En Önemli Şeyleri Ölçün Özeti: OKR'lerin Gizemini Çözmek

Hedefler, iş dünyası için haritalar neyse kaptanlar için odur: anlamlı başarılara giden yolculukta yol gösterir. Hedef belirlemeyi gerçek hayattan başarı hikayelerinden öğrenmekten daha iyi bir yol olabilir mi? 💸

Measure What Matters kitabı, mükemmel bir sicile sahip tanınmış bir yatırımcı tarafından yazılmıştır. Yazar, başarısının sırlarını bizimle paylaşırken, hedefler ve anahtar sonuçlar (OKR'ler) hakkında bilgi edinir ve yönetim konusunda pratik tavsiyeler alırız.

Bu değerli bilgiler, yazarın Google ve Intel gibi devlerle işbirliği yaptığı zengin kariyerinden örneklerle desteklenmiştir.

OKR sisteminin kavramına aşina olmak ve stratejik planlamanızı nasıl devrim niteliğinde değiştirebileceğini öğrenmek istiyorsanız, Önemli Olanı Ölçün özetimize göz atın. Bu yönetim şaheserinden anahtar gözlemleri özetledik ve bu bilgileri iş yerinize uygulamak için bazı ipuçları ekledik.

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Önemli Olanı Ölçün Kitap Özeti Bir Bakışta

Yazar: John Doerr

Sayfa sayısı: 320

Yayın yılı: 2017

Tahmini okuma süresi: 4 saat

Önemli Olanı Ölçün: Google, Bono ve Gates Vakfı OKR'lerle Dünyayı Nasıl Sarsıyor stratejik planlamaya faiziniz varsa mutlaka okumalısınız. Değerli bilgilerle dolu olmasına rağmen, kitap kolay okunur.

Kitap, Amazon, Google ve Intuit gibi dünyaca ünlü şirketlerin başarısında önemli bir rol oynayan elektrik mühendisi ve ünlü risk sermayedarı John Doerr tarafından yazılmıştır.

Kitabın ele aldığı ana kavram, şirketin işlerini nihai misyonuyla uyumlu hale getirmek için basit ama güçlü bir hedef belirleme stratejisi sunan OKR sistemi, yani Hedefler ve Anahtar Sonuçlar'dır. Kitap, başarılı süreçlerin her ikisini de gerektirdiğini şöyle açıklamaktadır:

Hedefler: İstenen başarıları belirleyerek başlangıçtan bitişe kadar size yol gösterir Anahtar sonuçlar: Hedefin başarısını gösteren ölçülebilir sonuçları, gerçek sayıları temsil ederler 🧮

Doerr, kitabı teori ve pratiği iç içe geçirecek şekilde yapılandırmıştır. Hedef belirleme ve izleme sürecinin tamamı için, hedeflerin oluşturulmasından önceliklendirilmesine, sonuca bağlanmasından performansın iyileştirilmesine kadar ayrıntılı yönergeler sunar. Ayrıca, güçlü ve sağlıklı bir işyeri kültürünün sürdürülmesine ilişkin ipuçları da paylaşır. Doerr, görüşlerini aktarmak için gerçek hayatta başarılı olmuş şirketlerden OKR örnekleri kullanır.

Kitabın başında, OKR'lerin nasıl ortaya çıktığını özetliyor — aşağıdaki hikayeyi okuyun.

OKR'lerin tarihi

Hedefler ve Anahtar Sonuçlar kavramı, Doerr'un kariyerinin ilk yıllarında çalıştığı Intel'in iş adamı ve eski CEO'su Andy Grove tarafından yaratılmıştır. Doerr, Grove'un fikirlerinin büyük bir savunucusuydu ve onu kendi döneminin ya da tüm zamanların en büyük yöneticisi olarak görüyordu. Doerr, kitabında Grove'un sisteminin profesyonel gelişimi boyunca kendisine güç veren temel unsur olduğunu paylaşmıştır.

Grove OKR'leri tasarlarken, Doerr kısaltmayı oluşturdu ve kavramı daha da popüler hale getirerek 1999 yılında Google'a taşıdı.

Grove, sistemini Peter Drucker'ın Hedeflere Göre Yönetim (MBO) modeline dayandırdı. Bu model, o zamanlar son derece yenilikçi bir yaklaşımdı ve yönetimin güvene dayalı ve sonuç odaklı olması gerektiğini savunuyordu. Ondan önce, Henry Ford ve Frederick Winslow Taylor tarafından başlatılan geleneksel hiyerarşik yönetim yapısı hakimdi. Devrim niteliğinde olmasına rağmen, MBO teorisinin bazı eksiklikleri vardı ve OKR bu eksiklikleri gidermeye çalıştı.

John Doerr'un Önemli Olanı Ölçün kitabından anahtar noktalar

Yıllar boyunca Doerr, yönetim konusunda muazzam bir bilgi birikimi edindi ve OKR yaklaşımını kullanarak çok sayıda start-up'ı kurumsal bir yapıya dönüştürdü. 💼

Aşağıdaki bölümlerde, Önemli Olanı Ölçün kitabında ele aldığı en dikkat çekici kavramlardan bazıları öne çıkarılmıştır. Hadi başlayalım!

1. Dr. Grove'un temel OKR hijyeni

Doerr, Grove'un OKR felsefesinin merkezinde dürüstlük, özverili olma ve takıma ve misyonuna bağlılık olduğunu açıklıyor. Yine de, Grove'un sistematik mühendislik yaklaşımı, Intel ve yönettiği diğer şirketlerin başarısının ardındaki itici güç olmuştur.

Doerr'un Grove'dan öğrendiği en önemli yedi ders şunlardır ve bu dersler kitabın temelini oluşturmaktadır:

Az ama öz: Hedeflerinizi dikkatlice seçmek çok önemlidir; bir seferde beşten fazla hedef belirlemeyin Şirket hedeflerini aşağıdan yukarıya doğru belirleyin: Tüm takım hedefleri üst yönetimden geldiğinde motivasyon genellikle düşük olur. Hedeflerin yaklaşık yarısı işin ön saflarında yer alan çalışanlardan, yani işin ön saflarında yer alan çalışanlardan gelmelidir Emir yok: OKR'ler işbirliğine dayalı bir çaba olmalıdır ve hedeflere ulaşmak için ortak bir anlaşma şarttır Esnek olun: Değişiklikler ışığında, artık geçerliliğini yitirmiş kendi hedeflerinizi bir kenara bırakın Başarısız olmaya cesaret edin: Risk alıp kendinizi zorladığınızda muazzam başarılara ulaşırsınız Bir araç, silah değil: OKR'leri bir kişinin iş performansını değerlendirmek veya kazancını belirlemek için kullanmayın Sabırlı olun: Gerçek değişim zaman alır ve birçok deneme ve hatayı gerektirir. Şirketlerin yeni sisteme uyum sağlamak için yaklaşık dört ila beş üç aylık OKR döngüsüne, bu sistemde mükemmelleşmek için ise daha da fazlasına ihtiyaçları vardır

2. OKR'nin süper gücü #1: Önceliklere odaklanın ve kendinizi adayın

Hedef belirlemenin ilk adımı, kendinize önümüzdeki üç, altı veya on iki ay içindeki anahtar hedeflerinizin neler olduğunu sormaktır. Şirketinizde gerçek bir fark yaratacak acil hedeflere odaklanın.

Neler belirlendikten sonra, sıra Nasıl, yani anahtar sonuçlara geçme zamanıdır. Bunlar, kendi hedeflerinize ulaştığınızı gösteren ölçümlerdir. Doerr'a göre, her hedef için en fazla beş anahtar sonuç (KR) olmalıdır. Kapsamlı bir değerlendirme ve iyileştirme sağlamak için nicel ve nitel KR ölçümlerini birleştirmenizi önerir.

Ayrıca, nedenleri netleştirmek ve çalışanlara karşı şeffaf olmak da çok önemlidir. Çalışanlar şunları bilirlerse daha motive olurlar:

İş için ne yapacaklar?

Bu çabaların kişisel ve şirketin büyümesine nasıl katkıda bulunduğu

Geriye kalan tek şey, Ne zaman yapılacağını belirlemektir. Doerr, her döngü için en fazla beş commit hedef belirlenmesi önerir. Kuruluşunuzun ihtiyaçlarını ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak, ritmi de belirlemelisiniz. Çoğu şirket KR'leri yıllık veya üç aylık olarak izler veya karma bir model kullanır. 📆

ClickUp'ın Takvim Görünümü'nü kullanarak hedeflerinizin "ne zaman" gerçekleştirileceğini belirleyin

3. OKR'nin süper gücü #2: Takım çalışması için uyum ve bağlantı sağlayın

OKR'ler şeffaf olmalıdır. OKR'leri herkesin görebileceği hale getirerek, herkesin aynı sayfada olmasını sağlar ve gereksiz işleri önlersiniz. Eleştirilere açık olmak da çok önemlidir. Herkes, daha büyük bir iyilik için nesnel geri bildirim verebilmeli ve alabilmelidir.

OKR yaklaşımı, özellikle çok konumlu ve uzaktan çalışan şirketler için faydalı olabilir. Takımları birleştirir ve işbirliğini teşvik eder. 🤝

Kitabın bu bölümünde, geleneksel kademeli yönetim modelinin etkisizliği de ele alınmaktadır. Bu yukarıdan aşağıya modelde, üst yönetim hedefleri belirler ve bunları hiyerarşinin alt kademelerine aktarır; alt kademelerin işi ise tamamen yöneticiler tarafından belirlenir. Bu model, birkaç önemli nedenden dolayı sorunludur:

Zaman alıcıdır : Şirket büyük olmasa bile, kararların hiyerarşi içinde aşağıya inmesi çok uzun sürer

Esnek değildir: İş başladıktan sonra, taahhüt edilen hedefleri revize etmek neredeyse imkansızdır

Ön saflardaki çalışanların katkısını azaltır : Bu çalışanlar genellikle üst düzey yöneticilerden daha doğrudan ürün ve müşterilerle bağlantılıdır

Yatay, fonksiyonlar arası işbirliğini engeller: Farklı takımların güçlü yanlarının birleşerek olağanüstü bir şey yaratmasına izin vermez

Bazı acil durumlarda, yukarıdan aşağıya model gerekli olabilir, ancak genel olarak çalışanlar, yöneticilerinin rehberliğinde, taahhüt edilen OKR'lerin yaklaşık yarısına katkıda bulunmalıdır.

ClickUp'ın Sohbet Görünümü ile OKR'lerinizi çalışanlarınıza iletebilir ve onların görüşlerini alabilirsiniz

4. OKR'nin süper gücü #3: Hesap verebilirlik için izleme

Bir OKR döngüsü üç aşamadan oluşur: ilk kurulum, sistematik orta dönem izleme ve son sonuçlandırma.

Kurulum aşamasında, Doerr kolaylık olması açısından OKR yönetim yazılımı kullanmanızı önerir. Bu tür bir araç, hedef OKR'leri oluşturmanıza, düzenlemenize, ölçmenize ve puanlamanıza olanak tanır. Bilgileri kolayca erişilebilir hale getirir, çalışanların katılımını artırır ve benzer faiz alan bireylerin birbirleriyle bağlantı kurmasına yardımcı olur. Ayrıca zaman ve maliyet açısından verimlidir, gereksiz durum toplantıları ve belgeleme ihtiyacını ortadan kaldırır.

Orta dönem izleme aşamasında yazar, ilerlemenin çalışanları nasıl motive ettiğini ele alıyor. Ona göre, bunu görselleştirmenin en ikna edici yolu yüzdelerdir. İdeal olarak, OKR'lerinizi analiz etmek ve darboğazları tespit etmek için çeyrek boyunca toplantılar düzenlemelisiniz. Taahhüt edilen hedefleri şirket içindeki diğer kişilerle paylaşmak da motivasyonu artırabilir.

Özet, OKR işinizi tamamladıktan sonra yapılan ayrıntılı incelemeyi içerir. Gelecekteki OKR'ler için değerli dersler çıkarmak için objektif puanlama, öz değerlendirme ve yansıtma kullanmalısınız. Hedefinize ulaşamadıysanız, bir sonraki çeyrekte yeni bir anahtar sonuç ölçütüyle tekrar deneyin veya hedefin gerekliliğini yeniden değerlendirin.

ClickUp Belgeleri ile geçmiş OKR'lerinizden öğrendiğiniz tüm dersleri not alın ve düzenleyin

5. OKR'nin süper gücü #4: Olağanüstü başarılar için sınırlarınızı zorlayın

OKR'ler bizi sınırlarımızı test etmeye ve konfor alanımızın ötesine geçmeye motive eder. Kitaba göre, şirketler iki tür hedef belirlemelidir:

Committed (Taahhüt Edilen): Şirketin faaliyetlerini sürdürmesi için belirli bir zaman dilimi içinde ulaşmanız gereken hedefler, örneğin işe alımlar ve özelliklerin piyasaya sürülmesi Hedef: Zorlu hedefler olarak da bilinen bu hedefler riskli ve zordur, ancak inovasyon yoluyla şirketi ileriye taşıma potansiyeline sahiptir

Aynı şekilde, yazar Steven Levy, olağanüstü şirketleri diğerlerinden ayıran cesur hedefleri tanımlamak için 10x incili ifadesini icat etti. Bu şirketlerden biri, rakipleri sadece 2-4 MB e-posta depolama alanı sunarken 100 MB e-posta depolama alanı sunmayı başaran Google'dır. 📧

6. Sürekli performans yönetimi: OKR'ler ve CFR'ler

Yaygın olarak uygulanan yıllık performans değerlendirmeleri tek başına etkili değildir. Saf puanlamalar yerine sürece, güçlü yönlere ve koçluğa odaklanmalısınız.

En uygun yaklaşım, CFR ile uygulanan sürekli performans yönetim sistemidir. CFR'nin anlamı şöyledir:

Konuşmalar: Düzenli olarak bire bir toplantılar yapmalı ve konuşmayı çalışanın yönetmesine izin vermelisiniz. Bu toplantıların amacı karşılıklı Düzenli olarak bire bir toplantılar yapmalı ve konuşmayı çalışanın yönetmesine izin vermelisiniz. Bu toplantıların amacı karşılıklı performansın iyileştirilmesi olmalı ve ilerlemeyi değerlendirmeli, çalışanların OKR'leri, iyileştirilmesi gereken alanlar, mesleki hedefler ve başarılar gibi konuları kapsamalıdır Geri bildirim: Tüm çalışanlar geri bildirim vermeli ve almalıdır. Böylelikle sorunları gün yüzüne çıkarabilir, hızlıca çözebilir ve hep birlikte ilerleyebilirsiniz Takdir: Mükemmel işi takdir etmek, çalışmayı sürdürmek için büyük bir teşvik olabilir. Çalışanları sık sık övmeli, meslektaşları birbirlerini övmeye teşvik etmeli ve övdüğünüz şeyleri net bir şekilde belirtmelisiniz

Hedef odaklı OKR'ler, konuşulması ve kutlanması gerekenleri bize tam olarak göstererek sürekli performans yönetim sistemini kolaylaştırır.

7. Sağlıklı değerleri teşvik etmek

Kuruluşun kültürü, verimliliğini ve başarısını belirleyebilir. Bir şirket sağlıklı değerleri teşvik ettiğinde, herkesi hedefler ve kararlar konusunda aynı çizgiye getirmek daha kolay olur. Böyle bir kültür, minimum denetim gerektiren bağımsız çalışmayı da destekler.

Bunu gerçekleştirmek için, tüm kuruluşun örnek teşkil eden üst düzey yöneticiler tarafından kolaylaştırılan, tanımlanmış ve ortak hedefleri olmalıdır. OKR'ler ayrıca tüm operasyonları birleştirerek tutarlılık ve uyum sağlamaya yardımcı olabilir.

💡📚 Okumaktan keyif aldınız mı? 25 Okunması Gereken Verimlilik Kitabı Özetleri koleksiyonumuzu da beğeneceksiniz. Kaydedebilir, düzenleyebilir, yer imlerine ekleyebilir ve hatta dışa aktarabilirsiniz.

Etkileyici Önemli Olanı Ölçün Alıntıları

Aşağıdaki Önemli Olanı Ölçün alıntıları, OKR yolculuğunuzda size rehberlik etsin:

Fikirler kolaydır. Önemli olan uygulamadır.

Hedefler önemli olmakla birlikte, bunlar üzerinde harekete geçmezseniz anlamlarını yitirirler. Hedef belirlemek sadece ilk adımdır. Somut bir başarı elde etmek için bunu sıkı ve titiz bir çalışma ile takip etmeniz gerekir.

andy, "Kötü şirketler krizlerle yok olur. İyi şirketler krizleri atlatır. Harika şirketler ise krizlerden güçlenir."

Bu kavramı örneklerle açıklayalım. Örnek olarak aşçıları ele alalım. Malzeme eksikliği durumunda, kötü bir aşçı pes eder, iyi bir aşçı yenilebilir bir yemek yapmayı başarır, ancak harika bir aşçı bunu olağanüstü bir şey yaratmak ve öne çıkmak için bir fırsat olarak değerlendirir. 🧑‍🍳

İnsanlar ulaşılabilir olduğuna inanmazsa, zorlu hedefler yıkıcı olabilir.

Hedefler zorlayıcı olmalı ve olasılık sınırlarını zorlamalı, ancak imkansız olmamalıdır. Daha da önemlisi, zorlu hedefleri gerçekleştirilebilir ve motivasyon uyandıracak şekilde belirlemelisiniz. Aksi takdirde, ters etki yaratacak, baskı çok yüksek olacak ve kaygıya yol açacaktır. Öncelikleri dikkatlice belirleyin ve bazılarını terk etme cesaretini gösterin.

Meritokrasi güneş ışığında gelişir.

Meritokrasi, başarı ve ödüllerin başarı ve çabalara göre dağıtıldığı sistemdir. Bu tür bir sistem, sadece şeffaf olduğu takdirde şirketler için işe yarayabilir. Herkes hedef belirleme ve OKR izleme sürecine dahil olmalı ve bu süreci eleştirebilmelidir.

ClickUp ile Önemli Olanı Ölçün öğrenimlerini uygulayın

ClickUp'ı kullanarak OKR yaklaşımını uygulayın ve şirketinizi veya takımınızı başarıya hazırlayın

OKR sistemini bir binanın planı olarak düşünürsek, ClickUp gibi bir proje yönetimi aracı şantiye olur. Plan, inşaat işine rehberlik ederken, şantiye işi başarıyla tamamlamak için gerekli araçları ve alanı sağlar. İkisi birlikte, mimarın vizyonunu hayata geçirmeye yardımcı olur. 🏛️

ClickUp, planlamanızı, ilerleme izlemenizi, takım işbirliğinizi ve diğer anahtar iş operasyonlarınızı kolaylaştırmak için özelliklerle donatılmış sezgisel bir verimlilik platformudur.

Başlangıçlar her zaman zordur, bu nedenle ClickUp, hedef belirleme ve OKR şablonları dahil olmak üzere 1.000'den fazla şablon hazırladı.

Aşağıdaki bölümlerde, ClickUp'ı kullanarak Doerr'un OKR sistemini kuruluşunuzda nasıl uygulayacağınızı öğreneceksiniz:

Adım 1: Önceliklere odaklanın ve kendinizi adayın

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak amaçlarınızı ve anahtar sonuçlarınızı, yani ölçülebilir hedeflerinizi tanımlayın

Önümüzdeki dönemde en çok ulaşmak istediğiniz iddialı hedefleri düşünün ve ClickUp Hedefleri ile not alın. Zamanla biriktikçe, bunları döngülere göre veya uygun gördüğünüz şekilde klasörler halinde düzenleyebilirsiniz.

Doerr'un önerisi, satış ve gelir hedeflerini üç ayda bir veya yılda bir izlemektir, ancak takımınız veya şirketiniz için daha uygunsa daha sık yapabilir ve aylık veya haftalık hedefler belirleyebilirsiniz. 🥅

Bir sonraki adım, ClickUp içindeki hedefleri kullanarak anahtar sonuçları belirlemektir. Platform, seçtiğiniz kriterlere göre hedefleri otomatik olarak ölçer:

Sayısal Parasal Doğru/yanlış

Çalışanlarınızın OKR'lerin ardındaki mantığı anlamalarını sağlamak için açıklamalar da ekleyebilirsiniz. Ayrıntılara girmeniz gerekiyorsa, AI özelliklerine sahip zengin bir metin düzenleyici olan ClickUp Docs'u kullanmayı düşünün.

Planlarınızı somutlaştırmak için ClickUp Görevleri'ni kullanın. Şunları yapabilirsiniz:

Tarihleri belirleyin

Bunları bireylere atayın

Öncelik etiketleri ve etiketleri atayın

Alt görevler ve kontrol listeleriyle daha küçük parçalara ayırın

Yatay, işlevler arası işbirliğini teşvik etmek için görev bağımlılıkları ekleyin

Görevleri gözden geçirmek ve düzenlemek için ClickUp Pano görünümü veya klasik Liste görünümü gibi birçok görünümden birini kullanın. Hazır olduğunuzda, görevleri ilgili hedeflerine bağlayın.

Adım 2: Takım çalışması için uyum ve bağlantı sağlayın

ClickUp Beyaz Tahtaları ve diğer birçok iletişim kanalını kullanarak beyin fırtınası yapın ve iş arkadaşlarınızla bağlantı kurun

Measure What Matters'a göre, hedefler oluştururken veya revize ederken çalışanları dahil etmek çok önemlidir. ClickUp'ta bunu yapmanın birçok yolu vardır:

Görevlerde veya yorumlarda kişileri etiketleyerek geri bildirim isteyin ve sağlayın

Daha derinlemesine ve kişisel tartışmalar için ClickUp'ın Sohbet görünümünü kullanın

Form Görünümü 'nde formlar oluşturun ve daha standart bir şekilde girdi toplayın

ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak fikirlerinizi paylaşın ve görsel haritalar oluşturun

OKR sistemi gibi, ClickUp da uzaktan çalışan takımlar için son derece faydalı olabilir. Tüm planlarınızı ve işlerinizi görünür hale getirir, değişiklikleri senkronize eder ve katkıda bulunanları bu değişiklikler hakkında bilgilendirir, böylece herkesin her zaman güncel olmasını sağlar.

3. Adım: Hesap verebilirlik için izleme

ClickUp'ın otomatik ilerleme izleme ve Gösterge Panelleri ile performansınızı bir bakışta değerlendirebilirsiniz

Siz ve takımınız OKR'lerle yapmayı planladığınız işleri tamamladıkça, ClickUp içinde ilerlemenizi işaretleyebilirsiniz. Platform, tüm hedef puanları sizin için hesaplayarak Doerr'un tercihine göre yüzde olarak ifade eder. İlerleme özet görünümünde hepsini bir bakışta görebilirsiniz.

Takımınızın veya şirketinizin gerçek zamanlı performansına ilişkin daha üst düzey bir genel bakış için ClickUp Gösterge Panellerine bakın. İdeal özel gösterge panelini oluşturmak için 50'den fazla farklı kart kullanabilirsiniz.

Bireysel ilerlemeyi değerlendirmek ve işaretlemek için favori görev yönetimi şablonunuzdaki Özel Alanları kullanın. Ayrıca, düşüncelerinizi birkaç benzersiz şekilde de paylaşabilirsiniz:

Görev yorumlarında

Açıklamalar olarak

Sohbet görünümünde

En önemli katkı sağlayanları takdir etmeyi ve başarılarını herkesin görebileceği şekilde öne çıkarmayı unutmayın! 🏅

ClickUp ile OKR'lerin Gücünden Yararlanın

Şirketinizin veya takımınızın hedefleri ne kadar büyük olursa olsun, OKR sistemi bunları yönetilebilir hale getirebilir. Dikkatli planlama, uyumlu işbirliği ve doğru ölçüm teknikleri ile başarıya ulaşmak çok kolay.

ClickUp, daha verimli bir şekilde planlama, uygulama ve ölçüm yapmanızı sağlayan araçlarla hedefinize daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olabilir.

ClickUp'a kaydolun ve 800.000'den fazla takımın verimli bir şekilde refaha giden yolda ilerlemesine katılın! 🏃