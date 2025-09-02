Not Alma için En İyi 15 Roam Research Alternatifi (2026)

Fikirler nadiren düz bir çizgi izler.

Bunlar birbirine geri döner, dallanır ve beklenmedik şekillerde çarpışır. Doğru not alma aracı, bu akışı takip etmeyi kolaylaştırır. Roam Research, notlara yönelik ağ tabanlı yaklaşımıyla bu ihtiyacı karşıladı, ancak doğrusal olmayan düşünme için geliştirilmiş tek araç bu değil.

Piyasada başka neler olduğunu merak ediyorsanız, bu Roam Research alternatifleri derlemesi tam size göre. İşte bağlantılı not alma konusunda kendi yaklaşımlarını sunan en iyi seçenekler. 📝

En İyi Roam Research Alternatiflerine Genel Bakış

İşte en iyi Roam Research alternatiflerine ve bunların karşılaştırmasına hızlı bir bakış.

Araç En iyi özellikler En uygun olduğu durumlar Fiyatlandırma* ClickUp Katlanabilir sayfalar içeren Nested Belgeler, AI yazma ve planlama için ClickUp Brain, transkriptler ve eylem öğeleri için AI Notetaker, fikirleri haritalandırmak için Beyaz Tahta Bireyler, küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler, kurumsal şirketler Sonsuza Kadar Ücretsiz; kurumsal işletmeler için özelleştirme seçeneği mevcuttur Obsidian Yerel markdown depolama, notlar arasında çift yönlü bağlantı, eklenti ekosistemi, fikir haritalama için grafik görünümü Bireyler Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 5 $'dan başlar Logseq Katlanabilir ana hatlar, PDF'ye not ekleme, filtreler ve etiketlerle gelişmiş sorgular, günlük günlüğü sistemi Bireyler Ücretsiz Evernote Herhangi bir cihazdan web kesme, görüntülerde OCR, sesli notlar, not defteri ve etiket tabanlı düzenleme Küçük işletmeler Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar aylık 14,99 $'dan başlar (kullanıcı başına). RemNote Yerleşik aralıklı tekrar, notlardan flashcard oluşturma, öğrenme ilerlemesini izleme Bireyler Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlar Joplin Uçtan uca şifreleme, markdown düzenleme, tarayıcı web kesici, eklenti pazarı Bireyler Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar aylık 2,99 €'dan başlar (kullanıcı başına). Google Keep Zaman ve konum tabanlı hatırlatıcılar, sesli not transkripsiyonu, gerçek zamanlı senkronizasyon Bireyler Google hesabıyla ücretsiz Fusebase (eski adıyla Nimbus Note) Zengin biçimlendirme seçenekleri, iç içe geçmiş klasörler ve Çalışma Alanları, izinlere sahip genel paylaşım bağlantıları, üçüncü taraf uygulama yerleştirmeleri Küçük işletmeler Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 39 $'dan başlar; takımlar için özel özelleştirme seçeneği mevcuttur Workflowy Sonsuz madde işareti iç içe geçirme, yansıtılmış içerik, hashtag filtreleri, Zoom odak görünümü Bireyler Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar aylık 8,99 $'dan başlar (kullanıcı başına). Amplenote Eisenhower Matrisi kullanarak görev önceliklendirme, fikirlerin aralıklı gözden geçirilmesi, hızlı not alma için not alma sistemi Bireyler Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar aylık 5,99 $'dan başlar (kullanıcı başına). Tana Şema tabanlı veri yapıları, tablolar ve panolar dahil esnek görünümler, akıllı sorgular, yeniden kullanılabilir şablonlar Küçük işletmeler Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlar Anytype Eşler arası senkronizasyon, nesne tabanlı not yapısı ve gösterge paneli özelleştirme ile öncelikle çevrimdışı kullanım Bireyler Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar yıllık 99 $'dan başlar DokuWiki Kendi sunucunuzda barındırılan düz metin sistemi, kapsamlı uzantı desteği, sayfa sürüm kontrolü Küçük işletmeler Ücretsiz Microsoft OneNote Sınırsız tuval düzeni, çizim ve el yazısı araçları, cihazlar arasında bulut senkronizasyonu, Microsoft uygulamalarıyla entegrasyonlar Küçük işletmeler Microsoft 365 ile ücretsiz; kişisel ve iş planları mevcuttur TiddlyWiki Hepsi bir arada HTML dosyası, atomik içerik parçaları (tiddlers), tam çevrimdışı erişim, gelişmiş filtre ve etiket sistemi Bireyler Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 8 $'dan başlar

Neden Roam Research Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Roam Research'ün ağ bağlantılı not alma özelliği, fikirleri birbirine bağlayarak yaratıcılığı tetikliyor; ancak bazı sorunları, kullanıcıları ş akışlarına veya bütçelerine daha uygun alternatifler aramaya itebiliyor. 💵

İşte diğer not alma uygulamalarını keşfetmek isteyebileceğiniz nedenler:

Yüksek abonelik ücretleri: Aylık 15 $ veya yıllık 165 $ ücret alınmaktadır; bu, kısıtlı bütçeli öğrenciler, serbest çalışanlar veya ara sıra kullanıcılar için çok yüksek bir rakamdır.

Yavaş özellik sunumu: Gelişmiş arama filtreleri veya Notion gibi araçlarla entegrasyonlar gibi güncellemelerin gecikmesi, ileri düzey kullanıcıların daha fazlasını istemesine neden oluyor

Takım işbirliğinin kısıtlanması: Paylaşım seçenekleri sınırlıdır; takım çalışması için gerçek zamanlı düzenleme veya kapsamlı grup projesi özellikleri bulunmamaktadır

Sınırlı görsel özelleştirme: Çalışma Alanını kullanıcı tercihlerine göre uyarlayabilmek için tema, yazı tipi veya düzen seçenekleri sunmaz

Büyük veri kümeleriyle başa çıkma zorluğu: Binlerce Binlerce toplantı notunu veya karmaşık fikir grafiklerini işlerken önemli ölçüde gecikme yaşanır ve bu da verimliliği yavaşlatır

🧠 İlginç Bilgi: Moleskine defterleri, Hemingway ve Picasso gibi gezginler ve yaratıcıların fikirlerini ve deneyimlerini kaydetmek için kullanmasıyla 1980'lerde ün kazandı. Günümüzde, bu defterler yaratıcı not alma yöntemleriyle özdeşleşmiştir.

Kullanabileceğiniz En İyi Roam Research Alternatifleri

Düşünme tarzınıza, ş Akışınıza ve kurulumunuza uygun doğru not alma sistemini bulmak için bu en iyi Roam Research alternatiflerini keşfedin. ⚙️

1. ClickUp (Hepsi bir arada proje ve dokümantasyon yönetimi için en iyisi)

ClickUp belgeleri ile zengin not alma özelliklerinin keyfini çıkarın ClickUp Belge'sini kullanarak zengin biçimlendirme ve iç içe geçmiş sayfalarla içerik oluşturun ve bu içeriklerde gezin

İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, bağımsız not alma uygulamalarına kıyasla not almaya daha yapılandırılmış bir yaklaşım sunar. Proje yönetimi, bilgi dokümantasyonu ve yapay zeka destekli araçları tek bir Çalışma Alanı’nda birleştirerek, fikirlerinizi ve görevlerinizi birbirine bağlayan pratik bir Roam Research alternatifi haline gelir.

ClickUp belgeleri içinde yazın

Esnek yazma özelliğini gerçek bir düzenlemeyle birleştiren belge düzenleyici ClickUp Docs ile başlayın.

Roam'ın düz bağlantı ağından farklı olarak, Belge size iç içe geçmiş sayfalar aracılığıyla ilgili fikirleri, konuları ve temaları düzenlemek için net bir hiyerarşi sunar. Ana Belge içindeki bu sayfaları genişletip daraltarak, ilgili içeriği gruplandırılmış halde tutarken aynı zamanda kolayca erişilebilir olmasını sağlayabilirsiniz.

Diyelim ki iklim teknolojisi üzerine bir araştırma merkezi kuruyorsunuz. Ana belgenizin başlığı "Temiz Enerji Araştırması" olabilir. Bunun altında "Güney Amerika'da Güneş Enerjisinin Benimsenmesi", "Rüzgar Enerjisi Vaka Çalışmaları" ve "Politika Notları" gibi alt sayfalar ekleyebilirsiniz. Bu, genel görünümü kaybetmeden ayrıntılara odaklanmanızı sağlar.

Metni zengin biçimlendirebilir, resim ve dosyalar ekleyebilir, işbirliği yapan kişileri etiketleyebilir ve hatta herhangi bir metin satırını eyleme geçirilebilir bir görevye dönüştürebilirsiniz. Tüm bunlar, Docs'u geleneksel bir nottan veya tek başına bir Roam sayfasından daha dinamik ve kullanışlı hale getirir.

Bağlam farkındalıklı ClickUp AI ile beyin fırtınası yapın, otomatik tamamlama özelliğinden yararlanın ve işlerinizi gerçekleştirin

Belgenizdeki herhangi bir bölümü vurgulayın ve ClickUp Brain'den anında özetlemesini veya yeniden yazmasını isteyin

Şimdi, Docs içinde yer alan, dünyanın en eksiksiz ve bağlam farkındalığına sahip AI asistanı ClickUp Brain'i de işin içine katın. Bu asistan, sizi akışınızdan çıkarmadan düşünme ve yazma süreçlerini hızlandırmak için tasarlanmıştır. Ondan uzun bir metni özetlemesini, yoğun içeriği yeniden yazmasını veya yazdıklarınıza dayanarak yeni fikirler üretmesini isteyebilirsiniz.

Örneğin, karbon yakalama teknolojisiyle ilgili beş farklı kaynaktan birkaç paragraflık not topladıysanız, metni vurgulayıp ClickUp Brain'den bir özet oluşturmasını veya dili basitleştirmesini isteyebilirsiniz.

ClickUp AI Notetaker ile toplantı notlarını otomasyonla otomatikleştirin

Siz tartışmaya odaklanırken, toplantı tutanakları ve özetlerini ClickUp AI Notetaker'a bırakın

Ardından, toplantı notlarını otomasyonla otomatikleştiren ClickUp AI Notetaker gelir; böylece dinlemeye çalışırken not almak zorunda kalmazsınız. Zoom, Microsoft Teams veya Google Meet görüşmelerinize katılır, bunları kaydeder ve tam bir transkript, eylem ögeleri ve anahtar çıkarımlar oluşturur; ardından düzenli bir belgeyi doğrudan ClickUp Gelen Kutunuza gönderir.

Bir uzmanla röportaj yaptığınızı veya araştırma bulgularınız hakkında bir takım toplantısı düzenlediğinizi varsayalım.

Alıntıları veya zaman damgalarını manuel olarak yazmak yerine, toplantı notları için tasarlanmış bu AI aracı her şeyi yakalar ve transkripti ilgili klasörünüze veya belgenize aktarır. Anın içinde kalırken, aynı zamanda mükemmel notlarla ayrılabilirsiniz.

Kullanıma hazır şablonlarla ikinci bir beyin oluşturun

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Bilgi Bankası Şablonu ile başlayarak düzenli bir araştırma deposu oluşturun

Son olarak, ClickUp Bilgi Bankası Şablonu notlarınıza bir yuva sağlar. Uzun vadeli kullanım için tasarlanmış olup, bilgilerinizi hem gözden geçirilebilir hem de eyleme geçirilebilir tutmak için net bir hiyerarşi, önceden oluşturulmuş bölümler ve bağlantılı ş Akışları içerir.

Diyelim ki, birkaç ay sürecek bir araştırma projesi hazırlıyorsunuz. Bilgi tabanı şablonu, her biri ilgili iç içe geçmiş sayfalar içeren yapılandırılmış Belgeler barındıran "Ham Veriler", "Görüşmeler" ve "Taslak Bölümler" gibi kategoriler oluşturmanıza olanak tanır.

Roam, ağlar içinde düşünmenize yardımcı olduysa ancak yapı, işbirliği ve uygulama özellikleri ekleyen bir araca ihtiyacınız varsa, ClickUp size her ikisinin de en iyisini sunar. Bu Roam Research alternatifi, notlarınızı düzenli, aranabilir ve eyleme geçirmeye hazır halde tutar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Düşünme ve yapılacak işler arasındaki boşluğu doldurmak için belgeler veya AI Notetaker özetlerinden doğrudan ClickUp görevleri oluşturun

ClickUp Notepad 'de anlık fikirlerinizi yakalayın ve daha sonra bunları görevlere dönüştürün; böylece düşüncelerinize ve planlarınıza Roam'ın günlük notlarından daha fazla yapı kazandırın.

ClickUp Beyaz Tahtalarında kavram haritaları veya proje akışları oluşturun ve bunları Görevlere bağlayarak Roam'ın grafik görünümüne esnek bir alternatif sunun

AI destekli ClickUp Takvim' de yaklaşan görevleri ve toplantıları takip edin ve Roam'da eksik olan bir zaman yönetimi katmanı ekleyin. Takvim'i kullanarak derin çalışma oturumları için zaman ayırın ve düşük öncelikli öğeleri otomatik olarak erteleyin

ClickUp'tan ayrılmadan derin düşünceden Google Meet, Microsoft Teams ve Zoom gibi toplantı platformlarındaki görüşmelere geçin

ClickUp Brain'in programınızı analiz etmesine ve görevleri otomatik olarak önceliklendirmesine izin verin; böylece Roam Research'te manuel etiketleme veya sıralama yapma ihtiyacını ortadan kaldırın.

ClickUp'ın sınırlamaları

Kullanıcıların önceden alanlar, klasörler ve özel görünümler tanımlaması gerekir; bu, tak-çalıştır türünde bilgi yönetimi araçları arayan kişiler için bir engel oluşturabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu Reddit yorumu her şeyi özetliyor:

Docs sistemleri, Google Dokümanlar ile yaptığımız işlerin çoğunun yerini sessizce aldı. Belgelerimiz projelerimizle aynı yerde olduğunda her şey daha iyi akışta. Takım, düşündüğümden daha hızlı bir şekilde buna uyum sağladı. Başlangıçta ClickUp Brain konusunda kararsızdım, bana sadece başka bir AI hilesi gibi gelmişti. Ancak bu, özellikle uzun müşteri e-postalarını özetlemem veya bir taslak hazırlamam gerektiğinde, beni bazı sıkıcı yazma görevlerinden kurtardı. Mükemmel değil, ama işlerim başımdan aşkın olduğunda çok yardımcı oluyor. AI not alma özelliksi ise gerçek bir sürprizdi. Eskiden toplantılardan sonra pek çok öğeyi kaybederdik, ama artık her şeyi yakalıyor ve görevleri otomatik olarak atıyor. Takip süreci gözle görülür şekilde iyileşti…

2. Obsidian (Yerel dosya sahipliği için en iyisi)

via Obsidian

Obsidian, bilgisayarınızdaki markdown dosyalarını birbirine bağlı bir bilgi tabanına dönüştürür. Notlarınız başkasının sunucusunda değil, cihazınızda saklanır; böylece verilerinizin tam sahipliği size aittir. Grafik görünümü, fikirler arasındaki bağlantıları haritalandırarak düşünme sürecinizdeki kalıpları ortaya çıkarır.

Yerel depolama, abonelik ücretlerini ve internete bağımlılığı ortadan kaldırdığı için birçok kullanıcı, bulut tabanlı alternatifleri denedikten sonra Obsidian'a geçiyor.

Özelleştirme seçenekleri, topluluk temaları ve eklentiler aracılığıyla kişiselleştirilmiş bir Çalışma Alanı oluşturmanıza olanak tanır. Bu esneklik, hem notları hem de bunları yönetmek için kullandıkları araçlar üzerinde kontrol sahibi olmak isteyen kişileri cezbeder.

Obsidian'ın en iyi özellikleri

Notlar arasında çift yönlü bağlantılar oluşturarak, görünüşte birbiriyle ilgisiz konular arasındaki bağlantıları ortaya çıkaran karmaşık bilgi ağları oluşturun

CSS snippet'leri ve topluluk temaları aracılığıyla arayüzü, ş akışı tercihlerinize ve görsel rahatlığınıza tam olarak uyacak şekilde özel olarak özelleştirin

Görev yönetiminden gelişmiş görselleştirme araçlarına kadar çeşitli özellikler ekleyen topluluk eklentileriyle fonksiyonları artırın

Grafik görselleştirme, ana hat modu ve geleneksel klasör yapıları dahil olmak üzere çeşitli görünümler aracılığıyla bilgilerinizi keşfedin

Obsidian'ın sınırlamaları

Kullanıcılar markdown ile yazmalı ve biçimlendirilmiş çıktıyı ayrı olarak önizlemelidir; bu, zengin metin düzenleyicilerine alışkın olanlar için daha az sezgisel olabilir

Bazı Obsidian alternatiflerine kıyasla, tablo hücreleri içinde onay kutuları, tarihler veya açılır menüler gibi etkileşimli öğeler için destek bulunmamaktadır.

Topluluk eklentileri güncellemelerle çalışmayabilir

Obsidian fiyatlandırması

Senkronizasyon: Kullanıcı başına aylık 5 $

Yayınla: Kullanıcı başına aylık 10 $

Obsidian puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,8/5 (40'tan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Obsidian hakkında ne diyor?

Bu Reddit yorumu dikkatimizi çekti:

Ancak defterler, belgeler her zaman kaybolan bilgilere dönüşür ve zaman geçtikçe nerede olduklarını unuturum. Obsidian bunları birbirine bağlantı kurmamı sağlar, böylece tesadüfen bile olsa aklıma gelirler; ayrıca “bunu ezberlemem lazım” endişesini de ortadan kaldırır. Kendimi ve düşünme şeklimi çok iyi tanıyorum, bu yüzden not alırken noktaları kolayca bağlantı kurabileceğim şekilde yazıyorum. Bu, bir konuyu aklımda tutmak ve tekrar araştırma yapmak için harcadığım zamanı azaltmama yardımcı oluyor, aynı zamanda gün boyunca sergilediğim davranışları veya genel olarak hayatımda kaydettiğim ilerlemeleri de yazmamı sağlıyor.

3. Logseq (Ana hatları belirleme ve görev yönetimi için en iyisi)

Logseq aracılığıyla

Logseq, not almaya isteğe bağlı olarak genişletilip daraltılabilen hiyerarşik ana hatlarla yaklaşır. Bu yapı, karmaşık konuları doğal bir şekilde sindirilebilir parçalara ayırır.

Açık kaynaklı bir platform olan Logseq, aktif geliştirmeyi sürdürürken abonelik maliyetlerini ortadan kaldırır. Günlük özellik, günlük notları otomatik olarak oluşturarak alışkanlık izlemesini ve günlük kayıtlarını zahmetsiz hale getirir. Programcılar için, sözdizimi vurgulamalı kod bloklarını gömme özelliği, birçok rakipte eksik olan pratik bir fayda sağlar.

Logseq'in en iyi özellikleri

PDF'lere doğrudan şirket içi bilgi tabanınızda not ekleyin, uygulamalar arasında geçiş yapmadan düşünceleriniz ile orijinal kaynaklar arasında bağlantılar oluşturun

Etiketlere, özelliklere ve ilişkilere göre filtreleme yapan yerleşik arama operatörleriyle notlarınızı sorgulayın ve tam olarak ihtiyacınız olan bilgileri elde edin

Basit markdown sözdizimini kullanarak görevleri planlayın ve günlük notlar üzerinden izleme yapın; böylece ayrı görev yönetimi araçlarına gerek kalmaz

Logseq'in sınırlamaları

Gelişmiş ticari alternatiflere kıyasla daha az rafine bir kullanıcı arayüzü

Değişiklikleri geri almak veya yanlışlıkla silinmiş olabilecek metni geri yüklemek mümkün değildir.

Kullanıcılar notlar arasında manuel olarak bağlantı oluşturmak zorundadır ve bu işlem zaman alıcı olabilir

Logseq'te yerel bir senkronizasyon çözümü bulunmamakta ve üçüncü taraf hizmetlere bağımlıdır; bu durum tüm kullanıcılar için cazip olmayabilir.

Logseq fiyatlandırması

Ücretsiz

Logseq puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Logseq hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı, bu konuda faydalı bir özet sunuyor:

Logseq'in konsepti son derece güçlüdür. Kullanıcının, veritabanında bulunan bilgileri aramak ve düzenlemek konusunda endişelenmesine gerek kalmayacak bir veritabanı oluşturmasını amaçlamaktadır. Günlük tarzı, not alma uygulamasını olabildiğince sorunsuz hale getirmeyi hedeflemektedir. […] Logseq'in başarısız olmasının en büyük nedeni, bu fikrin sağlam bir uygulama ile desteklenmemesidir. Kullanıcı arayüzü, kullanıcı alıştıktan sonra oldukça rahattır. Ancak Logseq, büyük miktarda yapılandırılmış veriyi işlemek için yetersiz kalmaktadır […]

4. Evernote (Çapraz platform senkronizasyonu için en iyisi)

Evernote aracılığıyla

Evernote, web kesitleri, görseller, ses ve metin gibi çeşitli kaynaklardan gelen bilgileri düzenli not defterlerinde bir araya getirerek kaydetme konusunda mükemmeldir.

Çapraz platform senkronizasyonu otomatik olarak gerçekleşir, böylece notlarınıza manuel aktarım yapmanıza gerek kalmadan tüm cihazlardan erişebilirsiniz. Evernote, çift yönlü bağlantı yerine geleneksel klasörler ve etiketler aracılığıyla düzenlemeye odaklanır.

Web kesici, makalelerin tamamını kaydeder, reklamları kaldırır ve daha sonra kolayca okunabilmesi için biçimlendirir. Son zamanlarda fiyat artışı olmasına rağmen, birçok kullanıcı güvenilir arama özelliği ve tanıdık arayüzü nedeniyle Evernote'u tercih etmeye devam ediyor.

Evernote'un en iyi özellikleri

Metin olmayan içeriği bile kolayca bulunabilir hale getiren optik karakter tanıma (OCR) özelliğini kullanarak el yazısı notları ve resimlerdeki metinleri arayın.

Toplantılar veya dersler sırasında, yazdığınız notlarla senkronizasyon sağlayan sesli notlar kaydederek, konuşmaların kapsamlı kayıtlarını oluşturun

Kesin bağlantıları hatırlamanıza gerek kalmadan içeriğinizi bulmak için birden fazla yol oluşturan not defterleri, yığınlar ve etiketler aracılığıyla bilgileri düzenleyin

Evernote'un sınırlamaları

Notlar arasında sınırlı bağlantı özellikleri

Evernote, geçmişte güvenlik ihlalleri yaşamıştır; bunlara, kullanıcı verilerini tehlikeye atan 2013 yılındaki önemli bir siber saldırı da dahildir.

Yerel markdown destekleri yok

Diğer Roam Research alternatiflerine kıyasla pahalıdır

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel: Aylık 14,99 $

Profesyonel: Aylık 17,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Evernote puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.010'dan fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (8.280'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Evernote hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

Not oluşturmayı inanılmaz bir hızda birleştirmek çok daha kolay ve verimli hale geldi, bu da gerçekten büyüleyici. Her bir özel etkinlik için sayısız notu izlerken yüksek bir performans seviyesini korumayı başardık ve ilgili bilgileri daha kolay bulabilmek için bunları not defterleri ve etiketler kullanarak düzenlemek yaygın bir uygulama haline geldi. Evernote ile herkesin aynı sayfada kalmasını ve projeler, toplantılar ve günlük faaliyetlerin yönetimi konusunda güncel kalmasını sağlamak çok kolay.

⚡️ Bilgi Eylemde: 2012 yılında başlatılan NASA’nın TechPort sistemi, kurumun araştırma ve geliştirme çabalarına yönelik merkezi bir depo olup, verimli bilgi paylaşımı ve inovasyon izlemesini sağlar.

5. RemNote (Aktif öğrenme ve aralıklı tekrar için en iyisi)

RemNote aracılığıyla

RemNote, aralıklı tekrar yöntemini entegre ederek not alma ile ezberleme arasındaki boşluğu doldurur. Bu kişisel bilgi yönetimi yazılımı, notlarınızdan otomatik olarak flash kartlar oluşturarak bilgileri uzun vadede hatırlamanıza yardımcı olur.

RemNote, içeriği bir ağ oluşturmak üzere birbirine bağlantı kuran atomik bilgi birimleri olan "rems" aracılığıyla hiyerarşik olarak düzenler. Öğrenciler, RemNote'un pasif notları aktif çalışma materyallerine dönüştürme özelliğini özellikle takdir ediyor.

Belge odaklı yaklaşım, geleneksel not alma yönteminden geçişi sezgisel hale getirirken, daha kullanışlı organizasyon kavramlarını da ortaya koyar.

RemNote'un en iyi özellikleri

Not sisteminizin tamamındaki bağlantıları gösteren yerleşik bilgi grafiği aracılığıyla kavram haritaları oluşturun ve fikirler arasında görsel ilişkiler kurun

Bağlamı koruyan açıklama özellikleriyle PDF'ler ve web makaleleri gibi referans materyallerini doğrudan bilgi tabanınıza entegre edin

Ayrıntılı istatistikler ve günlük hedeflerle çalışma ilerlemenizi takip edin, tutarlılığı koruyun ve zaman içindeki gelişiminizi ölçün

Sürüm geçmişini koruyan ve değişiklikleri izleyen paylaşılan belgeler aracılığıyla takım üyeleriyle veya çalışma gruplarıyla notlar üzerinde işbirliği yapın

RemNote'un sınırlamaları

Büyük bilgi tabanlarını yönetirken arayüz biraz dağınık görünüyor

Bu Roam Research alternatifinin gelişmiş özelliklerine erişmek için abonelik gereklidir.

Mobil deneyim iyileştirilmeye ihtiyaç duyuyor

Sınırlı biçimler nedeniyle notları ve flash kartları diğer uygulamalara aktarmak zor olabilir

RemNote fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 10 $

AI özellikli Pro: Aylık 20 $

RemNote puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar RemNote hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı bunu şöyle ifade ediyor:

remNote'da en çok beğendiğim şey, flashcard özelliği ve yönetimidir. Notlarla doğrudan bağlantı kuran, ücretsiz seviyede bulduğum en iyilerden biridir. Bu konuda da aktif olarak çalışıyorlar. Not alma konusunda ise, bence fena değil.

🔍 Biliyor muydunuz? IDC araştırmasına göre, büyük şirketlerdeki çalışanların yalnızca %45'i bilgi yönetim sistemlerini aktif olarak kullanıyor. Bu durum, sistemlerin uygulanması ile gerçek kullanım arasında büyük bir uçurum olduğunu ortaya koyuyor.

6. Joplin (Gizlilik odaklı not yönetimi için en iyisi)

Joplin aracılığıyla

Joplin, cihazlar arasında senkronizasyon gerçekleştirildiğinde bile verilerinizin gizliliğini koruyan uçtan uca şifreleme özelliğine sahip açık kaynaklı bir not alma aracıdır. Notları standart markdown biçiminde saklayarak, özel bir yazılıma ihtiyaç duymadan içeriğinize erişebilmenizi sağlar.

Platform, Dropbox, OneDrive, NextCloud veya kendi sunucunuz gibi seçtiğiniz hizmetler aracılığıyla senkronizasyonu yönetir. Bu esneklik, verilerinizin nerede depolanacağı konusunda size kontrol sağlar.

Birçok kullanıcı, özellikle gizlilik özellikleri ile başka yerlerde abonelik gerektiren gelişmiş fonksiyonlara ücretsiz erişim imkanının bir arada sunulması nedeniyle Joplin'e geçiyor.

Joplin'in en iyi özellikleri

Temel uygulama boyutunu artırmadan Kanban panoları , Zihin Haritaları ve ek dışa aktarma biçimleri gibi özellikler ekleyen eklentilerle fonksiyonları genişletin

Biçimlendirmeyi ve görselleri koruyan tarayıcı uzantısını kullanarak web içeriğini kesip, her şeyi üçüncü taraf bir hizmete değil, yerel olarak kaydedin.

Karmaşık fikirleri daha iyi açıklamak için girdilerinize doğrudan eskizler, akış şemaları veya görsel notlar ekleyin

Otomatik tamamlama önerileri sunan "Goto Anything" arama özelliğini kullanarak herhangi bir not, etiket veya not defterine hızla ulaşın.

Joplin'in sınırlamaları

Grafik görünümü ve bağlantılar Roam'a göre daha az gelişmiştir

Çok büyük not koleksiyonlarında arama daha yavaş olabilir

Gerçek zamanlı işbirliğiyi desteklemez; bu, takım tabanlı akışlar için bir dezavantaj olabilir.

Joplin fiyatlandırması

Temel: Aylık 2,99 € (yaklaşık aylık 3,32 $)

Pro: Aylık 5,99 € (yaklaşık aylık 6,65 $)

Takımlar: 7,99 €/ay (yaklaşık 8,87 $/ay)

Joplin puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Joplin hakkında ne diyor?

Bir G2 incelemesi bunu şöyle özetledi:

Notların organizasyon yapısını çok seviyorum; burada defterler ve bunların içinde farklı notlar oluşturabilirsiniz. Ayrıca notların markdown formatında saklanmasını da seviyorum; bu sayede önizleme penceresi sayesinde notları kolayca okuyabiliyorsunuz ve gereksiz veriler depolanmadığı için notların boyutu da çok küçük kalıyor. Her gün kullanıyorum; kullanımı çok kolay ve günlük hayatınıza entegrasyonları çok kolay bir şekilde entegre edebilirsiniz.

🧠 İlginç Bilgi: Leonardo da Vinci'nin defterlerinin ters veya ayna yazısıyla yazıldığı bilinir. Nedeni ne mi? Fikirlerini gizli tutmak için metin, yalnızca aynada bakıldığında okunabilirdi.

7. Google Keep (Hızlı not alma ve hatırlatıcılar için en iyisi)

Google aracılığıyla

Google Keep, bilgi parçalarını düzenleyen renkli kartlar aracılığıyla not almaya minimalist bir yaklaşım getirir. Hızlı not alma için güvenilirdir; fikirlerinizi, sesli notlarınızı veya kontrol listelerinizi yazın; bunlar tüm cihazlar arasında anında senkronizasyon gerçekleştirir.

Diğer Google hizmetleriyle entegrasyon, notlardan belge oluşturmanıza veya konum tabanlı hatırlatıcılar ayarlamanıza olanak tanır. Google Keep, karmaşık özelliklerden kasıtlı olarak kaçınır ve bunun yerine hız ve erişilebilirliğe odaklanır.

Bu basitlik, onu bilgi tabanları oluşturmaktan ziyade geçici düşünceleri yakalamak için ideal bir Roam Research alternatifi haline getirir.

Google Keep'in en iyi özellikleri

Belirli yerlere vardığınızda veya planlanan saatlerde bildirimleri tetikleyen zaman veya konum tabanlı hatırlatıcılar ayarlayın ve pasif notları eyleme geçirilebilir uyarılar haline getirin

Birden fazla kullanıcının cihazında gerçek zamanlı olarak güncellenen paylaşılan notlar ve listeler üzerinde işbirliği yapın; bu, ev alışveriş listeleri veya paylaşılan proje fikirleri için son derece etkilidir.

Optik karakter tanıma özelliği sayesinde el yazısı notları metine dönüştürün; böylece, karalanmış fikirler bile yakalandıktan sonra aranabilir ve düzenlenebilir hale gelir.

Hareket halindeyken sesli notlar kaydedin; bu notlar, kolayca başvurulabilmesi ve aranabilmesi için otomatik olarak metine dönüştürülür

Google Keep'in sınırlamaları

Notlar için sınırlı zengin metin biçimlendirme seçenekleri

Hiyerarşik yapıyı destekleyen klasörler veya iç içe geçmiş etiketler yok

Her notun 20.000 karakterlik bir sınırı vardır; bu kısıtlayıcı olabilir

Google ekosisteminin bir parçası olmasına rağmen, Keep, Google Görevleri ile doğrudan entegre değildir.

Google Keep fiyatlandırması

Google hesabıyla ücretsiz

Google Keep puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,7/5 (230'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Google Keep hakkında ne diyor?

Capterra yorumcusunun ne dediğine bir göz atın:

Google Keep'in cihazlarım veya Google hesabım arasında anında senkronizasyonunu çok seviyorum; bu sayede hareket halindeyken notlar alabilir ve daha sonra bunlara erişebilirim.

8. Fusebase (eski adıyla Nimbus Note) (Dokümantasyon ve bilgi tabanları için en iyisi)

Fusebase aracılığıyla

Nimbus Note (şimdi Fusebase), belge düzenlemeyi bilgi yönetimi ile birleştirerek, aşırı karmaşıklığa yol açmadan güçlü düzenleme araçları sunar. Platform, iç içe geçmiş Çalışma Alanları, klasörler ve alt klasörler aracılığıyla bilgileri yapılandırmada mükemmeldir.

Zengin biçimlendirme seçenekleri arasında tablolar, kod blokları ve gömülü öğeler bulunur; bunların tümü daha sonra aranabilir. Nimbus, Roam'ın ücretsiz serbest biçimli yaklaşımından daha fazla yapıya ihtiyaç duyan kullanıcılar için caziptir.

Web clipper, esnekliği nedeniyle özel bir bahsetmeyi hak ediyor; sadece birkaç tıklamayla sayfaların tamamını, basitleştirilmiş makaleleri, ekran görüntülerini veya seçilen metinleri kaydetmenize olanak tanıyor.

Fusebase'in en iyi özellikleri

Farklı projeler veya bilgi alanları için mantıksal hiyerarşiler oluşturan sınırsız sayıda iç içe geçmiş Çalışma Alanı, klasör ve alt klasör aracılığıyla içeriği yapılandırın

Hesap gerektirmeden başkalarının notlarınızı görüntüleyip görüntüleyemeyeceğini, yorum yapıp yapamayacağını veya düzenleyip düzenleyemeyeceğini belirleyen ayrıntılı izin kontrolleriyle herkese açık paylaşım bağlantıları oluşturun

Videolar, haritalar, elektronik tablolar ve ilgili bilgileri bir arada tutan üçüncü taraf uygulamalar dahil olmak üzere 30'dan fazla içerik türünü doğrudan notlara ekleyin

Fusebase sınırlamaları

Görev yönetimi özellikleri temel düzeyde kabul edilir ve kapsamlı yapılacaklar listeleri içermez

Bazı kullanıcılar, JSON dışa aktarma özelliğinin kaldırılmasının veri taşıma işlemini zorlaştırdığı konusunda endişelerini dile getirmiştir.

Fusebase fiyatlandırması

Solo: Aylık 39 $

Essentials: Aylık 99 $ (beş üye için)

Gelişmiş: Aylık 399 $ (50 üye için)

Sınırsız: Özel fiyatlandırma

Fusebase puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (170'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Fusebase hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu, bu Roam Research alternatifi ile ilgili deneyimini şöyle anlattı:

FuseBase, web sitesi benzeri portallarla birleştirilmiş güçlü bir belge düzenleyicisine sahiptir. Eğitimlerimizi ve kılavuzlarımızı merkezileştirdiğimiz için, müşterilerin sisteme alışma süresini kısaltmak için güzel bir seçenek. Araç her ay güncellemeler ve yeni özellikler aldığından, wiki'mizi hala öğreniyor ve geliştiriyoruz. Şu ana kadar her şey yolunda – otomatik görev hatırlatıcıları ve adım adım ş akışı düzenleyicisi şimdilik en sevdiğim özellikler.

🔍 Biliyor muydunuz? Sosyolog Niklas Luhmann'ın kullandığı Zettelkasten yöntemi, daha iyi hatırlama için binlerce ayrı not kartını birbirine bağlamayı içeriyordu. Luhmann, 70'in üzerinde kitap yazmasına bu yöntemin yardımcı olduğunu belirtmiştir.

9. Workflowy (Sonsuz sayıda iç içe geçebilen listeler için en iyisi)

Workflowy aracılığıyla

Workflowy, not almayı özüne indirger: ana hatlara. Bu odaklanmış yaklaşım, hiyerarşik bilgileri kaydetmek için sorunsuz bir ortam yaratır.

Her madde işareti hem içerik hem de kapsayıcı fonksiyonu görür; bu sayede ilgili bilgileri birbirine bağlayan sonsuz iç içe geçme imkanı sunar. Herhangi bir madde işaretine yakınlaştırdığınızda o madde geçici odak noktası haline gelir ve dikkat dağınıklığını ortadan kaldırır.

Workflowy, aşırı özelliklere göre sadeliğe değer veren kullanıcılar için caziptir. Minimalist arayüz, gereksiz karmaşıklığı kasıtlı olarak ortadan kaldırarak, kontrollere veya ayarlara değil içeriğe odaklanmanızı sağlar.

Workflowy'nin en iyi özellikleri

Öğelerin nerede yer aldığına bakılmaksızın, tüm bilgi veritabanınızda anında filtreler oluşturan hashtag'ler ve bahsetmelerle içeriği etiketleyin

Özelleştirilebilir izin ayarları sayesinde, ana hatınızın belirli dallarını paylaşın; böylece diğer kullanıcılar yalnızca ilgili bölümleri görüntüleyebilir veya bu bölümler üzerinde işbirliği yapabilir.

Tüm düzeylerde aynı anda arama yapın; her eşleşmeye ilişkin tam bağlam yolunu gösteren sonuçlar, karmaşık hiyerarşiler içinde bilginin konumunu belirlemenize yardımcı olur

Farklı konumlarda eşzamanlı olarak güncellenen madde işaretlerinin aynalı kopyalarını oluşturun ve notlarınızın tutarlılığını sağlayın

Workflowy'nin sınırlamaları

Diğer araçlara kıyasla sınırlı biçimlendirme seçenekleri

Workflowy'de yerleşik hatırlatıcılar, son teslim tarihleri veya zaman yönetimi özellikleri bulunmaz

Tamamlanan öğeleri arşivlemenin basit bir yolu yoktur

Workflowy fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 8,99 $

Workflowy puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (25'ten fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Workflowy hakkında ne diyor?

İşte bu Roam Research alternatifi hakkında ilk elden bir bakış:

Her şeyin sadece madde işareti liste halinde olması çok hoşuma gidiyor. Notlarımı genellikle madde işaretleriyle alırım ve Workflowy bunu daha verimli bir şekilde yapmamı sağlıyor.

⚡️ Bilgi Eylemde: Siemens’in dijital platformu ShareNet, çalışanlar arasında bilgi paylaşımını kolaylaştırarak kuruluş genelinde işbirliğini ve öğrenmeyi geliştirir.

10. Amplenote (Verimlilik odaklı not alma için en iyisi)

Amplenote aracılığıyla

Amplenote, fikirlerin ve eylem öğelerinin özenle entegrasyonu sayesinde not alma ile görev yönetimini birleştirir. Notlardan çıkarılan görevler, aciliyet ve öneme göre öncelikler belirlenerek otomatik olarak birleşik bir görev sistemine aktarılır. Bu Roam Research alternatifi, daha sonra kalıcı içeriğe dönüşen hızlı not alma özelliği olan "Jots"u sunar.

Bu uygulama, aralıklı tekrar ilkelerine dayalı olarak notları gözden geçirilmek üzere yeniden gündeme getiren "fikir bahçeciliği" özellikleriyle öne çıkıyor.

Amplenote'un en iyi özellikleri

Notları, görev görünümlerine otomatik olarak eklenen son teslim tarihleri, öncelikler ve çaba tahminleri gibi zengin meta verilerle görevlere dönüştürün

Acil durum, değer ve çaba temelinde önemi hesaplayan Eisenhower Matrisi yaklaşımını kullanarak görevleri otomatik olarak sıralayın ve böylece yüksek etkili işlere odaklanın

Uzun vadeli bilgi saklama becerisi geliştirmek için notları en uygun aralıklarla yeniden gündeme getiren aralıklı tekrar uyarıları aracılığıyla fikirleri sistematik olarak gözden geçirin

Önemli e-postaları Amplenote'a iletin ve bunları belirlenen notlar içinde otomatik olarak görevlere dönüştürün

Amplenote'un sınırlamaları

Notlar veya görevler için hazır şablonlardan oluşan bir kütüphane yoktur

Masaüstü uygulaması ücretli abonelerle sınırlıdır; ücretsiz kullanıcılar yalnızca web ve mobil sürümlerini kullanabilir

[[ sözdizimini kullanarak notları birbirine bağlarken, yalnızca beş öneri görüntülenir; bu, geniş not kütüphanelerine sahip kullanıcılar için yetersiz olabilir

Aynı gün içinde birden fazla cihazdan aynı günlük notlara erişmek, girişlerin yinelenmesine sonuç olarak neden olabilir

Amplenote fiyatlandırması

Temel: Aylık 5,99 $ (yıllık faturalandırılır)

Pro: Aylık 9,99 $ (yıllık faturalandırılır)

Founder: Aylık 24,99 $ (yıllık faturalandırılır)

Amplenote puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Amplenote hakkında ne diyor?

İşte bir Reddit kullanıcısının yorumu:

Bu güzel bir not alma uygulaması ve tüm verimlilik işleri için tek bir büyük uygulama haline getirecek fonksiyonlar var, ancak size uygun olup olmadığını kendiniz denemeniz gerekiyor. Hoşuma gitmeyen bir şey, belirli bir dönem kullanılmadığında notlarınızı otomatik olarak arşivlemesi. Bence bu tuhaf ama henüz bunu düzeltmeye vakit bulamadım.

11. Tana (Esnek veritabanı özellikleri açısından en iyisi)

via Tana

Tana, esnekliği feda etmeden bilgileri yapılandırılmış veriler olarak ele alır. Her içerik parçası, veritabanı benzeri fonksiyonları sağlayan özelleştirilebilir özelliklere sahip, diğer düğümleri içerebilen bir düğüm haline gelir.

Bu uygulama, serbest biçimli notların özgürlüğünü korurken bilginin tutarlı özellikler aracılığıyla yapı kazanmasını sağlayan "şema düşüncesini" benimser. Tana, hem geleneksel belgelerin hem de katı veritabanlarının sınırlamalarından bıkmış kullanıcıları cezbeder.

Tana'nın en iyi özellikleri

Verilerinize farklı bakış açıları sunan ana hatlar, tablolar, Kanban panoları ve takvimler dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde aynı bilgileri görünümde görüntüleyin

Tekrarlayan ş akışlarını otomasyonla otomatikleştiren ve Çalışma Alanınızda bilgilerin işlenme veya görüntülenme şeklini dönüştüren komutlar oluşturun

Doğal dil kullanarak, tüm bilgi tabanınızdaki bilgileri filtreleyen ve sıralayan gelişmiş sorgular oluşturun

Verileri toplama şeklinizi standartlaştırırken yeni gereksinimlere uyum sağlayabilen, tutarlı bilgi yakalama için not şablonları tasarlayın

Tana'nın sınırlamaları

Tana, aynı ada sahip birden fazla düğüm oluşturma imkanı sunar; bu da kafa karışıklığına ve düzensizliğe yol açabilir.

Uygulama yalnızca JSON biçimiyle dışa aktarmayı destekler

Mobil deneyim hala gelişme aşamasında

Tana fiyatlandırması

Ücretsiz

Ayrıca: Aylık 10 $

Pro: Aylık 18 $

Tana puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Tana hakkında ne diyor?

Bu Roam Research alternatifi hakkında bir Reddit incelemesine göz atalım:

Tana, sadece içerik yazıp etiket eklememe olanak tanıyor. Klasörler veya yapı hakkında düşünmeme gerek yok. Sadece bir etiket ekliyorum ve bilginin kolayca yeniden bulunabileceğini biliyorum! Şu anda benim için en büyük dezavantaj, gerçek bir okuma/yazma mobil uygulamasının olmaması. Yanlış anlamayın, Tana Capture harika. Ancak ben sürekli hareket halindeyim ve içeriğime de başvurmam gerekiyor.

🔍 Biliyor muydunuz? İlgisi olmayan iki fikri birbirine bağlama eylemi (bağlantılı not alma yönteminin en belirgin özelliği) "bisosiyasyon" olarak adlandırılır ve hem sanat hem de bilim alanlarında yaratıcı atılımlarla ilişkilendirilmiştir.

12. Anytype (Gizlilik odaklı nesne ilişkileri için en iyisi)

Anytype aracılığıyla

Anytype, bilgi yönetimine nesne yönelimli tasarım yoluyla yaklaşır; burada her not, özelleştirilebilir özelliklere sahip ayrı bir nesne olarak fonksiyon görür. Tüm verileri eşler arası senkronizasyonla yerel olarak depolar ve merkezi sunucuları tamamen ortadan kaldırır.

Nesne-ilişki modeli, her biri belirli özelliklere ve ilişkilere sahip özel türler (projeler, görevler, kişiler, kitaplar) oluşturmanıza olanak tanır. Her bilgi parçası, sadece bağlantılar veya etiketler yerine anlamlı ilişkiler aracılığıyla diğerleriyle bağlantı kuran bir yapı taşı haline gelir.

Anytype'ın en iyi özellikleri

Nesnelerin nasıl etkileşime girdiğini belirten ilişkiler aracılığıyla bilgileri birbirine bağlayarak, kavramlar arasındaki gerçek dünyadaki ilişkileri yansıtan bir anlamsal ağ oluşturun

İlgili bilgileri bir araya getiren ve bilgi veritabanınızdaki nesneler arasındaki bağlantıları görselleştiren kişisel gösterge panelleri tasarlayın

Farklı bağlamlar için optimize edilmiş, aynı bilgileri görüntüleyen listeler, tablolar, galeriler ve panolar dahil olmak üzere esnek görünümler aracılığıyla arayüzü uyarlayın

Notlara otomatik etiket ekleme veya içeriği eklerken düzenleme gibi ş akışlarınızı yönetmek için basit otomasyonlar kurun

Anytype sınırlamaları

Yerleşik alternatiflere kıyasla daha küçük bir topluluk

Gelişmiş sorgular, belirli bir sözdizimini öğrenmeyi gerektirir

Satır içi LaTeX desteğinin olmaması, bu programı kullanıcılar için daha az uygun hale getirir

Anytype fiyatlandırması

Ücretsiz

Builder: 99 $/yıl

Co-Oluşturucu: 299 $/yıl

İşletmeler: Özel fiyatlandırma

Anytype puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Anytype hakkında ne diyor?

İşte bir Reddit kullanıcısının bu Roam Research alternatifi hakkındaki görüşü:

Uygulamanın kendisine gelince, iyidir. Veritabanı odaklı olduğu için Notion'un "önce çevrimdışı" eşdeğeridir. Teknoloji ile ilgisi olmayan bir kişi için arkasındaki kavramları anlamak daha zordur, ancak imkansız değildir (burada kastettiğim, "şeyler" için tuhaf isimler kullandıkları ve oradaki her şeyin "ilişki" olduğu). Orada hoşuma gitmeyen şey (ancak 6 ay önce kullandığım için bu durum değişmiş olabilir), iPad/iPhone uygulamasının tam anlamıyla kullanılabilecek tam donanımlı bir uygulama değil, daha çok asgari düzeyde bir yardımcı olmasıydı.

13. DokuWiki (Teknik dokümantasyon takımları için en iyisi)

DokuWiki aracılığıyla

DokuWiki, bir veritabanı arka ucuna ihtiyaç duymadan yapılandırılmış belgeler oluşturur. Bu düz metin wiki sistemi, sayfaları ayrı dosyalar olarak depolar ve yedekleme ile sürüm kontrolünü kolaylaştırır.

Altyapınızın tam kontrolünü ele geçirmenizi sağlayan kendi sunucunuzda barındırma seçenekleriyle öne çıkar. Kapsamlı uzantı ekosistemi, diyagram çizmekten kaynakça yönetimine kadar özel ihtiyaçları karşılayarak, neredeyse her türlü dokümantasyon gereksinimine uyarlanabilir olmasını sağlar.

DokuWiki'nin en iyi özellikleri

Bilgi mimarinizi yansıtan net URL'leri korurken, mantıklı bölümler ve alt bölümler oluşturan ad alanları aracılığıyla notlarınızı düzenleyin

Kullanıcı gruplarına veya bireysel hesaplara göre farklı bölümleri kimlerin okuyabileceğini, düzenleyebileceğini veya yönetebileceğini belirleyen ayrıntılı izin sistemleriyle erişimi kontrol edin

Temel sistem kararlılığını korurken, sözdizimi vurgulamadan çizim araçlarına kadar çeşitli özellikler ekleyen yüzlerce eklenti ile fonksiyonları genişletin

Her sayfanın tam geçmişini koruyan yerleşik sürüm kontrolü ile değişiklikleri takip edin; sürümleri karşılaştırma veya önceki durumlara geri dönme özelliğinden yararlanın

DokuWiki'nin sınırlamaları

Kurulum ve bakım için teknik bilgi gerektirir

Tüketici seçeneklerine göre daha az gelişmiş kullanıcı arayüzü

Açık kaynaklı bir araç olduğu için profesyonel destek sınırlıdır

Sınırlı gerçek zamanlı işbirliği özellikleri

DokuWiki fiyatlandırması

Ücretsiz

DokuWiki puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar DokuWiki hakkında ne diyor?

Memnun kalan bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Kurulumu ve bakımı çok kolay olması hoşuma gidiyor, uğraşılması gereken karmaşık bir veritabanı kurulumu yok. Büyük bir çok kullanıcılı wiki'ye ihtiyaç duymadığınız durumlar için mükemmel. Tek bir kişi, küçük bir çalışma grubu veya aile için not tutmak için harika. Web sunucusu kullanıcısının diske yazabilmesi gerektiğinden, bu bir güvenlik sorunu oluşturuyor. Ancak ağ erişiminin doğru şekilde yapılandırılması ve her şeyin güncel tutulması riskleri azaltıyor.

14. Microsoft OneNote (Ücretsiz serbest biçimli tuval notları için en iyisi)

Microsoft OneNote aracılığıyla

OneNote, bilgileri istediğiniz yere yerleştirebileceğiniz sonsuz bir tuval sunarak doğrusal belgelerin kısıtlamalarından kurtulur. Metin, resim, tablo ve çizimler, fiziksel defterleri taklit eden ancak bunların yeteneklerini aşan sayfalarda bir arada bulunur.

Bu Roam Research alternatifi, Microsoft'un ekosistemiyle derinlemesine entegre olur, Outlook görevleriyle otomatik olarak bağlantı kurar ve not defterlerini OneDrive'da depolar. Katı hiyerarşiler yerine uzamsal düzenlemeyi tercih eden görsel düşünürler için OneNote, benzersiz bir yerleştirme özgürlüğü sunar.

Microsoft OneNote'un en iyi özellikleri

Yazdıklarınızla senkronizasyon sağlayan sesli veya video notlar kaydedin ve belirli notları yazdığınızda söylenenlere doğrudan atlamanızı sağlayan zaman damgaları oluşturun

Fiziksel yazma araçlarını taklit eden basınç duyarlılığı ve farklı kalem türlerine sahip dokunmatik cihazlarda kalem girişi kullanarak özgürce çizim yapın ve notlar ekleyin

Referans materyallerini arayabileceğiniz ve kaynakları doğrudan notlarınızda alıntılayabileceğiniz entegre araçlarla araştırmalarınızı düzenleyin

Microsoft OneNote'un sınırlamaları

Roam'a kıyasla notlar arasında sınırlı bağlantı

Daha büyük not defterlerinde senkronizasyon sorunları yaşanabilir

AI not alma aracında yerel markdown destekleri yok

Microsoft OneNote fiyatları

Ev için

Microsoft 365 Family: Aylık 12,99 $ (bir ila altı kişi için)

Microsoft 365 Personal: Aylık 9,99 $ (tek kişi için)

İşletmeler için

Microsoft 365 İş Basic: Kullanıcı başına aylık 7,20 $

Microsoft 365 İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 15 $

Microsoft 365 İş Premium: Kullanıcı başına aylık 26,40 $

Microsoft 365 İşletmeler için Uygulamalar: Kullanıcı başına aylık 9,90 $

Microsoft OneNote puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.830'dan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.870'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft OneNote hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi ilginç bir bakış açısı sunuyor:

Bence Microsoft OneNote'un en iyi özelliği, farklı platformlarda notları düzenlemedeki esnekliği ve kullanım kolaylığıdır. Birçok not defteri, bölüm ve sayfa oluşturma esnekliği, bilgileri yapılandırmak için son derece yapılandırılmış ancak aynı zamanda son derece uyarlanabilir bir yol sunar. Ayrıca, diğer Microsoft araçlarıyla entegrasyonlar ve bulut tabanlı senkronizasyon özelliği sayesinde notlara herhangi bir cihazdan erişilebilir; bu da her şeyi çok daha kolay hale getirir. Ayrıca, notlarımda doğrudan resim, ses dosyaları ve hatta ek dosyalar eklememe olanak tanıyan zengin medya desteğini de çok takdir ediyorum.

🧠 İlginç Bilgi: Beyniniz aslında uzamsal bilgileri doğrusal metinlerden daha hızlı işler; bu yüzden grafik tabanlı not alma, birçok kullanıcı için çok sezgisel ve "akılda kalıcı" gelir.

15. TiddlyWiki (Tam özelleştirme kontrolü için en iyisi)

TiddlyWiki aracılığıyla

TiddlyWiki, içeriğinizi ve uygulamanın kendisini içeren tek bir HTML dosyası aracılığıyla kişisel bilgi yönetimine benzersiz bir yaklaşım sunar. Bu bağımsız tasarım, benzeri görülmemiş bir taşınabilirlik sağlar; dosyayı yerel olarak veya herhangi bir web alanına kaydetmeniz yeterlidir.

Bu uygulama, bilgileri bağlantılar ve etiketler aracılığıyla birbirine bağlanan küçük içerik parçaları olan "tiddler"lar olarak düzenler. Son derece kapsamlı özelleştirme seçenekleri, araçlarını kişiselleştirmeyi seven kullanıcıların ilgisini çekiyor.

Basit görünümüne rağmen, TiddlyWiki sunucu veya kurulum gerektirmeden programlama benzeri yetenekler sunar.

TiddlyWiki'nin en iyi özellikleri

Bilgileri, bağlantılar, transklüzyon, etiketler ve filtreler aracılığıyla birbirine bağlanan atomik "tiddler"lar olarak düzenleyin ve esnek, doğrusal olmayan bir bilgi sistemi oluşturun

Mantıksal operatörleri, düzenli ifadeleri ve meta verileri birleştiren güçlü sorgu sözdizimi ile içeriği filtreleyerek bilgileri tam olarak alın

Yükleme gereksinimi olmadan yerel dosyalardan web sunucularına kadar her yere dağıtın; böylece hem kişisel kullanım hem de küçük takımların dokümantasyon ihtiyaçları için uygun hale getirin

TiddlyWiki'nin sınırlamaları

Ön tanımlı arayüz, modern uygulamalara kıyasla modası geçmiş görünüyor

Mobil deneyimi, özel uyarlamalar olmadan yetersiz kalıyor

Birden fazla dosyayı kaydetmek için ek eklentiler gerekir

TiddlyWiki fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Aylık 8 $

Premium: Özel fiyatlandırma

TiddlyWiki puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar TiddlyWiki hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı neyin işe yaradığını (ve neyin yaramadığını) paylaşıyor:

Tiddlywiki'yi çok uzun zamandır kullanıyorum (cidden: 2005'ten beri). Ve ona geri dönüp duruyorum, çünkü başka hiçbir şeyin yapamadığı şeyleri yapıyor ve şimdiye kadar kullandığım diğer her şeyden farklı, daha akıcı bir şekilde düşünmenize, bilgi toplamanıza ve bunu bilgiye dönüştürmenize olanak tanıyor. Ölçeklendirilmesi zor, ama ben yazmıyorum ve js kodu yazmıyorum.

ClickUp ile Daha Büyük Düşünün

Roam Research, insanların fikirleri arasındaki bağlantıyı değiştirdi, ancak gerçek sınırlamaları da var. Bu sınırlamalarla karşılaşıyorsanız, başka bir araca geçmek akıllıca bir hareket olacaktır.

Bununla birlikte, tüm araçlar ihtiyaçlarınıza göre ölçeklenmez. Bazıları tek başına düşünenler için, diğerleri ise yapılandırılmış takımlar için harikadır, ancak hepsini tek bir yerde bir araya getiren çok azı vardır.

ClickUp, esnek dokümantasyon, yapay zeka destekli yazma ve proje yürütme özelliklerini tek bir Çalışma Alanı'nda birleştirerek öne çıkıyor. Docs'ta özgürce düşünebilir, AI Notetaker ile içgörüleri otomatik olarak yakalayabilir ve bu içgörüleri eyleme dönüştürebilirsiniz — hem de sekmeler veya araçlar arasında geçiş yapmadan.

