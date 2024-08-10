Kapsayıcı bir işyeri kültürü nasıl oluşturulur?

Hepimiz çeşitliliğin zengin bir doku oluşturduğunu bilmeli ve bu dokunun tüm konuları, renkleri ne olursa olsun eşit değere sahip olduğunu anlamalıyız.

Hepimiz çeşitliliğin zengin bir doku oluşturduğunu bilmeli ve bu dokunun tüm konuları renkleri ne olursa olsun eşit değere sahip olduğunu anlamalıyız.

2023 McKinsey raporu, kadınların temsil oranının yüksek olduğu işlerin, finansal açıdan rakiplerinden %39 daha iyi performans gösterdiğini ve etnik çeşitliliğin yüksek olduğu işlerin ise %27 artış kaydettiğini ortaya koyuyor.

Bu sayılar bir uyarıdır.

Açıkça ortada: Çeşitlilik ve kapsayıcılığın olduğu bir iş yeri ortamı yaratmak sadece doğru bir şey değil, aynı zamanda akıllı bir iş stratejisidir. Kapsayıcı bir kültür, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı (DEI) kurumsal değerlere ve istihdam uygulamalarına entegre ederek bağlılığı artırır, yeniliği teşvik eder ve şirketinizin başarısını artırır.

Öyleyse, modern bir iş yeri için kapsayıcı bir iş yeri kültürü oluşturmayı görelim. ⬇️

Kapsayıcı İşyeri Kültürünü Anlamak

Kapsayıcı bir işyeri kültürü, çeşitliliği ve farklı ırk, etnik köken, din, yerel özellikler, cinsel yönelim, nörolojik çeşitlilik ve daha fazlasına sahip bireylerin maksimum katılımını saygı ve değerle karşılar.

Bu işyerleri, çalışanların geçmişlerine bakılmaksızın fikirlerini özgürce paylaşabildikleri ve kendilerini kabul edilmiş hissettikleri bir ortam oluşturmayı amaçlamaktadır

Çeşitlilik içeren bir iş gücünün diğer özellikleri şunlardır:

Kapsayıcı liderlik: Kapsayıcı iş yerlerindeki büyük liderler, herkesin kendine özgü ihtiyaçlarını saygı ve anlayışla karşılarken, farklı yeteneklerden nasıl yararlanacaklarını bilir

Açık ve şeffaf iletişim kanalları: Kapsayıcı bir ortam, takım üyelerinin yargılanma endişesi olmadan fikirlerini ve geri bildirimlerini paylaşabilecekleri dürüst ve açık bir diyalogu teşvik eder

Esnek çalışma politikaları: Çeşitlilik içeren bir iş yeri, tüm çalışanlarına çeşitli ihtiyaçları karşılamak ve engelli çalışanların dahil olmasını desteklemek için hibrit kurulumlar veya esnek çalışma saatleri gibi esnek çalışma seçenekleri sunar

Kapsayıcı bir iş yeri yaratmanın zorlukları

Şirketlerde ve yükseköğretim kurumlarında DEI alanında yapılan bazı harika işlere rağmen, kapsayıcı işyeri kültürlerinin yaygın olarak kabul edildiğini ve benimsendiğini hala görmüyoruz. Bazı şirketler DEI harcamalarını kısmaya ve çeşitliliğe adanmış pozisyonları geri çekmeye bile başladı.

İşte bazı olası nedenler:

Kanıt eksikliği: Şirketler, çeşitlilik politikalarının etkisini gösteren somut kanıtların eksikliği nedeniyle DEI girişimlerini geri çekmeye devam ediyor. Şirketler, çeşitlilik politikalarının etkisini gösteren somut kanıtların eksikliği nedeniyle DEI girişimlerini geri çekmeye devam ediyor. Translational Behavioral Medicine dergisinde yayınlanan bir araştırma , işyerlerinde DEI girişimlerinin çok azının akran değerlendirmesine tabi araştırmalarla izlendiğini veya takip edildiğini ortaya koydu. Bu durum, iş büyümesinde kapsayıcılığa olan güvenin azalmasına yol açtı

İletişim zorlukları: Bunlar dil engelleri, işitme bozuklukları, nesil farkları ve farklı iletişim tercihlerinden (e-posta, telefon görüşmeleri, sosyal medya vb.) kaynaklanabilir

Bilinçsiz önyargı: Ayrımcılık genellikle sosyal damgalama ve indoktrinasyondan kaynaklanan bilinçsiz önyargılardan kaynaklanır. Irk, cinsiyet, cinsel yönelim ve diğer faktörlere dayanan bu önyargılar, bireylerin başkalarını gerçekten tanımadan yargılama yapmasına neden olur

Daha yavaş karar alma: Çeşitli bakış açıları ve fikirler iş inovasyonunu teşvik ederken, sürece daha fazla bakış açısı ve husus entegre edildiğinden karar almayı da yavaşlatabilir

Diğer zorluklar: İstikrarlı bir iş gücü sağlamak için, eşit olmayan kapsayıcılık, güvensizlik, vize, konaklama gibi yasal gereklilikler gibi diğer sorunlu engelleri de aşmanız gerekir

İş Yerinde Kapsayıcı Bir Kültür Oluşturmak İçin Adımlar

Kapsayıcı bir iş yeri yaratmak sürekli bir yolculuktur. DEI odaklı bir ortamın hem ahlaki hem de iş avantajlarından nasıl yararlanabileceğinizi öğrenin:

Adım 1: Üst yönetimi ikna edin

İlk ve en önemli adım, yönetimin desteğini sağlamak ve kapsayıcı bir iş yerinin önemini anlamalarını sağlamaktır.

Çeşitliliğin şirketinize nasıl gerçek anlamda yardımcı olabileceğini ve gelir, çalışan bağlılığı ve çalışan tutma oranlarını artırarak şirketinizin büyümesine nasıl katkıda bulunabileceğini vurgulayın. DEI eğitiminiz çalışanlarınızla sınırlı kalmamalı, yönetici ve üst düzey yöneticileri de kapsamalıdır.

Liderlik takımı bu sürece dahil olduğunda, kuruluş genelinde samimi ve kapsayıcı bir ortam yaratabilir.

Adım 2: DEI'yi temel ilkelerinize entegre edin

Kapsayıcı bir iş yeri oluşturmak, şirketinizin temel ilkelerine bağlıdır. Özellikle farklı geçmişlere sahip çalışanları işe alırken, şirketinizin temel değerlerini düzenli olarak gözden geçirin. Mevcut şirket değerleriniz tüm çalışan gruplarını kapsayıcı değilse, bu değerlerin güncellenmesi için liderlerinizle görüşün.

Eşitlik, takım çalışması ve saygı, kapsayıcı bir işyerinde vazgeçilmez unsurlardır, ancak bununla yetinmek yeterli değildir. LGBTQIA+ çalışanlarınız varsa, politikalarınız ve uygulamalarınızda cinsiyet eşitliğini teşvik eden kapsayıcılık stratejilerine öncelik verin.

Damgalanmış azınlıklara mensup çalışanlar için, stereotiplerle mücadele etmek üzere yöneticileri aktif olarak zorlayın ve eğitin. Tüm takım üyelerinin kendilerini değerli ve desteklenmiş hissetmelerini sağlamak için yaklaşımınızı sürekli geliştirin.

Çalışanların geri bildirimlerini açıkça isteyerek yeni değerler oluştururken kapsayıcılık politikalarını izleyin. Bu, değerleri zorla dayatmak yerine organik bir şekilde benimsenmelerine yardımcı olacaktır.

Adım 3: Dili etkili kullanın

Herkesin saygı gördüğünü ve kabul edildiğini hissetmesini sağlamak için kapsayıcı bir dil kullanın. Bu, tercih edilen zamirleri, cinsiyet ayrımı yapmayan terimleri (örneğin, "onlar" yerine "onlar" ve "eş" yerine "eş/partner") ve doğum izni yerine "ebeveyn izni" gibi terimleri kullanmak anlamına gelir.

Ayrıca, farklı yeteneklere sahip çalışanlar için tercih edilen tanımlamalara dikkat edin ve dilinizi buna göre ayarlayın.

Birini kırdıysanız, içtenlikle özür dileyin ve hatanızı düzeltin. Kapsayıcı olmayan davranışlar gözlemlerseniz, ilgili kişiyle gizli bir şekilde konuşun ve bu fırsatı, bunun neden sorunlu olduğunu açıklamak için kullanın.

Bunu çalışanlarınıza da yaymak için şunları yapabilirsiniz:

İhlallere ilişkin katı politika beyanları ekleyin

Kapsayıcı konuşma ve davranışlar konusunda profesyonel eğitim oturumları düzenleyin

Kapsayıcılığı teşvik etme ve uygulama konusunda başarılı olan çalışanları takdir edin

Adım 4: Çalışanlar için güvenli alanlar oluşturun

Kapsayıcı işyerleri, tüm çalışanları, özellikle de az temsil edilen gruplar için konfor ve güvenliği sağlamalıdır.

İşte iş yerinde güvenli alanlar yaratmak için yapabileceğiniz bazı pratik değişiklikler:

Yeni anneler için emzirme odaları

Çeşitli dini uygulamalar için dua veya meditasyon alanları

ADHD veya işitsel hassasiyeti olan kişiler için sessiz alanlar

Rampalar, dokunsal göstergeler veya merdiven yardımı ile erişilebilir konumlar

Tekerlekli sandalye dostu çalışma alanları

İşitsel, görsel, motor veya bilişsel engelli çalışanlar için dijital erişilebilirlik özellikleri

İçe dönük çalışanlara baskı yapmamak için isteğe bağlı kültürel etkinlikler

Çalışanlar için zihinsel sağlık kaynakları ve destek

Adım 5: Geri bildirimleri toplayın ve bunlara göre hareket edin

Neyin işe yarayıp neyin yaramadığını anlamak için bire bir toplantılar, anonim anketler ve atölye çalışmaları yoluyla geri bildirim toplayın. Bu girdileri bir araya getirerek, çalışanlarınızın ihtiyaç duyduğu ve takdir ettiği türden kapsayıcı bir iş yeri kültürünü nasıl oluşturacağınızı öğrenebilirsiniz.

Çalışan anketi yaparken, takımınızın ihtiyaçlarını doğru bir şekilde anlamak için her zaman üstü kapalı ifadelerden kaçının ve doğrudan sorular kullanın.

İşte size sorabileceğiniz bazı harika soruların listesi:

Yönetim ekibi yeterince çeşitlilik içeriyor mu?

Terfi ve değerlendirme sürecimizin çeşitliliği desteklediğine inanıyor musunuz?

Kuruluşumuzda farklı fikirler ve insanlar takdir ediliyor mu?

1 ila 10 arasında bir ölçekte, işyerinde sosyal ve kültürel geçmişiniz hakkında ne kadar rahat konuşabilirsiniz?

Şirket, kapsayıcılık konusunda nasıl iyileştirmeler yapabilir?

Adım 6: Kapsamlı çeşitlilik eğitimi uygulayın

Eğitim programlarınızın sadece çeşitliliği değil, DEI'nin üç yönünü de (çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık) kapsadığından emin olun. Gerekirse, tüm azınlık çalışanların temsil edilmesini ve seslerinin duyulmasını sağlamak için birden fazla oturum düzenleyin.

İş arkadaşlarının farklı gruplarla nasıl saygılı bir şekilde etkileşim kurabileceğini derinlemesine inceleyin. Bilinçsiz önyargıları ele almak ve takımlar arasında kültürler arası iletişimi geliştirmek için alıştırmalar ekleyebilirsiniz.

Kapsayıcılık eğitiminin hedefi sadece hoşgörü veya kurallara uymayı teşvik etmek olmamalıdır. Bunun yerine, saygının işyeri kültürünüzün ayrılmaz bir parçası haline gelmesi için gerçek kabulü ve çeşitlilik ve kapsayıcılığa ilişkin daha derin bir anlayışı teşvik etmeye odaklanın.

Adım 7: Şirket tatil takvimini genişletin

Sizinle ve sizin için çalışan tüm azınlık gruplarının kültürel inançlarını temsil eden tatilleri veya etkinlikleri dahil edin ve kutlayın.

Bunu yapmak, insanları bir araya getirmeye yardımcı olur ve birbirlerinin kültürel değerleri, normları ve uygulamaları hakkında bilgi edinmelerini sağlar. Bu kutlama, başarılı DEI girişimlerinin anahtar bileşeni olan karşılıklı saygıyı teşvik eder.

Adım 8: Etkili ayrımcılık karşıtı politikalar tasarlayın

Kapsayıcı iş yerleri, iş yeri içinde ve dışında ayrımcılığı önleyen kesin ayrımcılıkla mücadele politikalarına sahiptir.

Böyle bir politika:

Taciz ve ayrımcılığın kabul edilemez olduğunu açıkça belirtir

Ayrımcılık yapmama politikalarının ihlal edilmesinin kalıcı sonuçlarını kapsar

Rahatsız edici olarak değerlendirilebilecek davranış türlerini tanımlar

Ayrımcı eylemlere maruz kalan veya tanık olanlar için iyi tanımlanmış bir şikayet giderme prosedürü vardır

Adım 9: Kültürler arası katılım için mentorluk programları geliştirin

Farklı geçmişlere, kimliklere veya geleneklere sahip mentorlar, sponsorlar ve mentiler arasında ortak mentorluk ilişkileri kurun.

Bu kültürler arası ilişkiler, bireylerin yeni bakış açılarını etkili bir şekilde öğrenerek ve bunlarla etkileşime girerek büyümesini teşvik eder.

Adım 10: Çalışan kaynak gruplarını (ERG) destekleyin

ERG'ler, genellikle kimlik özelliklerine (cinsiyet, ırk, cinsel yönelim, yetenek veya gazilik durumu gibi) veya role (BT, satış veya pazarlama gibi) dayalı gönüllü, çalışanlar tarafından yönetilen gruplardır.

Bu gruplar, işyeri katılımını artırır ve kuruluşların çeşitli yetenekler, yükleniciler ve tedarikçilerden oluşan bir ağa erişmesini sağlayarak iş gücünün hizmet verdiği toplulukları ve müşterileri daha iyi yansıtmasına yardımcı olur.

Ayrıca okuyun: 2024'te İK Takımları için En İyi 10 Çalışan Oryantasyon Yazılımı

Kapsayıcılığı Teşvik Etmede Liderliğin Rolü

İşyerinde kapsayıcılığı ele almak ve uygulamak, liderlik ve çalışanlar arasında ortak bir çabadır. Bununla birlikte, doğru liderler işyerinde kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirebilir ve takımlara kapsayıcı bir işyeri ve çalışma ortamı oluşturma konusunda koçluk yapabilir.

Harvard Business Review, kapsayıcılık sonuçlarının yaklaşık %70'inin liderlerin söz ve eylemlerine bağlı olduğunu ortaya koymuştur. Bu, liderlerin iş yerinin ne kadar kapsayıcı ve misafirperver olacağı konusunda çok önemli bir rol oynadıkları anlamına gelir.

Liderler kapsayıcılığı aktif olarak teşvik ettiğinde, genel performans önemli ölçüde artabilir. Kendilerini dahil ve değerli hisseden çalışanlar, takımları için daha fazla çaba göstermeye daha motive olurlar.

Kapsayıcı bir lideri oluşturan birçok özelliğin bazıları şunlardır

Çeşitlilik için eyleme geçirilebilir taahhütler

Alçakgönüllülük

Şeffaf ve kısıtlamasız iletişim kanalleri

Önyargıların farkında olma

Duygusal ve kültürel zeka

İşbirliğini teşvik edin

Bu özellikler kolay gibi görünse de, Accenture'un eski bir raporuna göre bu süreç her zaman liderler ve çalışanlar arasında kopukluklara yol açma potansiyeli taşır.

Örneğin, liderlerin %68'i çalışanların aidiyet hissettiği, güçlendirici ortamlar yarattıklarına inanırken, çalışanların yalnızca %36'sı bu görüşe katılıyor.

Bu bölünmeyi aşmanın ve şirket liderlerinizin çeşitliliği desteklemeye kararlı olmasını sağlamanın en iyi yollarından biri, onlara birinci sınıf kapsayıcı liderlik eğitimi vermektir

Profesyonel, kapsayıcı liderlik programları, üst düzey liderlere çeşitliliğin gerçek anlamını daha geniş bir perspektiften anlamalarını sağlar. Bu programlar ideal olarak aşağıdakileri kapsamalıdır:

Modern bir işyerinden farklı yeteneklere yönelik beklentiler

DEI çerçevesinin genişletilmiş boyutları

Çatışma ve güvensizliğin olasılığını, etkisini ve çözüm yöntemlerini kabul etmek

Duygusal zeka için stratejiler belirleme

Kültürel yetkinlik oluşturma

Sürdürülebilir ve kapsayıcı karar alma politikaları arasında denge kurma

Kapsayıcılığı iş büyüme stratejisiyle uyumlu hale getirme

Ayrıca, kapsayıcılık çabalarını denetlemek ve yönlendirmek için işlevler arası bir takım veya görev gücü oluşturabilirsiniz. Görev gücünün rolü, eksiklikleri belirlemek, eylem planları geliştirmek ve ilerlemeyi izlemektir.

Düzenli toplantılar ve net iletişim kanalları, herkesin aynı sayfada olmasını sağlar ve görev gücünün ortaya çıkan sorunları çözmeye hazır olmasını garanti eder.

Uygulamalarda ve Politikada Kapsayıcılık

Kapsayıcı bir iş yeri oluşturmayı öğrenmek yeterli değildir. Değişimi uygulamak, çalışanlar ve liderlik arasında bir ortaklık gerektirir. Bunu kolaylaştırmak için liderlerin dışsal uygulamalar ve politikalar uygulaması gerekir. İşte atabileceğiniz bazı adımlar:

Kapsayıcı işe alım stratejileri uygulamak: İşe alım stratejinizde cinsiyet çeşitliliği veya etnik azınlıklar gibi temsil konusunda İşe alım stratejinizde cinsiyet çeşitliliği veya etnik azınlıklar gibi temsil konusunda net İK hedefleri belirleyin . İşe alım sürecinin kapsayıcı olmasını sağlayın, farklı yeteneklere sahip bireyleri kabul edin ve bir süreç haritalama aracı kullanarak mülakat sorularınızda hassasiyet gösterin

Katkıları ödüllendirme ve takdir etme: Sprintlerin ve döngülerin sonunda, hedeflerin gerçekleştirilmesini vurgulayın, çabaları motive edin ve önyargılardan kaçınarak değerleri pekiştirin. Sprintlerin ve döngülerin sonunda, hedeflerin gerçekleştirilmesini vurgulayın, çabaları motive edin ve önyargılardan kaçınarak değerleri pekiştirin. Çalışan takdir yazılımının kapsayıcı olduğundan ve bireyleri performanslarına göre ödüllendirdiğinden emin olun

Eşit büyüme fırsatları yaratma: Standart büyüme planları, DEI odaklı bir işyerine uygun değildir. İşitme engelli çalışanlar için işaret dili kursları veya görme engelli çalışanlar için sesli yardım yazılımı ve ekran okuyucular gibi bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanmış araçlar ve altyapı sağlayın

Kültürel etkinlikleri kutlamak: Çeşitli kültür ve dinlere ait kültürel etkinlikleri ve bayramları tanıyın ve kutlayın. Bu özel günleri tanımak, farklı geleneklere saygı gösterir ve çalışanların kendilerini görülüp değer verildiğini hissetmelerine yardımcı olur

Kapsayıcı bir iş yerinin kanıtlanmış faydaları

Kapsayıcı bir iş yeri, pratik iyileştirmeler sağlayarak iş ve iş kültürünüzü geliştirir. Kapsayıcılığı teşvik etmenin kuruluşunuzun sürdürülebilir büyümesini nasıl hızlandırabileceğini keşfedin.

Çalışan bağlılığını ve verimliliğini artırır

Takım üyeleri kendilerini dahil hissettiklerinde, işlerine daha fazla yatırım yapma ve en iyi çabalarını gösterme motivasyonu daha yüksek olur. Bu olumlu ortam, işyerinde işbirliğini ve bağlılığı teşvik ederek genel verimliliği artırır.

Helena Mateus Jerónimo'nun araştırması da çeşitlilik uygulamaları ile bağlılık arasında olumlu bir bağlantı olduğunu göstermektedir.

Yaratıcılığı ve yenilikçiliği artırır

Cinsiyet, konum, ırk ve geçmişe göre şekillenen farklı deneyimler, çığır açan fikirlerin kaynağıdır. Kuruluşunuz, benzersiz bakış açılarının kaynaştığı bir ortam yaratarak yenilikçi çözümler ve fikirler üretebilir.

Bu düşünce çeşitliliği, inovasyonu teşvik etmek ve rekabetçi bir pazarda önde kalmak için çok önemlidir. Kapsayıcılığı benimseyen ve teşvik eden takımlar, alışılmışın dışında düşünme ve benzersiz ürün ve hizmetler geliştirme konusunda daha beceriklidir.

Sağlıklı bir iş ortamı yaratır

DEI uygulamaları aidiyet duygusunu besleyerek çalışanların kendilerini değerli ve bağlantılı hissetmelerini sağlar. BCG araştırmaları, mutlu çalışanların 1,5 kat daha başarılı olma ve 4,6 kat daha az altı ay içinde işten ayrılma olasılığının daha düşük olduğunu göstermektedir.

Çeşitliliğe değer veren bir kültür, açık iletişimi ve karşılıklı saygıyı teşvik eder, bu da daha iyi ekip çalışması ve işbirliği sağlar.

Ayrıca, destekleyici ve çeşitlilik içeren bir ortamda çalışanlar stres ve tükenmişlik yaşama olasılığı daha düşüktür, bu da onların genel refahına katkıda bulunur.

Kapsayıcı bir işgücü geliştirmede İK'nın rolü

İnsan Kaynakları Direktörü (CHRO), çeşitlilik ve kapsayıcılığa sahip bir iş gücü oluşturmada önemli bir rol oynar. CHRO, insan kaynakları görevlerinin ötesinde, şirket genelinde DEI'yi destekler.

Bu stratejiler, işe alım uygulamalarının şekillendirilmesinde, adil ücretlerin sağlanmasında ve herkesin iş yerinde kendini kabul edilmiş ve değerli hissetmesinde öncü rol oynar.

Bir DEI lideri de bu misyon için hayati önem taşır. Bu rol, DEI girişimlerini ilerletmeye ve bunları şirket kültürünün merkezi bir parçası haline getirmeye odaklanır.

DEI lideri, eksiklikleri gidermek için stratejiler geliştirir, açıklık kültürünü teşvik eder ve kuruluşun çeşitlilik hedefleri konusunda hesap verebilir olmasını sağlar.

CHRO ve DEI lideri birlikte çalışarak, her çalışanın gelişebileceği ve gerçek bir aidiyet hissedebileceği bir iş yeri yaratır.

Kapsayıcı bir şirket kültürü için teknolojiden yararlanma

Kapsayıcı bir iş ortamı oluşturmak için sadece duygusal zeka ve kültürel yeterlilik değil, aynı zamanda doğru araçlar da gereklidir. Kapsayıcı bir iş yeri oluşturmayı planlarken, bunu basitleştirmek için İK Takımları için ClickUp gibi bir araca güvenin.

İş yerinde daha kapsayıcı bir kültürün gelişmesine nasıl yardımcı olduğunu görelim.

İşbirliği

ClickUp ile takım çapında işbirliğini mümkün kılın. Özellikleri, sorunsuz takım çalışması yoluyla kapsayıcılığı desteklemek ve geliştirmek için tasarlanmıştır. ClickUp'ın takım çalışmasını teşvik etmenin bazı yolları şunlardır:

ClickUp Docs ile işbirliği yapın ve çarpıcı belgeler, wiki'ler ve diğer politika belgeleri oluşturun

ClickUp Belgeleri ile İK takımları, çalışan el kitapları, işe alım kılavuzları ve eğitim materyalleri gibi önemli belgeleri kolayca oluşturabilir ve paylaşabilir. Gerçek zamanlı ortak düzenleme özelliği sayesinde herkes katkıda bulunabilir ve bilgilerin güncel ve doğru olmasını sağlayabilir.

Dahası, takımlar bu belgelere kolayca erişebilir, görüntüleyebilir ve yorum ve öneriler bırakabilir, böylece geri bildirimlerin dahil edilmesi ve güncellemelerin sorunsuz bir şekilde yapılması sağlanır.

Ayrıca okuyun: 2024'te İK Takımları için En İyi 10 Çalışan Oryantasyon Yazılımı

ClickUp Görünümleri ile işleri tercih ettiğiniz tarzda görselleştirin, kişiselleştirin ve paylaşın

Liste, Pano, Takvim ve daha fazlasını içeren ClickUp Görünümleri ile iş görünümünüzü özelleştirin. Her görünüm paylaşılabilir ve tüm takım üyeleri tarafından erişilebilir, böylece her çalışan kendisine en uygun şekilde çalışabilir.

Görünümler, yöneticilerin çalışanların performansını, bağlılığını ve gelişimini izlemesine yardımcı olarak tüm takım üyelerinin organizasyonel hedeflerle uyumlu olmasını sağlar.

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak fikirlerinizi özgürce paylaşın ve takımın katkılarını teşvik edin

Gerçek zamanlı işbirliği için paylaşılan bir görsel tuval olan ClickUp Beyaz Tahtalar ile takımınızın fikirlerini dönüştürün. Sezgisel serbest çizim araçlarıyla süreçleri görselleştirin ve herkesi dahil edin. Bu tür işbirliği faaliyetleri, takımdaki herkese katılım fırsatı sunar.

Beyaz Tahtalar ayrıca İK takımlarının fikirleri ve planları doğrudan eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmelerine olanak tanır. Bu, beyin fırtınası oturumlarının proje yürütmeye sorunsuz bir şekilde geçiş yapmasını sağlar.

ClickUp Zihin Haritaları, beyin fırtınası oturumları sırasında sıklıkla ortaya çıkan spontan fikirleri yakalamak için mükemmeldir

ClickUp Zihin Haritaları, beyin fırtınası ve sanal toplantıları daha etkili hale getirmek için harika bir araçtır. Düşünceleri ve fikirleri görsel olarak düzenleyerek işbirliğini daha ilgi çekici hale getirmenizi sağlar

Toplantılarda fikirleri tartışmak yerine, herkesin görebileceği ve katkıda bulunabileceği dinamik bir görsel oluşturabilirsiniz.

ClickUp Entegrasyonları, çeşitli İK fonksiyonlarını ve araçlarını tek bir platformda merkezileştirerek İK takımlarının işbirliğini ve verimliliğini önemli ölçüde artırabilir.

Örneğin, ClickUp'ı Slack ile entegre etmek, takımların doğrudan konuşmalardan görevler oluşturmasına ve güncellemeleri gerçek zamanlı olarak paylaşmasına olanak tanır. Bu, uzun e-posta konuları ihtiyacını azaltır ve herkesin bilgilendirilmesini sağlar.

Slack mesajlarını görevlere ve yorumlara dönüştürün — "Daha fazla eylem" seçeneğine tıklayarak bunları ClickUp'a ekleyin!

Bu özellikler, takımınızı nerede olurlarsa olsunlar bir araya getirerek uzaktan ve karma iş kurulumlarını daha etkili hale getirir.

Tanınma

ClickUp, takım performansını izlemeniz için çeşitli yollar sunar. Bunlar, takım üyelerinin katkılarını anlamanıza ve çabalarını buna göre takdir etmenize yardımcı olur.

Takımın hedeflerini izleyin ve ClickUp Hedefleri ile DEI girişimleri için hedefler belirleyin

Kendiniz ve takımınız için izlenebilir ClickUp Hedefleri oluşturun. Net son tarihler, ölçülebilir hedefler ve otomatik ilerleme izleme, takımınızın yolunda ilerlemesine, hedeflerine ulaşmasına ve ilerlemesini izlemesine yardımcı olacaktır.

ClickUp Görevleri'ni kullanarak takımınız için belirlenen dönüm noktaları ve zaman çizelgeleri ile eyleme geçirilebilir görevler oluşturun

ClickUp Görevleri ile tek bir yerden projeler planlayabilir, görevleri organize edebilir ve takımınızla işbirliği yapabilirsiniz. Görevleri atayın, son tarihleri belirleyin ve net sorumluluklar ile herkesin işlerini takip etmesini sağlayın.

Ayrıca görevlerin ilerleme durumu ve takımınızın performansı hakkında da bilgi edineceksiniz. Böylece, neyin tamamlandığını kolayca görebilir, sorunları tespit edebilir ve her şeyin sorunsuz bir şekilde devam etmesi için gerekli ayarlamaları yapabilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Performans Değerlendirme Şablonu, çalışanların performansını değerlendirmenize ve değerlendirmeleri yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp'ın Performans Değerlendirme Şablonunu kullanarak belirli bir dönemdeki bireysel çalışanların performansını belirleyin ve izleyin, kişiselleştirilmiş geri bildirim ve mentorluk sağlayın ve çalışanların katkılarını etkili bir şekilde takdir edin.

Bu şablon, zaman çizelgeleriyle birlikte net hedefler belirlemenizi sağlar, böylece herkes neyi amaçladığını bilir. Hatta 360° değerlendirmeleri kolaylaştırır, yöneticilerden ve iş arkadaşlarından geri bildirim toplar ve çalışanın performansına ilişkin kapsamlı bir görünüm sunar.

Çalışan bağlılığı

Çalışanlarınızın işlerine, şirketinizin değerlerine ve meslektaşlarına karşı hissettikleri coşku ve bağlılık düzeyi, çalışan bağlılığının bir göstergesidir. İşyerinde çeşitlilik, işbirliğini, güveni ve sağlıklı bir çalışma ortamını teşvik ettiğinden, kapsayıcılık bu metriği büyük ölçüde etkiler.

ClickUp, işe alım, oryantasyon ve çalışan gelişimi için sunduğu çeşitli özelliklerle katılımı artırmaya yardımcı olur. Çalışan katılım anketleri ve eylem planları için ücretsiz İK şablonları sunar.

Bunlar arasında, katılımı artırmanıza yardımcı olacak iki önemli şablon öne çıkmaktadır:

ClickUp Çalışan Bağlılığı Eylem Planı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Çalışan Bağlılığı Eylem Planı Şablonu, çalışan bağlılığını artırmak için bir plan oluşturmanıza ve izlemenize yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

ClickUp'ın Çalışan Bağlılığı Eylem Planı Şablonu, moral, verimlilik ve çalışanların elde tutulmasını artırmak için yol haritanızdır. Genel bağlılığı artırmayı amaçlayan net hedefler belirlemenize, ilerlemeyi izlemenize ve etkili görevleri ulaşılabilir çabalarla dengelemenize yardımcı olur.

Bu şablonu kullanarak şunları yapabilirsiniz:

Çalışanların moralini, performansını ve sadakatini artırın

Sahiplik ve bağlılık duygusunu geliştirin

Departmanlar arası iletişim ve işbirliğini geliştirin

Geri bildirim ve inovasyon kültürünü teşvik edin

ClickUp Çalışan Bağlılığı Anketi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Çalışan Bağlılığı Anketi Şablonu, çalışanlardan değerli geri bildirimler almanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp'ın Çalışan Bağlılığı Anketi Şablonu, kuruluşların çalışanlarının iş ortamları hakkında ne düşündüklerini ölçmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Takımınızın benzersiz ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş anketler oluşturmanıza olanak tanıyan kullanıcı dostu bir araçtır.

Şablon, gerçek zamanlı geri bildirimlerin toplanmasını kolaylaştırır ve herhangi bir cihazdan erişilebilir hale getirir, bu da yoğun iş yerleri için büyük bir artıdır.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

İşyerinde iyileştirme ve çalışan memnuniyeti için alanları belirleyin

Çalışanların ihtiyaçlarını ve hedeflerini anlayın

Politika ve stratejilerin şekillendirilmesi için değerli geri bildirim sağlayın

Zaman içindeki değişiklikleri ve iyileştirmeleri izleyin

Ayrıca okuyun: Yeni İşe Alınan Çalışanlar İçin 12 Çalışan Oryantasyon Örneği

Şeffaflık

ClickUp, herkesin üzerinde çalıştığı işleri net bir şekilde görünümleyerek iş yerinde şeffaflığı artırır. İletişim ve işbirliğini merkezileştirerek takım üyelerinin güncellemeleri paylaşmasını, soru sormasını ve açık bir ortamda geri bildirimde bulunmasını kolaylaştırır.

ClickUp'ta görev yönetimi, görevleri ve son teslim tarihlerini açıkça atayarak herkesin sorumluluklarını bilmesini ve devam eden projelerin ilerlemesini görmesini sağlar.

Liste, Pano, Takvim ve Gantt gibi farklı görünümler, görevlerin ve projelerin nasıl ilerlediğine dair kapsamlı bir görünüm sunarak karışıklığı en aza indirir ve herkesin uyumlu çalışmasını sağlar. ClickUp ayrıca Hedefler ile hedef belirleme ve izleme konusunda şeffaflığı artırır.

Bu özelliklerin birleşimi, herkesin bilgilendirildiği ve katılımının sağlandığı şeffaf ve dürüst bir iş yeri yaratmanıza yardımcı olur.

ClickUp ile Kapsayıcı Bir İşyeri Ortamı Oluşturun

Kapsayıcı bir iş yeri oluşturmayı bilmek artık isteğe bağlı değil, zorunluluktur. Küreselleşmenin zirveye ulaştığı ve birçok Z kuşağı çalışanın kapsayıcı ve esnek iş yeri değerlerine öncelik verdiği günümüzde, hızlı bir şekilde uyum sağlamak çok önemlidir.

DEI'ye odaklanmak iş kültürünü geliştirir, bağlılığı artırır ve hem ROI'yi hem de yeteneklerin elde tutulmasını iyileştirir.

Bu nedenle ClickUp, ihtiyaçlarınıza mükemmel bir şekilde uyar. Esnekliği ve geniş özellik seti, DEI değerlerini iş yerinize entegre etmek için mükemmel bir araçtır.

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Sık Sorulan Sorular (SSS)

1. İş yerinde kapsayıcılığı nasıl sağlarsınız?

Kapsayıcılığı oluşturmak, DEI'yi temel değerlere entegre etmek, kapsayıcı bir dil kullanmak, güvenli alanlar yaratmak, geri bildirimleri toplamak ve bunlara göre hareket etmek ve kapsamlı çeşitlilik eğitimi uygulamak anlamına gelir.

Liderlik desteğini sağlayın, politikaları farklı ihtiyaçlara uyarlayın ve katkıları adil bir şekilde takdir edin.

2. Kapsayıcı bir iş yeri oluşturmak için dört adım nedir?

Dört adım şunlardır:

Üst yönetimi kapsayıcılığı öncelik haline getirmek için harekete geçirin

DEI'yi temel ilkelere ve değerlere entegre edin

Kapsayıcı bir dil kullanın ve farklı çalışanlar için güvenli alanlar yaratın

Geri bildirim toplayın ve kapsamlı çeşitlilik eğitimi uygulayın

3. Kapsayıcı bir işyerine nasıl katkıda bulunabilirsiniz?

Bireyler, kapsayıcı davranışlar ve dil kullanarak, çeşitlilik eğitimlerine katılarak, güvenli alanları destekleyerek, geri bildirim sağlayarak ve katkıları adil bir şekilde takdir ederek katkıda bulunabilirler.

Ayrıca, kapsayıcılık girişimlerine aktif olarak katılabilir ve kapsayıcılığı teşvik eden politikaları savunabilirsiniz.