En İyi 5 Roam Research Alternatifi ve 2025 Yılı Rakipleri (Özellikler, Fiyatlandırma)

Ürün tanıtımları, sözleşmeler veya izlemeye başlamanız gereken son Netflix belgeseli dizisi olsun, hepimiz her gün tonlarca bilgiyle uğraşıyoruz.

Ve kelimelerin denizinde boğulmak istemiyorsanız, bu bilgileri düzgün bir şekilde saklamak ve yönetmek için Roam Research gibi bir yazılıma ihtiyacınız var. Bu araç, fikirlerinizi, düşüncelerinizi, notlarınızı vb. not almak ve bunları etkili bir şekilde düzenlemek için harikadır.

Ancak Roam mükemmel değildir.

Muhtemelen Roam Research alternatifleri arıyor olmanızın nedenlerinden biri de budur!

Ama endişelenmeyin.

Aramanız burada sona eriyor.

Bu makalede, Roam'un en iyi beş alternatifi, anahtar özellikleri, artıları, sınırlamaları, fiyatlandırma ve kullanıcı değerlendirmeleri yer almaktadır.

Hadi başlayalım.

Roam Research nedir?

Roam Research bilgileri düzenlemek ve değerlendirmek için kullanılan bir çevrimiçi çalışma alanı aracıdır. Kendisini "ağ bağlantılı düşünce için not alma aracı" ve "kolektif zeka" olarak tanımlamaktadır

Roam'u kullanmanızın en önemli nedeninin, tüm verilerinizi tek bir yerde yönetip birleştirebilmesidir!

Anahtar özelliklerinden bazıları şunlardır:

Örümcek ağı 🕸 veya bilgi ağı gibi bir Roam grafiği . Burada kullanıcılar kolayca hareket edebilir ve fikirleri birbirine bağlayabilir

Tüm notlarınızı, belgelerinizi ve Roam veritabanınızdaki her şeyi düzenleyen bir grafik veritabanı

Çift yönlü bağlantı , sayfalar veya ilgili fikirler, bir klasör içindeki belge, bir klasör içindeki klasör vb. gibi bir hiyerarşi yerine zihin haritaları olarak düzenlenir. , sayfalar veya ilgili fikirler, bir klasör içindeki belge, bir klasör içindeki klasör vb. gibi bir hiyerarşi yerine zihin haritaları olarak düzenlenir.

Roam Research Alternatifinde Aranması Gereken Özellikler

Roam Research alternatifi ararken şunlara dikkat edin:

Farklı belgelerden notları birbirine bağlama yeteneği

Her belge için ayrıntılı izin ayarları

İçinde gezinmeyi ve ihtiyacınız olan bilgileri bulmayı kolaylaştıran sezgisel bir kullanıcı arayüzü

Not veya belge içindeki belirli konular ve fikirler için gelişmiş etiketleme özellikleri

Görevler veya etkinlikler yaklaştığında otomatik hatırlatıcılar ve bildirimler

en İyi 5 Roam Araştırma Alternatifi

İşte size en uygun olduğunu düşündüğümüz Roam alternatifleri:

ClickUp Docs, zengin biçimlendirme ve eğik çizgi komutlarının daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlar

ClickUp, küçük, orta ve büyük kuruluşlardaki takımlar tarafından kullanılan, dünyanın en yüksek puanlı verimlilik araçlarından biridir.

Not almaktan belge, kaynak ve proje yönetimine kadar, ClickUp hepsi bir arada çözüm.

Bize inanmıyorsunuz mu? İşte bazı somut kanıtlar:

ClickUp'ın anahtar özellikleri

Belgeler

ClickUp Docs, entegre belge yönetimi ve işbirliğinin yeni neslidir. Kapsamlı özellikler ve işbirliği yetenekleri ile ClickUp Docs, belgeleri tek bir merkezi konumda izlemeyi, düzenlemeyi, depolamayı ve paylaşmayı kolaylaştırır.

Belgeleri güvenle yönetin ve herkesin en son sürüme erişebildiğinden emin olun. ClickUp Docs ile kolayca güzel belgeler oluşturun, gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve değişiklikleri takip edin!

Belgeler ile şunları yapabilirsiniz:

Çalışma Alanı 'nızdaki ve dışındaki kişilerle paylaşın

Başlıkları, açıklamaları, yazı tipi stillerini ve daha fazlasını özelleştirin

Kelime sayısını görün

Noktalı liste, tablo, kontrol listesi vb. oluşturun.

Sınırsız sayfa ve iç içe geçmiş sayfalara erişin

Ve çok daha fazlası

Ve eğer hiç çok oyunculu bir oyun oynadıysanız 🎮, Belgeler üzerinde işbirliği yapmak da buna benzer bir şeydir.

Çakışma olmaması için düzenlemeyi yapan kişileri gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz!

Not Defteri

ClickUp Notepad, takımlar ve bireyler için ideal bir not alma aracıdır. Notları hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmanıza, düzenlemenize ve paylaşmanıza olanak tanıyan güçlü özelliklerin bir karışımını sunar.

Kontrol listeleriyle görevleri takip edin ve belgeler, istekler, kaynaklar ve daha fazlası üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. ClickUp Notepad'in güvenli bulut depolama alanı ile notlarınız her zaman tüm cihazlardan erişilebilir, böylece nerede olursanız olun verimliliğinizi koruyabilirsiniz.

Ve zengin metin düzenleme özelliği sayesinde notlarınızı sıkıcı hale getirmek için neye ihtiyacınız olmadığını tahmin edin.

ClickUp, birkaç tıklama ile notlarınızı görevlere dönüştürerek eylem öğeleri oluşturmanıza yardımcı olabilir. Notun başlığı görev adı olur ve notun içeriği görev açıklamasına dönüşür.

ClickUp'ın Not Defteri'nde notları görevlere dönüştürme

Beyaz Tahtalar

Her türlü ihtiyaç için görsel bir işbirliği aracı olarak ClickUp Beyaz Tahtaları kullanma

ClickUp Beyaz Tahta, sanal bir beyaz tahtaya notlar almanıza ve boş bir tuval üzerine fikirlerinizi çizmenize olanak tanır. Beyin fırtınası yapmak, tel kafesler oluşturmak veya takımınızla bir sonraki projenizi planlamak için mükemmeldir.

En iyisi, gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir ve cihazlar arasında senkronizasyon sağlayarak herkesin aynı sayfada olmasını sağlayabilirsiniz! ClickUp Beyaz Tahta ile yaratıcılığınızın sınırı sadece hayal gücünüzdür.

ClickUp artıları

ClickUp sınırlamaları

ClickUp görünümlerinin tümü mobil uygulamada mevcut değildir... henüz!

Ama sorun değil. Takımımız, tekliflerinizin dinlenmesini ve sorunlarınızın çözülmesini sağlamak için sekiz farklı saat diliminde çalışıyor.

Neler beklediğinizi görmek için geliştirme yol har itasımıza göz atın.

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan (kişisel kullanım için en iyisi)

Sınırsız Plan (küçük takımlar için en iyisi (aylık üye başına 7 $))

İş Planı (orta ölçekli takımlar için en uygun seçenek (aylık 12 $/üye)

ClickUp kullanıcı değerlendirmeleri

Capterra: 4,7/5 (2100+ yorum)

g2: 4,7/5 (2600+ yorum)

2. Evernote

Hepimiz bunu biliyoruz.

Evernote, yeşil fil logolu not alma uygulaması. 🐘

Bu Roam Research alternatifi, notlar almanıza, bunları düzenlemenize, projelerinizi yönetmenize ve verimliliğinizi artırmanıza olanak tanır. Kişisel bilgi yönetimi veya iş için ihtiyacınız olsun, Evernote uygun bir platform olabilir.

Ancak, Evernote'tan daha ucuz ve çok daha fazla işlevsellik sunan not alma ve proje yönetimi uygulamaları da bulunmaktadır.

Kapsamlı Evernote incelememizi ve en iyi alternatiflerini okuyun.

Evernote'un anahtar özellikleri

Ekran görüntüleri için web kesici

Toplantı notları , proje yönetimi vb. için şablonlar.

Hızlı bulmak için PDF'lerde , taranmış belgelerde ve görüntülerde metinleri arayın

Evernote'un artıları

IOS (iPhone ve iPad) ve Android uygulamalarıyla hareket halindeyken belgeleri tarayın

Notlarınıza çevrimdışı erişim sağlayın

Gmail, Salesforce, Slack vb. popüler uygulamalarla kolayca entegre edin.

Evernote sınırlamaları

Ücretsiz plan sadece aylık 60 MB yüklemeyi destekler

Tablo içinde basit hesaplamalar yapamazsınız

Linux'ta çalışmaz

Evernote fiyatlandırması

Evernote üç fiyatlandırma seçeneği sunar:

Temel (ücretsiz): 25 MB not boyutu İki cihaza kadar senkronizasyon Hızlı bulmak için arama ve etiketler

25 MB boyutunda not

İki cihaza kadar senkronizasyon

Hızlı bulmak için arama ve etiketler

Premium (7,99 $/ay): 200 MB not boyutu 200 MB not boyutu PDF açıklama Web kesici

200 MB not boyutu

PDF açıklama

Web kesici

İş (aylık 14,99 $/kullanıcı): Aylık 20 GB yükleme Paylaşılan alanlar Takım etkinlik geçmişi

aylık 20 GB yükleme

Paylaşılan alanlar

Takım etkinlik geçmişi

25 MB boyutunda not

İki cihaza kadar senkronizasyon

Hızlı bulmak için arama ve etiketler

200 MB not boyutu

PDF açıklama

Web kesici

aylık 20 GB yükleme

Paylaşılan alanlar

Takım etkinlik geçmişi

Evernote kullanıcı değerlendirmeleri

Capterra: 4,5/5 (6700+ yorum)

g2: 4,5/5 (1800+ yorum)

3. Notion

Üçüncü alternatif, şirketinizin iş süreçlerini birleştirmeyi amaçlayan bir verimlilik uygulaması olan Notion 'dur. Temelde bir not alma aracı, bir çalışma alanı ve takımınızla işbirliği yapmanızı sağlayan bir paylaşım sisteminin bir karışımıdır.

Notion'da, sizin için önemliyse, koyu mod ve açık mod da bulunmaktadır.

Ne yazık ki, Notion kendi gösterge panellerinizi oluşturmanıza izin vermez!

İşte bu, bir proje yöneticisinin en kötü kabusudur.

En iyi Notion alternatiflerini inceleyin ve Notion'u Evernote (bu listedeki ikinci aracımız) ile karşılaştırın

Notion'un anahtar özellikleri

Belge dizinleri oluşturmak için wiki'ler

Zaman çizelgesi, takvim vb. dahil olmak üzere çoklu veritabanı görünümleri.

Yanlışlıkla düzenlemeleri önlemek için sayfa içeriğini kilitleyin

Notion artıları

Sayfalarda veya veritabanlarında gerçek zamanlı düzenleme ve takım işbirliği

Sözdizimi vurgulamayı destekler

Proje yöneticileri, girişimciler, İK vb. için çok sayıda şablon.

Notion sınırlamaları

Gantt grafik fonksiyonu yok

Sınırlı raporlama seçenekleri

Zihin haritası özelliği yok

Notion fiyatlandırması

Notion üç fiyatlandırma seçeneği sunar:

Kişisel (ücretsiz): Tüm cihazlarda senkronizasyon Sınırsız sayfa Beş misafirle paylaşım

Tüm cihazlarda senkronizasyon

Sınırsız sayfa

Beş misafire kadar paylaşın

Plus (aylık 8 $): Sürüm geçmişi Sınırsız dosya yükleme Sınırsız misafir

Sürüm geçmişi

Sınırsız dosya yükleme

Sınırsız misafir

İş (aylık 15 $/kullanıcı): İşbirliğine dayalı çalışma alanı SAML SSO Gelişmiş sayfa analizi

İşbirliğine dayalı çalışma alanı

SAML SSO

Gelişmiş sayfa analizi

Enterprise

Tüm cihazlarda senkronizasyon

Sınırsız sayfa

Beş misafire kadar paylaşın

Sürüm geçmişi

Sınırsız dosya yükleme

Sınırsız misafir

İşbirliğine dayalı çalışma alanı

SAML SSO

Gelişmiş sayfa analizi

Notion kullanıcı değerlendirmeleri

Capterra: 4,7/5 (250+ yorum)

g2: 4,5/5 (150'den fazla yorum)

Notion ve Roam karşılaştırma kılavuzumuzun tamamını inceleyin!

4. DocuWiki

Roam Research'e açık kaynak alternatifleri arıyorsanız, DokuWiki veritabanına ihtiyaç duymayan harika bir araçtır. DocuWiki'nin özelliklerini genişleten ve aktif topluluğu tarafından geliştirilen birçok eklentiyi seveceksiniz.

Ancak, görünüşünü görmezden gelmek zor.

Görsel olarak, Mac'in Macintosh olarak adlandırıldığı dönemde yapılmış gibi görünen bir şeye mahkum kalıyorsunuz. 🤦

DokuWiki'nin anahtar özellikleri

İçerik tablosunun otomatik olarak oluşturulması

Açık internet ekosistemleri için spam kara liste seçeneği

Uzun bir belgenin tek tek bölümlerini kolayca düzenlemek için bölüm düzenleme

DokuWiki artıları

Markdown desteği

Sözdizimi, yönetici vb. için çok sayıda eklenti seçeneği.

Düzen özelleştirme şablonları

DokuWiki sınırlamaları

Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için kullanmaya başlamak zor olabilir

Yazılım eski görünüyor

Görev yönetimi yetenekleri yok

DokuWiki fiyatlandırması

DokuWiki ücretsiz, açık kaynaklı bir yazılımdır.

DokuWiki kullanıcı değerlendirmeleri

Capterra: 4/5 (N/A)

g2: 3,8/5 (10+ yorum)

5. TiddlyWiki

TiddlyWiki , çok akılda kalıcı bir isme sahip, ücretsiz bir açık kaynak kodlu, kendi kendine barındırılan bir yazılımdır. Her düşüncenizi yakalamanızı, karmaşık bilgileri düzenlemenizi ve bunları takımınızla paylaşmanızı sağlar.

Bir roman mı planlıyorsunuz? Yapılacaklar listesi mi oluşturuyorsunuz? TiddlyWiki sizin arkadaşınız olabilir.

Ancak, fonksiyonları sadece "kelimeler" ile sınırlıdır

Görevleri yönetmek veya notlar için hatırlatıcılar ayarlamak istiyorsanız..

TiddlyWiki'nin anahtar özellikleri

Özelleştirilebilir klavye kısayolları

Hızlı metin biçimleri için düzenleyici araç çubuğu

Sayfaları basit bir grafikte birbirine bağlamak için TiddlyMap eklentisi

TiddlyWiki artıları

Kullanıcı çıkarım dilini değiştirmek için dil eklentileri yükleyebilirsiniz

Sayfa ve tiddler düzenini özelleştirmenize olanak tanır

Matematiksel gösterimler (değişkenler, denklemler vb.) için MathML işaretleme dilini destekler

TiddlyWiki sınırlamaları

İşbirliği yetenekleri yok

Sınırlı görev yönetimi

Dropbox gibi uygulamalarda yedeklenmezse veri kaybı riski

TiddlyWiki fiyatlandırması

TiddlyWiki herkes için ücretsizdir.

TiddlyWiki kullanıcı değerlendirmeleri

Capterra: Yok

g2: N/A

Roam Research Alternatifi ile Not Alma Artık Daha Kolay

Roam Research, notlar oluşturmak, bilgi depolamak ve dinamik bir ağda (örümcek ağı) farklı veri birimleri arasında bağlantılar kurmak için harika bir araçtır.

Ancak, görev yönetimi yetenekleri sınırlıdır ve ücretsiz bir planı yoktur.

Ayrıca, mobil uygulaması olmayan bir not alma aracı olduğu gerçeğini de göz ardı edemezsiniz.

İşte bu yüzden ClickUp gibi güçlü bir proje yönetimi aracına ihtiyacınız var.

ClickUp'ı bugün ücretsiz edinin ve notlarınızı anlamlı hale getirin.