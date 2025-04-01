2025'in En İyi 13 Zaman Bloklama Uygulaması

Birden fazla görev ve toplantıyla yorucu bir iş günü geçirdiniz. Ancak yapılacaklar listenize baktığınızda, birçok eylem öğesinin hala beklediğini görüyorsunuz ve önemli bir şey başaramadığınızı hissediyorsunuz.

Bu genellikle aynı anda çok fazla şeyle uğraşırken ve sürekli dikkatiniz dağıldığında olur. Zaman bloklama uygulamaları bu konuda size yardımcı olabilir. Her görev için özel zaman aralıkları atayarak, bir seferde tek bir şeye odaklanabilir ve verimliliğinizi artırabilirsiniz.

Ama hangi zaman bloklama uygulamasını seçmelisiniz? En iyi zaman bloklama uygulamalarını, özelliklerini ve fiyatlarını inceleyelim.

⏰ 60 saniyelik özet İşte en iyi 13 zaman bloklama uygulaması: ClickUp: Zaman bloklama ve takvim entegrasyonu ile görev yönetimi için en iyisi Zaman bloklama ve takvim entegrasyonu ile görev yönetimi için en iyisi Google Takvim: Kişisel ve iş görevlerini renk kodlarıyla ayırmak için en iyisi Clockify: Zaman raporlaması için en iyisi Sunsama: Rehberli iş planlaması için en iyisi Toggl Track: Farklı görevlere harcanan zamanı izlemek için en iyisi Planyway: Jira ve Trello'da görevleri izlemek için en iyisi Todoist: Hızlı görev girişi ve yinelenen görevleri yönetmek için en iyisi Notion: Esnek zaman bloklama ve iş akışlarını yönetmek için en iyisi TickTick: Görev önceliklendirme için en iyisi TimeBloc: Mobil cihazlarda rutinler oluşturmak ve zamanı bloklamak için en iyisi Plan: GitHub kullanıcıları için en iyisi Fantastical: Gelişmiş planlama ve çoklu takvim yönetimi için en iyisi Saat yönünde: AI destekli zaman bloklama için en iyisi

Zaman Bloklama Nedir?

Zaman bloklama, gününüzü belirli görevler veya etkinlikler için ayrılmış zaman bloklarına bölerek verimlilik ve zaman yönetimi sağlayan bir yöntemdir. Bu zaman yönetimi tekniği, görevler arasında atlamanıza veya kesintilere tepki vermenize gerek kalmadan, programınızı önceden planlamanıza ve her zaman bloğunu belirli bir göreve, toplantıya veya molaya atamanıza yardımcı olur.

Zaman bloklamanın faydaları:

🎯 Odaklanmayı artırır: Belirli görevler için özel zaman blokları ayarladığınızda, çoklu görev, bağlam değiştirme ve dikkat dağınıklığını önlersiniz

🚀 Verimliliği artırır: Ne yapmanız gerektiğini ve ne zaman yapmanız gerektiğini tam olarak bildiğinizde daha verimli çalışırsınız

🌿 Tükenmişliği önler: Molalar ve kişisel zamanlar planlayarak iş ve özel hayatınız arasında daha iyi bir denge kurabilirsiniz

🔝 Önceliklendirmeyi teşvik eder: Zaman bloklama, önceden plan yapmanızı sağlar ve en önemli görevlerinizi önce tamamlamanızı garanti eder

⏳ Ertelemeyi azaltır: Görevler planlandığında, bunları ertelemek veya kaçınmak için daha az fırsat olur

🧠 Biliyor muydunuz? İnsanlar bir görevde ortalama 12 dakika 40 saniye çalıştıktan sonra kesintiye uğrar. Sık kesintiler iş ritmini ve zihinsel durumu değiştirir, bu da görevlerin süresinin uzamasına neden olur.

En İyi Zaman Bloklama Uygulamalarının Temel Özellikleri

Aramanız gereken en iyi zaman bloklama uygulamalarının temel özellikleri şunlardır:

Dinamik yeniden planlama: İyi bir zaman bloklama uygulaması, toplantılar geciktiğinde veya beklenmedik görevler ortaya çıktığında zaman bloklarınızı otomatik olarak ayarlamanıza yardımcı olabilir. Bu, sürekli manuel güncellemeler yapmanıza gerek kalmadan programınızın dengeli kalmasını sağlar

Yinelenen zaman blokları: Günlük alışkanlıklar veya tekrarlanan görevler için yinelenen bloklar zaman kazandırır ve tutarlılığı artırır. Uygulama, yinelenen programları kolayca ayarlamanıza izin vermelidir. Bu, yoğun bir takvimde önemli rutinlerinizi ve uzun görevlerinizi unutmamanızı sağlar

Görev önceliklendirme: Kapsamlı bir zaman bloklama uygulaması, görevleri önceliklendirmenize olanak tanıyarak, önce yüksek etkili faaliyetleri halletmenizi sağlar

Hatırlatıcılar ve bildirimler: Uygulama, odaklanma zamanınızı kaçırmamanız için size zamanında hatırlatıcılar ve bildirimler gönderebilmelidir

Diğer araçlarla entegrasyon : Bir başka kullanışlı özellik, takvimler, yapılacaklar listeleri veya proje yönetimi araçlarıyla senkronizasyon yeteneğidir. Bu, sorunsuz bir iş akışı ve daha iyi görev yönetimi sağlar

İşbirliği ve paylaşımlı planlama: Takım ortamları için, zaman bloklama uygulaması, işbirliği için en uygun zamanları bulmak üzere Takım ortamları için, zaman bloklama uygulaması, işbirliği için en uygun zamanları bulmak üzere paylaşımlı takvimler veya toplantı anketleri gibi araçlar sunmalıdır. Toplantıların takım üyelerinin odaklanma zamanlarıyla çakışmamasını sağlamak için takımın uygunluk durumunun senkronizasyonunu arayın

💡Pro İpucu: Bloklar arasında tampon zaman ayırın. Görevler arasına 5-10 dakika eklemek, işinizi tamamlamanıza, yeniden odaklanmanıza ve acele hissetmemenize yardımcı olur. Bu, arka arkaya toplantılar veya zorlu görevler için özellikle yararlıdır.

En İyi 13 Zaman Bloklama Uygulaması

Odaklanma ve verimliliğinizi artırmak için deneyebileceğiniz en iyi 13 zaman bloklama uygulamasını görelim:

1. ClickUp (Zaman bloklama ve takvim entegrasyonu ile görev yönetimi için en iyisi)

ClickUp'ın Takvim özelliği, iş yükü yönetiminizi iyileştirmeyi amaçlayan yapay zeka destekli bir zaman bloklama aracıdır. Görev birikiminizi değerlendiren, görevlerinizi öncelik sırasına koyan ve maksimum verimlilik için zaman bloklarını otomatik olarak tahsis eden bir asistanınız olduğunu hayal edin.

ClickUp'ın yapay zekası, en önemli görevlerinizi yerine getirmeniz için en uygun zamanları akıllıca belirleyerek bu fonksiyonu yerine getirir ve önceliklerinizin yerine getirilmesini sağlar.

Son teslim tarihlerinin değişmesi veya birikmiş işlerinize yeni görevlerin eklenmesi durumunda, sistem programınızı anında uyarlayarak manuel ayarlamalar yapmanıza gerek kalmadan işlerinizi yolunda tutar. Bu yapay zeka destekli yöntem, günlük planlama ile ilgili stresi azaltarak önceliklerinizi yerine getirmeye ve birikmiş işlerinizi verimli bir şekilde halletmeye odaklanmanızı sağlar.

Takım düzeyinde, ClickUp Takvim, genel kullanılabilirlik hakkında AI destekli içgörüler sunarak daha sorunsuz takım planlaması sağlar ve çakışmaları en aza indirir.

ClickUp'ın Zaman Yönetimi özelliği, her bir görev için harcadığınız zamanı izleyerek uygun zaman blokları ayarlamanıza yardımcı olabilir. Masaüstü, mobil uygulama veya tarayıcınızdan zamanı başlatıp durdurun ve farklı görevler için zaman tahminlerini analiz edin.

Her görev için harcanan zamanı takip ederek uygun zaman blokları ayarlayın

Ayrıca ClickUp Brain 'den son ve yaklaşan görev güncellemelerini alabilir ve bekleyen veya önemli görevler için zamanı bloklayabilirsiniz.

ClickUp Brain ile günlük standup'lar alın

Verimlilik araçlarıyla hemen başlamak mı istiyorsunuz? ClickUp, planlamayı basitleştirmek için zaman bloklama şablonları da sunar.

Örneğin, ClickUp Günlük Zaman Bloklama Şablonu, görevlerinizi daha küçük, zaman sınırlı bölümlere ayırmanıza yardımcı olarak iş ve kişisel sorumluluklarınız arasında denge kurarken planınıza sadık kalmanızı sağlar.

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Günlük Zaman Bloklama Şablonu ile günlük aktiviteleriniz için kolayca zaman bloklayın

Daha titiz bir plan yapmak istiyorsanız, ClickUp Saatlik Program Şablonu'nu deneyin. Bu şablon, her saati ayrıntılı olarak planlamanıza olanak tanır. Odaklanarak çalışmak veya belirli projeler için daha uzun süreler ayırmak istiyorsanız, ClickUp Program Bloklama Şablonu'nu kullanabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, çeşitli özellikler nedeniyle zor bir öğrenme süreci yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu araç, kişisel ve profesyonel gelişim için çok etkilidir. Bu sayede, katılımınızı işaretleyebilir, çalışma sürenizi takip edebilir ve ihtiyaçlarınıza göre bireysel görevlerinizi ayırabilirsiniz. Yapılacaklar listenizdeki görevlerin önceliğini ayarlayabilir ve görevlerinizde belirttiğiniz son teslim tarihlerini size hatırlatabilir.

Bu araç, kişisel ve profesyonel gelişim için çok etkilidir. Bu sayede, katılımınızı işaretleyebilir, çalışma sürenizi takip edebilir ve ihtiyaçlarınıza göre bireysel görevlerinizi ayırabilirsiniz. Yapılacaklar listenizdeki görevlerin önceliğini ayarlayabilir ve görevlerinizde belirttiğiniz son teslim tarihlerini size hatırlatabilir.

2. Google Takvim (Kişisel ve iş görevlerini renk kodlarıyla ayırmak için en iyisi)

via Google Takvim

Basit ve tanıdık bir zaman bloklama uygulaması istiyorsanız, Google Takvim'i tercih edin. Takvimin herhangi bir yerine tıklayarak görev ekleyebilir ve zaman aralığını bloklayabilirsiniz. Uygulama ayrıca görev açıklamaları eklemenize ve yinelenen programlar ayarlamanıza da olanak tanır.

Renk kodlu takvimler, tamamlanan görevleri iş, kişisel ve diğer taahhütlerden ayırmanıza yardımcı olur ve Gmail ve diğer Google uygulamalarıyla kolayca senkronize olur. Bir sonraki toplantınız veya proje son tarihiniz için hatırlatıcı mı ihtiyacınız var? Saniyeler içinde ayarlayın. Koordinasyonu sağlamak için takviminizi başkalarıyla bile paylaşabilirsiniz.

Google Takvim'in en iyi özellikleri

Düzenli programlar için zaman kazanmak üzere yinelenen etkinlikler oluşturun

Google Meet entegrasyonu ile toplantı bağlantılarını doğrudan etkinliklere ekleyin

Görevlerinizi takip etmek için bildirimler ve hatırlatıcılar ayarlayın

Google görevlerini doğrudan "Görevlerim" alanından oluşturun ve planlayın

Google Takvim sınırlamaları

Sınırlı çevrimdışı erişim, seyahat ediyorsanız rahatsız edici olabilir

Google Takvim fiyatlandırması

Ücretsiz kullanın

Google Takvim puanları ve yorumları

Capterra: 4,8/5 (3.400+ yorum)

G2: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Gereksiz adımlar veya hantal yazılımlar olmadan tüm etkinliklerimi, randevularımı ve iş taahhütlerimi takip etmem için basit ve organize bir yol sağlıyor. Mevcut iOS takvimimdeki tüm etkinliklerimi hemen senkronize edemedim.

Gereksiz adımlar veya hantal yazılımlar olmadan tüm etkinliklerimi, randevularımı ve iş taahhütlerimi takip etmem için basit ve organize bir yol sağlıyor. Mevcut iOS takvimimdeki tüm etkinliklerimi hemen senkronize edemedim.

📖 Daha fazla bilgi: En iyi Google Takvim alternatifleri

3. Clockify (Zaman raporlaması için en iyisi)

via Clockify

Clockify, zaman bloklu planlarınızı kolayca eyleme dönüştürmenizi sağlar. Görevler için zamanı bloklayabilir ve ardından her bloktan bir zamanlayıcı başlatarak işlerin gerçekte ne kadar sürdüğünü görebilirsiniz. Bu, sorumluluklarınızı yerine getirmek ve gerektiğinde ayarlamalar yapmak için harika bir yoldur. Clockify ile takım yöneticileri ayrıca görevleri planlayabilir ve çalışanların takvimlerinde zamanı bloklayabilir.

Clockify'ın haftalık zaman raporları, hangi görevlerin daha fazla zaman gerektirdiğini izlemek ve en verimli saatlerinizi belirlemek için yararlıdır. Bu, günlük programınızı daha iyi planlamanıza yardımcı olur. Ayrıca, Clockify Google Takvim ve Trello gibi araçlarla bağlantı kurar, böylece her şey ekstra çaba gerektirmeden senkronize kalır.

Clockify'ın en iyi özellikleri

Zaman bloklarınızda zamanı doğrudan takip ederek planlarınızı takip edin

Planlanan ve gerçek zaman kullanımını karşılaştırmak için raporlar oluşturun

Düzenli olarak yaptığınız görevler için yinelenen bloklar oluşturun

Bağlantılı bir iş akışı için Google Takvim ve Trello gibi araçlarla senkronizasyon

Clockify sınırlamaları

Görevleri önceliklendirme veya birbirine bağlama için gelişmiş seçenekler sunmaz

Clockify fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: 4,99 $/ay

Standart: 6,99 $/ay

Pro: 9,99 $/ay

Enterprise: 14,99 $/ay

Clockify puanları ve yorumları

Capterra: 4,8/5 (9000+ yorum)

G2: 4,5/5 (170+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Clockify hakkında ne diyor?

Kullanıcı dostu arayüzü ve farklı projeler arasında zamanı takip etmenin ne kadar kolay olduğunu takdir ediyorum. Raporlama özellikleri çok sağlam, ayrıntılı içgörüler ve analizler sağlıyor. Diğer araçlarla entegrasyon sorunsuz, bu da verimliliği artırıyor. İşlevsellik güçlü olsa da, bazen görevler arasında geçiş yaparken veya raporlar oluştururken uygulama gecikmeler yaşıyor.

Kullanıcı dostu arayüzü ve farklı projeler arasında zamanı takip etmenin ne kadar kolay olduğunu takdir ediyorum. Raporlama özellikleri çok sağlam, ayrıntılı içgörüler ve analizler sağlıyor. Diğer araçlarla entegrasyon sorunsuz, bu da verimliliği artırıyor. İşlevsellik güçlü olsa da, bazen görevler arasında geçiş yaparken veya raporlar oluştururken uygulama gecikmeler yaşıyor.

📖 Daha fazla bilgi: En iyi Clockify entegrasyonları

4. Sunsama (Rehberli iş planlaması için en iyisi)

via Sunsama

Sunsama, günlük görevlerinizi takviminizle tek bir sorunsuz görünümde entegre ederek zaman bloklamayı bir üst seviyeye taşır. Uygulama, rehberli bir günlük planlama oturumu ile başlar. Bu oturumda, ele almak istediğiniz görevleri seçebilir ve onlara belirli zaman aralıkları atayabilirsiniz.

Ayrıca, Trello, Asana veya Notion gibi araçlardan görevleri alıp toplantılarınız veya kişisel önceliklerinizle birlikte planlayabilirsiniz. Sunsama, günlük çalışma saatlerinizi ayarlamanıza da olanak tanır, böylece gününüzü zamanında bitirebilir ve tükenmişlikten kaçınabilirsiniz.

Sunsama'nın en iyi özellikleri

Otomatik planlama ile görevlerinizi önceliklendirin ve zamanlayın

Trello, Asana veya Gmail gibi diğer araçlardan görevleri sürükleyip bırakarak kolayca planlama yapın

E-postaları görev listenize sürükleyin ve yanıtlamak için zamanı bloklayın

Odak modunu kullanarak dikkatiniz dağılmadan öncelikli görevlere odaklanın

Sunsama sınırlamaları

Daha basit iş akışları için premium özellikler gereksiz gelebilir

Sunsama fiyatlandırma

aylık 20 $

Sunsama puanları ve yorumları

Yeterli yorum yok

📮ClickUp Insight: Çalışanların %60'ı anlık mesajlara 10 dakika içinde yanıt veriyor, ancak her kesinti 23 dakikaya kadar odaklanma süresine mal oluyor ve bu da bir verimlilik paradoksu yaratıyor. Tüm konuşmalarınızı, görevlerinizi ve sohbet konularınızı çalışma alanınızda merkezileştiren ClickUp, platformlar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır ve ihtiyacınız olan hızlı cevapları almanızı sağlar. Hiçbir bağlam kaybolmaz!

5. Toggl Track (Farklı görevlere harcanan zamanı izlemek için en iyisi)

via Toggl Track

Toggl Track, iş akışınıza zahmetsizce uyum sağlar. Takvim görünümünü veya liste görünümünü kullanarak görevler ekleyebilir ve zaman aralıklarını bloklayabilirsiniz. Toggl, tüm takvim etkinliklerini zaman girdilerine dönüştürerek farklı görevlere harcanan zamanı izlemeyi kolaylaştırır.

Zaman bloklarınızı ayarladıktan sonra, yerleşik zamanlayıcıları kullanarak her görevin gerçekte ne kadar sürdüğünü izleyebilirsiniz. Raporlar, zaman kullanımınızın net bir dökümünü sunarak, ayarlamalar yapmanız gereken alanları belirlemenize yardımcı olur.

Toggl En iyi özellikleri izleyin

Görevlere harcanan gerçek zamanı doğrudan zaman bloklarınızdan izleyin

Zaman kullanımını anlamak ve iş akışlarını iyileştirmek için ayrıntılı raporlar oluşturun

Google Takvim, Asana ve Trello gibi araçlarla entegre edin

Masaüstü, mobil ve tarayıcı uzantıları ile çapraz platform desteğine erişin

Toggl İzleme sınırlamaları

Gelişmiş görev önceliklendirme veya bağımlılık özellikleri yoktur

Toggl Fiyatlandırmayı izle

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Toggl İzleme puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1500+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Toggl Track hakkında ne diyor?

Zamanlayıcıyı başlatmanın, özellikle önerilen zamanlayıcılarla, ne kadar basit olduğunu ve ardından iOS'taki Canlı Etkinlikler ve Dijital Ada ile zamanlayıcıyı takip etmenin ne kadar kolay olduğunu seviyorum. Uygulamadaki raporlama temel düzeyde; "gerçek" raporlama için web sitesine gitmem gerekiyor.

Zamanlayıcıyı başlatmanın, özellikle önerilen zamanlayıcılarla, ne kadar basit olduğunu ve ardından iOS'taki Canlı Etkinlikler ve Dijital Ada ile zamanlayıcıyı takip etmeyi çok seviyorum. Uygulamadaki raporlama temel düzeyde; "gerçek" raporlama için web sitesine gitmem gerekiyor.

💡Pro İpucu: Görev türlerini ayırt etmek için renk kodları kullanın. Örneğin, toplantılar için bir renk, yoğun çalışma için başka bir renk ve kişisel zamanınız için üçüncü bir renk kullanın. Bu görsel netlik, gününüzün nasıl yapılandırıldığını hızlı bir şekilde anlamanıza yardımcı olur.

6. Planyway (Jira ve Trello'da görevleri izlemek için en iyisi)

via Planyway

Planyway, zaman bloklamayı görev yönetimi ve proje yönetimi uygulamalarıyla birleştirmek isteyen öncelikle Jira ve Trello kullanıcıları için tasarlanmıştır. Görevlerinizi takvim biçiminde görüntüleyebilir ve görevleri sürükleyip bırakarak zamanı bloklayabilirsiniz. Bu, gününüz veya haftanız için net bir plan oluşturmanıza yardımcı olur.

Planyway, görevlerinizi Google Takvim'deki etkinliklerle birlikte görüntülemenizi sağlar, böylece iş ve kişisel programlarınızı tek bir yerden yönetebilirsiniz. Hatta takım zaman çizelgelerini ve kaynak planlamasını da destekler, böylece takımınızla koordinasyon sağlarken son teslim tarihlerini takip edebilirsiniz.

Planyway'in en iyi özellikleri

Görevleri doğrudan Jira veya Trello panolarından sürükleyip bırakın

Görevleri Google Takvim ile senkronize ederek hepsi bir arada görünüm elde edin

Projeler için takım zaman çizelgelerini ve kaynakları yönetin

Gantt grafikleriyle proje ilerlemelerini ve son teslim tarihlerini görselleştirin

Planyway sınırlamaları

Bazı kullanıcılar müşteri desteğinin geciktiğini veya eksik olduğunu bildirmiştir

Planyway fiyatlandırması

Ücretsiz

Bireysel: Aylık 6 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 5 $

Planyway puanları ve yorumları

Yeterli yorum yok

7. Todoist (Hızlı görev girişi ve yinelenen görevleri yönetmek için en iyisi)

via Todoist

Todoist, görev oluşturmayı kolaylaştıran ve programınızı düzenli tutan bir araca ihtiyacınız varsa mükemmel bir seçimdir. Öne çıkan özelliği olan "Hızlı Ekleme" ile doğal dil kullanarak saniyeler içinde görevler oluşturabilir ve atayabilirsiniz.

Örneğin, bir arama planlamak için "Çarşamba saat 10'da Alex'i ara" yazın.

Görevleri projeler halinde gruplandırabilir, ek bağlam için etiketler ekleyebilir ve öncelikleri belirleyerek en önemli konulara odaklanabilirsiniz. Bu araç, Google Takvim dahil 80'den fazla platformla entegre olduğundan, kişisel hedefleriniz veya takım projeleriniz için zamanınızı etkili bir şekilde planlayabilir ve planınıza sadık kalabilirsiniz.

Todoist'in en iyi özellikleri

Doğal dil girişi ile görevleri anında yakalayın

Yinelenen görevleri ekleyerek tekrarlanan etkinliklerin zamanlamasını otomatikleştirin

Google Takvim ve Slack dahil 80'den fazla entegrasyonu keşfedin

Sorunsuz görev yönetimi için görev etiketleri ve öncelik seviyeleri ekleyin

Todoist sınırlamaları

Hatırlatıcılar ve etiketler gibi bazı gelişmiş özellikler premium sürümde kilitlidir

Todoist fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 2,50 $

İş: Kullanıcı başına aylık 8 dolar

Todoist puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Todoist hakkında ne diyor?

Kullanımı gerçekten çok kolay ve görevleri daha iyi organize etmek için projeler oluşturabiliyorum. Ayrıca, her görevin son teslim tarihini görebiliyorum, böylece haftamı bunlara göre planlayabiliyorum.

Kullanımı gerçekten çok kolay ve görevleri daha iyi organize etmek için projeler oluşturabiliyorum. Ayrıca, her görevin son teslim tarihini görebiliyorum, böylece haftamı bunlara göre planlayabiliyorum.

📖 Daha fazla bilgi: Zaman Kazanmak İçin İpuçları ve Püf Noktaları

8. Notion (Esnek zaman bloklama ve iş akışlarını yönetmek için en iyisi)

via Notion

Notion, gününüzü verimli bir şekilde planlamanızı sağlar. Takvim görünümleri ve veritabanları ile görevleri, etkinlikleri ve son teslim tarihlerini planlayabilir, her şeyi birbirine bağlı tutabilirsiniz.

Günlük planlayıcı mı istiyorsunuz? Sıfırdan bir tane oluşturun, zaman blokları ve kontrol listeleri ekleyin. Proje takipçisine mi ihtiyacınız var? Görevlerinizi ayrıntılı proje sayfalarına bağlayın, böylece her şey düzenli kalır.

Gününüzü planlayabilir, haftanızı gözden geçirebilir ve anında ayarlamalar yapabilirsiniz. Ayrıca Google Takvim ile senkronizasyon sağlar, böylece blokladığınız programınız diğer taahhütlerinizle senkronize kalır.

Notion'un en iyi özellikleri

Zaman bloklamayı not alma, izleme ve proje yönetimi ile birleştirin

Özelleştirilebilir takvim görünümleriyle zamanı bloklayın ve görevleri görsel olarak düzenleyin

Görevleri doğrudan proje sayfalarına bağlayarak daha fazla bağlam bilgisi sağlayın

Google Takvim ile senkronizasyon sağlayarak programınızı güncel tutun

Notion sınırlamaları

Sonsuz özelleştirme seçenekleri, ilk kez kullananlar için biraz zorlayıcı olabilir

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı : Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 18 dolar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Görevler, notlar, takvimler (hatta G-cal'ımı senkronize edebiliyorum!) ve veritabanları gibi ihtiyacım olan her şeyin tek bir yerde toplanmasını seviyorum. Yapı ve düzeni seven biri olarak benim için mükemmel bir araç. Özelleştirme seçenekleri, iş akışıma mükemmel şekilde uyan sistemler oluşturmama olanak tanıyor ve tüm renk kodları ve etiketlerle işleri yönetilebilir parçalara ayırabiliyorum. Ancak bazen, özelleştirme için sonsuz olanaklara biraz fazla kapılıyorum.

Görevler, notlar, takvimler (hatta G-cal'ımı senkronize edebiliyorum!) ve veritabanları gibi ihtiyacım olan her şeyin tek bir yerde toplanmasını seviyorum. Yapı ve düzeni seven biri olarak benim için mükemmel bir araç. Özelleştirme seçenekleri, iş akışımla mükemmel uyumlu sistemler oluşturmama olanak tanıyor ve istediğim tüm renk kodları ve etiketlerle işleri yönetilebilir parçalara ayırabiliyorum. Ancak bazen, özelleştirme için sonsuz olanaklara biraz fazla kapılıyorum.

9. TickTick (Görev önceliklendirme için en iyisi)

via TickTick

TickTick, kolay görev planlama ve zaman bloklama imkanı sunan bir görev yönetimi uygulamasıdır. Yerleşik takvim görünümü ile görevleri zaman dilimlerine sürükleyip bırakarak gününüz için net bir plan oluşturabilirsiniz. Ayrıca, acil ve önemli görevleri belirlemek ve takviminize planlamak için Eisenhower Matrisi gibi test edilmiş önceliklendirme yöntemlerini kullanabilirsiniz.

Kişisel zaman ayırmakta zorlanıyorsanız, takvimde zamanı bloklayarak kendinize odaklanabilirsiniz. TickTick, tutarlılığı sağlamak için bir alışkanlık takipçisi de sunar. Ayrıca, Pomodoro zamanlayıcı ve Odak Modu, planladığınız zaman blokları sırasında dikkatinizin dağılmasını önler.

TickTick'in en iyi özellikleri

Görevleri zaman bloklarına planlamak için sürükle ve bırak takvim

Yineleyen görevler ayarlayarak rutin faaliyetleri otomatikleştirin

Görevleri ve etkinlikleri senkronize etmek için Google Takvim ile entegre edin

TickTick sınırlamaları

Zaman raporlama özelliklerinin olmaması nedeniyle kurumsal kullanıcılar için temel düzeyde hissedilebilir

TickTick fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Yıllık 35,99 $

TickTick puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar TickTick hakkında ne diyor?

Test durumlarında bize destek olan kullanıcı dostu özellikler içerir. Örneğin, alt görevler fonksiyonu, karmaşık vakaları daha küçük, daha yönetilebilir adımlara ayırmada özellikle yararlıdır, bu da izlemeyi ve verimli bir şekilde yürütmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, her göreve dosya ve bağlantılar ekleyerek ilgili belgeleri ve test sonuçlarının kanıtlarını takip edebiliriz. Günlük görevleri yönetmek için harika bir uygulamadır, ancak bir dezavantajı, takımın verimliliği hakkında derinlemesine bilgi sağlamak için gelişmiş veri analizi özelliklerine sahip olmamasıdır.

Test durumlarında bize destek olan kullanıcı dostu özellikler içerir. Örneğin, alt görevler fonksiyonu, karmaşık vakaları daha küçük, daha yönetilebilir adımlara ayırmada özellikle yararlıdır, bu da izlemeyi ve verimli bir şekilde yürütmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, her göreve dosya ve bağlantılar ekleyerek ilgili belgeleri ve test sonuçlarının kanıtlarını takip edebiliriz. Günlük görevleri yönetmek için harika bir uygulamadır, ancak bir dezavantajı, takımın verimliliği hakkında derinlemesine bilgi sağlamak için gelişmiş veri analizi özelliklerine sahip olmamasıdır.

10. TimeBloc (Mobil cihazlarda rutinler oluşturmak ve zamanı bloklamak için en iyisi)

via TimeBloc

Telefonunuzda mükemmel şekilde çalışan basit bir zaman bloklama uygulaması arıyorsanız, TimeBloc tam size göre. Bu uygulama, sizi özelliklerle boğmadan gününüzü planlamanıza ve rutinler oluşturmanıza yardımcı olur.

Sabah egzersizi, odaklanma zamanı veya hatta dinlenme rutini gibi günlük alışkanlıklar için tekrarlayan zaman blokları ayarlayabilir ve bunları zaman çizelgenize sürükleyebilirsiniz.

Time Bloc'un en iyi özellikleri

Görevleri sürükleyip bırakarak görevler ve rutinler için zamanı bloklayın

Günlük alışkanlıklar ve tekrarlanan görevler için yinelenen zaman blokları oluşturun

Her blokta yolunuzdan sapmamak için hatırlatıcılar alın

Time Bloc sınırlamaları

Diğer araçlarla entegrasyonların olmaması, daha karmaşık iş akışları için bir dezavantaj olabilir

Time Bloc fiyatlandırması

Ücretsiz

Time Bloc puanları ve yorumları

Çevrimiçi yorumlar yetersiz

11. Plan (GitHub kullanıcıları için en iyisi)

via Plan

Plan, görevlerinizi, toplantılarınızı ve projelerinizi tek bir, eyleme geçirilebilir iş akışında birleştirir.

Öne çıkan Ajanda + Takvim özelliği, görevlerinizi planlanmış etkinliklerle birlikte görmenizi sağlayarak gününüzün tam resmini bir bakışta görebilmenizi sağlar. Görevleri zaman çizelgenize sürükleyebilir, sürelerini ayarlayabilir ve hatta GitHub sorunlarına veya diğer proje ayrıntılarına bağlayabilirsiniz.

GitHub ile çalışan geliştiriciler veya proje yöneticileri için Plan, yapılacak işlerinizi gerçek ilerlemeye dönüştürmeyi kolaylaştırır. Görevleri doğrudan depolardan senkronize edebilir ve günlük programınıza entegre edebilirsiniz.

En iyi özellikleri planlayın

GitHub entegrasyonu ile sorunları senkronize edin ve eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Takım Beslemesi ile gerçek zamanlı güncellemeler ve daha iyi işbirliği elde edin

Görev önceliklerini ve son teslim tarihlerini görebilmek için iş zaman çizelgelerini görselleştirin

Sınırlamalar planlayın

GitHub kullanıcılarına yoğun olarak odaklanmıştır, teknik bilgi sahibi olmayan takımlar için ideal olmayabilir

Fiyatlandırmayı planlayın

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Planlamaları ve yorumları değerlendirin

Çevrimiçi yorumlar yetersiz

12. Fantastical (Gelişmiş planlama ve çoklu takvim yönetimi için en iyisi)

via Fantastical

Fantastical, görevleri ve etkinlikleri planlamak için kullanılan bir takvim uygulamasıdır. Fantastical'ı gerçekten farklı kılan özelliği Toplantı Önerileri özelliğidir. Uygun bir toplantı zamanı bulmak için sonsuz e-posta zincirleri oluşturmak yerine, birden fazla zaman aralığı önerebilir ve davetliler uygun olanı seçebilir.

Apple kullanıcıları için macOS ve iOS ile tamamen entegre olup, bileşenler, bildirimler ve cihazlar arasında aktarım özelliği sunar. Fantastical ayrıca hava durumu entegrasyonu ve saat dilimi ayarlamaları gibi özellikleri de destekler, bu da onu birden fazla konumda yoğun programları yönetenler için özellikle kullanışlı hale getirir.

Fantastical'ın en iyi özellikleri

Toplantı önerileriyle dış işbirlikçilerle planlamayı basitleştirin

Kişisel, iş ve aile programlarınız için birleşik bir çoklu takvim yönetimi elde edin

Sık seyahat edenler veya uzaktan çalışanlar için saat dilimi desteği ve hava durumu entegrasyonuna erişin

Fantastical sınırlamaları

Apple cihazlar için özel olarak optimize edilmiştir, Apple kullanıcısı olmayanlar için daha az seçenek sunar

Fantastik fiyatlandırma

kullanıcı başına aylık 4,75 $, yıllık olarak faturalandırılır

Fantastical puanları ve yorumları

Çevrimiçi yorumlar yetersiz

13. Clockwise (AI destekli zaman bloklama için en iyisi)

via Clockwise

Clockwise, en büyük zaman bloklama sorunlarından biri olan yoğun bir programda kesintisiz odaklanma süresi bulmayı çözmek için tasarlanmış bir zaman yönetimi aracıdır. AI aracı, takviminizi otomatik olarak optimize eder ve dikkat dağınıklığını en aza indirmek için toplantıları ve görevleri ayarlar. Bu, derinlemesine çalışmak için daha fazla zaman yaratarak verimliliği artırır.

Takımlar için Clockwise, programları senkronize ederek ve çakışmaları en aza indirerek öne çıkıyor. Parçalanmış çalışma saatlerini azaltmak için toplantıları yeniden düzenler, herkes için odaklanma zamanına öncelik verir ve hatta işbirliği için en uygun zamanları belirler.

Bir diğer öne çıkan özelliği ise, kullanılabilirliğinize göre dinamik olarak güncellenen "Odaklanma Süresi" bloklarıdır. Clockwise, zamanı manuel olarak bloklamak yerine, size mümkün olan en verimli günü sunmak için sürekli olarak ayarlamalar yapar.

Clockwise'ın en iyi özellikleri

Akıllı planlama ile toplantıları yeniden düzenleyerek iş gününüzün parçalanmasını önleyin

Takım senkronizasyonu ile programları uyumlu hale getirin ve program çakışmalarını en aza indirin

Takviminizdeki değişikliklere göre dinamik olarak odaklanma zaman bloklarını ayarlayın

Google Takvim, Slack ve Asana gibi uygulamalarla entegre ederek iş akışlarınızı kolaylaştırın

Saat yönünde sınırlamalar

Google Takvim kullanıcılarıyla sınırlıdır, diğer platformları kullanan takımlar için uygun olmayabilir

Saat yönünde fiyatlandırma

Ücretsiz

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 6,75 $, yıllık faturalandırılır

İş: Kullanıcı başına aylık 11,50 $, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Saat yönünde derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,7/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)

ClickUp ile Verimliliği Artırın

Zaman bloklama uygulamaları, görev hatırlatıcıları göndererek, daha fazla zaman gerektiren etkinlikleri veya görevleri ayarlayarak ve zaman raporları sağlayarak kesintisiz çalışma saatleri ve verimlilik artışı sağlar. Sezgisel bir arayüzle basit zaman bloklama için Todoist veya Google Takvim gibi görevleri kullanabilirsiniz. Ancak, verimli veri raporlama için Calendly'yi tercih edin. En iyi zaman takibi, görev yönetimi ve proje yönetimi özelliklerine sahip bir uygulama arıyorsanız, ClickUp'ı deneyin. Güçlü Takvim Görünümü ve görev yönetimi özellikleri, programınızı zahmetsizce planlamanıza, önceliklendirmenize ve ayarlamanıza olanak tanır.

İster etkinliklerden doğrudan görevler oluşturun ister günlük zaman bloklama gibi önceden oluşturulmuş şablonları kullanın, ClickUp hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştırır. Ayrıca, sorunsuz takvim entegrasyonları ile kişisel ve iş taahhütlerinizi tek bir yerde tutmak için mükemmeldir.

Zamanınızı kontrol etmeye hazır mısınız? Bugün ClickUp'a kaydolun ve bir profesyonel gibi zamanınızı bloklayın!