En İyi 10 Görev Delegasyon Yazılımı İçin Kapsamlı Kılavuz

Birden fazla görev, sıkı teslim tarihleri ve sürekli değişen sorumluluklar varken, her bir ekip üyenizin aşırı iş yüküne boğulmadan en iyi işlerine odaklanmasını nasıl sağlarsınız?

Cevap, etkili görev delegasyonunda yatıyor.

Doğru görev delegasyon yazılımı, takımların işbirliği ve iletişim şeklini kökünden değiştirir. İletişimi basitleştirmeden verimliliğe kadar, görevlerin bir aşamadan diğerine sorunsuz bir şekilde akışını sağlar.

Bu blogda, iş yerinizdeki görev yönetimi ve delegasyonunu dönüştürmenize yardımcı olacak en iyi 10 görev delegasyon yazılımını inceleyeceğiz.

Görev Delegasyon Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Görev delegasyonu, genellikle görev yönetimi yazılımlarının temel bir özelliğidir. Bu nedenle, işlerin sorunsuz bir şekilde yönetilmesine ve delegasyonuna yardımcı olurlar. Bir yazılım seçerken aşağıdaki özelliklere dikkat etmek çok önemlidir:

Sezgisel kullanıcı arayüzü: Kolay benimsenmesi için kullanıcı dostu bir tasarıma sahip olduğundan emin olun. Sezgisel bir arayüz, öğrenme eğrisini azaltır ve verimliliği artırır

Sorunsuz takım işbirliği aracı : Takım işbirliğini destekleyen, gerçek zamanlı güncellemeler sunan ve koordinasyonu geliştirmek için geri bildirim mekanizmaları sağlayan sağlam iletişim özelliklerine sahip bir görev yönetimi çözümü arayın

Görev izleme: Takımınızın iş akışına uyacak şekilde özelleştirilebilen, kategorize etme, öncelik belirleme ve ilerleme izleme gibi esnek seçeneklere sahip görev izleme özelliğini kontrol edin

Entegrasyon yetenekleri : Aracın popüler : Aracın popüler proje yönetimi yazılımları ve platformlarıyla entegre edilebildiğinden emin olun. Sorunsuz entegrasyonlar genel verimliliği artırır ve süreçleri kolaylaştırır

Mobil erişilebilirlik: Mobil cihazlara uygun arayüzler, hareket halindeyken görev yönetimi sağlar. Görev yönetimi uygulamanıza çeşitli cihazlardan erişebilmek esnekliği ve yanıt verebilirliği artırır

Raporlama ve analiz : Takım performansına ilişkin sağlam raporlama ve içgörüler sağlayan araçlar arayın. Analitik özellikler, darboğazları ve iyileştirme alanlarını belirlemede de yardımcı olabilir

Müşteri desteği: En iyi görev yönetimi yazılımı, sorunların hızlı bir şekilde çözülebilmesi için duyarlı ve kapsamlı destek seçenekleri sunar.

2024'te Kullanılacak En İyi 10 Görev Delegasyon Yazılımı

İşte 2024'te kullanabileceğiniz en iyi 10 görev yönetimi yazılımı:

1. ClickUp

ClickUp'ın Takım Görünümü ile görevleri kolayca delege edin ve ilerlemeyi izleyin

ClickUp, görev yönetiminden görev delegasyonuna kadar bir projenin tüm yönlerini ele alabilen hepsi bir arada bir proje yönetimi yazılımıdır. Aynı zamanda görsel bir görev yönetim aracı olarak da işlev görür ve iş akışlarını görselleştirmek için 15'ten fazla yol sunar.

ClickUp Gösterge Panelleri ile ilerlemeyi takip edin ve projenin durumunu görün

ClickUp'ın Özel Gösterge Panelleri, özel grafikler oluşturmanıza, takım kapasitesini değerlendirmenize, tüm görev etkinliklerini izlemenize ve değerli içgörülere erişmenize olanak tanır. Ayrıca, gelişmiş izleme özellikleri sayesinde herhangi bir cihazdan ilerlemeyi takip edebilir, notlar ekleyebilir ve raporları her yerden görüntüleyebilirsiniz.

ClickUp'ın 100'den fazla hazır otomasyonunu kullanarak veya bunları ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek rutin görevlerinizi otomatikleştirebilir ve zamandan tasarruf edebilirsiniz.

ClickUp ile tüm hedeflerinizi tek bir yerde görün

Ve hepsi bu kadar değil! İzlenebilir hedefler oluşturmanıza ve hepsini tek bir yerden yönetmenize olanak tanıyan ClickUp Hedefler özelliği ile proje teslim zaman çizelgelerine uymanızı sağlar.

1.000'den fazla entegrasyon ile bu araç, favori platformlarınıza bağlanmanıza ve sorunsuz bir iş akışı sağlamanıza olanak tanır. Ayrıca, görevlerinizi küçük, yönetilebilir alt görevlere bölebilir, böylece kolay işbirliği ve organizasyon sağlayabilirsiniz. ClickUp Görevleri ile şunları kolayca yapabilirsiniz:

Görevleri düzenleyin

Görevleri atayın

Görevlere öncelik verin

Görevleri yönetin

Bireysel ve genel görev ilerlemelerini izleyin

Görev bağımlılıklarını ayarlayın

ClickUp'ın ücretsiz sürümü, hedefler, özel görev durumları, 24*7 destek, görev kontrol listeleri ve daha fazlasını sunan harika bir ücretsiz görev yönetimi yazılımıdır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Basit bir renk kodlu sistemle görev önceliklerini belirleyin, görevlerinizi zaman tahminine göre sıralayın ve görev bağımlılıklarıyla birleştirin

ClickUp ile her görev için görev önceliklerini belirleyin

Görev, Takım, İş Yükü Görünümü ve daha fazlası gibi size en uygun ClickUp'ın 15 görünümünden seçim yapın

Gmail, HubSpot, Slack, Zoom ve daha fazlası dahil 1.000'den fazla uygulama ve araçla entegre edin ve iş akışlarınızı kolaylaştırın

Hızlı görev delegasyonu için yorumları bireysel görevlere dönüştürün

ClickUp ile yorumları görev olarak atayın 3. 0

Tamamen özelleştirilebilir gösterge panelleriyle gerçek zamanlı ilerlemeyi takip edin, takımınızın iş yükünü dağıtın, kaynakları etkili bir şekilde tahsis edin ve hedeflerinizi merkezi bir yerden değerlendirin

Zaman tahminlerini kullanarak takımınızın iş yüklerini takip edin; hatırlatıcıları kullanarak teslimatlarınızı takip edin ve bildirimlerle en son görev gelişmelerinden haberdar olun

Çeşitli ClickUp görev şablonlarıyla zaman kazanın ve verimliliği artırın. Bilgileri öncelik, görev durumu ve departmana göre otomatik olarak gruplandırarak düzenli kalmanıza yardımcı olan ClickUp Görev Yönetimi Şablonunu inceleyin

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Görev Yönetimi Şablonunu kullanarak bilgileri öncelik, görev durumu ve departmana göre otomatik olarak gruplandırarak düzenli kalın

ClickUp sınırlamaları

Yeni başlayanlar için kullanımı zor olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI'yı tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına 5 $ karşılığında kullanabilirsiniz

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)

2. Todoist

Todoist ile görevleri düzenleyin, yönetin, önceliklendirin ve delege edin

Todoist, sorunsuz görev delegasyonu ve zahmetsiz ilerleme izleme sağlayan popüler bir görev ve proje yönetimi yazılımıdır. Tüm görevlerinizi merkezi bir yerden görüntüleyebilir, görevleri ve birden fazla projeyi verimli bir şekilde yönetebilir ve düzenli kalabilirsiniz.

Todoist, basit bir kullanıcı arayüzüne ve görevlerinize her zaman ve her yerden erişmenizi sağlayan bir mobil uygulamaya sahiptir. Küçük işletmeler ve bireysel kullanıcılar, uygun fiyatı, erişilebilirliği ve basit kullanıcı arayüzü nedeniyle Todoist'i tercih ediyor.

Todoist'in en iyi özellikleri

Bireysel görevler için hatırlatıcılar planlayın

4 renk kodlu seviyeleri kullanarak görevleri önceliklendirin ve tamamlayın

Görevlerinizi ve projelerinizi e-posta yoluyla takım üyeleriyle paylaşın

Konuşmalarınızı yorumlarda tartışarak merkezileştirin

Tüm görev etkinlikleriyle ilgili güncel bilgileri almak için gerçek zamanlı bildirimler alın

Görev Görünümü'nü kullanarak son teslim tarihi, alt görevler, yorumlar vb. dahil olmak üzere bir görevle ilgili tüm bilgileri alın.

80'den fazla entegrasyona erişin

Todoist sınırlamaları

Karmaşık projeleri ve görevleri yönetme konusunda sınırlı yetenekler

Gantt grafikleri, Kanban panoları vb. gibi özelliklerin eksikliği.

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç

Pro: Aylık 5 dolar

İş: Üye başına aylık 8 dolar

Todoist puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (750+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.300+ yorum)

3. ProofHub

ProofHub'un etkili görev yönetimi aracıyla ekip çalışmasını sorunsuz ve kolay hale getirin

ProofHub, etkili takım işbirliğini sağlayan görev yönetimi ve operasyon yönetimi yazılımıdır. ProofHub ile görevleri kolayca delege edebilir ve takım üyelerinizin ilerlemesini takip edebilirsiniz.

Net proje hedefleri belirleyebilir, görev atamaları ve alt görevler oluşturabilir, iş taleplerini kolaylaştırabilir ve ekibinizin işleri üzerinde tam kontrol sahibi olabilirsiniz. ProofHub ayrıca gerçek zamanlı ilerleme raporları ve ekibin ilerlemesinin birleştirilmiş görünümünü sunarak görevleri uygun şekilde dağıtmanıza olanak tanır.

ProofHub'ın en iyi özellikleri

Görevleri tek tek takım üyelerine veya gruplara atayın

Görevleri yönetmek için dört benzersiz görev görünümünden birini seçin

Kolaylaştırılmış bir iş akışı için görev bağımlılıkları oluşturun

Toplu eylemlerle (silme, taşıma veya arşivleme) görevleri ve birden fazla projeyi kolayca yönetin

Görev konularındaki merkezi konuşmalarla etkili iletişim kurun

Etkili zaman yönetimi için görevlere harcanan zamanı izleyin

Slack, Dropbox ve Google Drive gibi bazı platformlarla entegrasyonlardan yararlanın

ProofHub sınırlamaları

Sınırlı entegrasyonlar

Yalnızca ücretli planlar mevcuttur

ProofHub fiyatlandırması

Temel: Aylık 50 $

Üstün Kontrol: Aylık 99 $

ProofHub puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)

4. MeisterTask

MeisterTask, görevlerinize kontrol listeleri eklemenizi sağlar

MeisterTask, çevik proje yönetimi yazılımı olarak çevik takımlar için özel olarak tasarlanmıştır. Ancak, diğer takımlar tarafından da kullanılabilir. Yazılım, proje ilerlemesini etkili bir şekilde izleyen sezgisel bir kullanıcı arayüzüne ve özelleştirilebilir panolara sahiptir.

MeisterTask, takım projelerine daha kapsamlı bir genel bakış sunarak görevlerin daha iyi önceliklendirilmesini sağlar. Ayrıca, takım üyelerini proje izleyicisi olarak ekleyebilir ve görevleri doğrudan atayabilirsiniz.

MeisterTask'ın en iyi özellikleri

MeisterTask Görevlerini merkezi bir iletişim merkezi olarak kullanın

Takımın ilerlemesini görsel olarak izleyin

Proje panolarıyla görevleri etkili bir şekilde yönetin

Görevler içinde birden fazla kontrol listesi ayarlayın

Verimlilik ve iş yükü hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler içeren ayrıntılı raporlar alın

Daha iyi zaman yönetimi için zaman takibi özelliklerine erişin

Görevlere özel alanlar ekleyin

Yineleyen görevler oluşturun

Asana, OneDrive, GitHub, Slack ve daha fazlası gibi uygulamalarla entegre edin

MeisterTask sınırlamaları

Sınırlı raporlama yetenekleri

MeisterTask fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Pro: 8 $

İş: 14,50 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

MeisterTask puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.100+ yorum)

BIGContacts ile verileri senkronize edin, tüm bekleyen görevleri tek bir yerden görün ve verimliliği artırın

BIGContacts, öncelikle etkili görev yönetimi özellikleri de sunan bir CRM'dir. Görevler ve süreç analizi için merkezi bir platform sunarak verimliliğinizi ve etkinliğinizi artırır. Bununla, tüm görevlerinizin ve durumlarının eksiksiz bir görünümünü elde edebilirsiniz.

Ayrıca, akıllı raporları kullanarak işinizin etkinliğini izleyebilir ve iyileştirme önlemleri alabilirsiniz. Dahası, BIGContacts size özel bir iş akışı oluşturma, görevleri sürükle ve bırak işlevselliği ile takvime taşıma ve görev yönetimini otomasyon yapma olanağı sunar.

Basit kullanıcı arayüzü ile kolayca çalışın

Önceliklendirme için yapılacaklar listelerini kullanın

Yinelenen görevleri ayarlayın

Mobil cihazlardan CRM'inize erişin

Görevleri kolayca atayın ve izleyin

Hem bireysel hem de takım takvim görünümünü elde edin

Özel alanlarla bilgileri izleyin

Görevleri ve hatırlatıcıları otomatikleştirin

Bazı kullanıcılar sınırlı özelliklerden şikayetçi

Bazıları sistemin yavaş olduğundan da şikayetçi

Ücretsiz Plan: 100 kişiye kadar 0,00

İş Planı: 1.000 kişi başına aylık 19,99

G2: 4,5/5 (70'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

6. HubSpot Görev Yönetimi

HubSpot Görev Yönetimi, verimliliği artırmak için tüm ilgili ayrıntıları tek bir yerde görmenizi sağlar

HubSpot Görev Yönetimi, işlerinizi verimli bir şekilde delege etmenizi sağlayan basit ve kullanımı kolay bir görev yönetimi çözümüdür. Yazılım, görev atamadan görev güncellemeleri hakkında bildirim almaya kadar her şeyi sunar.

HubSpot Görev Yönetimi'nin en iyi özellikleri

HubSpot'un görev gösterge paneli ile görevlerinizi kolaylaştırın

Yüzlerce uygulama ve platformla entegre edin

Dahili takım sohbeti aracılığıyla takım üyeleriyle iletişim kurun

Toplu mesajlar göndermek için e-posta şablonlarını kullanın

E-postalardan, yapılacaklar listelerinden ve HubSpot iş akışlarından doğrudan yeni görevler ekleyin

Takvimi HubSpot ile senkronize edin

HubSpot Görev Yönetimi sınırlamaları

Şablonlar iyileştirilebilir

Raporlama özellikleri daha fazla iyileştirme gerektiriyor

HubSpot Görev Yönetimi fiyatlandırması

Ücretsiz araçlar

Başlangıç (Satış): Aylık 20 $

Profesyonel (Satış): Aylık 500 $

Kurumsal (Satış): Aylık 1500 $, yıllık faturalandırılır

HubSpot Görev Yönetimi derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.000'den fazla yorum)

7. Chanty

Chanty ile görevler oluşturabilir, düzenleyebilir veya bir mesajı göreve dönüştürebilirsiniz

Chanty, görev yönetimine yardımcı olan en iyi işbirliği araçlarından biridir. Mesajlaşma, video görüşme ve görev yönetimi için kullanabilirsiniz. Chanty ile herhangi bir mesajı göreve dönüştürebilir, son teslim tarihlerini ayarlayabilir ve takım üyelerine atayabilirsiniz. Ayrıca sıfırdan bir görev de oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, görevleri farklı kriterlere göre filtreleyebilir ve daha iyi görselleştirme için Kanban panosunu kullanabilirsiniz. Chanty, iş süreçlerini kolaylaştırmak için çeşitli entegrasyonları destekleyen basit bir kullanıcı arayüzüne sahiptir.

Chanty'nin en iyi özellikleri

Her türlü mesajı göreve dönüştürün

Görevleri durum, tarih ve kişilere göre filtreleyin

Her takım üyesine görevler atayın ve son teslim tarihlerini ayarlayın

Sesli ve video görüşmeleri yapın

Görevleri ilgili kanallarda tartışın

Zapier, OneDrive, Jira, Trello ve daha fazlası gibi uygulamalarla entegre edin

Chanty sınırlamaları

Alt görevler yoktur

Takvimde özelleştirme eksikliği

Bazı kullanıcılar bildirimler ve ekran paylaşımı ile ilgili sorunlar yaşadı

Chanty fiyatlandırması

Ücretsiz

İş: Kullanıcı başına aylık 4 dolar

Chanty puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (40 yorum)

Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)

8. Notion

Tüm proje görevlerinizi merkezi bir gösterge panelinde bulun ve Notion ile görevleri kolayca yönetin

Harika bir görev yönetimi yazılımı, iş tarzınıza ve gereksinimlerinize uyum sağlayabilir ve görevlerinizin tüm yönlerini kontrol altında tutmanıza yardımcı olabilir. Notion şüphesiz bunlardan biridir. Notion, yönetmeniz gereken tüm görevleri kapsamlı bir şekilde görüntülemek için bir görev yönetimi gösterge paneli oluşturmanıza olanak tanır. Notion'un ücretsiz görev yönetimi yazılımını etkili bir şekilde görevlendirme için de kullanabilirsiniz.

Notion'un en iyi özellikleri

Proje görevlerini öncelik, zaman çizelgesi ve kategoriye göre sıralayın

Takvimler, Kanban panoları, Gantt grafikleri, görev listeleri ve daha fazlası gibi özelliklere erişin

Notion Takvim ile programınızı bir bakışta görün

Merkezi ve özelleştirilmiş gösterge panelinde ilerlemeyi takip edin

Notion sınırlamaları

Zor öğrenme süreci

Sınırlı özelleştirme yetenekleri

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Ayrıca: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 18 dolar

Enterprise: Özel

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

9. ProProfs Project

ProProfs Project 'teki Gantt grafiği görünümünü kullanarak görevlerinizi görselleştirin ve takımın ilerlemesini izleyin

ProProfs Project, görevleri yönetmek, önceliklendirmek ve delege etmek için iyi bir görev yönetimi yazılımıdır. Görevlerinizi kolayca izleyebilir, özel iş akışları oluşturabilir ve yeteneklerine göre farklı takım üyelerine görevler atayabilirsiniz. Daha iyi görselleştirme ve anlama için Gantt grafiklerini kullanarak görevlerinizi ve projelerinizi de görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıca, yazılım, görev ilerlemesi ve takım durumu hakkında değerli bilgiler sağlayan ve eksiklikleri belirleyen AI destekli raporlar sunar. Ayrıca, potansiyel riskleri belirlemeye ve süreçlerin erken aşamalarında bunları azaltmaya yardımcı olur.

ProProfs Project'in en iyi özellikleri

Merkezi bir gösterge panelinde görevleri atayın ve önceliklendirin

Kolay izleme için görev durumunu (açık, beklemede veya tamamlandı) ayarlayın

Takım performansı ve potansiyel riskler hakkında akıllı raporlar alın

Sürükle ve bırak özelliğini kullanarak görevleri önceliklendirin

Görevleri yönetmeyi ve başlangıç ve son teslim tarihlerini ayarlamayı basitleştirin

Gerçek zamanlı bildirimler ve uyarılar alın

Her görev ve alt görev hakkında takım üyelerine ilgili geri bildirim sağlayın

Yinelenen görevleri otomatikleştirin

Gereksinimlerinize göre birden fazla görünüm ayarlayın

ProProfs Proje sınırlamaları

Bazı kullanıcılar otomasyon zorluklarıyla karşılaştı

Uygulama entegrasyonları iyileştirilebilir

ProProfs Project fiyatlandırması

15 günlük ücretsiz deneme

Aylık plan: Aylık 49,97

ProProfs Proje derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)

10. Herhangi biri. Yapılacak

Any.do mükemmel iletişim ve etkili görev delegasyonu sağlar

Any. do, bireyler, aileler ve takımlar dahil herkes için işe yarayan basit bir görev yönetimi çözümüdür. Uygulama, gününüzün (veya daha uzun bir sürenin) ayrıntılarını bir bakışta görmenize yardımcı olur.

Yapılacaklar listeleri oluşturabilir, hatırlatıcılar ekleyebilir, görevler oluşturabilir ve atayabilir, birden fazla cihazda takvimler oluşturabilirsiniz. Ayrıca, kullanıma hazır ş Akışı şablonları oluşturabilir ve daha iyi kullanım için özelleştirebilirsiniz.

Any. do'nun en iyi özellikleri

Görevleri ve alt görevleri atayın

Takvim, Kanban ve Tablo Görünümü arasından seçim yapın ve takımınızın ilerlemesini kuşbakışı görünümünde izleyin

Kolay görev oluşturma için 100'den fazla özel şablona erişin

Slack, Zoom, Trello, Asana ve daha fazlası dahil 6.000'den fazla entegrasyona erişin

Otomasyonu etkinleştirerek görevleri ve son teslim tarihlerini otomatik olarak atayın ve durumu güncelleyin

Kolay tanımlama için görevleri renk kodlarıyla işaretleyin

Gelişmiş, özelleştirilmiş yinelenen görevler ayarlayın

Herhangi bir sınırlama yoktur

Müşteri hizmetleri, insanların istediği kadar hızlı yanıt vermiyor

Bazı kullanıcılar uygulamayı takvimlerine bağlamakta zorluk yaşadı

Any. do fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Premium: Aylık 5 $, yıllık olarak faturalandırılır

Aile: Aylık 8 $ (4 üye için), yıllık olarak faturalandırılır

Takımlar: Üye başına aylık 8 $, yıllık olarak faturalandırılır

Herhangi bir. yapılacaklar derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,1/5 (190+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (160+ yorum)

Takımınız için doğru görev delegasyon yazılımını bulun

Görev delegasyon yazılımı, kolay görev delegasyonunu mümkün kılmaktan daha fazlasını sunar; ekip çalışmasını geliştiren bağlantıları teşvik eder. Bu nedenle, bir görev delegasyon aracı seçerken, ihtiyaçlarınıza en uygun olanı ve hem görev yönetimi hem de proje yönetimi aracı olarak işlev gören bir aracı seçin.

Kullanıcılarının yazdığı yorumları kontrol ederek yazılım hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca, yol haritalarını inceleyerek mevcut taleplere ayak uydurmak için düzenli olarak yeni özellikler yayınlayıp yayınlamadıklarını kontrol edin. Bir yazılım seçip satın almadan önce her zaman ücretsiz deneme sürümünü (varsa) deneyin.

Sorunsuz görev delegasyonunun sihrini deneyimlemek için ClickUp'ı bugün ücretsiz edinin!