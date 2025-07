Logseq ve Obsidian: En İyi Not Alma Uygulaması Hangisi?

Hepimiz bir şekilde notlar alırız — bu, düşüncelerimizi kaydetmek, araştırmalarımızı izlemek, fikirler üretmek ve her şeyi sipariş içinde tutmak için kullandığımız bir yöntemdir.

Ancak not almak için yapay zeka kullanmıyorsanız, çok şey kaçırıyorsunuz! Öğrenci, profesyonel veya sadece düzenli olmayı seven biri olun, yapay zeka destekli not alma özelliği notlarınızı kategorilere ayırmanıza, anahtar noktaları vurgulamanıza ve uzun metinleri hızlı bir şekilde anlamak için özetlemenize yardımcı olabilir.

Bir bilgi tabanı oluşturmanıza ve yapılandırılmış belgeler oluşturmanıza yardımcı olan birçok araç vardır. Peki, size en uygun olanı nasıl seçersiniz? Logseq ve Obsidian, not alma pazarındaki iki önemli oyuncudur. Her ikisi de tabloya benzersiz özellikler getiriyor ve not alma deneyiminizi geliştirebilecek özelliklerle dolu.

Hangisinin gerçekten öne çıktığını merak mı ediyorsunuz? Bu blogda, ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulmanıza yardımcı olmak için Logseq ve Obsidian'ı ayrıntılı bir şekilde karşılaştırıyoruz. Hemen başlayın!

Obsidian nedir?

Obsidian, düşünce sürecinize uyum sağlayan esnek, gizlilik odaklı not alma uygulaması. Notlarınızı güvenli ve gizli tutmayı öncelik olarak görenler için idealdir.

Düşüncelerinizi düzenlemek ve görsel olarak birbirine bağlamak için sağlam özelliklere sahip Obsidian, hızlı notlar alırken veya kapsamlı bilgi tabanları oluştururken, bir dizi ihtiyaca cevap verir. Bu çok yönlülük, not alma yöntemleriyle bilişsel çabalarını geliştirmek isteyen herkes için paha biçilmez bir kaynak haline getirir.

Obsidian özellikleri

Obsidian, bilgilerin yönetimi, bağlantılandırılması ve görselleştirilmesinin çeşitli yönlerini karşılayan zengin bir özellik seti sunar. Obsidian'ın en öne çıkan üç özelliğine bir göz atalım:

Özellik #1: Dinamik araç seti

Obsidian bağlantıları, kullanıcıların kişiler, etkinlikler ve fikirler hakkındaki notları birbirine bağlayarak kolayca gezilebilen bir bilgi ağı oluşturarak kişiselleştirilmiş bir Wikipedia oluşturmalarını sağlar.

Logseq grafik özelliği, bu bağlantıları görsel olarak gösterir ve kullanıcıların verileri arasındaki kalıpları ve ilişkileri belirlemelerine yardımcı olan kuşbakışı bir görünüm sunar. Bu özellik, görsel düşünenler için idealdir. Ayrıca, beyin fırtınası yapmak ve fikirleri haritalamak için sonsuz bir dijital alan sağlar ve çeşitli medya türlerini ve not biçimlerini destekler.

Ayrıca Obsidian, görevlerinize bağlanabilen kontrol listeleri oluşturmanıza olanak tanır. Bu araçlar, notlarınızdaki kalıpları keşfetmenize ve karmaşık bilgileri daha kolay yönetip anlamanıza yardımcı olur.

Özellik #2: Özelleştirme

Özelleştirilebilir şablonların yardımıyla Obsidian, önceden tanımlanmış metin parçacıklarını notlarınıza eklemenize yardımcı olur. Bu özellik, aracı özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilmenizi ve not alma ve veri toplama süreçlerinizi kolaylaştıran ve hızlandıran kullanıma hazır şablonlar oluşturmanızı sağlar.

Ayrıca, kullanıcıların uygulamayı kendi benzersiz düşünce tarzlarına göre özelleştirmelerine olanak tanıyan geniş bir topluluk eklentileri ve temaları ekosistemi sunar.

Özellik #3: Senkronizasyon

Obsidian, güvenli senkronizasyon özelliği ile notlarınıza tüm cihazlarınızdan erişebilmenizi sağlar.

Uçtan uca şifreleme, verilerinizi gizli tutarken, kişisel tercihler ve sürüm geçmişi üzerinde ayrıntılı kontrol gibi seçenekler notlarınızın güvenli ve güncel olmasını sağlar. Bu özellik, güvenlikten ödün vermeden bireysel verimliliği ve işbirliğine dayalı projeleri destekler.

Obsidian fiyatlandırması

Kişisel (Ücretsiz plan) : Hesap açmaya gerek yok, topluluk desteği, eklentilere ve API'ye erişim

Ticari (kullanıcı başına yıllık 50 $) : Ticari kullanım ve öncelikli destek

Eklentiler: Senkronizasyon (aylık 4 $), Yayınlama (aylık 8 $ / site)

Logseq nedir?

Logseq, kullanıcıların bilgileri verimli bir şekilde yakalamasına, düzenlemesine ve geri getirmesine yardımcı olmak için tasarlanmış açık kaynaklı bir bilgi yönetim aracıdır.

Kişisel projelerinizi yöneten bir birey ya da büyük miktarda veriyi işleyen bir profesyonel olun, Logseq kaotik bilgileri yapılandırılmış içgörülere dönüştürür. Verimliliği ve netliği artırmaya odaklanan Logseq, her düzeyde bilgiyi işleme şeklinizi dönüştürmek için tasarlanmıştır.

Logseq özellikleri

Logseq, kapsamlı verilerin yönetimini kolaylaştırmak için gelişmiş işlevleri kullanıcı dostu işlemlerle birleştirir. Özellikleri, organizasyonu, özelleştirmeyi ve senkronizasyonu en üst düzeye çıkarmaya yöneliktir.

En önemli özelliklerine kısaca göz atalım:

Özellik #1: Bağlantılı referanslar ve sorgular

Logseq'in gücü, bağlantılı referansları ve sorgularında yatmaktadır. Bu özellikler, kullanıcıların fikirleri ve verileri sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayarak dinamik ve etkileşimli bir bilgi ağı oluşturmasına olanak tanır.

Bağlantılı referanslar, bir nota otomatik olarak geri bağlantılar gösterir, bu da kullanıcıların bağlantıları ve bağlamı kolayca tespit etmesini sağlar. Ayrıca, sorgular sayesinde özel aramalar gerçekleştirerek ilgili bilgileri hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Bu özellikler bir araya gelerek bilgi tabanınızın düzenini iyileştirir ve verilerinizin yapılandırılmış ve erişilebilir kalmasını sağlar.

Özellik #2: Kapsamlı eklenti sistemi

Logseq, kullanıcıların deneyimlerini kapsamlı bir şekilde özelleştirmelerine olanak tanıyan kapsamlı bir eklenti sistemi sunar. 150'den fazla eklenti ile kullanıcılar, iş akışlarını uyarlayabilir, işlevselliği artırabilir ve kullanıcı arayüzünü özel ihtiyaçlarına göre kişiselleştirebilir. İster yeni veri işleme yetenekleri eklemek ister estetiği değiştirmek olsun, aracın özelleştirme seçenekleri çok geniş ve çeşitlidir.

Özellik #3: Logseq senkronizasyonu

Logseq'te grafiklerinizi senkronize etme

Logseq senkronizasyonu, cihazlar arasında güçlü senkronizasyon özellikleri sunar. Şifreli dosya senkronizasyonu ile kullanıcılar, günlük notlarının her zaman güncel ve her yerden güvenli bir şekilde erişilebilir olmasını sağlayabilir. Bu özellik, Obsidian'ın senkronizasyon avantajlarını yansıtarak, farklı platformlarda verilerin bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumak için gerçek zamanlı güncellemeler ve yedeklemeler sağlar.

Logseq fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Logseq ve Obsidian: Özellik Karşılaştırması

Hem Logseq hem de Obsidian, verimliliği artırmak ve bilgi yönetimini kolaylaştırmak için tasarlanmış güçlü özellikler sunar. Ancak, her iki araç da kullanıcıların bilgileri etkili bir şekilde düzenlemelerine ve saklamalarına yardımcı olmak için farklı bir yaklaşım benimser.

İşte anahtar özelliklerin bir özeti:

Özellik #1: Organize işlevsellik

Obsidian

Obsidian, bağlantı, grafik ve anket özelliklerini bir araya getirerek, görsel düşünenler ve birbiriyle bağlantılı fikirlerle çalışanlar için özellikle kullanışlıdır. Grafik görünümü ve bağlantı fonksiyonları, karmaşık not yapılarını görselleştirme ve bunlar arasında gezinme konusunda özellikle ustadır.

Logseq

Logseq, bilgileri sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayan ve geri getiren bağlantılı referanslar ve sorgular gibi güçlü organizasyon araçları sunar. Anahat tabanlı yapısı, birbiriyle bağlantılı büyük hacimli verileri verimli bir şekilde işlemek için mükemmeldir.

🏆 Kazanan: Her ikisi de mükemmel. Obsidian, görsel veri etkileşimini tercih eden kullanıcılar için daha uygunken, Logseq metin tabanlı, ana hatlara dayalı bir yaklaşımı tercih edenler için idealdir.

Özellik #2: Özelleştirme

Obsidian

Obsidian, kapsamlı eklenti sistemi ve tema yetenekleriyle öne çıkar ve kullanıcıların deneyimlerini büyük ölçüde özelleştirmelerine olanak tanır. İşlevselliği ve ş Akışı özelleştirmeyi önemli ölçüde artırabilen çok çeşitli üçüncü taraf eklentileri destekler.

Logseq

Logseq, basitlik ve minimum kurulum kolaylığını ön planda tutarken, çeşitli eklentiler ve temalar sunar. Açık kaynak kodlu olması, birçok özelliğin topluluk tarafından geliştirildiği anlamına gelir, bu da kalite ve destek açısından farklılıklar ortaya çıkmasına neden olabilir.

🏆 Kazanan: Bu durumda, olgun eklenti ve tema ekosistemi sayesinde daha sağlam ve güvenilir bir özelleştirme deneyimi sunan Obsidian kazanıyor.

Özellik #3: Senkronizasyon

Obsidian

Obsidian'ın Senkronizasyon özelliği, cihazlar arasında güvenilir, şifreli senkronizasyon sağlayarak verilerinizin güvenliğini ve her yerden erişilebilir olmasını garanti eder. Ancak bu özellik ücretlidir ve bazı kullanıcılar için sorun oluşturabilir.

Logseq

Logseq'in Senkronizasyon özelliği, cihazlar arasında senkronizasyon sağlar, ancak henüz beta aşamasında olduğu için Obsidian'ın olgun senkronizasyon özellikleri kadar sağlam veya güvenilir olmayabilir. Ücretsiz olarak sunulması, yoğun güvenlik önlemlerine ihtiyaç duymayan kişisel kullanıcılar için önemli bir avantaj olabilir.

🏆 Kazanan: Obsidian'ın güçlü senkronizasyon özellikleri onu profesyoneller için daha iyi bir seçim haline getirirken, Logseq sıradan kullanıcılar için uygun maliyetli bir seçenektir.

Reddit'te Logseq ve Obsidian karşılaştırması

Kendi araştırmamızı yapmanın yanı sıra, Obsidian ve Logseq hakkında çeşitli kullanıcı görüşlerini toplamak için Reddit'i de inceledik.

Birçok kullanıcı Logseq'i tercih ediyor ve transklüzyonların yerinde düzenlenmesi ve sağlam PDF açıklamaları gibi özelliklerin öne çıktığı bloklarla verimli bir şekilde çalışabilme yeteneğini takdir ediyor. Bir kullanıcı şöyle not düşmüş:

Logseq, blokları ve ana hatları birinci sınıf öğeler haline getirir. Belge moduna geçip madde işaretlerini gizleyebilirsiniz, ancak bunlar dosyada hala mevcuttur.

Logseq, blokları ve ana hatları birinci sınıf öğeler haline getirir. Belge moduna geçip madde işaretlerini gizleyebilirsiniz, ancak bunlar dosyada hala mevcuttur.

Bu, geleneksel belge tarzı düzenleyicilerden temelden farklı olan Logseq'in notları düzenleme yaklaşımını vurgulamaktadır. Logseq'in bu yapılandırılmış yaklaşımı, iş günlüklerini, toplantı notlarını ve görev yönetimini yönetmek için özellikle yararlıdır.

Obsidian ise temiz ve birlikte çalışabilir vanilla markdown dosyalarıyla tanınır, bu da onu uzun metinler yazmak ve uzun süreli notlar tutmak için daha uygun hale getirir. Ayrıca, zengin eklenti ve tema seçeneklerinin yanı sıra kararlı ve daha az hata içeren bir ortam sunar.

Başka bir kullanıcı şöyle diyor:

Obsidian, düz metin .md markdown dosyalarını ve düz yazıyı birinci sınıf vatandaşlar haline getirir. Bloklara bağlantı verebilir ve iç içe geçmiş madde listeleri kullanabilirsiniz, ancak bu kadar sorunsuz ve güçlü bir şekilde değil.

Obsidian, düz metin .md markdown dosyalarını ve düz yazıyı birinci sınıf vatandaşlar haline getirir. Bloklara bağlantı verebilir ve iç içe geçmiş madde listeleri kullanabilirsiniz, ancak bu kadar sorunsuz ve güçlü bir şekilde değil.

Bu, Obsidian'ın uzun formda yazmaya uygun, temiz, markdown tabanlı bir not alma sistemine odaklandığını yansıtıyor.

Başka bir kullanıcı şunları paylaştı:

Obsidian daha hızlı çalışır ve daha temiz ve daha uyumlu markdown belgeleri üretir. Uzun formlu yazılar için çok daha iyidir.

Obsidian daha hızlı çalışır ve daha temiz ve daha uyumlu markdown belgeleri üretir. Uzun metinler için çok daha iyidir.

Bazı kullanıcılar her iki aracı da kendi güçlü yönleri için kullanırken (Logseq görev odaklı not alma ve geçici bilgiler için, Obsidian ise yapılandırılmış uzun vadeli yazma ve kapsamlı günlük not arşivleri için), tek bir araç seçmek zorunda kalınırsa, Obsidian'ın çok yönlülüğü ve sağlamlığı nedeniyle Obsidian'a yönelme eğilimi daha fazladır.

İşte başka bir kullanıcının yorumu:

Bence Obsidian daha çok yönlü, Logseq ise daha özel bir uygulama.

Bence Obsidian daha çok yönlü, Logseq ise daha özel bir uygulama.

ClickUp ile tanışın — Obsidian ve Logseq'e en iyi alternatif

Obsidian ve Logseq benzersiz özellikler sunarken, ClickUp görev yönetimi, proje izleme ve işbirliği araçlarını tek bir platformda birleştirerek verimliliği bir üst seviyeye taşır.

Özelleştirilebilir not alma şablonları ve gelişmiş özellikleriyle, bu fonksiyonları daha geniş bir iş operasyonları ve takım dinamikleri aralığını destekleyen uyumlu bir sisteme sorunsuz bir şekilde entegre eder.

ClickUp'ın özelliklerine bir göz atalım ve rakiplerinden nasıl ayrıldıklarını görelim:

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: ClickUp Belgeleri

ClickUp Belgeleri, iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre olur ve belgeleri oluşturmanıza, yönetmenize ve görevlerle bağlantılandırmanıza olanak tanıyarak hem bireysel hem de takım verimliliğini artırır. Bu özellik, belirli iş akışlarına veya projelere doğrudan bağlanabilen güzel belgeler, wiki'ler ve daha fazlasını oluşturmayı destekler.

ClickUp Belgeleri kullanarak saniyeler içinde toplantı notlarınızı oluşturun

Yer imleri ekleme, tablo ekleme ve çok çeşitli biçimlendirme araçları kullanma özelliği, belgelerinizin hem işlevsel hem de estetik olmasını sağlar ve yol haritalarından ayrıntılı bilgi tabanlarına kadar her türlü profesyonel ihtiyaca cevap verir.

Bu özellik ile şunları yapabilirsiniz:

Belgeleri doğrudan görevlere bağlayarak proje yönetimini kolaylaştırın

Çeşitli medya türlerini ekleyerek bilgi aktarımını ve bağlamı zenginleştirin

Kapsamlı stil seçeneklerini kullanarak belgeleri özel ihtiyaçlara göre uyarlayın

Gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve uzun vadede takım etkileşimini ve verimliliğini artırın

💡 Profesyonel İpucu: Ücretsiz bilgi bankası şablonlarını kullanarak bilgileri düzenlemek için yapılandırılmış bir çerçeve sağlayarak verimliliğinizi artırın. Bu şablonlar, bilgileri kolayca kategorize etmenize ve geri getirmenize yardımcı olarak önemli verilere hızlı ve verimli bir şekilde erişmenizi sağlar. Zamanını optimize etmek isteyen yoğun profesyoneller için mükemmeldir!

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: ClickUp Brain

AI asistanı ClickUp Brain, şirketinizin verileriyle etkileşim kurma şeklinizi kökünden değiştirir. Görevlerden belgelere ve takım içgörülerine kadar organizasyonel bilginizin herhangi bir bölümünü sorgulamanıza olanak tanır. Anında yanıtlar sunarak daha hızlı karar almayı destekler ve manuel aramalara olan bağımlılığı azaltır.

ClickUp Brain kullanarak notlarınızı özetleyin

Bir AI yazma ortağı olarak, çeşitli içerik türlerinin oluşturulmasını basitleştirir. Mesajlara hızlı bir şekilde yanıtlar oluşturur, yazım hatalarını düzeltir ve tonu ve dili tercihlerinize göre uyarlar. Ayrıca, video veya sesli toplantılarınız için özel tablolar, şablonlar ve transkriptler oluşturabilir, not alma deneyiminizi iyileştirebilir.

Brain ile şunları yapabilirsiniz:

Ayrıntılı notları özet haline getirin

Basit AI destekli komutlarla kuruluşunuzun wiki'lerine ve planlarına erişin

Uzun tartışmaları ve belgeleri, önemli bilgileri ve stratejileri vurgulayan kısa ve öz noktalara dönüştürün

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: Bilgi Bankası Şablonu

ClickUp Bilgi Bankası Şablonu, iyi organize edilmiş bir dijital kütüphane oluşturmanıza olanak tanır. Yeni başlayanlar için idealdir ve her takımın ihtiyaçlarına göre tamamen özelleştirilebilir. Not almayı kolaylaştırarak bilgileri verimli bir şekilde yakalamanıza ve düzenlemenize yardımcı olur.

Bilgi makaleleri, SSS ve kaynaklar için bölümler sayesinde önemli bilgileri kolayca saklayabilir ve paylaşabilirsiniz. Kullanıcı dostu tasarımı, herkesin erişebilmesini sağlayarak işbirliğini ve bilgi paylaşımını teşvik eder.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Bilgi Bankası Şablonunu hızlı bir şekilde kullanarak takımınızın içgörülerini merkezileştirin ve netleştirin

Bu şablon size yardımcı olur:

Özelleştirilebilir bir dijital kütüphane oluşturun

Bilgileri kolay erişilebilir makaleler, SSS'ler ve kaynaklar halinde düzenleyin

Yapılandırılmış bir bilgi tabanı ile iç iletişimi geliştirin

Hızlı bir başlangıç yapın, kişisel bilgi yönetimini basitleştirin

ClickUp'ın 4. Avantajı: ClickUp'ın Toplantı Tutanağı Şablonu

ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu, verimli toplantı yönetimi için kapsamlı bir çözüm sunar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Toplantı Tutanağı Şablonu ile toplantılarınızı kolaylaştırın

Kolaylık ve etkinlik için tasarlanan bu şablon, katılımcıları, gündemleri ve eylem öğelerini düzenlemenize, anahtar sonuçları izlemenize ve görevleri doğrudan toplantı notlarından atamanıza yardımcı olur. Toplantı süreçlerini kolaylaştırmak ve tek bir çok yönlü platformda işbirliğini geliştirmek isteyen takımlar için ideal bir seçimdir.

ClickUp'ın 5. Avantajı: ClickUp Not Defteri

ClickUp'ın entegre Not Defteri özelliği ile ş Akışınızı kolaylaştırın

ClickUp Notepad, notları, kontrol listelerini ve görevleri tek bir platformda sorunsuz bir şekilde entegre ederek bilgiyi yakalama ve düzenleme şeklinizi kökünden değiştirir.

Bu hepsi bir arada çalışma alanı, fikirlerinizi hızlıca not almanızı, zengin biçimlendirme özellikleriyle geliştirmenizi ve her yerden erişilebilen eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmenizi sağlar.

ClickUp ile Not Alma Süreçlerinizi Optimize Edin

Etkili not alma araçları, fikirlerinizi kaydetmenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ş Akışınızı kolaylaştırır ve verimliliğinizi artırır. Doğru platformla düşüncelerinizi düzenleyebilir, görevleri yönetebilir ve sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilirsiniz.

Obsidian ve Logseq, farklı ihtiyaçlara göre uyarlanmış etkileyici özellikler sunarken, ClickUp verimliliği bir üst seviyeye taşır.

Özelleştirilebilir şablonlar ve kullanıma hazır özelliklerle belge yönetimi, proje izleme ve akıllı yapay zekayı bir araya getirerek hem takımlar hem de bireyler için işe yarayan bir verimlilik paketi sunar. Neden bekliyorsunuz? Takımınızın verimliliğini artırmak için bugün ClickUp'a kaydolun!