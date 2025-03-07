takımınızın Performansını Artırmak için 15'ten Fazla En İyi Satış Verimlilik Aracı

Araştırmalar, bir satış temsilcisinin haftasının %28'inden azını satışa ayırdığını gösteriyor.

Sorun, araçların eksikliği değil, birbiriyle uyumlu çalışmayan çok fazla araç kullanılmasıdır. Sonuç olarak, satış teknolojisi yığınınızı sadeleştirerek satış verimliliğinizi artırabilirsiniz.

Tüm satış hedeflerinizi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olacak 15'ten fazla satış verimlilik aracını, özelliklerini ve fiyatlarını içeren bir liste hazırladık.

⏰ 60 saniyelik özet İşte zamanınızı boşaltacak ve yatırımınıza daha fazla değer katacak en iyi satış verimlilik araçları: : Hepsi bir arada satış verimlilik yönetimi için en iyisi ClickUp: Hepsi bir arada satış verimlilik yönetimi için en iyisi HubSpot Sales Hub: Satış otomasyonu ve CRM için en iyisi Pipedrive: Görsel boru hattı yönetimi için en iyisi Salesforce: Karmaşık, kurumsal düzeyde satış süreçleri için en iyisi LinkedIn Sales Navigator: Satış fırsatları bulmak için en iyisi ZoomInfo: B2B sektöründe dış potansiyel müşteri bulma için en iyisi UpLead: Hedefli müşteri adayları bulmak için en iyisi Apollo: Yüksek hacimli potansiyel müşteri oluşturma için en iyisi SalesLoft: Çok kanallı erişim için en iyisi Outreach: AI satış etkileşimi için en iyisi UserGems: Müşteri yolculuğunu izlemek için en iyisi Gong. io: Gelir zekası için en iyisi Chili Piper: Gelen potansiyel müşteri dönüşümü için en iyisi Calendly: Otomatik planlama için en iyisi Zoom: Sanal satış toplantıları için en iyisi Toggl Track: Zaman yönetimi için en iyisi Qwilr: Etkileşimli teklifler oluşturmak için en iyisi Docusign: Sözleşme imzalamak ve anlaşmaları sonuçlandırmak için en iyisi

Satış verimlilik araçları, satış takımlarının işlerini daha hızlı ve daha iyi yapmalarına yardımcı olan yazılımlardır.

İyi bir satış verimlilik aracı, satış profesyonellerinin müşteri ilişkilerini yönetmesine, anlaşmaları takip etmesine ve e-posta gönderme veya toplantı rezervasyonu yapma gibi görevleri otomatikleştirmesine yardımcı olur.

Tüm bunlar her hafta çok fazla zaman ve çaba tasarrufu sağlar.

Piyasada çeşitli türlerde satış verimlilik araçları bulunmaktadır. En yaygın olanlardan bazıları şunlardır:

Satış için proje yönetimi: Görevleri düzenleyin ve takım üyeleriyle işbirliği yapın. Bunun iyi bir örneği, görev yönetimi ve CRM'yi birleştiren Görevleri düzenleyin ve takım üyeleriyle işbirliği yapın. Bunun iyi bir örneği, görev yönetimi ve CRM'yi birleştiren ClickUp'tır

CRM sistemleri: Müşteri bilgilerini yönetin, etkileşimleri izleyin ve satış sürecini takip edin. Örnek: Kişileri ve satış fırsatlarını izleyen Salesforce

Satış zekası araçları: Potansiyel müşteriler ve pazar eğilimleri hakkında veri toplayın ve analiz edin. Örnek: Güncellemelerle birlikte ayrıntılı şirket ve iletişim bilgileri sunan ZoomInfo

Toplantı planlama araçları: Sonsuz e-postalar olmadan toplantı planlamayı basitleştirin. Örnek: Potansiyel müşterilerin karşılıklı uygunluklarına göre zaman aralıkları seçmelerine olanak tanıyan Calendly

Belge yönetimi ve E-imza: Satış sözleşmelerini oluşturun, paylaşın ve izleyin. Örnek: Güvenli elektronik imza ve izleme imkanı sunan DocuSign

Satış etkileşim platformları: Tüm potansiyel müşteri etkileşimlerini yönetin ve izleyin. Örnek: E-posta, telefon ve sosyal medya etkileşimlerini tek bir yerden yöneten Outreach

Satış analizi ve raporlama: Satış performansını izleyin ve içgörüler elde edin. Örnek: Satış verileri ve trendleri hakkında görsel raporlar oluşturan Tableau

Size uygun olanı seçmeden önce, satış verimlilik aracından ne beklediğinizi net bir şekilde belirleyin. İdeal bir platformda aramanız gereken bazı anahtar özellikler şunlardır:

CRM entegrasyonu ve veri senkronizasyonu: CRM sistemleriyle entegre olan bir araç seçerek müşteri verilerini gerçek zamanlı olarak senkronize edin, yinelemeleri önleyin ve kayıtları güncel tutun

AI destekli analiz gösterge paneli: Seçtiğiniz aracın, anahtar metrikleri izlemek, eğilimleri tahmin etmek ve veriye dayalı içgörülerle takımlara rehberlik etmek için AI destekli Seçtiğiniz aracın, anahtar metrikleri izlemek, eğilimleri tahmin etmek ve veriye dayalı içgörülerle takımlara rehberlik etmek için AI destekli satış gösterge panellerine sahip olduğundan emin olun

Çok kanallı iletişim merkezi: Aracınızın e-posta, telefon, sosyal medya ve video gibi iletişim araçlarını tek bir yerde birleştirip birleştirmediğini ve takip için otomatik etkileşim izleme özelliği sunup sunmadığını kontrol edin

Otomatikleştirilmiş iş akışı motoru: Potansiyel müşterilerin eylemleriyle tetiklenen özelleştirilebilir iş akışlarıyla rutin görevleri otomatikleştiren bir satış verimlilik aracı seçin, böylece takip ve planlama için harcadığınız zamandan tasarruf edin

Mobil erişilebilirlik ve çevrimdışı mod: Çevrimdışı işlevselliği ile mobil cihazlardan araca erişin, böylece satış temsilcileri hareket halindeyken veya internet bağlantısı olmadan da etkili bir şekilde çalışabilirler

Güvenlik ve uyumluluk özellikleri: Güçlü veri şifreleme, denetim izleri ve endüstri standartlarını karşılayan araçlarla güvenlik ve uyumluluğu sağlayın

Özelleştirilebilir raporlama ve dışa aktarma: Takımınızın ihtiyaçlarına göre analiz için özel raporlar oluşturun ve verileri kolayca dışa aktarın

İşte paranın satın alabileceği en iyi 15'ten fazla satış verimlilik aracı için önerilerimiz (bazıları cömert ücretsiz sürümler veya deneme sürümleri de sunuyor!

En İyi Genel Satış Verimlilik Aracı

1. ClickUp (Hepsi bir arada satış verimlilik yönetimi için en iyisi)

ClickUp CRM'yi deneyin ClickUp CRM ve Özel Görünümleri ile veritabanları oluşturun ve müşteri ilişkilerini yönetin

ClickUp, takımların nihai satış verimlilik yazılımı olarak güvendiği iş için her şeyi içeren uygulamadır.

Neden? Geleneksel satış proje yönetiminin ötesine geçerek görev izleme, satış iletişimi, bilgi yönetimi ve müşteri ilişkilerini güçlü, hepsi bir arada AI destekli bir platformda birleştirir.

Daha fazla bilgi için bu açıklayıcı videoyu izleyin!

ClickUp'ın CRM'si ile satış ekipleri, Kanban panoları, listeler ve tablolar gibi özelleştirilebilir görünümleri kullanarak her satış döngüsü aşamasında potansiyel müşterileri izleyebilir ve yönetebilir.

ClickUp'ın Özel Alanları ile iletişim bilgileri, satın alma tercihleri, etkileşim ve etkinlik ayrıntıları dahil olmak üzere potansiyel müşteri verilerini depolayın. Nitelikli, Müzakere, Sözleşme Gönderildi, Kapalı-Kazanıldı ve Kapalı-Kaybedildi gibi Özel Durumlar ile anlaşma ilerlemesini izleyerek satış sürecini düzenli ve güncel tutun. ClickUp içinde her hesap veya kişi için arama notlarını ve belgeleri sorunsuz bir şekilde kaydederek her anlaşmanın eksiksiz bir resmini oluşturun.

ClickUp CRM'deki özel raporlar ve gösterge panelleriyle satış performansınızı, elde edilen geliri, satış süreci faaliyetlerini ve daha fazlasını izleyin

Ardından, ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak müşteri yaşam boyu değeri ve ortalama anlaşma boyutu gibi metrikleri izleyin ve satış ve pazarlama stratejinizi iyileştirmek için gerçek zamanlı içgörüler elde edin.

Müşterinin ihtiyaçlarına göre gerçek zamanlı olarak güncellenen ClickUp Formları oluşturun ve potansiyel müşterileri anında doğru hesap yöneticisine yönlendirin

ClickUp Formları, satış takımlarının yanıtları otomatik olarak eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürerek potansiyel müşterileri yakalamasına, potansiyel müşterileri değerlendirmesine ve anlaşma alımını kolaylaştırmasına yardımcı olur. Otomasyon sayesinde, form gönderimleri takip işlemlerini, atamaları ve durum güncellemelerini tetikleyerek iş akışının verimli bir şekilde ilerlemesini sağlar.

ClickUp Sohbet ile satış ekosisteminizden çıkmadan takım üyeleri ve davetli misafirler/müşterilerle sohbet edin

Gerçek zamanlı tartışma ve işbirliği için, yerleşik ClickUp Sohbet'i kullanarak önemli güncellemeleri anında paylaşın ve müşteri ihtiyaçlarına yanıt verin.

ClickUp AI Notetaker ile toplantılarınızı ses kaydedin, transkripsiyonunu yapın ve özetleyin

Ayrıca, satış görüşmelerinizi yazıya dökmek, özetlemek ve hatta anahtar eylem öğelerini otomatik olarak çıkarmak için bir yol arıyorsanız, ClickUp AI Notetaker tam size göre. Bu özelliği etkinleştirin ve takviminize entegre edin, ClickUp'taki görevlerinize ve belgelerinize bağlanan otomatik toplantı notları alın!

Ayrıca, özellikle bir başlangıç noktasına ihtiyacınız varsa, ClickUp'ın tamamen özelleştirilebilir CRM ve boru hattı şablonlarından oluşan zengin kitaplığını keşfetmeyi unutmayın.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Satış Planı Şablonu ile satış hedeflerinizi belirleyin ve süreçleri yönetin

Örneğin, ClickUp Satış Planı Şablonu, hedefler belirlemek, kapasite planlama stratejileri geliştirmek ve ilerlemeyi izlemek için net bir kılavuz sağlar.

Pazar araştırması, gelir hedefleri ve eylem adımları için bölümler içerir ve bunların tümünü iş ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.

Benzer şekilde, ClickUp Satış Takip Şablonu, tüm satış döngüsünü izlemenize ve anlaşma değeri, kazanma oranları ve takım performansı gibi anahtar sayıları takip etmenize olanak tanır. Ayrıca satış faaliyetleri ve sonuçları hakkında gerçek zamanlı güncellemeler sunar.

📮ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini dokuz veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Çok fazla özelleştirme seçeneği, kurulumu karmaşık hale getirebilir

Form Görünümü mobil uygulamada kullanılamaz

Yeni kullanıcılar için zor öğrenme süreci

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına çalışma alanı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp AI Notetaker: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık sadece 6 $ karşılığında ekleyin

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Doğru programı/uygulamayı bulmak için kapsamlı bir araştırma yaptıktan sonra, ClickUp'ın tamamen özelleştirilebilir işlevselliği bu uygulamayı seçmemizin nedeni oldu. Satış operasyonlarının ürün, satış, müşteri hizmetleri biletleri ve diğer çeşitli görevleri izleme ihtiyacı olduğu için, genel bir kurulum işimize yaramayacaktı. Tüm ihtiyaçlarımızı karşılamak için şablonlar, iş akışları, gösterge panelleri ve görünümler oluşturabildim; diğer rakiplerin hiçbiri bunu sağlamıyordu. Diğer programlar yaptıkları iş için iyiydi, ancak ClickUp ilk günden itibaren bir home run oldu.

Doğru programı/uygulamayı bulmak için kapsamlı bir araştırma yaptıktan sonra, ClickUp'ın tamamen özelleştirilebilir işlevselliği bu uygulamayı seçmemizin nedeni oldu. Satış operasyonlarının ürün, satış, müşteri hizmetleri biletleri ve diğer çeşitli görevleri izleme ihtiyacı olduğu için, genel bir kurulum işimize yaramayacaktı. Tüm ihtiyaçlarımızı karşılamak için şablonlar, iş akışları, gösterge panelleri ve görünümler oluşturabildim; diğer rakiplerin hiçbiri bunu sağlamıyordu. Diğer programlar yaptıkları iş için iyiydi, ancak ClickUp ilk günden itibaren bir home run oldu.

💡 Profesyonel İpucu: LinkedIn Sales Navigator veya Salesforce gibi CRM'leri zaten kullanıyorsanız, daha akıcı bir huni yönetimi için bunları ClickUp'a bağlayın!

2. HubSpot Sales Hub (Satış otomasyonu ve CRM için en iyisi)

hubspot Satış Merkezi aracılığıyla

HubSpot'un Sales Hub'ı, tek başına veya şirketin tüm paketinin bir parçası olarak kullanıldığında güçlü bir satış verimlilik yazılımıdır.

Birçok B2B satış takımı için popüler bir CRM olan Sales Hub, potansiyel müşterileri yönetmelerine, takipleri otomatikleştirmelerine ve anlaşmaları izlemelerine yardımcı olur. Ayrıca e-postaları, aramaları ve toplantıları otomatik olarak kaydeder, böylece satış temsilcilerinin manuel görevlerde harcadıkları zamandan tasarruf eder.

Öne çıkan özelliklerinden biri, gerçek zamanlı etkileşimli çağrı komut dosyaları ve savaş kartları sunan bir araç olan Playbooks'tur. Geçmiş konuşmalardan öğrenerek, özelleştirilmiş konuşma konuları, itiraz yanıtları ve kaynaklar önerir, temsilcilerin karmaşık satış çağrılarını yönetmesine ve anlaşmaları daha etkili bir şekilde kapatmasına yardımcı olur.

HubSpot Sales Hub'ın en iyi özellikleri

Zaman ve çaba tasarrufu için satış otomasyonu iş akışları oluşturun

Özel raporlar ve analizlerle performansı izleyin ve verileri analiz edin

Özelleştirilebilir e-posta şablonlarıyla daha hızlı takip yapın

Pazar yeri üzerinden 1500'den fazla uygulama ve hizmeti entegre edin

Mobil uygulamayı kullanarak hareket halindeyken önemli bilgileri takip edin

HubSpot Sales Hub sınırlamaları

Sınırlı görev yönetimi özellikleri

Otomasyon ek bir maliyet gerektirir

Sezgisel olmayan kullanıcı arayüzü

HubSpot Satış Merkezi fiyatlandırması

Ücretsiz: 0 $/ay

Başlangıç: Koltuk başına aylık 20 $

Profesyonel: 100 $/ay koltuk başına

Enterprise: 150 $/ay koltuk başına

HubSpot Sales Hub derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (12.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (450'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar HubSpot Sales Hub hakkında ne diyor?

Platformdaki detaylara gösterilen özen, zaman kazanmama ve bu zamanı müşterilerimle anlamlı etkileşimler kurmak için yeniden yatırmama yardımcı oluyor. Yeni bir görev oluştururken "Ara" kelimesini girmek gibi küçük şeyler, görevinizi yerine getirme zamanı geldiğinde tek bir tıklama ile müşteriyi arama seçeneğini otomatik olarak açıyor.

Platformdaki detaylara gösterilen özen, zaman kazanmama ve bu zamanı müşterilerimle anlamlı etkileşimler kurmak için yeniden yatırmama yardımcı oluyor. Yeni bir görev oluştururken "Arama" kelimesini girmek gibi küçük şeyler, görevinizi yerine getirme zamanı geldiğinde tek bir tıklama ile müşteriyi arama seçeneğini otomatik olarak getiriyor.

3. Pipedrive (Görsel boru hattı yönetimi için en iyisi)

pipedrive aracılığıyla

Kullanımı kolay bir görsel boru hattı yönetim sistemi arıyorsanız, Pipedrive şiddetle tavsiye edilen bir seçenektir.

Daha uzun satış döngülerine sahip işletmeler için iyi bir seçim olan sürükle ve bırak arayüzü ve otomatik hatırlatıcılar, temsilcilerin darboğazları tespit etmesine, anlaşmalara öncelik vermesine ve düzensiz elektronik tablolarda veya raporlarda kaybolmadan harekete geçmesine yardımcı olur.

Satış temsilcileri, gerçek zamanlı performans ölçümlerini doğrudan boru hattı görünümünde görmek için genellikle Boru Hattı Öncelikli İstatistikleri kullanır. Geleneksel CRM gösterge panellerinden farklı olarak, kazanma oranlarını, anlaşma hızını ve dönüşüm sürelerini doğrudan boru hattı kartlarında görüntüler, böylece temsilciler ekranlar arasında geçiş yapmadan hangi anlaşmalara dikkat edilmesi gerektiğini ve hangi stratejilerin işe yaradığını hızlıca görebilir.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Potansiyel müşteri yönetimini ve niteliklendirmeyi otomatikleştirin ve bunları doğrudan satış boru hattına ekleyin

Takip ve görevleri takip etmek için hatırlatıcılar ayarlayın

Gerçek zamanlı görsel raporlama ile satış metriklerini özelleştirin ve izleyin

E-posta ile entegre ederek mesajları gönderin, alın ve izleyin

İş akışlarını özelleştirerek tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Pipedrive sınırlamaları

Gelişmiş özellikler ve özelleştirme, yeni başlayanlar için zor olabilir

Temel raporlama özellikleri

Proje yönetimi ve müşteri hizmetleri özellikleri eksik

Pipedrive fiyatlandırması

Essential: Kullanıcı başına aylık 19 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 34 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 64 $

Güç: Kullanıcı başına aylık 74 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $

Pipedrive puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (2.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

4. Salesforce (Karmaşık, kurumsal düzeyde satış süreçleri için en iyisi)

salesforce aracılığıyla

Uzun ve karmaşık satış döngülerine sahip büyük bir şirketi yönetiyorsanız, Salesforce gibi sağlam bir platform çok yararlı olacaktır.

Yapay zeka destekli Einstein Activity Capture, e-postaları, etkinlikleri ve iletişimleri herhangi bir cihazdan uygun müşteri kayıtlarına otomatik olarak senkronize eder. Ardından bu etkileşimleri analiz eder ve her anlaşma için en iyi sonraki adımları önererek, doğru potansiyel müşterilere ve eylemlere odaklanarak anlaşmaları daha hızlı kapatmanıza yardımcı olur.

CRM ayrıca veri girişi, kişi güncellemeleri ve rapor oluşturma gibi görevleri otomatikleştirir. Müşteri etkileşimleri hakkında gerçek zamanlı içgörüler sağlar, bölge yönetimine yardımcı olur ve satış tahminleri sunar.

Salesforce'un en iyi özellikleri

Özel satış süreçleriyle müşteri etkileşimlerini ve satış ilerlemesini izleyin

Takip ve hatırlatıcılar gibi rutin görevleri otomatikleştirin

Satış performansını izlemek ve anahtar metrikleri takip etmek için raporlar ve gösterge panelleri oluşturun

Üçüncü taraf entegrasyonlar ve API'ler aracılığıyla 1.000'den fazla araçla bağlantı kurun

Salesforce sınırlamaları

Zorlu bir öğrenme süreci

Küçük veya bütçeye duyarlı işletmeler için pahalı

Aşırı özelleştirme bunaltıcı olabilir

Salesforce fiyatlandırması

Platform, her bir ürünü için farklı fiyatlandırma seçenekleri sunar. Sales Cloud ürünü için yıllık olarak faturalandırılan planlar şunları içerir:

Başlangıç Paketi: Kullanıcı başına aylık 25 $

Pro Suite: Kullanıcı başına aylık 100 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 165 ABD doları

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 330 $

Einstein 1 Satış: Kullanıcı başına aylık 500 $

Salesforce puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (23.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (18.700'den fazla yorum)

5. Linkedin Sales Navigator (Satış fırsatları için en iyisi)

linkedIn Sales Navigator aracılığıyla

LinkedIn, iş fırsatları için en önemli kaynağınızsa, LinkedIn Sales Navigator tüm potansiyel müşteri bulma ihtiyaçlarınızı karşılayabilir.

Bu premium araç üç sürümde sunulur:

Temel: Potansiyel müşterileri bulmanıza, erişim için içgörüler elde etmenize ve potansiyel müşterilerle ve müşterilerle ilişkiler kurmanıza yardımcı olur

Gelişmiş: Potansiyel müşteri etkinliklerini görüntüleyin, iş bağlantılarınızı yönetin, içerik paylaşın ve etkileşimi izleyin (+Temel özellikler)

Advanced Plus: Özel ROI raporları oluşturmanıza, verileri doğrulamanıza ve CRM araçlarıyla entegrasyon sağlamanıza olanak tanır (+Core ve Advanced özellikleri)

Ayrıca, satış ekibiniz TeamLink özelliği sayesinde potansiyel müşterilerin şirketinizin ağındaki kişilerle nasıl bağlantılı olduğunu (ikinci veya üçüncü derece bağlantılar aracılığıyla bile) görebilir. Bu, mevcut ilişkileri sıcak tanıtımlar için kullanmayı kolaylaştırır ve soğuk iletişimlere kıyasla yanıt oranlarını artırır.

LinkedIn Sales Navigator'ın en iyi özellikleri

InMail ile ağınız dışındaki potansiyel müşterilere mesaj gönderin

Benzer potansiyel müşteriler veya hesaplar için yapay zeka destekli öneriler alın

Verileri CSV olarak dışa aktarın veya izleme için Tableau, Power BI veya InsightSquared gibi araçlarla entegre edin

CRM'nizle senkronizasyon ve potansiyel müşterileri, hesapları ve etkinlik verilerini iki yönlü aktarın

LinkedIn Sales Navigator sınırlamaları

Gelişmiş filtre arama sonuçları bazen yanlış olabilir

InMail özelliği yalnızca 150 mesajla sınırlıdır

Kullanımı yavaş ve karmaşık olabilir

LinkedIn Sales Navigator fiyatlandırması

Temel: 99,99 $/ay

Gelişmiş: 179,99 $/ay

Advanced Plus: Özel fiyatlandırma

LinkedIn Sales Navigator puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (1.950'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (150'den fazla yorum)

🧠 İlginç Bilgi: CRM'nin öncüsü, Franklin D. Roosevelt'in kampanya yöneticisi James Farley tarafından geliştirilen Farley Dosyasıydı. Bu sistem, Roosevelt'in tanıştığı kişilerin ayrıntılarını hatırlamasına yardımcı olarak onları etkilemesini sağladı.

6. ZoomInfo (B2B sektöründe dış satış için en iyisi)

zoomInfo aracılığıyla

ZoomInfo, devasa bir veritabanıyla donatılmış olup, B2B sektörü hakkında ayrıntılı şirket ve iletişim bilgilerini saklar. Bu gerçek zamanlı, yüksek kaliteli veriler, takımların eski veya yanlış bilgilerle zaman kaybetmeden doğru profesyonelleri belirleyip onlara ulaşmalarını sağlar.

Dış satışlar için en uygun olan bu platform, liderlik değişiklikleri, finansman turları veya yeni teknoloji uygulamaları gibi önemli satış tetikleyicilerini kamuya duyurulmadan önce vurgulayabilir. Bu sayede satış ekipleri, potansiyel müşterilerin satın alma olasılığının en yüksek olduğu doğru zamanda onlara ulaşabilir.

ZoomInfo'nun en iyi özellikleri

Boyut, gelir ve sektör gibi içgörülerle potansiyel müşteri profillerini güncelleyerek kişiselleştirilmiş iletişim kurun

Gelişmiş arama filtrelerini kullanarak belirli kriterlere göre ilgili potansiyel müşterileri hedefleyin

CRM sistemleriyle senkronizasyon sağlayarak tüm platformlarda güncel kalın

SalesForce ve Outreach gibi satış araçlarıyla entegre ederek potansiyel müşteri oluşturmayı otomatikleştirin

ZoomInfo sınırlamaları

Bazı iletişim bilgileri güncel olmayabilir ve yanlış olabilir

AI özellikleri tekrarlayıcı ve öngörülebilir

Yeni veritabanı motoru kullanıcıları için kullanımı zor

ZoomInfo fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ZoomInfo derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (8.700'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (250'den fazla yorum)

ZoomInfo hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Hesap ve iletişim verileri söz konusu olduğunda ZoomInfo gerçekten öne çıkıyor. Sağlanan tüm bilgiler doğru ve eyleme geçirilebilir. Raporlama araçları ve gösterge panelleri olağanüstü ve çok sayıda yararlı bilgi sağlıyor.

Hesap ve iletişim verileri söz konusu olduğunda ZoomInfo gerçekten öne çıkıyor. Sağlanan tüm bilgiler doğru ve eyleme geçirilebilir. Raporlama araçları ve gösterge panelleri olağanüstü ve çok sayıda yararlı bilgi sağlıyor.

🧠 İlginç Bilgi: Rolodex, 1980'lere kadar satış takımları tarafından potansiyel müşterileri ve kişileri izlemek için kullanılan, günümüzün modern CRM'lerine çok benzeyen bir iş simgesi haline geldi. Bazı şirketler bile bunları ince pazarlama araçları olarak markalaştırdı!

7. UpLead (Hedefli müşteri bulma için en iyisi)

upLead aracılığıyla

Hastane BT yöneticilerine ulaşmaya çalışan küçük bir siber güvenlik şirketi olduğunuzu hayal edin. Potansiyel müşteriler bulmak için çok özel bir grupla bağlantı kurmanız gerekir.

Bu gibi durumlarda UpLead iyi bir seçimdir. Hedef müşteri listeleri oluşturmak için sektör, şirket boyutu, gelir, konum ve iş başlıkları gibi gelişmiş filtreler kullanan bir B2B satış verimlilik aracıdır. Ayrıca, iş ayrıntılarını ve e-posta adreslerini gerçek zamanlı olarak doğrular, böylece yalnızca doğru potansiyel müşterileri alırsınız.

UpLead'in en iyi özellikleri

Şirket boyutu, konumu ve sektörüne göre potansiyel müşterileri filtreleyerek doğru potansiyel müşterileri bulun

Kolay takip için potansiyel müşteri listelerini doğrudan CRM veya e-posta pazarlama araçlarınıza aktarın

Ek şirket ve iletişim bilgileriyle potansiyel müşteri profillerini güncelleyin

Potansiyel müşteri etkileşimini izleyerek e-posta etkileşimlerini veya erişim çabalarını takip edin

Özel, hedefli listeler oluşturmak için hedefli B2B potansiyel müşteri veritabanlarına erişin

UpLead sınırlamaları

Bazı potansiyel müşteriler güncel olmayabilir ve güncelleme gerektirebilir

Kaydedilen aramalar tutarsız sonuçlar veriyor

Yanlış potansiyel müşteri bilgileri

UpLead fiyatlandırması

7 gün ücretsiz deneme

Temel özellikler: 99 $/ay

Artı: 199 $/ay

Profesyonel: Özel fiyatlandırma

UpLead puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (780'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (70'den fazla yorum)

8. Apollo (Yüksek hacimli potansiyel müşteri oluşturma için en iyisi)

apollo aracılığıyla

Kısa sürede çok sayıda potansiyel müşteriye ihtiyacınız varsa Apollo'yu deneyin.

Bu satış platformu, 250 milyon potansiyel müşteri veritabanını otomatik erişim araçlarıyla birleştirerek takımların müşterileri hızlı bir şekilde bulup onlarla bağlantı kurmasına, onları potansiyel müşterilere dönüştürmesine ve daha fazla anlaşma kapatmasına yardımcı olur.

Apollo, satış ekibinizin kişiselleştirilmiş soğuk e-postalar gönderme, toplantı rezervasyonu yapma ve takip gibi görevleri otomatikleştirerek, sektör, şirket boyutu ve iş unvanlarına göre hedefli erişim gibi önemli süreçlere odaklanmanızı sağlar.

Apollo'nun en iyi özellikleri

E-posta açılma oranlarını, tıklamaları ve yanıtları izleyerek potansiyel müşterilere öncelik verin ve erişiminizi optimize edin

Etkileşim için e-posta, LinkedIn ve sosyal medya için çeşitli şablonlara erişin

Satış etkileşimi ve potansiyel müşteri oluşturma performansı hakkında ayrıntılı izleme ve analizler elde edin

Salesforce ve HubSpot gibi popüler CRM platformlarıyla entegre edin

Apollo sınırlamaları

Bazı iletişim bilgileri yanlış olabilir

Sınırlı arama fonksiyonları

Dışa aktarma sınırları kısıtlayıcı ve sıkıcı gelebilir

Apollo fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 59 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 99 $

Organizasyon: Kullanıcı başına aylık 149 $

Apollo puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (350'den fazla yorum)

9. SalesLoft (Çok kanallı erişim için en iyisi)

salesLoft aracılığıyla

SalesLoft, satış takımlarının e-posta, telefon ve sosyal medya gibi birden fazla kanalda potansiyel müşterilerle etkileşim kurmasına yardımcı olurken iletişimi kişisel tutmasıyla bilinir.

Takımların, potansiyel müşterilerin ilgisini çekmek ve satış sürecinde ilerlemelerini sağlamak için satış ritimleri adı verilen yapılandırılmış eylem dizileri oluşturmasına yardımcı olur. Ardından, makine öğrenimini kullanarak potansiyel müşterileri etkileşim, yanıt kalıpları ve anlaşma aşamasına göre önceliklendirir.

SalesLoft ayrıca Sales Coach adlı gerçek zamanlı bir koçluk aracı da içerir. Satış görüşmelerini dinler ve konuşma sırasında canlı önerilerde bulunarak satış temsilcilerinin erişimlerini iyileştirmelerine yardımcı olur.

SalesLoft'un en iyi özellikleri

Açılan e-postalar, tıklanan bağlantılar veya yanıtlar aracılığıyla potansiyel müşteri etkileşimini izleyin

Gerçek zamanlı performans gösterge panelleriyle süreçleri analiz edin

Kayıtları güncel tutmak için Salesforce gibi CRM'lerle verileri senkronize edin

AI destekli önerilerle potansiyel müşterilere öncelik verin

Entegre takvim araçları ve rezervasyon bağlantıları ile toplantılar planlayın

SalesLoft sınırlamaları

Sınırlı sayıda tasarım düzeni

CRM'lerle daha az entegrasyon

Kadanslar için kural oluşturma yeteneği sınırlıdır

SalesLoft fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SalesLoft puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (4.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar SalesLoft hakkında ne diyor?

Kadansları ve hedefli kullanım ve tutarlı mesajlaşma için bunları oluşturmanın ne kadar kolay olduğunu gerçekten çok seviyorum. Çok düzenli bir insan değilim, bu yüzden uygun aralıklarla ve mesajlarla iletişim kurduğumdan emin olmak harika bir şey.

Kadansları ve hedefli kullanım ve tutarlı mesajlaşma için bunları oluşturmanın ne kadar kolay olduğunu gerçekten çok seviyorum. Çok düzenli bir insan değilim, bu yüzden uygun aralıklarla ve mesajlarla iletişim kurduğumdan emin olmak harika bir şey.

10. Outreach (AI satış etkileşimi için en iyisi)

outreach aracılığıyla

Satış etkileşimi uzun ve sıkıcı olabilir, ancak süreci daha sorunsuz hale getirmek için bazı kısımlarını otomatikleştirebilseydiniz ne olurdu? Outreach bunu yapar.

AI ve veri bilimini kullanarak binlerce başarılı anlaşmayı analiz eder ve her potansiyel müşteri için en iyi eylemleri, satış destek içeriğini ve zamanlamayı önerir.

Böylece, satış temsilcileri sabit bir planı takip etmek yerine, işe yaradığı kanıtlanmış stratejileri uygulayabilir ve süreç gerçek OKR'lere göre sürekli olarak iyileştirilebilir.

Ayrıca, her bir potansiyel müşterinin davranışına ve geçmiş başarı modellerine uyum sağlayarak temel satış süreçlerinin ötesine geçen yapay zeka destekli iş akışları da kurabilirsiniz.

Outreach'in en iyi özellikleri

Kampanyalarla etkileşimi izleyin ve en önemli potansiyel müşterilere odaklanın

Süreç standardizasyonu için şablonları kullanın

Gelirle ilgili alanları filtreleyerek ayrıntılı analizler ve raporlar oluşturun

HubSpot, LinkedIn, Gmail, Salesforce ve daha fazlası dahil 90'dan fazla araçla entegre edin

Erişim sınırlamaları

Yeni potansiyel müşteriler bulmak için yerleşik bir özelliği yoktur

Karmaşık kurulum

Sınırlı iş akışı özelleştirme

Outreach fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Outreach puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (3.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (290'dan fazla yorum)

11. UserGems (Müşteri yolculuğunu izlemek için en iyisi)

userGems aracılığıyla

Alıcılarınızın iş veya sektör değiştirmesi yaygın bir durumdur, ancak bu, onları potansiyel müşteriler olarak kaybetmeniz gerektiği anlamına gelmez.

UserGems, hedef alıcıları izleyerek ve iş değiştirdiklerinde uyarılar göndererek satış takımlarının bağlantıda kalmasına yardımcı olur. Eski Müşteri İzleme özelliği, eski müşteriler yeni şirketlere geçtiğinde takımları bilgilendirir ve tekrar satın almaya hazır olabileceklerini gösteren işaretleri belirler.

UserGems, ürünlerinizi, hizmetlerinizi ve müşteri desteğinizi iyileştirmek için kullanıcı geri bildirimlerini toplamanıza ve analiz etmenize de yardımcı olur. Yapay zekası, anahtar temaları ve içgörüleri daha da öne çıkararak pazarlama ekibinize müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarını ve daha etkili kampanyalar planlamalarını sağlar.

UserGems'in en iyi özellikleri

Eski kullanıcılar yeni şirketlere geçtiğinde tavsiye fırsatlarını yakalayın

Etkinliklerine ve etkileşimlerine göre kiminle ne zaman iletişime geçmeniz gerektiğine dair kişiselleştirilmiş öneriler alın

Anketler, görüşmeler ve kullanılabilirlik testleri için hazır şablonları kullanın

Anket yanıtları ve test süresi gibi geri bildirimlerle ilgili ayrıntılı analizleri izleyin

Salesforce ve Google Analytics gibi araçlarla entegre ederek geri bildirimleri izleyin

UserGems sınırlamaları

Büyük hacimli potansiyel müşteriler daha iyi filtreler gerektirir

Sınırlı sosyal medya entegrasyonu

UserGems fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

UserGems puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (140'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

12. Gong. io (Gelir zekası için en iyisi)

Muhtemelen piyasadaki en akıllı satış verimlilik araçlarından biri olan Gong. io, takımların riskleri belirlemelerine ve satış stratejilerini iyileştirmelerine yardımcı olmak için konuşmaları kaydeder, transkribe eder ve analiz eder.

Gong, tekil etkileşimlere odaklanmak yerine, tüm anlaşma döngülerindeki kalıpları inceler. Anahtar paydaşların eksikliği, rakiplerden bahsedilmesi veya fiyatlandırma sorunları gibi sorunları işaretler. Bunları geçmiş anlaşmalarla karşılaştırarak sonuçları tahmin eder ve en iyi sonraki adımları önererek takımlara net bir yön verir.

Gong. io'nun en iyi özellikleri

Satış konuşmalarını analiz ederek konuşma ve dinleme sürelerini karşılaştırın ve anahtar konuların ne zaman bahsedildiğini not alın

Satış yöneticilerine , temsilcilere iyileştirme alanları konusunda koçluk yapmaları için içgörüler sağlayın

Pipeline sağlığını, tahminleri ve ilerlemeyi görselleştirin

20'den fazla popüler şablona ve kaynağa erişin

Calendly, ChiliPiper, HubSpot, Slack ve Zoom gibi diğer satış araçlarıyla bağlantı kurun

Gong. io sınırlamaları

Bilgi yükü nedeniyle çok karmaşık olabilir

Transkripsiyon bazen hatalı olabilir

Arama fonksiyonu her zaman düzgün çalışmaz

Gong. io fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Gong. io puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (500'den fazla yorum)

Gong.io hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Gong, hatırlama, doğrulama ve izleme amacıyla toplantıları kaydetmek için iyidir. Eğitim amaçları için de iyidir – iş arkadaşlarımın kayıtlarını görüntüleyerek, toplantıları nasıl yürüttüklerini öğrenebilirim. Bu, yeni çalışanların becerileri hızlı ve verimli bir şekilde öğrenmelerini ve daha hızlı adapte olmalarını sağlar. İyileştirilmesi gereken bir alan, biraz eski görünümlü kullanıcı arayüzüdür.

Gong, hatırlama, doğrulama ve izleme amacıyla toplantıları kaydetmek için iyidir. Eğitim amaçlı da kullanışlıdır – iş arkadaşlarımın kayıtlarını görüntüleyerek, toplantıları nasıl yürüttüklerini öğrenebiliyorum. Bu, yeni çalışanların becerileri hızlı ve verimli bir şekilde öğrenmelerini ve daha hızlı adapte olmalarını sağlıyor. İyileştirilmesi gereken bir alan, biraz eski görünümlü kullanıcı arayüzüdür.

13. Chili Piper (Gelen potansiyel müşteri dönüşümü için en iyisi)

chili Piper aracılığıyla

İlgilenen potansiyel müşterilerle hemen bağlantı kurmak istiyorsanız (saatlerce veya hatta günlerce beklemek yerine!), Chili Piper'ı deneyin.

Stratejileri basit: potansiyel müşteriler web sitenizle etkileşim kurarken veya formlar gönderirken onları değerlendirin, yönlendirin ve toplantılar planlayın.

Potansiyel müşteriler bir form doldurduğunda, formu tamamlamadan önce yanıtlarına, bölgelerine ve diğer kurallara göre uygun satış yöneticileriyle görüşme saatleri gösterilir. İlgi yüksek olduğu anda yapılan bu hızlı planlama, geleneksel yöntemlere kıyasla dönüşüm oranlarının artmasına yardımcı olur.

Chili Piper'ın en iyi özellikleri

Google Takvim ve Office 365 entegrasyonu ile potansiyel müşterilerin e-posta bağlantıları üzerinden doğrudan toplantı rezervasyonu yapmasını sağlayın

Markalı takip e-postaları gönderin, gündemler ayarlayın veya özel şablonlar kullanarak görevler oluşturun

Performans analizi için rezervasyonlar, gelmeme, iptaller ve popüler zamanlar gibi toplantı istatistiklerini izleyin

Zapier, Zoom, Twilio ve Unbounce gibi CRM araçları ve satış uygulamalarıyla kolayca bağlantı kurun

Chili Piper sınırlamaları

Kurulum, yeni başlayanlar için kafa karıştırıcı olabilir

Entegrasyonların sınırlı işlevselliği

Kullanımı zor ve öğrenmesi zaman alan kullanıcı arayüzü

Chili Piper fiyatlandırması

ChiliCal: Aylık 22,5 $/kullanıcı

Talep Dönüşüm Platformu (Concierge, Sohbet, Distro ve Handoff + ChiliCal dahil): Aylık 108 $/kullanıcı + aylık 1000 $ platform ücreti

Not: Talep Dönüşüm Platformu'nun fiyatları, CRM seçiminize göre değişir.

Chili Piper puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (680'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (120'den fazla yorum)

Chili Piper hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Chili Piper hakkında yeterince harika şeyler söyleyemem. AE'lerle planlanan toplantı sayımızı artırdı ve potansiyel müşteriler (kalifikasyon kriterlerimizi karşılayanlar) web sitemizdeki formu doldurduktan sonra doğrudan bir AE ile toplantı planlayabiliyor. Sadece bu da değil, e-postalarda önerilen zamanlar fonksiyonu (potansiyel müşterilere e-posta içinden tek tıklamayla rezervasyon yapmalarını sağlayan toplantı zamanları önerebilirsiniz) oyunun kurallarını değiştiren bir özellik ve tek başına büyük bir başarı elde etti.

Chili Piper hakkında yeterince harika şeyler söyleyemem. AE'lerle planlanan toplantı sayımızı artırdı ve (kalifikasyon kriterlerimizi karşılayan) potansiyel müşteriler, web sitemizdeki formu doldurduktan sonra doğrudan bir AE ile toplantı planlayabiliyor. Sadece bu da değil, e-postalarda önerilen zamanlar fonksiyonu (potansiyel müşterilere toplantı zamanlarını önerebileceğiniz ve onların e-postadan tek tıklamayla rezervasyon yapabilmelerini sağlayan) oyunun kurallarını değiştiren bir özellik ve tek başına büyük bir başarı elde etti.

👀 Biliyor muydunuz? Müşteri kayıp oranlarında %5'lik bir azalma, karı %25 ila %80 oranında artırabilir, bu da etkili müşteri ilişkileri yönetiminin önemini vurgular.

14. Calendly (Otomatik planlama için en iyisi)

calendly aracılığıyla

Potansiyel müşterileri müşterilere dönüştürmek genellikle zaman alan, karşılıklı iletişim gerektirir. Calendly, satış takımlarının özelleştirilebilir rezervasyon bağlantıları ve sayfaları ile toplantıları daha hızlı rezerve etmelerini sağlayarak bu süreci kolaylaştırır.

Ancak, akıllı iş akışları onu temel planlayıcılardan gerçekten ayırır. Bunlar, potansiyel müşterileri otomatik olarak değerlendirir ve doğru satış temsilcisine ve toplantı türüne yönlendirir.

Potansiyel müşteriler toplantı planladığında, yüksek değerli potansiyel müşteriler için otomatik önceliklendirme ile tür, süre ve temsilciyi belirlemek için soruları yanıtlar.

Calendly'nin en iyi özellikleri

Belirli sürelerle özel toplantı türleri ayarlayın

Zamanlama çakışmalarını önlemek için takvimlerle entegre edin

Gelmeyen müşterileri azaltmak için otomatik hatırlatıcılar gönderin

Özel sorular ekleyerek potansiyel müşterileri değerlendirin

Calendly sınırlamaları

Entegre takvimlerle sık sık bağlantı kesiliyor

Yükseltme yapana kadar markalama ve iş akışları için özelleştirme kısıtlıdır

Tekrarlanan toplantılar için seçenek yok

Calendly fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Aylık 12 $/koltuk

Takımlar: Aylık 20 $/koltuk

Enterprise: Yıllık 15.000 $'dan başlayan fiyatlarla

Calendly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.250'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.900'den fazla yorum)

👀 Biliyor muydunuz? AI, artık en önemli teknoloji yatırımı önceliğidir ve kuruluşların %40'ı otomasyon için AI'ya odaklanmaktadır. ClickUp gibi bir AI satış aracına geçmek, görevleri kolaylaştırmanıza, değerli zamandan tasarruf etmenize ve tekrarlayan süreçleri azaltmanıza yardımcı olur. Bu da verimliliğin artmasına, manuel çabaların azalmasına ve üretkenliğin artmasına yol açar; otomasyon yoluyla somut değer arayan kuruluşlar için mükemmeldir.

15. Zoom (Sanal satış toplantıları için en iyisi)

zoom aracılığıyla

Hiçbir iletişim biçimi müşterilerle yüz yüze yapılan toplantıların yerini tutamaz; Zoom, nerede olursanız olun bunları mümkün kılar.

Bu video konferans platformu HD video, ekran paylaşımı ve kaydetme özelliklerini destekleyerek, düşük internet bant genişliğinde bile kesin ve kişiselleştirilmiş sunumlar ve demoların kolayca yapılmasını sağlar.

Oda katılımcıları için ayrı video akışları oluşturarak katılım ve verimliliği artıran Akıllı Galeri gibi hibrit takım özellikleri sunar.

Zoom'un en iyi özellikleri

İnceleme ve eğitim için toplantıları kaydedin

Farklı gruplarla ayrı tartışmalar yapmak için küçük toplantı odalarını kullanın

Otomatik toplantı hatırlatıcıları planlayın ve gönderin

Google ve Apple takvimleriyle entegre ederek toplantıları kolayca ayarlayın ve katılın

Toplantı bağlantılarını e-posta veya mesajlaşma uygulamalarıyla paylaşın

Zoom sınırlamaları

Ücretsiz sürümdeki sınırlı özellikler ve kısıtlamalar

Mobil uygulamadan toplantı planlamak zor olabilir

Uzun görüşmeler sırasında performans sorunları

Zoom fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Pro: 15,99 $/ay kullanıcı başına

İş: 21,99 $/ay kullanıcı başına

Zoom değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (56.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (14.000'den fazla yorum)

16. Toggl Track (Zaman yönetimi için en iyisi)

toggl aracılığıyla İzleme

Toggl Track, daha iyi zaman yönetimi için bütçe dostu bir seçimdir. Satış temsilcilerinin zamanlarını nasıl harcadıklarını anlamalarına yardımcı olarak, gelir getirici görevlere daha fazla, yönetici işlerine daha az odaklanmalarını sağlar.

Zamanın nerede boşa harcandığını belirler ve temsilcilerin daha iyi odaklanabilmeleri için programlarını optimize etmelerine yardımcı olarak satış performansını artırır.

CRM güncellemeleri, e-postalar, aramalar ve araştırmalar gibi etkinlikleri otomatik olarak izleyen ve kategorize eden Toggl, kalıplara göre zaman girdileri önerir. Bu, zaman takibini kolaylaştırır ve verimlilik açıklarını tespit edip düzeltmek için değerli bilgiler sağlar.

Toggl En iyi özellikleri izleyin

Aramalar, e-postalar ve CRM güncellemeleri gibi satış faaliyetlerini kategorilere ayırın

Boşa harcanan zamanı tespit ederek zaman kayıplarını belirleyin

Kolay bordro hazırlama için faturalandırılabilir saatleri otomatik olarak hesaplayın

Chrome ve Firefox tarayıcı uzantıları ile 100'den fazla entegrasyona erişin

Toggl İzleme sınırları

Temel raporlama özellikleri

Mobil uygulamada Takvim görünümü yoktur

Bazı kullanıcılar arayüzü hantal buluyor

Toggl Fiyatlandırmayı izleyin

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Toggl Derecelendirmeleri ve yorumları izleyin

G2: 4,6/5 (1500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (380'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar TogglTrack hakkında ne diyor?

Toggl, kullanımı çok basit ve müşterilere fatura keserken son derece yararlıdır. Raporlama da harika.

Toggl, kullanımı çok basit ve müşterilere fatura keserken son derece yararlıdır. Raporlama özelliği de harika.

17. Qwilr (Etkileşimli teklifler oluşturmak için en iyisi)

qwilr aracılığıyla

Alıcılar, paylaştığınız tekliflerle etkileşim kurmak ister, ancak geleneksel PDF'ler bunu zorlaştırır.

Bu gibi durumlarda, etkileşimli, web tabanlı teklifler ve belgeler oluşturmanıza olanak tanıyan Qwilr platformunu kullanmayı düşünün. Bu sayfalar dinamiktir, izlemesi kolaydır ve alıcıların doğrudan kabul edip ödeme yapmasına olanak tanıyarak tüm süreci basitleştirir.

Dijital imza ve ödeme seçeneklerinin yanı sıra, bu teklifler müşterilerin paketlerini özelleştirmelerine ve fiyat değişikliklerini anında görmelerine olanak tanıyan gerçek zamanlı bir fiyat hesaplayıcı özelliğine sahiptir. Ayrıca, her etkileşimi izleyebilir, uyarılar alabilir ve verilerinizi mevcut CRM'nizle senkronize edebilirsiniz.

Qwilr'ın en iyi özellikleri

Dinamik ve etkileşimli web tabanlı satış teklifleri oluşturun

Potansiyel müşterilerin tekliflerinizle nasıl etkileşimde bulunduğunu izleyin ve gerçek zamanlı uyarılar alın

Şirketinizin markasına uygun özel içerik tasarlayın

Yasal olarak bağlayıcı, düz metin sözleşmeler oluşturun

BANT ve MEDDPICC gibi popüler satış yöntemleri dahil 100'den fazla şablonu kullanın

Qwilr sınırlamaları

Zorlu bir öğrenme süreci

Sınırlı özelleştirme özellikleri

Koşullu alanlar ve toplu dışa aktarma gibi özelliklerin eksikliği

Qwilr fiyatlandırması

İş: Kullanıcı başına aylık 39 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 59 $ (en az 10 kullanıcı)

Qwilr puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (760'dan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (380'den fazla yorum)

18. Docusign (Sözleşme imzalamak ve anlaşmaları sonuçlandırmak için en iyisi)

docuSign aracılığıyla

DocuSign, 2003 yılından bu yana kağıt tabanlı iş akışlarını tamamen dijital bir süreçle değiştirme konusunda öncü rol oynamaktadır.

E-imzaları ilk kullanan platformlardan biri olan bu sözleşme yönetim aracı, her şeyi uyumlu ve izlemesi kolay tutarken onay sürecini hızlandırır.

PowerForms ile satış takımları, imzalayanların yalnızca ilgili bölümleri görebildiği yenilikçi, yeniden kullanılabilir belgeler oluşturarak verimliliği artırır.

Docusign'ın en iyi özellikleri

EIDAS ve ESIGN gibi güvenlik standartlarına uyum sağlayın

Büyüdükçe imza geçmişini ve ölçeği izleyin

Özel markalama ile sözleşmeleri kişiselleştirin

Hatırlatıcılar ve son kullanma tarihleri ile iş akışları oluşturun

İmzalayanların alanları otomatik olarak doldurmasına ve belgeleri anında göndermesine izin verin

Docusign sınırlamaları

Yavaş yükleme sürelerine sahip hatalı arayüz

Kişisel planlarda sınırlı özelleştirme

Pahalı fiyatlandırma yapısı

Docusign fiyatlandırması

Kişisel: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Standart: Kullanıcı başına aylık 45 ABD doları

Business Pro: Kullanıcı başına aylık 65 ABD doları

Docusign puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (2400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (8700'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Docusign hakkında ne diyor?

Kullandığım tüm elektronik imza araçları arasında DocuSign, imza süreçlerini yönetmek için en kullanıcı dostu ve erişilebilir araç olarak öne çıkıyor. Ön tanımlı imzaları özelleştirmek ve gerektiğinde güncellemek için harika seçenekler sunuyor, bu da tekrarlayan benzer belgelerin işlenmesini basitleştiriyor.

Kullandığım tüm elektronik imza araçları arasında DocuSign, imza süreçlerini yönetmek için en kullanıcı dostu ve erişilebilir araç olarak öne çıkıyor. Ön tanımlı imzaları özelleştirmek ve gerektiğinde güncellemek için harika seçenekler sunuyor, bu da tekrarlayan benzer belgelerin işlenmesini basitleştiriyor.

Satış verimlilik araçları, satış döngülerinizi yönetmek için vazgeçilmezdir. Bunların en önemli avantajları şunlardır:

Otomatik veri girişi: Potansiyel müşteri ayrıntılarını, iletişim geçmişini ve anlaşma durumunu otomatik olarak güncelleyerek zaman kazanın ve satış temsilcilerinin satışa odaklanmasını sağlayın

Akıllı potansiyel müşteri önceliklendirme: Satış verimlilik araçları, AI kullanarak dönüşüm olasılığı en yüksek potansiyel müşterileri öne çıkarır, böylece satış takımları en iyi fırsatlara odaklanabilir

Canlı performans izleme: Satış faaliyetleri, dönüşüm oranları ve satış süreci durumu hakkında gerçek zamanlı verilere erişerek sorunları hızlı bir şekilde tespit edin ve çözün

Etkili iletişim: Mesajları kişisel tutarken takip ve hatırlatıcıları otomatikleştirin, zamandan tasarruf edin ve potansiyel müşterilerin ilgisini canlı tutun

Toplantılar için otomatik planlama: Toplantıları daha hızlı ayarlamak için otomatik takvim araçlarıyla planlamayı basitleştirin

Çağrı analizi: Satış çağrılarını kaydedin ve inceleyin, neyin işe yaradığını ve sorunları tespit edin, satış takımlarının gelişmesine ve daha iyi koçluk yapmasına yardımcı olun

Kolay dokümantasyon: Tekliflerin ve sözleşmelerin oluşturulmasını, gönderilmesini ve izlenmesini otomatikleştirerek teklifleri daha hızlı sonuçlandırın

Takımlar arası işbirliği: Satış, pazarlama ve müşteri başarısı takımlarının bilgi paylaşımını ve birlikte çalışmasını kolaylaştırarak tutarlı mesajlaşma ve daha iyi müşteri deneyimi sağlar

ClickUp ile Satış Verimliliğinizi Artırın

Satışlar sürekli gelişir ve doğru araçlara sahip olmak, önde kalmak için anahtardır. Paylaştığımız proje yönetimi satış araçları, günümüzün zorluklarını çözer ve gelecekteki zorluklara hazırlanmanıza yardımcı olur.

Ancak, satış projelerini ve müşteri ilişkilerini yönetmek için hepsi bir arada bir çözüm istiyorsanız, ClickUp'ı öneririz.

Bu çok yönlü araç, CRM veritabanlarını ve satış süreçlerini görev yönetimi, gerçek zamanlı işbirliği ve verimli iletişim ile tek bir çalışma alanında birleştirerek satış ve pazarlama takımlarının düzenli çalışmasını ve işbirliği yapmasını kolaylaştırır.

Ayrıca, ClickUp kullanımı kolaydır, özelleştirilebilir ve mevcut araçlarınızla uyumludur.

Bugün ücretsiz bir ClickUp hesabı açın ve satış takımınızın tüm yıl boyunca verimli çalışmasını sağlayın!