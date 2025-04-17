Ücretsiz 11 Çalışan Oryantasyon Programı Şablonu

İlk izlenimler önemlidir, özellikle de yeni işe alınanlar söz konusu olduğunda. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, çalışanların %86'sının bir şirkette kalıp kalmayacağına ilk altı ay içinde karar verdiğini ortaya koydu. Bu nedenle, iyi organize edilmiş bir oryantasyon programı, yeni işe alınanların şirketinizdeki deneyiminin tonunu belirlemek için çok önemlidir. Bu program, çalışanların şirketi ve şirket içindeki rollerini anlamalarına yardımcı olarak, kuruluşunuzdaki başarılarının temelini atar.

Oryantasyon programı şablonları, İK uzmanları ve takım liderleri için, yeni çalışanların ilk günden itibaren katılımını ve motivasyonunu yüksek tutan ilgi çekici bir işe alım süreci oluşturmak için değerli bir araçtır.

Oryantasyon Programı Şablonları nedir?

Oryantasyon programı şablonları, yeni işe alınan çalışanlar için oryantasyon programını yapılandırmak için bir çerçeve sağlayan önceden tasarlanmış ana hatlardır. Bu şablonlar genellikle yeni çalışan oryantasyon programınızdaki her oturum için zaman dilimlerini, konuları ve sorumluları içerir ve kapsamlı ve organize bir işe alım deneyimi sağlar. Genellikle şunları içerir:

Günlük ayrıntılı bilgi

Program, yönetilebilir parçalara bölünerek, işe alım sürecinin her günü için planlanan faaliyetleri özetler. Bu yapılandırılmış yaklaşım, yeni çalışanların çok fazla bilgi ile boğulmasını önlerken, işe alım hedeflerinize ulaşmanıza da yardımcı olur.

Temel görevler

Yeni çalışan oryantasyon şablonundaki önceden tanımlanmış görevler, ilk gün evrak işlerini tamamlamak, hoş geldiniz oturumuna katılmak veya gerekli işyeri BT ekipmanlarını kurmak gibi görevleri içerebilir. Bu görevler, yeni işe başlayanların idari işlemlerini sorunsuz bir şekilde başlatmalarını sağlar.

Tanıtımlar ve toplantılar

Oryantasyon programı şablonları genellikle anahtar personele, takım üyelerine ve ilgili departmanlara tanıtım için ayrılmış zaman dilimleri içerir. Bu, bağlantı hissini teşvik eder ve yeni işe alınanların ilişkiler kurmasına yardımcı olur.

Eğitim oturumları

Oryantasyon programları genellikle şirket kültürü, kullanılan araçlar ve yazılımlar ile role özgü becerilere odaklanan eğitim oturumlarını içerir. Bu, yeni işe alınan çalışanlara başarılı olmak için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri sağlar.

11 Ücretsiz Oryantasyon Programı Şablonu

Yeni bir işte ilk günler, özellikle de alışık olmadıkları bir çalışma ortamına giren yeni çalışanlar için sinir bozucu olabilir. İyi yapılandırılmış bir oryantasyon programı, yeni çalışanların yeni rollerine kolayca alışmalarını ve başarıya ulaşmaları için gerekli ayarları yapmalarını sağlayarak büyük fark yaratır.

İşte burada çalışan oryantasyon kontrol listeleri ve oryantasyon programı şablonları devreye girer. Bunlar, işe alım sürecini kolaylaştırmak ve yeni çalışanların sorunsuz bir geçiş yapmasını sağlamak için tasarlanmış güçlü araçlardır.

1. ClickUp'ın Çalışan İşe Alım Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Oryantasyon Programı Şablonu

Oryantasyon sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış dinamik ve özelleştirilmesi kolay bir ClickUp belgesi olan ClickUp Oryantasyon Programı Şablonu 'nu kullanarak yeni çalışanları netlik ve güvenle işe başlatın. Bu canlı belge, takımınızla birlikte gelişir ve İK ve yöneticilerin programları, bağlantıları ve eğitim kaynaklarını gerçek zamanlı olarak sorunsuz bir şekilde güncellemesine olanak tanır.

ClickUp Brain ile entegre olarak, işe alım görevlerini anında özetleyebilir, sık sorulan soruları yanıtlayabilir veya her rol için oryantasyon deneyimini özelleştirmek için içerik oluşturabilirsiniz. İster yeni bir takım arkadaşını ister tüm bir departmanı işe alıyorsanız, bu şablon hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar, böylece takımınız gerçekten önemli olan şeye odaklanabilir: ilk günden itibaren başarılı olmak.

2. ClickUp'ın Çalışan İşe Alım Şablonu

Bu Şablonu İndirin Özelleştirilebilir görev listeleri, kontrol listeleri ve belgeler ekleyerek ClickUp'ın Çalışan Oryantasyon Şablonu'nu kullanarak temel oryantasyon adımlarını kapsayın

ClickUp Çalışan Oryantasyon Şablonu, yeni çalışanların kuruluşunuza entegrasyonunu kolaylaştırmak için yapılandırılmış bir çerçeve sağlar. Şablon, şirket tanıtımları, politika tanıtımı, BT kurulumu ve role özel eğitim için kullanılır. Standart bir çalışan oryantasyon süreci oluşturmaya, yeni işe alım deneyimini iyileştirmeye ve çalışan bağlılığını ve kalıcılığını artırmaya yardımcı olur.

Bu, yeni işe alınanların sorunsuz bir işe alım deneyimi yaşamasına yardımcı olur ve kendilerini hoş karşılanmış, bilgilendirilmiş ve katkı sağlamaya hazır hissetmelerini sağlar. Ayrıca, yapılandırılmış bir işe alım planı izlemek, yeni çalışanların daha hızlı uyum sağlamasına yardımcı olur ve yeni işlerine başlangıçtan itibaren genel memnuniyetlerini artırır.

Şablon, takım tanışma toplantıları, politika tanıtım oturumları, BT ekipmanlarının kurulumu ve role özel eğitim programları gibi temel işe alım adımları için önceden tanımlanmış görevler ve kontrol listeleri içerir.

Görevleri ve kontrol listelerini şirketinizin özel süreçlerine ve yeni çalışanın rolüne göre uyarlayın. İşe Alım Süreci Görünümü, işe alım sürecinin her adımını izlemenize yardımcı olur.

ClickUp, şablonun içinde merkezi iletişim sağlar. Görev atamaları, belge paylaşımı ve ilerleme izleme gibi özellikler, herkesin aynı sayfada olmasını sağlayarak işe alım sürecinde etkili iletişim sağlar.

İdeal kullanım: Rol veya departmandan bağımsız olarak tüm yeni çalışanların işe alım sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir çözümdür. Şablon, yeni çalışanları işe alan İK takımları ve departmanları için en faydalıdır.

3. ClickUp'ın Yeni İşe Alınan Çalışanlar için Oryantasyon Şablonu

ClickUp'ın Yeni İşe Alınan Çalışanlar için Oryantasyon Şablonu, yeni çalışanları işe alan çeşitli departmanlar için uygulanabilir görevler içerir. Rollerin ve sorumlulukların netliğini artırır, işbirliğini teşvik eder ve işe alım sürecinin tüm yönlerinin etkili bir şekilde ele alınmasını sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Yeni İşe Alım Oryantasyon Şablonu ile İK'nın zamanından tasarruf edin, yeni çalışan oryantasyon kontrol listesini iyileştirin ve daha olumlu bir işe alım deneyimi yaratın

Bu yeni başlayanlar için uygun oryantasyon şablonu, tüm olağan oryantasyon faaliyetlerini günlere, haftalara ve aylara göre gruplandırılmış görev listelerine ayırır ve her görevin sahibi açıkça tanımlanır.

Ayrıca, yeni çalışanın başlangıç tarihinden önce gerekli tüm adımların tamamlandığından emin olmak için işe alım öncesi çalışan kontrol listesi de sağlar. Bu liste, hoş geldiniz e-postalarının gönderilmesini, evrakların toplanmasını ve BT erişiminin ayarlanmasını içerir. Tamamlanan kontrol listesi, yeni çalışanın ilk gününde sorunsuz bir geçiş yapmasını sağlar.

Yeni çalışanın rolüne ve departmanına göre görevler ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Bu, her yeni çalışanın iş büyümesine en uygun bilgilere odaklanan hedef odaklı bir işe alım süreci sağlar. Son teslim tarihlerini ayarlamak, herkesin sorumluluk almasını sağlar ve işe alım öncesi görevlerin zamanında tamamlanmasını garanti eder.

İdeal kullanım: Bu oryantasyon şablonu, yeni işe alınanların işe alım sürecinde sahiplik duygusu kazanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Yeni çalışanları işe alan İK takımları ve departmanları, özellikle daha kendi kendine öğrenme yaklaşımı arayanlar, bu şablondan büyük fayda sağlayabilir.

4. ClickUp'ın Takım Programı Şablonu

ClickUp'ın Takım Programı Şablonu'nun görsel yapısı, takım üyeleri ve liderlerin görevleri önceliklendirmesini ve zamanı etkili bir şekilde yönetmesini sağlar. Potansiyel darboğazları kolayca belirler ve iş yükünü yeniden dağıtırlar, böylece son teslim tarihlerine uyulur ve projeler planlandığı gibi ilerler.

Bu Şablonu İndirin Takımınızda kimlerin ne zaman ne üzerinde çalıştığını görün, sürekli durum güncellemeleri ihtiyacını azaltın ve Clickup Takım Programı Şablonu ile işbirliğine yardımcı olun

Şablon, işe alım sürecini özetlemek için önceden tanımlanmış bir çerçeve sağlar ve tanıtım toplantılarından eğitim oturumlarına kadar tüm önemli temas noktalarının titizlikle planlanıp hesaplanmasını sağlar. Takım üyeleri, merkezi bir platformda planlanan etkinlikler ve son tarihler hakkında bilgi sahibi olabilir, böylece şeffaflık ve hesap verebilirlik artar.

ClickUp Takım Programı Şablonu, takım görünürlüğünü ve işbirliğini iyileştirmek isteyen İK yöneticileri ve liderleri için dinamik bir çözüm sunar. Şablon, proje etkinlikleri listesi, haftalık program panosu ve iş yükü görünümü gibi çeşitli görünüm seçenekleri sunar.

Şablon, görevleri belirli takım üyelerine kolayca atar. Bu, net sahiplik, hesap verebilirlik, bireysel odaklanma ve verimli iş akışı sağlar. Takım üyeleri değişiklikleri anında görebilir, bu da sorunsuz işbirliği ve bilinçli karar verme ile sonuçlanır.

İş yükü görünümü, belirli bir dönem boyunca her takım üyesine atanan görevlerin sayısına genel bir bakış sağlar. Bu, proaktif iş yükü yönetimine yol açarak hiçbir takım üyesinin iş yükü sorunlarıyla karşılaşmamasını ve görevlerin adil bir şekilde dağıtılmasını garanti eder.

İdeal kullanım: Takım liderleri, proje yöneticileri ve ortak projelerde çalışan tüm takımlar bu şablondan yararlanabilir. Takım üyelerinin programlarını, görevlerini ve son teslim tarihlerini görüntülemek için merkezi bir hub sağlar.

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5. ClickUp'ın Saatlik Program Şablonu

ClickUp Saatlik Program Şablonu, özellikle yaygın saatlik ücret yapılarına sahip roller için görev yönetimini ve zaman takibini basitleştiren güçlü bir araçtır .

Bu Şablonu İndirin Doğruluk için ClickUp'ın Saatlik Program Şablonu desteğinde belirli görevlere harcanan saatleri kaydedin

Şablon, görevleri birden fazla takım üyesine atamaya yardımcı olur, bu da onu işbirliğine dayalı projeler veya çalışanların programlarını yönetmek için ideal hale getirir. Ayrıca, çalışanların iş yüklerini görselleştirmelerine ve her görev için yeterli zaman ayırmalarına yardımcı olur.

Şablon, "İptal Edildi", "Tamamlandı", "Devam Ediyor" ve "Yapılacak" gibi önceden tanımlanmış özel durumlar içerir. Bu durumlar, çalışanların saatlik programları içindeki her bir görevin ilerlemesini izlemelerine olanak tanır ve gün boyunca yaptıkları işlere ilişkin net bir genel bakış sağlar.

Saatlik şablonda, iş arkadaşlarınızla tanışma toplantıları, kahve molaları ve öğle yemeği için zaman ayırın. Bu, yeni çalışanların daha rahat hissetmelerine ve takıma entegre olmalarına yardımcı olabilir. Görsel bir programa sahip olmak, yeni çalışanlara ve oryantasyonu gerçekleştirenlere fayda sağlayabilir. Günün faaliyetlerinin net bir resmini sunar ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlar.

ClickUp'ın yerel zaman takibi özellikleri ile çalışanlar, her bir görev için harcadıkları zamanı doğrudan program içinde kaydedebilir. Veriler daha sonra maaş bordrosu veya iş verimliliğini analiz etmek için kullanılır. Görevlere harcanan zamanı izleme özelliği, kapsamlı raporlama ve analiz imkanı sunar.

İdeal kullanım: Bu şablon, serbest çalışanlar, danışmanlar, ajanslar ve saatlik faturalandırma modeliyle çalışan tüm takımlar için çok kullanışlıdır. Her proje veya görev için harcanan zamanın net kayıtlarını sağlayarak maaş hesaplamalarını basitleştirir.

6. ClickUp'ın 30-60-90 Günlük Plan Şablonu

ClickUp 30-60-90 Günlük Plan Şablonu, yeni işe alınanlar ve İK uzmanları için değerli bir araçtır. Özelliklerinden yararlanarak yapılandırılmış ve ilgi çekici bir işe alım deneyimi oluşturun ve yeni işe alınanların kuruluşunuzda başarıya ulaşmasını sağlayın.

Bu Şablonu İndirin Yapılandırılmış bir çerçeve sağlayan Clickup'ın 30-60-90 Günlük Plan Şablonu'nu kullanarak yeni çalışanları kuruluşunuzdaki ilk üç ay boyunca yönlendirin

Şablon, 30 gün, 60 gün ve 90 gün olmak üzere üç ayrı aşamaya ayrılmıştır. Her aşama için, çalışan oryantasyon planı, oryantasyon sürecindeki o belirli zaman dilimine göre uyarlanmış önerilen hedefler, dönüm noktaları ve görevler içerir. Bu aşamalı yaklaşım, yeni işe alınanlar için yapılandırılmış ve aşamalı bir oryantasyon deneyimi sağlar.

İK uzmanları, planı yeni çalışanın rolünün ve şirket kültürünüzün özel ihtiyaçlarına göre uyarlayabilir. Bu, işe alım sürecinin ilgili olmasını sağlar ve çalışanları belirli pozisyonlarında başarıya hazırlar. ClickUp platformu, 30-60-90 günlük plan dahilinde hedefler ve görevler üzerinde kolay ilerleme izleme olanağı sunar.

İdeal kullanım: Yeni çalışanları işe alan İK uzmanları ve yöneticiler, bu oryantasyon programı şablonunu kullanarak, yönetilebilir 30 günlük, 60 günlük ve 90 günlük aşamalara bölünmüş, aşamalı bir işe alım planı oluşturabilir. Şablon, hedefler ve görevlerdeki ilerlemeyi izlerken, planı yeni çalışanın rolünün ve şirket kültürünün özel ihtiyaçlarına göre uyarlayabilirler.

7. ClickUp'ın Gündem Şablonu

İyi yapılandırılmış bir gündem, verimli bir toplantının temelini oluşturur. ClickUp'ın Gündem Şablonu, tartışmaların anahtar konulara odaklanmasını sağlar ve herkesin katkıda bulunmaya hazır olmasını garanti eder.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Gündem Şablonu'nda yorum yanıtları, iç içe alt görevler ve her gündem öğesine birden fazla katılımcı atama gibi özellikleri kullanın

Bu biçim, toplantının amacını, hedeflerini, gündem öğelerini ve eylem öğelerini açıkça özetler.

Özelleştirilebilir alanlar arasında toplantı tarihleri, konumlar, katılımcılar, tartışma konuları ve istenen sonuçlar bulunur. Bu düzeyde özelleştirme, gündemin her toplantının özel ihtiyaçlarını karşılamasını sağlar.

ClickUp, gündemi tercihlerinize uygun farklı biçimlerde görüntülemenizi sağlar. Buna, gündem öğelerinin doğrusal bir dökümünü sunan "Gündem Liste Görünümü", toplantıyı diğer takvim etkinlikleriyle birlikte gösteren "Takvim Görünümü" ve kolay başvuru için daha yapılandırılmış bir düzen sağlayan "Tablo Görünümü" dahildir. Gündemleri proje yönetimi özellikleriyle sorunsuz bir şekilde entegre eder.

İdeal kullanım alanları: Takım liderleri, proje yöneticileri veya herhangi bir boyut veya amaçtaki toplantıları kolaylaştıran herkes, verimliliği ve işbirliğini artırmak için bu şablonu kullanabilir. Yönetim, odaklanmış ve verimli tartışmalar sağlamak için açık, düzenli ve özelleştirilebilir toplantı gündemleri oluşturabilir.

8. ClickUp'ın Çalışan Programı Şablonu

ClickUp Çalışan Programı Şablonu, iş yükü veya çalışanların uygunluk durumundaki değişikliklere hızlı bir şekilde uyum sağlamak için hızlı ayarlamalar yapılmasına olanak tanır. Yöneticiler, çalışanların programlarını görselleştirerek ve harcanan zamanı izleyerek işgücü maliyetleri hakkında içgörüler elde eder. Daha iyi bütçeleme ve kaynak tahsisi ile işgücü kaynaklarının verimli kullanılmasına yardımcı olur.

Bu Şablonu İndirin Görsel arayüz ve sürükle ve bırak işlevselliği ile program oluşturma sırasında hata riskini en aza indirin Çalışan Program Şablonu

Şablon, genellikle Liste biçiminde çalışanların programlarını görsel olarak gösterir. Her çalışan için atanan vardiyaları, molaları ve izinleri kolayca belirlemenizi sağlar. Bu görsel yaklaşım, program yönetimini basitleştirir ve hata riskini azaltır.

Bunlar arasında, atanmamış vardiyalar için "Açık", doldurulmuş vardiyalar için "Onaylandı", planlanmış devamsızlıklar için "İzinli" ve plansız devamsızlıklar için "Arama" gibi durumlar bulunur. Bu görsel ipuçları, çalışanların uygunluk durumunu bir bakışta net bir şekilde anlamanızı sağlar.

Alanlar, belirli vardiyalar için "Devamsızlık Nedeni" veya "Gerekli Özel Beceriler" gibi farklı çalışan rolleri veya takımlarına özgü önemli bilgileri yakalar. Bu özelleştirme, programın iş gücünüzün özel ihtiyaçlarını karşılamasını sağlar.

İdeal kullanım: Birden fazla vardiyada çalışan büyük takımlara yeni üyeleri işe alması gereken İK yöneticileri veya takım liderleri. Bu şablonla tüm çalışanlar için program oluşturma, görselleştirme ve iletişim basitleştirilir.

9. ClickUp'ın Etkinlik Planlama Şablonu

ClickUp'ın Etkinlik Planlama Şablonu, etkinlik planlamasının temel unsurlarını düzenlemek ve kategorilere ayırmak için önceden oluşturulmuş listeler içerir. Listeler "Etkinlikler", "Tesisler", "Etkinlik Öncesi Görevler" veya "Faturalandırma" gibi öğeleri içerebilir. Bu özellik, bir başlangıç noktası sağlar ve planlama sürecinde önemli ayrıntıları gözden kaçırmamanızı sağlar.

Bu Şablonu İndirin Etkinlik Planlama Şablonu'nda net görev dağılımları, son tarihler ve bütçe izleme ile etkinliğe daha iyi hazırlanın

Şablon, etkinlik planlamanızın farklı yönlerini görselleştirmek için önceden oluşturulmuş görünümler sunar. Bunlar arasında geleneksel görev listesi biçimi için "Liste Görünümü", önemli etkinlik dönüm noktalarını planlamak için "Takvim Görünümü" ve görevleri iş akışı aşamalarına göre (ör. lojistik, pazarlama, ikram) düzenlemek için "Pano Görünümü" bulunur. Bu çok yönlülük, planlama ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize en uygun görünümü seçmenize olanak tanır.

Görevlerin ilerlemesini izlemek için "Satıcı Onayı Bekleniyor", "Onaylandı" ve "Tamamlandı" gibi durumlar tanımlayın. Ayrıca, katılımcılar için "Bütçe Tahsisi" veya "Diyet Kısıtlamaları" gibi belirli bilgileri kaydetmek için özel alanlar oluşturulmalıdır.

Görevler belirli takım üyelerine atanabilir ve yorumlar ve tartışmalar doğrudan göreve veya kontrol listesine (ör. bütçeler, sözleşmeler) eklenebilir. Sonuç olarak, ş Akışı daha iyi anlaşılır.

ClickUp, etkinlik planlamasında önemli rol oynayan çeşitli üçüncü taraf araçlarla entegre olur. E-posta pazarlama, tasarım oluşturma veya sosyal medya paylaşımı için araçları doğrudan ClickUp platformu içinde bağlayabilirsiniz.

İdeal kullanım alanları: Büyük ölçekli yüz yüze yeni personel oryantasyon ve karşılama etkinlikleri düzenleyen takımlar. Bu şablon, etkinlik planlayıcıları, proje yöneticileri vb. tarafından büyük konferanslardan küçük takım toplantılarına kadar her türlü etkinliği düzenlemek için kullanılabilir. Baştan sona tüm etkinlik planlama süreci, merkezi ve işbirliğine dayalı bir şekilde yürütülecektir.

10. ClickUp'ın Eğitim Matrisi

ClickUp'ın Eğitim Matrisi Şablonunun görsel biçimi, İK uzmanlarının ve yöneticilerin, çalışanların işlerini etkili bir şekilde yapmak için gerekli becerilere sahip olmadıkları alanları hızlı bir şekilde belirlemelerine yardımcı olur. Bu, hedefe yönelik eğitim müdahalelerine olanak tanır ve kaynakların verimli bir şekilde tahsis edilmesini sağlar.

Bu Şablonu İndirin İlgili eğitim kaynaklarını (belgeler, videolar, çevrimiçi kurslar) doğrudan ClickUp'ın Eğitim Matrisi Şablonu içinde bağlayın

Şablon, farklı organizasyonel roller için gerekli olan temel becerileri haritalayan bir matris oluşturmanıza olanak tanır. Matrise bireysel çalışanları atayabilir ve gerekli becerileri geliştirmeleri için ihtiyaç duydukları eğitim programlarını belirleyebilirsiniz. Bu görsel temsil, eğitim ihtiyaçlarınızı ve çalışanlarınızın gelişim eksikliklerini açıkça gösterir.

Şablon, yazılım uygulamaları, şirket politikaları ve sektör düzenlemeleri gibi yaygın beceri alanları için önceden hazırlanmış eğitim kursları içerir. Bu, eğitim programınız için bir başlangıç noktası sağlar ve kurs taslaklarını geliştirirken zaman kazanmanızı sağlar.

İdeal kullanım alanları: Eğitim matrisi, İK uzmanları, eğitim yöneticileri ve çalışanların beceri eksikliklerini belirlemek ve eğitim programları geliştirmekle sorumlu kişiler için çok yararlıdır. Çalışanların beceri geliştirmeye ihtiyaç duyduğu alanları belirleyebilir ve bu eksiklikleri gidermek için hedefli bir eğitim planı oluşturulabilir.

11. ClickUp'ın İşe Alım için Eğitim Listesi

ClickUp'ın işe alım için iyi tanımlanmış Eğitim Listesi, yeni işe alınanlara işe alım sürecinde edinmeleri gereken bilgi ve becerileri net bir şekilde anlamalarını sağlar. Yön duygusunu geliştirir ve en alakalı bilgilere odaklanmalarını sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın İşe Alım için Eğitim Listesi ile yeni çalışanlar için yapılandırılmış bir öğrenme yolu sağlamak için görevler atayın, son tarihler belirleyin ve tamamlanma durumunu izleyin

Şablon, şirket kültürü, politikalar ve prosedürler, yazılım uygulamaları ve role özgü beceriler gibi işe alımla ilgili yaygın eğitim konularının bir listesiyle önceden doldurulmuş olarak gelir. İK takımlarına, yeni işe alınan kişinin rolünün özel ihtiyaçlarına göre eğitim programını özelleştirmek için bir başlangıç noktası sağlar.

Önceden tanımlanmış görevler kolayca özelleştirilebilir. Listeyi, yeni çalışanın başarılı olması için ihtiyaç duyduğu belirli bilgi ve becerilerle mükemmel bir şekilde uyumlu hale getirmek için eğitim konularını ekleyin, kaldırın veya düzenleyin. Ayrıca, temel eğitim bileşenlerinin zamanında tamamlanmasını sağlamak için her eğitim modülü için son tarihler belirleyebilirsiniz.

Belgeler, videolar veya çevrimiçi kurslar gibi eğitim kaynakları, ClickUp platformu içindeki her bir eğitim görevine doğrudan bağlanır. Bu, yeni çalışanların her bir eğitim modülünü etkili bir şekilde tamamlamak için materyallere kolayca erişmesini sağlar.

İdeal kullanım: Bu şablon, İK takımları ve ilgili departmanlar tarafından yeni işe alınan çalışanların işe alım sürecine yönelik bir kontrol listesi tarzında eğitim planıdır. Modüller, şirket politikaları, yazılım uygulamaları veya sektör düzenlemeleri gibi çeşitli konuları kapsayabilir.

İyi bir oryantasyon programı şablonu nedir?

Oryantasyon programı şablonlarını, yeni çalışanları şirketinize alışma sürecinin temel adımlarında yönlendiren yol haritaları olarak düşünün. Bu şablonlar, oryantasyon programının her günü veya haftası için anahtar faaliyetler, tanıtımlar ve görevler için hazır bir çerçeve sağlar. İyi bir oryantasyon programı şablonu:

Uyarlanabilir : Şirketinizin kültürüne ve yeni çalışanın rolüne göre kolayca özelleştirilebilir

Kapsamlı : Şirket kültürü, sosyal haklar, politikalar ve işe özel eğitimler dahil olmak üzere tüm temel işe alım konularını kapsar

Zaman verimliliği : Her konuya yeterli zaman ayırırken, oryantasyon için ayrılan zamanı en iyi şekilde kullanır

Açık ve öz: Her oturum için belirli saatler, konular ve sunum yapanlar ile programı açıkça özetler

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Oryantasyon programı şablonları, İK takımlarının ve işe alım yöneticilerinin etkili bir yeni işe alım oryantasyon programı tasarlamasına yardımcı olur. İyi planlanmış bir oryantasyon, yeni işe alınanların organizasyon içindeki rollerini anlamalarını ve başarılı olmaları için gerekli hazırlıkların yapılmasını sağlar.

Verimli işe alım programları oluşturmak ve başarılı oryantasyon etkinlikleri planlamak için çalışırken, ClickUp düzenli kalmak, etkili bir şekilde işbirliği yapmak ve hedeflerinize ulaşmak için ortağınızdır.

Kullanıcı dostu arayüzü, güçlü özellikleri ve geniş entegrasyon aralığı ile ClickUp, verimliliğinizi artırmak ve en yüksek performansa ulaşmak için aradığınız hepsi bir arada çözümdür.

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