Google E-Tablolar'da iş başvurularını izleme

Yeni bir iş aramak, özellikle birden fazla role başvurduğunuzda çok zor olabilir. Gönderdiğiniz her başvuruyu izlemek kısa sürede yorucu hale gelebilir.

Sonuçta, iş başvurusu yapmak özgeçmiş göndermekten ibaret değildir; bu, baştan sona bir süreçtir. Uymak gereken son tarihler, planlamanız gereken görüşmeler ve göndermeniz gereken takip mesajları vardır. Her adım dikkat gerektirir.

Bu nedenle her şeyi kontrol altında tutmak çok önemlidir. Başvurularınızın hangi aşamada olduğunu, takip etmeniz gerekip gerekmediğini ve yanıt bekleyip beklemediğinizi bilmeniz gerekir. Tüm bunları yönetmek için şeffaf bir sisteme sahip olmak anahtar önemdedir.

Bunun yerine, daha pratik (ve ücretsiz!) bir çözüm, Google E-Tablolar'daki iş başvurusu takipçisidir. Bu, kariyer değişikliği yaparken yolunuzu kaybetmemenizi sağlayan basit bir araçtır.

Bu adım adım kılavuz, bu takipçiyi nasıl oluşturacağınızı ve kullanacağınızı tam olarak göstererek, önemli olan şeye, yani hayalinizdeki işe kavuşmaya odaklanmanıza yardımcı olur.

İş Başvuru Takipçisi Kavramı

İş başvurusu takipçisi, iş başvurularının ilerlemesini düzenlemek ve izlemek için kullanılan bir araç veya sistemdir. Bu araç sayesinde, nereye başvurduğunuzu veya ne zaman takip etmeniz gerektiğini merak etmeden işlerinizi takip edebilirsiniz.

Bu araç, iş başlığı, şirket ve başvuru tarihi gibi ayrıntıları kaydetmenize, başvuru durumunu izlemenize ve bir sonraki adımınızı planlamanıza olanak tanır.

Geleneksel ve modern iş başvurusu izleme yöntemleri

Geleneksel olarak, adaylar başvuru ayrıntılarını not defterlerine yazardı veya basit elektronik tablolara girerdi. Bu yöntem işe yarasa da, özellikle başvuru sayısı arttıkça kaos yaratabilir. Ayrıca, nereye başvurduğunuzu takip edememe veya zamanında takip etmeyi unutma riski de vardır.

Buna karşılık, modern iş başvurusu izleyicileri çok daha sorunsuz bir deneyim sunar. Tüm başvurularınızı tek bir merkezden yönetmek için tasarlanmışlardır ve genellikle son başvuru tarihlerini ve yanıtları kolayca izlemenizi sağlayan ek özelliklere sahiptirler. Ayrıca, tüm şirket bilgilerini parmaklarınızın ucunda bulundurarak, özellikle uzaktan yapılan mülakatlar için mülakat hazırlıklarında da size yardımcı olabilirler.

Aynı zamanda bir iş teklifi yazıyorsanız, farklı roller ve gereksinimlerini takip etmek size yardımcı olabilir. İzleyiciniz, önemli ayrıntıları hatırlatmak için notlar kullanarak her teklifi belirli role göre özelleştirmenize yardımcı olabilir.

Düzenli ve başvurularınızın üstünde kalmak, bu iş piyasasında size gerçek bir avantaj sağlayabilir. Ve bir iş başvurusu takipçisi ile iş aramada sadece hayatta kalmakla kalmaz, bu işi ustalıkla yaparsınız.

İş Başvurularını Takip Etmek için Google E-Tablolar

Google E-Tablolar'ı iş başvurusu takip aracı olarak kullanmak, iş arama sürecinde düzenli kalmanın en basit ve en etkili yollarından biridir. Ücretsizdir, özelleştirilebilir ve her yerden erişilebilir. Ayrıca, Google E-Tablolar ile her şeyi tam olarak istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Google E-Tablolar'ı kullanarak iş başvurularınızı etkili bir şekilde izleyebilirsiniz:

Yeni bir Google E-Tablo oluşturun : İş başvurularınızı izlemek için özel olarak kullanacağınız yeni bir e-tablo açın

Gerekli sütunları ayarlayın : İş Başlığı, Şirket Adı, Başvuru Tarihi, Durum, Sonraki Adımlar ve Notlar gibi sütunlar ekleyin. İhtiyaçlarınıza göre daha fazla özelleştirme yapabilirsiniz

Başvuru durumlarını izleyin : Başvurunun "ilerleme aşamasında", "inceleniyor" veya "reddedildi" durumunu belirtmek için Durum sütununu kullanın

Takip tarihleri ekleyin : Başvuru Tarihi veya ayrı bir Takip Tarihi sütununu kullanarak işverene ne zaman geri dönmeniz gerektiğini izleyin

Netlik için renk kodları : Farklı durumlara renkler atayın (ör. yeşil için devam ediyor, kırmızı için reddedildi) ve her başvurunun durumunu hızlıca belirleyin

Filtreleri kullanarak düzenleyin : Evetçeyi filtrelerini kullanarak başvuruları şirket, iş başlığı veya duruma göre sıralayın veya görünümünü değiştirin

Her başvuruya not ekleyin : İşe alım yöneticisinin adı, iş tanımının önemli noktaları veya önemli takip bilgileri gibi belirli ayrıntıları saklamak için "Notlar" bölümünü kullanın

Düzenli olarak güncelleyin: Her başvuru veya yanıtın ardından, en son bilgileri yansıtmak için sayfanızı hemen güncelleyin

Google E-Tablolar bulut tabanlı olduğundan, internet bağlantısı olan telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan güncelleyebilirsiniz.

Bonus: Excel'de işleri nasıl izleyebilirsiniz!

Google E-Tablolar'ı kullanarak iş başvurularınızı etkili bir şekilde nasıl takip edeceğinizi öğrendiğinize göre, şimdi bu becerinizi daha da geliştirmenin zamanı geldi.

İşte bunu düzenlemenize yardımcı olacak birkaç ipucu ve püf noktası:

Bir işe başvurduktan veya işverenden yanıt aldıktan hemen sonra yeni bilgileri ekleyin

Başvuruların ne zaman takip edileceğine dair hatırlatıcılar oluşturmak için "başvuru tarihi" sütununu kullanın

Görsel ipuçları, hangi başvuruların hala aktif olduğunu, hangilerinin işlem gerektirdiğini ve hangilerinin kapalı olduğunu kolayca görmenizi sağlar

Sayfanız uzarsa, Google E-Tablolar'ın filtreleme özelliğini kullanarak belirli durumlara veya şirketlere odaklanabilirsiniz

Benzer başvuruları (örneğin, teknoloji işleri veya belirli bir beceri setine sahip olanlar) bir araya getirerek yan yana karşılaştırabilirsiniz

Başka biriyle (örneğin, iş arama arkadaşınızla) birlikte çalışıyorsanız, ana sayfayı karıştırmadan belirli girdileri tartışmak için yorum özelliğini kullanın

İş Takip Aracı Olarak Google E-Tabloların Avantajları ve Dezavantajları

Google E-Tablolar, iş başvurularını izlemek için çok yönlü bir araçtır, ancak çoğu araç gibi avantajları ve dezavantajları vardır. İşte avantaj ve dezavantajlara hızlı bir bakış:

Google E-Tablolar'ın avantajları

Google E-Tablolar'ı iş başvurusu takip aracı olarak kullanmanın birçok avantajından bazıları şunlardır:

1. Ücretsiz ve erişilebilir

En büyük avantajlarından biri, Google E-Tablolar'ın tamamen ücretsiz olmasıdır. İki başvuru izliyor olun, yirmi başvuru izliyor olun, hiçbir ücret ödemezsiniz.

Bahsedildiği gibi, iş takipçinize internet erişimi olan herhangi bir cihazdan, istediğiniz zaman erişebilirsiniz. Örneğin, işe giderken telefonunuzdan bir işe başvurduğunuzda, hareket halindeyken sayfanızı hızlıca güncelleyebilirsiniz.

2. Özelleştirilebilir

Google E-Tablolar'ı özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz. Her iş için kaç tur mülakata girdiğinizi izlemek mi istiyorsunuz? Bir sütun eklemeniz yeterlidir!

Ayrıca, tercihlerinize göre verileri renk kodlarıyla işaretleyebilir, filtreler oluşturabilir ve sıralayabilirsiniz. Örneğin, mülakat daveti aldığınız işleri yeşil, yanıt bekleyenleri sarı renkle işaretleyebilirsiniz.

3. Gerçek zamanlı işbirliği

Bir kariyer koçuyla çalışıyorsanız veya bir arkadaşınızdan tavsiye alıyorsanız, Google E-Tablolar'ınızı onlarla paylaşabilirsiniz. Onlar da tabloyu gerçek zamanlı olarak görüntüleyip düzenleyebilir, önerilerde bulunabilir veya sizi sorumlu tutabilir.

Bu özellik, kariyer değişikliği yapıyorsanız ve size rehberlik edecek bir mentor arıyorsanız faydalıdır.

4. Kullanımı kolay

Google E-Tablolar'ın öğrenmesi kolaydır. Çoğu kişi temel e-tablo işlevlerine zaten aşinadır, bu nedenle bir iş takipçisi kurmak için çok fazla teknik bilgi gerekmez.

Ayrıca, sezgisel arayüz sayesinde bilgileri kolayca düzenleyebilir ve görüntüleyebilirsiniz.

Google E-Tablolar'ın dezavantajları

Avantajlarına rağmen, iş izleme için Google E-Tablolar'ı kullanmanın bazı sınırlamaları vardır.

1. Manuel girdi

Google E-Tablolar çok esnek olsa da, her şeyin manuel olarak yapılması bir dezavantajdır. Her işi girmeli, durumları güncellemelisiniz ve takipleri izlemelisiniz.

Özel iş arama araçlarının aksine, takip için otomatik hatırlatıcılar göndermez veya son tarihler hakkında sizi bilgilendirmez. Örneğin, birden fazla başvuruyu yönetiyorsanız ve izleyicinizi güncellemeyi unutursanız, önemli ayrıntıları kaçırabilirsiniz.

2. Sınırlı otomasyon

Profesyonel iş izleme platformlarının aksine, Google E-Tablolar hatırlatıcı ayarlama veya web sitelerinden iş verilerini alma gibi yerleşik otomasyon özellikleri sunmaz.

Dolayısıyla, birçok başvuruyu aynı anda takip ediyorsanız ve otomatik yardım istiyorsanız, manuel hatırlatıcılar ayarlamanız veya ek araçlar kullanmanız gerekir.

3. Organizasyon becerileri gerektirir

Doğal olarak düzenli biri değilseniz, Google E-Tablolar'ı verimli bir şekilde kullanmak zor gelebilir.

Öte yandan, işleri güncellemeyi veya doğru şekilde kategorize etmeyi unutmak karışıklığa neden olabilir. Örneğin, takipçinizi güncel tutmazsanız, aynı pozisyona yanlışlıkla iki kez başvurabilirsiniz.

4. Gelişmiş özellikler yoktur

Google E-Tablolar, temel iş izleme için işe yarar, ancak iş arama süreci hakkında derinlemesine bilgiler veya analizler isteyenler için uygun değildir.

Ayrıca, bazı iş arama platformlarının sunduğu görsel gösterge panelleri gibi gelişmiş özellikler, manuel olarak oluşturmadığınız sürece kullanılamaz.

İş İzleme için Diğer Uygulama Yazılımlarını Uygulama

Google E-Tablolar, iş başvurularını takip etmek için iyi bir araç olsa da, diğer araçlar daha gelişmiş özelliklere sahiptir.

ClickUp, çeşitli iş operasyonlarına sorunsuz bir şekilde entegre olan güçlü bir verimlilik ve görev yönetimi yazılımıdır.

Birçok özelleştirilebilir özellik ve 1.000'den fazla ClickUp entegrasyonu ile ClickUp, farklı platformlardaki tüm işlerinizi ortak bir alanda merkezileştirir.

ClickUp'ı ideal bir iş izleme ve İK yazılımı yapan bazı anahtar özellikleri keşfedelim:

1. ClickUp Belgeleri

ClickUp Belgeleri ile iş başvurularınızı taslak haline getirin ve kaydedin

ClickUp Docs, iş başvuruları dahil tüm belgelerinizi depolamak, yönetmek ve düzenlemek için merkezi bir platformdur. ClickUp'ta doğrudan yeni bir dosya oluşturabilir veya mevcut bir dosyayı içe aktarabilirsiniz.

İster kapak mektubu yazıyor, geri bildirimleri takip ediyor veya başvuru taslaklarını saklıyor olun, bu özellik zengin ve görsel olarak çekici belgeler oluşturmanıza olanak tanır.

ClickUp'ı kullanmaya başladığımızdan beri, takımlarımız dokümantasyon için Google Dokümanlar'dan yavaş yavaş uzaklaştı ve aslında dokümantasyon önemli ölçüde iyileşti.

ClickUp'ı kullanmaya başladığımızdan beri, takımlarımız dokümantasyon için Google Dokümanlar'dan yavaş yavaş uzaklaştı ve aslında dokümantasyon önemli ölçüde iyileşti.

Platformda ayrıca, mülakat hazırlıklarında yapay zekayı kullanmanıza yardımcı olacak ClickUp Brain adlı bir yapay zeka asistanı da bulunmaktadır. Brain, yeni başvurularınızı veya kapak mektuplarınızı yazım, dilbilgisi ve biçimlendirme hataları açısından düzeltebilir, böylece üslup ve stil açısından tutarlılık sağlar

ClickUp Brain'i kullanarak ClickUp Belgeleri'nde iş başvurunuzu iyileştirin

Ayrıca, yeni bakış açıları kazanmak için iş arkadaşlarınızdan veya mentorlarınızdan geri bildirim alabilirsiniz. Önerilerini dikkate alın ve başvurunuzu göndermeden önce gerekli düzenlemeleri yapın.

2. ClickUp Görünümleri

Birden fazla ClickUp Görünümü ile iş başvurularınızı izleyin ve düzenleyin

ClickUp, iş akışlarını, projeleri ve görevleri görselleştirmek için 15'ten fazla yol sunar. Bu ClickUp Görünümlerinden bazıları, iş başvurularını izlemek için özellikle kullanışlıdır:

Tablo Görünümü : Bu : Bu Google E-Tablolar alternatifinde , elektronik tablo benzeri bir deneyimden yararlanın. Aradaki fark, burada alanları ve durumları özelleştirebilmenizdir, böylece başvuru sürecinizi daha ayrıntılı bir şekilde izleyebilirsiniz

Liste görünümü : Görevleri hızlıca sıralayın, filtreleyin ve gruplandırın, böylece her başvurunun durumunu daha net görebilirsiniz

Form Görünümü : Anket yanıtlarını, başvuru geri bildirimlerini veya diğer verileri anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Takvim Görünümü : Bu görsel düzenle, mülakat programlarını, son tarihleri ve günlük gündemleri zahmetsizce takip edin

İş yükü görünümü: Birden fazla görevi veya başvuruyu yönetirken önceliklerinizi dengeleyin

3. ClickUp Otomasyonları

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek zaman kazanın

ClickUp'ın öne çıkan özelliklerinden biri, tekrarlayan görevleri otomatikleştirme yeteneğidir. ClickUp Otomasyonları, belirlediğiniz tetikleyicilere göre otomatik olarak görevler oluşturabilir, roller atayabilir, başvuru durumlarını değiştirebilir veya yorumları doldurabilir.

Bu küçük ama önemli eylemleri otomatikleştirerek, mülakatlara hazırlanmak veya iş başvurunuzu iyileştirmek için daha fazla zaman kazanabilirsiniz.

4. Ücretsiz şablonlar

ClickUp, veritabanı şablonları ve e-tablo şablonları dahil olmak üzere çeşitli kullanım durumları için farklı belgelere yönelik zengin bir özelleştirilebilir şablon kitaplığı barındırır.

Doğru işi aramak çok zor olabilir. Sayısız seçenek ve kaynak arasında, nereden başlayacağınızı ve nasıl düzenli kalacağınızı kolayca kaybedebilirsiniz. İşte bu noktada ClickUp İş Arama şablonları devreye girer!

Bu şablonlar, hem yeni başlayanlar hem de gelişmiş özellikler arayan profesyoneller için uygundur.

Bu Şablonu İndirin ClickUp İş Arama Şablonunu kullanarak iş başvurularınızı kolaylaştırın

Örneğin, ClickUp İş Arama Şablonu, çeşitli önemli bileşenleri takip ederek iş arama sürecinizi basitleştirmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır

"Açık", "Başvuruldu" ve "Beklemede" gibi Özel Durumlar ile bu şablon size şu konularda yardımcı olur:

İş başvurularını düzenleyin ve izleyin kolay izleme için

İş ilanlarını kaydedin potansiyel fırsatlardan haberdar olun

Şirket puanlarını ve avantajları kaydederek iş yerinin kalitesini değerlendirin

İpuçları ve sık sorulan sorular dahil olmak üzere mülakat kaynaklarını derleyin

Görevleri etkili bir şekilde yönetmek için kişiselleştirilmiş bir iş arama zaman çizelgesi oluşturun

ClickUp Görünümleri üzerine oluşturulan bu şablon, üç özelleştirilebilir görünüm sunar: Liste Görünümü, Takvim Görünümü ve Pano Görünümü.

Öte yandan, kapsamlı özellikler arıyorsanız, ClickUp'ın özelleştirilebilir İş Arama Şablonu (yeni başlayanlar için), iş fırsatlarını kolay ve verimli bir şekilde izlemenizi sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp İş Arama Şablonu'nu kullanarak iş arama sürecinizi izleyin ve yönetin (yeni başlayanlar için)

İş ilanlarını kaydedebilir, takip görevlerini düzenleyebilir ve işe alım uzmanları veya yöneticileriyle konuşmaları tek bir yerden yönetebilirsiniz.

ClickUp İş Arama Şablonu şunları içerir:

Özel durumlar : "Açık" veya "Tamamlandı" gibi özel durumlarla her başvurunun ilerlemesini izleyin

Özel Alanlar : Çeşitli başvuru özelliklerini yöneterek ilerlemenizi bir bakışta kolayca görebilirsiniz

Özel görünümler : Başvurulara öncelik vermek veya şirketlerin bir listesini tutmak istiyorsanız, şablon düzenli kalmanıza yardımcı olacak birden çok görünüm sunar

Proje yönetimi araçları: İş izlemeyi kolaylaştırmak için etiketler, yorumlar, otomasyonlar ve hatta yapay zeka kullanın

İş arama belgelerinin oluşturulmasını basitleştirerek zamandan ve çabadan tasarruf etmenizi sağlar. Ayrıca, potansiyel işverenlerin kapsamlı bir listesini tutmanıza yardımcı olarak hiçbir fırsatı kaçırmamanızı sağlar.

ClickUp for HR Teams'i kullanarak İK ekibi üyeleri ve işe alım yöneticileri arasındaki işbirliğini kolaylaştırın

Ayrıca, ClickUp, İK takımınız tarafından işe alım ve yetenek yönetimi yazılımı olarak da kullanılabilir. İK Takımları için ClickUp ile İK takımınız aşağıdaki avantajlardan yararlanabilir:

İşe alım

İş ilanı ve izleme: İK, ClickUp içinde kolayca iş ilanları oluşturabilir ve yönetebilir. Platform, başvuru sahiplerinin gönderilerini izleme, mülakatları planlama ve işe alım sürecinin başından sonuna kadar tümünü yönetme olanağı sunar

Aday havuzu yönetimi: ClickUp'ın özelleştirilebilir iş akışları, aday havuzu oluşturmak için kullanılabilir ve İK takımlarının başvuru sahiplerini düzenlemesine, mülakat sürecindeki ilerlemelerini izlemesine ve bilinçli işe alım kararları almasına yardımcı olur

Mülakat planlama: Aracın takvim entegrasyonu, adaylarla mülakatları kolayca planlamanıza olanak tanır, böylece herkes aynı sayfada olur ve planlama çakışmaları önlenir

Yetenek yönetimi

Çalışanların işe alımı: ClickUp, yeni çalışanların başarılı olmak için ihtiyaç duydukları her şeye sahip olmalarını sağlayan yapılandırılmış bir işe alım süreci oluşturabilir. İşe alım sürecini yönlendirmek için görevler, kontrol listeleri ve son tarihler atanabilir

Performans yönetimi: Platformun görev yönetimi özellikleri, performans hedefleri belirlemek, ilerlemeyi izlemek ve performans değerlendirmeleri yapmak için kullanılabilir

Çalışan bağlılığı: Çalışanların geri bildirimleri için alanlar oluşturarak, başarıları takdir ederek ve topluluk bilincini teşvik ederek ClickUp, olumlu ve ilgi çekici bir çalışma ortamı yaratmanıza katkıda bulunabilir

ClickUp ile İş Başvurularının İzlenmesini Basitleştirin

İş arayan herkes Google E-Tablolar gibi bir iş başvurusu takip aracı kullanmalıdır. Bu araç, tüm iş başvurularını düzenlemek ve yönetmek için merkezi bir yer sağlayarak iş arama sürecini kolaylaştırır.

Bir izleyiciyle potansiyel işverenleri, başvuru durumlarını, mülakat tarihlerini ve takip eylemlerini kolayca takip edebilirsiniz. Bu düzenleme, önemli son tarihleri veya fırsatları kaçırmamanızı sağlar ve ilerlemenizi bir bakışta görebilmenizi sağlar.

Ancak, Google E-Tablolar'ın bazı sınırlamaları vardır ve bunları aşmak için ClickUp'ı kullanarak tüm süreci basitleştirebilirsiniz.

Tablo Görünümü ve Liste Görünümü gibi özelleştirilebilir görünümlerle iş fırsatlarını kolayca yönetebilir ve ilerlemeyi takip edebilirsiniz. Otomasyonlar, tekrarlayan görevleri yerine getirerek zaman kazandırırken, ClickUp Belgeleri başvuru belgelerinizi tek bir merkezi konumda düzenli tutar. Ayrıca, İş Arama Şablonu, takip görevlerinden işe alım görevlileriyle yapılan konuşmalara kadar her şeyin yolunda gitmesini sağlar.

İş aramaya yeni başlıyor veya mevcut sürecinizi iyileştirmek istiyorsanız, ClickUp düzenli ve odaklanmış kalmanızı sağlayacak araçlar sunar.

ClickUp'a bugün kaydolun ve iş arama yolculuğunuzun kontrolünü elinize alın!