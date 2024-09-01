Maksimum Verimlilik için Ev Ofisinizi Nasıl Kurmalısınız?

Uzaktan veya hibrit çalışan biriyseniz, iyi planlanmış bir ev ofis kurulumunun verimliliğinizi ve konforunuzu nasıl artırabileceğini çok iyi bilirsiniz.

İdeal ev ofis kurulumu iyi aydınlatılmış, sessiz, derin konsantrasyona elverişli ve dağınık olmayan bir ortamdır. Sabahın erken saatlerinde yapılan bir toplantı sırasında kahvaltınızı yapmak cazip gelebilir, ancak uzun vadede bu, işinizi yapmak (veya yemek yemek) için en uygun yol değildir.

Bu yazıda, fiziksel ve psikolojik olarak en verimli halimize hazırlanmamızı sağlayan en iyi ev ofis kurulumunu oluşturmanın çeşitli yollarını ele alacağız. Ayrıca, ev ofisinize ilham verecek birkaç pratik fikir de paylaşacağız.

İdeal Ev Ofisinizi Kurma

Mükemmel bir ev ofisi, verimliliği artırmak için konfor ve işlevsellik arasında mükemmel bir denge kurar.

Hayalinizdeki ev ofis alanını tasarlamaya başlamak için, ev ofisinizle ilgili temel gereksinimlerinizi listeleyin. Buna özel bir oda veya çalışma alanı, ofis masası, sandalyeler gibi ofis mobilyaları ve sisteminiz dışında çalışmak için ihtiyacınız olan araçlar (örneğin uzatma kablosu) vb. dahildir.

İşlerinizi sorunsuz bir şekilde yapmanızı sağlayan, görsel olarak çekici bir çalışma alanı oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi hayal edin. Ardından, öğeleri stoklayın ve düzeni mükemmelleştirin.

unsplash aracılığıyla

Size yardımcı olmak için, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan bir ev ofisi kurulumu oluşturmak için adım adım bir kılavuz hazırladık.

Çalışma alanı ayırın

İş-yaşam dengesi, evde özel bir çalışma alanıyla başlar. Ev ve iş arasında net bir sınır olmadığında, iş belgelerimiz, yapılacaklar listelerimiz ve cihazlarımız evin her yerine dağılabilir ve kaos ve kargaşa yaratabilir.

Verimliliği artırmak için çeşitli evden çalışma püf noktaları olsa da, evinizde iş için bir alan ayırmak ilk adım olmalıdır. Bu, beyninize iş moduna geçme zamanının geldiğini bildirir ve sizi verimlilik moduna geçirir.

Evde bir çalışma alanı belirlerken dikkate almanız gereken birkaç nokta:

Evde daha iyi konsantre olabileceğiniz daha sessiz bir alan seçin. Bu mümkün değilse, dikkatinizi dağıtan sesleri engellemek için gürültü önleyici kulaklıklar kullanın

Çevrimiçi toplantılarda başkalarının dikkatini dağıtmamak için minimalist bir arka plan sağlayın

Çalışma alanını bol doğal ışık alacak şekilde düzenleyin, zihinsel sağlık ve verimlilik için iyidir

Ruh halinizi ve yaratıcılığınızı artırmak için hoş bir manzaraya sahip bir yer seçin

Uzaktan çalışma, iş yerinde esneklik, konfor ve zaman tasarrufu sağlarken, farklı saat dilimlerinde takım işbirliğini sürdürmek ve istikrarlı bağlantı sağlamak gibi zorlukları da beraberinde getirir. İşte bu noktada yüksek kaliteli teknoloji araçları vazgeçilmez hale gelir.

İşte ihtiyacınız olan birkaç temel evden çalışma teknolojisi:

Dizüstü

Dizüstü bilgisayar, işinizin çoğunu yaptığınız yerdir. Aşağıdaki özelliklere öncelik verin:

Taşınabilirlik : Hafif ve taşıması kolay olan dizüstü bilgisayarlar, işiniz izin veriyorsa idealdir

İşlem gücü : Çoklu görev yapıyorsanız ve zorlu uygulamalar kullanıyorsanız, Advanced Micro Devices (AMD) Ryzen 5 veya 7 veya Intel i7 gibi modern işlemciler

Pil ömrü : Dizüstü bilgisayarınız pil ile 8-10 saat çalışmalıdır. Ancak pil ömrü günlük kullanımınıza da bağlıdır

Depolama: 256 GB katı hal sürücüsü (SSD) yeterli olacaktır. Ancak, büyük dosyaları depolamanız gerekiyorsa 512 GB veya daha yüksek bir sürücü tercih edin

Web kamerası

İşiniz video görüşmeleri, eğitimler veya web seminerleri yoluyla yoğun işbirliği gerektiriyorsa, dizüstü bilgisayarların yerleşik kameralarına güvenmek ideal olmayabilir. Aşağıdaki özelliklere sahip web kameralarına yatırım yapmayı düşünün:

Yüksek çözünürlük : Net ve keskin görüntüler için en az 1080p

Otomatik ışık düzeltme : Farklı ışık ayarlarında video netliğini sağlamak için

Otomatik çerçeveleme : Toplantılar sırasında hareket etseniz bile çerçevenin ortasında kalmanızı sağlar

Gürültü azaltıcı mikrofonlar: Arka plan gürültüsünü filtreleyerek ses netliğini koruyun

Çift monitör

Tek bir ekrandan birden fazla uygulama arasında geçiş yapmakta zorlanıyorsanız, çift monitör iyi bir yatırım olabilir. Yüksek çözünürlük, ayarlanabilir standlar ve renk doğruluğu gibi özellikleri göz önünde bulundurun. Ayrıca, tutarlı bir görsel deneyim için her iki monitörün çözünürlüğünü ve rengini kontrol edin.

Masaüstü bilgisayar

İşiniz grafik tasarım, video düzenleme veya yazılım geliştirme ile ilgiliyse, bir masaüstü bilgisayara ihtiyacınız olacaktır. Güçlü bir işlemciye ve büyük bir RAM'e sahip olan ve sorunsuz bir şekilde çalışmak için ihtiyaç duyacağınız birden fazla monitörü destekleyen bir model seçin.

Akıllı telefonlar

Frost & Sullivan'ın bir araştırmasına göre, akıllı telefonlar verimliliği yaklaşık %34 oranında artırabilir ve çalışanların her gün yaklaşık bir saatlik iş ve kişisel zaman kazanmasını sağlar. Çoğu uzaktan işbirliği aracına akıllı telefondan erişilebilir, böylece hareket halindeyken bile verimli çalışabilirsiniz.

Ergonomik mobilyalarla çalışma alanınızı optimize edin

Konfor önemlidir. Sonuçta, günün sekiz veya daha fazla saatini işte geçiriyorsunuz. Uzaktan çalışmanın verimliliğini artırmak için tüm ev ofis ipuçları arasında, bel desteği iyi ve ayarlanabilir bir masa gibi yüksek kaliteli ergonomik mobilyalara yatırım yapmak en önemli önceliğiniz olmalıdır.

Mobilya ihtiyaçları kişiden kişiye değişmekle birlikte, ev ofis alanınız için olmazsa olmazlardan bazıları şunlardır:

Ergonomik sandalye: Ev ofisi için ergonomik mobilyalar, iyi bir ofis sandalyesiyle başlar. Yüksekliği, sırtlığı ve kolçakları ayarlanabilir, nefes alabilen malzeme ve rahat dolgulu bir sandalye tercih edin

Ayakta durma masası: Ayarlanabilir bir ayakta durma masası, ayakta durma ve oturma arasında geçiş yapmanıza yardımcı olarak sırt ağrılarını ve kötü duruşu önlerken verimliliği artırır. Satın almadan önce, ev ofisinizdeki mevcut çalışma alanına göre yükseklik ayarları ve masa boyutu gibi özellikleri göz önünde bulundurun

Dizüstü bilgisayar standı: Dizüstü bilgisayar standı, ekranı göz hizasına getirerek boynunuzu ve gözlerinizi aşağıya doğru eğerek yormamanızı sağlar. Yüksekliği ve açısı kolayca ayarlanabilen bir model seçin

Masa lambası: Masa lambaları göz yorgunluğunu azaltır ve elinizdeki göreve odaklanmanıza yardımcı olur; odaklanma ve yaratıcılığı artırmak için ev ofisinizin vazgeçilmez bir parçasıdır

Yüksek hızlı internet bağlantısı edinin

Düzensiz internet bağlantısı, görevlerinizi aksatabilir ve iş motivasyonunuzu düşürebilir. Kesintisiz internet bağlantısı, görevlerinize odaklanmak ve takımlarınızla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmak için kesinlikle gereklidir.

En yakın İnternet Servis Sağlayıcınız (ISP) ile iletişime geçerek ihtiyaçlarınıza uygun geniş bant planını değerlendirin. Daha sonra hız kesintileri yaşamamak için veri planını ve kullanım sınırlarını doğru bir şekilde kontrol etmelisiniz.

İnternet bağlantınız kararsızsa, USB Type-C bağlantı noktasına sahip cihazları kullanmayı düşünün. Bu cihazlar Ethernet adaptörlerine bağlanabilir ve kararlı ve hızlı bir bağlantı sağlar. Bu, çok sayıda video görüşmesi yapıyorsanız veya büyük veri dosyalarıyla çalışıyorsanız özellikle önemlidir.

Evden çalışmak bazen gözlerinize, sırtınıza, bileklerinize ve boynunuza aşırı yük bindirebilir. Bunu önlemek için aşağıdaki gibi araçlara yatırım yapın:

Kablosuz fare: Kablosuz fare, sinir bozucu kabloların karışıklığından ve gerilme yaralanmaları riskinden kurtulmanızı sağlar, adaptörleri takıp çıkarmadan cihazlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Elinizin boyutuna, şekline ve tutuş tercihinize uygun bir fare seçin

Kablosuz klavye: Özellikle yazar veya kod geliştiriciyseniz, kablosuz klavye size iş yerinizde özgürce hareket etme esnekliği sağlar ve bilekleriniz ile omuzlarınızdaki yükü azaltır. Bileklerinizi zorlayan düz klavyelerden kaçının. Çalışırken bileklerinizi ve ön kollarınızı düz tutmak için eğimli klavyeler veya yerleşik destek ayakları ve yerleşik bilek dayanakları olan klavyeleri tercih edin

Monitör kolu: Ekrana yakından bakmak duruşunuzu zorlayabilir, bu nedenle dizüstü bilgisayarınızı veya bilgisayar ekranınızı serbestçe ayarlamak için bir monitör koluna ihtiyacınız vardır. Ev ofis kurulumunuz için, monitörünüzün yüksekliğini, eğimini ve dönüşünü ayarlamanıza olanak tanıyan dinamik bir monitör kolu kullanmayı düşünün. Bu, kötü duruş ve göz yorgunluğunu önlemeye yardımcı olabilir

Cihazlarınızın optimum ses kalitesini sağlayın

Evden anlamlı ve verimli bir şekilde çalışmak, hem gerçek zamanlı hem de eşzamansız video iletişimi gerektirir. Her iki video iletişim modu için de hoparlörler, kulaklıklar ve mikrofonlar gibi cihazlarınızın ses kalitesinin en iyi durumda olmasını sağlamanız gerekir.

Özellikle işiniz video konferanslar, podcast'ler veya dış paydaşlarla günlük toplantılar yapmayı içeriyorsa, video görüşmelerinizin ve kayıtlarınızın ses kalitesini iyileştirmek için masaüstü hoparlörlere ihtiyacınız olacaktır.

Daha fazla bilgi: Asenkron Çalışmadan En İyi Şekilde Yararlanma

Aydınlatma ve sıcaklığı ayarlayın

Çalışma ortamımız, işimiz hakkında nasıl hissettiğimizde büyük rol oynar. Işık ve sıcaklık, ses kadar ruh halimiz ve konsantrasyon seviyemiz için de önemlidir.

Uzun süre yapay veya loş ışığa maruz kaldığımızda kortizol seviyemiz düşer ve bu da uzun vadede uykululuk ve strese yol açar. Benzer şekilde, çok soğuk veya çok sıcak ortamlar da dikkatimizi işimizden ve yaratıcılığımızdan uzaklaştırarak fiziksel rahatsızlığımıza odaklanmamıza neden olur.

Uzaktan çalışmanın en büyük avantajlarından biri, aydınlatmayı ve sıcaklığı istediğimiz gibi ayarlayabilmemizdir. Mümkün olduğunca fazla doğal ışık alın ve odanızı görevlerinize odaklanmak için en uygun sıcaklıkta (çok sıcak veya çok soğuk olmamalı) tutun. Vücudunuz için neyin uygun olduğunu bulun ve alanınızı buna göre ayarlayın.

Uzaktan çalışma kurulumunuzda yeterli gün ışığı almıyorsa, masa lambaları ve zemin lambaları gibi parlak, gün ışığına benzer ışıklar kullanmayı düşünün. Doğru sıcaklıkta iyi aydınlatılmış bir ofiste, enerji seviyenizin ve verimliliğinizin nasıl arttığına şaşıracaksınız.

Aşırı gerilim koruyucularla cihazları güvenli hale getirin

Güç dalgalanmalarına ve hassas elektronik cihazlarımızın zarar görmesine neden olmak için çok az bir voltaj artışı yeterlidir.

Uzaktan çalışmayı geliştirmek için evden çalışma araçlarını artırmaya devam ederken, dizüstü bilgisayarlar, monitörler, şarj cihazları ve daha fazlası gibi elektronik cihazları aşırı gerilim koruyucularla güvence altına almak da çok önemlidir.

Yüksek kaliteli cihazları korumak için, yüksek joule değerine sahip bir aşırı gerilim koruyucu (joule değeri, aşırı gerilim koruyucunun arızalanmadan önce ne kadar enerji emebileceğini gösterir) arayın; temel koruma için en az 600 joule değerinde bir ürün tercih edin.

Ayrıca, aşırı gerilim koruyucuların ömrü sınırlıdır, bu nedenle enerji seviyeleri aşıldığında değiştirin. Enerjileri bittiğinde ve değiştirilmeleri gerektiğinde size bildiren göstergeleri olan aşırı gerilim koruyucuları tercih edin.

Evden çalışmak, enerji seviyenizi ve verimliliğinizi yönetmenin harika bir yoludur. Bu, gün ortasında 20 dakikalık dinlendirici bir şekerleme ya da enerjinizi yenilemek için blok çevresinde bir yürüyüş anlamına geliyorsa, hedeflerinize ulaştığınız sürece her şey mümkündür. Uzaktan çalışma ile her şey mümkün.

Tek zorluk, farklı zaman dilimlerinde veya farklı çalışma programlarında çalışan takım üyeleriyle işbirliği yapmak olabilir. İşte bu noktada özel görev yönetimi ve verimlilik araçlarına ihtiyacınız vardır.

ClickUp, proje yönetimini kolaylaştırarak ve görev güncellemeleriyle ilgili konuşmaları ortadan kaldırarak size zaman yönetimi hediye ediyor.

ClickUp Uzaktan Takım Proje Yönetimi Yazılımı ile, tüm takımlarınızı nerede olurlarsa olsunlar birden fazla projede sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilir hale getirebilirsiniz.

Uzaktan iş yönetimi için ClickUp ile başlayın. Benzersiz ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan sanal bir çalışma alanı oluşturun.

ClickUp Görevleri ile ilerlemeyi izleyin

ClickUp Görevleri ile, basit "Yapılacak" ve "Tamamlandı" durumlarının ötesine geçen özel görev durumları oluşturabilir ve bir projenin çeşitli aşamalarında takımınızın ilerlemesine ilişkin şeffaflık ve görünürlük sağlayabilirsiniz. Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

Görev türleriyle işleri yönetin ve takımlarınızın görevlerini net kategorilere ayırarak herkesin teslim edilecekler ve beklentiler konusunda net bir fikre sahip olmasını sağlayın. Örneğin, tasarım takımınız için görev türleri şöyle olabilir: web sitesi tasarımının yenilenmesi, satış sunumu tasarımı, ürün lansmanı sosyal medya gönderisi vb

Düşükten acilye kadar öncelik düzeyleri belirleyin, böylece takımlarınız acil görevleri kaçırmasın

Özel alanlarla görevler için bağlam sağlayın bağlantılar, açılır menüler ve ek bilgiler ekleyerek gidip gelerek iletişim kurma ihtiyacını ortadan kaldırın

İlgili ve bağımlı görevleri görev bağımlılıkları ile birbirine bağlayarak iki veya daha fazla ilgili görevi birbirine bağlayabilir ve ilerlemeyi kolayca izleyebilirsiniz

Özelleştirilebilir Görev Türleri ile projelerinizde netliği artırın ve görev yönetimi çabalarınızda organizasyonu iyileştirin

ClickUp Hedefleri ile dönüm noktalarınıza ulaşın

ClickUp Hedefler, net zaman çizelgeleri, hedefler ve otomatik ilerleme izleme dahil olmak üzere izlenebilir hedefler oluşturmanıza yardımcı olur. Bunu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Birden fazla görevi veya listeyi bir Hedefe bağlayın ve görevlerinizin genel ilerlemesini daha iyi izleyin

Hedefe ulaşmak için gerçekleştirilmesi gereken öğelerin listesini sayısallaştırmak için "Sayı Hedefleri" oluşturun

Satış ve gelir hedefleri gibi amaçların başarısını izlemek için "Parasal Hedefler" oluşturun

"Hedef İlerleme Rollup" ile birden fazla hedefin ilerlemesini tek bir görünümde görselleştirin

Hedeflerinizi en önemli KPI'lara kadar izleyin ve ilerlemeniz hakkında otomatik olarak ayrıntılı görünümler elde edin

ClickUp Gösterge Panelleri ile verimlilik hakkında içgörüler edinin

ClickUp Gösterge Panelleri ile verimliliğiniz hakkında anında bilgi edinebilirsiniz. Görevlerinizi önceliklendirmenize, ilerlemeyi görüntülemenize ve işinizin en önemli alanlarına odaklanmanıza olanak tanıyan kişiselleştirilmiş bir günlük gösterge paneli oluşturmak için kullanın.

Ayrıca bunu şu amaçlarla de kullanabilirsiniz:

Proje güncellemeleri, takım iş yükleri, zaman takibi, yazılım sprintleri ve daha fazlası hakkında güçlü bilgiler edinin

Zaman çizelgelerini izleyerek ve hangi projelerde kimin çalıştığını görerek kaliteli işleri daha hızlı tamamlamak için takım iş yüklerinin ayrıntılı görünümüne erişin

ClickUp 3.0'daki Gösterge Panelleri ile takımınız veya departmanınız genelindeki proje durumlarının ve kalan görevlerin bütünsel bir görünümünü elde edin

Burn-down grafiğini kullanarak yazılım geliştirme projenizin kalan iş yükünü görselleştirin, böylece sprint hedefinizi takip edebilir ve kaynakları akıllıca tahsis edebilirsiniz

Her türlü işe uygun 60'tan fazla kartla Gösterge Panellerini özelleştirin ve listeler, grafikler, çizelgeler ve daha fazlasını ekleyerek takımınız için kişiselleştirilmiş Gösterge Panelleri oluşturun

ClickUp Gösterge Panellerindeki Burndown Kart ile yazılım teslimatını hızlandırın

ClickUp Görünümleri ile günlük işlerinizi kolaylaştırın

ClickUp'ın geniş görünüm yelpazesiyle, işinizi ve ilerlemenizi 15'ten fazla esnek görünümle görselleştirebilirsiniz. Bu görünümler arasında Tablo, Kanban panosu, Gantt grafiği, Zihin Haritaları, Beyaz Tahtalar ve daha fazlası bulunur.

ClickUp'ın 15'ten fazla görünümünü kullanarak çeşitli işbirliği takımlarındaki bir projenin durumunu görün

Bunlar size şunları sağlar:

İşlerinizi istediğiniz şekilde görün, ilerlemeyi izleyin, darboğazları belirleyin ve verilere dayalı olarak takım kapasitesini yönetin

Takımınızla gerçek zamanlı beyin fırtınası yapın ve fikirleri, açıkça tanımlanmış zaman çizelgeleri ve atanan kişilerle somut görevlere dönüştürün

ClickUp İş Yükü Görünümü ile takımın bant genişliği hakkında anında bilgi edinin ve kapasitesinin altında çalışanları ve kapasitesinin üzerinde çalışan takım üyelerini belirleyin. Ek kaynak gerektiren görevleri belirleyin ve buna göre zaman çizelgeleri ve kaynaklar atayın

ClickUp İş Yükü Görünümü ile takımın bant genişliğini görselleştirin ve kaynakları birden fazla görev arasında akıllıca dağıtın

ClickUp Belgeleri ile gerçek zamanlı düzenlemeler yapın

SOP'ler, iş planları, bilgi tabanları veya wiki'ler oluşturmak istiyorsanız, ClickUp Belgeleri en iyi seçenektir. Belgeleri şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Takımınızla gerçek zamanlı olarak düzenleme yapın

Belgeleri iş akışlarına bağlayın ve metinleri somut görevlere dönüştürün

Takım üyelerine yorumlar ve eylem öğeleri atayın ve sıkı erişim denetimleriyle belgelerinizi koruyun

Belgelerinizi iş akışlarına bağlayın ve metinleri ClickUp Belgelerinde izlenebilir görevlere dönüştürün

Soru sormak, şüpheleri gidermek ve takım üyelerine yorumlar atamak söz konusu olduğunda, işlerinizi halletmek için ClickUp Yorumlarına güvenebilirsiniz. Şunları yapabilirsiniz:

Metnin belirli bölümlerine yanıt vermek için ilgili bölümü vurgulayın. Bu, görevlerinizde birden fazla soruya yanıt vermeniz veya birden fazla etkinliğe yanıt vermeniz gerektiğinde özellikle yararlıdır

Mevcut görevlerdeki yorumlardan yeni görevler ve alt görevler oluşturun, böylece daha sonra geri dönebilirsiniz

Yorumlarınızı doğrudan görevlere atayarak kullanıcıların görmesini sağlayın ve atanan yorumları Kontrol Listesi'nde hızlı bir şekilde görünüm

ClickUp Gelen Kutusu ile zahmetsiz iletişimi kolaylaştırın

ClickUp Gelen Kutusu ile tüm projelerinizde tek bir alandan takımınızla iletişim kurun. Size şunları sağlar:

En önemli bildirimleri vurgulayın ve daha sonra geri dönebileceğiniz bildirimleri ertelemeyin

Tüm bildirimlerinizle ilgili bağlamı görmek için görevlerinizi ve bildirimlerinizi yan yana görüntüleyin

Öncelikleriniz arasında hızla gezinmek ve işlerinizi tamamlamak için tasarlanan yenilenen ClickUp Gelen Kutusu ile görevlerinizi halledin

ClickUp Brain ile proje yönetiminizi güçlendirin

Bilgi ve güncellemeleri manuel olarak aramayı bırakın ve ClickUp Brain ile tüm iş sorularınıza anında yanıt alın. Size yardımcı olur:

ClickUp Brain'in AI Proje Yöneticisi ile projenizin ilerlemesi hakkında doğru güncellemeler alın

ClickUp Brain AI Writer for Work ile içeriği daha hızlı oluşturun ve düzenleyin. AI'yı kullanarak mesajlarınızdaki soruları yanıtlayın ve istediğiniz her türlü kullanım durumu için anında şablonlar oluşturun

ClickUp Brain ile proje özetleri oluşturun, sohbet konularını özetleyin ve içeriğinizi geliştirin

Ücretsiz ClickUp şablonunu kullanarak uzaktan iş süreçlerini planlayın

Uzaktan çalışmaya geçmeyi planlarken veya uzaktan çalışma işbirliğinizi güçlendirmek için çaba sarf ederken, başlangıç için kullanışlı bir yapıya ihtiyacınız olacak. ClickUp Uzaktan Çalışma Planı Şablonu ile bunu sizin için yaptık.

Bu Şablonu İndirin Coğrafi olarak dağınık takımlarda uzaktan çalışma verimliliğinizi artırmak için kullanıma hazır, tamamen özelleştirilebilir ClickUp Uzaktan Çalışma Planı Şablonu

Şablonun Zaman Çizelgesi Görünümü, görevleri görselleştirmenize ve düzenlemenize yardımcı olurken, Etkinlikler Görünümü beyin fırtınası yapmak ve fikirleri depolamak için bir alan sağlar. İlerleme Görünümü, görevlerin tamamlanma durumu hakkında sizi bilgilendirir ve Proje Başlıkları Görünümü, görev atamalarını ve takımın ilerlemesini izlemeyi kolaylaştırır. Bu görünümler birlikte, uzaktan çalışma projelerinizi planlamak, yürütmek ve izlemek için kapsamlı bir çözüm sunar.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Takımınızın uzaktan çalışmaya sorunsuz bir şekilde geçiş yapması için kapsamlı bir plan oluşturun

Her takım üyesinin rolünü ve beklentilerini belirleyin

Geçişle ilgili görevleri düzenleyin ve ilerlemeyi izleyin

Sizin için ilham kaynağı olacak en iyi ev ofis kurulum fikirleri

Her zaman motive ve verimli kalmak zor olabilir, ancak biraz ilham her zaman yardımcı olur.

Ev ofis kurulumunuz için ilham verecek birkaç fikir:

Masayı düzenli tutun: Çalışma alanınızı düzenli ve derli toplu tutmak için Çalışma alanınızı düzenli ve derli toplu tutmak için masanızı yalnızca birkaç masaüstü aksesuarı ve günlük kullandığınız eşyalarla düzenleyin . Bunlar kahve fincanınız, su şişeniz, iş için kullandığınız gadget'lar ve hızlı notlar için bir ajanda olabilir

Alanı aydınlık ve neşeli tutun: İyi aydınlatılmış ve uygun şekilde havalandırılmış bir ev ofisi, düşünmek, yaratmak ve en iyi performansınızı sergilemek için mükemmel bir yerdir.

İş ve eğlenceyi bir arada tutun: Çalışırken ilham ve neşe kaynağı olan şeyleri düşünün ve bunları ev ofisinize aşırı kalabalıklaştırmadan ekleyin. Bunlar kitaplarınız, müzik aletleriniz veya sevdiklerinizin çerçeveli fotoğrafları olabilir

Rahatlatıcı renkler ekleyin: Renklerin ruh halimiz ve deneyimlerimiz üzerindeki etkisini unutmayalım. Hoş Renklerin ruh halimiz ve deneyimlerimiz üzerindeki etkisini unutmayalım. Hoş bir ofis bitkisi ekleyerek veya mümkünse yanınızdaki duvarı neşeli bir renge boyayarak uzaktan çalıştığınız ofisinize rahatlatıcı renkler katın ve konsantrasyonunuzu ve ruh halinizi iyileştirin

Çok yönlü bir evden çalışma aracı kullanın: Evden çalışma aracını kullanarak takım işbirliğini ve görev yönetimini tek bir arayüzde bir araya getirmek, operasyonlarınızı daha net hale getirir ve uzaktan çalışmanın önündeki engelleri ortadan kaldırır

ClickUp ile Ev Ofis Kurulumunuzu Bir Üst Düzeye Taşıyın

Uzaktan çalışma ortamında dikkatiniz kolayca dağılabilir veya geleneksel bir ofisin düzenini ve altyapısını özleyebilirsiniz. Ancak ev ofis kurulumunuzu iyi planlarsanız, evden çalışırken de aynı rahatlığı hissedebilir ve hatta verimliliğinizde bir artış görebilirsiniz.

ClickUp, coğrafi olarak dağınık takımları tek bir platformda bir araya getirerek uzaktan çalışmayı mümkün kılar ve geliştirir. Takımların, birden fazla uygulama kullanmaya gerek kalmadan görevler üzerinde zahmetsizce işbirliği yapmalarını, takım arkadaşlarıyla iletişim kurmalarını, iş stratejileri oluşturmalarını ve fikir üretmelerini sağlar.

ClickUp Uzaktan Çalışma Planı Şablonu ile ev ofis kurulumunuzu bir üst seviyeye taşıyın ve uzaktan çalışmaya sorunsuz bir şekilde geçin. Neyse ki

unsplash aracılığıyla

Günlük rutininize verimlilik katan bir uzaktan ofis kurulumu için bazı adımları inceleyelim.

Çalışma alanı ayırın

İş-yaşam dengesi, evde özel bir çalışma alanıyla başlar. Ev ve iş arasında net bir sınır olmadığında, iş belgelerimiz, yapılacaklar listelerimiz ve cihazlarımız evin her yerine dağılabilir ve kaos ve kargaşa yaratabilir.

Verimliliği artırmak için evde çalışmaya yönelik birçok ipucu olsa da, evinizde iş için bir alan ayırmak ilk adım olmalıdır. Bu, beyninize iş moduna geçme zamanının geldiğini bildirir ve sizi verimlilik moduna geçirir.

Evde bir çalışma alanı belirlerken dikkate almanız gereken birkaç nokta:

Evde daha iyi konsantre olabileceğiniz daha sessiz bir alan seçin. Bu mümkün değilse, dikkatinizi dağıtan sesleri engellemek için gürültü önleyici kulaklıklar kullanın

Çevrimiçi toplantılarda başkalarının dikkatini dağıtmamak için minimalist bir arka plan sağlayın

Çalışma alanını bol doğal ışık alacak şekilde düzenleyin, çünkü bu zihinsel sağlık ve verimlilik için iyidir

Ruh halinizi ve yaratıcılığınızı artırmak için hoş bir manzaraya sahip bir yer seçin

Uzaktan çalışma, iş yerinde esneklik, konfor ve zaman tasarrufu sağlarken, farklı saat dilimlerinde takım işbirliğini sürdürmek ve istikrarlı bağlantı sağlamak gibi zorlukları da beraberinde getirir. İşte bu noktada yüksek kaliteli teknoloji araçları vazgeçilmez hale gelir.

İşte ihtiyacınız olan birkaç temel evden çalışma teknolojisi:

Dizüstü

Dizüstü bilgisayar, işinizin çoğunu yaptığınız yerdir. Aşağıdaki özelliklere öncelik verin:

Taşınabilirlik : Hafif ve taşıması kolay olan dizüstü bilgisayarlar, işiniz izin veriyorsa idealdir

İşlem gücü : Çoklu görev yapıyorsanız ve zorlu uygulamalar kullanıyorsanız, Advanced Micro Devices (AMD) Ryzen 5 veya 7 veya Intel i7 gibi modern işlemciler

Pil ömrü : Dizüstü bilgisayarınız pil ile 8-10 saat çalışmalıdır. Ancak pil ömrü günlük kullanımınıza da bağlıdır

Depolama: 256 GB katı hal sürücüsü (SSD) yeterli olacaktır. Ancak, büyük dosyalar depolamanız gerekiyorsa 512 GB veya daha yüksek bir sürücü tercih edin

Web kamerası

İşiniz video görüşmeleri, eğitimler veya web seminerleri yoluyla yoğun işbirliği gerektiriyorsa, dizüstü bilgisayarların yerleşik kameralarına güvenmek ideal olmayabilir. Aşağıdaki özelliklere sahip web kameralarına yatırım yapmayı düşünün:

Yüksek çözünürlük : Net ve keskin görüntüler için en az 1080p

Otomatik ışık düzeltme : Farklı ışık ayarlarında video netliğini sağlamak için

Otomatik çerçeveleme : Toplantılar sırasında hareket etseniz bile çerçevenin ortasında kalmanızı sağlar

Gürültü azaltıcı mikrofonlar: Arka plan gürültüsünü filtreleyerek ses netliğini koruyun

Çift monitör

Tek bir ekrandan birden fazla uygulama arasında geçiş yapmakta zorlanıyorsanız, çift monitör iyi bir yatırım olabilir. Yüksek çözünürlük, ayarlanabilir standlar ve renk doğruluğu gibi özellikleri göz önünde bulundurun. Ayrıca, tutarlı bir görsel deneyim için her iki monitörün çözünürlüğünü ve rengini kontrol edin.

Masaüstü bilgisayar

İşiniz grafik tasarım, video düzenleme veya yazılım geliştirme içeriyorsa, bir masaüstü bilgisayara ihtiyacınız olacaktır. Güçlü bir işlemciye ve büyük bir RAM'e sahip olan ve sorunsuz bir şekilde çalışmak için ihtiyaç duyacağınız birden fazla monitörü destekleyen bir model seçin.

Akıllı telefonlar

Frost & Sullivan'ın bir araştırmasına göre, akıllı telefonlar verimliliği yaklaşık %34 oranında artırabilir ve çalışanların her gün yaklaşık bir saatlik iş ve kişisel zaman kazanmasını sağlar. Çoğu uzaktan işbirliği aracına akıllı telefondan erişilebilir, böylece hareket halindeyken bile verimli çalışabilirsiniz.

Ergonomik mobilyalarla çalışma alanınızı optimize edin

Konfor önemlidir. Sonuçta, günün sekiz saatini veya daha fazlasını işte geçiriyorsunuz. Uzaktan çalışmanın verimliliğini artırmak için tüm ev ofis ipuçları arasında, bel desteği iyi ve ayarlanabilir bir masa gibi yüksek kaliteli ergonomik mobilyalara yatırım yapmak en önemli önceliğiniz olmalıdır.

Mobilya ihtiyaçları kişiden kişiye değişmekle birlikte, ev ofis alanınız için olmazsa olmazlardan bazıları şunlardır:

Ergonomik sandalye: Ev ofisi için ergonomik mobilyalar, iyi bir ofis sandalyesiyle başlar. Yüksekliği, sırtlığı ve kolçakları ayarlanabilir, nefes alabilen malzeme ve rahat dolgulu bir sandalye tercih edin

Ayakta duran masa: Ayarlanabilir bir ayakta duran masa, ayakta ve oturarak çalışmak arasında geçiş yapmanıza yardımcı olarak sırt ağrılarını ve kötü duruşu önlerken verimliliği artırır. Satın almadan önce, ev ofisinizdeki mevcut çalışma alanına göre yükseklik ayarları ve masa boyutu gibi özellikleri göz önünde bulundurun

Dizüstü bilgisayar standı: Dizüstü bilgisayar standı, ekranı göz hizasına getirerek boynunuzu ve gözlerinizi aşağıya doğru eğerek yormamanızı sağlar. Yüksekliği ve açısı kolayca ayarlanabilen bir model seçin

Masa lambası: Masa lambaları göz yorgunluğunu azaltır ve elinizdeki göreve odaklanmanıza yardımcı olur; odaklanma ve yaratıcılığı artırmak için ev ofisinizin vazgeçilmez bir parçasıdır

Yüksek hızlı internet bağlantısına öncelik verin

Düzensiz internet bağlantısı, görevlerinizi aksatabilir ve iş motivasyonunuzu düşürebilir. Görevlerinize odaklanmak ve takımlarınızla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmak için kesintisiz internet bağlantısı kesinlikle gereklidir.

En yakın İnternet Servis Sağlayıcınız (ISP) ile iletişime geçerek ihtiyaçlarınıza uygun geniş bant planını değerlendirin. Daha sonra hız kesintileri yaşamamak için veri planını ve kullanım sınırlarını doğru bir şekilde kontrol etmelisiniz.

İnternet bağlantınız kararsızsa, USB Type-C bağlantı noktasına sahip cihazları kullanmayı düşünün. Bu cihazlar Ethernet adaptörlerine bağlanabilir ve kararlı ve hızlı bir bağlantı sağlar. Bu, çok sayıda video görüşmesi yapıyorsanız veya büyük veri dosyalarıyla çalışıyorsanız özellikle önemlidir.

Evden çalışmak bazen gözlerinize, sırtınıza, bileklerinize ve boynunuza aşırı yük bindirebilir. Bunu önlemek için aşağıdaki gibi araçlara yatırım yapın:

Kablosuz fare: Kablosuz fare, sinir bozucu kabloların karışıklığından ve gerilme yaralanmaları riskinden kurtulmanızı sağlar, adaptörleri çıkarıp takmadan cihazlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Elinizin boyutuna, şekline ve tutuş tercihinize uygun bir fare seçin

Kablosuz klavye: Özellikle yazar veya kod geliştiriciyseniz, kablosuz klavye size iş yerinizde özgürce hareket etme esnekliği sağlayarak bilek ve omuzlarınızda oluşan gerginliği azaltır. Bileklerinizi zorlayan düz klavyelerden kaçının. Çalışırken bileklerinizi ve kollarınızı düz tutmak için eğimli klavyeler veya yerleşik destek ayakları ve bilek dayama yerleri bulunan klavyeleri tercih edin

Monitör kolu: Ekrana yakından bakmak duruşunuzu zorlayabilir, bu nedenle dizüstü bilgisayarınızı veya bilgisayar ekranınızı serbestçe ayarlamak için bir monitör koluna ihtiyacınız vardır. Ev ofis kurulumunuz için, monitörünüzün yüksekliğini, eğimini ve dönüşünü ayarlamanıza olanak tanıyan dinamik bir monitör kolu kullanmayı düşünün. Bu, kötü duruş ve göz yorgunluğunu önlemeye yardımcı olabilir

Cihazlarınızın optimum ses kalitesini sağlayın

Evden anlamlı ve verimli bir şekilde çalışmak, hem gerçek zamanlı hem de eşzamansız video iletişimi gerektirir. Her iki video iletişim modu için de hoparlörler, kulaklıklar ve mikrofonlar gibi cihazlarınızın ses kalitesinin en iyi şekilde olmasını sağlamanız gerekir.

Özellikle işiniz video konferanslar, podcast'ler veya dış paydaşlarla günlük toplantılar yapmayı içeriyorsa, video görüşmelerinizin ve kayıtlarınızın ses kalitesini iyileştirmek için masaüstü hoparlörlere ihtiyacınız olacaktır.

Daha fazla bilgi: Asenkron Çalışmadan En İyi Şekilde Yararlanma

Aydınlatma ve sıcaklığı ayarlayın

Çalışma ortamımız, işimize karşı hissettiklerimizde büyük rol oynar. Işık ve sıcaklık, ses kadar ruh halimiz ve konsantrasyon seviyemiz için de önemlidir.

Uzun süre yapay veya loş ışığa maruz kaldığımızda kortizol seviyemiz düşer ve bu da uzun vadede uykululuk ve strese yol açar. Benzer şekilde, çok soğuk veya çok sıcak ortamlar da dikkatimizi işimizden ve yaratıcılığımızdan uzaklaştırarak fiziksel rahatsızlığımıza odaklanmamıza neden olur.

Uzaktan çalışmanın en büyük avantajlarından biri, aydınlatmayı ve sıcaklığı istediğimiz gibi ayarlayabilmemizdir. Mümkün olduğunca fazla doğal ışık alın ve odanızı görevlerinize odaklanmak için en uygun sıcaklıkta (çok sıcak veya çok soğuk değil) tutun. Vücudunuz için neyin uygun olduğunu bulun ve alanınızı buna göre ayarlayın.

Uzaktan çalışma kurulumunuzda yeterli gün ışığı almıyorsa, masa lambaları ve zemin lambaları gibi parlak, gün ışığına benzer ışıklar kullanmayı düşünün. Doğru sıcaklıkta iyi aydınlatılmış bir ofiste, enerji seviyenizin ve verimliliğinizin nasıl arttığına şaşıracaksınız.

Aşırı gerilim koruyucularla cihazları güvenli hale getirin

Güç dalgalanmalarına ve hassas elektronik cihazlarımızın zarar görmesine neden olmak için çok az bir voltaj artışı yeterlidir.

Uzaktan çalışmayı geliştirmek için evden çalışma araçlarını artırmaya devam ederken, dizüstü bilgisayarlar, monitörler, şarj cihazları ve daha fazlası gibi elektronik cihazları aşırı gerilim koruyucularla korumak da çok önemlidir.

Yüksek kaliteli cihazları korumak için, yüksek joule değerine sahip bir aşırı gerilim koruyucu (joule değeri, aşırı gerilim koruyucunun arızalanmadan önce ne kadar enerji emebileceğini gösterir) arayın; temel koruma için en az 600 joule değerinde bir ürün tercih edin.

Ayrıca, aşırı gerilim koruyucuların ömrü sınırlıdır, bu nedenle enerji seviyeleri aşıldığında değiştirin. Enerjileri bittiğinde ve değiştirilmeleri gerektiğinde size bildiren göstergeleri olan aşırı gerilim koruyucuları tercih edin.

Evden çalışmak, enerji seviyenizi ve verimliliğinizi yönetmenin harika bir yoludur. Bu, gün ortasında 20 dakikalık dinlendirici bir şekerleme ya da enerjinizi yenilemek için blok çevresinde bir yürüyüş anlamına geliyorsa, hedeflerinize ulaştığınız sürece her şey mümkündür. Uzaktan çalışma ile her şey mümkün.

Tek zorluk, farklı saat dilimlerinde veya farklı çalışma programlarında çalışan takım üyeleriyle işbirliği yapmak olabilir. İşte bu noktada özel görev yönetimi ve verimlilik araçlarına ihtiyacınız vardır.

ClickUp, proje yönetimini kolaylaştırarak ve görev güncellemeleriyle ilgili konuşmaları azaltarak size zaman yönetimi olanağı sunar.

ClickUp Uzaktan Takım Proje Yönetimi Yazılımı ile, tüm takımlarınızı nerede olurlarsa olsunlar birden fazla projede sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilir hale getirebilirsiniz.

Uzaktan iş yönetimi için ClickUp ile başlayın. Benzersiz ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan sanal bir çalışma alanı oluşturun.

ClickUp Görevleri ile ilerlemeyi izleyin

ClickUp Görevleri ile, basit "Yapılacaklar" ve "Tamamlandı" durumlarının ötesine geçen özel görev durumları oluşturabilir ve bir projenin çeşitli aşamalarında takımınızın ilerlemesine ilişkin şeffaflık ve görünürlük sağlayabilirsiniz. Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

Görev türleriyle işleri yönetin ve takımlarınızın görevlerini net kategoriler halinde düzenleyin, böylece herkesin teslim edilecekler ve beklentiler konusunda net bir fikri olsun. Örneğin, tasarım takımınız için görev türleri şöyle olabilir: web sitesi tasarımının yenilenmesi, satış sunumu tasarımı, ürün lansmanı sosyal medya gönderisi vb

Düşükten acilye kadar öncelik düzeyleri belirleyin, böylece takımlarınız acil görevleri kaçırmasın

Özel alanlarla görevler için bağlam sağlayın bağlantılar, açılır menüler ve ek bilgiler ekleyerek iletişimin iki yönlü olmasını sağlayın

İlgili ve bağımlı görevleri görev bağımlılıkları ile birbirine bağlayarak iki veya daha fazla ilgili görevi birbirine bağlayabilir ve ilerlemeyi kolayca izleyebilirsiniz

Özelleştirilebilir Görev Türleri ile projelerinizde netliği artırın ve görev yönetimi çabalarınızda organizasyonu iyileştirin

ClickUp Hedefleri ile dönüm noktalarınıza ulaşın

ClickUp Hedefler, net zaman çizelgeleri, hedefler ve otomatik ilerleme izleme dahil olmak üzere izlenebilir hedefler oluşturmanıza yardımcı olur. Bunu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Birden fazla görevi veya listeyi bir Hedefe bağlayın ve görevlerinizin genel ilerlemesini daha iyi izleyin

Hedefe ulaşmak için gerçekleştirilmesi gereken öğelerin listesini sayısallaştırmak için "Sayı Hedefleri" oluşturun

Satış ve gelir hedefleri gibi hedeflerin başarısını izlemek için "Parasal Hedefler" oluşturun

"Hedef İlerleme Rollup" ile birden fazla Hedefin ilerlemesini tek bir görünümde görselleştirin

Hedeflerinizi en önemli KPI'lara kadar izleyin ve ilerlemenizle ilgili ayrıntılı görünümleri otomatik olarak alın

ClickUp Gösterge Panelleri ile verimlilik hakkında içgörüler edinin

ClickUp Gösterge Panelleri ile verimliliğiniz hakkında anında bilgi edinebilirsiniz. Görevlerinizi önceliklendirip ilerlemeyi görüntüleyebileceğiniz ve işinizin en önemli alanlarına odaklanabileceğiniz kişiselleştirilmiş bir günlük gösterge paneli oluşturmak için kullanın.

Ayrıca bunu şu amaçlarla de kullanabilirsiniz:

Proje güncellemeleri, takım iş yükleri, zaman takibi, yazılım sprintleri ve daha fazlası hakkında güçlü bilgiler edinin

Zaman çizelgelerini izleyerek ve hangi projelerde kimin çalıştığını görerek kaliteli işleri daha hızlı tamamlamak için takım iş yüklerinin ayrıntılı görünümüne erişin

ClickUp 3.0'daki Gösterge Panelleri ile takımınız veya departmanınız genelindeki proje durumlarının ve kalan görevlerin bütünsel bir görünümünü elde edin

Burn-down grafiğini kullanarak yazılım geliştirme projenizin kalan iş yükünü görselleştirin, böylece sprint hedefinizi takip edebilir ve kaynakları akıllıca dağıtabilirsiniz

Her türlü işe uygun 60'tan fazla kartla gösterge panellerini özelleştirin ve listeler, grafikler, çizelgeler ve daha fazlasını ekleyerek takımınız için kişiselleştirilmiş gösterge panelleri oluşturun

ClickUp Gösterge Panellerindeki Burndown Kart ile yazılım teslimatını hızlandırın

ClickUp Görünümleri ile günlük işlerinizi kolaylaştırın

ClickUp'ın geniş görünüm yelpazesiyle, işinizi ve ilerlemesini 15'ten fazla esnek görünümle görselleştirebilirsiniz. Bu görünümler arasında Tablo, Kanban panosu, Gantt grafiği, Zihin Haritaları, Beyaz Tahtalar ve daha fazlası bulunur.

ClickUp'ın 15'ten fazla görünümünü kullanarak çeşitli işbirliği takımlarındaki bir projenin durumunu görün

Bunlar size şunları sağlar:

İşlerinizi istediğiniz şekilde görün, ilerlemeyi izleyin, darboğazları belirleyin ve verilere dayalı olarak takım kapasitesini yönetin

Takımınızla gerçek zamanlı beyin fırtınası yapın ve fikirleri, açıkça tanımlanmış zaman çizelgeleri ve atanan kişilerle somut görevlere dönüştürün

ClickUp İş Yükü Görünümü ile takımın bant genişliği hakkında anında bilgi edinin ve kapasitesinin altında çalışanları ve kapasitesinin üzerinde çalışan takım üyelerini belirleyin. Ek kaynak gerektiren görevleri belirleyin ve buna göre zaman çizelgeleri ve kaynaklar atayın

ClickUp İş Yükü Görünümü ile takımın bant genişliğini görselleştirin ve kaynakları birden fazla görev arasında akıllıca dağıtın

ClickUp Belgeleri ile gerçek zamanlı düzenlemeler yapın

SOP'ler, iş planları, bilgi tabanları veya wiki'ler oluşturmak istiyorsanız, ClickUp Belgeleri en iyi seçenektir. Belgeleri şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Takımınızla gerçek zamanlı olarak düzenleme yapın

Belgeleri iş akışlarına bağlayın ve metinleri somut görevlere dönüştürün

Takım üyelerine yorumlar ve eylem öğeleri atayın ve sıkı erişim denetimleriyle belgelerinizi koruyun

Belgelerinizi iş akışlarına bağlayın ve metinleri ClickUp Belgelerinde izlenebilir görevlere dönüştürün

Soru sormak, şüpheleri gidermek ve takım üyelerine yorumlar atamak söz konusu olduğunda, işlerinizi halletmek için ClickUp Yorumlarına güvenebilirsiniz. Şunları yapabilirsiniz:

Metnin belirli bölümlerine yanıt vermek için ilgili bölümü vurgulayın. Bu, görevlerinizde birden fazla soruya yanıt vermeniz veya birden fazla etkinliğe yanıt vermeniz gerektiğinde özellikle yararlıdır

Mevcut görevlerdeki yorumlardan yeni görevler ve alt görevler oluşturun, böylece daha sonra geri dönüp devam edebilirsiniz

Yorumları doğrudan görevlere atayarak kullanıcıların yorumlarınızı görmesini sağlayın ve atanan yorumları Kontrol Listesi'nde hızlı bir şekilde görüntüleyin

ClickUp Gelen Kutusu ile zahmetsiz iletişimi kolaylaştırın

ClickUp Gelen Kutusu ile tüm projelerinizde tek bir alandan takımınızla iletişim kurun. Size şunları sağlar:

En önemli bildirimleri vurgulayın ve daha sonra geri dönebileceğiniz bildirimleri ertelemeyin

Tüm bildirimlerinizle ilgili bağlamı görmek için görevlerinizi ve bildirimlerinizi yan yana görüntüleyin

Öncelikleriniz arasında hızla gezinmek ve işlerinizi halletmek için tasarlanan yenilenen ClickUp Gelen Kutusu ile görevlerinizi halledin

ClickUp Brain ile proje yönetiminizi güçlendirin

Bilgi ve güncellemeleri manuel olarak aramayı bırakın ve ClickUp Brain ile tüm iş sorularınıza anında yanıt alın. Size yardımcı olur:

ClickUp Brain'in AI Proje Yöneticisi ile projenizin ilerlemesi hakkında doğru güncellemeler alın

ClickUp Brain AI Writer for Work ile içeriği daha hızlı oluşturun ve düzenleyin. AI'yı kullanarak mesajlarınızdaki soruları yanıtlayın ve istediğiniz her türlü kullanım durumu için anında şablonlar oluşturun

ClickUp Brain ile proje özetleri oluşturun, sohbet konularını özetleyin ve içeriğinizi geliştirin

Ücretsiz ClickUp şablonunu kullanarak uzaktan çalışma süreçlerini planlayın

Uzaktan çalışmaya geçmeyi planlarken veya uzaktan çalışma işbirliğinizi güçlendirmek için çaba sarf ederken, başlangıç için kullanışlı bir yapıya ihtiyacınız olacak. ClickUp Uzaktan Çalışma Planı Şablonu ile bunu sizin için yaptık.

Bu Şablonu İndirin Coğrafi olarak dağınık takımlarda uzaktan çalışma verimliliğinizi artırmak için kullanıma hazır, tamamen özelleştirilebilir ClickUp Uzaktan Çalışma Planı Şablonu

Şablonun Zaman Çizelgesi Görünümü, görevleri görselleştirmenize ve düzenlemenize yardımcı olurken, Etkinlikler Görünümü beyin fırtınası yapmak ve fikirleri depolamak için bir alan sağlar. İlerleme Görünümü, görevlerin tamamlanma durumu hakkında sizi bilgilendirir ve Proje Başlıkları Görünümü, görev atamalarını ve takımın ilerlemesini izlemeyi kolaylaştırır. Bu görünümler birlikte, uzaktan çalışma projelerinizi planlamak, yürütmek ve izlemek için kapsamlı bir çözüm sunar.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Takımınızın uzaktan çalışmaya sorunsuz bir şekilde geçiş yapması için kapsamlı bir plan oluşturun

Her takım üyesinin rolünü ve beklentilerini belirleyin

Geçişle ilgili görevleri düzenleyin ve ilerlemeyi izleyin

Sizin için ilham kaynağı olacak en iyi ev ofis kurulum fikirleri

Her zaman motive ve verimli kalmak zor olabilir, ancak biraz ilham her zaman yardımcı olur.

Ev ofis kurulumunuz için ilham verecek birkaç fikir:

Masayı düzenli tutun: Çalışma alanınızı düzenli ve derli toplu tutmak için Çalışma alanınızı düzenli ve derli toplu tutmak için masanızı yalnızca birkaç masaüstü aksesuarı ve günlük kullandığınız eşyalarla düzenleyin . Bunlar kahve fincanınız, su şişeniz, iş için kullandığınız gadget'lar ve hızlı notlar için bir ajanda olabilir

Alanı aydınlık ve neşeli tutun: İyi aydınlatılmış ve uygun şekilde havalandırılmış bir ev ofisi, düşünmek, yaratmak ve en iyi performansınızı sergilemek için mükemmel bir yerdir.

İş ve eğlenceyi bir arada tutun: Çalışırken ilham ve neşe kaynağı olan şeyleri düşünün ve bunları ev ofisinize aşırı kalabalıklaştırmadan ekleyin. Bunlar kitaplarınız, müzik aletleriniz veya sevdiklerinizin çerçeveli fotoğrafları olabilir

Rahatlatıcı renkler ekleyin: Renklerin ruh halimiz ve deneyimlerimiz üzerindeki etkisini unutmayalım. Hoş Renklerin ruh halimiz ve deneyimlerimiz üzerindeki etkisini unutmayalım. Hoş bir ofis bitkisi ekleyerek veya mümkünse yanınızdaki duvarı neşeli bir renge boyayarak uzaktan çalıştığınız ofisinize rahatlatıcı renkler katın ve konsantrasyonunuzu ve ruh halinizi iyileştirin

Çok yönlü bir evden çalışma aracı kullanın: Evden çalışma aracını kullanarak takım işbirliğini ve görev yönetimini tek bir arayüzde bir araya getirmek, operasyonlarınızı daha net hale getirir ve uzaktan çalışmanın önündeki engelleri ortadan kaldırır

ClickUp ile Ev Ofis Kurulumunuzu Bir Üst Düzeye Taşıyın

Uzaktan çalışma ortamında dikkatiniz kolayca dağılabilir veya geleneksel bir ofisin düzenini ve altyapısını özleyebilirsiniz. Ancak ev ofis kurulumunuzu iyi planlarsanız, evden çalışırken de aynı rahatlığı hissedebilir ve hatta verimlilikte bir artış görebilirsiniz.

ClickUp, coğrafi olarak dağınık takımları tek bir platformda bir araya getirerek uzaktan çalışmayı mümkün kılar ve geliştirir. Takımların, birden fazla uygulama kullanmaya gerek kalmadan görevler üzerinde zahmetsizce işbirliği yapmalarını, takım arkadaşlarıyla iletişim kurmalarını, iş stratejileri oluşturmalarını ve fikir üretmelerini sağlar.

ClickUp Uzaktan Çalışma Planı Şablonu ile ev ofis kurulumunuzu bir üst seviyeye taşıyın ve uzaktan çalışmaya sorunsuz bir şekilde geçin. Neyse ki, en yararlı ClickUp özelliklerinden bazıları ek ücret ödemeden sunuluyor! ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve ilk elden deneyimleyin.