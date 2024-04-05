2025'te AI Bilginizi Geliştirmenize Yardımcı Olacak En İyi AI Kursları

Yapay zeka (AI), daha önce insan müdahalesi gerektiren görevleri ve süreçleri gerçekleştirebilen insan zekasının simülasyonudur.

AI okuyabilir, yazabilir, yaratabilir, analiz edebilir ve sizinle sohbet edebilir.

AI konusunda yeniyseniz, işte size bir özet.

Yapay zeka, Makine Öğrenimi ve Büyük Veri gibi dalları içerir. Makine Öğrenimi, bilgisayarların açık (doğrudan) programlama olmadan verilerden öğrenmesini ve performansını iyileştirmesini sağlar.

Büyük Veri ise, AI sistemlerinin kalıpları ve içgörüleri bulmak için incelediği büyük bilgi kümelerini ifade eder.

Aynı daldan uzanan diğer dallar ise Güçlü ve Zayıf AI'dır. Güçlü AI, insan benzeri biliş yeteneğine sahiptir ve zayıf AI, insan girdisiyle belirli görevleri yerine getirmek üzere tasarlanmıştır.

AI alanındaki gelişmelere ayak uydurmak zor görünebilir. Ancak endişelenmeyin; bu kavramları anlamanıza yardımcı olacak özel yapay zeka kursları mevcuttur.

Bu makale, yapay zeka ve çeşitli uygulamaları hakkında bilgi edinebileceğiniz en iyi 10 kursu tanıtacaktır.

Alınabilecek AI Kursları

Yapay Zeka (AI) kursları, yapay zeka, uygulamaları, etik hususlar ve kariyer tavsiyeleri hakkında derinlemesine bilgi içerir.

Aşağıda, 2024'ün en iyi AI kurslarını yeni başlayanlar, orta seviyedekiler ve uzmanlar için özenle seçtik.

1. Yapay Zekaya Giriş

Yapay Zekaya Giriş kursu, kendi hızınızda ilerleyebileceğiniz bir kurs olup, yapay zekanın temellerini, uygulamalarını ve toplumsal etkilerini kapsayan ayrıntılı bir genel bakış sunar. Kurs, makine öğrenimi, derin öğrenme ve sinir ağları gibi terimleri basit bir dille öğretir.

Ayrıca, AI'nın gerçek hayattaki kullanım örneklerine ve yapay zekanın sağlık hizmetlerinden finansa kadar çeşitli sektörleri nasıl yeniden şekillendirdiğine de erişebileceksiniz. Algoritmalardaki önyargılar, gizlilik sorunları ve istihdam üzerindeki etkisi gibi AI'nın etik kaygıları hakkında bilgi edineceksiniz.

Bu kursta, AI alanında kariyer yapmaya nasıl başlayacağınız konusunda da tavsiyeler alacaksınız. Kursun sonunda, yapay zeka, kavramları ve geleceği için ne anlama geldiğini daha iyi anlayacaksınız.

Anahtar Noktalar

AI terminolojisi , kavramları ve uygulamalarının eksiksiz analizi

Makine öğrenimi ve sinir ağları hakkında anlaşılır açıklamalar

Çeşitli sektörlerde yapay zekanın gerçek hayattaki kullanım örnekleri

AI meraklıları için uzmanlar tarafından verilen kariyer tavsiyeleri

Etik hususları ve AI'nın etkisini keşfedin

Kimler için?

BT ve pazarlama uzmanları

Ders planlama gibi tekrarlayan görevler için AI kullanmaya çalışan AI eğitmenleri ve eğitimcileri

Kurs ayrıntıları

Puan: 4,7 (12.000'den fazla yorum)

Kurs seviyesi: Başlangıç

Süre: 8 saat

Fiyat: Ücretsiz kaydolun

2. IBM Uygulamalı Yapay Zeka Profesyonel Sertifikası

IBM Uygulamalı Yapay Zeka Profesyonel Sertifikası kursu, tek bir kod satırı yazmadan web siteleri için yapay zeka sohbet robotları ve sanal asistanlar oluşturmayı öğretir.

Yapay zeka kursu, temel komut mühendisliğine giriş ile başlar ve ardından IBM Watson AI hizmetleri, API'ler ve Python kullanarak minimum kodlama ile veya hiç kodlama yapmadan AI çözümleri oluşturmaya derinlemesine dalar.

Pratik alıştırmalarla, kurs ayrıca Python, OpenCV ve Watson kullanarak bilgisayar görme tekniklerini nasıl uygulayacağınızı ve bulutta özel görüntü sınıflandırma modelleri oluşturup dağıtacağınızı öğretir.

Bu kurs, öğrenme ve kariyer gelişimi ile ilgilidir. Yapay zeka alanında önde gelen bir otorite olan IBM'den doğrudan profesyonel düzeyde eğitim alan öğrenciler, öğrenme hızlarına ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş yapay zeka araçları oluşturarak öğrenme deneyimlerini geliştirebilirler.

Kursun sonunda, özgeçmişlerinizle ilgili kişiselleştirilmiş geri bildirimler, etkileşimli araçlar ve deneme mülakatları gibi kariyer kaynaklarına özel erişim ve Coursera'nın iş arama rehberi ile uygulamalı kariyer desteği alacaksınız.

Anahtar noktalar

Üretken yapay zekanın tanıtımı ve uygulamaları

Kodlama yapmadan yapay zeka destekli sohbet robotları oluşturma

Python ve Flask ile AI uygulamaları geliştirme

Bilgisayar görme tekniklerinde uzmanlık

Watson API'leri ile AI uygulamaları oluşturma

Kimler için?

Öğrenciler

Geliştiriciler

BT uzmanları

Teknoloji danışmanları

AI meraklıları

Kurs ayrıntıları

Puanlar: 4,6 (6.500+ yorum)

Seviye: Başlangıç

Süre: Haftada 10 saat, 3 ay

Fiyat: 32,75 $/ay

3. Makine Öğrenimi Uzmanlığı

Görsel Kaynak: Medium

Makine Öğrenimi Uzmanlığı, DeepLearning. AI ve Stanford Online işbirliğiyle oluşturulan 3 derslik bir uzmanlık programıdır.

Kurs, NumPy ve sci-kit-learn kullanarak tahmine dayalı öğrenme modelleri oluşturmaktan TensorFlow ile sinir ağlarını eğitmeye kadar modern makine öğrenimine geniş bir giriş sağlar. Ayrıca, kurs karar ağaçları ve topluluk yöntemlerini de kapsar.

Ancak, bu kursa katılmak için temel kodlama becerilerine sahip olmanız gerekir. Uzmanlık programı üç kursa ayrılmıştır:

Kurs 1: Denetimli Makine Öğrenimi: Regresyon ve Sınıflandırma

Kurs 2: İleri Düzey Öğrenme Algoritmaları

Kurs 3: Denetimsiz Öğrenme, Öneriler, Pekiştirmeli Öğrenme

Bu uzmanlık programının sonunda, anahtar ML kavramları ve teknikleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olacak ve gerçek hayatta uygulanmaya hazır pratik beceriler kazanacaksınız.

Anahtar noktalar

NumPy ve sci-kit-learn ile tahmine dayalı modellerin nasıl oluşturulduğunu anlayın

TensorFlow (derin öğrenme için popüler bir araç) ile veri sınıflandırması için sinir ağları oluşturma ve eğitme

Karar ağaçları ve toplu yöntemleri kullanmayı öğrenin

ML geliştirme için en iyi uygulamaları ve teknikleri keşfedin

Kimler için?

Veri bilimi veya makine öğrenimi alanında eğitim gören öğrenciler

Makine öğrenimi becerilerini geliştirmek isteyen profesyoneller

Tahmine dayalı modelleme ve veri analiziyle ilgilenen bireyler

Kurs ayrıntıları

Puan: 4,9 (19.000+ yorum)

Seviye: Başlangıç

Süre: Haftada 9 saat, 3 ay

Fiyat: 32,75 $/ay

4. Derin Öğrenme Uzmanlığı

Derin Öğrenme Uzmanlığı kursunda gelişmiş sinir ağları oluşturmayı ve eğitmeyi öğreneceksiniz. Kurs, daha iyi performans için gerekli ayarları nasıl yapacağınızı ve bu teknikleri pratik durumlarda nasıl uygulayacağınızı anlamanıza yardımcı olacaktır.

Kurs, tekrarlayan sinir ağları (RNN'ler), doğal dil işleme (NLP) ve kelime gömmeleri öğretir ve metin verileriyle etkili bir şekilde çalışmanıza olanak tanır.

Ardından, adlandırılmış varlık tanıma (NER) ve soru cevaplama gibi görevler için HuggingFace belirteçleyicileri ve dönüştürücü modellerinin kullanılması gibi ileri tekniklere derinlemesine dalar.

TensorFlow kullanarak modellerinizin doğruluğunu artırmanın yollarını keşfedeceksiniz. Bu yapay zeka (AI) kursu, derin öğrenmeyi pratik deneyimlerle pekiştirerek sağlam bir kavrayış kazanmanızı sağlamak için tasarlanmıştır.

Anahtar noktalar

Gelişmiş yapay sinir ağları oluşturma ve eğitme

Derin öğrenme tekniklerinin pratik uygulamaları

NLP ve kelime gömmeleri dahil olmak üzere metin verileriyle çalışma

HuggingFace belirteçleyicileri ve dönüştürücü modellerini kullanma

TensorFlow ile model doğruluğunu artırma

Kimler için?

Bu kurs, orta düzey Python becerilerine ve doğrusal cebir ve makine öğrenimi konusunda temel bilgilere sahip derin öğrenme meraklıları içindir

Kurs ayrıntıları

Puan: 4,9 (132.000+ yorum)

Seviye: Orta

Süre: Haftada 12 saat, 3 ay

Fiyat: 32,75 $/ay

5. Veri Bilimi, Yapay Zeka ve Geliştirme için Python

IBM'de deneyimli bir veri bilimcisi olan Joseph Santarcangelo tarafından verilen bu kurs, Python'u (veri bilimi ve yazılım geliştirmede önde gelen dil) öğrenmenize yardımcı olur.

Kurs, Python projeleri için gerekli olan değişkenler, veri yapıları ve fonksiyonlar gibi temel programlama kavramlarını açıklar. Ayrıca API'ler ve Beautiful Soup gibi araçları kullanarak web kazıma teknikleri hakkında da bilgi edineceksiniz.

Ayrıca, kurs, kurs katılımcılarının bilişsel öğrenme teorisine giriş yapmaları için 20'den fazla değerlendirme ve test sunar. Kursun sonunda, temel veri işleme ve analiz araçları olan Pandas ve NumPy gibi Python kütüphanelerini kullanma konusunda yetkin hale geleceksiniz.

Anahtar noktalar

Veri Bilimi ve Yapay Zeka (AI) için Python temellerini öğrenin

Beautiful Soup ile web kazıma tekniklerini keşfedin

Veri işleme için Pandas ve NumPy'yi kullanma

Jupyter Notebooks kullanarak kod geliştirmeyi öğrenin

Python programlama mantığının uygulanması Değişkenler, Veri Yapıları, Dallanma, Döngüler, Fonksiyonlar, Nesneler ve Sınıflar

Kimler için?

Bilgisayar bilimlerine faiz olan yeni başlayanlar

Veri biliminde iş bulmak ve temel yapay zeka becerilerini öğrenmek isteyenler

Veri görevleri için Python öğrenmek isteyen geliştiriciler

Kurs ayrıntıları

Puan: 4,6 (34.800+ yorum)

Seviye: Başlangıç

Süre: Yaklaşık 26 saat

Fiyat: Ücretsiz kaydolun

6. IBM AI Mühendislik Profesyonel Sertifikası

IBM AI Mühendislik Profesyonel Sertifikası kursu, makine öğrenimi ve derin öğrenmenin temellerini kavramanıza yardımcı olacaktır. Ölçeklenebilir işleme için Apache Spark üzerinde makine öğrenimi algoritmaları ve ardışık düzenleri kullanmayı öğreneceksiniz.

Ayrıca, Keras, PyTorch ve TensorFlow gibi popüler çerçeveler ve bunların derin öğrenme modelleri ve sinir ağları oluşturmanıza nasıl yardımcı olduğu hakkında bilgi edineceksiniz. Bu kurs, AI mühendisliği için gerekli tüm temel becerileri size kazandıracaktır.

Anahtar noktalar

Makine öğrenimi ve derin öğrenmenin temellerini anlama

Apache Spark'ta makine öğrenimi algoritmaları dağıtma

Keras, PyTorch ve TensorFlow ile derin öğrenme modelleri oluşturma

AI mühendisliği için gerekli temel beceriler

Kimler için?

Yapay zeka (AI) ve ML ile ilgilenenler, özellikle bu alanda yeni başlayanlar veya kendilerini geliştirmek isteyenler için

Kurs ayrıntıları

Puan: 4,5 (5.500+ yorum)

Seviye: Orta

Süre: Haftada 9 saat, 3 ay

Fiyat: 32,75 $/ay

7. AI Ürün Yönetimi Uzmanlığı

Duke Üniversitesi tarafından sunulan AI Ürün Yönetimi Uzmanlığı kursu, 3 derslik bir seridir. Kurs, makine öğreniminin nasıl işlediğini tanıtıyor ve ardından sorunları çözmek için ML'nin kullanımına derinlemesine dalıyor.

Yapay zeka yüksek lisans programının direktörü Jon Reifschneider tarafından verilen bu kurs, gizliliği önceliklendiren ve etik standartlara uyan yapay zeka ürünleri geliştirmek için insan merkezli tasarım ilkelerinin uygulanmasına odaklanmaktadır.

Kursun tamamı üç mini kursa ayrılmıştır:

Kurs 1: Ürün Yöneticileri için Makine Öğreniminin Temelleri

Kurs 2: Makine Öğrenimi Projelerini Yönetme

Kurs 3: AI'da İnsan Faktörleri

Bu uzmanlık programının sonunda, endüstri standardı veri bilimi süreçlerini ve en iyi uygulamaları kullanarak önde gelen makine öğrenimi projeleri hakkında bilgi edineceksiniz.

Anahtar noktalar

Gerçek dünyadaki sorunlar için makine öğrenimi çözümlerini belirleme

Endüstri standardı veri bilimi süreçlerine ilişkin içgörüler

AI projelerinde gizlilik ve etik riskleri azaltma

AI ürün geliştirmeye insan odaklı tasarım ilkelerini uygulama

Kimler için?

Ürün yöneticileri

İş profesyonelleri

Yöneticiler

BT Uzmanları

Kurs ayrıntıları

Puan: 4,7 (300+ yorum)

Seviye: Başlangıç

Süre: Haftada 4 saat, 3 ay

Fiyat: 26,07 $/ay

8. Google Veri Analitiği Profesyonel Sertifikası

Bu kurs, elektronik tablolar, SQL, R programlama ve Tableau gibi popüler araçları kullanarak veri temizleme, analiz ve görselleştirme gibi temel analitik becerileri edinmenize yardımcı olur.

Analiz için verileri verimli bir şekilde temizlemeyi ve düzenlemeyi öğrenecek, gösterge panelleri ve sunumlar kullanarak bulguları görselleştireceksiniz.

Portföyünüze ekleyebileceğiniz projeler, potansiyel işverenlere yetkinliğinizi göstermenize ve Google tarafından tanınan bir sertifika almanıza yardımcı olur. Bu sertifika, Veri Analisti, Junior Veri Analisti veya Yardımcı Veri Analisti gibi talep gören iş başlıklarına hak kazanmanızı sağlar.

Anahtar noktalar

Veri analistlerinin işlerinde kullandıkları uygulamaları ve süreçleri anlama

Veri temizleme, analiz ve görselleştirme gibi anahtar analitik becerileri ve SQL, R programlama, Tableau ve daha fazlası gibi araçları öğrenin ve ustalaşın

Gösterge panellerinde ve Tableau gibi yaygın olarak kullanılan görselleştirme araçlarında veri bulgularını görselleştirmeyi ve sunmayı öğrenin

Kimler için?

Veri Analisti veya Junior Veri Analisti gibi rollere geçiş yapmak isteyen bireyler

Veri analizi için SQL, R ve Tableau gibi araçları öğrenmek isteyenler

Kurs ayrıntıları

Puan: 4,8 (130.000'den fazla yorum)

Seviye: Başlangıç

Süre: Haftada 15 saat, 3 ay

Fiyat: 9,36 $/ay

9. Herkes için AI Temelleri Uzmanlık Programı

Herkes için Yapay Zeka Temelleri Uzmanlık kursu, yapay zeka konusunda çok az bilgisi olan veya hiç bilgisi olmayan kişiler için kendi hızında ilerleyen bir kurstur. Kurs, yapay zeka, uygulamaları ve Makine Öğrenimi, Derin Öğrenme ve Sinir Ağları gibi önemli terimler hakkında sağlam bir anlayış kazandırmayı amaçlamaktadır.

IBM Watson AI hizmetleriyle pratik deneyim, farklı amaçlar için sanal asistanlar oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Kursun sonunda, kodlama yapmadan bir web sitesinde AI sohbet robotunu başarıyla geliştirecek ve uygulayacaksınız.

Anahtar noktalar

AI kavramları ve uygulamaları hakkında sağlam bilgi

Üretken yapay zekanın gerçek dünyadaki uygulamalarını keşfedin

Üretken AI modellerinde hızlı mühendislik tekniklerini öğrenin ve uygulayın

Tek bir satır kod yazmadan AI destekli sohbet robotları oluşturun

Kimler için?

Teknik uzmanlığına rağmen AI'ya meraklı olan ve programlama becerisine ihtiyaç duymadan uygulamalarını keşfetmek isteyen herkes için

Kurs ayrıntıları

Puan: 4,7 (2400+ yorum)

Seviye: Başlangıç

Süre: Haftada 3 saat, 3 ay

Fiyat: 32,75 $/ay

10. İşletmeler için AI Uzmanlığı

Pennsylvania Üniversitesi tarafından sunulan İşletmeler için Yapay Zeka Uzmanlığı kursu, yapay zeka ve makine öğreniminin temellerini ve bu teknolojileri işinizdeki çeşitli uygulamalarda nasıl kullanacağınızı öğretir.

Bu kursta, AI'nın etik ve riskleri, kullanımı için adil yönetişim çerçeveleri tasarlama ve Makine Öğrenimi odaklı İK fonksiyonlarında insan yönetimi gibi konular geniş bir şekilde ele alınmaktadır.

Bu kursun sonunda, Pennsylvania Üniversitesi'nden bir kariyer sertifikası alacak ve iş dünyasında başarılı olmak için değerli araçlarla donanımlı olacaksınız.

Anahtar noktalar

İş için AI ve Makine Öğreniminin temellerini öğrenin

Pazarlama ve finans alanlarında AI kullanım örneklerini keşfedin

AI, ML ve Büyük Veri için dağıtım stratejileri geliştirme

AI'da etik, riskler ve yönetişim çerçevelerini anlama

Makine öğrenimi odaklı İK fonksiyonları için yönetim stratejilerini keşfedin

Kimler için?

İş yöneticileri

Çeşitli sektörlerdeki yöneticiler

İK uzmanları

Veri analistleri

Kurs ayrıntıları

Puan: 4,8 (400+ yorum)

Seviye: Başlangıç

Süre: Haftada 3 saat, 3 ay

Fiyat: 52,80 $/ay

AI becerilerinizi genişletirken, çeşitli AI araçlarını keşfetmek kariyer fırsatlarınızı önemli ölçüde artırabilir. Dikkate değer bu tür araçlardan biri ClickUp Brain'dir.

ClickUp Brain, görevleri, belgeleri, insanları ve şirketinizin bilgilerini AI ile birbirine bağlayan dünyanın ilk sinir ağıdır. Kuruluşunuzdaki herkesin iletişim kurmasını, birlikte çalışmasını ve gerekli bilgileri bulmasını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

ClickUp Brain ile 30 dakikalık görevlerinizi 30 saniyede tamamlayın

ClickUp Brain, projelerinizi yönetirken işinizi şu şekilde destekler:

AI bilgi yöneticisi: ClickUp içindeki ve ClickUp ile bağlantılı herhangi bir işten bağlama göre anında doğru yanıtlar alın

AI proje yöneticisi: Proje özetlerini, ilerleme güncellemelerini, eylem öğelerini, alt görev planlamasını ve verilerin otomatik doldurulmasını otomatikleştirin Proje özetlerini, ilerleme güncellemelerini, eylem öğelerini, alt görev planlamasını ve verilerin otomatik doldurulmasını otomatikleştirin

İş için AI yazarı: İçerik yazma, düzenleme ve yanıtlama konusunda yardımcı olması için AI'yı sanal asistanınız olarak kullanın; ClickUp Brain'den saniyeler içinde tablolar, şablonlar ve transkriptler oluşturmasını isteyin

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Sık sorulan sorular

1. AI için en iyi kurs hangisi?

Sizin için en iyi kurs, öğrenme hedeflerinize, geçmişinize ve tercihlerinize bağlıdır. Her kurs benzersiz içerik sunar ve AI'nın farklı yönlerine odaklanır.

Örneğin, AI konusunda yeniyseniz ve genel bir giriş istiyorsanız, Herkes için AI Temelleri Uzmanlığı veya İşletmeler için AI Uzmanlığı mükemmel birer kurstur.

Benzer şekilde, derin öğrenme ile ilgileniyorsanız, Derin Öğrenme Uzmanlığı sizin için en uygun seçim olacaktır. Ancak yine de, size en uygun kursu seçerken ilgi alanlarınızı, uzmanlık düzeyinizi ve istediğiniz sonuçları göz önünde bulundurmanız gerekir.

2. AI öğrenmeye nasıl başlayabilirim?

Çevrimiçi kurslar, yapay zeka öğrenmenin en iyi yoludur. Size en uygun çevrimiçi kursları araştırın ve anlayın. Bütçenize uygun olanı bulun ve ideal programı seçin.

Python veya R ile kodlama pratiği yapın ve destek için AI topluluklarıyla iletişime geçin. AI becerilerinizi uygulamak için projelerde çalışın ve doğal dil işleme gibi uzmanlık alanlarını keşfedin.

3. AI nedir ve AI kurslarında neler yapılır?

Yapay Zeka (AI), bilgisayar sistemlerinde insan zekasını kullanır. AI kursları, makine öğrenimi, derin öğrenme ve doğal dil işleme konularını kapsar.

AI kursları, verilerden öğrenebilen, insan dilini anlayabilen ve kararlar alabilen AI sistemleri oluşturma konusunda sizi eğitir. AI kurslarına katılarak, AI alanında kariyer yapmak için değerli beceriler kazanabilir ve çeşitli sektörlerdeki projelerde çalışmaya hazır olabilirsiniz.