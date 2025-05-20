Excel CRM Nasıl Oluşturulur (Şablonlar ve Alternatifler ile)

Küçük bir işletme sahibi olarak, işinizi yönetmek ve kimin neyi, ne kadar ve ne zaman satın aldığını izlemek için muhtemelen not defterlerine, yapışkan notlara ve basit elektronik tablolara güveniyorsunuzdur.

Bu araçlar, önemli müşteri bilgilerini toplamanıza, envanterinizi yönetmenize ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olur. Ancak, işiniz büyüdükçe, yapışkan notlar ve not defterleri önemli verileri depolamak için yeterli olmayacaktır. İşte, Müşteri İlişkileri Yönetimi yazılımı .

Bir CRM aracı, iş operasyonlarınızı ve mevcut müşterilerinizle ve yeni potansiyel müşterilerle iletişiminizi dönüştürecektir. Güçlü müşteri ilişkileri kurmanıza ve genel verimliliği artırmanıza yardımcı olur.

Ancak, henüz özel bir CRM yazılımına geçmeye hazır değilseniz, Excel'de bir CRM şablonu deneyin. Birçok işletme, tanıdık, özelleştirilebilir ve neredeyse ücretsiz olması nedeniyle, ilk aşamalarında Excel tabanlı bir CRM'yi tercih eder.

Bu kapsamlı kılavuz, Excel CRM'nin nasıl çalıştığını, nasıl oluşturabileceğinizi ve bazı ücretsiz CRM şablonlarıyla nasıl başlayabileceğinizi gösterir.

Excel CRM nedir?

Excel CRM, müşteri verilerini, etkileşimlerini ve satış süreçlerini düzenlemek ve yönetmek için Microsoft Excel'in işlevlerinden yararlanan bir müşteri ilişkileri yönetim sistemidir.

Excel CRM, küçük işletmelerin müşteri ilişkilerini sürdürmek ve satış süreçlerini kolaylaştırmak için kullanabilecekleri esnek ve özelleştirilebilir bir platformdur.

Excel CRM kullanarak satış sürecinizi verimli bir şekilde organize edebilir ve potansiyel müşteri verilerinizi kolaylıkla yönetebilirsiniz.

Siz veya satış takımınız CRM verilerini düzenli olarak güncelleyebilir, özel aşamalar ve potansiyel müşteri kaynakları ekleyebilir ve verileri dışa aktarabilirsiniz. Tüm bu önemli bilgilere paydaşlarınız da kolayca erişebilir.

Excel'i CRM olarak kullanmanın avantajları

Tanıdık ve erişilebilir

Öğrencilerden profesyonellere kadar herkes Excel'i kullanmayı bilir, bu da Excel CRM'ye geçişi sorunsuz hale getirir.

Excel yaygın olarak kullanılmaktadır ve özel bir eğitim gerektirmez. Microsoft Excel ve alternatifleri öğrenmesi kolaydır ve birçok ücretsiz çevrimiçi öğreticiye sahiptir.

Maliyet etkinliği

Küçük işletmeler, yüksek fiyatları nedeniyle genellikle yazılım çözümlerine yatırım yapamazlar. Microsoft Excel'de fiyat sorun değildir, çünkü web uygulaması ücretsizdir. Ücretli masaüstü sürümüne ihtiyacınız olsa bile, normal bir CRM'den daha ucuzdur.

Microsoft Excel masaüstü uygulaması, Microsoft Office paketi ile birlikte bir abonelik olarak sunulur. Bu sayede ek yazılımlara gerek kalmaz ve maliyetleri azaltabilirsiniz.

Özelleştirme

Pratik fonksiyonlarıyla bilinen Microsoft Excel, CRM'nizi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize olanak tanır. Belirli müşteriler için özel alanlar tanımlamak mı istiyorsunuz? Hemen oluşturun. Satış sürecindeki adımları işinize göre yeniden adlandırmak mı istiyorsunuz? Değişikliği yapın ve devam edin.

Ayrıca, mevcut birçok CRM şablonunu kullanarak süreçlerinize ve gereksinimlerinize mükemmel şekilde uyan bir CRM e-tablo şablonu tasarlayabilirsiniz.

Diğer Microsoft Office uygulamalarıyla entegrasyon

MS Excel, MS Word ve Outlook gibi diğer Microsoft Office uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bu, müşteri ilişkilerini yönetmek için bütünsel bir yaklaşım sağlar.

Satış temsilcisi veya iş sahibi olun, Excel entegrasyonları ek ücret ödemeden verileriniz için çarpıcı ve kişiselleştirilmiş bir arayüz oluşturmanıza yardımcı olur.

Önceden oluşturulmuş şablonlar

Excel'in CRM olarak popülerliği nedeniyle, muhasebe şablonu, fırsat şablonu ve diğerleri gibi çeşitli önceden oluşturulmuş CRM Excel şablonları kullanabilirsiniz.

Mevcut şablonları kopyalayın, ilgili verileri özel alanlara girin ve hemen işe koyulmaya hazırsınız. Kaynak planlama şablonlarından müşteri yönetimi şablonlarına kadar, iş gereksinimlerinize en uygun olanları seçin.

Excel'de CRM Oluşturma: Adımlar ve İpuçları

Excel CRM oluşturmak, dikkatli planlama ve organizasyon gerektirir. İşte bu süreçte size yol gösterecek temel adımlar ve CRM ipuçları.

1. Adım: Hedeflerinizi belirleyin

CRM hedeflerinizi ve bu araçla ulaşmak istediklerinizi net bir şekilde tanımlayın. Hedefiniz, potansiyel müşteri yönetimini geliştirmek, müşteri ilişkilerini sürdürmek veya satış süreçlerini kolaylaştırmak olabilir.

Adım 2: Excel sayfalarını oluşturun

Siz ve takımınız gelecek hedefleriniz konusunda mutabık kaldıktan sonra, bilgileri kategorilere ayırmak için farklı Excel sayfalarını kullanın. CRM şablonları oluşturmak için aşağıdaki sayfalara ihtiyacınız vardır:

İletişim bilgilerini kolayca depolamak ve görüntülemek için bir Kişiler liste sayfası oluşturun

B2B satış fırsatlarınız ve müşterileriniz için verileri yönetmeye adanmış bir Şirket sayfası oluşturun

Müşteri iletişimlerini izlemek, müşterileri takip etmek ve etkili satış izleme için potansiyel müşteri durumunu güncellemek için bir Pipeline e-tablosu geliştirin

Ayarlar sayfası kullanarak iletişim türleri, satış aşamaları, anlaşma durumu ve potansiyel müşteri kaynağı gibi ayrıntıları ekleyin

Adım 3: Veri noktalarını belirleyin

İletişim bilgilerinizi tek bir yerde saklamak ve güncel tutmak, potansiyel müşterilerle iletişim kurarken etkili bir zaman tasarrufu sağlayabilir. Bu ayrıca verilerinizi kaybetmemenizi sağlayarak zaman alıcı veri kurtarma işlemlerinden kurtarır.

CRM şablonunda Kişiler sayfasına gidin. Tüm müşterileriniz için ad, telefon numarası, adres, e-posta, satın alma ayrıntıları, satın alma geçmişi, iletişim günlükleri ve diğer ilgili B2B CRM verileri gibi önemli ayrıntıları tutarlı bir şekilde izlediğinizden emin olun. Bu aşamada, toplamak ve izlemek istediğiniz özel alanları veya verileri de tanımlamanız gerekir.

Gelecekte sorunsuz iletişim kurmak için her müşteriye ait tüm verileri Excel çalışma kitabına girin.

Adım 4: Verileri girin

Excel veritabanınız hazır olduğunda, satış fırsatları ve diğer ilgili verileri önceden hazırlanmış satış boru hattına girin. Bunu satış süreçlerinize bağlayarak doğruluğu ve tutarlılığı en üst düzeye çıkarabilir ve CRM sisteminizin bütünlüğünü koruyabilirsiniz.

Satış temsilcileri, satış CRM'sinde özel alanları kullanarak fırsatları kategorilere ayırır, takip eder ve potansiyel müşterilerin talep ettiği satış veya hizmet türlerini ekler.

Satış sürecindeki hareketler hakkında sizi uyaran gösterge paneli güncellemeleriyle ilerlemenizi takip edin. Satış süreciniz önceden tanımlanmışsa veya satış süreci şablonu ihtiyaçlarınıza uymuyorsa, kolayca özelleştirebilirsiniz.

5. Adım: Formülleri ve fonksiyonları uygulayın

Excel'in formüllerini ve fonksiyonlarını kullanarak hesaplamaları otomatikleştirin, verileri analiz edin ve süreçleri kolaylaştırın. Örneğin, SUMIFS işlevini kullanarak satış toplamlarını izleyebilir, COUNTIFS işlevini kullanarak müşteri etkileşimlerini analiz edebilirsiniz. CRM şablonunuzu, işiniz büyüdükçe gelişebilen özelleştirilebilir bir satış süreci haline getirin.

Verilerinizi yönetmek ve analiz etmek için hızlı bir şekilde sıralama ve filtreleme yapmak üzere pivot tablolar da oluşturabilirsiniz.

Satış boru hattı tablonuzu bir fırsatın tahmini değerine göre sıralayın veya açılır menüyü seçin ve verileri A'dan Z'ye sıralayın.

6. Adım: Görsel olarak çekici gösterge panelleri tasarlayın

Excel tabanlı CRM'nizde, anahtar metriklere hızlı bir genel bakış sağlayan görsel olarak çekici gösterge panelleri oluşturun. Veri eğilimlerini etkili bir şekilde temsil etmek için grafikler ve çizelgeler kullanın.

Excel CRM şablonunu kullanırken hatırlamanız gereken bazı hızlı ipuçları şunlardır:

Doğruluk ve alaka düzeyini sağlamak için CRM'inizi düzenli olarak güncelleyin

Takımınızı Excel CRM'yi verimli bir şekilde kullanmak için eğitin

Veri kaybını önlemek için Excel dosyalarınızı sık sık yedekleyin

excel'de 5 CRM Şablonu: Özellikleri ve Kullanımları

Vertex42'nin bu CRM şablonuyla kişilerinizin kayıtlarını tutun

Bir müşteri veya potansiyel müşteri ile yaptığınız her iletişimin ayrıntılarını, iletişim şeklini, amacını ve takip eylemlerini bir iletişim CRM Excel şablonunda kaydedin.

Vertex42 tarafından hazırlanan bu Excel CRM Şablonu, kişi listenizi yönetmenize ve doğru zamanda doğru müşteriye ulaşmanıza yardımcı olur. Bu, mevcut müşterilere istenmeyen iletişimler göndererek spam yapmanızı önler.

2. Satış hunisi için CRM Excel şablonu

Salesflare'in bu CRM Excel şablonuyla satış fırsatlarınızı kaydedin ve izleyin

Satış hunisini yönetmek her iş için çok önemlidir. Salesflare tarafından sunulan bu Satış Hunisi CRM Excel Şablonu , profesyoneller ve küçük işletme sahipleri, yaklaşan anlaşmaları, beklenen kapanış tarihlerini ve potansiyel müşterilerle iletişim noktalarının (PoC) ilerlemesini izlemek için temel bilgileri basitçe girmek istediklerinde kullanışlıdır .

Bu tür bir şablon, satış sürecindeki ilerlemeyi, anlaşma boyutunu vb. izlemenize de yardımcı olur.

3. Satış günlüğü için Excel CRM şablonu

Vertex42'nin bu CRM şablonu ile maliyetlerinizi, müşterilerinize sunduğunuz indirimleri ve satışlarınızı takip edin

Vertex42 tarafından hazırlanan bu Excel Satış Günlüğü Şablonu, yaptığınız her satışı maliyet, sunulan indirimler ve fatura numaraları gibi ek ayrıntılarla birlikte kaydetmenize yardımcı olur. Bu şablon, günlük, haftalık ve aylık satışlarınızı kolayca takip etmenizi sağlar.

Kullanımı kolay ve ücretsiz CRM Excel şablonuyla ortalama bilet boyutları, toplam satışlar ve daha fazlası hakkında satış raporları oluşturun.

4. Fırsat raporu için Excel CRM şablonu

Close.com'un CRM şablonunu kullanarak müşteriye dönüşme potansiyeli olan potansiyel müşterilerinizi inceleyin

Bir satış müdürü olarak, potansiyel müşterileri sözleşmeli müşterilere dönüştürebilecek fırsatları sık sık gözden geçirmelisiniz. Close.com tarafından fırsatlar için hazırlanan bu Excel CRM Fırsat Raporu Şablonu, her bir satış temsilcisinin performansını takip etmenize, kaybedilen anlaşmaları izlemenize, geç aşamadaki anlaşmalara müdahale etmenize ve en iyi satış fırsatlarınıza öncelik vermenize yardımcı olur.

5. Satış tahmini için Excel CRM şablonu

Spreadsheet'in CRM şablonunu kullanarak satış tahminlerinizi alın ve satın alma ve envanter kararlarınızı daha iyi planlayın

Bir işletme sahibi olarak, satışlarda öngörülebilirlik, daha iyi planlama ve daha doğru satış tahminleri için anahtardır.

Spreadsheet.com'un Satış Tahmini CRM Excel Şablonunu kullanarak gelecek satışları tahmin edin. İş gelirlerini tahmin edebilir ve bunları şirket türü, satış elemanı ve anlaşma aşamasına göre filtreleyebilirsiniz.

Excel CRM'nin sınırları

Excel CRM'ler birçok avantaj sunsa da, dikkate alınması gereken bazı sınırlamaları da vardır:

Sınırlı ölçeklenebilirlik

Excel, kapsamlı veritabanlarını işlemek için tasarlanmamıştır ve işiniz büyüdükçe, CRM elektronik tablosu kullanarak büyük hacimli müşteri verilerini yönetmek zor olabilir.

İşbirliği zorlukları

Takımınız büyüdükçe, Excel dosyalarında işbirliği yapmak zorlaşabilir ve sürüm kontrolü sorunları ile potansiyel veri tutarsızlıklarına yol açabilir. Kullanıcılar için sınırlı Excel erişim hakları, değişiklikleri izlemeyi ve tanımlamayı son derece zaman alıcı hale getirir.

📮ClickUp Insight: Tipik bir bilgi çalışanı, işini tamamlamak için ortalama 6 kişiyle bağlantı kurmak zorundadır. Bu, temel bağlamı toplamak, öncelikleri uyumlu hale getirmek ve projeleri ilerletmek için her gün 6 temel bağlantıya ulaşmak anlamına gelir. Mücadele gerçektir: sürekli takip, sürüm karmaşası ve görünürlük kara delikleri takımın verimliliğini azaltır. Connected Search ve AI Knowledge Manager özelliklerine sahip ClickUp gibi merkezi bir platform, bağlamı anında parmaklarınızın ucuna getirerek bu sorunu ortadan kaldırır.

Otomasyon eksikliği

Bir CRM Excel elektronik tablosu, özel CRM yazılımlarına göre daha fazla manuel giriş gerektirir. Müşteri veritabanlarınızı oluştururken, tüm müşteri bilgilerinin doğru şekilde depolanıp kaydedildiğinden emin olmak için verileri manuel olarak girmeniz gerekir. Bu, iş süreçlerini yavaşlatabilir ve ayrıca insan hatası nedeniyle veri kaybı riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

Güvenlik endişeleri

Excel dosyaları, özel CRM platformlarıyla aynı düzeyde güvenlik sağlamayabilir ve önemli verileri yetkisiz erişime veya kayba karşı savunmasız bırakabilir. Excel dosyaları her an çökebilir ve yedekleme etkili bir çözüm olmayabilir. Excel çalışma kitabına erişen herkes verileri kolayca kopyalayabilir veya daha da kötüsü silebilir.

Denetim izi yok

Excel dosyasında yapılan değişiklikleri izlemek zordur. Çoğu durumda, Excel dosyalarına değişiklik yapmak için gerekli erişim ve izinlere sahip birden fazla takım üyesi erişebilir. Bu da izleme ve denetlemeyi zorlu bir süreç haline getirir.

Excel CRM'ye En İyi Alternatif

ClickUp, mevcut iş akışlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olan güçlü CRM özelliklerine sahip güçlü bir araçtır.

ClickUp'ın CRM Şablonu, tüm potansiyel müşterilerinizi ve fırsatlarınızı izlemek için kullanıma hazır araçlarla müşteri ilişkilerinizi geliştirmenize yardımcı olur. İş akışınızı görsel olarak gösterir ve verimli karar almaya yardımcı olur.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Basit CRM Şablonu ile CRM stratejilerinizi geliştirin

ClickUp'taki CRM özellikleri, önemli iletişim bilgilerini satış verileri için özel bir veritabanında merkezileştirmenize yardımcı olur. Bu, satış ekibinizin görevlerini satış aşamasına göre önceliklendirmenizi ve böylece satış hızını artırmanızı sağlar.

CRM süreçleri için Excel kullanan işletmeler, mevcut verilerini içe aktararak ClickUp'a kolayca geçiş yapabilir

ClickUp, satış ve pazarlama süreçlerinizi yönetmenize yardımcı olmak için görev görünümlerini özelleştirmenize olanak tanır. Ön tanımlı Liste Görünümü'nün yanı sıra, verilerinizi duruma göre gruplandırılmış Pano Görünümü'nde veya toplantılar ve diğer planlanmış etkinliklerin yer aldığı Takvim Görünümü'nde de görebilirsiniz.

Tüm verilerinizi basit bir tablo halinde gösteren Tablo Görünümü'nü de seçebilirsiniz.

Herhangi bir görevi bir sonraki sütuna sürükleyip bırakarak, ClickUp'ın Kanban benzeri Pano görünümü ile durumunu otomatik olarak güncelleyin

ClickUp ile takım üyelerine görevler atayabilir ve ilerlemelerini izleyebilirsiniz. Ayrıca rollere göre kullanıcı izinleri de ayarlayabilirsiniz.

Bahsetmeler, yorumlar ve yerleşik iletişim özellikleriyle ClickUp, takımların birlikte çalışması için işbirliğine dayalı bir ortam sağlar

Dahası, ClickUp'taki otomasyonlar, tekrarlayan görevleri kolaylaştırmanıza ve zamandan ve çabadan tasarruf etmenize yardımcı olur.

İster küçük bir işletme ister büyük bir holding olun, ClickUp CRM ihtiyaçlarınız için kapsamlı bir çözüm sunar.

İletişim yönetiminden anlaşma izleme ve görev görünümlerine kadar, ClickUp'ın sezgisel özellikleri onu işinizi geliştirmek için sağlam bir CRM yazılımı haline getirir.

ClickUp ile Müşteri İlişkileri Yönetiminizi Geliştirin

CRM stratejinizi planlarken, iş gereksinimlerinizi göz önünde bulundurun ve seçtiğiniz CRM çözümünün ölçeklenebilirliğini değerlendirin. Bu, Excel'de bir CRM oluşturmaya veya ClickUp gibi özel bir çözümü tercih etmeye karar vermenize yardımcı olacaktır.

Excel CRM'ler iş sahiplerine uygun maliyetli ve özelleştirilebilir bir çözüm sunarken, dezavantajları büyümeyi engelleyebilir.

ClickUp ise işinizle birlikte büyüyecek etkili bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Güçlü CRM şablonları, ClickUp AI gibi gelişmiş özellikler, birden fazla araçla sorunsuz entegrasyon, ClickUp Gösterge Panelleri ve işbirliği yetenekleri, Excel veya Google E-Tablolar'a kıyasla daha iyi bir CRM çözümü sunar.

ClickUp'ın CRM'si ile her boyuttaki işletme müşteri ilişkilerini yönetebilir, süreçleri kolaylaştırabilir ve işbirliği içinde çalışarak müşteri memnuniyetini artırabilir. ClickUp'a ücretsiz kaydolarak işletmeniz için özel bir CRM yazılımı kullanmaya başlayın.