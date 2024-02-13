Zihinsel Modeller: Akıllı Karar Verme için Gizli Silahlar

İş için ne giyeceğinizi seçmek gibi basit bir şeyden, rekabet avantajı elde etmek için hangi iş stratejisini uygulayacağınız gibi karmaşık bir konuya kadar, karar vermek günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır. İnsan beyni, bu seçimlerin çoğunu bilinçaltında, farkında bile olmadan yapacağımız şekilde çalışır! 🧠

Ancak, tüm kararlar bilinçaltında alınmaz (veya alınmamalıdır); bazen doğru düşünme, analiz ve planlamanın sonucudur. Bu tür durumlarda, doğru kararları almak veya kazanan bir stratejiye sahip olmak için yapılandırılmış bir karar alma yaklaşımı gereklidir.

Düşünme ve akıl yürütmeye yönelik bu yapılandırılmış yaklaşım, zihinsel modeller teriminin tam anlamıdır. Bu kapsamlı makalede, en iyi bilinen 10 zihinsel model örneğini tanıtacak ve bunların belirli bir noktada istediğiniz sonucu elde etmenize nasıl yardımcı olabileceğini göreceğiz. Ayrıca, kişisel ve profesyonel yaşamınızda herhangi bir zihinsel modeli uygulamanıza yardımcı olacak güçlü bir verimlilik aracını da tanıtacağız.

Zihinsel Modeller Nedir?

En basit ifadeyle, zihinsel modeller düşünme araçlarıdır. Bunlar, bir insanın karşılaştığı herhangi bir durumu veya sorunu eleştirel ve rasyonel bir şekilde analiz etmesini ve bilinçli kararlar almasını sağlayan yapılandırılmış bilişsel çerçevelerdir.

Zihinsel modeli, karmaşık sistemleri ve bilgileri işleyerek sorunları verimli bir şekilde çözmenize yardımcı olan, gerçekliğin basitleştirilmiş bir temsili olarak düşünün.

Önde gelen düşünür ve Warren Buffett'ın ortağı Charlie Munger, zihinsel modellerin ilk savunucularından biriydi. O, " teori örgüsü" aracılığıyla gerçeklerin birbiriyle bağlantılı olduğunu görene kadar, bunların anlamını kavrayamayacağınızı savunuyordu. Bu kör noktaları aşmak için, verileri ve gerçekleri anlamak ve herhangi bir durumda seçeneklerinizi kavramak için bilinçli olarak çeşitli zihinsel modeller geliştirmeli ve bunları uygulamalısınız.

Bazı zihinsel modellerin olumsuz olabileceğini ve kaçınılması gerektiğini unutmayın. Stresli durumlarda yanlış zihinsel rutinler geliştirmek insan doğasında vardır; örneğin, tehlike karşısında savaş ya da kaç tepkisi.

Şimdi, bilgileri yorumlamak, dünyanın işleyişini anlamak ve her seferinde en iyi kararları almak için en önemli 10 çerçeveye bir göz atalım!

günlük Hayatınızda Uygulayabileceğiniz (veya Kaçınabileceğiniz) 10 Zihinsel Model

Her türlü kararı vermenize yardımcı olabilecek düzinelerce zihinsel model vardır. Ancak kısalık amacıyla, hem kişisel hem de profesyonel alanda düşünme ve muhakeme becerilerinizi geliştirmek için en öne çıkan 10 tanesini seçtik.

Ayrıca, iş performansını artırmak ve işleri tamamlamak için tasarlanmış bir platform olan ClickUp'ın, çeşitli proje yönetimi ve verimlilik özellikleriyle bu zihinsel modelleri uygulamanıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedeceğiz.

1. Baye teoremi

Baye teoremi, ilgili ve geçmiş verileri ve bunlara yol açabilecek diğer durumsal faktörleri analiz ederek herhangi bir etkinlik veya durumun olasılığını tahmin etmeye çalışır. Bu, genellikle yanlış veya önyargılı olan varsayımlara dayanmak yerine, bir etkinliğin olasılığını matematiksel olarak tahmin etmenin bir yoludur. Baye teoremi formülü şu şekildedir:

Bayes teoremi kullanarak birden fazla sonucun matematiksel olasılığını değerlendirdikten sonra, ClickUp Beyaz Tahtaları (ClickUp'ın dijital beyaz tahta özelliği) kullanarak her etkinliğin potansiyel etkisini analiz edebilirsiniz.

Beyaz tahtalara alışkın değilseniz, ClickUp Olasılık ve Etki Matris Şablonu ile kolay analiz için her sonucun olasılığını ve etkisini XY düzleminde çizerek bir başlangıç yapabilirsiniz. Bu, geleceğin ne getireceğine bakılmaksızın gerçekçi beklentiler sürdürmenize ve bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.

İster bir ürün lansmanı ister bir iç süreç üzerinde çalışıyor olun, bu ClickUp şablonu kararlarınızı güvenle almanıza yardımcı olacaktır

2. Fırsat maliyeti

Aldığımız her kararın vazgeçilen alternatifler açısından bir maliyeti vardır. Fırsat maliyeti analizi, belirli bir durumda belirli bir seçeneği seçerek neleri kaçırabileceğinize dair içgörü sağlar. Bu anlayış, seçimlerinizin karşılaştırmalı avantajlarını tarafsız ve önyargısız bir şekilde değerlendirmenizi sağlar.

ClickUp Gantt Grafiği görünümü ile herhangi bir seçimin fırsat maliyetlerini hızlıca analiz edebilirsiniz. İş yükünüzün her bir önemli yönünün ayrıntılı görsel yol haritalarını oluşturmak ve ek iş almaya karar verirseniz gecikme veya iptal edilme olasılığı olan görevleri kolayca belirlemek için kullanın.

Gantt grafikleri bağımlılıkları da görselleştirdiğinden, belirli bir görevin tamamlanmasındaki gecikmeden etkilenebilecek tüm faaliyetlerin net bir resmini elde edebilirsiniz.

ClickUp'ın Gantt görünümünde Kenar Çubuğunu genişleterek görevleri ve alt görevleri görüntüleyin

3. Yedeklilik

Bu kavramı zaten biliyor olabilirsiniz: yedeklilik, bazı önemli kaynakların fazladan miktarda (örneğin, ek bir makine veya çalışan) bulunması anlamına gelir. Bu, ihtiyaç duyduğunuz temel kaynak, amaçlanan işi tamamlamadan önce arızalanırsa bir yedekleme planı sağlar.

Şöyle bir örnek verebiliriz: Bir projeyi yönetmek için 10 kişiye ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, 11-12 kişi işe alın. Yeni takımın 10 üyesinin kendi alanlarında uzman olduğundan ve diğer ikisinin projeyle ilgili her konuda genel bir bilgiye sahip olduğundan emin olun. Bu iki kişi, başka bir takım üyesi hastalanır, başka bir projeye atanır veya takımdan ayrılırsa onun yerini doldurabilir.

ClickUp'ın yerleşik görev yönetimi özellikleri, projelerinizde yedeklilik zihniyetini uygulamanıza yardımcı olabilir. ClickUp Görevleri ile, her görev içinde birden fazla alt görev oluşturabilir ve bunları farklı takım üyelerine atayabilirsiniz. Bir görev birden fazla takım üyesi arasında bölündüğünde, tamamlanması için tek bir kişiye bağımlılığı azalır, ki bu da yedekliliğin özüdür.

Ayrıca, her göreve öncelik seviyesi ekleyebilir ve orijinal atanan kişiler görevleri tamamlayamadığı durumlarda yüksek öncelikli görevleri yönetmek için bir yedekleme takımı oluşturabilirsiniz.

Bir görev içinde Görev Önceliklerini hızlıca ayarlayarak öncelikle dikkat edilmesi gerekenleri iletin

4. Geriye doğru zincirleme

Bir hedefe ulaşmaya çalışırken ayrıntılarda takılıp kalma eğilimindeyseniz, geriye doğru zincirleme adı verilen basit bir zihinsel model tam size göre olabilir. Geriye doğru zincirleme, ilk adımdan başlayıp ilerlemek yerine nihai hedefinizle işe başlamanızı önerir.

Bir hedefi tamamlamak için gerekli tüm adımları ters sırayla not alarak başlayın. Normalde son adım olacak adım, şimdi yapılacaklar listenizin en üstüne gelirken, ilk adım ise listenin en sonuna gelir.

İleriye dönük bir süreç tanıdık ve daha sezgisel gelebilir, ancak bazen tüm ayrıntılar ve tek tek adımlar arasında boğulup büyük resmi göremeyebilirsiniz. Buna karşılık, geriye doğru zincirleme her zaman hedefinize odaklanmanızı sağlar. Ayrıca, hedeflerinize daha yaratıcı ve verimli bir şekilde ulaşmak için bir avantaj sağlar.

Tanımlanmış zaman çizelgeleri ve ölçülebilir hedeflerle hedeflerinize daha etkili bir şekilde ulaşmak için görevler ve projeler için otomatik ilerleme ile ölçülebilir hedefler belirleyin

ClickUp, ClickUp Hedefleri adlı yerel hedef izleme özelliği ile geriye doğru zincirleme zihinsel modelini uygulamanıza yardımcı olabilir. Bunu, ulaşmak istediğiniz bir hedefi tanımlamak için kullanın, ardından hedefi tamamlamak için gerekli görevlere bölün. Hedefinizden geriye doğru çalışmak için, basit sürükle ve bırak eylemleriyle görevleri azalan sırayla yeniden düzenleyin.

5. Pareto ilkesi (80/20 kuralı)

Pareto ilkesi, çoğu durumda etkilerin %80'inin sadece %20'lik nedenlerden kaynaklandığını iddia eder. Bu nedenle, bu kurala göre, kaynaklarınızı ve enerjinizi en fazla değer katan faaliyetlere odaklamalısınız.

Bir iş yürütüyorsanız, ClickUp CRM, müşteri etkileşimlerinizin potansiyel değerine gerçek zamanlı olarak içgörü sağlayarak Pareto ilkesini iş akışlarınıza entegre etmenize yardımcı olabilir. Bu, en fazla dikkat ve çabayı hak eden yüksek değerli potansiyel müşterileri veya müşterileri hızlı bir şekilde belirlemenize yardımcı olur. Ayrıca, satış boru hattınızdaki bu potansiyel müşterilerin ve müşterilerin pozisyonunu kolayca takip edebilir ve "Atanan Kişi" bölümünde bunlardan kimin sorumlu olduğunu görebilirsiniz.

Herhangi bir cihazdan ClickUp'ta müşteri verilerini, kişisel görevleri ve iletişimi yönetin

6. Azalan verim yasası (veya azalan marjinal fayda)

Her şeyin bir sınırı vardır, yatırımların getireceği getiri de dahil. Getiriler gittikçe azalacak ve sonunda sıfıra düşecek, hatta bazı durumlarda zararlı hale gelecektir.

Azalan verim yasası, giderek daha az değer getiren faaliyetler üzerinde stres yapmak yerine, zamanımızı, enerjimizi ve kaynaklarımızı yeni değer yaratabilecek fırsatlara odaklamamız gerektiğini söyler.

Getirisi azalmaya başlayan çabaları belirlemek için, belirli bir dönemdeki getirileri karşılaştırmalı olarak inceleyebileceğiniz bir mekanizmaya sahip olmalısınız. Neyse ki, ClickUp Gösterge Panelleri özelliğini kullanarak tüm yatırımlarınızın getirilerini çizgi grafikler yardımıyla takip edebilir ve görselleştirebilirsiniz. 📊

Örneğin, hangi satış kanallarınızın aylık bazda azalan getiriler sağladığını analiz etmek istiyorsanız, son altı aya ait her bir kanalın satış verilerini ClickUp'a aktarın ve gösterge panelinizdeki çizgi grafikleri kullanarak görselleştirin.

Her satış kanalı için ayrı grafikler ekleyebilir ve ardından hangi pazarlama kanalının ROI'sinin aylardır düşüşte olduğunu kolayca tespit edebilirsiniz.

ClickUp'ın Gösterge Paneli özelliğindeki özel Çizgi Grafiği kartıyla herhangi bir değer kümesini görsel olarak temsil edin

7. Güvenlik marjı

Yedeklilik, olası arızalara veya hayati kaynakların kullanılamamasına karşı önlem olarak ekstra bir kaynak bulundurmanızı gerektirirken, güvenlik marjı planlamanıza bir tampon eklemenizi savunur. Bu önlem, çabalarınızın esnek olmasını ve aksiliklere karşı dayanıklı olmasını sağlar, böylece arıza riskini veya en kötü durumda felaket riskini azaltır. 🧨

Güvenlik marjı farklı durumlarda farklı şekillerde uygulanır. Örneğin:

Kamu altyapısı (ör. köprüler, demiryolları vb.) inşa edilirken, maksimum sınırlar yapının toplam kapasitesinden daha düşük bir seviyede ayarlanır

Proje son tarihlerini ayarlarken, deneyimli proje yöneticileri, birinin hastalanması durumunda görevleri yeniden planlamak veya başka bir üyeye atamak için biraz zaman ayırır

Finansal planlar yaparken, şirketler satış ve maliyet tahminlerine bir miktar güvenlik marjı eklerler

Bu zihinsel modelin potansiyelini ortaya çıkarmak, tahmin sanatına bağlıdır. Güvenlik marjını yalnızca veri analizi yoluyla çeşitli sonuçları öngörerek belirleyebilirsiniz. ClickUp, aşağıdakiler dahil olmak üzere bir dizi tahmin şablonu sunarak bu süreci basitleştirir:

ClickUp Satış Tahmini Şablonunu kullanarak aylık veya yıllık satışlarınızı tahmin edin

8. Onaylama önyargısı

Onay önyargısı, mevcut inançlarımıza ve fikirlerimize uygun şekilde durumları düşünme ve yorumlama eğilimidir ve bunlara aykırı olan her şeyi reddeder.

Bu olumsuz zihinsel modelin etkisi altında, önceden oluşturduğumuz fikirlerle çelişen tüm verileri ve bilimsel kanıtları göz ardı edebilir ve gerçeklik yanılsaması yaratmak için gerçekleri seçici bir şekilde kabul edebiliriz. Bazen insanlar, görüşlerini haklı çıkarmak için birdenbire mantıklı bir gerekçe uydururlar.

Bu bilişsel önyargıyı önlemenin iki yolu vardır:

İlki alçakgönüllülük. Kendinize, evrensel gerçeklerin her zaman geçerli olmadığını ve ne kadar eğitimli ve bilgili olursanız olun, hala bilmediğiniz çok şey olduğunu hatırlatmanız gerekir

İkincisi, verilere dayalı kararlar almaktır. Verileri hatasız bir şekilde toplamak ve analiz etmek için süreçler oluşturun ve karar verme sürecinde bu verilere güvenin

Çözümün ilk kısmı daha çok pratik yapmanız gereken bir beceri olsa da, ClickUp ikinci kısımda size yardımcı olabilir. ClickUp Gösterge Panelleri, kartlar olarak bilinen görsel öğelerin yardımıyla verilerinizde gizli kalmış kalıpları ve eğilimleri kolayca anlamanıza yardımcı olabilir.

Takım performansına ve tamamlanan görevlere ilişkin proje verilerini otomatik olarak izleyebilir, ayrıca dış kaynaklardan veri içe aktararak görselleştirebilir ve analiz edebilirsiniz. Desteklenen düzinelerce kart türü arasından verilerinizi en iyi şekilde sunan görselleştirmeyi seçebilirsiniz.

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9. Tercihli ek dosya

Bu zihinsel model, Pareto ilkesi ile biraz çelişmektedir. İkincisi, sonuçların %80'ine yol açan %20'lik eylemlere odaklanmanızı önerirken, ilki bunun tam tersi bir yaklaşımı savunur.

Tercihli ek dosya modeli, sonuçların çoğunu zaten sağlayan çabalara daha fazla kaynak ayırarak, diğer faaliyetlere aynı şeyi yapma şansı vermeden, sonuç üretme yeteneklerini daha da artırdığınızı iddia eder.

Peki, bu iki yaklaşımdan hangisini seçmelisiniz? Anahtar, dengedir. Pareto ilkesini tamamen benimsemeden ve en iyi çabalarınızı bir avuç potansiyel müşteriye veya faaliyete adamadan önce, diğer gelir akışlarının potansiyelini test etmek için yeterli zaman, çaba ve kaynak ayırdığınızdan emin olun.

10. Hanlon'un Usturası

Kendinden şüphe duymak insan doğasında derin bir şekilde kök salmıştır. Bunun iyi bir örneği, yöneticilerin ve satış takım liderlerinin potansiyel bir anlaşmayı kapatamadıklarında veya müzakere aşamasında umut vaat eden bir müşteri adayından haber alamadıklarında hataları aramalarıdır. Satış sürecinizde veya ürün/hizmetinizde müşteri adayını geri çeken bir sorun olduğunu düşünebilirsiniz. 🤔

Bu bazen doğru olabilir, ancak her zaman böyle değildir. Potansiyel müşteriler meşgul oldukları veya finansal bir taahhütte bulunmadan önce durumu test ettikleri için yanıt vermeyebilirler. Hanlon'un Usturası bize şunu söyler: Dikkatsizlikle açıklanabilecek şeyleri asla kötü niyete bağlamayın.

ClickUp, pazarlama nitelikli potansiyel müşterilerinizin (MQL'ler) sizin tarafınızdaki bazı eksiklikler nedeniyle mi yoksa onların kararsızlığı veya sorumsuzluğu nedeniyle mi kaybedildiğini belirlemenize yardımcı olabilir. ClickUp CRM'den dönüşüm verilerini toplayarak ve ClickUp Gösterge Panelleri ile analiz ederek, potansiyel müşterilerin kaybedilmesinde tutarlı bir eğilim olup olmadığını veya bu oluşumların sadece münferit olaylar olup olmadığını belirleyebilirsiniz.

Bir trend varsa, bunun arkasındaki nedenleri bulmanız ve ürün veya pazarlama stratejinizi iyileştirmeniz gerekir. Bazen stratejiniz iyi olabilir ve bunun yerine süreçlerinizi optimize etmeniz gerekebilir. Ancak, burada ve orada tekil gerçeklerle karşılaşırsanız, bunlar hakkında çok fazla endişelenmeyin!

ClickUp ile Herhangi Bir Zihinsel Modeli Karar Verme Sürecinize Uygulayın

Tanıtmış olduğumuz zihinsel modeller, akıllı hamleler yapmanıza ve daha akıllıca seçimler yapmanıza yardımcı olabilir. Hatta kendi zihinsel modellerinizi bile oluşturabilirsiniz. Anahtar, bir şeyi anlamlandırmak için doğru verileri ve mantıklı teorileri kullandığınızdan emin olmaktır. Çünkü önemli kararlar alırken, en son isteyeceğiniz şey tahminlere güvenmektir.

ClickUp'ın görselleştirme, raporlama, görev yönetimi ve bilgi düzenleme özellikleri (ör. özel proje Alanları, Belgeler, çoklu görünümler vb. ), en iyi zihinsel modelleri günlük hayatınızda ve işinizde tam olarak uygulamak için kullanabileceğiniz zor anlaşılır kalıpları veya içgörüleri keşfetmenize yardımcı olabilir.

ClickUp'a bugün kaydolun ve üstün karar verme ve problem çözme becerilerinin kapılarını açın. Bize sonra teşekkür edeceksiniz! 💪