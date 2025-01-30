2025'in En İyi 10 İnşaat İnsan Kaynakları Yazılımı

İnşaat sektöründe insan kaynakları yöneticisi olmak zorlu bir görev olabilir.

Bu, maaş bordrolarının yönetimi ve zaman takibinin ötesine geçen, yüksek baskı altında çalışılan bir roldür. Uzak konumlarda bulunan çok sayıda sözleşmeli çalışan da dahil olmak üzere geniş bir işgücünden sorumlusunuz.

Etkili İK yönetimi, herkesin uyumlu çalışmasını ve operasyonların sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlar.

İnşaat insan kaynakları yazılımı bu yükü hafifletir ve yönetim uygulamalarınızı elektronik tablolar gibi manuel veri girişinin ötesine taşır.

İşgücü yönetimindeki yılların pratik deneyiminden yararlanarak, on adet güçlü ve kullanıcı dostu inşaat insan kaynakları yazılımının bir listesini derledim. İster küçük bir müteahhit ister büyük bir inşaat şirketi olun, bu araçlar operasyonlarınızda devrim yaratabilir ve projelerinizi yolunda tutabilir.

ClickUp takımıyla işbirliği içinde test edilen bu araçları keşfederken, öne çıkan özelliklerini ve olası dezavantajlarını ortaya koyan incelememize katılın.

İnşaat sektörüne yönelik insan kaynakları yazılımlarında nelere dikkat etmelisiniz?

İlk olarak, aşağıdaki zorunlu özelliklere sahip bir inşaat insan kaynakları yönetim yazılımı arayın.

İşgücü yönetimi : Yazılımın izleme, planlama, bordro işleme ve devamlılık gibi işgücü yönetimi işlerini ne kadar iyi gerçekleştirdiğini inceleyin

Çalışan self servisi: Yazılım, çalışanlara kayıtlarına erişim, izin yönetimi ve güvenlik eğitimi materyalleri gibi self servis süreçleri sunmalıdır

Veri yönetimi : İzin kayıtları ve sözleşme yönetimi hakkında analitik bilgiler sağlamak için çalışan verilerini iyi yönetmek çok önemlidir

Mobil erişilebilirlik : Verileri yönetmek, ilerlemeyi izlemek ve hareket halindeyken takımlarla koordinasyon sağlamak çok önemlidir. İnşaat şirketi çalışanları şantiyede veya sahada olduğundan, mobil erişilebilirlik hayati önem taşır

Kullanıcı dostu arayüz: Yazılımın navigasyonu, hem sizin hem de çalışanlarınız için sezgisel olmalı ve öğrenme eğrisi minimum düzeyde olmalıdır

2024'te Kullanılacak En İyi 10 İnşaat İnsan Kaynakları Yazılımı

1. ClickUp

İnsan Kaynakları Proje Yönetimi için En İyisi

Verimliliği artıran, iş akışlarını basitleştiren ve takım işbirliğini geliştiren hepsi bir arada bir araçla inşaat insan kaynakları yönetiminizi kolaylaştırın

İnşaat takımınızı verimli bir şekilde yönetmekte zorlanıyor musunuz? ClickUp, inşaat sektörü için özel olarak tasarlanmış kapsamlı bir İK yönetim platformu sunar.

ClickUp ile, ofisten şantiyeye kadar inşaat projelerine özel, takip edilebilir bir eğitim süreciyle çalışanlarınızı başarıya hazırlayabilirsiniz. Farklı görünümleri kullanarak çalışanlarınızın performansını değerlendirin ve iş gücünüzün şantiyede uyumlu ve verimli çalışmasını sağlayın.

Çalışan geri bildirimlerinden anketlere, performans izlemeden program yönetimine ve ş Akışı organizasyonuna kadar her şeyi tek bir yerden yönetin. Bu araçlar, inşaat projelerinin benzersiz zorluklarının üstesinden gelmek için mükemmeldir.

Ayrıca, ClickUp'ın ücretsiz İK şablonlarını kullanarak yönetim süreçlerinizi kolaylaştırın ve evrak işlerine daha az, işinize daha fazla odaklanın.

İşte ClickUp'ın en iyi iki İK şablonu:

İK Bilgi Bankası

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın İK Bilgi Bankası Şablonu, İK departmanınızın politikalarını, prosedürlerini ve süreçlerini belgelendirmenize ve izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp'ın İK Bilgi Bankası Şablonu ile çalışanlar arasında bilgi paylaşımı çok kolaydır. Tüm çalışanların erişebileceği merkezi bir bilgi bankasına sahiptir.

İnsan kaynakları yönetimini basitleştirmek için bu şablonun sunduğu özellikler şunlardır:

Kolay erişilebilir, merkezi bilgi kaynakları oluşturun

İş politikaları ve belgelerdeki değişiklikleri izleyin

Merkezi bilgi tabanı ile bilgi paylaşımında doğruluk ve tutarlılığı artırın

Öncelikler, yorum tepkileri, alt görevler ve öncelikler ile İK belge izlemeyi iyileştirin

ClickUp Çalışan Dizini Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Çalışan Dizini Şablonu, çalışanlarınızı ve ilerlemelerini takip etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Çalışan kayıtlarını yönetmek ve işleyişleri hakkında bilgi sahibi olmak, manuel olarak yapıldığında zahmetli bir iştir. ClickUp'ın Çalışan Dizini Şablonu, çalışanların dizinini içeren bu şablonla bu işi basitleştirir ve hangi çalışanın hangi departmanda çalıştığını, kimlerin ofiste olduğunu ve kimlerin olmadığını bilmenizi sağlar. Çalışan yönetimini aşağıdaki şekillerde basitleştirir:

Tüm çalışan bilgileri için merkezi bir hub oluşturun ve çalışan kayıtlarını düzenleyin

Çalışanların iletişim bilgilerine hızlı erişim sağlayarak iletişimi basitleştirin

Güvenliği artırmak için çalışanların hassas verilere erişimini yönetin

Tüm gerekli bilgileri tek bir yerde sağlayarak çalışanların işe alım sürecini kolaylaştırın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir görünümlerle çalışan performansını ve yönetimini izleyerek insan yönetimini basitleştirin

Özel durumlar ve otomasyon ile işe alım sürecini kolaylaştırın

İzlenebilir görevler ve kolay işbirliği ile eğitime kolay erişim sağlayın

İK yönetimini basitleştirmek için İK şablonlarına erişim

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulamada henüz Tablo Görünümü mevcut değildir

ClickUp, öğrenme eğrisi oluşturabilecek birçok özellik ve entegrasyona sahiptir. Ancak, ClickUp Üniversitesi ve yardım merkezi gibi kaynaklar bu süreci kolaylaştırır

ClickUp fiyatlandırması

Ücretsiz: Sonsuza Kadar

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Bambee

Küçük işletmelerin insan kaynaklarını otomatik olarak yönetmek için en iyisi

bambee aracılığıyla

Bambee, yüksek işgücü devri, işyeri tehlikeleri ve karmaşık göçmenlik mevzuatı gibi inşaat sektöründeki zorlukları basitleştirmek için her adımda size yardımcı olur.

Bu otomatik insan kaynakları yazılımı, inşaat firmaları da dahil olmak üzere 10.000 Amerikan şirketinin güncel insan kaynakları politikaları, çalışan geri bildirim araçları ve zorunlu çalışan eğitimleri ile yıl boyunca uyumluluklarını korumalarına yardımcı oldu.

Bambee ile, işçi tazminat talepleri, sigorta, göçmenlik ve daha fazlasıyla ilgili yasalara uyumu sağlayan özel bir İK süreci oluşturabilirsiniz.

Bu İK yönetim yazılımı, işinize özel İK politikaları ve uyumluluk oluşturmanıza yardımcı olmak için uzman rehberliği sunar. İnşaat şirketinizin karşılaştığı tüm İK sorunları hakkında telefon, e-posta veya sohbet yoluyla uzman rehberliği alabilirsiniz.

Bambee'nin en iyi özellikleri

Uyum incelemelerini otomatikleştirerek kurallara dayalı bir ortam oluşturun ve inşaat şirketinizin yolunda ilerlemesini sağlayın

Denetim ile iç uygulamaları güçlendirmek için İK eksikliklerini belirleyin

İş güvenliği, iş etiği vb. konularda eğitim modülleri oluşturun ve çalışanların ilerlemeleri hakkında sizi bilgilendirin

Çalışanların performansını değerlendirmek ve yapıcı geri bildirim sağlamak için çalışan rapor kartlarını etkinleştirin

Çalışanların düşüncelerini anonim veya açık bir şekilde ifade edebilecekleri bir alan sağlayarak çalışanların moralini artırın

Bambee sınırlamaları

Yazılımı ilk kez kurmak ve kullanmaya başlamak zaman alır

Devamsızlığı veya kaçırılan vardiyaları izlemek için güçlü bir devamlılık sistemi yoktur

Bambee fiyatlandırması

Henüz Çalışan Yok : 99 $/ay (Kurulum ücreti yok)

1-4 Çalışan : Aylık 299 $ (artı 500 $ tek seferlik kurulum ücreti)

5-19 Çalışan : 399 $/ay (Artı 500 $ tek seferlik kurulum ücreti)

20-49 Çalışan : 499 $/ay (Artı 1.500 $ tek seferlik kurulum ücreti)

50-70 Çalışan : 1.299 $/ay (Artı 2.000 $ tek seferlik kurulum ücreti)

71+ Çalışan: Özel fiyatlandırma

Bambee derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 3,5/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)

3. BambooHR

Hepsi bir arada İK yönetimi için en iyisi

bambooHR aracılığıyla

Yazılım, inşaat insan kaynakları takımlarının siz ve saha çalışanlarınız arasındaki uçurumu kapatarak yüzlerce saat tasarruf etmesine ve insan kaynakları operasyonel maliyetlerini %40 oranında azaltmasına yardımcı olduğunu iddia ediyor.

BambooHR, sizin ve çalışanlarınızın internet bağlantısı olan her yerden yaralanma raporlarını, güvenlik eğitimlerini ve diğer uyumluluk gereksinimlerini izlemenizi sağlar. Bu, zaman takibi ve bordro yönetimi için birden fazla elektronik tablo ve veritabanına olan ihtiyacı azaltır.

Yazılımın verimli bordro yönetimi ile, özellikle farklı türdeki inşaat işçilerini takip etmek için gerekli olan veri girdileri ve manuel ödeme onay süreçlerine veda edin.

İnşaat yönetimi fonksiyonunuzu ve İK takım operasyonlarınızı basitleştirmek için 125'ten fazla uygulama ve araçla entegre edebilirsiniz.

BambooHR'nin en iyi özellikleri

İnternet bağlantısı olan her yerden tek bir güvenli ve düzenli veritabanında tüm çalışanları yönetin

Stratejik ve bilinçli kararlar almak için 49 yerleşik rapor özelliği ile raporlar oluşturun

Yeni çalışanların güvenlik protokollerini daha hızlı ve daha iyi anlamalarına yardımcı olan oryantasyon araçlarıyla yeni çalışanların oryantasyon deneyimini iyileştirin

Çalışanlarla etkileşim kurun ve geri bildirim toplayarak pozitif bir ortam yaratın, iş yerinde moral ve verimliliği artırın

BambooHR sınırlamaları

Çalışan performans yönetiminde sınırlı özelleştirme seçenekleri vardır

Yazılımda, yeni kullanıcılara yardımcı olacak merkezi bir bilgi tabanı bulunmamaktadır

BambooHR fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

BambooHR puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.100+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.800+ yorum)

4. HiBob

Ölçeklenebilir İK çözümlerini entegre etmek için en iyisi

hiBob aracılığıyla

HiBob, performans yönetimi, ücret yönetimi, iş akışları ve işe alım gibi özelliklere sahip modern ve sezgisel bir İK çözümüdür. Çalışanlarınızın verimli ve sorunsuz bir şekilde çalışması için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar.

İnşaat çalışanlarınız saatlik, günlük veya aylık ücret alıyorsa, faturalandırılabilir işlerini izleme konusunda endişelenmenize gerek kalmayacak.

HiBob, yalnızca İK için değil, tüm kullanıcılar (çalışanlar ve yönetim) için tasarlanmış olmasıyla rakiplerinden ayrılır.

Ayrıca, HiBob'un uzmanları, İK'nın iş başarısının anahtar faktörü olduğunu bilir ve gelişmiş analitik ve KPI izleme özellikleriyle veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olur.

HiBob'un en iyi özellikleri

Çalışanlarınız iş yerinde olmasa bile, etkileşim özellikleriyle iletişimi güçlendirin

İnşaat firmalarının sürekli değişen iş gereksinimlerine uyum sağlayarak işinizin büyümesini ve genişlemesini destekleyin

HiBob'un HRIS sistemleriyle çalışanların uygunluğu ve proje tamamlanma durumuna ilişkin verileri izleyin

HiBob sınırlamaları

Yazılımda tüm şirket tatillerini tek bir ekranda görüntüleme özelliği yoktur

Geri bildirim ve anketler için sınırlı özelleştirme seçenekleri vardır

HiBob fiyatlandırması

Özel Fiyatlandırma

HiBob puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

5. Keka

Performans yönetimi için en iyisi

keka aracılığıyla

Bu İK yazılımı, tüm görevleri ve iş akışlarını tek bir yerden yönetmenizi sağlayan sezgisel gelen kutusu ile kullanıcı odaklı bir deneyim sunar. Bu, sizin ve çalışanlarınızın mobil ve web üzerinde bulunan tek bir paylaşımlı alandan işe alım görevlerini, izin onaylarını, iş arkadaşlarının geri bildirimlerini ve gider onaylarını kolayca izleyebileceğiniz anlamına gelir.

Bu yazılımda beni en çok cezbeden şey, büyüme odaklı kuruluşlar için ideal olan performans yönetim sistemidir. 360 derece görünüm, OKR yazılımı, bire bir toplantılar ve sürekli geri bildirim sağlayarak çalışanlarınız hakkında değerli içgörüler sunar ve tüm engelleri ortadan kaldırır.

Sonuç olarak, geçici çalışanlardan oluşan takımınızı tamamen yönetebilir ve performanslarını izleyerek kalıcı istihdam kararları alabilirsiniz.

Ayrıca anlık çalışan raporları oluşturabilir ve çalışanlara profillerini güncellemeleri, izin başvurusu yapmaları ve daha fazlasını gerçekleştirmeleri için SSO tabanlı bir self servis platformu sunabilirsiniz.

Keka'nın en iyi özellikleri

Potansiyeli analiz etmek ve çalışanları kalıcı hale getirmeye karar vermek için İK hedeflerini ve performansını gözden geçirin

Çalışanların derecelendirmelerine göre farklı performans bantları atayarak, yetenekli çalışanlarınızın motivasyonunu ve rekabet gücünü koruyun

Çalışma saatlerini izleyerek ve maaş bileşenlerini özelleştirerek bordro ayarlarını otomatikleştirin

Keka sınırlamaları

Bazı etkinliklerin ve fonksiyonların yüklenmesi zaman alabilir

Bu araç o kadar çok fonksiyona sahiptir ki, kullanımı biraz öğrenme gerektirir

Keka fiyatlandırması

Aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla

Keka derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (70+ yorum)

6. Paycor

Özel İK yazılım çözümleri için en iyisi

paycor aracılığıyla

Paycor, sınıfının en iyisi işe alım aracı, öğrenme yönetim sistemi, eyalet ve şehir uyumluluğu, otomatikleştirilmiş karma fazla mesai, vardiya farkı hesaplamaları ve daha fazlası gibi özelliklerle verimli bir inşaat takımı oluşturmanıza yardımcı olur.

Ayrıca, Paycor'un İşe Alım hizmetine güvenerek, mülakat puan kartları gibi özelliklerle en yetenekli adayları bulabilir ve işe alabilirsiniz.

Ayrıca, inşaat zaman ve devamlılık çözümü, parça başı ücretler, karma fazla mesai hesaplamaları, gelişmiş zaman saatleri ve mobil zaman kaydı özelliklerini kullanarak asgari ücret yasalarına uymanızı sağlar.

Paycor ayrıca, ciro oranlarını ve diğer anahtar metrikleri pazar karşılaştırmalarıyla karşılaştırmanıza olanak tanıyan sektöre özel analizler ve içgörüler de sağlar.

Paycor'un en iyi özellikleri

İnşaat yönetimi ihtiyaçlarına göre yazılımı özelleştirmek için takımın pratik rehberliğine, araçlarına ve uzman desteğine erişin

Gerçek zamanlı hesaplamalara, kazanılan ücretlere erişim ve vergi uyumluluk uyarılarına erişim ile idari süreçleri azaltın

İnşaat firmanızın giderlerini yönetmek için esnek gider kategorileri ve özelleştirilebilir politikalar oluşturun

Paycor sınırlamaları

Self servis sisteminde bazen izin başvurularında hatalar olabilir

Paycor fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Paycor derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 3,9/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (2.800+ yorum)

7. FactoHR

Çalışan bağlılığı için en iyisi

via FactoHR

FactoHR, farklı konumlarda sorunsuz bir şekilde çalışır ve yerel vergi hesaplamalarını ve uyumluluğu yönetmenize olanak tanır. Birden fazla konumdan devam takibi ve ücret yönetimi gibi süreçleri otomatikleştirmek de harika bir özelliktir.

Ayrıca, devamlılığı yönetebilir ve çalışanların herhangi bir konumdan izin talebinde bulunmasına olanak tanıyabilirsiniz.

FactoHR, çalışan el kitaplarından belgelere kadar her şeyi dijitalleştirerek İK'yı kağıtsız hale getirmeyi amaçlamaktadır. FactoHR'nin bulut tabanlı seyahat ve gider modülü, çalışanların ESS portalı üzerinden doğrudan kanıtlarla birlikte gider taleplerini dosyalayabilmelerini sağlar.

İK veya yöneticiler, talepleri çevrimiçi olarak inceleyip onaylayabilir, böylece gider yönetimini basitleştirir ve çalışan giderleri üzerinde daha fazla kontrol ve görünürlük sağlar.

FactoHR'nin en iyi özellikleri

İnşaat işçilerinden daha iyi raporlama almak için organizasyon ağacı ile hiyerarşi tanımlayın

Birden fazla konumda sorunsuz çalışan iş yönetimi sağlayın

Zahmetsiz bordro yönetimi ve basitleştirilmiş maaş revizyonları için maaş bileşenlerini özelleştirin

FactoHR sınırlamaları

Yazılımın işlevselliği ilk başta karmaşık olabilir ve öğrenme süreci zaman alabilir

Kullanıcı arayüzü çok iyi tasarlanmamıştır

FactoHR fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

FactoHR derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 5/5 (Yeterli yorum yok)

8. HRMantra

AI odaklı İK çözümleri için en iyisi

hRMantra aracılığıyla

HRMantra, 10 kat ROI ve günde çalışan başına 30 dakika zaman tasarrufu sağladığını iddia eden, yapay zeka destekli gelişmiş bir İK yazılımıdır. Bu İK planlama platformu, sınırsız politika ayarları yapmak için kapsamlı özelliklere sahip milyonlarca yapılandırılabilir politika sunar. İnşaat şirketleri birçok uyumluluk kuralına uymak zorundadır ve HRMatra'nın güçlü politika çerçevesi bu konuda onlara büyük yardımcı olur.

Ayrıca, yazılım çok dilli, çoklu para birimi ve çoklu saat dilimi özelliklerine sahiptir. Sezgisel arayüzü, herhangi bir akıllı telefondan tamamen kullanılabilir olmasını sağlar ve farklı bölgelerdeki inşaat çalışanlarının hareket halindeyken erişebilmesini sağlar.

HRMantra'nın en iyi özellikleri

Çeşitli üçüncü taraf sistemlerle anında bağlantı için çok sayıda önceden oluşturulmuş API ile AI destekli sesli botlara erişin

İnşaat çalışanlarını denetlemek için 180 veya 360 derece performans yönetim sistemleriyle raporlar oluşturun

Çalışanları eğitmek ve işe başlamadan önce edindikleri yetkinlikleri izlemek için özel LMS oluşturun

Sınırsız, kapsamlı ve özelleştirilebilir politikalar belirleyin

HRMantra sınırlamaları

Yazılım, izin ayrıntılarını ve kayıtlarını güncellemede yavaştır ve İK süreçlerinde otomasyon çok azdır

HRMantra fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

HRMantra derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. GreytHR

Gerçek zamanlı verilere erişim için en iyisi

greytHR aracılığıyla

GreytHR, insan yönetimini basitleştiren ve geliştiren eksiksiz bir HRMS platformudur. Bu yazılımla, devamlılık yönetiminden performans yönetimine ve maaş bordrosuna kadar tüm İK işlemlerini kolaylaştırabilirsiniz.

Merkezi hizmet veritabanı ve çalışan self servis portalı gibi standart özelliklerin yanı sıra, tekrarlayan sorguları önleyen çalışan hızlı hizmet chatbotu Bella'ya da erişebilirsiniz.

Modüller arasında gerçek zamanlı veri akışı (izinler, devam, maaş bordrosu, gider talepleri vb. ) sayesinde çalışanlar ve yönetim her zaman güncel bilgilere erişebilir. GreytHR, muhasebe sistemleri, ERP çözümleri, doğrulama hizmetleri vb. dahil olmak üzere çeşitli üçüncü taraf yazılımlarla kolayca entegre edilebilir.

GreytHR'nin en iyi özellikleri

Basitleştirilmiş inşaat insan kaynakları çözümleriyle kesintileri en aza indirin ve verimliliği en üst düzeye çıkarın

Gerçek zamanlı devamlılık verilerine ve basitleştirilmiş vardiya ve fazla mesai yönetimine erişim

Otomatik yönetim ve uygulama ile doğru ve zamanında ödemeler

GreytHR sınırlamaları

Yerelleştirilmiş uyumluluk yönetimi özellikleri olmayabilir

İnşaat takımlarının ihtiyaç duyduğu özel özelliklere sahip değildir

GreytHR fiyatlandırması

Aylık 50 $'dan başlayan fiyatlarla

GreytHR derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (250+ yorum)

10. TriNet Zenefits

Bulut tabanlı İK yönetimi için en iyisi

via TriNet Zenefits

Tüm insan kaynakları işlemlerinizi sorunsuz bir şekilde yönetmek için sezgisel bir bulut tabanlı insan kaynakları platformu kullanın. Bu platform, bordro işlemlerinden analitik içgörülere kadar insan kaynakları yönetiminin tüm unsurlarını tek bir platformda birleştirir.

Kapsamlı bordro işleme özellikleri, bu yazılımı kalabalık inşaat insan kaynakları yazılımı pazarındaki diğer yazılımlarından ayırır. Müteahhit ödeme raporları, ücret ve vergi özetleri, vergi ödeme özetleri, vergi yükümlülüğü raporları, kapsamlı bir hepsi bir arada rapor ve hatta otomatik yeni işe alım durumu doldurma özelliği vardır.

Hepsi bu kadar değil. Yazılım, inşaat işçilerinizi kapsayan sosyal hak programlarından sağlık sigortasına kadar idari görevleri de basitleştirir. Bu avantajlar, işletmelerin bordro ve sosyal haklar için harcadıkları zamanı %90 oranında azaltmalarına yardımcı olur.

TriNet Zenefits'in en iyi özellikleri

Performans yönetimi şablonlarıyla inşaat performans yönetimini geliştirin

Özel inşaat gereksinimlerinize uygun çeşitli İK platformu yapılandırmaları arasından seçim yapın

Maaş bordrosu işleme ve belge yönetimini basitleştirerek inşaat projelerine yeni çalışanları hızlı bir şekilde işe alın

TriNet Zenefits sınırlamaları

Navigasyon çok sezgisel değildir ve öğrenmesi de zaman alır

TriNet Zenefits fiyatlandırması

Temel özellikler : Çalışan başına aylık 8 ABD doları

Büyüme : Çalışan başına aylık 16 dolar

Zen: Çalışan başına aylık 27 dolar

TriNet Zenefits puanları ve yorumları

G2: 3,9/5 (460+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (800'den fazla yorum)

ClickUp ile İnşaat İnsan Kaynakları Yazılım Yönetimini Kolaylaştırın

İnsan kaynakları süreçlerini yönetmek inşaat şirketleri için yorucu bir iştir, ancak sizi destekleyecek en iyi insan kaynakları yazılımına sahipseniz bu durum değişir.

Çalışanların zaman takibi, maaş bordrosu yönetimi ve uyumluluk gerekliliklerinin basitleştirilmesi gibi operasyonlarınızın çoğunu otomatikleştirebilir ve kolaylaştırabilirsiniz. Yazılımın en iyi yanı, gereksinimlerinize göre işlevselliğini özelleştirebilmenizdir.

ClickUp'ın İnsan Kaynakları araştırma aracı, otomatik bordro yönetimi ve performans izleme ile insan kaynakları yönetimini kolaylaştıran hepsi bir arada bir insan kaynakları yazılımı sunar. Süreci daha da basitleştirmek için ClickUp'ın insan kaynakları performans değerlendirme şablonlarını da kullanabilirsiniz.

İnsan kaynakları yöneticisinin günlük hayatı zorluklarla doludur. Ancak doğru araçlarla yetenekli çalışanları elde tutabilir ve onları yönetirken genel verimliliği artırabilirsiniz.

ClickUp'a bugün kaydolun ve zahmetsiz ve hızlı inşaat insan kaynakları yönetimine merhaba deyin.