Web Sitesi Lansman Kontrol Listesi Nasıl Oluşturulur (+Şablonlar)

Bir dijital pazarlamacı olarak, mükemmel web sitesini tasarlamak için haftalarca, aylarca çaba harcadınız. Ve şimdi, nefesinizi tutarak büyük günü bekliyorsunuz. Yeni web siteniz işinizin yüzü olacak, bu nedenle lansman tarihi yaklaştıkça, aşağıdakiler gibi bir dizi endişe verici soru ile boğuşuyor olabilirsiniz:

"Yeni sitem çökerse ne olur?"

"Grafikler işe yaramazsa ne olur?"

"Sayfalar yeterince hızlı yüklenmezse ne olur?"

"Ziyaretçilerimin nereden geldiğini nasıl bilebilirim?"

Bir web sitesinin olması gerektiği gibi çalışması, yani markanızın sanal amiral gemisi olması için, UX tasarımından arka uç güvenliğine ve arama motoru optimizasyonuna kadar birçok şeyin kusursuz bir şekilde çalışması gerekir. Bu konuda ne kadar planlama ve özen gösterirseniz gösterin, asla fazla dikkatli olamazsınız.

İşte bu noktada web sitesi lansmanı kontrol listesi devreye girer. Kontrol listesi, önemli bilgilerin gözden kaçmamasını sağlar. Her bir öğeyi kontrol ederek, lansmanın başarılı olmasını garanti edersiniz.

Bu yazıda, web sitenizi yayınlanmaya hazır hale getirmenize yardımcı olacağız. Ayrıca, ClickUp'ın web sitesi kontrol listesi şablonu ve proje yönetimi özellikleri ile bu yolculuğunuzda size nasıl destek olduğunu da ele alacağız.

Hazır mısınız? Başlayalım! 🚀

Lansman Öncesi Kontrol Listesi: İçerik, SEO, Tasarım ve Teknik Kurulum

1. Web sitesi içeriği incelemesi

Bir web sitesi genellikle şunları içerir: Ürün teklifleri ve avantajları

"Hakkımızda" bölümü

Politika sayfaları (altbilgide)

Multimedya (ör. resimler, videolar, GIF'ler)

Gezinti menüleri (ekmek kırıntıları dahil)

Harekete geçirici mesaj (CTA) düğmeleri ve iletişim formları

Yeni web sitenizin her bir web sayfasındaki tüm içeriği titizlikle inceleyin ve yazım hataları ve imla hataları olmadığından ve okunaklı olduğundan emin olun. İçeriği içerik yönetim sistemine yüklemeden önce takım üyelerinden ikinci ve üçüncü kez okumasını isteyin, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

Hatasız içerik, profesyonelliği ve özgünlüğü sergilemek için çok önemlidir, bu nedenle bu adımı atlamayın.

İletişim bilgileri gibi ayrıntılar içeren web sayfalarına özellikle dikkat edin; web sitenizi ziyaret edenlerin size ulaşabilmesini istersiniz. Marka kimliğiniz ve sunduğunuz ürün ve hizmetlerle tam olarak uyumlu olmayan metinler varsa, bunları gerektiği gibi düzenleyin.

Ayrıca, CTA düğmelerinizin doğru metni içerdiğinden ve tıklanma olasılığını artıracak kadar ilgi çekici olduğundan emin olun.

Web sitenize trafik çekmek için ClickUp'ı içerik pazarlama yazılımı olarak kullanın. Her bir web sitesi sayfasını veya bir grup sayfayı ClickUp Görevlerine dönüştürebilir ve "Taslak", "İnceleniyor", "Son" ve "Onaylandı" gibi özel alanlar oluşturarak durumlarını kolayca izleyebilirsiniz. Bu, sizin veya takımınızın tek bir iyileştirme fırsatını bile kaçırmamanızı sağlar.

Atanan yorumlar, eylem öğelerinin nerede oluşturulursa oluşturulsun kaybolmamasını sağlar

2. Arama motorları için kapsamlı SEO kontrolü

Yeni web sitenizde "Yayınla" düğmesine basmadan önce, sayfadaki tüm temel SEO unsurlarını tamamladığınızdan emin olun.

Lansman öncesi kontrol listesinin bir parçası olarak aşağıdaki soruları yanıtlayın: Anahtar kelimeleri web içeriğinize doğal bir şekilde entegre ettiniz mi?

Sayfa başlıklarınızda sıralanmasını istediğiniz anahtar kelimeler var mı?

Görselleriniz için alternatif metin eklediniz mi?

Sayfa meta açıklamalarınız optimize edildi mi?

Anahtar kelimeler, Google ve Bing gibi arama motorlarının web sitenizin içeriğinin alakalı olup olmadığını belirlemesine yardımcı olur. Ahrefs, SEMrush veya Google'ın Anahtar Kelime Planlayıcı gibi araçları kullanarak anahtar kelime araştırması yapabilirsiniz.

3. Web sitesi tasarımınızı gözden geçirin

Genel tasarım teması ve yapısının uyumlu olmasını sağlamak için UX tasarımcınızla yakın bir şekilde çalışın. Tasarım projelerini yönetmek için çeşitli stratejiler kullanarak bunu sistematik bir şekilde yapabilirsiniz.

Lansmandan önce, farklı takım üyelerinden hızlı bir nabız kontrolü yapın ve web sitesinin işinizle uyumlu, tutarlı bir düzen ve temaya sahip olup olmadığını kontrol edin. Tüm içeriğinizin (metin ve görsel) de buna odaklandığından emin olun. UX tasarımcısı, her sayfanın aynı arka plan renklerini, metin renklerini ve yazı tiplerini, beyaz alanları, resim altyazı biçimini vb. kullandığından emin olur.

Daha iyi dönüşümler ve daha büyük etki için stok fotoğraf kullanmaktan kaçının; bunun yerine, profesyonel bir fotoğrafçı tarafından markanız için özel olarak çekilmiş yüksek kaliteli görseller veya özel olarak tasarlanmış grafikler kullanın. Görsellerin tüm cihazlarda hızlı yüklenmesini sağlamak için TinyPNG gibi bir araç kullanarak kaliteden ödün vermeden görsellerin boyutlarını sıkıştırın.

Çoğu ziyaretçi temiz bir web sitesi deneyimi ister, bu nedenle sayfalarınızın içerikle dolu olmadığından emin olun. Her sayfayı metin, görseller ve boş alanların akıllıca bir karışımı olarak tasarlayın ve uygun yerlere CTA'lar ekleyin.

Ayrıca, marka bilinirliğini artırmak için web sitenizin logosu yüksek çözünürlüklü bir sürümünü başlık, altbilgi ve diğer önemli alanlara eklemelisiniz.

Tasarım varlıklarınızı web tasarım araçları Figma ve InVision ile ClickUp'a entegre edin, tüm tasarım dosyalarınıza platform içinden doğrudan erişin. Böylece takımınız, araçlar arasında geçiş yapmadan tasarımları kolayca inceleyebilir, yorumlayabilir ve üzerinde işbirliği yapabilir.

💡Profesyonel İpucu: ClickUp'ı içerik yönetim sisteminize, web sitesi oluşturucunuza, web sitesi analiz araçlarınıza, tasarım platformunuza ve teknoloji yığınınızdaki diğer araçlara bağlamak için ClickUp Entegrasyonlarını kullanmayı düşünün.

4. İçerik Yönetim Sisteminizi Değerlendirin

Web siteniz için uygun bir CMS seçin. WordPress, Joomla ve Drupal gibi AI web sitesi oluşturucular, kapsamlı özelleştirme özellikleri ve kullanıcı dostu arayüzler sunan sağlam platformlar sağlar.

Sürükle ve bırak işlevselliği ile çok çeşitli eklentiler ve temalar kurabilirsiniz, böylece tasarımcı veya geliştirici olmasanız bile profesyonel görünümlü bir siteye kolayca sahip olabilirsiniz.

Web sitesi lansmanı öncesi:

İçerik entegrasyon sürecini doğrulayın

CMS fonksiyonlarını iyice test ettiğinizden emin olun

Sitenizin performans ve güvenlik gereksinimlerini karşıladığını doğrulayın

💡Profesyonel İpucu: İş web sitenizi başlatırken, alan adınızı satın almak şarttır. Çoğu CMS platformu ve web sitesi oluşturucu, web barındırma hizmetleri için planlar içerir, bu nedenle alan adınızı satın alın, web sitenize bağlayın ve hazırsınız.

5. Site kullanıcı deneyimini ve erişilebilirliğini değerlendirin

Sektörünüz ne olursa olsun, web tasarımınız estetik ve genel işlevsellik arasında ince bir dengeye sahip olmalıdır. Web sitenizin her yerde sorunsuz bir şekilde çalıştığından emin olmak için farklı cihazlar, tarayıcılar ve işletim sistemlerinde test edin.

Gezinme yolculuğuna dikkat edin ve menülerinizi ve düğme yerleşimlerini değiştirerek gezinmeyi daha sezgisel hale getirin. Örneğin, ziyaretçilerin ana sayfaya kolayca geri dönmelerini sağlamak için ana sayfanıza bağlantı veren logonuzu site başlığına ekleyin.

Web sitenizin kullanıcı deneyimi de arama motoru sıralamalarını etkiler, bu da daha düşük hemen çıkma oranları, daha yüksek tıklama oranları, daha uzun kalma süreleri ve daha fazla etkileşim anlamına gelir. Tüm bu metrikler, kullanıcıların web sitenizi yararlı bulduğunu gösterir.

Ayrıca, metin okuma yazılımı veya diğer yardımcı çözümleri kullananların sitenizde gezinebilmesi için erişilebilirlik özelliklerinizi test edin. Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri (WCAG), bu konuda size yardımcı olacak bir dizi standart sağlar.

💡Profesyonel İpucu: ClickUp'ın Hedefler özelliğini kullanarak bu adım için belirli, ölçülebilir hedefler belirleyin. Örneğin, e-ticaret sitenizin erişilebilirlik puanını iyileştirmek için, tüm resimlerin açıklayıcı alternatif metinlere sahip olmasını sağlamak, klavye navigasyonunu iyileştirmek veya renk kontrast oranlarını optimize etmek gibi görevleri içeren alt hedefler oluşturun.

Ayrıntılı Gösterge Panelleri oluşturun ve sprint puanı ilerlemesi, duruma göre görevler ve görünüme göre hataları görmek için kolayca Kartlar ekleyin

6. Sitenizin kalıcı bağlantı yapısını yapılandırın

Hepimiz, sonsuz gibi görünen harf ve sayılardan oluşan URL'lere erişmişizdir. Ancak, en iyi şekilde aranabilir olmak için, web sitenizin sayfalarının URL'lerini açık ve açıklayıcı olacak şekilde yeniden yapılandırmanız gerekir.

İlk olarak, her sayfa URL'sine birincil anahtar kelimeyi eklemelisiniz. Örneğin, sayfalarınızdan biri sağlıklı tarifler hakkındaysa, URL'de rastgele metin dizileri (örneğin, "pageid=12345" veya "post=abcde123") yerine seçtiğiniz anahtar kelime olan "Şükran Günü için sağlıklı tarifler" yer almalıdır

Doğru URL: www. web siteniz. com/healthy-recipes-for-thanksgiving Yanlış URL: www. web siteniz. com/pageid=12345

7. XML site haritası oluşturun

XML site haritası, arama motorlarının indekslemesini istediğiniz web sitenizdeki tüm URL'leri içeren bir dosyadır. XML Sitemaps Generator ve SEOptimer gibi çeşitli araçlar, bu konuda size yardımcı olmak için çevrimiçi olarak mevcuttur.

Tüm XML site haritası şablonları tüm URL'leri açıkça gösterir, bu nedenle herhangi bir yazım hatası bulursanız düzeltin.

Ayrıca, site tarayıcılarının harici bağlantıları nasıl işleyeceğini veya belirli aracıları nasıl bloklayacağını belirtmek için bir robots.txt dosyası oluşturmalısınız. Bu, web sitenizi arama motorları için daha dostu hale getirecek ve yalnızca uygun sayfaların indekslenmesini sağlayacaktır.

Arama motorlarıyla veri paylaşmanın bir başka yolu da şema işaretlemesidir. Bu, site sayfalarınızın zengin snippet'ler olarak görünmesine yardımcı olur ve özellikle sayfanız Google'da Öne Çıkan Snippet olarak gösterilirse tıklama oranınızı (CTR) önemli ölçüde artırabilir.

Yaygın inanışın aksine, web sitesi geliştiriciniz XML site haritasını, robots.txt dosyasını ve şema işaretlemesini hazırlık aşamasında hazırlayabilir. Site yayına girdiğinde bunlar tamamen işlevsel hale gelir.

ClickUp, birden fazla takım üyesiyle projeleri yönetmek isteyen tüm ajanslar için mükemmeldir. Yaratıcı tasarım projeleri, içerik, sosyal medya, web sitesi projeleri ve daha birçok projeyi yönetmek için kullanıyoruz. Her müşterinin kendi panosu vardır ve projeleri müşteriye göre veya kurumsal olarak görebiliriz.

ClickUp, birden fazla takım üyesiyle projeleri yönetmek isteyen tüm ajanslar için mükemmeldir. Biz bunu yaratıcı tasarım projeleri, içerik, sosyal medya, web sitesi projeleri ve diğer birçok projeyi yönetmek için kullanıyoruz. Her müşterinin kendi panosu vardır ve projeleri müşteriye göre veya kurumsal olarak görebiliriz.

8. Uygun yönlendirmeler yapın

Ziyaretçilerin URL'yi yanlış yazma ihtimali her zaman vardır. Aşağıdaki adımları izleyerek ziyaretçilerin deneyimini iyileştirebilir ve onları doğru içeriğe yönlendirebilirsiniz:

Basit bir dil kullanarak özel bir 404 sayfası oluşturun; ideal olarak, içeriğinizin geri kalanıyla aynı üslupta olmalıdır. Sayfada şunlar bulunmalıdır: Kullanıcıların aradıklarını bulmalarına yardımcı olacak bir arama çubuğu Sayfayı bulamadıklarını açıklayan samimi bir mesaj Ana sayfaya ve sitenizin diğer önemli bölümlerine bağlantı

Aradıklarını bulmalarına yardımcı olacak bir arama çubuğu

Sayfa bulunamadığını açıklayan dostça bir mesaj

Ana sayfaya ve sitenizin diğer önemli bölümlerine bağlantı

Yaygın yazım hataları veya eski URL'ler için 303 yönlendirmeleri ayarlayarak bunları doğru sayfaya yönlendirin

Aradıklarını bulmalarına yardımcı olacak bir arama çubuğu

Sayfa bulunamadığını açıklayan dostça bir mesaj

Ana sayfaya ve sitenizin diğer önemli bölümlerine bağlantı

9. Analitik araçları entegre edin ve Google Search Console'u kurun

Web sitesi lansman kontrol listeniz, sitenin performansını izlemeyi ve ziyaretçilerin siteyle nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamayı içermelidir.

Ziyaretçi sayısı, sayfa görüntüleme sayısı ve hemen çıkma oranı gibi ziyaretçi verileri hakkında bilgi edinmek için Google Analytics gibi bir çevrimiçi araç yükleyerek başlayın.

Ardından, Google Search Console'u kurarak sitenizin arama performansını takip edebilir ve olası SEO sorunlarını tespit edebilirsiniz. Hotjar veya Crazy Egg, web siteniz için ısı haritaları ve oturum kayıtları oluşturabilir. Bu tür kullanılabilirlik testi örnekleri, kullanıcı davranışları hakkında net bir fikir edinmenizi sağlar.

Form gönderimleri veya satın alımlar gibi önemli eylemleri izlemek için Google Analytics'te SEO hedeflerini ve amaçlarını tanımlayın ve ayarlayın. Bu, web siteniz yayına girdikten sonra sürekli olarak iyileştirmenize yardımcı olacak değerli veriler toplar.

10. Etki alanı ve barındırma yapılandırmanızı kontrol edin

Site yayınlandıktan sonra kesinti ve erişilebilirlik sorunlarını önlemek için alan adınızı ve barındırma yapılandırmanızı değerlendirin. Alan adınız güvenilir bir alan adı kayıt kuruluşuna kayıtlı olmalıdır. İşinizi yansıtan ve ziyaretçilerin kolayca hatırlayabileceği bir alan adı seçin.

Ardından, DNS ayarlarınızı, alan adınızı doğru barındırma sunucusuna yönlendirecek şekilde yapılandırın. Bu genellikle e-posta için A, CNAME ve MX kayıtlarının ayarlanmasını içerir.

Barındırma planınızın ayrıntılarını doğrulayın; planınız bant genişliği ve depolama ihtiyaçlarınızı karşılamalıdır. Ayrıca, sunucunun çalışma süresi garantisini ve barındırma sağlayıcınızın destek seçeneklerini kontrol edin.

💡Profesyonel İpucu: ClickUp'ın Zaman Çizelgesi Görünümü'nü kullanarak bu adımda yer alan tüm görevleri kronolojik olarak görsel olarak sıralayın. Örneğin, alan adınızı kaydetme, DNS kayıtlarını ayarlama, barındırma ortamınızı yapılandırma ve alan adını barındırma sunucusuna bağlama görevlerini haritalandırarak başlayabilirsiniz.

ClickUp Zaman Çizelgesi görünümüyle görevleri görselleştirin ve ilerlemeyi izleyin

11. Güvenlik protokolleri oluşturun

Günümüzde, özellikle siber suçların artmasıyla birlikte, kusursuz güvenlik web siteleri için asgari şarttır. Giriş bilgilerini depolamak ve şifre politikalarını uygulamak için, tercihen iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) özelliğine sahip güvenli kasalarınız olmalıdır. Ayrıca, CMS'nizde kullanıcı erişim düzeylerini atarken de dikkatli olmalısınız.

12. Yasal uyumluluğu kontrol edin

Her ülke ve sektörün kendi veri güvenliği yasaları vardır. Örneğin, Birleşik Krallık ve Avrupa'da Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) geçerlidir ve ABD'deki sağlık sektörü Sağlık Sigortası Taşınabilirliği ve Sorumluluk Yasası'na (HIPAA) tabidir.

Web sitenizin ilgili düzenlemelere uygun olduğundan emin olmak istersiniz. Bu konuda size yardımcı olması için bir internet avukatı ile çalışmanızı öneririz.

Temel gereklilikler arasında, web sitenizde bir Kullanım Koşulları sayfası bulundurmak, ziyaretçilere çerezler hakkında açık bilgi vermek ve web sitenizde sergilenen tüm varlıkları kullanma lisansına sahip olduğunuzdan emin olmak yer alır.

13. SSL sertifikanızın çalıştığından emin olun

Güvenilir bir Sertifika Yetkilisi (CA) kuruluşundan SSL sertifikası satın almayı veya Let's Encrypt gibi ücretsiz bir seçenek tercih etmeyi unutmayın. Barındırma sağlayıcınız tarafından sağlanan özel talimatları izleyerek SSL sertifikasını sunucunuza yükleyin.

Apache sunucuları için .htaccess dosyasını veya Nginx sunucuları için yapılandırma dosyalarını değiştirerek tüm HTTP trafiğini HTTPS'ye yönlendirmek için web sitenizi güncelleyin. Tarayıcılarda karışık içerik uyarılarının görüntülenmemesi için web içeriğinizin HTTPS üzerinden sunulduğundan emin olun.

Bu, web siteniz ile ziyaretçileriniz arasında aktarılan verilerin güvenliğini sağlayarak bilgilerinin korunmasını sağlar.

Çoğu CMS sağlayıcısı, yazılım güncellendiğinde size bildirim gönderir. Bu güncellemeler genellikle yeni özellikler, iyileştirmeler ve önemli güvenlik yamaları içerir.

Bu nedenle, uyumluluk sorunları ve güvenlik açıklarını önlemek için tüm eklentileri, temaları ve uzantıları CMS'nizin en son sürümüne güncelleyin. Ardından, bu bileşenlerin uyumlu ve doğru şekilde çalıştığından emin olmak için web sitenizi kapsamlı bir şekilde test edin.

Artık kullanmadığınız eklentileri devre dışı bırakın ve kaldırın. Kullanılmayan eklentiler güvenlik riskleri oluşturabilir ve web sitenizi yavaşlatabilir.

Web sitesi lansmanı öncesi faaliyetlerin kapsamı göz önüne alındığında, tüm projeyi başlangıcından lansmana kadar yönetmek için ClickUp Web Sitesi Proje Planı Şablonunu kullanmak en iyisidir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Web Sitesi Proje Planı Şablonu ile projenizin ve her dönüm noktasından sorumlu takım üyelerinin genel görünümünü elde edin

Bunu, aşağıdaki gibi avantajlara sahip mükemmel bir SEO web sitesi lansmanı kontrol listesi şablonu olarak düşünün:

Herkesi aynı çizgide tutmak için bir proje zaman çizelgesi

Her ayrıntının kapsandığından emin olmak için görev listeleri

Tamamlama ve onay için kullanışlı kontrol listesi şablonları

15. Sitenizin yükleme hızını test edin

Günümüzün müşterileri, hangi cihazda veya hangi işletim sisteminde olduklarına bakılmaksızın, bir web sitesinin birkaç saniye içinde yüklenmesini bekler.

Yükleme hızını test etmenin iyi bir yolu, web sitenizin hazırlık aşamasındaki URL'sini Google PageSpeed Insights'a göndermektir. Şirket, web sitenizi inceleyerek performansıyla ilgili kapsamlı bir rapor paylaşacaktır.

Mobil testlere de öncelik verin, çünkü masaüstü bilgisayarlarda normalde hızlı yüklenen öğeler mobil cihazlarda yavaşlayabilir. Şimdi, web sitesi lansmanı gününde hatırlamanız gerekenler. Hadi başlayalım.

Lansman Günü Kontrol Listesi

1. İşlevsellik kontrolü gerçekleştirin

Sitenizdeki tüm etkileşimli öğeleri test ederek başlayın. Her düğmeyi tıklayın, her formu doldurun ve gönderin, tüm iç bağlantıları ve menüleri takip ederek beklendiği gibi çalıştıklarından emin olun

Her etkileşimin doğru sonucu verdiğinden ve bozuk bağlantı veya arızalı düğme olmadığından emin olun. Broken Link Checker, Screaming Frog ve Ahrefs gibi çeşitli web sitesi optimizasyon araçları bu konuda size yardımcı olabilir

Öte yandan, formlara girilen bilgiler arka uca doğru bir şekilde ulaşmalı ve/veya belirtilen e-posta adresine gönderilmelidir

Ardından, web sitenizi yeni bir ziyaretçiymiş gibi inceleyin. Gezinme sezgisel ve kullanıcı dostu olmalı ve sitenin genel akışı mantıklı olmalıdır

Tüm kullanıcı hesaplarının özelliklerini test ederek doğru çalıştıklarından emin olun. Bu, oturum açma ve kayıt işlemlerini, şifre sıfırlamayı ve hesap yönetimi işlevlerini içerir

Son olarak, web sitenizin arama özelliğini değerlendirin. Çeşitli arama terimleri girerek arama sonuçlarının doğru ve alakalı olduğunu doğrulayın

ClickUp Web Sitesi Üretim Planı Şablonunu kullanarak web sitesi üretim aşamasını verimli bir şekilde yönetin. Web sitesi yayına girmeden önce tasarım revizyonlarını, multimedya entegrasyonlarını ve son kontrolleri izler.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Web Sitesi Üretim Planı Şablonu ile biletleme ve iletişimi tek bir çatı altında birleştirin

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Başarılı bir web sitesi üretimi için gerekli görevleri belirleyin

Her görev için bir zaman çizelgesi oluşturun ve ilerlemeyi izleyin

Beklenmedik sorunları önlemek için önceden plan yapın

2. Tüm dosyaları yedekleme

Herhangi bir aksilik olması durumunda, Dropbox veya BackupBuddy gibi otomatik yedekleme hizmetleri aracılığıyla web sitenizin güncel bir yedeğini her zaman saklayın. İçerik, kullanıcı verileri ve HTML, CSS ve JavaScript gibi çeşitli formlardaki yapılandırmalar dahil olmak üzere sitenizi oluşturan her şeyin kopyalarını güvenli bir konumda saklayın.

Site nihayet yayına girdiğinde, onu yakından izlemeye devam edin. Bu, tespit edilen hataları veya içerik hatalarını düzeltmeyi içerir, ancak aynı zamanda hedeflerinize göre tanımlanmış metrikleri doğru bir şekilde izleyip izleyemediğinizi görmek için web sitesi analizlerini periyodik olarak gözden geçirmeyi de içerir.

İş henüz bitmedi. Web sitesi izleme sürekli bir faaliyettir. Lansmandan sonra, lansman sonrası metrikleri kontrol etmeniz, web sitesinin bakımını sağlamanız ve daha fazlasını yapmanız gerekir. Buna hızlıca bir göz atalım.

Web Sitesi Yayın Sonrası Kontrol Listesi

1. Bir bakım planı hazırlayın

Trafik hacmi ne olursa olsun, web sitenizin her zaman en iyi şekilde çalıştığından emin olmalısınız. Bu amaçla, içerik yeniden yazma, anahtar kelime incelemeleri, eklenti güncellemeleri, güvenlik kontrolleri ve web tasarım ş Akışı güncellemeleri gibi bakım faaliyetleri için bir program hazırlayın.

Ayrıca, UptimeRobot veya Pingdom gibi çalışma süresi izleme araçlarını kullanarak web sitenizde herhangi bir kesinti olması durumunda uyarı alabilirsiniz. Böylece bu sorunları gerçek zamanlı olarak hızlı bir şekilde çözebilirsiniz.

2. Lansman sonrası geri bildirimlere hazırlanın

Birkaç hafta içinde, web sitenizle ilgili kullanıcı geri bildirimlerini toplamak ve analiz etmek için bir plan yapmalısınız. Anketler mi yapacaksınız? Takipçilerinizden çevrimiçi yorumlar bırakmalarını mı isteyeceksiniz?

Bu, web sitenize bir kayıt formu eklemek için de iyi bir fırsattır. Bu sayede ziyaretçiler e-posta güncellemelerine abone olabilir ve siz de doğrudan geri bildirim alabilirsiniz.

ClickUp Kullanarak Bir Web Sitesi Lansman Kontrol Listesi Oluşturma ve Uygulama

Bir web sitesi başlatmak, birçok uzman, departman ve paydaşın sıkı çalışmasıyla gerçekleştirilen büyük bir girişimdir. Bu nedenle, her şeyi (ve herkesi) düzenli ve planlandığı gibi tutan bir web sitesi proje yönetimi aracına sahip olmak önemlidir. İşte burada ClickUp devreye girer.

Örneğin, ClickUp Web Sitesi Yönetim Yazılımı, aşağıdakiler için Standart Çalışma Prosedürlerinizi (SOP) belgelendirmenize olanak tanır:

Web içeriğini ve tasarımını gözden geçirme

SSL sertifikaları edinme ve yükleme

Google Analytics, arama konsolu ve diğer izleme araçlarını ayarlama

Lansman sırasında veya sonrasında ortaya çıkan beklenmedik sorunları ele alma

ClickUp, web sitesi lansman deneyiminizi geliştirmek için bazı harika özellikler ve şablonlar da sunar. Hadi birlikte keşfedelim.

ClickUp Web Sitesi Geliştirme Şablonu

ClickUp'ın Web Sitesi Yönetim Platformu ile birden fazla web sitenizi oluşturun ve yönetin

Örneğin, ClickUp Web Sitesi Geliştirme Şablonu, yukarıda bahsedilen anahtar görevleri (ve daha fazlasını) içerecek şekilde özelleştirilebilen, web sitenizi başlatmak için yapılandırılmış bir yaklaşım sağlayan önceden oluşturulmuş bir çözümdür.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Web Sitesi Geliştirme Şablonu ile site haritasından bitmiş web sitesine geçin

Bu şablon size yardımcı olur:

Mevcut kodu kullanarak zaman ve geliştirme maliyetlerinden tasarruf edin

Görevlerin ilerlemesini görselleştirin ve tüm paydaşlarla işbirliği yapın

İçerik, grafik, kodlama, test vb. ile ilgili görevleri oluşturun ve ilerlemelerini izleyin.

ClickUp Belgeleri

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak tüm görevler hakkında kapsamlı özetler oluşturabilir, bunları ilgili takım üyeleriyle paylaşarak herkesin işini yapmak için gerekli bilgilere erişebilmesini sağlayabilir ve sorumluluğu artırmak için son tarihler belirleyebilirsiniz.

ClickUp Belgeleri'nde bağlı tüm alt sayfalarınızı ve ilişkilerinizi hızlıca görün, düzenli kalın ve işlerinizi bağlantılı tutun

ClickUp Görünümleri

Ayrıca, ClickUp Görünümleri ile web sitesi projenizin denetimini tercihinize göre özelleştirin. Liste'de ayrıntıları düzenleyin, Kanban Panosu'nda takım görevlerini izleyin veya Gantt grafiği kullanarak zaman çizelgeleri planlayın; hepsi cihazlarınızda erişebileceğiniz kullanışlı tek bir gösterge panelinde.

ClickUp'ın Hedef İzleme özelliğini kullanarak net zaman çizelgeleri, ölçülebilir hedefler ve otomatik ilerleme izleme ile hedeflerinize ulaşmak için yolunuzdan sapmayın

Renk kodlama, bağlantı gömme ve kod biçimlendirme gibi gerçek zamanlı belge düzenleme özellikleriyle sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın. ClickUp Yorum Atama özelliğini kullanarak görevlere yorumlar yazın, sorumlulukları delege edin ve takipleri sağlayın.

Yorumları doğrudan görevlerde kullanıcılara atayarak yorumlarınızın görülmesini sağlayın ve Kontrol Listesi'nde atanan yorumları hızlıca görün

Ayrıca, web sitesi lansman projesini eşzamansız olarak tartışmak ve fikirleri daha hızlı hayata geçirmek için sohbet kanalları oluşturabilirsiniz. Ancak ClickUp Pazarlama Proje Yönetimi Yazılımının avantajlarının burada bittiğini düşünüyorsanız, sizi bir sürpriz bekliyor.

ClickUp'ın Pazarlama Proje Yönetimi Yazılımı ile pazarlama hedeflerinizi belirleyin ve gerçekleştirin

ClickUp Görev Kontrol Listeleri ile her şeyi aynı sayfada toplayın. Bunu kullanarak tüm görevleri yönetilebilir adımlara bölün ve lansmanın her bir alt görevinin hesaba katıldığından emin olun.

Site yayına girmeden önce yapılacak son kontroller listesi veya lansman günü faaliyetlerinin ayrıntılı dökümü olsun, her şeyi kolayca takip edebilirsiniz. Bu, netliği korumaya yardımcı olur ve her şeyin zamanında tamamlanmasını sağlar.

ClickUp Görev Kontrol Listeleri ile hiçbir ayrıntının gözden kaçmadığından emin olun

Daha fazla bilgi: Birden fazla web sitesini başarıyla yönetme

ClickUp ile Yukarı, Yukarı ve Uzağa

Kapsamlı bir web sitesi yayınlama kontrol listesi, tüm hareketli parçalar üzerinde kontrol sahibi olduğunuzu hissettirerek işleri stressiz hale getirebilir.

Bu öğeleri hallettikten sonra, yeni web sitenizi sosyal medyada duyurmak, lansman öncesinde perde arkası içerikleri oluşturmak veya ilk ziyaretçileriniz için daha fazla ilgi çekmek amacıyla promosyonlar düzenlemek gibi ek faaliyetlere odaklanabilirsiniz.

Daha da önemlisi, ClickUp gibi bir işbirliği yazılımı çözümü kullandığınızda, web sitesi lansmanı daha kolay hale gelir. En küçük görevleri takip eder, işbirliğini geliştirir ve yüksek düzeyde organizasyon sağlar.

Tüm bunların arasında, web sitenizi dünyaya sunduğunuz için kendinizi tebrik etmeyi unutmayın.

Ne bekliyorsunuz? Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve bu harika web sitesini yayınlamaya hazırlanın. İyi şanslar!