çalışanlara Takdirinizi Göstermeniz İçin 50 Kurumsal Hediye Fikri

Yeni bir organizasyona katıldığınızda, muhtemelen kupa, dizüstü bilgisayar aksesuarları, kırtasiye malzemeleri ve bazen isteğe bağlı bir atıştırmalık paketi gibi hediyeler alırsınız. Vay canına, bu sizi değerli hissettirmiyor mu?

Kurumsal hediye, çalışanlara değer verildiğini göstermenin en iyi yollarından biridir. Çalışanlara, müşterilere veya ortaklara moral vermek, iyi işleri için teşekkür etmek ve şirketiniz için iyi niyet yaratmak amacıyla takdir hediyeleri vermekten oluşur.

Her geçen gün, kurumsal hediye verme daha kişisel ve sürdürülebilir hale geliyor!

Şirketler, sıra dışı veya özel deneyimler, yerel zanaatkarların ürünleri, kişisel bakım ürünleri, çevre dostu hediyeler gibi alıcıların ilgisini çeken hediyelere odaklanmaya başladı.

Teknoloji de esnek ve uzaktan kullanım için uygun seçenekler sunan dijital hediye kartlarıyla bu konuda rol oynar. Önemli olan, kalıcı ve olumlu bir izlenim bırakacak jestlere özen göstermektir.

Bu yüzden tek tip hediyeler artık modası geçti! Seçim temelli kurumsal hediye verme, alıcıları güçlendirdiği için popülerlik kazanıyor. Kişiselleştirilmiş bir yaklaşım, takdir duygusunu besler, motivasyonu artırır ve hediyelerin tam anlamıyla keyifle kullanılmasını sağlar. Hem şirketler hem de alıcılar için kazan-kazan durumu yaratır.

Kurumsal hediye fikirleri arıyorsanız, bu kılavuzda kendi çalışma arkadaşlarımızdan (ve hediye uzmanlarından) topladığımız en iyi 50 fikri keşfedebilirsiniz.

Ayrıca, dikkate almanız gereken hediye vermenin artılarını ve eksilerini ve mükemmel kurumsal hediyeyi doğru bir şekilde planlamanıza yardımcı olacak araçları da listeleyeceğiz.

çalışanların Gerçekten Seveceği 50 Kurumsal Hediye Fikri

Kurumsal hediye verme, kişiselleştirme ile ilgilidir. Bir veya daha fazla hediye satın alarak bir sepet hazırlayabilir ve çalışanlarınıza, değerli müşterilerinize ve stratejik ortaklarınıza teşekkürlerinizi iletebilirsiniz.

Çalışanlar için benzersiz kurumsal hediye fikirlerinizi düzenlemeye başlamadan önce, hediyeleri alacak kişilerin sayısını belirlemek iyi bir uygulamadır.

Ayrıca, hediyeleri satın almaya başlamadan önce anketler veya anket formları aracılığıyla herkesin fikrini hesaba katmayı da düşünebilirsiniz!

Profesyonel ipucu: Çalışan bağlılığı yazılımını kullanarak anketler yapın ve çalışanlarınızın en çok hangi hediyeleri beğeneceğini öğrenin!

En iyi kurumsal hediyelere göz atalım!

1. Kişiselleştirilmiş kablosuz şarj pedleri

via Access

Çalışanlarınızın kablolardan kurtulmasını ve şık bir kablosuz şarj pedi ile dağınık olmayan bir masa veya komodin kullanmasını sağlayın. Telefonunuzu, kulaklıklarınızı veya akıllı saatinizi pedin üzerine koyun ve kablolarla uğraşmadan şarj olmasını izleyin.

Çalışanlarınız iş günleri boyunca akıllı cihazlara çok fazla güveniyorsa, bu onlar için düşünceli bir hediye olacaktır. Bu hediye, çalışanlarınızın pilinin asla bitmemesini sağlayacaktır.

2. Mavi ışığı bloklayan gözlükler

Bu özel gözlük, göz yorgunluğunu gidermeye ve uykuyu iyileştirmeye yardımcı olur. Ayrıca şık bir aksesuardır!

Bu gözlükler, uyku düzenini bozan ve baş ağrısına neden olan ekranlardan yayılan zararlı mavi ışığı filtreler. Bilgisayar veya telefon başında uzun saatler geçiren herkes için mükemmeldir.

Çalışanlarınıza anket formları göndererek, çeşitli renk seçenekleri, lens türleri ve göz numarası arasından seçim yaparak gözlüklerini kişiselleştirmelerini sağlayabilirsiniz.

3. Gürültü önleyici kulaklıklar

via Remoters

Bu harika kurumsal hediye, çalışanların dikkatlerini dağıtan unsurları bloklayarak odaklanmalarını artırabilir.

Bu, en iyi verimlilik hediyelerinden biridir — açık ofis ortamlarında çalışanlar veya seyahat ederken konsantre olması gerekenler için bir devrim niteliğindedir. Gürültü önleyici kulaklıklar, huzurlu bir ortam yaratarak insanların kesintisiz bir şekilde çalışmasına veya dinlenmesine olanak tanır.

Toplu kurumsal hediye siparişlerinde en iyi fiyatı almak için farklı markalarla işbirliği yapmayı düşünün. Ayrıca, çalışanlarınıza renk ve akıllı telefon/gadget uyumluluğu konusunda tercihlerini sorun.

4. Kişiselleştirilmiş su şişeleri

Çevre dostu ve pratik, yüksek kaliteli yeniden kullanılabilir su şişesi, su içmeyi teşvik eder ve tek kullanımlık plastiklere bağımlılığı azaltır.

Kolay içim için çelik pipet veya ağızlık bulunan bir şişe seçin ve içecekleri uzun süre sıcak veya soğuk tutmak için yalıtım özelliğini de göz önünde bulundurun.

Şirketinizi toplu satın alma programına kaydettirin. Şişeleri şirket logonuz ve çalışanlarınızın isimleriyle kişiselleştirebilirsiniz.

5. Akıllı hoparlörler

cNN aracılığıyla

Akıllı hoparlörlerle çalışanlarınız akıllı ışıkları kontrol edebilir, müzik çalabilir ve podcast'leri dinleyebilir. Bu hoparlörler ayrıca eller serbest bilgi sağlar.

Çalışanlarınız bu hoparlörleri dinlenmek, evde parti vermek ve hak ettikleri tatilin tadını çıkarmak için de kullanabilir!

6. Kafe hediye kartları

Kişiselleştirilmiş kafe hediye kartı, çok rağbet gören bir kurumsal hediyedir. Hediye kartlarınızı bayram veya tatil dönemlerine denk getirerek, çalışanlarınıza eğlenirken para tasarrufu yapmalarına yardımcı olacak düşünceli bir avantaj sunarsınız!

Bu tür hediye kartları kahve çekirdekleri, özel çaylar, çeşitli hamur işleri ve hatta öğle yemeği öğeleri satın almak için kullanılabilir. Bu hediye seçeneği birçok tercihi karşılar ve herkesin keyif alacağı bir şey olmasını sağlar.

Bunları sağlıklı atıştırmalık sepetleri, kek çubukları, mini cupcake örnekleri veya seyahat kupası veya monogramlı yalıtımlı termos gibi kişiselleştirilebilen ürünlerle birlikte sunabilirsiniz.

7. Spa günü paketleri

via Mountain Mist Spas

Spa günü paketi, çalışanlarınıza lüks bir stres atma deneyimi yaşatan mükemmel bir hediyedir.

Bu şımartıcı hediye, rahatlatıcı masajlar, gençleştirici yüz bakımı veya diğer bakım tedavileriyle dinlenmelerini sağlar. Çalışanlarınızın işe yenilenmiş, her türlü zorluğun üstesinden gelmeye hazır olarak döneceklerinden emin olabilirsiniz.

8. Hafta sonu kaçamakları

Takımınızı, büyüleyici bir oda ve kahvaltı oteline veya lüks bir tatil köyüne hafta sonu kaçamağı ile şaşırtın. Günlük işlerin yorgunluğundan uzaklaşmak, sevdikleriyle unutulmaz anılar yaratmalarını sağlayacaktır.

Hafta sonu kaçamağı, çalışanlarınızda mutluluk ve takdir duygusu yaratacaktır. Çalışanlarınız, sanat galerileriyle dolu pitoresk bir kasabayı keşfedebilir, kendilerini şımartacak spa bakımlarının keyfini çıkarabilir veya havuz başında serinletici bir içecek eşliğinde dinlenebilirler.

9. Şarap tadım turları

Çalışanlarınıza yerel bir bağda rehberli bir tadım deneyimi hediye edin. Bu sofistike gezi, farklı şarapları tatma, damak zevkinizi geliştirme ve şarap yapım sanatını takdir etme fırsatı sunan harika bir öğrenme deneyimi sağlayacaktır. Ayrıca tamamen kişiye özel bir şarap koleksiyonu da satın alabilirler.

Bu hediye aynı zamanda benzersiz bir takım oluşturma fırsatı sunarak çalışanlarınızın dostluklarını geliştirmesine ve unutulmaz bir paylaşım deneyimi yaşamasına olanak tanır.

10. Premium ruh hediye kutuları

via Cheers Sweetie

Premium alkollü içecekler, şirketinizin üst düzey yöneticilerine hediye edebileceğiniz sofistike bir hediyedir.

Premium likörler lüks ve ayrıcalığı simgeler. Seçkin yüksek kaliteli viskiler, küçük partiler halinde üretilen burbonlar veya yıllanmış tekilalardan oluşan bir seçimle, üst düzey yöneticilerinizin organizasyonun büyümesine ve başarısına yaptığı paha biçilmez katkılara şükranınızı gösterebilirsiniz.

11. Gurme yiyecek sepetleri

Lezzetli yiyecek sepetleri her zaman takdir edilen bir hediyedir! Seçkin gurme ürünlerden oluşan bir sepetle takımınızın zevklerine ve tercihlerine hitap edin.

Hediye sepetlerine el yapımı peynirler, gurme çikolatalar veya özel atıştırmalıklar ekleyebilirsiniz. Bu özenli hediye, çalışanlarınızın sıkı çalışmasını ödüllendirmek için gösterdiğiniz çabayı gösterir.

12. Ünlü bir şef ile sanal yemek pişirme dersleri

Yemek yapmayı seven çalışanlar, favori şefleriyle tanışmalarını sağlayan bir hediyeye bayılacaklar!

Ünlü bir şefin yer aldığı çevrimiçi bir aşçılık kursu için rezervasyon yapabilirsiniz. Nigella Lawson, Jamie Oliver veya çalışanlarınıza hayatlarında bir kez yaşayabilecekleri bir deneyim yaşatacak herhangi birini düşünün!

Bu interaktif deneyim, çalışanlarınızın yeni mutfak becerileri öğrenmelerine, heyecan verici mutfakları keşfetmelerine ve birlikte (sanal olarak!) lezzetli bir yemek hazırlamalarına olanak tanır. Yaratıcılığı, işbirliğini ve başarıyı teşvik eden eğlenceli ve ilgi çekici bir takım oluşturma etkinliğidir.

13. El yapımı saatler

El yapımı bir saat seçerken, çalışanlarınızın stilini ve zevkini göz önünde bulundurun. Klasik yöneticiler için minimalist bir tasarıma ve yüksek kaliteli deri kordonlu bir saat mükemmel bir seçim olabilir.

Daha modern bir estetik tercih edenler için, cesur bir kadran ve parlak ibrelere sahip bir pilot saati harika bir seçenek olabilir.

Hobileri ve ilgi alanlarını da göz önünde bulundurabilirsiniz. Örneğin, bir yüzücü su geçirmez ve kronografik özelliklere sahip bir saati tercih edebilir.

Tercihleri ne olursa olsun, el yapımı bir saat, özellikle bir çalışanın dönüşünde veya üst düzey yönetime tatil hediyesi olarak verilirse, yıllarca saklanacak bir hediyedir.

14. Lüks golf setleri

via Esquire

Özel monogramlı golf seti, özellikle müşterileriniz ve ortaklarınız için düşünceli ve benzersiz bir kurumsal hediye olur.

Bu hediyeyi özel golf topları, golf sahası biletleri, profesyonel bir golfçüden kişiselleştirilmiş golf dersleri, yüksek kaliteli bir golf çantası veya bir golf sopası seti yükseltmesi ekleyerek özelleştirebilirsiniz.

15. Özel olarak hazırlanmış kişisel bakım setleri

Çalışanlarınızı kişiselleştirilmiş kişisel bakım setleriyle şımartın. Lüks banyo bombaları, aromaterapi mumları, uçucu yağlar veya yüksek kaliteli cilt bakım ürünleriyle güzelce paketlenmiş kutular oluşturun.

Bu kitler kişisel tercihlere göre hazırlanır, bu nedenle Uluslararası Kadınlar Günü veya Erkekler Günü gibi özel günler için bir anket düzenleyerek hediye seçiminizi zamanlayın. Bu popüler kurumsal hediyeler, rahatlama ve iyi hissetmeyi teşvik ederek çalışanlarınızın sağlığı ve mutluluğuna önem verdiğinizi gösterir.

16. Kişiselleştirilmiş kitap abonelikleri

via Hom egrow n

Kişiselleştirilmiş kitap abonelikleriyle çalışanlarınızın okumaya olan sevgisini besleyin.

Tarihi seven çalışanlara Ken Follett gibi yazarların tarihi kurgu türündeki en çok satan kitaplarını hediye edebilirsiniz. Yemek yapmayı sevenlere ise Yotam Ottolenghi gibi mutfak ustalarının yemek kitaplarını hediye edebilirsiniz.

Bu kutuları kişiselleştirmek için mumlar, hayran kurguları, kitap ayrağı veya monogramlı günlükler ve oyulmuş kalemler gibi kişiselleştirilmiş kırtasiye malzemeleri ekleyerek ekstra bir katkı sağlayabilirsiniz.

17. Müze veya sanat galerisi abonelikleri

Çalışanlarınıza müze veya sanat galerisi aboneliği ile kültür dünyasının kapılarını açın.

Onlara müzede en son sergileri keşfetmeleri veya çağdaş sanat enstalasyonlarını gezmeleri için biletler veya abonelikler hediye edin.

Bu üyelikler, çalışanlarınızın boş zamanlarını keyifle geçirirken yaratıcılık ve öğrenme fırsatlarını geliştirir.

18. Restoran hediye kartları

plastic Printers aracılığıyla

Çalışanlarınıza lüks restoran kartları hediye edin. Bunları tatil sezonu öncesinde dağıtarak, çalışanlarınızın aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçirmelerini sağlayabilirsiniz.

Bu hediye kartlarını bayramlar öncesinde veya çalışanların doğum günlerinde de doldurabilirsiniz. Bu hediye kartlarıyla, çalışanlarınıza sevdikleri kişilerle birlikte güzel yemekler ve kaliteli zaman geçirme fırsatı sunun.

19. Hayırsever Bağışlar

Çalışanlarınız adına bir hayır kurumuna bağış yaparak anlamlı bir etki yaratın. Çalışanlarınızın tutkulu oldukları bir amaç seçmelerini sağlayın.

Bunun nedenleri arasında The Nature Conservancy gibi kuruluşlarla çevreyi korumak için gönüllü olarak çalışmak veya ASPCA (Amerikan Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği) ile hayvanların refahını desteklemek sayılabilir.

Bu düşünceli jest, onların en çok önem verdikleri değerli bir amaca katkıda bulunmalarını sağlarken, şirketinizin sosyal sorumluluk taahhüdünü sergiler ve olumlu bir sosyal etki yaratır.

20. Abonelik kutuları/üyelikler

Çalışanlarınızın yeni beceriler öğrenmelerini sağlayan bir abonelik kutusu veya çevrimiçi kurs üyeliği ile becerilerini geliştirmelerine yardımcı olun.

Duolingo, Coursera, Google ve Meta gibi uygulamalar ile Skillshare Kits veya KiwiCo gibi hizmetler, kodlama, fotoğrafçılık, yabancı dil ve çok daha fazlasını öğrenmek için özel olarak hazırlanmış deneyimler sunar.

Bu ön ödemeli deneyimler, çalışanlarınızın öğrenme yolculuğuna çıkmalarına yardımcı olacak gerekli malzeme ve kaynakları sağlar.

21. Lüks bornoz ve terlik setleri

pinterest aracılığıyla

Çalışanlarınızın iş sonrası rutinlerine lüks bir bornoz ve terlik seti ekleyin. Pamuk veya polar gibi yumuşak, nefes alabilen malzemelerden yapılmış pelüş bornozlar seçebilirsiniz.

Bu bornozlar genellikle şal yakalı, kullanışlı cepli ve sıcak tutan rahat kapüşonludur. Bornozları, suni kürk veya hafızalı köpük astarlı rahat terliklerle kombinleyin.

Bu kombinasyon, çalışanlarınıza çok ihtiyaç duydukları rahatlamayı sağlayacak ve evlerinin konforunda stres atmalarına yardımcı olacaktır.

22. Konser veya spor bileti

Farklı departmanlara veya takımlara spor veya konser biletleri hediye ederek takım ruhu oluşturun.

Çalışanlarınızın favori beyzbol takımını desteklemelerini veya konserde en sevdikleri grubun şarkılarını söylemelerini sağlayın.

Bu tür deneyimler, ofis içinde olumlu bir çalışma ortamı yaratacak takım arkadaşlığı oluşturmada meyvelerini verecektir.

23. Şirket logolu stres topları

via Good Housekeeping

Stres topları, çalışanların streslerini atmalarına olanak tanıyarak iş ortamındaki havayı hafifletir. Çalışanların iş saatleri boyunca endişelerini fiziksel olarak dışa vurmalarına yardımcı olmak için şirket logolu stres topları hediye edebilirsiniz.

Şirket logoları veya misyon beyanları ile özelleştirilmiş stres topları için toplu sipariş verebilir, eğlenceli bir dokunuş ekleyebilir ve marka bilinirliğini artırabilirsiniz.

24. Spor salonu üyelikleri

Spor salonu üyeliği ile çalışanlarınızın sağlığına ve refahına yatırım yapın.

Yerel bir spor salonu zinciri veya butik bir fitness stüdyosu olsun, bu ön ödemeli avantaj, çalışanların fiziksel zindeliğe öncelik vermelerini teşvik eder.

Bu üyelikler, çalışanlarınızın stresi yönetmesine yardımcı olarak daha verimli ve motive bir iş gücü oluşturur.

25. Ofis yemek hizmetleri

Yoğun programları basitleştirin ve ofis yemek servisi aboneliği ile sağlıklı beslenmeyi teşvik edin.

Bazı şirketler toplu siparişlerde indirim yapar ve önceden porsiyonlanmış, kişiselleştirilmiş yemekler sunar.

Ofis yemekleri sunulması sayesinde çalışanlar, günlük öğle yemeği siparişi vermek veya yakınlarda restoran aramak için harcadıkları değerli zaman ve paradan tasarruf edebilirler.

Yemek hizmetlerinin sunduğu kolaylık ve seçenek çeşitliliği, çalışanların iş günü boyunca sağlıklı seçimler yapmalarını teşvik ederek genel refahı artırır.

26. DIY sıcak çikolata setleri

refinery29 aracılığıyla

Bir başka harika hediye fikri ise DIY sıcak çikolata setidir. Özellikle Şükran Günü veya Paskalya kutlamaları sırasında temalı kutu setleri de hediye edebilirsiniz.

Gurme kakao tozu, marshmallow, ezilmiş şeker kamışı ve renkli şekerlemeler ekleyebilirsiniz. Nane aromalı sıcak çikolata veya acı biberli Meksika sıcak çikolatası gibi farklı tatlara sahip tarif kartları da dağıtabilirsiniz.

27. El yapımı kahve/çay sepetleri

Bu içecekleri seven çalışanlarınıza el yapımı kahve/çay sepetleri hediye edin. Counter Culture Coffee'nin taze kavrulmuş kahve çekirdekleri veya Harney & Sons'un egzotik yaprak çayları gibi dünyanın en kaliteli el yapımı kahve ve çayları sepetlere ekleyin.

Hediye kutularınızda aromalı bal, kurabiye veya bisküvi gibi gurme eşlikçileri de bulunabilir.

Böyle bir hediye, tipik bir kahve kutusu deneyiminin ötesine geçerek, çalışanların mola zamanlarını daha keyifli hale getirir. Ayrıca, çalışma günleri boyunca dinlenmelerine ve enerji toplamalarına olanak tanır.

28. Taşınabilir projektörler

via Techradar

Çalışanlarınızın ev eğlencesine taşınabilir bir projektör ve dahili hoparlörler hediye ederek katkıda bulunun.

Anker veya XGIMI gibi markalar, film geceleri, sunumlar veya video oyun oturumları için mükemmel olan kompakt, hafif projektörler sunar. Bu çok yönlü gadget, içeriği herhangi bir duvara veya yüzeye yansıtarak evde eğlenceli ve sürükleyici bir deneyim yaratır.

29. Fitness bileklikleri/takip cihazları

via Gearz

Fitness bandı veya takip cihazı ile çalışanlarınızın sağlık ve fitness hedeflerini kontrol etmelerini sağlayın.

Popüler seçenekler arasında Fitbit veya Apple Watch bulunur ve adım sayma, kalori izleme, kalp atış hızı izleme ve uyku analizi gibi özellikler sunar.

Bu teknoloji, çalışanların ilerlemelerini izlemelerine, motivasyonlarını korumalarına ve sağlık ve zindelikleri hakkında bilinçli kararlar almalarına olanak tanır. Daha aktif bir yaşam tarzı benimseyerek, çalışanlarınız daha sağlıklı ve mutlu bir iş gücü oluşturmaya doğrudan katkıda bulunabilirler.

30. DIY lüks hediye kutuları

DIY lüks hediye kutuları ile yaklaşımınızı kişiselleştirin. Hediyeyi belirli çalışanların faizlerine ve tercihlerine göre uyarlayın.

Teknolojiyi seven çalışanlar için kablosuz şarj pedi, telefon arabaya montaj aparatı ve mavi ışığı engelleyen gözlükler iyi seçeneklerdir.

Öte yandan, kahve sevenler için aromalı kahve çekirdekleri, bir French press ve bir seyahat kupasından oluşan bir seçim hazırlayabilirsiniz.

Bu yaklaşım, takımlarınıza olan saygınızı vurgulayan benzersiz hediyeler yaratmanıza olanak tanır. Hazır hediye sepetlerinin ötesine geçen kişisel bir dokunuş ekleyerek, çalışanlarınız için bu jesti daha da anlamlı hale getirirsiniz.

31. Hobi abonelik kutuları

Araştırma şirketleri, resim, ahşap işleri veya zanaat bira yapımı gibi hobilere odaklanan geniş bir seçim yelpazesine sahip abonelik kutuları sunmaktadır.

Bu kutular, yüksek kaliteli malzemeler ve proje talimatlarıyla dolu aylık sürpriz paketler gönderir. Çalışanlar, yeni ilgi alanları keşfetmeye, yeni beceriler öğrenmeye ve iş dışında yaratıcı uğraşlar peşinde koşmaya teşvik edilir.

32. Ergonomik ofis koltukları

via Effydesk

Ergonomik ofis koltuklarına yatırım yaparak çalışanlarınızın uzun vadeli refahı ve konforuna yatırım yapın.

Eski sandalyelerini yüksek kaliteli ergonomik seçeneklerle değiştirerek, iyi bir duruşu teşvik edin, sırt ağrısını azaltın ve çalışma günü boyunca genel konforu artırın.

Bu yatırım, onların sağlığı ve güvenliğine verdiğiniz önemi gösterir ve iş verimliliğinin artmasına yol açar.

33. Ücretsiz terapi oturumları

cosmos Magazine aracılığıyla

Ücretsiz terapi oturumları hediye ederek çalışanlarınızın zihinsel sağlığını ve duygusal refahını öncelik haline getirin. Talkspace veya BetterHelp gibi bir tele-sağlık hizmeti ile ortaklık kurmak, çalışanların lisanslı terapistlerle uzaktan bağlantı kurmalarını sağlayarak stres, kaygı veya diğer zihinsel sağlık sorunlarını ele almak için uygun ve gizli bir yol sunar.

Bu değerli avantaj, şirketinizin çalışanlarının refahını destekleme ve sağlığı öncelikli bir iş ortamı yaratma konusundaki kararlılığını gösterir.

34. Ev geliştirme hediye kartları

Çalışanlarınızın iş yükünü hafifletin ve ev geliştirme hediye kartıyla hafta sonu işlerini halletmelerini sağlayın.

Popüler seçenekler arasında H&M Home, Pottery Barn, IKEA, Home Depot, Lowe's ve hatta sıhhi tesisat veya elektrik malzemeleri gibi özel ihtiyaçlara yönelik donanım mağazaları bulunur.

Bu hediye kartı, ev geliştirme projeleri için malzeme satın alma esnekliği sağlayarak, çalışanların yaşam alanlarını kişiselleştirmelerine ve erteledikleri görevleri yerine getirmelerine olanak tanır.

35. Ayaklı masa dönüştürücüler

Ayakta durma masası dönüştürücü ile hareket etmeyi teşvik edin ve uzun süre oturmanın olumsuz etkilerini ortadan kaldırın.

Bu çok yönlü araç, çalışanların mevcut masalarını kolayca ayakta çalışma istasyonuna dönüştürmelerine olanak tanır ve gün boyunca oturma ve ayakta çalışma arasında geçiş yapma esnekliği sunar.

Ayakta duran masalar duruşu iyileştirir, sırt ağrısını azaltır ve enerji seviyesini artırarak daha sağlıklı ve verimli bir çalışma ortamı sağlar.

Profesyonel ipucu: En iyi performans gösteren çalışanlarınızı benzersiz hediyelerle ödüllendirirken, en iyi çalışan takdir yazılımıyla takdir programlarınızı geliştirin!

36. Beceri atölyeleri/dersleri

Çömlekçilik, ahşap işçiliği veya takı yapımı gibi belirli bir beceriye yönelik atölye veya ders biletleri ile takım çalışmasını ve yaratıcılığı teşvik edin.

Skillshare gibi popüler yerel stüdyolar veya çevrimiçi platformlar, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli öğrenciler için ilgi çekici atölye çalışmaları sunar.

Bu, çalışanların yeni beceriler öğrenmelerine ve takım oluşturma etkinliklerine katılırken başarı duygusu kazanmalarına yardımcı olacaktır. Bu, eğlenceli ve etkileşimli bir ortamda iş arkadaşlarınızla bağ kurmak için mükemmel bir yoldur.

37. Masa bitkileri ve bakım kılavuzları

via Palmers Garden Centre

İş yerinizdeki iç hava kalitesini iyileştirmek istiyorsanız, masa bitkileri tercih edin ve bunları ayrıntılı bakım kılavuzlarıyla birlikte sunun.

Popüler seçenekler arasında bakımı kolay sukulentler veya yılan bitkisi ve barış zambağı gibi hava temizleyici bitkiler bulunur.

Bakım kılavuzları, çalışanların bitkilerini korumalarına ve hayatta tutmalarına yardımcı olacaktır. Bu, sorumlu davranışları pekiştirirken çalışma alanlarını da aydınlatacaktır.

38. Mesleki gelişim koçluğu oturumları

İş gücünüzün kariyer gelişimine yatırım yapın ve profesyonel gelişim koçluğu oturumlarıyla çalışanlarınızı potansiyellerini tam olarak ortaya çıkarmaya teşvik edin.

Sertifikalı koçlarla yapılan bir oturum, kariyer hedeflerini belirlemelerine, kişiselleştirilmiş bir gelişim planı oluşturmalarına ve mesleki becerilerine güven duymalarına yardımcı olabilir.

39. Özel güneş gözlüğü

etsy aracılığıyla

Çalışanlarınıza özel bir güneş gözlüğü hediye edin ve tercih ettikleri çerçeve stilleri, lens renkleri ve gravür seçeneklerine göre özelleştirin.

Özelleştirmeye izin veren markaları arayın, böylece mükemmel uyum ve kişisel bir dokunuş elde edin.

Bu düşünceli hediye, gözleri güneşten korurken, iş dışında da takabilecekleri şık bir aksesuar görevi görür. İyi bir fiyat için sportif güneş gözlüğü sunan markaları değerlendirin.

40. Ergonomik klavyeler ve bilek destekleri

Ergonomik klavye ve bilek desteği ile uzun süreli konforu artırın ve zorlanma kaynaklı yaralanmaları önleyin.

Logitech ve Microsoft gibi şirketler, ergonomik tasarımlı, bölünmüş düzen ve ayarlanabilir özelliklere sahip klavyeler sunmaktadır. Bu klavyeler, yazarken ellerin ve bileklerin doğru pozisyonda olmasını sağlar.

Destekleyici bir bilek desteği, basıncı ve gerginliği azaltarak daha rahat ve verimli bir iş deneyimi sağlar.

41. Profesyonel portre fotoğrafı oturumları

Çalışanlarınızın benzersiz kişiliklerini ifade etmelerine ve kendilerine ait kişisel markalar yaratmalarına yardımcı olmak için profesyonel portre fotoğraf çekimleri için yatırım yapın.

Bu hediye, onlara çevrimiçi profilleri, özgeçmişleri ve LinkedIn sayfaları için kullanabilecekleri yüksek kaliteli fotoğraflar sağlar.

Profesyonel bir fotoğraf, çalışanlarınız için güçlü bir ilk izlenim yaratarak onların profesyonel dünyada öne çıkmalarına yardımcı olur. Çekim konumunuzu ve görsel estetiği mükemmelleştirmenize yardımcı olabilecek profesyonel bir fotoğrafçının hizmetlerini kullanın.

42. Kişiselleştirilmiş masa lambaları

via Wayfair

Ayarlanabilir parlaklık ve renk sıcaklığına sahip kişiselleştirilmiş masa lambası ile çalışanlarınızın odaklanma becerilerini geliştirin.

Popüler seçenekler arasında, doğal gün ışığını taklit eden ve göz yorgunluğunu azaltan özelliklere sahip BenQ veya Philips gibi markaların lambaları bulunmaktadır. Bu lambalar, çalışanların verimliliğini artıran bir iş ortamı yaratır.

Örneğin, daha soğuk renk sıcaklıkları konsantrasyon gerektiren görevler sırasında odaklanmayı artırabilirken, daha sıcak tonlar okuma veya beyin fırtınası için daha rahatlatıcı bir atmosfer yaratabilir.

43. Yüksek kaliteli masaüstü vantilatörler veya taşınabilir hava temizleyiciler

via Poshure

Yüksek kaliteli masaüstü vantilatörlere veya taşınabilir hava temizleyicilere yatırım yapmak, çalışanların konforunu ve refahını artırır.

Masaüstü vantilatörler sıcak havalarda kullanışlıdır ve hava temizleyiciler alerjenleri azaltarak iç mekan hava kalitesini iyileştirir.

Bu çözümler daha rahat ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak verimliliği ve odaklanmayı artırır. Bu hediyeleri ofis ortamınıza ve çalışanlarınızın ihtiyaçlarına göre kişiselleştirebilirsiniz.

44. Ücretsiz sağlık kontrolleri

Ücretsiz tam vücut sağlık kontrolleri sunarak, çalışanlarınızın sağlığına öncelik verir ve onların refahına olan bağlılığınızı vurgularsınız.

Çalışanlarınıza önleyici bakım seçenekleri sunmak ve sağlık sorunlarını erken teşhis etmelerine yardımcı olmak için yerel bir sağlık hizmeti sağlayıcıyla ortaklık kurmayı düşünün.

Çalışanlarınız arasında uzun süreli dostluklar kurmak için onlara şirket sponsorluğunda uluslararası bir gezi hediye edin. Bu benzersiz çalışan ödülü, bir müşteri projesini tamamlayan en iyi performans gösteren çalışanlara verilebilir.

Onları Roma'daki antik kalıntıları keşfetmeye, Tokyo'nun canlı kültürünü deneyimlemeye veya İzlanda'nın nefes kesici manzaralarının tadını çıkarmaya gönderebilirsiniz.

Bu geziler güçlü bir takım ruhu yaratacak, bakış açılarını genişletecek ve gerçekten unutulmaz bir deneyim sağlayacaktır.

46. DIY kokteyl/mocktail setleri

via Jetsetter

DIY kokteyl seti, çalışanlarınıza teşekkür etmek için güzel bir yoldur. Alkol kullanmayan çalışanlarınıza alkolsüz kokteyl seti hediye etmeyi de düşünebilirsiniz.

Evde lezzetli kokteyller veya alkolsüz kokteyller hazırlamak için premium alkollü içecekler, karıştırıcılar, süslemeler ve tarif kartları içeren özel kutular sunan şirketleri araştırın.

Çalışanlar burada miksoloji dünyasını keşfetmek, yeni tatlar denemek ve ev toplantılarında misafirlerini etkilemek için eşsiz fırsatlar bulacaklar.

47. Akıllı seyahat setleri

via Forbes

Çalışanlarınıza akıllı seyahat kiti ile daha akıllı seyahat etme fırsatı hediye edin. Samsonite veya Briggs & Riley gibi markalar, dahili USB şarj portları ve GPS izleyicileri bulunan valiz setleri sunmaktadır.

Hediye paketlerinize diğer akıllı seyahat gadget'ları, kablosuz şarj pedleri, gürültü önleyici kulaklıklar ve taşınabilir Wi-Fi hotspot'ları da ekleyebilirsiniz.

Bu düşünceli hediye, çalışanlarınızın seyahatlerini daha rahat ve verimli hale getirecektir.

Ayrıca, sorunsuz ve keyifli bir seyahat deneyimi için gerekli tüm araçları da sağlar.

48. Ev aletleri hediye kartları

Çalışanlarınızın ev işlerini hafifletin ve ev aletleri için hediye kartlarıyla yaşam alanlarını iyileştirin.

Best Buy veya Lowe's gibi perakendeciler dahil olmak üzere popüler seçeneklerden hediye kartları seçin. Bu mağazalarda kahve makineleri, blenderlar ve akıllı mutfak aletleri gibi birçok ev aleti bulunmaktadır.

Bu hediye kartları, çalışanların pahalı ev aletlerinde tasarruf etmelerine yardımcı olabilir.

49. Lüks alışveriş hediye kartları

Lüks bir hediye kartı, takdirinizin sembolüdür. Ortaklarınıza veya müşterilerinize lüks bir mağaza veya çevrimiçi perakendeci için hediye kartları hediye ederek onları şımartın.

Nordstrom, Bloomingdale's ve Neiman Marcus gibi mağazalar, geniş bir tasarımcı giyim, aksesuar ve güzellik ürünleri yelpazesi sunar. Çalışanlar alışveriş çılgınlığına kapılabilir ve kendilerine özel bir şey alabilirler.

50. Her şey dahil şarküteri panoları

pelikan Transport aracılığıyla

Pano ortaklarınıza, ofislerine veya evlerine doğrudan teslim edilen her şey dahil şarküteri panosu ile gurme bir mutfak deneyimi yaşatın.

Hickory Farms veya Mouth Crafted gibi şirketleri inceleyin. Bu şirketler, el yapımı peynirler, kurutulmuş etler, gurme reçeller, zeytinler ve tuzlu krakerler içeren zarif şarküteri panoları sunmaktadır.

Bu hediye fikirleri listesinin çabalarınıza olumlu bir katkı sağlayarak çalışanlarınızın, ortaklarınızın ve müşterilerinizin kendilerini ödüllendirilmiş hissetmelerini umuyoruz.

Şimdi, dikkatli bir değerlendirme ve planlama gerektiren kurumsal hediye seçeneklerinin avantaj ve dezavantajlarını inceleyelim.

Kurumsal Hediye Vermenin Artıları ve Eksileri

Kurumsal hediye verme, basit bir işlemden öteye geçer; çalışanlarınızı düzenli olarak ödüllendirerek güçlü iş ilişkileri kurmanıza yardımcı olur. Bunun birçok faydasını inceleyelim.

Avantajları

Çalışanların tanınması ve takdir edilmesi: Düşünceli bir hediye, çalışanlara onların sıkı çalışmalarına ve katkılarına değer verdiğinizi gösterir, bu da aidiyet duygusu yaratır ve onları daha fazla çaba göstermeye motive eder

Çalışan bağlılığının ve refahının artması: Sağlığı destekleyen hediyeler, fiziksel ve zihinsel sağlığa verdiğiniz önemi vurgular. Hobi ile ilgili hediyeler veya deneyimler, çalışanları iş dışında tutkularının peşinden gitmeye teşvik edebilir ve daha bağlı ve çok yönlü bir iş gücü oluşturur

Gelişmiş şirket kültürü: Kurumsal hediye verme, şirket içinde cömertlik ve takdir kültürünü geliştirir. Kendilerini değerli hisseden çalışanlar daha verimli işbirliği yapar ve iş arkadaşlarıyla daha güçlü ilişkiler kurar

Güçlendirilmiş ilişkiler ve sadakat: Doğru zamanda verilen bir hediye, mevcut ortaklıkları sağlamlaştırır ve potansiyel müşterilerle güven ilişkisi kurar

Marka bilinirliği ve tanınırlığının artması: Markalı bir hediye, markanızı zirvede tutma konusundaki kararlılığınızı yansıtır. Bu, özellikle yeni ve uzun vadeli müşteriler için etkilidir

İletişim ve işbirliğinin iyileştirilmesi: Benzersiz kurumsal hediyeler, özellikle müşteri toplantıları veya sektör etkinlikleri sırasında konuşma başlatıcı görevi görebilir

Geliştirilmiş etkinlik deneyimi: Konferans hediye çantaları veya kişiselleştirilmiş su şişeleri gibi katılımcılara verilen hediyeler, daha unutulmaz ve keyifli bir etkinlik deneyimi yaratır

Gelişmiş marka tanıtımı: Markalı etkinlik hediyeleri, markanızı tanıtmanıza ve katılımcılar arasında farkındalık ve tanınırlık yaratmanıza olanak tanır. Bu hediyeler genellikle etkinlikten uzun süre sonra da kullanılabilecek pratik öğeler içerir, böylece markanızın ön planda kalmasını sağlar

Daha iyi ağ oluşturma fırsatları: Etkinlik hediyeleri, katılımcılar arasında buzları kırmaya yardımcı olabilir. Bu, ağ oluşturma fırsatlarını kolaylaştırabilir ve değerli iş bağlantılarına yol açabilir

Kurumsal hediye verme birçok avantaj sunsa da, dikkate almanız gereken bazı potansiyel dezavantajları da vardır:

Eks

Yanlış seçim: Kötü seçilmiş bir hediye ters tepebilir, yanlış bir mesaj verebilir veya kişisel olmayan bir izlenim bırakabilir

Bütçe kaygıları: Kurumsal hediye verme, özellikle alıcı sayısı fazla olduğunda pahalı olabilir

Algılanan rüşvet: Bazı durumlarda, pahalı hediyeler iş kararlarını etkileme girişimi olarak yanlış anlaşılabilir

Hediye kıskançlığı ve adaletsizlik: Tutarsız hediye verme uygulamaları, çalışanlar arasında kıskançlık veya kızgınlık duygularına yol açabilir

Sürdürülebilirlik sorunları: Gereksiz veya israf niteliğindeki hediyeler çevre sorunlarına katkıda bulunur

Bu dezavantajları nasıl aşabilirsiniz:

Kişiselleştirme anahtardır: Alıcının tercihlerine, ilgi alanlarına veya beslenme kısıtlamalarına göre hediyeleri kişiselleştirmek için zaman ayırın

Deneyimlere öncelik verin: Atölye çalışmaları, dersler veya etkinlik biletleri gibi deneyimler hediye etmek, kalıcı anılar yaratır

Net kurallar belirleyin: Bütçe sınırlarını, uygun hediye türlerini ve alıcı kategorilerini belirleyen bir kurumsal hediye politikası geliştirin

Düşünceli olmaya odaklanın: İçten bir not yazmak, basit bir hediyenin değerini önemli ölçüde artırır

Hayırseverliği benimseyin: Alıcının önem verdiği bir hayır kurumuna onun adına bağış yapın ve sosyal sorumluluğunuzu gösterin

Kurumsal Hediye Vermeyi Yönetme

Çok sayıda alıcıyı, özel günleri, bütçe tahsisatlarını ve hediye ayrıntılarını takip etmek, özellikle manuel elektronik tablolar veya dağınık e-postalarla, zaman alıcı ve yorucu olabilir.

Dahası, hediyelerinizin özenle seçilmiş ve kişiselleştirilmiş olmasını sağlamak için dikkatli bir araştırma ve çaba gerekir. Hediyelerin zamanında teslim edilmesini sağlamak da uygun şekilde yönetilmesi gereken son derece önemli bir görevdir.

Ancak tüm bu çabaları ClickUp ile kolayca yönetebilirsiniz!

ClickUp'ın sağlam araçları ve son teknoloji ürünü teknolojisiyle, kurumsal hediye vermeyi ödüllendirici ve etkili hale getirebilirsiniz.

Kurumsal hediye verme çabalarınızı iyileştirmek için bu işlevleri en iyi şekilde nasıl kullanabileceğinizi anlayalım.

1. Kurumsal hediye stratejinizi araştırın ve planlayın

Kurumsal hediye verme, çalışan listeleri oluşturmak, bireysel tercihleri listelemek, iletişim bilgilerini kaydetmek, bütçeleri ayırmak, zamanında teslimatı sağlamak ve hediye öğelerini kişiselleştirmek gibi araştırmalar gerektirir. ClickUp Proje Yönetimi Yazılımı ile bu görevleri basitleştirebilirsiniz!

ClickUp'ın Proje Yönetimi Yazılımı ile kurumsal hediye girişimlerini planlayın

Hediye verme sürecinizi verimli bir şekilde basitleştirilmiş ve etkili bir deneyime dönüştürebilirsiniz. Her hediye verme girişimi (çalışanların doğum günleri, müşteri takdirleri veya tatil hediyeleri) için ClickUp'ta özel bir Proje oluşturun. Bu, hediye verme döngüsüyle ilgili tüm görevleri, belgeleri, sohbetleri ve ilerleme izlemeyi merkezileştirir.

15'ten fazla esnek ClickUp Görünümü'nü kullanarak şirketinizin tüm kurumsal hediyelerini istediğiniz şekilde görüntüleyebilirsiniz. Tablo Görünümü ile çalışan veya müşteri isimleri, iletişim bilgileri, hediye tercihleri ve teslim tarihlerinden oluşan eksiksiz bir veritabanı oluşturun ve hatta onlara gönderilen geçmiş kurumsal hediyeleri kaydedin.

En iyi yanı, Etkinlik Görünümü'nün takım üyelerinizin işlerini Liste, Klasör, Alan veya Çalışma Alanı'nda izlemenizi sağlamasıdır. Hangi hediyelerin teslim edildiğini, teslimat kuyruğunda olduğunu veya henüz sipariş edilmediğini izleyebilirsiniz.

Ayrıca yorumları, düzenlemeleri ve güncellemeleri hızlıca görebilir, İK takımınızın kurumsal hediye verme sürecindeki ilerlemeyi izleyebilir ve öngörülemeyen sorunları verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.

ClickUp'ın Sohbet Görünümü ile dağınık konuşmaları tek bir yerde toplayın

ClickUp'ın Sohbet Görünümü'nü kullanarak gerçek zamanlı iletişim kurun, takım üyelerine tedarikçileri araştırma, bütçeleri tartışma ve her hediye verme fırsatı için hedeflerinizi takip etme görevleri atayın. Ayrıca hediye fikirlerine bağlantılar paylaşabilir, en iyi tekliflerin resimlerini gönderebilir ve hediye fiyat karşılaştırmalarına ilişkin ayrıntılı video klipler paylaşabilirsiniz.

2. Hediye sürecini izlemek için kaynakları uyumlu hale getirin

Artık çalışanlarınıza ne hediye edeceğinizi planladınız, araştırdınız ve yazdınız. Şimdi bütçeleri ayırma, satıcıları takip etme, hediyeleri temin etme, teslimat mekanizmasını belirleme ve hediyelerin zamanında ve hasarsız bir şekilde gönderilmesini sağlama zamanı.

Form oluşturucu ile ClickUp Kaynak Yönetimi Yazılımını kullanarak çalışanların tercihleri hakkında bilgi toplayın

ClickUp, çeşitli fonksiyonları yerine getirmek için çalışanlara, müşterilere, ortaklara ve hatta kurumsal hediye satıcılarına formlar oluşturmanıza ve göndermenize yardımcı olabilecek bir form oluşturucu ile birlikte gelir:

Hediye tercihleri, adresleri, diğer iletişim bilgileri ve hediyeleri almayı bekledikleri tarih hakkında bilgi toplayın

Dinamik anketler veya çoktan seçmeli sorularla müşterilerinize birkaç hediye seçeneği sunun

Kurumsal hediyelere monogram eklemek için ortaklardan kişisel bilgiler toplayın

Satıcılarınıza form göndererek teklifler, bütçeler, kurumsal hediye seçenekleri ve kişiselleştirme özellikleri hakkında bilgi alın

Gönderilen kurumsal hediyelerle ilgili çalışan, müşteri ve iş ortağı memnuniyeti için geri bildirim formları oluşturun

Özel alanlar ile hediyeler satın alındıkça giderleri doğrudan takip edin. Satın alma görevlerine atanan takım üyeleri, makbuzları yükleyebilir ve bunları projenin belirli alıcısına veya hediye kategorisine bağlayabilir.

ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak bütçe tahsisi ve harcama eğilimleri hakkında gerçek zamanlı bilgiler edinin. Her kategoride ne kadar harcama yapıldığını kolayca izleyebilir ve genel hediye bütçenizi aşmamak için potansiyel ayarlamalar yapabileceğiniz alanları belirleyebilirsiniz.

3. İK Takımı için kurumsal hediye vermeyi kolaylaştırın

ClickUp HR Management Software gibi özel bir İK destek platformuyla, tüm işe alım süreçlerinizi, performans değerlendirmelerinizi, hediye stratejilerinizi ve yetenek kazanımınızı organize edin.

ClickUp İK Yönetim Yazılımını kullanarak, iş gücünüzü kolayca uyumlu hale getiren özelleştirilebilir görünümlerle çalışanların performansını, bağlılığını ve gelişimini izleyin. ClickUp İK Yönetim Yazılımı

Bu İK yazılımının sizin için yapabilecekleri:

İnsan kaynakları hedeflerinizi tek bir yerden planlayın, gerçekleştirin ve izleyin

Adayları, başvuruları ve iletişimleri düzenleyen bir sistemle en yetenekli çalışanları işe alın

Adayları sizin için aday havuzunda ilerleten İK şablonları, özel durumlar ve otomasyonlarla zaman kazanın

Yeni çalışanların başarıya ulaşmaları için gerekli donanımı sağlayan bir oryantasyon çözümü ile daha hızlı etki yaratmalarını sağlayın

İzlenebilir görevler, belgeler, işbirliği için yorumlar ve geri bildirimlerle eğitimi kolaylaştırın

Bu platformu ClickUp Belgeleri ile birleştirerek, takımınızla gerçek zamanlı olarak hediye fikirleri üzerinde beyin fırtınası yapın ve bunları kaydedin. Ayrıca, tedarikçilerin teslimat süreleri (siparişleri yerine getirmeleri için gereken süre) ve her tedarikçinin geçmiş sipariş geçmişi hakkındaki bilgileri de burada saklayabilirsiniz. Bu, planlama yapmanıza ve son dakika sürprizlerini önlemenize yardımcı olur.

ClickUp ile Kurumsal Hediye Verme İşinde Ustalaşın

Düşünceli bir şekilde yapıldığında, kurumsal hediye verme basit bir kutu ve kurdeleden çok daha ötesine geçer!

Bu, takdir duygusunu beslemek, sadakati güçlendirmek ve kalıcı bir olumlu izlenim bırakmak için stratejik bir araç haline gelir. Çalışanlarınız, sıkı çalışmaları ve katkılarının takdir edildiğini gösteren özenle seçilmiş bir hediye aldıklarında kendilerini değerli ve motive hissederler.

Müşterileriniz kendilerini takdir edildiğini hisseder ve kuruluşunuzla başarılı bir ortaklığı sürdürme olasılıkları artar.

Ancak, başarılı bir kurumsal hediye programını yönetmek, özellikle büyük kuruluşlar için zor olabilir. Bütçeleri dengelemek, ayrıntıları izlemek ve çok sayıda alıcıya zamanında teslimatı sağlamak, kısa sürede çok zor bir iş haline gelebilir.

ClickUp, her hediye döngüsü için özel projeler oluşturmanıza olanak tanır. Platform, hediye fikirlerinin beyin fırtınasından, teslimatın izlenmesine ve alıcıların memnuniyetinin ölçülmesinden takım üyeleri arasındaki işbirliğine kadar süreci etkin bir şekilde yönetir.

Ayrıca, platformu tedarikçilerle iletişim için kullanın ve yerleşik kaynak yönetimi özellikleriyle bütçenizi aşmadığınızdan emin olun.

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Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. 2024 yılı kurumsal hediye trendleri nelerdir?

2024'ün en popüler hediye trendleri arasında sürdürülebilir ürünlerden oluşan iş hediyeleri, küçük işletmelerden hediye satın alma, kişisel bakım hediyeleri seçme ve çok daha fazlası yer alıyor.

2. Kurumsal hediye öğesi nedir?

Kurumsal hediye öğesi, şirketlerin müşterilerine, çalışanlarına veya ortaklarına iyi niyet göstergesi olarak verdikleri, genellikle şirketin logosunu veya markasını içeren bir belirteç hediyedir.

3. Kabul edilebilir bir iş hediyesi nedir?

Uygun bir iş hediyesi, alıcının pozisyonunu ve kültürel tercihlerini dikkate alır ve hediye vermeyle ilgili şirket politikalarıyla uyumludur. Hediyeler abartılı olmamalı veya faiz çatışmalarına yol açmamalıdır.