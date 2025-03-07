İş yeri iletişimi söz konusu olduğunda, Slack, hafif sanal arama özelliği "Slack Huddles" ile hayranların favorisidir

Slack toplantıları, bir iş arkadaşınızın masasına oturmak gibidir, ancak muhtemelen ikiniz de pijamalarınızı giymiş ve birkaç saatlik zaman farkıyla birbirinizden uzaktasınız.

Slack'in ekran paylaşımı özellikleriyle, üçüncü slayttaki "o şey"in ne anlama geldiğini kimse tahmin etmeye çalışmadan hızlıca bağlantı kurup daha kolay beyin fırtınası yapabilirsiniz.

Toplantıdaki diğer kişilere doğrudan mesaj göndererek notlar alabilir, fikirlerinizi paylaşabilir veya konuşmayı devam ettirmek için konu başlıkları oluşturabilirsiniz.

Bu makalede, Slack'te beş kolay adımda huddle oluşturmayı açıklayacağız.

(Ve daha kolay bir Slack alternatifi olup olmadığını merak ediyorsanız, spoiler: var!)

Slack'te Huddle başlatma

Slack'teki toplantılara aynı anda 50 kişiye kadar katılabilir, ancak bu özellik ücretli planlara sahiptir. Ücretsiz planı kullanıyorsanız, sadece iki katılımcı ile sınırlısınız.

Slack masaüstü veya mobil uygulaması ya da Mac, Windows ve Linux'ta Google Chrome ve Firefox üzerinden bir Slack toplantısına katılabilirsiniz.

Ayrıca okuyun: İşyerinde İletişimi Geliştirmek için 25 Slack Hilesi

Yeni bir huddle başlatma

Slack kanalında veya doğrudan mesajda (DM) bulunan herkes, bir Slack huddle başlattığınızda bu huddle'a katılabilir. Bir huddle başlatmak ve diğer katılımcıları eklemek için yapmanız gerekenler şunlardır.

via Slack

Masaüstü veya mobil:

Toplantının gerçekleşmesini istediğiniz Slack kanalını veya DM'yi açın

Konuşma başlığındaki kulaklık simgesine tıklayın. Daha büyük bir görünüm istiyorsanız, kenar çubuğunuzdaki huddle konusundaki yeni pencere simgesine tıklayın

Saçınız güzel mi? Kamera simgesine tıklayarak videonuzu açın ve konuşmaya yüz yüze enerjisi katın

Dışarıdan çalışanlarla toplantı yaparken şirketinizin markasını ekleyerek toplantı temasını özelleştirebilirsiniz.

Huddle'a katılma

DM'deyse "Katıl" veya "Kabul Et" düğmesi içeren bir açılır pencere göreceksiniz. Kanaldaysa, kenar çubuğunda küçük kulaklık simgesini bekleyin.

via ITWire TV

Masaüstü veya mobil:

Toplantının yapıldığı Slack kanalını veya DM'yi açın

Girmek için kulaklık simgesine tıklayın. Daha büyük bir görünüm istiyorsanız, panoramik deneyim için yeni pencere simgesine tıklayın

İsteğe bağlı: Çalışma alanınızı göstermek için kamera simgesine tıklayarak videonuzu açın

💡Profesyonel İpucu: İki cihaz mı kullanmak istiyorsunuz? Katılırken "Her iki cihazı da kullan" seçeneğini seçin, böylece hem telefonunuzdan hem de bilgisayarınızdan toplantıya katılabilirsiniz.

Bağlantıdan huddle'a katılma

Bazen bir bağlantı aracılığıyla bir Slack toplantısına davet edilebilirsiniz. Birisi sizinle bir bağlantı paylaşırsa, Slack toplantısına şu şekilde katılabilirsiniz.

Masaüstü veya mobil:

Size gönderilen toplantı bağlantısını tıklayın

Toplantının yapıldığı konuşmaya doğrudan yönlendirileceksiniz. Ekrana gelen talimatları izleyerek katılın

Gizli bir kanalda veya DM'deyse, "Erişim İste"yi tıklaman ve toplantıdaki birinin sana yeşil ışık yakmasını beklemen gerekebilir

Huddle'a kişileri davet etme

Slack toplantınıza daha fazla kişi mi eklemek istiyorsunuz? İşte herhangi birini davet etmenin yolu (orijinal kanalın veya DM'nin parçası olmasalar bile).

(Endişelenmeyin, konuşmanın tamamını göremezler, sadece toplantı konusunu görebilirler. )

Masaüstü veya mobil:

Huddle içinden, kenar çubuğundaki üç nokta simgesine (veya daha şık bir görünüm için dişli simgesine) tıklayın

"Davet et" düğmesine tıklayın

Kişileri adlarına göre arayın veya listeden seçin

"Davetleri Gönder"i tıklayın, davet edilenler bir bildirim alacaklar

💡 Profesyonel İpucu: Kanalda 20 kişiden az kişi varsa, davet ederken @channel'ı seçerek tüm grubu davet edebilirsiniz.

Slack toplantı bağlantısını paylaşmak mı istiyorsunuz? Çok kolay. İşte nasıl yapacağınız.

Masaüstü veya mobil:

Bir kanalda veya DM'de, kulaklık simgesinin yanındaki küçük ok simgesine tıklayın

Toplantı bağlantısını kopyalayın ve istediğiniz yere yapıştırın: Slack, e-posta veya hatta bir takvim daveti

Toplantı, biri bağlantıya tıkladığı anda başlar. Beyin fırtınası başlasın!

İletişim için Slack Huddle'ları Kullanmanın Sınırlamaları

Slack toplantıları, hızlı ve kolay işbirliği için çok yararlı olabilir. Ancak bu özelliğin bazı eksiklikleri de vardır.

İyi şeylerin fazlası kötü olur

Kulaklık simgesine basmak çok kolaydır ve bu da aşırı kullanıma yol açabilir. Farkına bile varmadan, gününüz rastgele Slack toplantılarıyla geçip gider ve kendinize "Bunun için gerçekten bir toplantı yapmamız gerekiyor muydu?" diye sorarsınız (muhtemelen hayır)

Aşırı kullanım verimliliği düşürebilir ve dikkatinizi dağıtabilir.

Hoş olmayan bir gerçek: Çalışanlar her ay verimsiz toplantılarda 31 saatini boşa harcıyor!

Resmi mi? Pek sayılmaz

Slack toplantıları hızlı sohbetler ve gayri resmi tartışmalar için mükemmeldir, ancak resmi toplantılar söz konusu olduğunda yetersiz kalır.

Gündem, katılımcı kontrolleri veya toplantı protokolleri olmadığı için proje yönetimi zorlaşır.

Ciddi bir toplantı planlıyorsanız, Slack toplantıları size yapılandırılmış olmaktan çok karmaşık bir his verebilir.

"Kim izliyor?"

Güvenlik hakkında biraz konuşalım.

Slack, kullanıcıların raporlarında ve tweetlerinde vurgulanan veri ihlalleri nedeniyle gündemde.

Enterprise Anahtar Yönetimi gibi araçlarla oyunlarını bir adım öteye taşıdılar, ancak riskler hala devam ediyor.

Slack toplantıları her zaman uçtan uca şifreleme sunmaz ve ön tanımlı süresiz veri depolama politikası, hassas bilgilerin istediğinizden daha uzun süre saklanmasına neden olabilir.

Bu yüzden, çok gizli bilgileri huddle'larınızdan uzak tutun.

Gizlilik mi? Ne gizliliği?

İşin garip kısmı şu: Bir Slack toplantısı başlattığınızda, Slack çalışma alanınızdaki herkes adınızın yanında küçük bir kulaklık emojisi görür. Bu, "Hey, bir toplantıdayım!" diyen neon bir tabela gibidir

Bazen, tüm ofis bilmeden bir toplantı yapmak istersiniz.

Can sıkıcı arama kesintileri

Toplantıları denediyseniz, bunun pek de sorunsuz bir deneyim olmadığını bilirsiniz

Kullanıcılar, aramalar sırasında sesin sık sık kesildiğinden veya aramaların birkaç kez düştüğünden şikayetçi.

Bunun yerine başka bir video konferans aracı kullanmak daha kolay geliyor.

Ayrıca okuyun: En İyi 10 Slack Rakibi

ClickUp ve Slack ile Takım İletişimini Geliştirme

Slack'in bariz sınırlamaları olsa da, onu ClickUp ile entegre etmek işbirliği deneyiminizi önemli ölçüde iyileştirebilir.

ClickUp, takımların projeleri, görevleri ve iş akışlarını verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir verimlilik platformudur.

ClickUp ile görev yönetimi, belge işbirliği ve gerçek zamanlı iletişimi, verimlilik hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olan tek bir özelleştirilebilir araçta birleştirebilirsiniz

Görevleri asla takipten düşürmeyin

Slack'te bir mesaj yazmaya başladınız, dikkatiniz dağıldı, daha sonra geri dönmeyi planladınız, ancak tamamen unuttunuz mu?

ClickUp ve Slack'in birlikte çalışmasıyla, sadece birkaç tıklama ile bir Slack mesajını kolayca göreve dönüştürebilirsiniz.

Örneğin, bir hesap yöneticisi bir müşteriden teklifin güncellenmesi hakkında bir mesaj alabilir. Mesajı yer imlerine eklemek yerine, anında bir göreve dönüştürebilir, görev adına, atanan kişiye ve son teslim tarihine ekleyebilir.

Herhangi bir kanalda "/clickup new" yazarak Slack akışından doğrudan yeni görevler oluşturun

Dahası, Slack'te "/ClickUp New" yazarak sıfırdan tamamen yeni görevler oluşturabilirsiniz

Zaman paradır ve ClickUp-Slack entegrasyonu, görev değişiklikleri hakkında otomatik bildirimler göndererek her ikisinden de tasarruf etmenize yardımcı olur.

Tercih ettiğiniz Slack kanallarında doğrudan bildirimler alarak ClickUp görevleri hakkında gerçek zamanlı olarak güncel kalın

Bir BT takım üyesinin ClickUp'ta yeni bir hata düzeltme görevi atadığını varsayalım. Son tarih veya ayrıntılar değiştiğinde, Slack'e otomatik bir güncelleme gönderilir, böylece tüm takım, kimsenin ClickUp'a geri dönmesine gerek kalmadan neler olup bittiğini bilir.

Bu, görevlerin zaman takibine harcanan zamanın azalması ve ilerleme kaydetmek için daha fazla zaman kazanılması anlamına gelir.

Benzer şekilde, bir proje yöneticisi bir görevin son teslim tarihini güncellerse, bildirim Slack'te açılır ve takımın hangi aracı kullanırsa kullansın her zaman aynı sayfada olmasını sağlar.

Gerçek zamanlı işbirliğini deneyimleyin

Takımların gerçek zamanlı olarak işbirliği yapması gerektiğinde, ClickUp'ın Slack ile entegrasyonu, görevlere doğrudan Slack'ten yorum eklemenizi sağlar

Slack mesajlarından kolayca ClickUp görevleri veya yorumlar oluşturun

Örneğin, bir tasarım takımı yeni bir logo üzerinde çalışırken bir müşteri Slack toplantısına geri bildirimde bulunursa, tasarımcı mesajın üzerine gelip bunu ClickUp'ta mevcut göreve yorum olarak ekleyebilir. Kopyalama, yapıştırma veya uygulama değiştirme gerekmez.

ClickUp'ı Slack ile entegre etme

ClickUp ile Slack'in senkronizasyonu kolaydır ve birkaç dakika sürer.

Üç kolay adımda Slack'i ClickUp'ınıza bağlayın

ClickUp'ta, "Entegrasyonlar"a gidin

Slack'i seçin, ardından "Slack'e Ekle"yi tıklayın

İstediğiniz Slack kanalını seçin ve "İzin ver"e tıklayın

ClickUp çalışma alanınızı Slack'e başarıyla bağladınız. Evet, bu kadar kolay.

Ayrıca okuyun: En İyi İşyeri İletişim Araçları ve Yazılımları

Takımınızın ClickUp'a Neden İhtiyacı Var?

ClickUp ve Slack entegrasyonu, takım işbirliği için mükemmeldir, ancak tüm avantajları tek bir platformda elde edebilseydiniz ne olurdu ?

ClickUp, dünyanın dört bir yanındaki uzak takımların bağlantıda kalmasını, verimli çalışmasını ve (cesaretle söyleyebiliriz ki) biraz daha mutlu olmasını sağlar.

ClickUp Sohbet Görünümü: Konuşmaların işbirliğiyle buluştuğu yer

ClickUp'ın Sohbet Görünümü ile takımlar, proje penceresinden görevleri tartışabilir, geri bildirim paylaşabilir ve hatta bir veya iki emoji ekleyebilir.

Bir takım arkadaşını @bahsetme ile görev atamak, yorumlarla geri bildirim bırakmak veya sadece dostluğu canlı tutmak için başparmak yukarı emojisiyle tepki vermek için ClickUp Sohbet Görünümü tam size göre.

Sohbete Başlayın Yorum ekleyebileceğiniz, takımınızı etiketleyebileceğiniz ve herhangi bir cihazdan gerçek zamanlı olarak sohbet edebileceğiniz ClickUp Sohbet ile işbirliği yapın ve konuşmaları netleştirin

Şunu hayal edin: Pazarlama takımı kampanya fikirleri üzerinde beyin fırtınası yapıyor. Slack, e-postalar ve ClickUp arasında gidip gelmek yerine, Sohbet Görünümü'nü açıp konuşmayı doğrudan görev içinde sürdürüyorlar.

Artık dağınık tartışmalar yok, tek bir uyumlu iletişim akışı var.

ClickUp Clips ile ekran kayıtlarını paylaşın

Hızlı bir ekran kaydı gönderip eşzamansız olarak işbirliği yapabilmeyi hiç istediniz mi? ClickUp Clips sayesinde artık bu mümkün. Bu özellik, sesli ve metin notları içeren ekran kayıtları göndermenizi sağlar.

Bu, ClickUp Clips'i ayrıntılı talimatlar veya geri bildirim sağlamak için mükemmel bir araç haline getirir.

Daha fazla bilgi ClickUp Clips ile kısa video parçaları kaydedin ve bunları takımınızla kolayca paylaşın, transkriptleriyle birlikte tamamlayın

Bir toplantıda tasarım güncellemesini tartıştığınızı varsayalım. Uzun açıklamalar yazmak yerine ekranınızı kaydedin, sesli açıklama ekleyin ve doğrudan takıma gönderin.

Oh, ve ekran kaydedicinin filigran içermediğinden bahsetmiş miydik? ClickUp Clips, daha kolay not alma ve erişilebilirlik için saniye saniye transkriptler sağlayan AI transkripsiyon özelliğini bile sunar.

Ayrıca, toplantılardan farklı olarak, sohbet görünümü ve Klipler, iletişiminiz gerçek zamanlı veya eşzamansız olsun, her iki durumda da sorunsuz çalışır.

Ayrıca okuyun: Uzaktan Toplantılar için En İyi 10 Ekran Paylaşım Yazılımı

Görevleri hızlı bir şekilde atamanız mı gerekiyor? ClickUp'ın Yorumları Atama özelliği ile, @bahsetmelerle takım üyelerini etiketleyebilir ve konuşmalarınızdan doğrudan eylem öğeleri oluşturabilirsiniz.

Sohbet Görünümü'nde olsanız da bir belgeye geri bildirim bırakıyor olsanız da, takım arkadaşınızı etiketlemeniz yeterlidir, işler hemen başlar.

ClickUp'ta doğrudan takım üyelerine görevler atayın veya yorumlarda onlardan bahsedin

Satış takımınızın bir teklifi sonlandırmak üzere olduğunu ve hukuk departmanından son dakika bilgisine ihtiyaç duyduğunu düşünün. Belge yorumlarında hukuk takımını kolayca @bahsetme ile etiketleyebilirsiniz.

Ayrıca okuyun: En İyi 10 Asenkron İletişim Aracı

ClickUp'ın Dahili İletişim Stratejisi ve Eylem Planı Şablonu

Şirket içi iletişimde sorun mu yaşıyorsunuz?

Ya da belki de takımınızla iletişim kurmak ve dönüm noktalarınıza ulaşmak için optimize edilmiş bir yol arıyorsunuz.

Takımınızı sonsuz e-posta zincirleri ve dağınık mesajlar olmadan aynı sayfaya getirmek istiyorsanız, ClickUp'ın Dahili İletişim Stratejisi ve Eylem Planı Şablonunu incelemenizi öneririz.

Bu Şablonu İndirin Bu şablonla, üst yönetimden ön saflara kadar tüm kuruluşunuzu bilgilendirebilirsiniz

Bu şablon, iç iletişim stratejinizi geliştirmek için birçok özellik içerir:

Özel Görev Durumları:"Açık" ve "Tamamlandı" gibi durumlarla ilerlemeyi izleyin, böylece her görevin tam olarak nerede olduğunu bilirsiniz

Özel Alanlar: Özel alanları kullanarak görevleri kolayca kategorilere ayırın ve farklı plan adımlarını görselleştirerek düzenli kalın

Özel Görünümler: İşe hızlı bir şekilde başlamanıza yardımcı olacak iki kullanışlı görünüm olan Genel Bakış ve Başlangıç Kılavuzu'na erişin

Proje yönetimi yazılımı : Etiketleme, alt görevler, birden fazla atanan kişi ve öncelik etiketleri ile iletişimi ve proje yönetimini yolunda tutun : Etiketleme, alt görevler, birden fazla atanan kişi ve öncelik etiketleri ile iletişimi ve proje yönetimini yolunda tutun

ClickUp ile Artık Tembellik Yapmayın

Slack, günlük sohbetleri ve hızlı konuşmaları için kullanan birçok profesyonelin güvendiği harika bir araçtır.

Ancak işbirliği sorunları da burada başlıyor.

Çalışanlarınızın konuşmalardan daha fazlasına ihtiyacı var. Gerçek zamanlı takım iletişimini destekleyen ve görevlerin 360 derece görünümünü sağlayan dinamik bir verimlilik platformuna ihtiyaçları var.

İşte bu yüzden ClickUp her boyuttaki takım için harika bir iş aracıdır!

ClickUp ile tüm e-postalarınızı, sohbetlerinizi ve görevlerinizi tek bir yerden yönetebilirsiniz. Ayrıca, tüm gereksinimleriniz için 1000'den fazla özelleştirilebilir şablonla verimliliğiniz artacaktır.

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