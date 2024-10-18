MeisterTask ve Trello: En İyi Görev Yönetimi Aracı Hangisi?

Sınırsız görev, dağınık yapılacaklar listeleri, kaçırılan son tarihler ve bozuk iş akışları bir projeyi hızla rayından çıkarabilir. Bir proje yöneticisi olarak, sizin için ağır işleri yapacak bir çözüme ihtiyacınız var.

Bir görev yönetimi çözümü, proje planlama ve organizasyonuna yardımcı olabilir ve kaosa düzen getirebilir. Mestertask ve Trello gibi popüler araçlar, görev yönetimi, ilerleme izleme ve proje planlama özellikleri sunar.

Bu, gerçekten önemli olan şeylere odaklanmanıza yardımcı olur: başarılı sonuçlar elde etmek ve projelerinizi ilerletmek. Bu blogda, MeisterTask ile Trello'yu karşılaştıracağız ve her bir aracı, öne çıkan özelliklerini ve fiyatlarını açıklayacağız, böylece takımınız için doğru aracı seçebilirsiniz.

Hatta bonus bir araç da ekledik, daha fazla bilgi için okumaya devam edin!

MeisterTask nedir?

meisterTask aracılığıyla

MeisterTask, işyerinizdeki verimliliği artırmak ve takım işbirliğini geliştirmek için tasarlanmış bir görev ve proje yönetimi platformudur.

Kanban panoları, otomasyon, zaman takibi ve özel gösterge panelleri gibi özellikler sunarak takımların uzun vadede organize olmalarına yardımcı olur. Kullanıcı dostu olan bu araç, küçük takımlar ve büyük kuruluşlar için de kullanılabilir.

Örneğin, yazılım geliştirme takımları sprint döngülerini yönetmek için MeisterTask kullanır. Görevler tamamlandığında, geliştiriciler bir görevi bir sütundan diğerine taşımak gibi tekrarlayan eylemleri otomatikleştirebilir ve hatta her görev için harcanan zamanı kaydedebilir.

Daha fazla bilgi: En İyi 10 Görev Delegasyon Yazılımı İçin Kapsamlı Kılavuz

MeisterTask özellikleri

İşte takımlar için görev yönetimini kolaylaştıran MeisterTask'ın bazı özellikleri.

1. Özellik #1: Kanban panoları

Kanban panoları, sütunlara bölünmüş panolardan oluşur. Her sütun, ş akışınızın farklı bir aşamasını temsil eder. Kanban, her görevi bir kart olarak göstererek görevlerinizi ve faaliyetlerinizi görsel olarak yönetmenizi sağlar. Bu kartlar, görevler ş akışının farklı aşamalarında ilerledikçe bir sütundan diğerine taşınabilir.

MeisterTask'ı görev yöneticiniz olarak kullanarak, görevler arasında bağlantılar oluşturmak için görev bağımlılıkları kurabilirsiniz. Bu, ş Akışınızın netliğini artırmak ve görevlerin sırasını anlamak için kullanışlıdır.

💡Pro İpucu: Proje yönetimi sürecinizin hazırlık ve kurulumunu hızlandırmak için Kanban panosu şablonlarını kullanın. Bu şablonlar, görevleri hızlı bir şekilde yönetilebilir sütunlara düzenlemenize yardımcı olan yapılandırılmış bir görsel düzen sağlar.

2. Özellik #2: Şablonlar

MeisterTask, projeleri başlatmaya ve tutarlı kaynak planlama, proje planlama ve görev yönetimi süreçleri oluşturmaya yardımcı olan önceden oluşturulmuş şablonlar sunar.

3. Özellik #3: Meister AI

MeisterTask'ın yerleşik AI özelliği, takımınızın belgelerinden ilgili bilgileri kolayca bulmanızı sağlar. Meiser AI, içgörüler bulmanın yanı sıra blog, e-posta ve rapor taslakları hazırlama gibi görevlerde de yardımcı olur ve çeşitli projeler için çok yönlü bir araç haline gelir.

4. Özellik #4: Raporlar

MeisterTask, genel bilgiler için Hızlı Raporlar ve benzersiz gereksinimlerinize göre özelleştirilmiş analizler için Özel Raporlar olmak üzere iki tür rapor oluşturmanıza olanak tanır. Bu raporları, proje ilerlemesini, görev tamamlanma oranını ve daha fazlasını izlemek için kullanabilirsiniz. İş akışlarınızdaki darboğazları daha kolay belirlemenizi sağlar ve projelerin her zaman yolunda gitmesini garanti eder.

MeisterTask Fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 9 $

İş : Kullanıcı başına aylık 16 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Trello nedir?

trello aracılığıyla

Trello, Kanban düzenindeki çeşitli sütunlar arasında görevleri taşıyabileceğiniz sürükle ve bırak arayüzüne sahip basit bir görev yönetim aracıdır. Takımların ve bireylerin görevleri düzenlemek ve farklı faaliyetlerin ilerlemesini izlemek için kullanabileceği popüler bir iş yönetim aracıdır.

Örneğin, içerik pazarlama takımları Trello'yu kullanarak içerik üretiminin farklı aşamalarını temsil eden birden fazla sütun içeren bir pano oluşturabilir. Bu aşamalar arasında "Fikirler", "Taslak", "Düzenleme" ve "Yayınlandı" yer alır. İçerik çeşitli aşamalardan geçerken kartlarla temsil edilebilir ve sütunlar arasında taşınabilir. Takım üyeleri son teslim tarihleri, atanan kişiler vb. gibi ilgili ayrıntıları ekleyebilir.

Trello ayrıca son derece özelleştirilebilir ve basit projelerden karmaşık projelere kadar her türlü iş akışını yönetmek için kullanılabilir.

Daha fazla bilgi: Proje Yönetimi için En İyi 20 Trello Alternatifi ve Rakibi

Trello özellikleri

Trello'nun çeşitli özellikleri ve işlevleri hakkında kısa bir genel bakış için okumaya devam edin.

1. Özellik #1: Kanban panoları

MeisterTask'a benzer şekilde, Trello da takımların görevlerini kolayca yönetebilmeleri için bir Kanban düzeni sunar. Her görev, Trello panosuna erişimi olan herkes tarafından görülebilen bir kartla temsil edilir.

Bir karta birden fazla üye ekleyerek herkesin bilgilendirilmesini ve sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca, her karta bir son teslim tarihi ekleyebilir ve hatta hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz, böylece görevden sorumlu takım üyesi yaklaşan son teslim tarihlerini bilir.

2. Özellik #2: Şablonlar

Trello, farklı iş türlerini yönetmek için çeşitli şablonlar sunar. Sıfırdan başlamak yerine, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş önceden tanımlanmış iş akışlarını kullanarak projelerinizi hızlı bir şekilde kurmak için şablonları kullanın. Trello şablonları mühendislik, satış, pazarlama, tasarım, iş, İK ve diğerleri gibi çeşitli alanlardaki takımlar için mevcuttur.

3. Özellik #3: Trello AI

Trello AI, platforma nispeten yeni eklenen bir güncellemedir. Trello içinde verimliliğinizi artırmak için ihtiyacınız olan her şeyi sunar. Bu özellik yalnızca Trello'nun Premium ve Enterprise planlarında mevcuttur ve size şu konularda yardımcı olabilir:

Proje ve görev iletişimini iyileştirmek için kart açıklamalarını ve yorumları düzeltin

Kartlarınızda sağladığınız konular için yeni fikirler üretin

Uzun ve kaotik notlardan eylem öğelerini çıkararak ve düzenleyerek net bir eylem planı oluşturabilirsiniz

4. Özellik #4: Analitik ve raporlama

Trello'da yerleşik bir raporlama özelliği bulunmamakla birlikte, YoCoBoard, Numerics, TMetric ve Blue Cat gibi birçok üçüncü taraf uygulamayla entegre olabilir. Bu sayede Trello panolarınızın performansını izleyebilirsiniz.

Örneğin, Trello'nun Numerics ile entegrasyonunu kullanarak özelleştirilebilir gösterge panelleri oluşturabilirsiniz. Numerics, Trello'dan verileri alır ve görevlerin ilerlemesini, verimliliği ve son teslim tarihlerini gerçek zamanlı olarak izlemenize yardımcı olur. Bu, daha iyi proje yönetimi sağlamak için doğrudan Trello içinde veriye dayalı kararlar almanızı sağlar.

Trello Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50

MeisterTask ve Trello: Özelliklerin Karşılaştırması

MeisterTask ve Trello, Agile takımları için popüler görev ve proje yönetimi araçlarıdır. Farklı iş ve takım ihtiyaçlarına yönelik çeşitli özellikler sunarlar.

Trello ve MeisterTask'ı hızlıca karşılaştıran bir tablo aşağıda yer almaktadır:

Özellikler MeisterTask Trello Görev yönetimi Görevlerin ilerlemesini görselleştirmek için Kanban panoları kullanır. Görevlerin ilerledikçe sütunlar arasında taşınması için yerleşik bir otomasyon özelliği vardır Görevleri temsil eden kartlarla basit Kanban tarzı pano düzeni. Yerleşik otomasyon özelliği yoktur Proje kurulumu Sınırlı şablon kütüphanesi Çeşitli departmanlara ve kullanım durumlarına uygun geniş şablon aralığı AI yetenekleri Tekrarlanan süreçleri otomatikleştirebilen yerleşik AI özellikleri Yerleşik AI yoktur, ancak daha iyi proje planlaması için Strategic AI ile entegrasyon kullanır Raporlama ve analiz Kapsamlı içgörüler için önceden oluşturulmuş gösterge panelleri ve özel raporlama özellikleri Yerleşik raporlama özelliği yoktur. Kullanıcılara proje ilerlemesi hakkında bilgi vermek için çeşitli analiz araçlarıyla entegrasyon kullanır Kullanım kolaylığı Sezgisel ve özelleştirilebilir, şık ve modern kullanıcı arayüzü Kullanıcı dostu ancak bazı kullanıcılar için eski hissettirebilecek basitleştirilmiş arayüz Çok yönlülük Zaman takibi, yeniden kullanılabilir şablonlar ve dokümantasyon gibi özellikler, çeşitli proje yönetimi ihtiyaçları için daha uygun hale getirir Özellikler için yerleşik esnekliğe sahip değildir ve karmaşık proje yönetimi ihtiyaçları için çok yönlü olmayabilir

Şimdi, her bir aracın özelliklerini karşılaştırarak ihtiyaçlarınıza en uygun olanı belirlemenize yardımcı olalım.

Özellik #1: Görev yönetimi

Trello, kurulumu kolay, sezgisel bir Kanban tarzı pano sistemine sahiptir. Farklı projeler için birden fazla pano ve görevlerinizi temsil eden kartlar oluşturabilirsiniz. Bu kartlar sütunlar arasında kolayca taşınabilir.

MeisterTask da yapılandırılmış iş akışları oluşturmanıza olanak tanıyan benzer bir görev yönetim sistemi sunar. Ancak, yerleşik otomasyon özelliği, görev yönetiminde Trello'ya göre bir avantaj sağlar. Görevlerin durumunu manuel olarak güncellemek ve sütunlar arasında taşımak yerine, tüm süreci otomatikleştirebilirsiniz.

MeisterTask ayrıca, takımların iş akışlarını daha iyi organize etmelerine yardımcı olmak için görev ilişkileri oluşturmanıza da olanak tanır.

🏆 Kazanan: MeiserTask, yerleşik otomasyon özellikleri ve görevler arasında ilişki kurma yeteneği nedeniyle. Bu özellikler, karmaşık proje iş akışlarını yönetmeyi kolaylaştırır. Ancak, görev yönetimi için basit ve sezgisel bir şey istiyorsanız Trello daha iyi olabilir.

Daha fazla bilgi: 20'den fazla Kanban panosu örneği

Özellik #2: Şablonları kullanarak proje kurulumu

Trello ile mühendislik, tasarım, pazarlama, operasyon, satış ve destek takımları için kolayca özelleştirilebilen çok çeşitli şablonlara erişebilirsiniz. Bu şablonlar sektördeki en iyi uygulamaları kullanır ve içerik planlama, proje yönetimi, web geliştirme, işe alım vb. gibi çeşitli kullanım durumlarını kapsar.

MeisterTask'ın şablon kitaplığı ise sınırlıdır. Bu, karmaşık iş akışları için gelişmiş veya özel şablonlara ihtiyaç duyan takımlar için bir dezavantaj olabilir.

🏆 Kazanan: Trello, kapsamlı şablon kitaplığı sayesinde daha geniş bir kullanım aralığı için esneklik ve uyarlanabilirlik sunması nedeniyle bu alanda bir adım önde. Bu da Trello'yu MeisterTask'tan daha çeşitli takımlar için daha çok yönlü bir seçenek haline getiriyor.

Özellik #3: AI destekli proje yönetimi

MeisterTask'ın önceden oluşturulmuş otomasyonu, kullanıcıların görev atamaları, kart durum güncellemeleri, e-posta yanıtları ve zaman takibi gibi yinelenen süreçleri otomatikleştirmelerine olanak tanır. Bu, MeisterTask kullanıcıları arasında daha verimli iş akışlarına ve daha iyi verimliliğe katkıda bulunur.

Trello'da yerleşik bir AI özelliği yoktur. Ancak, takımların iş stratejilerini günlük projelere bağlamasına olanak tanıyan üçüncü taraf bir araç olan Strategy AI ile entegre olur. Bu entegrasyonu kullanarak görevlerinizi stratejik faktörlere göre önceliklendirebilir ve iş akışı boyunca farklı faaliyetlerin değişen önceliklerini öngörebilirsiniz.

🏆 Kazanan: Beraberlik. MeisterTask'ın uygulama içi otomasyon özelliği, tekrarlayan ve zaman alıcı görevleri kolaylaştırır. Ancak, proje ve görev planlamasında size yardımcı olacak bir AI aracı arıyorsanız, Trello daha iyi bir seçim olacaktır.

Özellik #4: Veriye dayalı karar verme

Yine, Trello'nun proje yönetimi yazılımı raporlama ve analiz özelliği içermez. Bunun yerine, Trello'nun Numerics, Blue Cat, TMetrics gibi araçlarla entegrasyonlarını kullanarak raporlar oluşturabilirsiniz. Bu raporlar, görevlere harcanan zamanı, takım performans ölçütlerini, tamamlanma oranlarını ve genel proje ilerlemesini ölçmenize yardımcı olabilir.

Ancak MeisterTask ile daha sağlam yerleşik analiz ve raporlama özelliklerine erişebilirsiniz. Önceden oluşturulmuş raporları kullanabilir veya daha gelişmiş raporlama için özel gösterge panelleri oluşturabilirsiniz.

🏆 Kazanan: MeisterTask, proje performansı ve takım iş yükü hakkında kapsamlı bir genel bakış sağladığı için burada kazanıyor. Trello, temel raporlama gereksinimleri olan daha küçük takımlar için daha uygun olabilir.

ClickUp ile tanışın: MeisterTask ve Trello'ya en iyi alternatif

Elbette, hem MeisterTask hem de Trello harika iş yönetimi araçlarıdır. Ancak, bu iki araç da belirli özellikler açısından yetersiz kalır ve bu da daha büyük takımlar veya karmaşık proje yönetimi ihtiyaçları olanlar için etkinliklerini sınırlar.

Neyse ki, daha iyi bir alternatifimiz var. Size ClickUp'ı tanıtalım.

ClickUp, proje yönetiminin hemen hemen her yönünü kolaylaştıran kapsamlı bir gelişmiş özellikler listesi sunan hepsi bir arada bir verimlilik paketidir. Görev ve iş akışı yönetiminden proje planlamaya ve sağlam otomasyona kadar, ClickUp en iyi Trello ve MeisterTask alternatiflerinden biridir.

Proje yönetimi aracı, bireylerden küçük takımlara ve büyük şirketlere kadar herkes tarafından kullanılabilir. Son derece ölçeklenebilir ve çok yönlüdür ve çeşitli kullanım durumları ve takım ihtiyaçları için iyi işler.

ClickUp'ın öne çıkan özelliklerine daha yakından bakalım.

1. ClickUp'ın Birinci Avantajı: Görev yönetimi

ClickUp Görevleri'ni kullanarak projelerinizi kolaylıkla planlayın. Son teslim tarihleri, atanan kişiler ve görev açıklamalarıyla birlikte görevler oluşturun, atayın ve takım üyeleri arasında paylaşın, böylece herkes tam olarak ne üzerinde çalışması gerektiğini bilir.

ClickUp Görevleri'ni kullanarak kolaylıkla görevler oluşturun ve atayın

Özel alanları kullanarak bağlantılar, e-posta adresleri, bütçeler ve telefon numaraları gibi bilgileri kaydedin. Böylece, takım üyeleriniz yeni bir görevi yerine getirirken ihtiyaç duydukları tüm bilgilere sahip olurlar.

Ayrıca, kritik görevleri her zaman zamanında tamamlamak için öncelik seviyeleri belirleyebilirsiniz. Öncelikler renk kodludur ve düşükten acil olana kadar değişir, böylece hangi görevlerin acil olarak ilgilenilmesi gerektiğini kolayca belirleyebilirsiniz.

💡Pro İpucu: Görevleri etkili bir şekilde izlemeyi öğrenerek sorumluluk bilincini oluşturun ve her zaman teslim tarihlerinizi karşılayın. Önceliklendirme, görev devretme ve görev bağımlılıkları gibi teknikleri kullanarak ne üzerinde çalışmanız gerektiğini ve bunu nasıl başaracağınız konusunda net bir fikir edinin.

2. ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: Proje görselleştirme

ClickUp Görünümleri, işinizi görselleştirmek için 15'ten fazla farklı yol sunar. Özelleştirilebilirler ve tüm görevlerinizin durumunu görünür kılar, böylece zamanınızı ve kaynaklarınızı daha iyi proje yönetimi için yönetmenizi sağlar.

ClickUp'ın Liste Görünümü'nü kullanarak, karmaşık projeleri görevlere ve alt görevlere bölebilir ve bunları birden çok liste halinde düzenleyebilirsiniz. Bu, her görevle ilişkili ilgili ayrıntıları görmenize yardımcı olur ve görevlerini basit, elektronik tablo benzeri bir görünümde görmek isteyen kullanıcılar için idealdir.

Ek olarak, ClickUp Kanban Pano Görünümü, görevleri projenizin farklı aşamalarını temsil eden birden çok sütuna kategorize etmenize olanak tanır. İş akışınızın belirli aşamalarını yansıtmak için özel sütunlar oluşturabilir ve hatta görsel netlik için bunları renk kodlarıyla işaretleyebilirsiniz. Bu, takımlarınızın görevlerin durumunu bir bakışta belirlemesini sağlar.

ClickUp Kanban Panolarını kullanarak bir proje iş akışı oluşturun

3. ClickUp'ın Üstünlüğü #3: Süreç otomasyonu

Takımlarınızı tekrarlayan görevlerde harcadıkları zaman ve çabadan kurtarın. Bunun yerine, ClickUp Otomasyonları ile iş akışınızın tüm yönlerini kolaylaştırın.

Proje planlama aracı, görev durumunu güncelleme, proje devretmelerini yönetme ve e-posta gönderme gibi rutin işleri halledebilecek 100'den fazla otomasyon sunar.

Tekrarlayan görevleri halletmek ve verimliliğinizi artırmak için ClickUp Otomasyonlarını kullanın

Yapılacak işler için tetikleyiciler ve koşullar tanımlamanıza olanak tanıyan basit bir sürükle ve bırak oluşturucu kullanarak özel otomasyonlar oluşturun. Karmaşık kodlama dilleriyle uğraşmanıza gerek kalmaz ve otomasyonu dakikalar içinde yapılandırmaya başlayabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: AI otomasyon araçlarını kullanarak hedef kitle segmentasyonu, sosyal medya paylaşımları veya görev yönetimi gibi tekrarlayan görevleri doğru ve verimli bir şekilde gerçekleştirin. Böylece büyümeyi sağlayan yüksek değerli görevlere odaklanabilirsiniz.

4. ClickUp'ın Avantajı #4: Akıllı yardım

ClickUp'ın proje yönetimi yazılımının en iyi özelliklerinden biri AI yetenekleridir. ClickUp Brain kişisel asistanınız gibi çalışır; önemli bilgileri bulmanıza yardımcı olur, görevleri otomatikleştirir ve mükemmel e-posta metinleri yazar.

ClickUp Brain'i kullanarak proje güncellemelerini oluşturun, notları özetleyin ve görevleri planlayın

ClickUp Brain'e işle ilgili herhangi bir soru sorun, o da çalışma alanınızı, görevlerinizi ve belgelerinizi arayarak size en alakalı ve bağlamsal cevapları verecektir. Cevapları bulmak için zaman harcamak yerine, şirket süreçleri, politikaları ve belgeleri hakkında bilgi almak için kullanın.

Ayrıca proje güncellemelerini otomatikleştirebilir ve ilerleme güncellemelerinin paylaşılması, rapor özetlerinin oluşturulması, görevlerin ve alt görevlerin planlanması gibi görevleri AI'ya devredebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Karmaşık projelerin planlanması ve organize edilmesinde yardımcı olmak için AI proje yönetimi araçlarını kullanın ve sıkıcı idari görevlere veda edin.

5. ClickUp'ın Avantajı #5: Standartlaştırılmış çerçeveler

ClickUp ile artık sıfırdan süreçler oluşturmak için endişelenmenize gerek yok. Bunun yerine, neredeyse her kullanım durumuna uygun 1000'den fazla şablondan oluşan bir kütüphaneden seçim yapabilirsiniz. Bu, farklı görev yönetimi şablonlarını kullanarak çok fazla çaba harcamadan takımlarınız için kapsamlı belgeler oluşturabileceğiniz için işinizi kolaylaştırır.

ClickUp Görev Yönetimi Şablonu

ClickUp Görev Yönetimi Şablonu, iş akışlarını izlemek ve proje görünürlüğünü artırmak için mükemmel, zengin özelliklere sahip bir şablondur. Şablon, görevleri gerektiği gibi düzenlemenize olanak tanır ve önemli olanları görselleştirmenize yardımcı olur.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Görev Yönetimi Şablonu ile görev planlama ve organizasyonundaki çabayı en aza indirin

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Görevlerinizi durum, öncelik seviyesi ve atanan kişilere göre düzenleyin

Özelleştirilebilir bir Kanban panosunda iş akışınızı planlayın

Takımınızın iş yükünü görselleştirin ve görevleri etkili bir şekilde atayın

Önemli bilgileri kaydetmek ve görevlere bağlam eklemek için özel alanlar ekleyin

Görevlerin zamanında atanmasını ve tamamlanmasını sağlamak için takımlar arasında işbirliği yapın

ClickUp Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda, çalışma alanı başına aylık 7 $ ek ücret karşılığında kullanılabilir

ClickUp: Etkili Görev Yönetimi için En İyi Çözüm

MeisterTask ve Trello, görev yönetimi konusunda benzersiz güçlü yönlere sahiptir. Ancak, bunlar yalnızca basit iş akışlarına sahip küçük ve orta ölçekli takımlar için iyi bir seçenektir.

Kapsamlı bir çözüm arıyorsanız, ClickUp'ı değerlendirmeye değer. Esas olarak yalnızca görev izlemeye odaklanan MeisterTask ve Trello'nun aksine, ClickUp uçtan uca görev yönetimine yardımcı olacak özellikler sunar.

Farklı iş görünümleri, proje ilerlemesini ve takımın iş yükünü görselleştirmeye yardımcı olur. ClickUp Otomasyon, gereksiz görevlere harcanan zamanı ortadan kaldırır ve takımların verimliliğini artırır. ClickUp Brain'in yapay zeka yetenekleri, görevlerden, belgelerden ve sohbetlerden bilgi toplamayı ve metin oluşturmayı ve özetlemeyi basitleştirir.

ClickUp'ın tamamen özelleştirilebilir şablonlardan oluşan geniş kütüphanesi ile görev yönetimi, işe alım, muhasebe ve daha fazlası için standartlaştırılmış çerçeveler de elde edersiniz.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve platformun takımlarınızın daha verimli çalışmasına nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.