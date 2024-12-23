2025 için En İyi 13 Kişisel Bilgi Yönetimi Yazılımı

Öğrendiklerinizi, yarattıklarınızı ve keşfettiklerinizi takip etmek, aynı anda çok fazla topu havada tutmaya çalışmak gibi hissettirebilir. Fikirler kaybolur, notlar birikir ve değerli içgörüler gözden kaçar.

Siz de yapışkan notlar, klasörler ve sekmelerin arasında kaybolup, ihtiyacınız olan bilgiyi bulmakta zorlanıyorsanız, yalnız değilsiniz.

İşte burada kişisel bilgi yönetim yazılımı veya PKMS devreye girer. Bu araçlar, bilgilerinizi zahmetsizce düzenlemenize, birbirine bağlamanıza ve geri getirmenize yardımcı olarak kaosu, benzersiz iş akışınıza uyarlanmış yapılandırılmış bir sisteme dönüştürür. ✅

Bu yazıda, kişisel bilgi yönetimi yazılımlarının düşünme, öğrenme ve çalışma şeklinizi nasıl dönüştürdüğü ele alınmaktadır. Hadi başlayalım!

⏰ 60 Saniyelik Özet İşte bugün mevcut en iyi kişisel bilgi yönetimi yazılım araçları: 1. ClickUp (AI destekli bilgi tabanı için en iyisi) 2. Obsidian (Birbiriyle bağlantılı bir bilgi tabanı oluşturmak için en iyisi) 3. Roam Research (Yapılandırılmış bir bilgi tabanı oluşturmak için en iyisi) 4. Notion (Medya açısından zengin bir bilgi tabanı oluşturmak için en iyisi) 5. Document360 (Özelleştirilebilir bilgi tabanları oluşturmak için en iyisi) 6. Evernote (Ses dostu bir bilgi tabanı oluşturmak için en iyisi) 7. TiddlyWiki (Doğrusal olmayan bir bilgi tabanı oluşturmak için en iyisi) 8. Tettra (Şirket çapında bilgi yönetimi için en iyisi) 9. Guru (Merkezi bir hepsi bir arada bilgi tabanı oluşturmak için en iyisi) 10. Bloomfire (Ölçeklenebilir bilgi yönetimi için en iyisi) 11. Bear (Not almak ve düzenlemek için en iyisi) 12. Logseq (Bireysel bilgi yönetimi için en iyisi) 13. Mem. ai (AI destekli bilgi yönetimi için en iyisi)

Kişisel Bilgi Yönetim Sistemi nedir?

Kişisel bilgi yönetimi (PKM) sistemi, bilgileri yönetmek ve düzenlemek için kullanabileceğiniz bir araçtır. Bu sistemi, araştırma makaleleri, kitaplar, projeler, web seminerleri ve daha fazlasından bilgi toplayan, sınıflandıran ve depolayan dijital kişisel asistanınız veya kişisel araştırma asistanınız olarak düşünün.

Bu araçlar, öğrenme, karar verme veya proje yürütme gibi amaçlarla bu bilgileri etkili bir şekilde geri getirmenizi ve kullanmanızı sağlayarak basit depolamanın ötesine geçer.

Sonuç olarak, bir PKM sistemi temel bilgileri erişilebilir ve ulaşılabilir hale getirerek kişinin daha verimli öğrenme yeteneğini geliştirir ve genel verimliliği artırır. 🎯

PKM sistemleri konusunda herkese uyan tek bir çözüm yoktur.

Farklı araçlar, çeşitli bilgi yönetimi ihtiyaçlarını karşılar ve doğru aracı seçmek, bilgileri nasıl işlediğinize ve kullandığınıza bağlıdır.

Ürün bilgi yönetimi araçlarının çeşitli kategorilerini keşfedelim: Özel PKM araçları: Niş iş akışları için tasarlanan bu araçlar, alıntı yönetimi, proje özetleri veya yasal vaka yönetimi gibi özel ihtiyaçları karşılar. Benzersiz bilgi yönetimi zorlukları için özel çözümler gerektiren kullanıcılar için mükemmeldir 🧵 Zettelkasten tarzı PKM araçları: Zettelkasten yönteminden esinlenen bu araçlar Zettelkasten yönteminden esinlenen bu araçlar , fikirleri ve bilgileri doğrusal olmayan bir şekilde birbirine bağlamak için çift yönlü bağlantılar kullanır. Görünüşte birbiriyle ilgisiz veriler arasındaki bağlantıları teşvik ederek, yaratıcı içgörüler ve keşifler ortaya çıkarır 🔗 Not alma ve işbirliği PKM araçları: Bu kişisel bilgi yönetimi araçları, kapsamlı bir işlevler paketi sunar. Hem bireysel hem de paylaşılan bilgi için idealdir ve not alma, görev yönetimi ve takım işbirliği özellikleri sayesinde diğer kişilerle görevler üzerinde işbirliği yaparken fikirlerinizi yönetmenizi sağlar 📝 AI destekli PKM araçları: Yapay zeka (AI) yardımıyla, bu tür kişisel bilgi yönetimi araçları bilgi yönetiminin anahtar unsurlarını otomatikleştirir. Çapraz bağlantı kurma ve içgörüler oluşturmadan notları otomatik olarak düzenlemeye kadar, AI destekli PKM araçları sizi yüksek değerli görevlere odaklanmak için özgür kılar 🦾

Kişisel bilgi yönetimi aracı kullanmanın avantajları

Kişisel bilgi yönetim sistemi kullanmak çok faydalıdır. Anahtar bilgilerden gereksiz bilgileri etkili bir şekilde filtrelememe, düzenli kalmama ve son birkaç ayda edindiğim bilgileri takip etmeme yardımcı oldu.

İşte size nasıl yardımcı olur: Bilgiyi koruyun ve analiz edin: Kişisel bilgi yönetim sistemleri, zaman içinde edindiğiniz bilgileri kayda alarak, kalıpları tespit etmenizi ve daha iyi kararlar alabilmeniz için kolay erişilebilir tarihsel bilgiler sunar. 📚

Gürültüyü filtreleyin ve önemli olan şeylere odaklanın: Kişisel bilgi yönetimi araçları, önemli bilgileri gereksiz dikkat dağıtıcı unsurlardan ayırmanıza yardımcı olarak, gerçekten önemli olan şeylere daha kolay odaklanmanızı sağlar 🎧

Verimlilik ve işbirliğini artırın: Kişisel yönetim araçları iş akışlarını optimize eder ve takımların uyumlu çalışmasını sağlar. Paylaşılan bilgi tabanları sayesinde herkes aynı bilgilere erişebilir, bu da karışıklığı azaltır ve kolektif öğrenmeyi teşvik eder 🤗

Kişisel Bilgi Yönetimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Piyasada bulunan birçok kişisel bilgi yönetimi aracını analiz ettikten sonra, takımım ve ben PKM yazılımlarında aramanız gereken unsurların bir listesini derledik.

Bu listeyi tek tek inceleyelim.

Kullanım kolaylığı: Basit navigasyon ve yeni başlayanlar için uygun fonksiyonlara sahip kişisel bilgi yönetimi araçlarını arayın ✅

Depo oluşturma yetenekleri: Kişisel ve işle ilgili bilgilerin merkezi bir tabanının oluşturulmasına olanak tanıyan kişisel bilgi yönetimi araçlarına öncelik verin ✅

Arama yetenekleri: Belirli bilgileri hızlı bir şekilde bulmanızı ve erişmenizi sağlayan güçlü arama yeteneklerine sahip kişisel bilgi yönetimi araçlarını tercih edin ✅

İşbirliği özellikleri: İşbirliğini teşvik eden ve meslektaşlarınızla ve takım üyeleriyle iş paylaşımını geliştiren kişisel bilgi yönetimi araçlarını seçin. Aranması gereken bazı önemli işbirliği özellikleri arasında sürüm kontrolü, gerçek zamanlı düzenleme, yorum yapma vb. bulunur. ✅

Entegrasyon yetenekleri: Mevcut ş Akışı sisteminizle sorunsuz bir şekilde entegre olabilen kişisel bilgi yönetimi araçlarını seçin ✅

🧠 İlginç Bilgi: "Kişisel bilgi yönetimi" terimi ilk kez 1999 yılında Jason Frand ve Carol Hixon tarafından bir çalışma belgesinde kullanılmıştır.

En İyi 13 Kişisel Bilgi Yönetimi Yazılımı

İşte, değerlendirmeniz için en iyi 13 kişisel bilgi yönetimi yazılımının kısa listesi , en iyi özellikleri, sınırlamaları, fiyatları ve puanları.

1. ClickUp (AI destekli bilgi tabanı için en iyisi)

ClickUp Belgelerinde Fikirlerinizi Kaydedin ClickUp Docs ile takımınızla birlikte merkezi bir bilgi tabanı oluşturun

ClickUp Docs ile takımınızla birlikte merkezi bir bilgi tabanı oluşturun

ClickUp, bir görev yönetimi veya verimlilik platformundan daha fazlasıdır; ihtiyaçlarınıza göre kişiselleştirilmiş bir kişisel bilgi tabanı oluşturmak ve yönetmek için vazgeçilmez bir araçtır.

İş projelerini organize etmek, fikir üretmek veya araştırma sonuçlarını saklamak için ClickUp, bilgileri etkili bir şekilde yönetmek için ihtiyacınız olan esnekliği ve araçları sağlar.

ClickUp Belgeleri

Bu işlevselliğin merkezinde, ClickUp Brain'in yerleşik AI yetenekleriyle birleştirilen ClickUp Docs yer alır ve bilgiyi yakalama, bağlama ve kullanma şeklinizi dönüştürür.

ClickUp Docs ile iç içe sayfalar içeren belgeler oluşturun, stil ve biçimlendirme özelliklerini kullanın ve gerçek zamanlı düzenleme araçlarından yararlanın

ClickUp Docs, gerçek zamanlı düzenleme ve belge işbirliği sayesinde bilgi tabanınızı iş akışınıza uygun bir şekilde oluşturmanıza ve yapılandırmanıza olanak tanır.

Sınırsız hiyerarşi ve klasör seçenekleri ile proje belgelerinden çalışma notlarına, kişisel görüşlerden referans materyallere kadar her şeyi düzenleyebildim. Etiketleme, bağlantı kurma ve özelleştirilebilir biçimlendirme, ölçeklenebilir ve ağ bağlantılı bir bilgi tabanı oluşturmamı kolaylaştırdı.

ClickUp Brain

ClickUp Brain ile kişisel bilgi yönetimini bir üst seviyeye taşıyın

ClickUp Brain'i Docs ile entegre etmek, kişisel bilgi yönetiminizi bir üst seviyeye taşır. AI destekli özelliklerle, uzun metinleri özetleyebilir, içerik fikirleri oluşturabilir ve hatta verilerinizdeki eğilimleri analiz ederek daha iyi bilgi yönetimi stratejileri geliştirebilirsiniz.

Örneğin, bir şirket araştırma raporundaki içgörüleri izlemek için bir ClickUp Belgesi oluştururken, Brain anahtar noktaları vurguladı veya eklenmesi gereken ilgili içerikleri önerdi. Bu sayede bilgi tabanının kapsamlı ve erişilebilir olmasını sağladım.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Bilgi Bankası Şablonu ile çalışanlarınızın bilgileri için kolayca dijital bir kütüphane oluşturun ve düzenleyin

Başlamak için daha kolay bir yol arıyorsanız, ClickUp Bilgi Bankası Şablonu size yardımcı olabilir.

Bu özelleştirilebilir ve yeni başlayanlar için uygun bilgi tabanı şablonu, dijital bir bilgi kütüphanesi oluşturmak ve düzenlemek için bir çerçeve sağlar. Ayrıca, şirketiniz içinde bilgiyi depolamayı ve paylaşmayı kolaylaştırır.

Bu şablonda beğeneceğiniz özellikler:

Proje Yönetimi, Ürün Yönetimi ve Pazarlama gibi diğer ClickUp şablonlarıyla bağlantı kurun

Sıkça sorulan sorular için ayrılmış bir bölüm ile bilgi tabanınızdaki bilgileri anlamaya yardımcı olun

Hem yeni başlayanlar hem de ileri düzey kullanıcılar için nasıl yapılır videolarını ve başlangıç kılavuzlarını kullanın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Bilgi tabanınızı Google Drive, Slack vb. dahil olmak üzere 1000'den fazla araçla sorunsuz bir şekilde entegre edin.

1000'den fazla şablonla merkezi bir bilgi tabanı oluşturma sürecini basitleştirin

ClickUp'ın mobil uygulamasıyla hareket halindeyken bilgi tabanınıza erişin, yönetin veya paylaşın

Belgeleri doğrudan görevlere, hedeflere ve projelere bağlayarak, bilginiz ve işiniz arasında kesintisiz bir ilişki oluşturun

Pano, Liste veya Takvim görünümlerini kullanarak bilgi tabanınızı iş akışınıza uygun şekilde yapılandırın

Not alma, görev yönetimi ve işbirliği gibi farklı özellikleri tek bir platformda birleştirin

ClickUp sınırlamaları

ClickUp o kadar çok özelliğe sahiptir ki, bunları ihtiyaçlarınıza en uygun şekilde kullanmayı öğrenmeniz biraz zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Dağınık araçlar ve uygulamalar arasında doğru bilgiyi bulmak zahmetli bir iştir. ClickUp, Bağlantılı AI yeniliği ile parçalanmış iş akışları sorununu ortadan kaldırır. Çalışma alanınızdan ve üçüncü taraf platformlardan içgörüleri tek bir yere çekerek, iş akışlarını kolaylaştırmak ve bilgilerinizi merkezileştirmek için AI destekli yanıtlar alın.

2. Obsidian (Birbiriyle bağlantılı kişisel bilgi tabanı oluşturmak için en iyisi)

obsidian aracılığıyla

Obsidian, öğrencilerin fikirlerini etkili bir şekilde organize etmelerine ve birbirleriyle bağlantı kurmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış, markdown tabanlı güçlü bir kişisel bilgi yönetimi (PKM) aracıdır. Uygulama, notlar almanıza ve bunlar arasındaki ilişkileri grafiksel olarak görselleştirmenize olanak tanır.

Kişisel bir wiki oluşturmak, zihin haritaları oluşturmak veya ikinci bir beyin geliştirmek için Obsidian, benzersiz esneklik ve kontrol sunarak verimlilik ve öğrenimlerini geliştirmek isteyen öğrenciler için olağanüstü bir seçimdir.

Kişisel bilgi tabanı ve wiki oluşturmanın yanı sıra, Obsidian'ın bilgi paylaşım yazılımı olarak da işlev görmesini ve kişisel wikileri web'de güvenli bir şekilde yayınlamanıza olanak tanımasını da seviyorum.

Obsidian'ın en iyi özellikleri

Canvas özelliği ile beyin fırtınası yapın, araştırın ve fikirlerinizi haritalandırın

Topluluk tarafından oluşturulan eklentilerle işlevselliği artırın veya arayüzü iş akışınıza ve tercihlerinize göre kişiselleştirin

Verilerinizi cihazınızda güvende tutun ve internet bağlantısı olmasa bile istediğiniz zaman erişin

Obsidian sınırlamaları

Kapsamlı özelleştirme seçenekleri ve markdown sözdizimi, yeni başlayanlar için biraz karmaşık gelebilir

Obsidian, yerleşik takım işbirliği özellikleri olmayan bireysel ş akışlarına odaklanır

Obsidian fiyatlandırması

Kişisel: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Ticari: Kullanıcı başına yıllık 50 $

Senkronizasyon (Eklenti): Kullanıcı başına aylık 5 $

Yayınlama (Eklenti): Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Obsidian puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: 4,8/5 (20'den fazla yorum)

📮 ClickUp Insight: Kullanıcıların %34'ü AI sistemlerine tam güvenle çalışırken, biraz daha büyük bir grup (%38) "güven ama doğrula" yaklaşımını sürdürüyor. İş bağlamınıza aşina olmayan bağımsız bir araç, genellikle yanlış veya tatmin edici olmayan yanıtlar verme riski daha yüksektir. Bu nedenle, çalışma alanınız ve entegre üçüncü taraf araçlar arasında proje yönetimi, bilgi yönetimi ve işbirliğini birbirine bağlayan AI olan ClickUp Brain'i geliştirdik. Anahtar vergisi olmadan bağlamsal yanıtlar alın ve Seequent'teki müşterilerimiz gibi iş verimliliğinizde 2-3 kat artış yaşayın.

3. Roam Research (Yapılandırılmış bir bilgi tabanı oluşturmak için en iyisi)

via Roam Research

Bir başka harika not alma PKM aracı da Roam Research. Araştırmacılar, yazarlar ve yaşam boyu öğrenenler arasında popüler olan bu araç, doğrusal olmayan düşünme ve fikir organizasyonu için tasarlanmıştır. Roam, öğrencilerin beyinin doğal işleyişini yansıtacak şekilde kavramları ve notları birbirine bağlayarak bir "ağ bağlantılı düşünce" sistemi oluşturmalarına yardımcı olur.

Roam'daki çift yönlü bağlantı, birbirine bağlı notlardan oluşan bir ağ oluşturmanıza ve farklı bilgi parçaları arasındaki ilişkileri hızlı bir şekilde belirlemenize olanak tanır.

Roam Research'ün en iyi özellikleri

Günlük notlar oluşturarak düşüncelerinizi ve fikirlerinizi her gün takip edin

Farklı notlardaki metin parçalarına başvurun ve bunları yeniden kullanın

Notlarınızı düz metin dosyaları olarak saklayın, böylece okumanız ve paylaşmanız kolaylaşır

Roam Research sınırlamaları

Roam Research'ün tasarımı estetik açıdan hoş değildir

Bazı kullanıcılar, ücretsiz seçeneklerin olmaması nedeniyle fiyatını diğer araçlara göre daha pahalı bulabilir

Roam Research fiyatlandırması

Pro: Aylık 15 $

Believer: 8,33 $/ay

Roam Research puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: N/A

4. Notion (Medya açısından zengin bir bilgi tabanı oluşturmak için en iyisi)

via Notion

Notion, takımlar ve kuruluşlar için hepsi bir arada kişisel bilgi yönetimi aracıdır. Takımınızla birlikte basit ve kullanışlı bir bilgi tabanı oluşturmanıza yardımcı olur.

Metinlere ek olarak, bilgi tabanınıza resimler, videolar, ses dosyaları ve hatta bağlantı sayfaları ekleyebilir veya sürükleyip bırakabilirsiniz.

Müşteri verilerini yönetmekten beyin fırtınası fikirlerine ve proje dönüm noktalarını izlemeye kadar, Notion AI, veritabanınızdan ilgili bilgileri kolayca bulmanızı sağlar. Ayrıca, AI yazma aracının bilgi tabanınızı geliştirmek için not düzenleme ve özetleme özellikleri sunmasını da çok seviyorum.

Notion'un en iyi özellikleri

Takımlar ve projeler için yerleşik araçlarla bilgiyi paylaşın, görevler atayın ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Projeleri yönetmek, müşterileri izlemek ve kaynakları düzenlemek için yapılandırılmış veritabanları oluşturun ve birbirine bağlayın

Şirket wiki'leri, toplantı notları vb. oluşturmak için 20.000'den fazla şablona erişin.

Notion sınırlamaları

Aktif bir internet bağlantısı olmadan sınırlı işlevsellik, seyahat veya kesintiler sırasında verimliliği engeller.

Notion'un mobil uygulamasını kullanmak hantal ve yavaş gelebilir

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion AI: Herhangi bir plana kullanıcı başına aylık 10 $ karşılığında ekleyin

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.400+ yorum)

5. Document360 (Özelleştirilebilir bilgi tabanları oluşturmak için en iyisi)

via Document360

Özelleştirilebilir bilgi tabanları oluşturmak için bir başka hepsi bir arada çalışma alanı yazılımı Document360'tır.

Bu yazılım, bilgi tabanınızı marka renkleriyle kişiselleştirmenize yardımcı olur. Dinamik, aranabilir ve çok dilli kullanıcı kılavuzları, SOP'ler, nasıl yapılır kılavuzları ve diğer belgeleri oluşturmanıza yardımcı olur.

Dokümantasyon süreçlerini kolaylaştırmak isteyen profesyoneller için ideal olan Document360, teknik ve teknik olmayan kullanıcılara hitap eden kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Ayrıca, tüm dokümantasyon ihtiyaçlarını basitleştirmek için AI işlevleri sunar.

Document360'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı AI geri bildirimi ile belgelerin bağlamını ve alaka düzeyini iyileştirin

Bilgi yönetimi stratejilerini optimize etmek için kullanıcı davranışları ve içerik etkinliği hakkında içgörüler edinin

Slack, Microsoft Teams, Zendesk ve Intercom gibi popüler araçlarla bağlantı kurarak platformlar arasında uyumlu bir iş akışı oluşturun

Document360 sınırlamaları

Bazı özellikler yalnızca pahalı eklentilerle kullanılabilir

Yeni kullanıcılar, platformun kapsamlı özelliklerinden tam olarak yararlanmak için zamana ihtiyaç duyabilir

Document360 fiyatlandırması

Özel Fiyatlandırma

Document360 puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

6. Evernote (Ses dostu bir bilgi tabanı oluşturmak için en iyisi)

via Evernote

Evernote, profesyonellerin cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde bilgiyi yakalamasına, düzenlemesine ve erişmesine yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir kişisel bilgi yönetimi (PKM) ve not alma aracıdır.

Adından da anlaşılacağı gibi, rastgele düşüncelerinizi not almanıza ve önemli dosya ve belgeleri depolayarak bir bilgi tabanı oluşturmanıza olanak tanır. Evernote'un en sevdiğim özelliği, kişisel ve profesyonel amaçlarla sesli notlar kaydetme fonksiyonudur.

Evernote'un en iyi özellikleri

Fiziksel belgeleri doğrudan Evernote'a dijitalleştirin, böylece ilgili belgelere, kağıtlara ve listelere kolayca erişebilirsiniz

Doğal dil sorguları kullanarak notlarınızda bilgileri hızla bulun

Bilgileri cihazlar arasında kolayca senkronize edin ve istediğiniz zaman istediğiniz yerden erişin

Evernote sınırlamaları

Bazı kullanıcılar mobil uygulamanın masaüstü sürümüne göre daha az kullanıcı dostu olduğunu düşünüyor

Ücretsiz sürüm sınırlı depolama kapasitesi sunar

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel: 14,99 $/ay kullanıcı başına

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 17,99 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Evernote puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (8000+ yorum)

7. TiddlyWiki (Doğrusal olmayan bir bilgi tabanı oluşturmak için en iyisi)

tiddlyWiki aracılığıyla

TiddlyWiki, profesyonellerin doğrusal olmayan bir çerçeve içinde bilgileri yakalamasına, düzenlemesine ve paylaşmasına olanak tanıyan benzersiz, açık kaynaklı bir kişisel bilgi yönetimi (PKM) aracıdır.

Yapılacaklar listelerini, denemeleri, romanları, projeleri vb. planlamanıza ve yönetmenize yardımcı olur.

Bağımsız bir HTML dosyası olarak çalışan bu yazılım, karmaşık kurulumlar gerektirmeden çeşitli platformlarda verimli bir şekilde çalışır.

TiddlyWiki'nin en iyi özellikleri

TiddlyWiki'nin 20'den fazla dilde eklenti olarak sunduğu bu aracı farklı dillerde kullanın

Arayüzü ve işlevselliği ihtiyaçlarınıza göre kapsamlı bir şekilde özelleştirin ve değiştirin

Canlı kullanıcı ve geliştirici topluluğundan yardım alın

TiddlyWiki sınırlamaları

Araç öncelikle bireysel kullanım için tasarlanmış olduğundan, gerçek zamanlı takım işbirliği bir sorun teşkil etmektedir

Büyük dosyalar aracılığıyla görev yönetimi performans sorunlarına neden olabilir

TiddlyWiki fiyatlandırması

Ücretsiz

TiddlyWiki puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: N/A

8. Tettra (Şirket genelindeki bilgileri yönetmek için en iyisi)

tettra aracılığıyla

Tettra, merkezi bir bilgi tabanı oluşturmak ve şirketin genel bilgilerini yönetmek için iyi bir yazılımdır. Tettra'nın basit düzenleyicisi ile yeni belgeler oluşturabilir veya Google Dokümanlar, Notion vb. araçlardan mevcut içeriği dışa aktarabilirsiniz.

Büyüyen kuruluşlar için uygun olan Tettra, doğruluk ve kamuya açık bilgi paylaşım yeteneklerini korumak için AI destekli içerik önerileri ve doğrulama iş akışları gibi özellikler sunar.

Tettra'nın en iyi özellikleri

Tetra'nın yapay zeka asistanı Kai'den takım sorularının yanıtlarını alın

Bilgi otomasyonu sayesinde konu uzmanlarının yardımıyla belirlenen bir programa göre içeriği doğrulayın

Bilgi tabanına medya ekleyin ve dosyaları birbirine bağlayın

Tettra sınırlamaları

Diğer kişisel bilgi yönetimi araçlarına kıyasla sınırlı biçimlendirme özellikleri sunar

Kullanıcılar Profesyonel aboneliği çok pahalı bulabilir

Tettra fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 5 $

Ölçeklendirme: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Profesyonel: 50 kullanıcı için yıllık 7200 $

Tettra puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (110+ yorum)

Capterra: N/A

9. Guru (Merkezi bir hepsi bir arada bilgi tabanı oluşturmak için en iyisi)

via Guru

Guru, şirketinizin kolektif bilgisini çalışanlarınız için tek bir merkezi ve güncel Wiki'ye dönüştüren, yapay zeka destekli bir bilgi yönetim platformudur.

AI arama özelliği, çalışanlarınızın sorularına anında ve kişiselleştirilmiş yanıtlar sağlayarak, görevlerine net bir şekilde geri dönmelerini sağlar.

Guru, takımların tek bir bilgi kaynağını korumalarını sağlayarak bilgilerin doğru, güncel ve kolayca erişilebilir olmasını garanti eder. Bu özellikler, operasyonları iyileştirmek ve bilinçli kararlar almak için vazgeçilmezdir.

Guru'nun en iyi özellikleri

Şirket bilgilerinin merkezi bir noktası olarak hizmet veren kişiselleştirilmiş bir intranet oluşturun

AI aracılığıyla mevcut uygulamalarınıza, sohbetlerinize ve belgelerinize bağlanın

Rol tabanlı erişim kontrolü işlevleri sağlar

Guru sınırlamaları

Guru, diğer yazılımlara kıyasla sınırlı özelleştirme seçenekleri sunar

Bilgi tabanının büyümesiyle birlikte içeriklerin güncelliğini yitirmesi veya yinelenmesi ihtimali vardır

Guru fiyatlandırması

Ücretsiz

Hepsi bir arada: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Guru puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (500'den fazla yorum)

10. Bloomfire (Ölçeklenebilir bilgi yönetimi için en iyisi)

bloomfire aracılığıyla

Bloomfire, her boyuttaki küçük ve çok uluslu kurumsal şirketler için ölçeklenebilir, yapay zeka destekli bir bilgi yönetim platformudur. Kuruluşlar içindeki bilgileri merkezileştirmek ve demokratikleştirmek için tasarlanan platform, profesyonellerin bilgileri verimli bir şekilde edinmesine, düzenlemesine ve paylaşmasına yardımcı olur.

Nasıl mı? Güvenli ve aranabilir depolar oluşturarak.

Yalnızca en alakalı ve doğru içeriğin yayınlanmasını sağlamak için içerik oluşturma ve moderasyon araçları sunarak, takımlarınızın güvenilir, veriye dayalı kararlar almasını sağlar.

Bloomfire'ın en iyi özellikleri

Videolar dahil olmak üzere tüm içerik türlerindeki her kelimeyi indeksleyen gelişmiş arama fonksiyonu ile ilgili bilgileri bulun

Etkileşimli tartışmalar ve forumlar aracılığıyla bilgi paylaşımını ve işbirliğini teşvik edin

Özel analiz paketi ile etkileşim metriklerini izleyin ve içerik performansına ilişkin içgörüler elde edin

Bloomfire sınırlamaları

Arama özelliği çok fazla sonuç görüntüleyebilir ve kullanıcıların kafasını karıştırabilir

Ücretsiz deneme veya sürüm mevcut değildir

Bloomfire fiyatlandırması

Özel Fiyatlandırma

Bloomfire puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

11. Bear (Not almak ve düzenlemek için en iyisi)

bear aracılığıyla

Bear, haftanızı, projelerinizi ve hatta Wiki'lerinizi planlayıp düzenlemenizi sağlayan, şık ve minimal bir arayüze sahip bir Markdown not alma uygulamasıdır.

Notlarınıza metin, fotoğraf, tablo ve diğer öğeleri ekleyin, ardından bunları PDF, DOCX, HTML ve daha birçok biçimde dışa aktarın. Ayrıca, notlarınızı aileniz, arkadaşlarınız veya iş arkadaşlarınız dahil olmak üzere başkalarıyla paylaşmak çok kolaydır.

En iyi özellikler

Markdown ile notlarınızda hızlı ve tutarlı stil kullanın

250'den fazla etiket seçeneği ile önemli etiketleri sabitleyin

Not alma işleminizin herhangi bir yerine çizimler yapın ve ekleyin

Sınırlamalar geçerlidir

Yalnızca Apple cihazlarda ve iOS'ta çalışır

Diğer not alma uygulamalarının aksine, dışa aktarma seçenekleri gibi temel özelliklere erişim için abonelik gerekir

Ayı fiyatlandırması

Ücretsiz

Bear Pro: 2,99 $/ay

Kullanıcı değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (40+ yorum)

Capterra: N/A

12. Logseq (Bireysel bilgi yönetimi için en iyisi)

logseq aracılığıyla

Logseq, kişisel bilgi yönetimi için gizlilik öncelikli, açık kaynaklı bir platformdur. Outliner tabanlı bir yapı etrafında oluşturulmuş olan bu platform, kullanıcıların düşüncelerini, notlarını ve fikirlerini temiz, hiyerarşik bir biçimde düzenlemelerine olanak tanır.

Çift yönlü bağlantılar ve etiketler kullanarak ağ bağlantılı bir bilgi tabanı oluşturma özelliği ile Logseq, beynin bilgiyi işleme şeklini yansıtarak karmaşık projeleri yönetmek, yazmak ve öğrenmek için ideal bir araçtır.

Logseq'in en iyi özellikleri

Notlarınızı ve bağlantılarını grafik görünümünde görselleştirin

Logseq'in aktif açık kaynak topluluğu aracılığıyla sunulan 150'den fazla tema ve 30'dan fazla eklenti ile ş Akışınızı özelleştirin

Çevrimdışı öncelikli yaklaşımla verileri cihazınızda yerel olarak depolayın

Logseq sınırlamaları

Veri miktarı arttıkça Logseq'te hatalar ortaya çıkabilir

Mobil uygulama hala gelişme aşamasındadır ve şu anda sınırlı işlevlere sahiptir

Logseq fiyatlandırması

Ücretsiz

Logseq puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: N/A

13. Mem. ai (AI destekli bilgi yönetimi için en iyisi)

Mem.ai, araştırmacılar, yöneticiler, içerik oluşturucular ve girişimciler için yapay zeka destekli bir kişisel bilgi yönetim aracıdır. Bu yapay zeka aracını kişisel asistanınız olarak düşünün — notlarınızı düzenler, içgörüleri özetler, size özel içerik taslakları hazırlar ve sorularınızın yanıtlarını bulur.

Ayrıca, platform çeşitli verimlilik araçlarıyla entegre olarak, kullanıcıların farklı kaynaklardan gelen bilgileri tek bir çalışma alanında birleştirmelerine olanak tanır.

Mem. ai'nin en iyi özellikleri

AI ile ilgili notları otomatik olarak kategorize edin ve bağlantılandırarak bağlantıları keşfedin

Gelişmiş arama özellikleri sayesinde bağlam ve içeriğe göre bilgileri zahmetsizce bulun

Kullanıcı dostu bir arayüzle karmaşık bilgileri yönetin

Mem. ai sınırlamaları

Sınırlı çevrimdışı işlevler sunar

AI yardımı internet bağlantısına bağlıdır

Mem. ai fiyatlandırması

Mem: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Mem Takımları: Özel fiyatlandırma

Mem. ai puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: N/A

➡️ Daha fazla bilgi: Bilgi Yönetimi için En İyi 10 AI Aracı

ClickUp ile Kişisel Bilgilerinizi Etkili Bir Şekilde Yönetin

Modern PKM araçları, not alma ve görev yönetiminden gelişmiş AI destekli içgörülere kadar çeşitli ihtiyaçlara göre uyarlanmış çeşitli özellikler sunar. Sonuç olarak, günümüzün bilgi bombardımanı dünyasında düzenli ve odaklanmış kalırsınız.

İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, uçtan uca kişisel ve profesyonel bilgi yönetimi çözümü sunar. ✅

İster karmaşık projeleri yönetin, ister beyin fırtınası yapın, ister kişisel bilgi sisteminizi düzenleyin, ClickUp size benzersiz esneklik ve verimliliği artıran özellikleri tek bir platformda sunar.

ClickUp Docs ve Brain'den şablonlara ve entegrasyonlara kadar çeşitli işlevlerle donatılmış platform, tüm bilgi yönetimi sürecini zahmetsizce optimize eder.

Bilginizi kontrol altına almaya ve potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmaya hazır mısınız? Bugün ClickUp'a kaydolun ve mükemmel PKMS sisteminizi oluşturmaya başlayın!