızı = 1, mavi = 2, turuncu = 3 vb

Oyunculardan bir dakika içinde mümkün olduğunca çok puan toplamalarını isteyin, ancak her seferinde sadece bir blok ve dominant olmayan elleriyle toplamalarını sağlayın

Öğrenme: Önceliklerin ayarlanması, başarılı zaman yönetiminin temelidir. Bu zaman yönetimi oyunu, takımlara en önemli işleri önce halletmeyi öğretir. İşinizi kolaylaştırmak için ClickUp Gantt Grafiklerini kullanın ve işin ilerleyişini her zaman iyi bir şekilde görebilirken öncelikleri yönetin.

ClickUp Gantt Görünümü ile hiçbir şeyi kaçırmadan öncelikleri sıralayın

Oyun #10: 86.400 $

İdeal kullanım alanları: Zamanı akıllıca kullanmayı anlamak

Oyun kuralları:

Her takım üyesine boş bir kağıt verin

Onlara bir gün içinde harcayabilecekleri 86.400 dolarları olduğunu hayal etmelerini söyleyin

Kuralı açıklayın: Kullanıcılar gün içinde harcamadıkları parayı ertesi güne devredemezler; harcamayanlar paralarını kaybederler

Herkesten bu parayı neye harcayacaklarını yazmalarını isteyin

Herkesin yazdıklarını tartışın ve nedenlerini sorun

Son olarak, 86.400 doların insanların bir günde elde ettiği 86.400 saniye ile nasıl bir ilişkisi olduğunu açıklayın

Öğrenme: Bu zaman yönetimi etkinliği, zamanı akıllıca kullanmanın önemini ve her saniyenin ne kadar değerli olduğunu vurgular

Takımınızı, işlerini hızlandırmak için güçlü iş programı uygulamaları ve ClickUp Evrensel Arama fonksiyonu gibi zaman dostu özelliklerle güçlendirin.

Bu özellik, kullanıcıların dosya, belge vb. aramak için harcayacakları değerli zamanı tasarruf eder.

ClickUp ile favori uygulamalarınızı, dosyalarınızı, belgelerinizi vb. parmaklarınızın ucunda bulundurun

ClickUp ile Zamanı İşiniz İçin Çalıştırın ve Takımınızın Zaman Yönetimi Becerilerini Geliştirin

Günümüzün hızlı tempolu yaşamında, yöneticiler ve takımlar birden fazla teslim tarihini aynı anda idare etmek ve hedeflerine ulaşmak için sürekli olarak yolunda ilerlemek zorundadır.

Düzenli bir zihniyet olmadan bu zor bir görev haline gelir.

Ancak, doğru zaman yönetimi stratejileri ve birkaç iyi seçilmiş zaman yönetimi aracıyla işlerinizi daha iyi organize edebilir ve verimliliğinizi artırabilirsiniz. Zaman yönetimine başlamanın en iyi yolu, zamanınızı neye harcadığınızı takip etmektir. ClickUp'ın Proje Zaman Takibi özellikleriyle kaybettiğiniz zamanı geri kazanın ve daha fazlasını yapın.

*ClickUp'taki global zamanlayıcı ile zamanı takip edin, tahminler belirleyin, notlar ekleyin ve zaman raporlarınızı her yerden görüntüleyin

Masaüstü bilgisayarınızdan, akıllı telefonunuzdan veya web tarayıcınızdan zamanı kaydedin ve her bir görev için zamanınızı nasıl harcadığınızı anlayın. Zaman girdilerinize kişisel notlar ekleyin ve zamanınızı tam olarak neye harcadığınızı belirtin.

Zaman takibinin sıkıcı işleri ortadan kalktığında, en önemli görevlere yeniden odaklanmak kolaylaşır.

Global zamanlayıcı, herhangi bir cihazdan zamanı başlatıp durdurmanıza ve görevler arasında geçiş yapmanıza olanak tanır. Bu araç ayrıca, geriye dönük olarak zaman eklemenize ve manuel zaman takibi ile tarih aralığına göre girdiler oluşturmanıza olanak tanır.

ClickUp'ın proje ve zaman takibi özellikleri sayesinde, takımlar takip ettikleri zamanı ClickUp'ta üzerinde çalıştıkları görevlere kolayca bağlayabilir. Daha akıllı çalışın ve işyerinde zamanınızı en verimli şekilde değerlendirin — teknoloji yığınınızdaki birden fazla zaman takibi, proje yönetimi ve diğer uygulamaları, verimlilik ihtiyaçlarınız için hepsi bir arada bir platform olan ClickUp ile değiştirin. Bugün ücretsiz deneme sürümüne kaydolun.