En İyi 10 Görev Delegasyon Yazılımı İçin Kapsamlı Kılavuz

Birden fazla görev, sıkı teslim tarihleri ve sürekli değişen sorumluluklar varken, her bir ekip üyenizin aşırı iş yüküne boğulmadan en iyi işlerine odaklanmasını nasıl sağlarsınız?
Cevap, etkili görev delegasyonunda yatıyor.
Doğru görev delegasyon yazılımı, takımların işbirliği ve iletişim şeklini kökünden değiştirir. İletişimi basitleştirmeden verimliliğe kadar, görevlerin bir aşamadan diğerine sorunsuz bir şekilde akışını sağlar.
Bu blogda, iş yerinizdeki görev yönetimi ve delegasyonunu dönüştürmenize yardımcı olacak en iyi 10 görev delegasyon yazılımını inceleyeceğiz.
Görev Delegasyon Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Görev delegasyonu, genellikle görev yönetimi yazılımlarının temel bir özelliğidir. Bu nedenle, işlerin sorunsuz bir şekilde yönetilmesine ve delegasyonuna yardımcı olurlar. Bir yazılım seçerken aşağıdaki özelliklere dikkat etmek çok önemlidir:
- Sezgisel kullanıcı arayüzü: Kolay benimsenmesi için kullanıcı dostu bir tasarıma sahip olduğundan emin olun. Sezgisel bir arayüz, öğrenme eğrisini azaltır ve verimliliği artırır
- Sorunsuz takım işbirliği aracı: Takım işbirliğini destekleyen, gerçek zamanlı güncellemeler sunan ve koordinasyonu geliştirmek için geri bildirim mekanizmaları sağlayan sağlam iletişim özelliklerine sahip bir görev yönetimi çözümü arayın
- Görev izleme: Takımınızın iş akışına uyacak şekilde özelleştirilebilen, kategorize etme, öncelik belirleme ve ilerleme izleme gibi esnek seçeneklere sahip görev izleme özelliğini kontrol edin
- Entegrasyon yetenekleri: Aracın popüler proje yönetimi yazılımları ve platformlarıyla entegre edilebildiğinden emin olun. Sorunsuz entegrasyonlar genel verimliliği artırır ve süreçleri kolaylaştırır
- Mobil erişilebilirlik: Mobil cihazlara uygun arayüzler, hareket halindeyken görev yönetimi sağlar. Görev yönetimi uygulamanıza çeşitli cihazlardan erişebilmek esnekliği ve yanıt verebilirliği artırır
- Raporlama ve analiz: Takım performansına ilişkin sağlam raporlama ve içgörüler sağlayan araçlar arayın. Analitik özellikler, darboğazları ve iyileştirme alanlarını belirlemede de yardımcı olabilir
- Müşteri desteği: En iyi görev yönetimi yazılımı, sorunların hızlı bir şekilde çözülebilmesi için duyarlı ve kapsamlı destek seçenekleri sunar.
2024'te Kullanılacak En İyi 10 Görev Delegasyon Yazılımı
İşte 2024'te kullanabileceğiniz en iyi 10 görev yönetimi yazılımı:
1. ClickUp
ClickUp, görev yönetiminden görev delegasyonuna kadar bir projenin tüm yönlerini ele alabilen hepsi bir arada bir proje yönetimi yazılımıdır. Aynı zamanda görsel bir görev yönetim aracı olarak da işlev görür ve iş akışlarını görselleştirmek için 15'ten fazla yol sunar.
ClickUp'ın Özel Gösterge Panelleri, özel grafikler oluşturmanıza, takım kapasitesini değerlendirmenize, tüm görev etkinliklerini izlemenize ve değerli içgörülere erişmenize olanak tanır. Ayrıca, gelişmiş izleme özellikleri sayesinde herhangi bir cihazdan ilerlemeyi takip edebilir, notlar ekleyebilir ve raporları her yerden görüntüleyebilirsiniz.
ClickUp'ın 100'den fazla hazır otomasyonunu kullanarak veya bunları ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek rutin görevlerinizi otomatikleştirebilir ve zamandan tasarruf edebilirsiniz.
Ve hepsi bu kadar değil! İzlenebilir hedefler oluşturmanıza ve hepsini tek bir yerden yönetmenize olanak tanıyan ClickUp Hedefler özelliği ile proje teslim zaman çizelgelerine uymanızı sağlar.
1.000'den fazla entegrasyon ile bu araç, favori platformlarınıza bağlanmanıza ve sorunsuz bir iş akışı sağlamanıza olanak tanır. Ayrıca, görevlerinizi küçük, yönetilebilir alt görevlere bölebilir, böylece kolay işbirliği ve organizasyon sağlayabilirsiniz. ClickUp Görevleri ile şunları kolayca yapabilirsiniz:
- Görevleri düzenleyin
- Görevleri atayın
- Görevlere öncelik verin
- Görevleri yönetin
- Bireysel ve genel görev ilerlemelerini izleyin
- Görev bağımlılıklarını ayarlayın
ClickUp'ın ücretsiz sürümü, hedefler, özel görev durumları, 24*7 destek, görev kontrol listeleri ve daha fazlasını sunan harika bir ücretsiz görev yönetimi yazılımıdır.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Basit bir renk kodlu sistemle görev önceliklerini belirleyin, görevlerinizi zaman tahminine göre sıralayın ve görev bağımlılıklarıyla birleştirin
- Görev, Takım, İş Yükü Görünümü ve daha fazlası gibi size en uygun ClickUp'ın 15 görünümünden seçim yapın
- Gmail, HubSpot, Slack, Zoom ve daha fazlası dahil 1.000'den fazla uygulama ve araçla entegre edin ve iş akışlarınızı kolaylaştırın
- Hızlı görev delegasyonu için yorumları bireysel görevlere dönüştürün
- Tamamen özelleştirilebilir gösterge panelleriyle gerçek zamanlı ilerlemeyi takip edin, takımınızın iş yükünü dağıtın, kaynakları etkili bir şekilde tahsis edin ve hedeflerinizi merkezi bir yerden değerlendirin
- Zaman tahminlerini kullanarak takımınızın iş yüklerini takip edin; hatırlatıcıları kullanarak teslimatlarınızı takip edin ve bildirimlerle en son görev gelişmelerinden haberdar olun
- Çeşitli ClickUp görev şablonlarıyla zaman kazanın ve verimliliği artırın. Bilgileri öncelik, görev durumu ve departmana göre otomatik olarak gruplandırarak düzenli kalmanıza yardımcı olan ClickUp Görev Yönetimi Şablonunu inceleyin
ClickUp sınırlamaları
- Yeni başlayanlar için kullanımı zor olabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp AI'yı tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına 5 $ karşılığında kullanabilirsiniz
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.200+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)
2. Todoist
Todoist, sorunsuz görev delegasyonu ve zahmetsiz ilerleme izleme sağlayan popüler bir görev ve proje yönetimi yazılımıdır. Tüm görevlerinizi merkezi bir yerden görüntüleyebilir, görevleri ve birden fazla projeyi verimli bir şekilde yönetebilir ve düzenli kalabilirsiniz.
Todoist, basit bir kullanıcı arayüzüne ve görevlerinize her zaman ve her yerden erişmenizi sağlayan bir mobil uygulamaya sahiptir. Küçük işletmeler ve bireysel kullanıcılar, uygun fiyatı, erişilebilirliği ve basit kullanıcı arayüzü nedeniyle Todoist'i tercih ediyor.
Todoist'in en iyi özellikleri
- Bireysel görevler için hatırlatıcılar planlayın
- 4 renk kodlu seviyeleri kullanarak görevleri önceliklendirin ve tamamlayın
- Görevlerinizi ve projelerinizi e-posta yoluyla takım üyeleriyle paylaşın
- Konuşmalarınızı yorumlarda tartışarak merkezileştirin
- Tüm görev etkinlikleriyle ilgili güncel bilgileri almak için gerçek zamanlı bildirimler alın
- Görev Görünümü'nü kullanarak son teslim tarihi, alt görevler, yorumlar vb. dahil olmak üzere bir görevle ilgili tüm bilgileri alın.
- 80'den fazla entegrasyona erişin
Todoist sınırlamaları
- Karmaşık projeleri ve görevleri yönetme konusunda sınırlı yetenekler
- Gantt grafikleri, Kanban panoları vb. gibi özelliklerin eksikliği.
Todoist fiyatlandırması
- Başlangıç
- Pro: Aylık 5 dolar
- İş: Üye başına aylık 8 dolar
Todoist puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (750+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2.300+ yorum)
3. ProofHub
ProofHub, etkili takım işbirliğini sağlayan görev yönetimi ve operasyon yönetimi yazılımıdır. ProofHub ile görevleri kolayca delege edebilir ve takım üyelerinizin ilerlemesini takip edebilirsiniz.
Net proje hedefleri belirleyebilir, görev atamaları ve alt görevler oluşturabilir, iş taleplerini kolaylaştırabilir ve ekibinizin işleri üzerinde tam kontrol sahibi olabilirsiniz. ProofHub ayrıca gerçek zamanlı ilerleme raporları ve ekibin ilerlemesinin birleştirilmiş görünümünü sunarak görevleri uygun şekilde dağıtmanıza olanak tanır.
ProofHub'ın en iyi özellikleri
- Görevleri tek tek takım üyelerine veya gruplara atayın
- Görevleri yönetmek için dört benzersiz görev görünümünden birini seçin
- Kolaylaştırılmış bir iş akışı için görev bağımlılıkları oluşturun
- Toplu eylemlerle (silme, taşıma veya arşivleme) görevleri ve birden fazla projeyi kolayca yönetin
- Görev konularındaki merkezi konuşmalarla etkili iletişim kurun
- Etkili zaman yönetimi için görevlere harcanan zamanı izleyin
- Slack, Dropbox ve Google Drive gibi bazı platformlarla entegrasyonlardan yararlanın
ProofHub sınırlamaları
- Sınırlı entegrasyonlar
- Yalnızca ücretli planlar mevcuttur
ProofHub fiyatlandırması
- Temel: Aylık 50 $
- Üstün Kontrol: Aylık 99 $
ProofHub puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (80+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)
4. MeisterTask
MeisterTask, çevik proje yönetimi yazılımı olarak çevik takımlar için özel olarak tasarlanmıştır. Ancak, diğer takımlar tarafından da kullanılabilir. Yazılım, proje ilerlemesini etkili bir şekilde izleyen sezgisel bir kullanıcı arayüzüne ve özelleştirilebilir panolara sahiptir.
MeisterTask, takım projelerine daha kapsamlı bir genel bakış sunarak görevlerin daha iyi önceliklendirilmesini sağlar. Ayrıca, takım üyelerini proje izleyicisi olarak ekleyebilir ve görevleri doğrudan atayabilirsiniz.
MeisterTask'ın en iyi özellikleri
- MeisterTask Görevlerini merkezi bir iletişim merkezi olarak kullanın
- Takımın ilerlemesini görsel olarak izleyin
- Proje panolarıyla görevleri etkili bir şekilde yönetin
- Görevler içinde birden fazla kontrol listesi ayarlayın
- Verimlilik ve iş yükü hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler içeren ayrıntılı raporlar alın
- Daha iyi zaman yönetimi için zaman takibi özelliklerine erişin
- Görevlere özel alanlar ekleyin
- Yineleyen görevler oluşturun
- Asana, OneDrive, GitHub, Slack ve daha fazlası gibi uygulamalarla entegre edin
MeisterTask sınırlamaları
- Sınırlı raporlama yetenekleri
MeisterTask fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Pro: 8 $
- İş: 14,50 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
MeisterTask puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (170+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.100+ yorum)
5. BIGContacts
BIGContacts, öncelikle etkili görev yönetimi özellikleri de sunan bir CRM'dir. Görevler ve süreç analizi için merkezi bir platform sunarak verimliliğinizi ve etkinliğinizi artırır. Bununla, tüm görevlerinizin ve durumlarının eksiksiz bir görünümünü elde edebilirsiniz.
Ayrıca, akıllı raporları kullanarak işinizin etkinliğini izleyebilir ve iyileştirme önlemleri alabilirsiniz. Dahası, BIGContacts size özel bir iş akışı oluşturma, görevleri sürükle ve bırak işlevselliği ile takvime taşıma ve görev yönetimini otomasyon yapma olanağı sunar.
BIGContacts'un en iyi özellikleri
- Basit kullanıcı arayüzü ile kolayca çalışın
- Önceliklendirme için yapılacaklar listelerini kullanın
- Yinelenen görevleri ayarlayın
- Mobil cihazlardan CRM'inize erişin
- Görevleri kolayca atayın ve izleyin
- Hem bireysel hem de takım takvim görünümünü elde edin
- Özel alanlarla bilgileri izleyin
- Görevleri ve hatırlatıcıları otomatikleştirin
BIGContacts sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar sınırlı özelliklerden şikayetçi
- Bazıları sistemin yavaş olduğundan da şikayetçi
BIGContacts fiyatlandırması
- Ücretsiz Plan: 100 kişiye kadar 0,00
- İş Planı: 1.000 kişi başına aylık 19,99
BIGContacts puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (70'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (200'den fazla yorum)
6. HubSpot Görev Yönetimi
HubSpot Görev Yönetimi, işlerinizi verimli bir şekilde delege etmenizi sağlayan basit ve kullanımı kolay bir görev yönetimi çözümüdür. Yazılım, görev atamadan görev güncellemeleri hakkında bildirim almaya kadar her şeyi sunar.
HubSpot Görev Yönetimi'nin en iyi özellikleri
- HubSpot'un görev gösterge paneli ile görevlerinizi kolaylaştırın
- Yüzlerce uygulama ve platformla entegre edin
- Dahili takım sohbeti aracılığıyla takım üyeleriyle iletişim kurun
- Toplu mesajlar göndermek için e-posta şablonlarını kullanın
- E-postalardan, yapılacaklar listelerinden ve HubSpot iş akışlarından doğrudan yeni görevler ekleyin
- Takvimi HubSpot ile senkronize edin
HubSpot Görev Yönetimi sınırlamaları
- Şablonlar iyileştirilebilir
- Raporlama özellikleri daha fazla iyileştirme gerektiriyor
HubSpot Görev Yönetimi fiyatlandırması
- Ücretsiz araçlar
- Başlangıç (Satış): Aylık 20 $
- Profesyonel (Satış): Aylık 500 $
- Kurumsal (Satış): Aylık 1500 $, yıllık faturalandırılır
HubSpot Görev Yönetimi derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (4.000'den fazla yorum)
7. Chanty
Chanty, görev yönetimine yardımcı olan en iyi işbirliği araçlarından biridir. Mesajlaşma, video görüşme ve görev yönetimi için kullanabilirsiniz. Chanty ile herhangi bir mesajı göreve dönüştürebilir, son teslim tarihlerini ayarlayabilir ve takım üyelerine atayabilirsiniz. Ayrıca sıfırdan bir görev de oluşturabilirsiniz.
Ayrıca, görevleri farklı kriterlere göre filtreleyebilir ve daha iyi görselleştirme için Kanban panosunu kullanabilirsiniz. Chanty, iş süreçlerini kolaylaştırmak için çeşitli entegrasyonları destekleyen basit bir kullanıcı arayüzüne sahiptir.
Chanty'nin en iyi özellikleri
- Her türlü mesajı göreve dönüştürün
- Görevleri durum, tarih ve kişilere göre filtreleyin
- Her takım üyesine görevler atayın ve son teslim tarihlerini ayarlayın
- Sesli ve video görüşmeleri yapın
- Görevleri ilgili kanallarda tartışın
- Zapier, OneDrive, Jira, Trello ve daha fazlası gibi uygulamalarla entegre edin
Chanty sınırlamaları
- Alt görevler yoktur
- Takvimde özelleştirme eksikliği
- Bazı kullanıcılar bildirimler ve ekran paylaşımı ile ilgili sorunlar yaşadı
Chanty fiyatlandırması
- Ücretsiz
- İş: Kullanıcı başına aylık 4 dolar
Chanty puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (40 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)
8. Notion
Harika bir görev yönetimi yazılımı, iş tarzınıza ve gereksinimlerinize uyum sağlayabilir ve görevlerinizin tüm yönlerini kontrol altında tutmanıza yardımcı olabilir. Notion şüphesiz bunlardan biridir. Notion, yönetmeniz gereken tüm görevleri kapsamlı bir şekilde görüntülemek için bir görev yönetimi gösterge paneli oluşturmanıza olanak tanır. Notion'un ücretsiz görev yönetimi yazılımını etkili bir şekilde görevlendirme için de kullanabilirsiniz.
Notion'un en iyi özellikleri
- Proje görevlerini öncelik, zaman çizelgesi ve kategoriye göre sıralayın
- Takvimler, Kanban panoları, Gantt grafikleri, görev listeleri ve daha fazlası gibi özelliklere erişin
- Notion Takvim ile programınızı bir bakışta görün
- Merkezi ve özelleştirilmiş gösterge panelinde ilerlemeyi takip edin
Notion sınırlamaları
- Zor öğrenme süreci
- Sınırlı özelleştirme yetenekleri
Notion fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Ayrıca: Kullanıcı başına aylık 10 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 18 dolar
- Enterprise: Özel
Notion puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (5.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
9. ProProfs Project
ProProfs Project, görevleri yönetmek, önceliklendirmek ve delege etmek için iyi bir görev yönetimi yazılımıdır. Görevlerinizi kolayca izleyebilir, özel iş akışları oluşturabilir ve yeteneklerine göre farklı takım üyelerine görevler atayabilirsiniz. Daha iyi görselleştirme ve anlama için Gantt grafiklerini kullanarak görevlerinizi ve projelerinizi de görüntüleyebilirsiniz.
Ayrıca, yazılım, görev ilerlemesi ve takım durumu hakkında değerli bilgiler sağlayan ve eksiklikleri belirleyen AI destekli raporlar sunar. Ayrıca, potansiyel riskleri belirlemeye ve süreçlerin erken aşamalarında bunları azaltmaya yardımcı olur.
ProProfs Project'in en iyi özellikleri
- Merkezi bir gösterge panelinde görevleri atayın ve önceliklendirin
- Kolay izleme için görev durumunu (açık, beklemede veya tamamlandı) ayarlayın
- Takım performansı ve potansiyel riskler hakkında akıllı raporlar alın
- Sürükle ve bırak özelliğini kullanarak görevleri önceliklendirin
- Görevleri yönetmeyi ve başlangıç ve son teslim tarihlerini ayarlamayı basitleştirin
- Gerçek zamanlı bildirimler ve uyarılar alın
- Her görev ve alt görev hakkında takım üyelerine ilgili geri bildirim sağlayın
- Yinelenen görevleri otomatikleştirin
- Gereksinimlerinize göre birden fazla görünüm ayarlayın
ProProfs Proje sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar otomasyon zorluklarıyla karşılaştı
- Uygulama entegrasyonları iyileştirilebilir
ProProfs Project fiyatlandırması
- 15 günlük ücretsiz deneme
- Aylık plan: Aylık 49,97
ProProfs Proje derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (250+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)
10. Herhangi biri. Yapılacak
Any. do, bireyler, aileler ve takımlar dahil herkes için işe yarayan basit bir görev yönetimi çözümüdür. Uygulama, gününüzün (veya daha uzun bir sürenin) ayrıntılarını bir bakışta görmenize yardımcı olur.
Yapılacaklar listeleri oluşturabilir, hatırlatıcılar ekleyebilir, görevler oluşturabilir ve atayabilir, birden fazla cihazda takvimler oluşturabilirsiniz. Ayrıca, kullanıma hazır ş Akışı şablonları oluşturabilir ve daha iyi kullanım için özelleştirebilirsiniz.
Any. do'nun en iyi özellikleri
- Görevleri ve alt görevleri atayın
- Takvim, Kanban ve Tablo Görünümü arasından seçim yapın ve takımınızın ilerlemesini kuşbakışı görünümünde izleyin
- Kolay görev oluşturma için 100'den fazla özel şablona erişin
- Slack, Zoom, Trello, Asana ve daha fazlası dahil 6.000'den fazla entegrasyona erişin
- Otomasyonu etkinleştirerek görevleri ve son teslim tarihlerini otomatik olarak atayın ve durumu güncelleyin
- Kolay tanımlama için görevleri renk kodlarıyla işaretleyin
- Gelişmiş, özelleştirilmiş yinelenen görevler ayarlayın
Herhangi bir sınırlama yoktur
- Müşteri hizmetleri, insanların istediği kadar hızlı yanıt vermiyor
- Bazı kullanıcılar uygulamayı takvimlerine bağlamakta zorluk yaşadı
Any. do fiyatlandırması
- Kişisel: Ücretsiz
- Premium: Aylık 5 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Aile: Aylık 8 $ (4 üye için), yıllık olarak faturalandırılır
- Takımlar: Üye başına aylık 8 $, yıllık olarak faturalandırılır
Herhangi bir. yapılacaklar derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,1/5 (190+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (160+ yorum)
Takımınız için doğru görev delegasyon yazılımını bulun
Görev delegasyon yazılımı, kolay görev delegasyonunu mümkün kılmaktan daha fazlasını sunar; ekip çalışmasını geliştiren bağlantıları teşvik eder. Bu nedenle, bir görev delegasyon aracı seçerken, ihtiyaçlarınıza en uygun olanı ve hem görev yönetimi hem de proje yönetimi aracı olarak işlev gören bir aracı seçin.
Kullanıcılarının yazdığı yorumları kontrol ederek yazılım hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca, yol haritalarını inceleyerek mevcut taleplere ayak uydurmak için düzenli olarak yeni özellikler yayınlayıp yayınlamadıklarını kontrol edin. Bir yazılım seçip satın almadan önce her zaman ücretsiz deneme sürümünü (varsa) deneyin.
Sorunsuz görev delegasyonunun sihrini deneyimlemek için ClickUp'ı bugün ücretsiz edinin!