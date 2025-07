ClickUp Vs. Obsidian: En İyi Not Alma Aracı Hangisi?

Dersleri ve düşünceleri yazmak, bilgileri saklamak ve etkili bir şekilde iletişim kurmak için her zaman etkili bir yol olmuştur. Yoğun, büyük ölçekli iş toplantıları veya kişisel bir proje için olsun, not almak başlangıcından beri neredeyse herkesin başvurduğu bir uygulamadır.

Bununla birlikte, özellikle zahmetli bir süreç olduğunda veya notlar çok dağınık olduğunda, yazmak her zaman netlik veya verimlilik anlamına gelmez.

Onlarca not alma uygulaması piyasaya sürüldü, öyle ki bu tür yazılımların pazar boyutu 2023 itibariyle 7,36 milyar dolar olarak değerlendi. Birçok seçeneği inceledikten sonra, en sık kullanılan iki not alma uygulamasının ClickUp ve Obsidian olduğunu gördük. Ancak, bu ikisi arasında karar vermek oldukça zor.

Bu makale, ClickUp ve Obsidian arasındaki anahtar özellikleri ve farkları açıklayacak ve hangi not alma aracının sizin için en uygun olduğuna karar vermenize yardımcı olacaktır.

ClickUp nedir?

ClickUp, not almayı basitleştiren ve bunu görevler, iş akışları ve projelerle entegre eden kapsamlı bir iş yönetimi aracıdır. Bir not alma aracı olarak, verimliliği, etkinliği ve takım işbirliğini artırmak için tasarlanmıştır.

ClickUp, not alma sürecinizi basitleştirmek ve etkisini artırmak için gerçek zamanlı senkronizasyon, görev yönetimi araçları ve etiketler gibi özellikler sunar. Bu, notları etkili bir şekilde almanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda notları yönetmenize, önceliklendirmenize ve eyleme geçirmenize yardımcı olarak not almanın tüm sıkıcı yönlerini ortadan kaldırır.

Bir proje yönetimi platformu olarak ClickUp, sadece not almayı aşan ve iş ve proje yönetiminin her yönünü iyileştiren, geniş bir yelpazede son derece özelleştirilebilir işbirliği araçları sunar.

Bunu ayrıntılı olarak inceleyelim ve ClickUp'ın sunduğu not alma özelliklerine daha derinlemesine bakalım.

ClickUp özellikleri

İşletmeler, oluşturucular ve profesyonellerin not alma aracı için kendi gereksinimleri vardır. ClickUp, bunların her birini karşılamak için çok sayıda özelliğe sahiptir. Not almaya odaklanan üç anahtar özellik şunlardır:

Özellik #1: Bilgi yönetimi

Notlar ve belgeler oluşturmak ve bir kuruluş içindeki tüm önemli bilgileri yönetmek söz konusu olduğunda, ClickUp size iki güçlü özellik sunar.

ClickUp Not Defteri ile anında notlar alın, içeriğinizi düzenleyin ve düşüncelerinizi görevlere dönüştürün

ClickUp Notepad, platformun özel ve ücretsiz çevrimiçi not defteri, notlar, kontrol listeleri ve görevler oluşturmak ve düzenlemek için ideal bir hızlı yakalama aracıdır. Akıcı, kullanıcı dostu ve sezgisel bir arayüz sunarak, nerede olursanız olun düşüncelerinizi yakalamak ve yönetmek için mükemmeldir.

İşte ClickUp Notepad'in bazı anahtar özellikleri

Kolay düzenleme: Yazı tipi biçimleri ve başlıklardan liste ve bağlantı eklemeye kadar birçok özelliğe erişerek düzenleme yapın. Bu, okunması ve anlaşılması kolay, yapılandırılmış notlar oluşturmanıza yardımcı olur

Kontrol listeleri: Yapılacak işlerinizi takip etmek için kontrol listeleri oluşturun. Not Defteri, kontrol listelerinize kolayca yeni öğeler ekler, öğeleri kaldırır ve işiniz bittiğinde tamamlandı olarak işaretler. Bu özellik, kişisel görevleri veya proje yapılacaklarını yönetmek için idealdir

Görevlere dönüştürün: Notlarınızı izlenebilir görevlere dönüştürün. Bu, fikirlerinizi eyleme geçirilebilir adımlara dönüştürmenin harika bir yoludur. Kendinize veya diğer takım üyelerine görevler atamak, son teslim tarihleri ayarlamak ve ilerlemeyi izlemek ClickUp Not Defteri ile basitleştirilmiştir. Bu sorunsuz entegrasyon, fikir üretme ve uygulama arasındaki boşluğu doldurur

Cihaz uyumluluğu: ClickUp Not Defteri'ni mobil uygulamada ve Chrome uzantısında kullanın. Böylece ilham geldiğinde fikirlerinizi veya bilgileri istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde not alabilirsiniz

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak notları, belgeleri ve görevleri tek bir yerde kolayca entegre edin ve tüm kuruluşunuz için işbirliğine dayalı bir alan oluşturun

Ek olarak, ClickUp Belgeleri, platformun yerel belge oluşturma ve işbirliği aracı olup, belgeler, wiki'ler ve daha fazlasını oluşturmanıza ve paylaşmanıza olanak tanır. Gerçek zamanlı düzenleme, görev yönetimi ve belge paylaşımı sunarak her boyuttaki takım için harika bir araçtır.

ClickUp Belgeleri not alma ihtiyaçlarınız için şunları yapar:

Gerçek zamanlı işbirliği: Sürüm kontrolü veya çakışmalar konusunda endişelenmenize gerek kalmadan, takımınızla belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak çalışın

Görev yönetimi: Belgelerinizden doğrudan görevler oluşturun, bunları takım üyelerine atayın, son tarihleri ayarlayın ve ilerlemeyi izleyin

Belge paylaşımı: Belgeleri takımınızla, müşterilerinizle veya erişim izni vermek istediğiniz diğer kişilerle güvenli bir şekilde paylaşın

Verimlilik: Klavye kısayollarına benzer slash komutları gibi özelliklerle verimli bir şekilde yazın ve düzenleyin; menülerde gezinmeden tablo, kod blokları veya başlık gibi öğeleri hızlı bir şekilde ekleyin

Görselleştirme: Karmaşık kavramları basitleştirmek ve görsel çekiciliği artırmak için belgelerinize doğrudan resimler, videolar ve grafikler gibi zengin medya öğeleri ekleyin. ClickUp Docs ayrıca, kullanıcıların verileri ve bilgileri daha ilgi çekici bir şekilde keşfedebilmeleri için etkileşimli belgeler oluşturmanıza da olanak tanır

Tüm belgelerinizin, notlarınızın ve fikirlerinizin tek bir yerde bulunması, kuruluşunuz için kolayca bir Wiki veya bilgi deposu oluşturmanıza olanak tanır. Tüm kaynaklarınız ve önemli belgeleriniz aynı platformda depolandığından, varlıkları kolayca arayabilir, sıralayabilir ve filtreleyebilirsiniz, böylece ihtiyacınız olan dosya ve verileri sadece birkaç saniye içinde bulabilirsiniz.

Belgeler o kadar iyi ki, artık taslak oluşturmak veya not almak için Word'ü bir daha kullanmak istemiyorum.

Özellik #2: AI destekli verimlilik

ClickUp Brain ile yapılacaklar listenizi zahmetsizce otomatikleştirin, proje bilgilerini notlarınızda özetleyin ve bunlardan net eylem öğeleri çıkarın

ClickUp Brain, AI'nın gücünü günlük iş akışlarınıza getirir.

ClickUp Brain, verimliliği, takım uyumunu ve genel görev yönetimini nasıl iyileştirir?

Bilgi toplama: ClickUp Brain'i AI Bilgi Yöneticisi olarak kullanarak notlarınız, belgeleriniz veya toplantı tutanaklarınızla ilgili soruları yanıtlayın ve ihtiyacınız olan bilgileri anında bulun. Bu, büyük hacimli verilerle çalışırken özellikle yararlıdır

Otomasyon: Belgelerden eylem öğelerini çıkarmak veya mevcut proje güncellemelerinden yapılacaklar listeleri oluşturmak gibi not alma ile ilgili tekrarlayan görevleri otomatikleştirin. Bu, operasyonel görevler için harcanan zamanı azaltır ve stratejik fonksiyonlar için not almaya odaklanmanızı sağlar

Raporlama: Notlardan ve belgelerden çıkarılan bilgilere dayalı raporlar oluşturun ve proje hedeflerindeki ilerlemeyi izleyin

Özetleme: ClickUp Brain'in AI Writer özelliği ile uzun toplantı notlarını, belgeleri veya araştırma bulgularını kısa özetlere dönüştürün. Bu, her şeyi ayrıntılı olarak okumadan anahtar noktaları hızlı bir şekilde anlamanız gerektiğinde çok önemlidir

Özellik #3: Özelleştirme ve şablonlar

Notları yazıp kaydetmenize yardımcı olacak birçok araç olsa da, ClickUp özelleştirme ve şablonlar konusunda öne çıkıyor. Aşağıdaki özelliklerle iş akışınıza uygun mükemmel not alma ortamını yaratın:

Multimedya açısından zengin notlar: Sürükle ve bırak özelliğini kullanarak notlarınıza doğrudan resim, video veya GIF ekleyerek bağlam ve ilgili bilgiler ekleyin

Evrensel anahtar kelime arama : ClickUp ekosisteminizde nerede saklandıklarına bakılmaksızın, : ClickUp ekosisteminizde nerede saklandıklarına bakılmaksızın, ClickUp Evrensel Arama fonksiyonuyla notları kolayca bulun

Hızlı biçimlendirme: ClickUp Slash Komutları ile zaman kazanın. Bu hızlı kısayolları kullanarak notlarınızı başlıklar, madde işaretleri, kontrol listeleri ve daha fazlasıyla biçimlendirin ve değerli zamanınızdan tasarruf edin

Kişiselleştirilmiş çalışma alanı : Kendi yazı tipi stillerinizi, renk şemalarınızı ve diğer görsel öğeleri seçerek size ilham veren bir not alma ortamı yaratın

Notlardan eyleme: Notlarınızı ayrıntılı belgelere dönüştürerek bağlam ve yorumlar ekleyin ve ilgili paydaşları kolayca etiketleyin. Ayrıca, notlarınızın içeriğini alıp eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilir, böylece ilgili takım üyelerine eylem öğeleri atayabilirsiniz

İhtiyaçlarınıza göre kategorize etme: ClickUp Özel Alanları ile ihtiyaçlarınıza özel ek veri noktaları tanımlayın. İş akışınıza özel alanlar oluşturun. Örneğin, "Öncelik" (Yüksek, Orta, Düşük) veya "Proje Aşaması" (Planlama, Geliştirme, Test) için özel bir alan oluşturabilirsiniz. Ayrıca, ayrıntıları daha hızlı filtreleyip bulmanızı sağlar

Toplantı tutanakları, proje görev yol haritaları veya beyin fırtınası için olsun, ClickUp özellikleri her not alma ihtiyacına kapsamlı bir çözüm sunar. ClickUp ayrıca, anında başlamanıza olanak tanıyan kullanıma hazır birkaç not alma şablonuna sahiptir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Toplantı Notları Şablonu ile anında notlar oluşturun, görevleri delege edin ve toplantılarınıza yapı kazandırın

ClickUp Toplantı Notları Şablonu, takımınızın tartışmalarını yönlendirmenize yardımcı olmak için idealdir. Şablon, toplantınız için yönergeler oluşturmanıza ve paydaşların beklentilerini ele almanıza olanak tanır. Ayrıca, gündeme göre görevler oluşturmanıza, bunları anında herhangi bir takım üyesine devretmenize ve tüm toplantı oluşumlarını düzgün klasörler ve alt sayfalara sorunsuz bir şekilde düzenlemenize olanak tanır.

Bu ClickUp şablonu, iş akışları oluşturmanıza, devam eden görevleri birbirine bağlamanıza ve kişisel girişimleriniz ve büyük ölçekli projeleriniz için belgeyi özelleştirmenize olanak tanır.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp, kullanıcılarına dört fiyat planı sunar:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ Çalışma Alanı ekleyin

Obsidian nedir?

via Obsidian

Obsidian, Markdown dosyalarında çalışan bir not alma ve bilgi yönetimi aracıdır. Markdown dosyaları veya düz metin ile çalışan hızlı not alma özelliğinin yanı sıra, notlarınız arasındaki bağlantıları görselleştirmenize de yardımcı olur. Kişiselleştirilmiş bir bilgi tabanında fikirlerinizi not alabilir, yazabilir ve düşüncelerinizi keşfedebilirsiniz.

Obsidian özellikleri

Obsidian, not almaya ve verimliliği artıracak bir alan yaratmaya odaklanan bir platformdur. Doğru not alma yöntemleri ile bu araç, not almayı basitleştirerek düşünce alanınızı düzenleyebilir ve daha iyi içgörüler elde etmenizi sağlar.

Obsidian'ın anahtar özellikleri şunlardır:

Özellik #1: Not alma

obsidian aracılığıyla

Obsidian, not almaya benzersiz yaklaşımı, kullanıcı kontrolüne verdiği öncelik ve tamamen size ait bir bilgi tabanıyla öne çıkıyor. Temel işlevlerinden bazıları şunlardır:

Düz metin biçimlendirme için markdown kullanma özelliği, başlıklar, madde işaretleri, kod parçacıkları ve hatta multimedya öğeleri içeren notlar oluşturmanıza yardımcı olur. Bu hafif ancak çok yönlü yaklaşım, notlarınızın geleceğe dönük olmasını ve farklı platformlarda erişilebilir olmasını sağlar

Notlarınızı tescilli olmayan dosyalar kullanarak koruyun, böylece hiçbir zaman kilitlenmez ve verilerinizi uzun süreli kullanım için saklayabilirsiniz

Çeşitli temalar ve özelleştirme seçenekleriyle not alma deneyiminizi kişiselleştirin. Görsel stilinize ve tercihlerinize uygun bir tema seçerek, odaklanma ve yaratıcılığı teşvik eden bir çalışma alanı oluşturun

Obsidian Links kullanarak notlarınız arasında bağlantılar oluşturun. Bu bağlantılar, fikirleri, kişileri, yerleri, kitapları ve daha fazlasını birbirine bağlayarak kendi kişisel Wiki'nizi oluşturmanıza yardımcı olur

Notlarınızı klasörler ve alt klasörlerle düzenleyin, yerel depolama ise çevrimdışı olduğunuzda bile bilgilerinize erişebilmenizi sağlar

Özellik #2: Görselleştirme

obsidian Canvas aracılığıyla

Obsidian'ın temel özelliklerinden biri, tüm notlarınızı, araştırmalarınızı, diyagramlarınızı ve fikirlerinizi tek bir yerde toplamanızı sağlayan Obsidian Canvas'tır. Bu, görsel bağlantılar kurmanıza ve uçtan uca bir proje yol haritası veya konu düzeni oluşturmanıza olanak tanır. Her not, Canvas görünümlerine gömülebilir, böylece tüm takımınız notları genişleterek ek bilgi edinebilir ve aynı zamanda tüm projeye kolayca genel bir bakış elde edebilir.

Platformda, bu ilişkileri görselleştirmek için grafik görünümü de bulunur; bu sayede bilgi tabanınızın yapısını ortaya çıkarabilir ve gizli bağlantıları keşfedebilirsiniz. Bu özellik, Obsidian'ı kişisel bir wiki veya birbirine bağlı not deposu oluşturmak için ideal hale getirir.

Özellik #3: Özelleştirme ve şablonlar

ClickUp'ın özelleştirme özelliklerine benzer şekilde, Obsidian, Obsidian şablonlarını kullanarak aktif notlarınıza önceden tanımlanmış metin parçacıkları eklemenize olanak tanır. Bu, Obsidian'ı özel gereksinimleriniz için kullanmanıza ve genel not alma ve veri toplama sürecini hızlandırabilecek kullanıma hazır özelleştirilebilir şablonlar oluşturmanıza olanak tanır.

Ayrıca, Obsidian temaları ve topluluk eklentileri ile belgelerinizin ve notlarınızın görünümünü kolayca değiştirebilir, istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Geniş topluluğu sayesinde, belgeleriniz için kuruluşunuza özgü bir stil oluşturmanıza olanak tanıyan ücretsiz ve ücretli özelleştirilebilir temalar bile bulabilirsiniz.

Obsidian fiyatlandırması

Obsidian iki fiyat planı ve birkaç özelliği eklenti olarak sunar:

Kişisel Kullanım: Ücretsiz

Ticari Kullanım: Kullanıcı başına yıllık 50 $

Eklentiler: Catalyst tek seferlik 25 $ ödeme, Sync kullanıcı başına aylık 5 $ ve Publish kullanıcı başına aylık 10 $'dır

ClickUp ve Obsidian Özellik Karşılaştırması

Her not alma aracı birçok avantaj sunar ve doğru aracı bulmak, özel ihtiyaçlarınıza ve süreçlerinize bağlıdır. Son karşılaştırmaya geçmeden önce, her aracı kısaca özetleyelim:

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Belgeler ve Not Defteri ile takımınızla zengin belgeler oluşturun ve düzenleyin

Fikirleri yakalamak ve notları hareket halindeyken saklamak çok kolay

AI destekli ClickUp Brain'i kullanarak notları özetleyin, eylem öğelerini çıkarın ve görevleri otomatikleştirin

Notları eyleme geçirilebilir görevlerle ilişkilendirin ve görevleri klasörler halinde sorunsuz bir şekilde düzenleyerek kolayca takip edin

Notlar ve belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

ClickUp API bileşenleriyle iş akışlarını güncelleyin, proje durumlarını değiştirin ve görevleri atayın

Özel Alanlar ile notlarınızdaki ölçümleri özelleştirin

ClickUp'ın çoklu cihaz uyumluluğu ile notlarınıza, görevlerinize ve projelerinize her yerden erişin

Notlar, belgeler ve projeler için önceden oluşturulmuş şablonlarla anında not almaya başlayın. Ayrıca, çeşitli durumlarınıza ve ihtiyaçlarınıza uyacak şablonları sorunsuz bir şekilde oluşturun

Gizlilik ve erişim özellikleri sayesinde notlarınızı paydaşlarınızla güvenli bir şekilde paylaşın

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4100+ yorum)

Obsidian'ın en iyi özellikleri

Geri bağlantılar ve grafik görünümü ile notlarınız ve fikirleriniz arasındaki bağlantıları görselleştirin

Kolay biçimlendirme ve esneklik için md dosyalarını kullanın

Kontrol ve veri sahipliği için notlarınızı cihazınızda yerel olarak saklayın

Topluluk tarafından oluşturulan geniş bir eklenti kitaplığıyla Obsidian'ın işlevselliğini artırın

Çeşitli temalar ve stillerle çalışma alanınızın görünümünü kişiselleştirin

İpuçları, ş Akışları ve özel eklentileri paylaşan Obsidian'ın aktif kullanıcı topluluğuna katılın

Windows, macOS ve Linux gibi birden fazla masaüstü sisteminde kullanın

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4. 6/5 (20+ yorum)

İşte ClickUp ve Obsidian karşılaştırmasının özelliklere özel derinlemesine bir incelemesi:

ClickUp vs. Obsidian: Bilgi yönetimi

Bir aracın organizasyon yapısı, temel kullanılabilirliğini ve verimliliğini belirler. İşte her aracın organizasyon ve bilgi yönetimi özelliklerinin ayrıntılı bir dökümü.

Bilgi yönetimi için ClickUp'ın anahtar özellikleri

Notları dosya dolapları gibi klasörlerde düzenleyin

Kolay filtreleme için notlara etiket ekleyin

Kontrol listeleri gibi tutarlı not biçimleri için şablonlar oluşturun

Notları görevlere, projelere veya hedeflere bağlayarak daha geniş bir bakış açısı elde edin

Notları hızlı bir şekilde bulmak için kapsamlı arama aracı

Düzenleme denetimleriyle notları ve belgeleri kolayca paylaşın

Sınırlı denetimlerle şirket içi kullanım veya misafirlerin erişimi için paylaşılabilir bağlantılar oluşturun

ClickUp'ta bilgi yönetimi

ClickUp'ta tüm belgeleriniz, görevleriniz, notlarınız ve projeleriniz Hub olarak bilinen bir çalışma alanında veya merkezi bir depoda saklanır. Bu, toplantı tutanaklarını, araştırma belgelerini veya proje planlarını barındırmak için zengin biçimlendirme, tablolar ve multimedya öğeleri içeren yapılandırılmış belgeler oluşturmanıza olanak tanır. Gerçek zamanlı ortak düzenleme, yorum özellikleri ve net revizyon geçmişi ile sorunsuz takım işbirliğini teşvik edin.

Evrensel Arama özelliği ile ClickUp ekosisteminizde her şeyi saniyeler içinde bulun

Ayrıca, özelleştirilebilir klasörler, iç içe geçmiş yapılar ve etiketler ile ClickUp bilgi tabanınızı benzersiz ihtiyaçlarınıza göre düzenleyebilirsiniz. Dahası, ClickUp Evrensel Arama , ihtiyacınız olan bilgileri zahmetsizce bulmanızı sağlayarak, not yığınlarını tarayarak zaman kaybetmenizi önler.

ClickUp Özel Alanları ile istediğiniz herhangi bir çözüm, metrik, meta veri ve iş akışı oluşturun

Ek olarak, ClickUp Özel Alanlar, notlara meta veriler eklemenize olanak tanır ve özel ihtiyaçlarınıza göre gelişmiş filtreleme ve sıralama sağlar. Şablonlar, not biçimlerinde tutarlılık sağlarken, ilişkiler notları daha geniş iş akışlarına bağlayarak bilgi tabanınızın bütünsel bir görünümünü sunar. Güçlü arama işlevi, büyük bir koleksiyon içinde bile belirli notları kolayca bulmanızı sağlar.

ClickUp'ın tüm organizasyonel özellikleri, verimlilikte muazzam bir artış sağlar.

Finansal hizmetler şirketi Atrato, Docs gibi ClickUp araçlarını benimsediğinde, organizasyonu basitleşti ve verimlilik %30 arttı.

Bilgi yönetimi için Obsidian'ın anahtar özellikleri

Obsidian'ın geri bağlantı özelliği ile ilgili fikirler arasında kolayca gezinin

Obsidian'ın grafik görünümünü kullanarak tüm notlarınızın birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu gösteren görsel bir harita görüntüleyin

Notlarınıza etiketler ve etiketler ekleyerek daha kolay arama yapabilmek için kategorilere ayırın

Notlarınızı klasörlerde gruplandırarak net ve düzenli bir yapı oluşturun

Belirli bir tarihte oluşturduğunuz notlara, tarihe göre sıralama özelliği sayesinde erişin

Obsidian'da bilgi yönetimi

Obsidian, organizasyon için ağ tabanlı bir yaklaşım benimseyerek, bağlantıların nasıl kurulduğunu taklit eden bir dijital ortam yaratır. Geri bağlantılar ve grafik görünüm, birbiriyle bağlantılı bilgilerden oluşan bir ağ oluşturarak, ilgili notlar arasında kolayca geçiş yapmanızı ve fikirlerinizi doğrusal olmayan bir şekilde keşfetmenizi sağlar.

Obsidian'da daha fazla not oluşturup bunları birbirine bağladıkça, bilgi tabanınız daha kapsamlı hale gelir ve daha derin ilişkiler ortaya çıkar. Bu, ilk bakışta fark edilemeyen yeni fikirlerin ve içgörülerinin ortaya çıkmasına yardımcı olur.

Kim kazanır?

ClickUp, klasörler, listeler ve özel alanlarla yapılandırılmış organizasyonda mükemmeldir ve sipariş ve önceden tanımlanmış yapıları tercih eden proje odaklı kullanıcılar için ideal olan net, doğrusal bir sistem oluşturur. Şablonlar, organizasyonu daha da kolaylaştırarak notlarınızı iş akışınıza hızlı bir şekilde uyacak şekilde ayarlamanıza olanak tanır. Ayrıca, ClickUp Belgeleri ile tüm veri ve bilgi deponuz, doğru izinlere sahip kişilerin erişebilmesini sağlamak için erişim kontrolleriyle aynı platformda kolayca saklanabilir.

Obsidian ise bağlantılarla gelişir. Geri bağlantılar, ilgili notları birbirine bağlar ve grafik görünümü bu bilgi ağını görselleştirerek yeni fikirlerin ve içgörülerinin ortaya çıkmasını sağlar. Bu serbest form yaklaşımı, organik olarak keşfetmeyi ve keşfetmeyi tercih edenler için uygundur.

Her ikisi de güçlü organizasyon araçları olsa da, ClickUp yapılandırılmış organizasyon kategorisinde galip geliyor. Sağlam özellikleri, notları için net ve doğrusal bir yol arayanlara özel olarak hitap ediyor ve proje odaklı bireyler ve takımlar için daha etkili bir çözüm sunuyor.

ClickUp vs. Obsidian: İşbirliği

Günlük işlerimiz, sayısız paydaşımızın ve ekip arkadaşlarımızın faaliyetlerinden derinden etkilenir. İşbirliği olmadan süreçler zahmetli hale gelir, bu nedenle sorunsuz ekip çalışması ve bilgi paylaşımı için her bir aracın işbirliği özelliklerini karşılaştıralım.

İşbirliği için ClickUp'ın anahtar özellikleri

Birden fazla kullanıcıyla aynı anda belgeleri düzenleyerek herkesin en son güncellemeleri görmesini sağlayın

Notların belirli bölümlerini vurgulamak ve ayrıntılı geri bildirim bırakmak için yorum ekleyin

Görevleri, notlarınızdan veya belgelerinizden doğrudan takım üyelerine atayın

Projeleri eyleme geçirilebilir görevlere bölün, bunları belirli takım üyelerine atayın, son tarihler belirleyin ve notlarınızı kullanarak kontrol listelerini izleyin

Notlarınızı Slack, GitHub, GitLab, Webhooks, Google Drive, OneDrive ve daha fazlası dahil olmak üzere 1000'den fazla uygulama ve platformla entegre edin ve notlarınızın tüm teknoloji yığınınızda senkronize edilebilmesini sağlayın

Misafir kullanıcılar için belirli izinler tanımlayın, belgeleri düzenleme, görüntüleme veya yorumlama erişimlerini kontrol edin ve gizli bilgilerinizin korunmasını sağlayın.

ClickUp, tüm ortak belgeleriniz için net bir revizyon geçmişi tuttuğundan, değişiklikleri asla takip etmekten vazgeçmeyin. Bu, düzenlemeleri kimin yaptığını ve ne zaman yaptığını görmenizi ve hatta gerekirse önceki bir sürüme geri dönmenizi sağlar

ClickUp'ta işbirliği

ClickUp Belgeleri ile notlarınızı oluşturun ve düzenleyin, görevler atayın ve takım arkadaşlarınızla birlikte canlı olarak görselleştirmeler oluşturun

ClickUp, takımların sorunsuz bir şekilde birlikte çalışması için işbirliğine dayalı bir ortam sağlar. Gerçek zamanlı düzenleme, birden fazla kullanıcının aynı belge üzerinde aynı anda çalışmasına olanak tanırken, yorumlar ve konu başlıklı tartışmalar geri bildirim ve beyin fırtınası için bir platform sağlar.

Görevleri doğrudan notlardan atayabilme özelliği, fikirlerin eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürülmesini sağlar ve iletişim araçlarıyla entegrasyonlar, bilgi alışverişini kolaylaştırır. Sürüm geçmişi ve bildirimler, herkesin aynı sayfada olmasını ve işbirliği projelerinin ilerlemesinin net olmasını sağlar.

ClickUp Belgeler ve Not Defteri, yerleşik işbirliği özellikleri sağlamanın yanı sıra, bunları kullanıma hazır not alma şablonlarında da sunar.

Bu Şablonu İndir ClickUp Tekrarlayan Toplantı Notları Şablonu ile tüm paydaşlarınızı yönetin ve gündemdeki güncellemeleri ve eylem noktalarını sorunsuz bir şekilde takip edin

ClickUp Yinelenen Toplantı Notları Şablonu, işbirliği için ideal bir seçimdir. Bu şablon, yinelenen toplantıları izlemenize ve hızlı bir şekilde not almanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu verimli şablon, tartışma noktalarını, görevleri ve eylem öğelerini tek bir yerde düzenlemenize yardımcı olur ve kararlar ve fikirler için bunları sorunsuz bir şekilde gözden geçirmenizi sağlar.

ClickUp'ın işbirliği unsurları, takımların verimli bir şekilde birlikte çalışmasına yardımcı olur.

İşbirliği için Obsidian'ın anahtar özellikleri

Kolay paylaşım için notları web sitesi olarak yayınlayın

İşbirliği için üçüncü taraf senkronizasyon hizmetlerini kullanın

Eşzamanlı görüntüleme için Canlı Önizleme modu

Git entegrasyonu ile sürüm kontrolü

Notları PDF veya Markdown dosyaları olarak paylaşın

Obsidian'da İşbirliği

Öncelikle kişisel bilgi yönetimi için tasarlanan Obsidian, sınırlı yerleşik işbirliği özellikleri sunar. Yerel olarak desteklenmemekle birlikte, Obsidian notları web sitesi olarak yayınlamanıza veya PDF olarak paylaşmanıza izin verir; gerçek zamanlı işbirliği mümkündür, ancak yerel olarak desteklenmez.

Ancak, üçüncü taraf senkronizasyon hizmetleri ve Git entegrasyonu, projelere işbirliği özellikleri eklemeye çalışır. Obsidian'ın Canlı Önizleme modu, eşzamanlı görüntülemeyi sağlar, ancak düzenleme bireysel olarak yapılır.

Kim kazanır?

ClickUp'ın özel olarak tasarlanmış işbirliği özellikleri, onu takım tabanlı not alma konusunda açık ara kazanan yapar.

Gerçek zamanlı düzenleme, görev atama ve iletişim araçlarıyla sorunsuz entegrasyon sayesinde ClickUp, işbirliğine dayalı iş akışlarını kolaylaştırır ve verimliliği artırır. Obsidian, işbirliği için geçici çözümler sunsa da, sınırlı yerleşik özellikleri onu bireysel bilgi yönetimi için daha uygun hale getirir.

Obsidian'ın bireysel bilgi yönetimine odaklanması, onu kişisel not alma ve organizasyon için güçlü bir araç haline getirir. Ancak, işbirliği yetenekleri ClickUp'ınkinden daha az sağlamdır. Sorunsuz gerçek zamanlı işbirliği, görev atama ve iletişim araçlarıyla entegrasyonu öncelikliyse, ClickUp daha üstün bir seçimdir.

ClickUp vs. Obsidian: AI ve otomasyon

AI, görevlerin karmaşıklığını azaltmamızı ve yöntemlerimizi kolaylaştırmamızı sağlayarak verimliliği artırdı, zaman tasarrufu sağladı ve hatta not almayı basitleştirdi. İşte her bir aracın otomasyon özelliklerinin ayrıntılı açıklaması.

AI ve otomasyon için ClickUp'ın anahtar özellikleri

ClickUp Brain ile özetleyin, soruların yanıtlarını alın ve bir taslak hazırlayın

Otomasyonu kullanarak etkinliklere dayalı eylemleri tetikleyin, örneğin bir nota etiket eklendiğinde görev oluşturun

Tekrarlanan not biçimleri ve iş akışları için önceden oluşturulmuş şablonlardan yararlanın

Zapier'den Google Drive'a kadar 1000'den fazla araçla entegrasyonun avantajlarından yararlanın, ClickUp'ı diğer uygulamalara bağlayın ve görevleri otomatikleştirin

ClickUp'ta yapay zeka ve otomasyon

Toplantı notlarını özetleyin, belirli bilgileri arayın ve ClickUp Brain ile manuel görevleri otomatikleştirin

ClickUp'ın yapay zeka ve otomasyona verdiği önem, yerleşik yapay zeka araçları ve yetenekleri, kapsamlı entegrasyon seçenekleri ve özelleştirilebilir otomasyon ile açıkça görülmektedir.

ClickUp Brain, güçlü bir yapay zeka özelliğidir ve İş için Yapay Zeka Yazarı olarak mükemmeldir. Bu uygulama, anahtar noktaları özetleyerek, eylem öğelerini çıkararak ve hatta notlara dayalı soruları yanıtlayarak not işlemeyi kolaylaştırır.

Özelleştirilebilir ClickUp Otomasyonları, tetikleyicileri ve eylemleri tanımlamanıza ve iş akışlarını özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilmenize olanak tanır. Yerleşik ClickUp API ve 1000'den fazla entegrasyon ile entegrasyon, ClickUp'ı farklı uygulamalarla bağlayarak görevleri ve bilgi alışverişini otomatikleştirmek için bir dünya dolusu olasılık sunar.

AI ve otomasyon için Obsidian'ın anahtar özellikleri

Templater eklentisiyle yeniden kullanılabilir not şablonları oluşturun ve ekleyin

Çeşitli otomasyon görevleri için topluluk tarafından oluşturulan eklentileri kullanın

Daha hızlı eylemler için kısayol tuşları ve özel komutlarla zaman kazanın

Eklentiler aracılığıyla harici araçlarla entegrasyon

Obsidian'da yapay zeka ve otomasyon

Obsidian, ClickUp kadar AI veya otomasyon ile entegre değildir. Ancak, eklentiler ve özelleştirmeler aracılığıyla bir dereceye kadar otomasyon sunar. Templater eklentisi, yeniden kullanılabilir not şablonları oluşturmanıza olanak tanır, böylece zaman kazanır ve tutarlılık sağlar.

Obsidian'ın geliştirici topluluğu, otomasyon yeteneklerini genişletmek için açık kaynak platformu için çeşitli eklentiler oluşturdu. Ek olarak, kısayol tuşları ve özel komutlar, tekrarlayan görevleri kolaylaştırmak için kolayca yapılandırılabilir. ClickUp'ın yerel otomasyon özellikleri kadar kapsamlı olmasa da, Obsidian'ın esnekliği ve eklenti ekosistemi, otomasyonun önemli ölçüde özelleştirilmesine olanak tanır.

Kim kazanır?

ClickUp'ın AI destekli yardım ve kapsamlı entegrasyon seçenekleri dahil olmak üzere kapsamlı otomasyon özellikleri, yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş not alma deneyimi arayanlar için açık ara kazanan olmasını sağlar.

ClickUp Brain'in geniş özellik ve uygulama seti, not işlemeyi önemli ölçüde kolaylaştırır ve verimliliği artırır. Özelleştirilebilir otomasyon ve entegrasyonlar, ClickUp'ın yeteneklerini daha da genişleterek, manuel işi en aza indirgemek ve üst düzey görevlere odaklanmak isteyenler için güçlü bir araç haline getirir.

Obsidian, iş akışlarını özelleştirmek isteyen kullanıcılar için eklentiler aracılığıyla önemli ölçüde otomasyon sunsa da, ClickUp Brain ile karşılaştırılamaz. Obsidian, benzer bir otomasyon düzeyine ulaşmak için daha fazla manuel çaba ve teknik bilgi gerektirir.

ClickUp vs. Obsidian: Kişiselleştirme ve özelleştirme

Notlar kişiseldir. Kendi benzersiz düşünce sürecinizi ve ş Akışınızı yansıtırlar. ClickUp ve Obsidian'ın bireysel tercihlere uygun özelleştirme seçenekleri sunduğunu görelim.

ClickUp'ın kişiselleştirme özellikleri

ClickUp, not alma deneyiminizi özelleştirmek için çok çeşitli özellikler sunar:

Özelleştirilebilir düzenler : Özel alanlar, görünümler (Liste, Pano, Kanban, Takvim) ve sürükle ve bırak işlevselliği ile çalışma alanınızı tasarlayın

Esnek şablonlar : Mevcut şablonları kullanın veya yinelenen görevler veya proje türleri için önceden biçimlendirilmiş not şablonları oluşturun, tutarlılığı sağlayın ve zamandan tasarruf edin

Özel durumlar : Özel iş akışı aşamalarınızı yansıtan özel durumlarla genel "Yapılacak" ve "Tamamlandı" durumlarının ötesine geçin

Özel alanlar : ClickUp'ın "Açık", "İlerleme" veya "Onaylandı" gibi sıralama seçenekleriyle alanları önemine göre sipariş edin

Kişiselleştirilmiş gösterge panelleri: Gösterge panellerini ve görünümleri düzenleyerek ilerlemenizi görselleştirin ve anahtar metrikleri bir bakışta izleyin

Obsidian'ın kişiselleştirme özellikleri

Obsidian, eklentiler ve topluluk kaynakları aracılığıyla sınırsız özelleştirme imkanı sunarak farklı bir yaklaşım sergiliyor:

Eklenti ekosistemi : Obsidian'ın işlevselliğini genişleten kapsamlı bir eklenti kitaplığı. Popüler eklentiler arasında, önceden biçimlendirilmiş not yapıları ve yinelenen not oluşturma imkanı sunan "Günlük Notlar" ve "Şablonlar" gibi özelleştirme araçları bulunur

Markdown ustalığı : Derinlemesine biçimlendirme ve özelleştirme için markdown sözdiziminden yararlanın. Özel başlıklar ve kontrol listeleri oluşturun, multimedya öğeleri ekleyin ve hatta notlarınız içinde iç bağlantı yapıları oluşturun

Topluluk odaklı temalar : Çevrimiçi olarak sunulan ve farklı görsel tercihlere hitap eden geniş bir tema aralığıyla Obsidian'ın görünümünü ve hissini değiştirin

Obsidian şablonları: Yerleşik işlevsellik, Obsidian içinde özel şablonlar oluşturmaya ve sık kullanılan not yapılarını kopyalamaya olanak tanır

Kim kazanır?

Eşit. Boş bir tuval üzerinde çalışmayı seviyorsanız, Obsidian sizin için uygun bir seçenek olabilir. Ancak, hızlı bir şekilde başlayabileceğiniz ve kişiselleştirmeye çok zaman harcamayacağınız kullanıcı dostu bir şey istiyorsanız, ClickUp tercih etmeniz gereken seçenektir. Her adımda size rehberlik ederek daha hızlı başlamanıza yardımcı olacaktır.

ClickUp, yerleşik özelleştirme özellikleriyle rehberli, kullanıcı dostu bir deneyim tercih eden kullanıcılara hitap eder. Önceden oluşturulmuş seçeneklerin seçimi ve sürükle ve bırak işlevselliği, ClickUp'ı kişiselleştirmeyi çocuk oyuncağı haline getirir ve ClickUp'ın sunduğu kullanıma hazır şablon çeşitliliği, çoğu iş kullanımı için idealdir.

Obsidian ise, derin özelleştirme ve kurcalamayı seven kullanıcıları güçlendirir. Geniş eklenti kitaplığı, markdown yetenekleri ve yerleşik şablon işlevselliği benzersiz bir kontrol düzeyi sunar, ancak bazı teknik bilgi gerektirir.

ClickUp vs. Obsidian: Fiyatlandırma

Bütçe, kişisel kullanım veya iş uygulamaları için not alma araçlarının seçiminde büyük bir rol oynar. Bilinçli bir karar vermenize yardımcı olmak için her bir aracın fiyatlandırma modelini karşılaştıralım.

Anahtar ClickUp fiyat planları

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan: Kişisel kullanım için temel özellikleri edinin

Sınırsız plan: Kullanıcı başına aylık 7 $ fiyatla sınırsız depolama ve gelişmiş özellikler

İş planı: Takımlar ve işletmeler için ek özellikler ile kullanıcı başına aylık 12 $ fiyatla sunulmaktadır

Enterprise planı: Büyük kuruluşların ihtiyaçlarına göre tasarlanmış özel fiyatlandırma ve çözümler için satış ekibiyle iletişime geçin

ClickUp AI: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

Anahtar Obsidian fiyat planları

Kişisel Kullanım: Kişisel kullanım için ücretsiz erişim

Ticari Kullanım: Kullanıcı başına yıllık 50 $

Eklentiler: Catalyst: 25 $ (tek seferlik ödeme) Senkronizasyon kullanıcı başına aylık 5 $ Yayınlama site başına aylık 10 $

Catalyst: 25 $ (tek seferlik ödeme)

Senkronizasyon kullanıcı başına aylık 5 $'dır

Yayınlama ücreti site başına aylık 10 ABD dolarıdır

Kim kazanır?

ClickUp'ın kademeli fiyatlandırma yapısı daha fazla şeffaflık sağlar ve kullanıcıların bütçelerine ve gereksinimlerine en uygun planı seçmelerine olanak tanır, bu da onu daha avantajlı bir seçim haline getirir.

Obsidian'ın temel özellikleri kişisel kullanım için ücretsiz olsa da, özellikle Senkronizasyon ve Yayınlama gibi eklenti hizmetleri düşünüldüğünde, işletmeler ve takımlar için maliyetler hızla artar. Obsidian'ın ticari kullanım ve eklenti hizmetleri için ek maliyetleri bazı kullanıcıları caydırabilir.

Ücretsiz plan ve farklı ihtiyaçlara yönelik çeşitli ücretli planlar sunan ClickUp'ın esnek fiyatlandırma modeli, daha geniş bir kullanıcı aralığı için daha erişilebilir ve uygun maliyetli bir çözüm sunar.

ClickUp Vs. Obsidian on Reddit

Kullanıcıların görünümlerini anlamak için Reddit'e başvurduk.

Reddit'te ClickUp ve Obsidian'ı hızlıca araştırdığımızda, ClickUp'ın not alma için çok daha zengin özelliklere sahip bir tercih olduğu ortaya çıktı:

Notlarımın ve belgelerimin bulunduğu bir alanım var. Bir görev, notumun başlığıdır ve görevin açıklama alanında, notumu oluşturmak için görüntü, gömme ve benzeri tüm düzen ve biçimlendirme seçenekleri mevcuttur. Düzenleme, klasörler, listeler ve özel alanlarla yapılır.

Notlarımı ve belgelerimi sakladığım bir alan var. Bir görev, notumun başlığıdır ve görevin açıklama alanında, notumu oluşturmak için görüntü, gömme ve benzeri tüm düzen ve biçimlendirme seçenekleri mevcuttur. Düzenleme, klasörler, listeler ve özel alanlarla yapılır.

Clickup, belgelerini güncelledi — artık diğer tüm not alma uygulamalarını geride bırakıyor ve notlarınızda doğrudan görevler oluşturmanıza olanak tanıyor. Not almak için belgelerini kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Clickup, belgelerini güncelledi — artık diğer tüm not alma uygulamalarını geride bırakıyor ve notlarınızda doğrudan görevler oluşturmanıza olanak tanıyor. Not almak için belgelerini kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Bazı Reddit kullanıcıları, Obsidian'ın çevrimdışı basitlik arayanlar için tercih edilebilir bir seçenek olduğunu bahsetmektedir:

Obsidian benim için tak ve çalıştır gibi. Notları MOC'lere bağlarım ve asla kaybetmem, kaybedersem de bulmama yardımcı olacak bir grafik görünümü var.

Obsidian benim için tak ve çalıştır gibi. Notları MOC'lere bağlarım ve asla kaybetmem, kaybedersem de bulmama yardımcı olacak bir grafik görünümüm var.

ClickUp'ın yanı sıra, Obsidian'ı birkaç başka not alma aracıyla da karşılaştırdık. İşte bulgularımız:

: Karşılaştırıldığında, her iki aracın da kendine özgü artıları ve eksileri vardır. Obsidian, çevrimdışı not alma ve bilgi yönetimi için daha iyi bir seçimdir, Notion ise çevrimiçi işbirliği ve iş akışı entegrasyonları için daha uygundur Obsidian vs. Notion: Karşılaştırıldığında, her iki aracın da kendine özgü artıları ve eksileri vardır. Obsidian, çevrimdışı not alma ve bilgi yönetimi için daha iyi bir seçimdir, Notion ise çevrimiçi işbirliği ve iş akışı entegrasyonları için daha uygundur

: Bu ikisi arasında karar vermek oldukça zor. Evernote, güçlü mobil uygulaması ve web kesici ile hareket halindeyken notları yakalamak ve düzenlemek için daha iyi bir seçimdir. Obsidian, geri bağlantılar ve grafik görünümü ile fikirleri birbirine bağlayarak ağ bağlantılı bir bilgi tabanı oluşturmada mükemmeldir. Bununla birlikte, Evernote'un ücretsiz planı çok sınırlı özelliklere sahipken, Obsidian'ın öğrenme eğrisi ve bulut tabanlı olmayan platformu yeni başlayanlar için zor ve sıkıcı olabilir Obsidian vs. Evernote: Bu ikisi arasında karar vermek oldukça zor. Evernote, güçlü mobil uygulaması ve web kesici ile hareket halindeyken notları yakalamak ve düzenlemek için daha iyi bir seçimdir. Obsidian, geri bağlantılar ve grafik görünümü ile fikirleri birbirine bağlayarak ağ bağlantılı bir bilgi tabanı oluşturmada mükemmeldir. Bununla birlikte, Evernote'un ücretsiz planı çok sınırlı özelliklere sahipken, Obsidian'ın öğrenme eğrisi ve bulut tabanlı olmayan platformu yeni başlayanlar için zor ve sıkıcı olabilir

Obsidian'ın sayısız alternatifi olsa da, hiçbiri ClickUp kadar kapsamlı, kullanımı kolay ve verimli değildir.

En İyi Not Alma Aracı Hangisi?

Her iki not alma aracını da derinlemesine inceledikten sonra, bu karşılaştırmanın galibi belli oldu. ClickUp ve Obsidian arasında, ClickUp açık ara daha iyi seçimdir.

Obsidian'ın basit ve hızlı not alma özellikleri popülerlik kazanmış olsa da, gelişen müşteri ihtiyaçlarını karşılayamamıştır. Markdown dili, metin dosyası not alma biçimi ve açık kaynaklı arayüzü, not alma deneyimini hızlı ve sorunsuz hale getirirken, işbirliği öğeleri, uyumluluk, organizasyon ve AI destekli otomasyon konusunda yetersiz kalmaktadır.

ClickUp ise mükemmel bir ikinci beyin uygulamasıdır ve not alma konusunda her açıdan öne çıkar. Geniş özellik yelpazesiyle notlarınızı düzenlemenizi sağlar. Ayrıca, 1000'den fazla uygulama ve araçla entegre edilebilir. Ek olarak, notlarınızı ClickUp'ta Görevlere dönüştürerek hızlıca eyleme geçirebilir ve ivmenizi kaybetmezsiniz.

Not alma, görev yönetimi veya proje yürütme için ClickUp ihtiyacınız olan tek şey.

ClickUp'a bugün kaydolun!